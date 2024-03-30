Comment nouer des contacts lors d'une conférence : Conseils de réseautage pour vous aider à vous préparer

Qu'il s'agisse d'un évènement virtuel ou en personne, une conférence peut être déterminante pour votre développement professionnel. C'est une excellente occasion de se tenir au courant des tendances du secteur et de former des relations mutuellement bénéfiques avec des personnes partageant les mêmes idées.

Cependant, assister à une conférence peut être intimidant pour les chronomètres qui y participent pour la première fois. et si ma maladresse étouffe toute discussion ? Ou pire encore, si j'ai une tache de moutarde sur ma chemise et que personne ne me le fait savoir ?

Bien que ces préoccupations soient courantes et légitimes, elles ne doivent pas vous empêcher de travailler en réseau. En réalité, vous n'avez pas besoin de compétences particulières en matière de réseautage pour que votre expérience de la conférence soit fructueuse - il suffit de vous préparer.

Si vous avez un évènement important à venir, lisez notre guide sur le réseautage lors d'une conférence. Vous y apprendrez les choses à faire et à ne pas faire en matière de réseautage et découvrirez quelques outils qui vous aideront à vous préparer et à tirer le plus de valeur possible de l'évènement.

Se préparer au réseautage lors d'une conférence

Avant le début de l'évènement, vous pouvez prendre de nombreuses étapes pour vous assurer une expérience positive de la conférence. Un minimum de préparation peut vous aider à tirer le meilleur parti de l'évènement de réseautage. Plus vous vous préparez, moins les journées de conférence seront stressantes et plus vous vous sentirez confiant. 💪

Conseil professionnel: Considérez la mise en réseau lors d'une conférence comme un projet de développement professionnel. Traitez-le comme n'importe quel devoir, en planifiant méticuleusement chaque étape. A gestion de projet outil tel que ClickUp peut être un base de données tout-en-un pour vos forfaits de conférence, vos notes et vos nouveaux contacts. Il facilite la préparation et vous aide à rester au courant de tout, où que vous soyez.

Clarifiez les objets de votre conférence et suivez votre progression vers ceux-ci avec ClickUp

2. Séjourner à l'hôtel de la conférence

Les conférences laissent généralement beaucoup de place au réseautage (pun intended). Vous pouvez rencontrer d'autres participants pendant les pauses, les sessions de réseautage désignées et les fêtes.

Pour aller plus loin, réservez votre chambre à l'hôtel de la conférence (s'il s'agit d'un hôtel). En faisant cela, vous aurez plus d'occasions de nouer des contacts et de rencontrer d'autres participants pendant votre temps libre. Si vous logez dans le même hôtel, il sera plus facile de prendre un café ou un déjeuner ensemble et d'établir des connexions significatives.

Astuce : Établissez rapidement votre itinéraire de voyage à l'aide de l'outil de planification de la conférence Modèle de planificateur de voyage ClickUp . Rassemblez toutes les informations relatives à votre voyage, telles que l'hébergement, le transport et les éléments essentiels à emporter, afin de ne pas vous perdre dans diverses applications et notes.

Capturez tous les détails cruciaux de votre voyage de conférence avec le modèle de planificateur de voyage de ClickUp

3. Créer un calendrier de conférence

Consultez le calendrier de la conférence sur le site officiel. Étudiez-le attentivement pour déterminer l'échéancier optimal, en veillant à inclure les évènements de réseautage. 📆

Si vous souhaitez profiter pleinement du programme de la conférence, il y a de fortes chances que votre emploi du temps soit très chargé un agenda détaillé . Outre les horaires, notez les emplacements des sessions de la conférence

Lorsque vous arrivez sur place, familiarisez-vous avec le lieu de la conférence afin de ne pas chercher frénétiquement les amphithéâtres à la dernière minute. De cette façon, vous pourrez ménager vos nerfs et passer vos pauses à faire du réseautage. N'oubliez pas de vous inscrire dès que possible aux sessions de réseautage, aux rencontres, aux dîners et aux autres évènements à capacité limitée.

Astuce : Utilisez le service de ClickUp pour vous inscrire à des événements de réseautage Afficher le Calendrier , Vue Gantt ou Affichage de l'échéancier pour visualiser le calendrier de votre conférence et simplifier le suivi des évènements.

Préparez le forfait de toutes les activités de votre conférence en affichant le Calendrier de ClickUp

4. Entraînez-vous à l'introduction

Si cela ne vous vient pas naturellement, vous devez également vous préparer à communiquer . À un moment ou à un autre de l'évènement, vous devrez vous présenter. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous risquez de bégayer et de marmonner, ce qui peut être embarrassant. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez surmonter cet obstacle.

Cela ne veut pas dire que vous devez préparer un long discours TED sur vous-même. Un simple elevator pitch suffit à vous faire paraître sûr de vous et à laisser une première impression positive aux autres participants. 🗣️

Si vous êtes anxieux à l'idée de susciter des discussions, préparer quelques questions brise-glace peut être utile. Voici quelques suggestions :

quelle partie de la conférence attendez-vous avec le plus d'impatience ?

quelle est la partie de la conférence que vous avez placée le plus favorablement jusqu'à présent ?

est-ce que vous assistez souvent à des conférences ?

Assurez-vous que vos cartes d'entreprise ou virtuelles sont à jour et faites-en provision avant l'évènement.

5. S'habiller pour réussir

Les vêtements ne font pas l'individu, mais ils peuvent lui permettre de se sentir bien. Au lieu de votre combinaison habituelle de tee-shirt et de jeans, envisagez de porter une tenue plus formelle pour la conférence afin d'augmenter votre confiance en vous. La tenue doit néanmoins être confortable, car les conférences peuvent être épuisantes. 👔

Vous pouvez également porter un badge pour représenter votre entreprise. Les badges peuvent être un excellent moyen d'engager la discussion, surtout si l'interlocuteur connaît votre entreprise

6. Apportez votre confiance

Le syndrome de l'imposteur et le manque de confiance en soi peuvent vous saboter lors d'évènements de réseautage, vous empêchant de remarquer votre valeur et de la partager avec les autres. Si vous voulez nouer des liens lors d'une conférence et établir des connexions significatives, vous devez rassembler vos forces et mettre de côté vos doutes.

Oui, vous ne plairez pas à tout le monde, mais certaines personnes pourraient vous apprécier. En vous repliant sur vous-même, vous ne donnez pas aux autres la possibilité de vous connaître et de vous apprécier. N'oubliez pas que vous pouvez toujours parler de la conférence et de votre secteur d'activité - vous ne pouvez pas vous tromper avec ces sujets.

En vous mettant en avant et en participant aux discussions, vous ouvrirez tout un monde d'opportunités. Qui sait, vous pourriez même rencontrer des responsables de l'embauche et décrocher votre prochain grand emploi ! 🤩

L'utilité des réseaux professionnels et des cartes Business

Vous n'avez pas besoin d'attendre la conférence pour rencontrer d'autres participants. Trouvez la page de l'évènement sur des réseaux professionnels comme LinkedIn ou des plateformes de médias sociaux comme Facebook et voyez qui en parle. Vous identifierez peut-être des personnes ayant des intérêts similaires ou vous vous rendrez même compte que vous connaissez certains des participants. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez les ajouter ou les contacter pour discuter de l'évènement à venir.

Pour accroître votre visibilité, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Publiez des informations sur la conférence: Soyez actif sur les réseaux ou les médias sociaux et incluez les hashtags pertinents. De cette façon, d'autres personnes peuvent vous remarquer et peuvent même entrer en connexion avec vous, jetant ainsi les bases d'un réseautage en personne Mettez à jour vos profils: Assurez-vous que vos profils reflètent fidèlement votre expertise professionnelle et vos intérêts. Ils vous aident à vous présenter sous votre meilleur jour et à attirer l'attention de collègues partageant les mêmes idées 👥 Installer une application de conférence: Si l'application est disponible, installez-la avant l'évènement et rejoignez d'autres communautés en ligne. L'application de la conférence peut améliorer votre expérience et comporte généralement des fonctionnalités de réseautage, permettant aux participants de créer des profils

Bien que l'échange de réseaux sociaux soit un moyen courant de se connecter de nos jours, ne négligez pas le pouvoir d'une carte d'affaires. Elle facilite le réseautage après l'évènement et vous fait paraître professionnel et orienté vers un objectif, ce qui est particulièrement important lorsqu'il s'agit de.. conférences sur l'entrepreneuriat . Sur la carte, indiquez le titre de votre poste, vos coordonnées et votre numéro de téléphone profils de médias sociaux .

Si vous préférez ne pas transporter une pile de cartes avec vous, vous pouvez créer une carte d'entreprise numérique à l'aide de l'un des nombreux outils disponibles en ligne. Les cartes de visite numériques vous permettent d'inclure davantage d'informations que vous pouvez modifier en cours de route.

6 Conseils pour un réseautage efficace lors des conférences

La préparation avant l'évènement est importante, mais le véritable jeu de réseautage a lieu lors de la conférence. Suivez nos conseils ci-dessous pour tirer le meilleur parti des opportunités de réseautage.

1. Partir du bon pied

Lorsque vous entrez dans la salle, dites bonjour au groupe et serrez la main des membres du panel et des modérateurs. En faisant cela, vous aurez l'air sympathique, vous laisserez une impression positive aux autres et vous ouvrirez la voie à de futures discussions. 👋

2. Initier et participer aux discussions

Dans certains cas, d'autres participants peuvent engager une discussion avec vous, mais c'est à vous d'en prendre l'initiative. Saisissez toutes les occasions de le faire.

Par exemple, pendant que vous attendez le début d'une présentation, vous pouvez apprendre à connaître la personne assise à côté de vous. Demandez-lui comment elle va et utilisez les amorces de discussion que vous avez préparées. Plus tard, vous pourrez parler de votre entreprise, les projets sur lesquels vous travaillez et même quelques anecdotes. 😁

Lorsque vous avez une discussion, veillez à ne pas la dominer - après tout, il s'agit d'une voie à double sens. écoutez activement au lieu de préparer ce que vous allez dire ensuite. posez des questions pertinentes et poursuivez la discussion. En faisant cela, vous montrerez un intérêt réel, vous formerez des relations sérieuses et vous éviterez les silences gênants.

3. Branchez-vous sur d'autres connexions

Si vous avez sympathisé avec quelqu'un, vous serez peut-être enclin à le suivre tout au long de la conférence. C'est une bonne chose, mais cela limite les possibilités de former de nouvelles connexions et relations professionnelles. Vous pouvez toujours rester en contact avec cette personne après l'évènement, car les conférences n'ont lieu qu'une fois de temps en temps.

De même, si vous venez à l'évènement avec des collègues ou des camarades de classe, ne limitez pas vos possibilités d'établir de nouvelles relations professionnelles communication sur le lieu de travail uniquement à eux. Essayez de rencontrer d'autres participants à la conférence. Vous pouvez également demander à des personnes que vous connaissez de vous présenter à leurs connaissances et élargir ainsi votre réseau. 🔗

4. Prévoir une stratégie de sortie pour les discussions

En plus de savoir comment maintenir une discussion, vous devez savoir quand et comment y mettre fin . Même si la rencontre est intéressante, limitez-la à une quinzaine de minutes pour assurer votre sécurité et celle de votre interlocuteur le temps soit utilisé de manière efficace **Voici quelques suggestions pour votre stratégie de sortie :

Attendez une pause dans la discussion

Excusez-vous en évoquant une session à laquelle vous devez vous rendre

Soyez honnête et expliquez que vous voulez vous mêler à la conversation, même si vous avez apprécié la réunion

Présentez-le à une autre personne et laissez-la poursuivre la discussion

Demandez à ce que l'on se retrouve plus tard et peut-être mêmeplanifier une réunion Quoi que vous disiez, n'oubliez pas d'échanger vos cartes de visite, de terminer sur une note positive et de remercier votre interlocuteur pour le temps qu'il vous a consacré. 🙏

Outre les cartes de visite, vous pouvez utiliser ClickUp pour noter et suivre tous vos nouveaux contacts . Hiérarchie de ClickUp présente un moyen simple d'organiser les contacts et de rendre accessibles les informations les concernant. Créez une tâche pour chaque contact, ajoutez-y des images, des fichiers et des descriptions, et classez-les dans des Listes et des Espaces. Avec plus de 15 affichages, dont le Vue Tableur ClickUp et Vue Tableau vous pouvez personnaliser votre environnement de travail comme bon vous semble.

Notez vos nouvelles connexions et les informations pertinentes les concernant grâce à la vue Tableur de ClickUp

Si vous êtes pressé par le temps, utilisez la fonction Modèle de liste de contacts ClickUp et commencez tout de suite à travailler en réseau ! Le modèle contient des champs personnalisés dans lesquels vous pouvez entrer les coordonnées de vos contacts :

Titres des emplois

Emplacements

Adresses e-mail

Profils de médias sociaux

Le plus beau, c'est que vous pouvez modifier le modèle à votre guise.

5. Prendre des notes

À force de travailler en réseau, vous risquez d'oublier le contenu de la conférence. C'est pourquoi vous devez noter les points clés des présentations, des panels et des ateliers. Vous pouvez le faire efficacement grâce à ClickUp Documents et leurs nombreuses options de mise en forme.

Notez de précieuses informations sur la conférence grâce à ClickUp Docs

Vous n'avez pas envie de lire toutes les notes après la conférence ? Demandez à ClickUp Brain , l'assistant IA de l'application, de les résumer pour vous afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Au cas où un collègue vous demanderait vos notes complètes parce qu'il n'a pas pu se rendre à la conférence, demandez à ClickUp AI de relire les notes et de faire le tri avant de les transmettre. 🤖

Utilisez ClickUp Brain pour résumer vos notes en quelques secondes

Comme vous le feriez pour les idées les plus intéressantes d'un conférencier, prenez des notes sur les discussions que vous avez eues. Comme vous nouerez de nombreuses connexions lors de la conférence, vous risquez d'en oublier certaines si vous ne les documentez pas.

Notez tout ce qui vous aidera à vous souvenir de la personne - où vous vous êtes rencontrés, de quoi vous avez parlé, et peut-être quelques moments amusants. Vous pouvez également prendre des photos pour conserver le souvenir.

Au lieu de prendre des notes au dos des cartes de visite ou dans l'application de notes de votre téléphone, utilisez la liste de contacts que vous avez créée dans ClickUp pour rassembler toutes les informations et les photos. Cela vous facilitera grandement la tâche plus tard lorsque vous ferez le suivi. 📓

Se souvenir de n'importe quelle interaction en prenant des notes dans ClickUp

6. Assurer le suivi

Vous devez assurer le suivi de vos connexions après la conférence afin de maintenir les relations professionnelles. Laissez-leur un peu de temps pour se reposer, mais prenez contact avec eux pendant qu'ils ont encore un souvenir frais de vous. L'idéal est de le faire dans les deux jours qui suivent l'évènement. Vous pouvez paramétrer un rappel dans ClickUp pour être sûr de ne pas oublier. ⏰

Si vous avez fait des promesses, assurez-vous d'y donner suite. De cette façon, vous pourrez instaurer un climat de confiance et profiter d'éventuelles opportunités d'entreprise.

Les évènements virtuels ne permettent peut-être pas un contact visuel comme le font les évènements en personne, mais ils peuvent offrir tout autant d'opportunités de réseautage si vous adoptez la bonne approche. 🧑‍💻

La plupart des lignes directrices proposées dans cet article s'appliquent à aux évènements et conférences virtuels mais voici quelques conseils de réseautage spécifiques à communication virtuelle :

Publier sur les médias sociaux avant le début de la conférence d'entreprise et après

Créez un profil de participant sur la plateforme et connectez vos sociaux

Présentez-vous à l'entrée et allumez votre appareil photo

N'hésitez pas à poser des questions et à participer activement aux discussions

Rejoignez le groupe de discussion et envoyez des messages privés aux participants si vous établissez une connexion

5 erreurs courantes de réseautage à éviter

Si vous êtes un novice en matière de conférences et de réseautage, veillez à ne pas commettre ces cinq erreurs :

Oublier de demander des informations de contact: Par désir de rencontrer autant de personnes que possible, vous pouvez oublier de sortir d'une discussion sans échanger de cartes de visite ou d'informations de contact. De ce fait, vous risquez de perdre le contact avec des professionnels formidables, voire des clients et des employeurs potentiels Se connecter uniquement avec des personnes ayant plus d'ancienneté: Les personnes occupant des positions plus élevées ont de l'influence et peuvent vous apprendre beaucoup de choses. Il ne faut cependant pas sous-estimer les autres. Qui sait où se trouve votre prochaine piste d'emploi ? Se vanter de ses réalisations: Bien que vous deviez être fier de votre travail et le partager, faites preuve de modération afin de ne pas paraître égocentrique. Donnez à chacun une chance égale de partager ses réalisations et de recevoir des éloges Demander des offres d'emploi: Les conférences mettent en relation des personnes ayant un intérêt commun. Ce ne sont pas des Tableaux d'offres d'emploi. Bien que le réseautage puisse mener à une offre d'emploi, n'allez pas la chercher auprès de personnes que vous avez rencontrées il y a quelques minutes. Vous devez d'abord établir une connexion et proposer votre aide avant de la demander **Si vous passez la conférence à regarder votre téléphone dans un coin, vous ne rencontrerez probablement personne. Vous aurez l'air peu intéressé et fermé, ce qui limitera vos possibilités de connexion

Développez votre réseau professionnel avec ClickUp

Que vous soyez un leader à gros bras ou un petit poisson dans l'océan, la participation à des évènements et la constitution de réseaux peuvent jouer un rôle déterminant dans le développement de votre carrière. Cela devient plus facile avec le temps, mais vous pouvez toujours vous référer à nos lignes directrices sur la façon de nouer des contacts lors d'une conférence si vous n'êtes pas sûr de vous.

Si vous ne faites pas beaucoup de connexions la première fois, ne désespérez pas ! Analysez ce qui n'a pas fonctionné, continuez d'essayer et utilisez vos connaissances pour les prochaines conférences.

Avec un outil tel que ClickUp, il est moins intimidant de se préparer à une conférence et de s'y retrouver. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et faites de votre prochaine conférence une réussite totale ! ✨