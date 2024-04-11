Comment résoudre les conflits d'équipe de manière professionnelle au travail ?

La plupart des dirigeants pensent que le conflit n'est pas une bonne chose - ils l'évitent et ne sont pas à l'aise avec lui. Lorsqu'ils apprennent l'existence d'un conflit au sein de leurs équipes, ils risquent de l'écarter ou de dire : "Mettez-le hors ligne."

Ce qu'il est crucial de réaliser, c'est que les conflits font partie de notre vie personnelle et professionnelle. Avec une main-d'œuvre de plus en plus diversifiée couvrant plusieurs générations, sexes, races et cultures, il est inévitable d'être confronté à des conflits au sein de l'équipe.

Mais qu'est-ce qu'un conflit d'équipe au juste ?

Il s'agit d'un conflit d'idées, d'opinions ou de personnalités au sein d'un groupe d'individus travaillant ensemble. Il peut se manifester sous différents formulaires, tels que des conflits sur les délais de réalisation des tâches, des désaccords sur les processus de travail ou des frictions liées à l'éthique personnelle.

D'après une étude de l'Institut européen de recherche sur l'environnement et le développement (IESD), les conflits d'intérêts sont un problème majeur Rapport sur les conflits au travail les cadres passent plus de 4 heures par semaine à gérer et à résoudre des conflits sur le lieu de travail. Il s'agit là d'une perte de productivité pour l'ensemble de la main-d'œuvre.

Par conséquent, que vous soyez un manager de première ligne ou une personne occupant un poste de direction, il est essentiel de comprendre comment gérer efficacement les conflits pour assurer la réussite du personnel et de l'organisation.

Cet article de blog vous présente les conflits sur le lieu de travail et met en lumière les différentes manières de les gérer stratégies de communication et les compétences en matière de gestion des conflits nécessaires à une résolution réussie.

Les différents types de conflits d'équipe

Les effets néfastes d'un conflit d'équipe se traduisent par des interruptions de travail, des échecs de projets, une baisse de la productivité et une détérioration du moral de l'équipe. C'est pourquoi il n'est pas conseillé d'ignorer les conflits. Les types de conflits les plus courants au travail sont les suivants :

1. Habitudes de travail conflictuelles

Chaque travailleur a un style de travail différent. Alors que la plupart préfèrent collaborer avec leurs coéquipiers et travailler en groupe, certains peuvent aimer faire leur travail seuls.

Certains employés sont ponctuels et terminent leurs tâches à temps, tandis que d'autres attendent la dernière minute pour s'y mettre. De telles différences peuvent provoquer des frictions au sein de l'entreprise la dynamique de l'équipe surtout lorsqu'il y a un objectif commun à atteindre dans un délai donné.

2. Chocs de personnalités

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous n'aimez pas travailler avec certaines personnes, malgré tous vos efforts ? Vous ne les aimez pas et vous vous éloignez souvent physiquement d'elles. La personnalité est l'ensemble des qualités ou des caractéristiques qui forment le caractère distinctif d'un individu.

Les conflits qui en découlent sont très répandus sur le lieu de travail et surviennent lorsque deux ou plusieurs employés ont des attitudes, des origines socio-économiques ou des perspectives de vie incompatibles.

3. Mauvaise communication

Les problèmes de communication surviennent lorsqu'il y a une divergence entre ce qui est entendu ou dit, que ce soit entre des coéquipiers, un employé ou un responsable. Par exemple, vous pouvez fixer une date limite pour que votre équipe remette ses rapports mensuels le vendredi afin que vous puissiez les examiner et les envoyer plus loin.

Cependant, certains employés peuvent penser qu'ils ont du temps jusqu'à tard dans la nuit pour respecter la date limite, ce qui a pour résultat de retarder le travail. Ce décalage des délais est le résultat d'une mauvaise communication.

Parfois, les conflits entre les employés et les managers peuvent survenir en raison d'une véritable aversion réciproque. Cela peut amener la personne à ne pas suivre les instructions ou à ne pas donner des commandes claires, ce qui conduit à une mauvaise communication.

4. Différences de leadership

Chacun a sa façon de diriger les équipes. Certains leaders sont autoritaires, tandis que d'autres encouragent une communication ouverte et sont très inclusifs. Tous les styles de leadership ne sont pas de bon augure pour chaque membre de l'équipe.

Par exemple, dans les entreprises manufacturières présentant des risques financiers et opérationnels élevés, un leader qui se montre détendu quant au respect des réunions pourrait semer le chaos parmi les employés et avoir un impact sur les performances de travail.

En revanche, un dirigeant directif à la tête d'une agence de marketing où la communication ouverte est primordiale risque de créer un environnement de travail restrictif. Cela pourrait décourager le retour d'information, la collaboration au sein de l'équipe et la liberté de création, ce qui a pour effet de réduire le moral et la qualité du travail.

via Université Queens de Charlotte

5. Intimidation et harcèlement

Malgré une prise de conscience croissante, la discrimination sur le lieu de travail fondée sur l'âge, la race, les convictions religieuses ou politiques, le handicap et les caractéristiques physiques est toujours très présente.

Les coéquipiers ou les managers qui harcèlent ou intimident leurs collègues ou leurs subordonnés pour ces raisons provoquent des conflits et de mauvaises vibrations.

Bonnes pratiques pour résoudre les conflits d'équipe

La discorde sur le lieu de travail affecte tout le monde. En même temps, le vieil adage "le fer aiguise le fer" représente le bon côté de la situation.

Lorsqu'ils sont gérés de manière constructive, les conflits sur le lieu de travail résultent en une saine camaraderie, des améliorations de processus et de l'innovation. Mon travail consiste à utiliser les cinq stratégies de gestion des conflits suivantes pour améliorer et accélérer la résolution des problèmes au travail.

1. Reconnaissez le conflit et faites-le savoir à votre équipe

À vous de connaître deux coéquipiers qui se chamaillent au sujet d'une tâche particulière depuis quelques semaines ? Ce problème pourrait disparaître de lui-même. Mais il est temps de passer à l'étape suivante lorsque vous constatez qu'il affecte la progression du projet et les autres membres de l'équipe.

Faites savoir à tous que vous reconnaissez l'existence du désaccord ou de la tension et qu'il s'agit d'un problème à résoudre en collaboration, et non d'une bataille à gagner.

2. Identifier le problème sous-jacent et pratiquer l'écoute active

Déterminez ce qui alimente le désaccord entre vos employés. Y a-t-il des styles de travail opposés en jeu ? Se disputent-ils au sujet d'un client récemment recruté ? S'agit-il d'un cas de harcèlement au travail ou de discrimination ?

Écoutez les deux parties pour avoir une première idée de ce qui est au cœur du problème. Ensuite, rencontrez les deux employés séparément et demandez-leur ce qui les préoccupe, s'ils ont une quelconque Révision des raisons pour lesquelles ils pensent que l'autre personne est en tort, et quelle pourrait être la meilleure solution pour aller de l'avant.

Vous devez également vous rappeler que les deux employés peuvent avoir des perceptions différentes du conflit. À cet effet, nous traitons les conflits de manière objective et ne faisons pas de suppositions, surtout si des rumeurs circulent.

3. Menez votre enquête et cherchez des solutions gagnant-gagnant

Lorsque vous avez entendu les deux versions de l'histoire et pris des notes sur le conflit, enquêtez vous-même sur la situation. Abstenez-vous de porter des jugements prématurés sur la base de la discussion initiale et ne tenez pas compte de vos préjugés.

Pour une résolution objective, passez en revue les politiques de l'entreprise dans votre manuel de l'employé. Tenez-vous-en aux règles de base communes que chaque employé est censé respecter à tout moment, de sorte que vous puissiez traiter le problème sans faire appel à la subjectivité.

Par exemple, si le manuel conseille d'instaurer une communication directe entre les employés en conflit, prévoyez une brève réunion de médiation.

Établissez un agenda clair pour traiter le conflit d'horaires et encouragez les deux employés à exprimer leurs préoccupations et à s'écouter l'un l'autre.

S'ils se sont disputés à propos d'horaires qui chevauchent les échéances d'un projet important, la médiation peut les aider à trouver un compromis, par exemple en alternant les priorités pour ajuster les échéances.

Veuillez noter qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir recours à un manuel pour trouver une solution et qu'il est possible d'appliquer naturellement vos compétences en matière de résolution des conflits.

4. Documenter l'incident et assurer un suivi périodique

Même si les deux employés se sont mis d'accord sur une solution, il reste encore quelques étapes avant que votre travail ne soit terminé. Prenez contact avec eux au bout d'une semaine ou deux pour voir comment la situation a progressé. Vous montrerez ainsi que vous vous investissez dans le suivi de l'affaire jusqu'à la fin.

Cela permet également d'informer tout le monde que les désaccords au sein de l'équipe ne s'aggraveront pas et ne seront pas balayés sous le tapis. Cela leur permet de prendre certaines précautions et de construire une relation de travail plus amicale avec leurs coéquipiers.

Plus important encore, documentez le conflit en question. Pensez à noter des informations factuelles, telles que :

Les parties impliquées dans le conflit

Date, heure et emplacement du conflit

Description du conflit (faits uniquement)

Les témoins et leurs comptes rendus

Toute communication pertinente précédant le conflit

Actions entreprises par chaque partie pendant le conflit

Résultats immédiats du conflit

Toutes les tentatives de résolution faites à ce moment-là

L'impact du conflit sur le fonctionnement du lieu de travail ou sur le moral des employés

Les étapes suivies par la direction à la suite de l'incident

Il est essentiel de faire cela pour fournir une base factuelle à la résolution du conflit, garantir un traitement équitable des deux employés et se prémunir contre toute responsabilité juridique. Elle permet également d'identifier des schémas, d'améliorer les politiques du lieu de travail et d'apporter une assistance à la prise de décision en matière de mesures disciplinaires afin d'éviter de nouveaux conflits.

5. Définir les paramètres et faire preuve de transparence grâce à une communication proactive

Mon travail consiste à créer une culture d'employés engagés qui se respectent les uns les autres et travaillent bien ensemble, ce qui est une priorité en tant que dirigeant. Favorisez une atmosphère d'empathie où chacun se sent compris et valorisé, même en cas d'accord.

Pour ce faire, vous devez gérer les attentes en termes de ce que vous attendez des autres et de ce qu'ils attendent de vous. Indiquez clairement ce que vous attendez de votre équipe et vice versa. Rémunération ou logiciel de gestion de projet gratuit ou payant peut être d'une grande aide à cet égard.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp, par exemple, permet de planifier et de hiérarchiser facilement les priorités et offre une visibilité sur tous les détails du projet et sur la manière dont ils s'alignent sur les objectifs de l'entreprise.

Gérez l'ensemble du flux de travail de votre organisation sur une seule plateforme avec ClickUp

Générez des sous-tâches automatiquement en fonction des descriptions de tâches, résumez les fils de commentaires à l'aide de ClickUp Brain et rédigez des mises à jour de manière autonome.

Créez et collaborez sur les tâches avec Documents ClickUp et partagez les mises à jour avec tout le monde ou en privé sur Affichage du ClickUp Chat . Ainsi, vous pouvez rapidement obtenir un consensus et faire progresser vos projets en toute clarté pour tous les coéquipiers.

Utilisez ClickUp Chat pour simplifier la communication avec votre équipe

Lorsque tout est au grand jour, sur une seule plateforme, il devient plus facile pour vous et l'équipe de communiquer ouvertement et librement, de résoudre les conflits au fur et à mesure qu'ils surviennent, de respecter les réunions et d'achever les projets rapidement.

Le rôle de la culture organisationnelle dans la résolution des conflits

La culture organisationnelle fait référence aux valeurs, croyances, comportements et pratiques partagés qui guident et informent les actions de la main-d'œuvre.

Elle influence les comportements et les résultats acceptables dans une entreprise et définit la manière dont les employés gèrent les conflits.

Par exemple, certaines cultures peuvent assister un style de compromis ou de négociation dans lequel les employés font des compromis pour trouver un terrain d'entente. À l'inverse, d'autres cultures peuvent adopter un style accommodant dans lequel une partie cède aux exigences de l'autre partie par souci d'équité.

La culture organisationnelle indique également quels problèmes ou situations sont susceptibles de provoquer un conflit et comment ils sont classés.

Par exemple, certaines cultures peuvent mettre l'accent sur les conflits axés sur les relations, tels que les conflits sur les valeurs ou les émotions, tandis que d'autres peuvent considérer les désaccords sur les ressources, les méthodes ou les des priorités concurrentes .

Effets sur le recrutement et l'emploi

Une culture solide et saine est le moteur d'exécution d'une entreprise, ce qui en fait son atout le plus précieux. Cette affirmation est assistée par le fait que 65% des employés considèrent la culture organisationnelle l'une des principales raisons pour lesquelles ils restent à leur poste.

Naturellement, le processus de recrutement est une occasion cruciale de renforcer ou de faire évoluer progressivement la culture organisationnelle en sélectionnant des personnes qui incarnent ses valeurs actuelles ou qui apportent les nouvelles perspectives souhaitées.

Des conflits peuvent résulter d'une inadéquation entre les valeurs de l'employé potentiel et celles de l'entreprise, ainsi que d'une communication peu claire des attentes culturelles lors de l'embauche.

L'importance d'une communication efficace dans la gestion des conflits d'équipe

La communication dans la gestion des conflits sert de mesure préventive contre l'escalade et d'outil de résolution.

Elle vous aide à contraindre les parties en conflit à clarifier les malentendus, à faire connaître leurs points de vue et à trouver un terrain d'entente, ce qui a pour résultat d'améliorer l'efficacité de la gestion des conflits collaboration sur le lieu de travail .

Voici les techniques et conseils courants que vous pouvez appliquer pour résoudre les conflits au sein de votre équipe :

Encouragez toutes les parties à partager leurs points de vue de manière structurée, en veillant à ce que chaque employé ait la possibilité de s'exprimer sans être interrompu. Ouvrez l'étape d'un dialogue ouvert

Agissez de manière neutre pendant les discussions, orientez la discussion loin du blâme et vers la compréhension et la résolution. Posez des questions perspicaces, encouragez la réflexion et l'apprentissage, et aidez les employés à envisager des perspectives différentes

Introduisez l'approche "relationnelle basée sur les intérêts" (IBR) pour la résolution des conflits, qui consiste à séparer les personnes du problème et à travailler ensemble pour trouver et éliminer le problème sous-jacent

Encourager les employés à ne plus s'attarder sur les griefs passés, mais à réfléchir à des solutions potentielles, à évaluer les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles et à décider d'une ligne de conduite qui réponde aux besoins et aux préoccupations de toutes les personnes impliquées

Les compétences de leadership dans la résolution des conflits d'équipe

Apprendre à résoudre les conflits est essentiel, quel que soit votre titre au travail. En tant que leader, on attend de vous que vous agissiez en tant que médiateur et que vous facilitiez les discussions qui permettent à toutes les parties d'exprimer leurs préoccupations sans crainte de représailles.

Vous devez donc développer et affiner un vaste ensemble de compétences. Voici comment :

Sachez à la fois exprimer clairement vos pensées et écouter activement les autres. Prêtez attention à ce qui est dit et à la manière dont c'est dit, y compris aux indices non verbaux tels que le langage corporel et le style de la voix

Comprendre et reconnaître les émotions des membres de l'équipe pour naviguer dans les complexités de la dynamique humaine. Cela nécessite une bonne connaissance de soi et une capacité à gérer ses émotions, en particulier dans les situations de stress

Donnez le ton en traitant tous les membres de l'équipe avec dignité, quels que soient leurs opinions ou leur statut. Promouvoir la diversité de pensée et encourager chacun à contribuer aux discussions

Participez périodiquement à des programmes de formation et à des ateliers afin de vous doter des outils nécessaires pour gérer efficacement les différends. En outre, demandez l'avis de vos pairs et de vos fournisseurs dans un espace similaire et tenez-vous au courant des dernières recherches et théories qui fournissent des informations et des stratégies précieuses pour gérer les différends au sein d'une équipe

Les conflits d'équipe sont naturels, votre résolution en tant que manager/chef d'équipe doit l'être aussi

Personne n'apprécie la tension et le malaise qui surgissent lorsque des coéquipiers s'affrontent. Ces conflits nuisent à la productivité, dégradent la qualité du travail et stressent la vie quotidienne au bureau.

En fin de compte, votre intérêt pour la résolution des conflits joue un rôle essentiel. Les conflits d'équipe ne persisteront que si les managers ou les chefs d'équipe interviennent activement et manifestent un intérêt sincère pour l'instauration d'un environnement harmonieux.

La clé est de se retrousser les manches et d'adopter une approche amicale et pratique de la résolution des conflits.

En outre, l'utilisation des outils de ClickUp pour la gestion des conflits est un moyen efficace de résoudre les conflits modèles de forfaits de communication de ClickUp et outils de collaboration à distance peuvent contribuer à la maintenance de l'alignement et à la prévention des malentendus liés aux tâches de travail. Démarrer avec ClickUp . Inscrivez-vous gratuitement et minimisez les risques de conflits au sein de l'équipe.

Foire aux questions (FAQ)

1. À faire pour résoudre les conflits au sein d'une équipe ?

En tant que responsable, vous pouvez résoudre efficacement les conflits en suivant cinq étapes :

Reconnaissez qu'il y a des frictions entre quelques-uns de vos employés, ce qui nuit au moral de l'équipe

Prenez le temps de comprendre exactement ce qui se passe et réunissez les parties concernées pour en discuter

Décidez d'une solution qui leur convient et mettez-la en œuvre

Effectuez un suivi périodique pour vous assurer que les mêmes conflits ne se reproduisent pas et que l'équipe peut aller de l'avant

2. Quelles sont les cinq stratégies de résolution des conflits ?

Les cinq stratégies de résolution des conflits sont les suivantes

L'accommodement, lorsqu'une partie cède aux souhaits d'une autre partie

L'évitement, qui consiste à ignorer le conflit ou à s'en retirer complètement

Le compromis, qui permet de trouver une solution dans l'intérêt de l'équipe et qui ne favorise personne en particulier

Collaborer, c'est-à-dire travailler avec d'autres personnes pour trouver une solution mutuellement acceptable

La compétition, lorsque l'objectif principal de l'une des parties concernées est de remporter l'argument

3. Quel est le meilleur outil de gestion des conflits ?

Le logiciel de gestion de projet ClickUp permet aux équipes d'être sur la même page, ce qui leur permet de travailler au même objectif sans friction. Lorsque la communication au sein de l'équipe est solide et que vous disposez d'un outil pour gérer ce que chacun fait, les conflits sont tenus à distance ou leurs occurrences sont considérablement réduites.