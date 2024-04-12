Comment définir des indicateurs d'objectifs (avec des exemples)

Dans son ouvrage de gestion extrêmement populaire, Objectifs, Eliyahu M. Goldratt affirme que l'objectif fondamental de toute entreprise est de gagner de l'argent. Bien qu'extrêmement simple à comprendre, ce principe n'est pas facile à mettre en œuvre.

L'objectif de gagner de l'argent doit être décomposé en augmentant le rendement, en réduisant les dépenses et en minimisant les stocks, le tout menant à une maximisation des revenus et des bénéfices. Selon l'entreprise dans laquelle vous travaillez, cela peut s'avérer très complexe.

Par instance, pour un rédacteur de contenu indépendant, l'augmentation du rendement peut être aussi simple que d'écrire plus d'articles chaque semaine. En revanche, pour un constructeur automobile, il s'agit d'optimiser des milliers de processus, chacun ayant ses propres objectifs.

Le suivi de ces processus nécessite un logiciel conçu à cet effet, tel que ClickUp. Voyons comment vous pouvez définir des paramètres d'objectifs efficaces et les atteindre dans votre organisation.

Que sont les indicateurs d'objectifs ?

Les objectifs sont des buts généraux qu'une personne, une équipe ou une organisation cherche à atteindre. Il peut s'agir d'augmenter le chiffre d'affaires d'une nouvelle ligne de produits ou de s'étendre à un nouveau marché.

Les indicateurs d'objectifs sont des indicateurs spécifiques et mesurables permettant d'atteindre ces Objectifs. Ils décomposent les objectifs en étapes réalisables et permettent de suivre les performances et d'évaluer la réussite.

Quelles sont les différences entre les objectifs et les indicateurs ?

Bien qu'ils soient utilisés conjointement, les objectifs et les indicateurs sont des concepts fondamentalement différents.

Objectifs Indices de mesure Les buts sont des objectifs généraux et des mesures de performance ciblées Ils permettent de guider et de clarifier le travail et fournissent des points de contrôle pour mesurer les résultats Les objectifs sont généralement basés sur les résultats, comme la croissance du chiffre d'affaires, la satisfaction de la clientèle, etc. Typiquement basés sur les résultats, tels que les prospects générés, le NPS, etc. Les paramètres sont fixés à long terme, généralement sur une base trimestrielle ou annuelle. Les équipes suivent parfois les indicateurs tous les jours/toutes les semaines

Différences clés entre objectifs et indicateurs

Les objectifs et les indicateurs entretiennent une relation symbiotique. Les objectifs guident le parcours de l'organisation dans la bonne direction, les indicateurs permettent de s'assurer que vous avancez au bon rythme.

Par exemple, si votre objectif est d'augmenter votre chiffre d'affaires au cours de la prochaine année commerciale, vous pourriez fixer des paramètres tels que :

Augmenter le nombre de prospects générés

Augmentation du taux de discussion entre clients et prospects

Augmenter le chiffre d'affaires annuel récurrent de chaque client

Augmentation de la fidélisation des clients

Le suivi de ces indicateurs sur une base hebdomadaire ou mensuelle permet d'atteindre l'objectif annuel que vous vous êtes fixé. Les chefs d'entreprise décomposent les objectifs de l'entreprise en objectifs plus petits pour les équipes. Ils utilisent ensuite les indicateurs d'objectifs pour déterminer la progression vers ces objectifs.

### Comprendre quelques entités clés de la gestion des indicateurs d'objectifs

En déterminant objectifs vs. objectifs vs indicateurs, il existe un certain nombre de termes que vous rencontrerez. Discutons-en quelques-uns pour les désambiguïser.

Indicateurs clés de performance (ICP) : Un ICP est une mesure spécifique de la réussite d'un projet, d'un département ou d'une organisation dans la réunion de ses objectifs. Par exemple les objectifs de productivité un ICP peut être le nombre d'heures de travail.

Accord de niveau de service (SLA) : Un SLA est la norme de performance que vous avez validée. Par exemple, une équipe de maintenance de logiciels peut avoir un SLA de 4 heures comme temps de réponse pour les plaintes de haute priorité.

Taux de clics (CTR) : Un taux de clics (CTR) kPI du marketing le taux de clics (CTR) mesure le nombre de fois qu'une personne clique sur un lien par rapport au nombre de fois qu'il est affiché. Si votre publicité Facebook est vue par 100 personnes et cliquée par une seule, votre CTR est de 1 %.

Utilisateurs actifs : Dans le monde SaaS, les utilisateurs actifs quotidiens (DAU) et les utilisateurs actifs mensuels (MAU) sont des indicateurs clés. Il s'agit du nombre de personnes qui utilisent activement le produit, un indicateur clé pour les revenus potentiels.

Cette théorie étant bien ancrée, examinons quelques exemples.

25 exemples d'indicateurs d'objectifs dans le monde réel

Les indicateurs d'objectifs peuvent varier en fonction du type de travail que vous faites. Pour vous donner une idée précise, nous avons choisi des exemples issus de plusieurs fonctions de l'entreprise.

Ventes

1. Coût d'acquisition des clients (CAC) : Tous les frais d'acquisition des clients, y compris les frais de vente et les efforts de marketing. Le CAC est une dépense importante qui doit être minimisée.

2. Activités commerciales par représentant : Le nombre de tâches qu'une équipe commerciale achève dans un délai donné. La plupart des entreprises suivent les équipes commerciales. Il s'agit d'un indicateur de productivité qui aide les équipes à atteindre leurs objectifs objectifs commerciaux .

3. Le taux de discussion : Taux de conversion des prospects en clients. Cet objectif suit la qualité des prospects et l'efficacité du processus d'engagement commercial.

4. Durée du cycle commercial : Durée moyenne de l'équipe commerciale, de l'étape du premier contact à la Fermé. Avec les activités par représentant et le taux de conversion, cette mesure aide à prévoir les résultats en termes de revenus.

5. Valeur de la durée de vie du client (CLV) : Le revenu total qu'une entreprise peut générer à partir d'un client pendant toute la durée de leur relation. La CLV permet de rationaliser le CAC et d'allouer les budgets en conséquence.

Marketing

6. Pistes qualifiées pour le marketing (MQL) : Nombre de leads que l'équipe marketing considère comme susceptibles d'être convertis en clients. Les MQL ajoutent un élément de qualité aux pistes générées.

7. Coût par lead (CPL) : Toutes les dépenses liées à l'acquisition d'un client potentiel. Les CPL sont un indicateur avancé du CAC.

8. Impressions, clics et leads : Nombre de personnes qui ont vu une publicité, ont cliqué sur une publicité et ont rempli le formulaire pour être capturées en tant que lead. Ces Indicateurs clés de performance permettent de mesurer les performances de la partie supérieure de l'entonnoir.

9. Taux de rebond : Pourcentage d'e-mails marketing qui rebondissent lorsque l'identifiant est incorrect, inactif ou indisponible. Le taux de rebond est un indicateur de la santé de votre base de données d'abonnés.

10. Retour sur investissement marketing (ROI) : Rapport entre les revenus générés par le marketing et les dépenses de marketing. Il s'agit d'une mesure importante de l'efficacité du marketing.

Opérations

11. Marge bénéficiaire brute : (Chiffre d'affaires - Coût des marchandises vendues) / 100 000 euros. La marge brute est un indicateur essentiel des forces opérationnelles et de la santé financière du projet.

12. Valeur acquise : Travail achevé x budget. Si votre budget est de 30 000 euros pour un projet de 30 jours et que vous en avez achevé 10 % en 6 jours, votre valeur acquise est de 3 000 euros. Et votre valeur forfaitaire est de 6 000 euros. Cette valeur, ainsi que d'autres indicateurs financiers, permet de mesurer en dollars le retard ou l'avance par rapport au calendrier.

13. Écart de coût : Coût budgété - coût réel. L'un des principaux objectifs d'une bonne exécution de projet est de s'achever en respectant le budget. La variance des coûts est un indicateur clé à cet égard.

14. Écart par rapport au calendrier : Livraison forfaitaire - livraison réelle. Dans l'exemple ci-dessus, vous auriez dû achevé 20 % du projet en 6 jours. L'écart par rapport au calendrier est donc de 10 %.

15. Taux d'utilisation : Heures travaillées/heures disponibles. Sur une semaine de 40 heures de travail, si vous avez travaillé 30 heures, votre taux d'utilisation est de 75 %. Il s'agit d'un indicateur avancé de la productivité et de l'affectation des ressources, qui fait partie intégrante de la politique de l'Union européenne en matière d'emploi objectifs du projet .

Génie logiciel

16. Fréquence de déploiement : La fréquence à laquelle le code est déployé en production. Parfois considéré comme une indicateurs de l'étoile polaire pour les équipes qui adoptent la méthode agile, il s'agit d'un indicateur clé de la productivité et de la rapidité de l'équipe d'ingénierie.

17. Taux de réussite des objectifs du sprint : Pourcentage d'éléments du backlog du sprint qui ont été achevés. Cette mesure montre la capacité de l'équipe à planifier efficacement et à atteindre les objectifs de l'entreprise.

18. Temps de réponse : Temps nécessaire au système pour répondre à une requête. Il s'agit d'une mesure clé de l'agilité et de la réactivité.

19. Couverture du code : Pourcentage du code couvert par les tests automatisés. Il s'agit d'une mesure clé de l'agilité et de la réactivité indicateurs agiles identifie l'efficacité des tests ainsi que les parties qui nécessitent une attention supplémentaire.

20. Temps moyen de récupération (MTTR) : Temps nécessaire à l'équipe d'ingénieurs pour se remettre d'un incident. Dans un monde où les incidents de sécurité/performance sont inévitables, le MTTR est un indicateur de résilience.

21. Incidents de sécurité : Nombre d'incidents ou de violations. En conjonction avec le temps moyen de détection, le temps moyen de récupération et la gravité de l'incident, ce chiffre mesure les capacités de sécurité du logiciel.

Service client

22. Rétention de la clientèle : Le pourcentage de clients conservés au fil du temps. Cet indicateur témoigne de la capacité du produit/service à être précieux pour le client, réduisant ainsi les budgets consacrés à l'acquisition de nouveaux clients.

23. Net Promoter Score (NPS) : La probabilité qu'un client recommande un produit ou un service. Il s'agit d'un indicateur de la satisfaction du client dans la plupart des entreprises de produits et de services.

24. Temps de première réponse : Vitesse de la première réponse aux demandes des clients. Généralement décrit dans les accords de niveau de service, le temps de première réponse est un indicateur clé de l'efficacité du service à la clientèle.

25. Taux de résolution : Pourcentage de tickets résolus dans le cadre de l'accord de niveau de service.

Si l'un de ces objectifs semble vous convenir, voici comment vous pouvez en assurer le suivi et établir des rapports afin d'optimiser les performances.

Suivi et rapports sur les indicateurs des objectifs

Une fois que vous avez paramétré les indicateurs de vos objectifs, assurez-vous d'avoir une visibilité claire sur ces derniers à tout moment. Applications de suivi des objectifs comme ClickUp sont parfaites pour cela.

Définissez vos cibles sur les paramètres de ClickUp

Paramétrez des cibles numériques, monétaires, vrai/faux, et des tâches avec Objectifs ClickUp . Par exemple, définissez des cibles numériques pour les objectifs hebdomadaires de génération de prospects. Fixez des cibles monétaires pour les équipes commerciales.

Si vous ne savez pas par où commencer, essayez la rubrique Modèle d'objectifs SMART de ClickUp .

Fixez des objectifs SMART pour votre équipe avec ClickUp

Attribuer les indicateurs d'objectifs aux bonnes personnes

Attribuez des utilisateurs à chaque indicateur d'objectif. Vous pouvez également ventiler un indicateur pour plusieurs membres de l'équipe qui atteignent collectivement les cibles.

Définir les données

Identifiez les sources de données pour chaque indicateur et intégrez-les à ClickUp. Il peut s'agir de systèmes internes, de bases de données externes, de commentaires de clients ou de sondages auprès des employés. Veillez à l'exactitude, à la fiabilité et à l'accessibilité des données.

Les suivre sur les tableaux de bord ClickUp

Personnalisez les tableaux de bord ClickUp pour afficher les indicateurs qui vous intéressent. Obtenez des mises à jour en temps réel sur chaque indicateur afin d'adapter vos efforts pour améliorer les performances.

Définir des repères pour chaque Objectif

L'un des principaux aspects de la définition d'un objectif ou d'indicateurs consiste à définir des repères avec précision. Une startup qui en est à sa première année d'activité peut être en mesure d'atteindre un objectif d'augmentation de 100 % de son chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas d'une multinationale. Pour faire la différence, il est nécessaire d'établir des critères de référence.

En matière de définition d'objectifs, les paramètres de référence :

Définissent la base de référence pour les performances

Garantissent que les objectifs sont réalisables et réalistes

Repousser les limites et obtenir des résultats plus importants

Aider à être compétitif sur le marché

En résumé, un objectif est ce qui doit être atteint. Un indicateur est la mesure de la performance par rapport à cet objectif. Le point de référence est le nombre d'indicateurs.

Par exemple, dans un produit de génie logiciel, l'augmentation du débit est un objectif. Le nombre de fonctionnalités déployées en production est l'indicateur. 10 fonctionnalités par sprint est le point de référence.

Commencez à définir vos paramètres et indicateurs par l'un des moyens suivants modèles de définition d'objectifs .

Le rôle des indicateurs d'objectifs dans l'amélioration des performances

Sur la voie de la réussite organisationnelle, les indicateurs d'objectifs sont les jalons à franchir. Voici comment ils peuvent vous aider les équipes opérationnelles améliorent les performances.

Obtenez une visibilité claire des projets grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables

Mettez en œuvre les changements, suivez la progression, rincez, répétez !

Défis liés à la mise en œuvre des indicateurs d'objectifs

Malgré ses nombreux avantages, la mise en place d'indicateurs d'objectifs n'est pas chose aisée. Vous serez probablement confronté à plusieurs difficultés. Voici comment vous pouvez les surmonter.

Des indicateurs qui ne correspondent pas aux objectifs

Les meilleurs indicateurs doivent être alignés sur les objectifs suivants objectifs de l'équipe . Ils permettent de mesurer les performances par rapport à l'objectif visé. Cependant, les équipes ont souvent du mal à identifier les bons indicateurs pour leurs objectifs.

Surmontez ce défi avec ClickUp. Créez des dossiers pour suivre les cycles de sprints, les OKR, les cartes de pointage hebdomadaires des employés, etc. et dérivez des indicateurs pour chacun d'entre eux.

Paramètres et oubli des indicateurs

Les équipes définissent avec enthousiasme des objectifs, des indicateurs et des cibles en début d'année. Il est courant d'oublier tout cela lorsque le rush du travail quotidien commence.

ClickUp vous aide à éviter cela en automatisant le suivi de la progression.

Manque de visibilité

L'une des raisons pour lesquelles les équipes fixent et oublient les objectifs est qu'elles n'ont pas une visibilité constante. Des feuilles de calcul éparpillées avec diverses adaptations des objectifs et des indicateurs rendent l'accès fastidieux.

ClickUp résout ce problème en intégrant les objectifs dans le contexte des tâches quotidiennes. Les objectifs restent visibles et pertinents pour le travail.

Manque de données pour le suivi de la progression

Sans un outil de gestion de projet robuste, une question aussi élémentaire que "combien de tâches avons-nous achevées ?" pourrait prendre trop de temps à résoudre.

Le module complet de gestion des tâches de ClickUp est conçu pour y remédier. En utilisant simplement ClickUp, vos équipes peuvent collecter des données sur les tâches, le suivi du temps, la charge de travail et bien plus encore.

Restez au top de vos objectifs et indicateurs de réussite avec ClickUp

Toutes les entreprises travaillent en permanence à la réalisation d'un objectif, d'un résultat qu'elles souhaitent obtenir. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec Goldratt et pensez que votre objectif principal est de changer le monde. Nous n'allons pas vous juger.

Quel que soit votre objectif, ClickUp vous apporte son assistance. Utilisez les fonctions de gestion des tâches, de planification, de suivi et d'évaluation des objectifs de ClickUp pour atteindre vos Objectifs. Commencez tout de suite. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .

FAQ sur les indicateurs d'objectifs

1. Quel est l'objectif des indicateurs de réussite ?

Les indicateurs de réussite sont des indicateurs de performance. L'objectif des indicateurs de réussite est de donner aux membres de l'équipe de la clarté, une orientation et un objectif.

2. Que sont les indicateurs d'objectifs KPI ?

Les indicateurs d'objectifs KPI sont des mesures spécifiques utilisées pour évaluer les performances d'une organisation, d'une équipe ou d'un individu par rapport à des objectifs prédéfinis.