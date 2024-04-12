Comment le journal de productivité peut-il stimuler votre concentration ?

À votre connaissance, quelqu'un décrit-il son travail comme étant calme, spacieux ou tranquille ? Probablement pas.

Le travail moderne est rempli de débordements. Les employés étouffent chaque jour sous les e-mails, les messages Slack, les réunions, les tâches, les outils et bien plus encore - alias.. tueurs de productivité . La plupart d'entre nous commencent leur journée par des notifications, passant instantanément en mode réactif. Ce fonctionnement continu en roue de hamster nous rend perpétuellement fatigués, distraits et incapables d'être créatifs.

La simple pratique d'un journal productif quotidien peut éviter tout cela et bien plus encore. Voyons comment.

Comprendre la tenue d'un journal de productivité

Des dizaines de trucs et astuces de productivité sont promus chaque jour. Pourtant, une pratique qui a survécu à l'épreuve du temps est la tenue d'un journal. Comprenons-la en détail.

Qu'est-ce que la tenue d'un journal de productivité ?

La tenue d'un journal de productivité consiste à noter ses pensées, ses sentiments et ses émotions dans une optique d'autoréflexion.

Il y a plusieurs façons de le faire. La plus populaire est la méthode du "Cher journal", où vous écrivez vos pensées et vos sentiments comme si vous parliez à votre journal. Vous pouvez par exemple dresser une liste de courses ou écrire ce que vous rêvez de faire lors de vos prochaines vacances.

Lorsqu'ils sont bloqués, les gens écrivent également leurs réponses à des invitations telles que "Qu'est-ce qui vous rend reconnaissant aujourd'hui ? Ou "Quelle est la seule chose que vous changeriez dans vos actions aujourd'hui ?"

Bien que certaines méthodes soient plus adaptées à certains objectifs, toutes les méthodes de consignation dans un journal ont des effets positifs.

Pourquoi tenir un journal ?

Des chercheurs de Penn State trouvé que la tenue d'un journal des affects positifs (PAJ) sur le web contribuait à réduire la méfiance mentale et à accroître le bien-être. Pour l'interpréter de manière simpliste, le fait d'écrire ses sentiments en réponse à des invitations prédéfinies a permis aux gens de se sentir mieux.

Mais ce n'est pas tout. La tenue d'un journal productif présente plusieurs avantages pour la santé mentale et physique.

Effacées : L'écriture réflexive permet de traiter des émotions complexes sans jugement. Elle vous aide à ressentir vos sentiments et à résoudre les émotions non résolues, ce qui favorise une meilleure mémoire.

Assistance à l'anxiété : L'anxiété se définit comme l'inquiétude excessive et persistante face à des situations quotidiennes. La rédaction d'un journal est un moyen efficace d'aborder en douceur les peurs et d'éviter qu'elles ne s'accumulent au fil du temps.

Soulagement du stress : Avez-vous déjà eu envie de crier dans le vide ? La tenue d'un journal offre une alternative proche. Il vous permet d'exprimer vos pensées - aussi inappropriées ou non professionnelles qu'elles puissent paraître - d'une manière productive afin de trouver une solution.

Ancrage : Qu'il s'agisse du travail ou de la vie privée, la tenue d'un journal vous permet de vous ancrer dans vos objectifs. Il aide à organiser les tâches, les corvées et les évènements en fonction de vos priorités.

L'autoréflexion : La tenue d'un journal, associée au suivi des habitudes, peut aider à identifier des schémas. Par exemple, avez-vous des journées de mauvaise humeur lorsque vous n'avez pas assez dormi ? À faites-vous preuve de léthargie après un voyage ? Cela permet de développer l'intelligence émotionnelle et la pensée critique.

Perspectives créatives : Utilisez le journal pour explorer des problèmes, envisager un large intervalle de solutions, puis noter les idées créatives que vous pourriez avoir.

Planification : Bien que le journal productif ne soit pas un outil de planification, il permet de préparer l'étape. Il offre une pause bien nécessaire dans le rythme effréné de l'entreprise pour faire une pause, écouter, comprendre et planifier votre avenir.

Pourquoi utiliser le journal de productivité sur le lieu de travail ?

"83 % des travailleurs américains souffrent de stress lié au travail étude . D'autre part, les employeurs peuvent constater des gains de productivité de 4X pour chaque dollar dépensé pour des problèmes de santé mentale ordinaires.

Outre les gains financiers, voici quelques avantages qualitatifs de la prise de notes.

Une meilleure conciliation des tâches : De nos jours, la plupart des travailleurs doivent achever plusieurs tâches par jour. La tenue d'un journal permet d'effacer le tableau pour faire ce qui est important.

Développement personnel : La tenue d'un journal permet de prendre conscience de soi et de réguler ses émotions. Le résultat est que les employés ont une vision plus claire de leur parcours de développement professionnel.

Concentration : La rédaction d'un journal élimine les distractions et permet de rester concentré sur l'objectif. En outre, il aide les gens à s'introspecter et à se réaligner sur la destination.

Collaboration : La clarté de la pensée conduit à la qualité de l'action. La rédaction d'un journal permet aux personnes d'affiner leurs idées et de les présenter de manière plus cohérente.

Résilience : Les marchés en évolution rapide exigent aujourd'hui des personnes qu'elles soient résilientes sur le plan financier, émotionnel et professionnel. La rédaction d'un journal aide à comprendre ses vulnérabilités et à travailler pour les surmonter.

Alors, comment fait-on pour tenir un journal professionnel ? Voyons voir.

$a$ Composantes essentielles d'un journal de productivité

Un journal de productivité peut être tout ce dont vous avez besoin. Une liste de choses, un rapport sur votre journée, une réponse à une invite, à peu près n'importe quoi. Toutefois, pour être efficace, un journal de productivité doit comporter les éléments de base suivants.

Suivi des objectifs

La première étape pour atteindre un objectif est de l'écrire et de le rendre visible. L'élément de suivi des objectifs du journal de productivité vous aide :

Définir votre priorité absolue

Décomposer votre objectif en étapes plus petites et réalisables

Identifier les moyens d'atteindre l'objectif

Fixer des échéances ou des paramètres

Suivre la progression

Supposons que votre objectif soit de lire 52 livres par an. Pour y parvenir, vous devez lire un livre par semaine. En supposant qu'un livre fait en moyenne 350 pages, vous devrez lire 50 pages par jour.

Le fait de paramétrer un suivi de cet objectif dans votre journal de productivité contribue à créer une habitude de lecture.

Suivi de l'absentéisme

La tenue d'un journal de productivité ne se limite pas à ce que vous avez fait. Il s'agit aussi de ce que vous n'avez pas fait. Disons que vous vous êtes fixé pour objectif de travailler 8 heures par jour.

Vous pouvez surveiller le nombre d'heures travaillées en utilisant un calendrier de suivi quotidien dans votre journal de productivité. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous pouvez détecter des tendances basées sur d'autres aspects de votre journée.

Réflexion émotionnelle

Un journal de productivité aide les individus à réfléchir sur leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions. Disons que vous avez perdu votre sang-froid lors d'une réunion d'entreprise aujourd'hui. Ou que vous avez fait des commentaires désobligeants à un membre de votre équipe.

Réfléchir à vos actions permet d'en déterminer les causes. Vous découvrirez peut-être que vous vous êtes senti attaqué par vos supérieurs et que vous vous êtes donc emporté. La tenue d'un journal permet d'analyser les causes profondes du travail complexe de votre esprit. Il permet également d'établir un équilibre entre le travail et la vie privée, en traçant des frontières entre le travail et l'Accueil.

Gestion des connaissances

Les personnes qui apprennent tout au long de leur vie ajoutent la tenue d'un journal à leur programme de formation modèles de productivité de noter leurs leçons quotidiennes de manière cohérente. Par exemple, en tant qu'écrivain, vous pouvez noter le vocabulaire qui vous intéresse. Un designer peut dresser des listes d'outils curieux et d'automatisations qu'il peut utiliser.

Le journal peut devenir votre base de connaissances personnalisée.

Types de journaux de productivité

Chaque journal est unique. Vous êtes libre de l'utiliser comme bon vous semble. Voici quelques-unes des façons dont les gens utilisent couramment leur journal de productivité.

Journal de gratitude

Notez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Le journal de gratitude aide à :

Favoriser un état d'esprit positif

Se concentrer sur ce que l'on a et non sur ce que l'on n'a pas

Apprécier la vie et le travail tels qu'ils sont

Renforcer les actions positives

Journal des objectifs

Paramétrer, suivre et réfléchir aux objectifs personnels et d'entreprise. Utilisez-le pour :

Fixer des objectifs clairs

Voir vos objectifs régulièrement

Suivre votre progression

Réfléchir à ce qui a bien fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné

Chercher des moyens d'améliorer la réalisation des objectifs

Journal des valeurs

Définissez les valeurs qui façonnent vos actions/comportements et réfléchissez-y. Par exemple, si votre valeur fondamentale est la qualité plutôt que la quantité, vous vous concentrerez sur l'élaboration de paramètres, de checklists et de normes pour y parvenir plutôt que sur la définition d'objectifs numériques.

Si vous accordez de l'importance à la transparence, vous mettrez en place des canaux de communication ouverts et un système d'archivage complet.

Utilisez le journal des valeurs pour identifier vos valeurs et vous y référer lorsque vous êtes confronté à un défi. Au fur et à mesure, notez comment vous avez utilisé ces valeurs pour prendre des décisions. Cela vous aidera à rester en phase avec les différents scénarios.

Journal de la curiosité

Également connu sous le nom de journal des lieux communs, le journal de curiosité consiste à consigner les concepts, les idées et les découvertes qui vous intéressent. Par exemple, si vous voyez une vidéo YouTube et que vous aimez l'idée, vous pouvez écrire à ce sujet dans votre journal de curiosité.

Cela vous aide à développer votre curiosité, à stimuler votre croissance intellectuelle et à découvrir de nouvelles perspectives de développement dans divers domaines de la vie.

Journal de gestion du temps

Suivez le temps consacré à divers projets et activités. Par exemple, un agenda quotidien offre une répartition horaire des évènements. La tenue d'un journal de productivité est une excellente technique de gestion du temps. Notez ce que vous faites à chaque heure de la journée pour repérer les tendances et améliorer vos compétences en matière de gestion du temps.

Si vous ne savez pas comment suivre votre temps, essayez les outils suivants Les modèles de journal de travail de ClickUp .

Pages du matin

Videz vos pensées matinales pour vous éclaircir l'esprit. Cela peut vous aider à vous libérer du bagage de la veille et à vous paramétrer pour une journée productive.

Vous pouvez choisir l'un ou l'autre des éléments ci-dessus pour votre pratique de la journalisation ou essayer une combinaison. Quoi qu'il en soit, voici quelques stratégies qui vous aideront.

Stratégies efficaces pour la tenue d'un journal de productivité

Si vous êtes débutant, n'importe quel journal est une bonne pratique. Il suffit d'ouvrir un cahier ou de lancer un journal numérique et de commencer. Ensuite, incorporez lentement les stratégies suivantes pour la tenue d'un journal de productivité afin d'améliorer les résultats avec les logiciels de forfaits de vie comme ClickUp.

Concentrez-vous sur vos objectifs

Alignez votre journal de productivité sur vos objectifs afin qu'il soit utile. Par exemple, si vous cherchez à éliminer le stress émotionnel, le simple fait d'écrire vos valeurs et de faire une introspection sur vos actions peut s'avérer utile.

Un suivi du temps serait très utile si vous avez du mal à gérer votre temps. Si vous êtes une personne créative - écrivain, designer, créateur de contenu numérique, etc. - un journal de curiosité est parfait.

Paramétrez votre journal de productivité en fonction de vos objectifs. Utilisez ClickUp Docs pour noter vos objectifs et les convertir en liste À faire au besoin.

$ClickUp Docs comme journal personnel_

Personnalisez vos entrées

Oubliez la peur de la page blanche. Essayez d'écrire gratuitement, en notant ce qui vous vient à l'esprit sans vous soucier de la grammaire, de l'orthographe ou même de la structure des phrases. Par exemple, vous pouvez vous contenter de décrire les évènements positifs de la journée.

À cette étape, ne faites pas de modifications (en fait, vous n'avez jamais besoin de modifier votre journal). Faites-le entièrement à votre manière, avec des verrues et tout le reste. Essayez ClickUp Docs pour rédiger vos entrées de journal sans être distrait. Affichez les notes en bas de page et concentrez-vous sur l'élimination des bruits.

Ajoutez le journal à votre stratégies de prise de notes afin que vous puissiez réfléchir aux commentaires/critiques que vous avez reçus ce jour-là.

mode de focalisation de la page sur ClickUp

Rendez-le amusant

Vous n'aimez pas les mots ? Pas de problème. Améliorez votre journal en y incorporant des éléments tels que des gribouillis, des médias et des listes, afin de lui donner du caractère. Créez des collages et des Tableaux d'humeur.

Éviter le perfectionnisme

Un journal n'est pas destiné à être lu par qui que ce soit. Personne ne l'évalue ni ne le juge. C'est votre espace personnel qui vous permet d'explorer votre esprit. Évitez donc la perfection. Laissez tomber les fautes d'orthographe et les phrases inachevées. Si le chat que vous avez dessiné ressemble à une vache, laissez-le. Acceptez les imperfections.

Acceptez la lenteur

Alors que le monde tourne à toute vitesse autour de vous, adoptez la lenteur dans votre pratique du journal. Effacez tous les autres onglets/applications et écrivez avec l'esprit clair. Prenez le temps de réfléchir et d'analyser. Réagissez moins et évaluez davantage.

Soyez cohérent

Lorsque vous pratiquez régulièrement la tenue d'un journal productif, vous en constatez les effets cumulés. La constance permet de créer et de maintenir une dynamique de progression.

Nous avons quelque chose pour vous si vous n'arrivez toujours pas à trouver quelque chose à écrire. Essayez le modèles de journal quotidien sur ClickUp pour vous donner une structure de travail.

Mieux encore, utilisez ClickUp Brain un outil d'IA, pour générer des idées et vous donner des invitations à tenir un journal pour commencer.

ClickUp Brain's responses when asked "give me some writing prompts for productivity journaling" (donnez-moi des invitations, instructions pour la tenue d'un journal de productivité)

Faire confiance au processus

Il est peu probable que vous gagniez 4 heures par jour après avoir tenu un journal pendant 15 minutes. Ne vous précipitez pas sur les résultats. Faites confiance au processus.

Écrivez tous les jours avec constance, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Si, au début, vous avez du mal à écrire, n'abandonnez pas. Si votre propre journal ressemble à du charabia, pardonnez-vous.

Les défis du journal de productivité

La simplicité et les avantages cumulés de la tenue d'un journal de productivité font qu'il est impossible de l'ignorer. Aussi simple soit-elle, la tenue d'un journal n'est pas facile. Les individus sont confrontés à plusieurs défis lorsqu'ils intègrent une pratique de journalisme.

En voici quelques-uns et les moyens de les surmonter.

Manque de constance : Il n'est pas facile de trouver le temps ou la motivation de tenir un journal dans un emploi du temps chargé. Mais les récompenses en valent la peine. Pour être cohérent, essayez :

Paramétrer un rappel quotidien pour la rédaction du journal

D'utiliser des invitations, lorsque vous êtes en manque d'inspiration

D'écrire quelques mots pour commencer

L'accablement : La plupart des gens cherchent à tenir un journal pour lutter contre l'accablement. Pourtant, la pratique même de la tenue d'un journal peut être accablante. Le perfectionnisme peut conduire à la paralysie.

Pour éviter ce problème, laissez vos pensées couler et écrivez librement sans vous soucier de la structure ou de la perfection.

Le doute de soi : Regarder les fantastiques photos Instagram des journaux d'autres personnes peut vous intimider et vous décourager de continuer à pratiquer.

Rappelez-vous que la tenue d'un journal est une activité personnelle et non une compétition - abordez-la avec compassion pour vous exprimer de manière authentique. Vous ne pouvez pas échouer dans une entreprise où le simple fait de la faire est une réussite.

La prolifération d'outils : Avant de commencer à tenir un journal, si vous achetez plusieurs cahiers ou stylos ou si vous téléchargez un certain nombre d'outils de travail, vous vous rendrez compte qu'il s'agit là d'une erreur applications de journal numérique vous n'êtes pas seul. La plupart des aspirants-journalistes sont confrontés à cette difficulté.

Ne laissez pas l'outil vous perturber. Commencez à écrire avec ce que vous avez sous la main - un bout de papier ou le bloc-notes de votre téléphone. Concentrez-vous sur la pratique et persévérez.

Laissez vos idées s'épanouir avec ClickUp pour la tenue d'un journal de productivité

Aux États-Unis, un travailleur moyen dépense deux jours par semaine sur les e-mails et les réunions. Il s'agit d'une masse d'informations provenant de sources disparates, qu'il vous appartient de consolider et de traiter.

La tenue d'un journal productif est un excellent moyen de le faire. Il vous permet d'éliminer le désordre mental, de gérer l'accablement et de vous concentrer sur ce qui est important. Il vous permet d'exprimer vos sentiments sans jugement et de résoudre les conflits dans votre esprit. Bloc-notes de ClickUp et Docs sont des outils d'écriture fantastiques qui se prêtent parfaitement à la tenue d'un journal. Voyez par vous-même. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .

FAQ sur la tenue d'un journal de productivité

1. Qu'est-ce que le journal de productivité ?

Le journal de productivité associe le journal et la productivité pour améliorer la connaissance de soi, la clarté des objectifs, les techniques de gestion du temps, le compte rendu et la créativité.

2. À faire un journal de productivité ?

La première chose à faire est d'écrire votre première entrée. Soyez cohérent, ayez des attentes réalistes et prenez votre temps.

3. Quels sont les trois types de journal ?

Il existe de nombreux types de journaux, mais il convient d'en explorer quelques-uns pour commencer : le journal de gratitude, le journal des objectifs, le journal des valeurs et le journal de la curiosité.