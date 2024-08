Smartsheet vs. Microsoft Project : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Les solutions de gestion de projet peuvent être une bouée de sauvetage pour organiser vos projets et vos tâches, surtout si le projet est relativement complexe. Cependant, choisir le bon outil de gestion de projet peut souvent s'avérer une tâche assez ardue. Surtout si l'on considère qu'il existe de nombreuses options prometteuses, chacune présentant des atouts et des fonctionnalités uniques.

Mais lorsqu'il s'agit de choisir une solution de gestion de projet, il faut aller au-delà du vernis brillant et chercher la substance. L'outil idéal doit vous aider à planifier des projets, à assigner des tâches, à gérer des ressources, à activer des flux de travail automatisés et à assurer une charge de travail équilibrée au sein de votre équipe.

C'est pourquoi nous avons sélectionné deux d'excellents outils de gestion de projet réputés pour leur côté pratique et leur capacité à résoudre les problèmes de base. Dans cette comparaison, nous examinerons les avantages et les inconvénients de Smartsheet par rapport à Microsoft Project, en comparant les principales fonctionnalités, les prix et même les avis des clients pour vous aider à choisir la meilleure option.

Qu'est-ce que Smartsheet?

Smartsheet est une plateforme de gestion du travail qui utilise une interface de feuille de calcul familière pour vous aider à gérer des projets, à assigner des tâches et à prendre soin de plusieurs portefeuilles de projets. Il combine les fonctionnalités des outils de gestion de projet et les fonctions de Microsoft Excel et va plus loin.

tableau de bord de la gestion de projet via_ Smartsheet Smartsheet vous permet de visualiser des données historiques sous forme de diagrammes, d'afficher vos tâches dans des diagrammes de Gantt et de mettre en évidence les tâches essentielles dans l'échéancier de votre projet.

Si Smartsheet excelle en termes de flexibilité, il ne dispose pas de la puissance de feu nécessaire pour gérer des fonctions de projet complexes telles que la mise à niveau des ressources et les rapports avancés, contrairement à certains logiciels de gestion de projet Alternatives à Smartsheet .

Fonctionnalités de Smartsheet

1. Automatisation

L'automatisation des flux de travail est une fonctionnalité populaire de Smartsheet qui vous permet d'optimiser les processus répétitifs et chronophages. Elle dispose d'une interface utilisateur par glisser-déposer sans code pour créer des flux de travail ponctuels ou récurrents en combinant plusieurs actions et chemins d'accès. Vous pouvez également paramétrer des déclencheurs basés sur des évènements ou des horaires.

En outre, vous pouvez même utiliser leur collection de modèles de flux de travail préconstruits pour votre tâches de gestion de projet , y compris les demandes de statut hebdomadaires, les rappels de date d'échéance, et plus encore. Cela inclut également d'afficher et de répondre aux mises à jour provenant d'outils tiers tels que Microsoft Teams ou Slack.

2. Flux de travail personnalisé

Bridge by Smartsheet est une interface par glisser-déposer qui vous permet d'ajouter facilement des blocs de flux de travail et de définir la logique du flux de travail pour s'adapter à un flux de processus complexe. Vous pouvez ainsi personnaliser vos flux de travail à votre guise.

Vous pouvez également créer des flux de travail avec des formulaires Smartsheet pour collecter des données auprès de parties prenantes internes et externes et les enregistrer directement dans la feuille de calcul. Construisez rapidement un formulaire avec une logique conditionnelle, en rendant vos questions pertinentes pour la personne qui remplit le formulaire. Vous pouvez également utiliser des éléments de marque tels que des couleurs, des logos, des GIF et des images pour personnaliser le formulaire en fonction de vos besoins.

Intégrations avec des outils comme AccuWeather, FedEx, Google Translate, Salesforce, SendGrid, ServiceNow, Microsoft SharePoint et UPS Tracking, pour vous aider à adapter Smartsheet à vos besoins uniques.

3. Collaboration de contenu

Vous pouvez travailler de manière transparente avec les membres de votre équipe, partager des commentaires et suivre la progression en temps réel à l'aide de la collaboration de contenu de Smartsheet.

collaboration sur le contenu via Smartsheet Grâce aux fonctionnalités de discussion et de commentaire, vous pouvez :

Suivre et passer en revue les processus à partir d'une feuille de projet

Paramétrer des alertes et des rappels pour les membres de votre équipe

Permettre à des collègues ou à des fournisseurs/partenaires de réviser le contenu sans avoir à leur donner accès à la fiche

Simplifier la gestion des versions grâce à un verrouillage automatique des anciennes versions afin de garantir que vous ne travaillez que sur le contenu le plus récent

Tarification de Smartsheet

Free : Forfait Free Forever Free

: Forfait Free Forever Free Pro : 9 $ par utilisateur et par mois

: 9 $ par utilisateur et par mois Business : 32 $ par utilisateur et par mois

: 32 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Microsoft Project?

Microsoft Project, ou MS Project, est un logiciel de gestion de projet proposé avec l'offre groupée de Microsoft Office. Vous pouvez l'utiliser pour gérer des projets simples, créer des calendriers, affecter des ressources et assurer le suivi du temps. Des fonctionnalités avancées telles que les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban, les calendriers de projet et d'autres vues vous aident à gérer plusieurs petits et grands projets dans un seul outil.

la gestion de projet via

la gestion de projet par le biais d'un logiciel de gestion de projet https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/project/project-management-software la gestion de projet via Bien qu'il présente une courbe d'apprentissage abrupte par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet, il n'en est pas de même pour les logiciels de gestion de projet Les alternatives à Microsoft Project microsoft Project est un outil de gestion de projet qui offre une connexion transparente avec d'autres applications et plates-formes Microsoft. Il est donc idéal si vous recherchez un outil de gestion de projet accompagné d'un écosystème complet.

Fonctionnalités de Microsoft Project

1. Plusieurs affichages de projets

Microsoft Project affiche plusieurs vues pour la gestion des projets, ce qui le rend idéal pour les managers d'équipes. Il s'agit notamment de

Vue grille pour planifier et gérer les listes de tâches

Vue Tableau, comme le tableau Kanban visuel et d'autres pour aider à gérer les flux de travail et le statut

Vues Échéancier, telles que le diagramme de Gantt et d'autres options d'échéancier pour planifier les tâches sur l'échéancier du projet

2. Modèles avancés de planification de projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Microsoft-planning-template-1400x787.png Modèle de planification de projet de Microsoft /$$$img/

modèles de projets prêts à l'emploi via_ Microsoft Project Les modèles de planification de projet peuvent vous aider à organiser rapidement des tâches et des suivre les objectifs du projet . Microsoft Project vous permet de choisir des modèles axés sur la méthodologie Agile ou Waterfall et de planifier chaque étape du projet à l'aide des modèles de planification.

3. Supervision du portfolio

Les fonctionnalités de gestion de portfolio vous permettent d'avoir une visibilité claire sur plusieurs projets simultanément. Cela vous permet d'analyser les indicateurs de performance, d'allouer les ressources en connaissance de cause et de garantir la réussite des projets.

Tarification de Microsoft Project

Version sur site/bureau

Projet Standard 2021 : 679,99 $ (achat unique)

: 679,99 $ (achat unique) Project Professional 2021 : 1129,99 $ (achat unique)

Solutions basées sur le cloud

Projet Forfait 1 : 10 $ par utilisateur et par mois

: 10 $ par utilisateur et par mois Forfait 3 : 30 $ par utilisateur et par mois

: 30 $ par utilisateur et par mois Plan de projet 5 : 55 $ par utilisateur et par mois

Smartsheet vs. Microsoft Project : Comparaison des fonctionnalités

Smartsheet et MS Project combinent des fonctionnalités uniques pour vous aider au mieux à faire votre travail. Voici donc une comparaison tête-à-tête entre Microsoft Project et Smartsheet pour vous aider à mieux comprendre les forces et les faiblesses de chaque solution de gestion de projet.

1. Fonctionnalités de collaboration

Smartsheet dispose de fonctionnalités de collaboration intéressantes, vous permettant de fournir des permissions au niveau des lignes, d'ajouter des commentaires, d'effectuer une modification en cours en collaboration et de rester informé des ajouts grâce à un suivi en temps réel. Il est donc idéal pour ceux qui recherchent un outil de gestion de projet convivial et collaboratif.

À l'inverse, bien que Microsoft Project dispose de solides outils de discussion, ceux-ci sont moins intuitifs. Vous pouvez ajouter des commentaires, suivre les modifications et même effectuer des mises à jour en temps réel, mais ces outils sont limités et difficiles à gérer, en particulier avec les versions de bureau.

Gagnant: Smartsheet

2. Automatisation

Smartsheet propose des flux de travail d'automatisation sans code pour aider à éliminer les tâches répétitives et gagner du temps. Il dispose également d'une tonne de modèles préconstruits pour les flux de travail personnalisés, mais comparé à MS Project, il manque de punch.

MS Project, en revanche, offre des capacités d'automatisation avancées qui sont idéales pour les flux de travail complexes et les besoins de gestion de projet. Il dispose de modèles personnalisables et d'une automatisation intégrée à exploiter lors de la création de nouveaux projets.

Gagnant: Microsoft Project

3. Flexibilité du projet

Réputé pour sa flexibilité, Smartsheet offre une interface basée sur des feuilles que vous pouvez facilement personnaliser en fonction de vos besoins. Cela vous aide à utiliser l'outil pour la budgétisation, la gestion de projet, le suivi des ressources, l'inventaire et plus encore, en offrant des affichages adaptables pour vous aider à gérer divers projets.

Microsoft Project, en revanche, s'appuie sur une structure rigide pour ses développement du projet il ne dispose pas de toutes les capacités nécessaires et sa courbe d'apprentissage est très prononcée. Bien qu'il puisse afficher plusieurs vues, sa structure complexe le rend idéal uniquement pour des projets particuliers.

Gagnant: Smartsheet

4. Gestion avancée des ressources

Étant donné que Smartsheet s'affiche principalement sous forme de feuille de calcul, il offre des fonctionnalités simples d'affectation des ressources. Cela peut vous aider à forfaiter des projets, à suivre le temps et à obtenir des rapports dynamiques. Mais par rapport à ses concurrents, elle manque de fonctionnalités sophistiquées de planification et d'optimisation des ressources, telles que la détection des conflits, la mise à niveau, etc.

En revanche, lorsqu'il s'agit de la gestion et de l'affectation des ressources, Microsoft Project est un vainqueur incontesté. Il dispose de fonctionnalités avancées de planification des ressources qui vous permettent de demander et d'attribuer des tâches, de suivre des programmes et des portefeuilles de projets multiples, et d'obtenir des rapports préconstruits pour suivre l'allocation des ressources. Vous pouvez même le synchroniser avec d'autres applications comme Microsoft Teams, ce qui vous aide à améliorer l'allocation des projets et l'attribution des tâches.

Gagnant : Microsoft Project

Smartsheet vs. Microsoft Project sur Reddit

Que disent les internautes sur Reddit à propos de Smartsheet vs Microsoft Project ? Lorsque vous cherchez Microsoft Project vs. Smartsheet sur Reddit , vous verrez de nombreuses discussions sur la plateforme de gestion de projet idéale.

La plupart des utilisateurs s'accordent à dire que Microsoft Project est idéal si vous utilisez déjà Microsoft Office 365 ou Microsoft Teams comme plateforme globale de gestion du travail. Un utilisateur a déclaré "J'ai acquis de l'expérience dans différents rôles de gestion de programme. Chacun a ses points forts, et le choix dépend de vos besoins spécifiques. Étant donné que votre équipe utilise déjà MS Teams, l'intégration d'une plateforme de gestion de projet qui fonctionne de manière transparente avec Teams pourrait améliorer la collaboration."_

Cependant, Smartsheet fait l'objet de commentaires élogieux dans l'ensemble, principalement parce qu'il offre une assistance pour afficher plusieurs vues, telles que des listes, des calendriers, des tableaux Kanban et des formulaires. Voici le commentaire d'un Redditor j'ai utilisé MS Project, Monday, Trello et Smartsheet et, bien que certaines des listes énumérées fassent bien leur travail dans leur domaine de tâches spécifique, Smartsheet m'a permis de faire beaucoup de choses bien. Il m'a permis de traiter les projets comme des listes, des calendriers, des tableaux Kanban et d'utiliser des formulaires. En savoir plus, car c'est une ardoise vierge, moins de structure, mais le manque de structure est aussi sa force, permettant autant de flexibilité que vous pouvez gérer_"

Rencontre ClickUp-La meilleure alternative à Smartsheet vs. Microsoft Project

Il n'y a pas de vainqueur incontestable dans le bras de fer qui oppose Microsoft Project à Smartsheet. Smartsheet est flexible et possède de nombreuses fonctionnalités puissantes. C'est un logiciel de tableur qui peut également être utilisé pour la gestion des tâches, la création de flux de travail et la gestion de projet.

En revanche, Microsoft Project est profondément ancré dans la planification complexe. Il est idéal si vous utilisez déjà les produits Microsoft dans le cadre de vos forfaits Business et Enterprise. Sa courbe d'apprentissage est plus prononcée, mais il peut fournir les mêmes fonctionnalités et les mêmes capacités d'automatisation.

C'est là qu'une plateforme de gestion de projet de bout en bout comme ClickUp peut faire des merveilles. Une solution de productivité tout-en-un, ClickUp peut combiner toutes vos opérations dans une seule plateforme. Ainsi, vous pouvez créer des tâches, automatiser des flux de travail, suivre des les objectifs du projet et de gérer l'ensemble de votre organisation à l'aide d'un seul logiciel.

Fonctionnalités de ClickUp

1. Suivez et organisez votre travail grâce à la vue Tableur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-546.png La vue Tableur de ClickUp /$$img/

gérer et suivre vos tâches sur une feuille de calcul avec la vue Tableur de ClickUp_

Allez plus loin que le tableau traditionnel avec La vue Tableur de ClickUp la vue tableau de ClickUp est une vue qui vous permet de créer des feuilles de calcul rapides comme l'éclair et des bases de données visuelles puissantes en quelques minutes. En utilisant cet affichage, vous pouvez :

Organiser les tâches et modifier les données en vrac avec des tableaux réactifs et intuitifs

CréerChamps personnalisés dans ClickUp pour suivre la progression des tâches, ajouter des pièces jointes, et plus de 15 autres types de champs

Connectez les bases de données et les champs multiples en liant les tâches, les documents et les dépendances

Mettez en forme et partagez votre vue Tableur avec n'importe qui, améliorant ainsi la collaboration au sein de l'équipe

2. Modèles de feuilles de calcul prêts à l'emploi

Si vous aimez utiliser des feuilles de calcul pour vos flux de travail et le suivi de vos projets, vous aimerez travailler sur le modèle de feuille de calcul ClickUp. Ce modèle de feuille de calcul personnalisable peut aller au-delà des outils traditionnels, vous permettant de tout faire, du simple budget à la gestion de projet complexe, en passant par le suivi des stocks, la gestion des commandes et bien plus encore.

Avec ce modèle modèle de gestion de projet grâce à ce modèle, vous pouvez :

Organiser les feuilles de calcul dans un système centralisé

Suivre les modifications au fil du temps et collaborer avec vos coéquipiers

Accéder à vos données et les mettre à jour depuis n'importe où dans le monde, en toute simplicité

3. Une plateforme tout-en-un pour les projets

Avec la plateforme de gestion de projet ClickUp, vous n'obtiendrez pas seulement les fonctionnalités essentielles comme d'autres outils. Au lieu de cela, vous pouvez obtenir le meilleur de la gestion de projet, de la collaboration d'équipe, et.. outils de gestion des tâches avec des fonctionnalités avancées pour vous aider à gérer de grandes équipes, à suivre les dates d'échéance, à simplifier des projets complexes et de grande envergure, et à gagner du temps.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Project-Milestones-in-ClickUp-Gantt-View.gif Jalons du projet dans la vue Gantt de ClickUp /$$img/

suivre les jalons d'un projet dans la vue ClickUp Gantt_

De plus, vous bénéficiez de fonctionnalités de collaboration avancées pour vous aider :

Standardiser et mettre à l'échelle les bonnes pratiques de gestion de projet

Tirer parti deLa puissance de l'IA de ClickUp Brain pour rationaliser les tâches et travailler efficacement avec un gestionnaire de projet par IA à vos côtés

Planifiez et hiérarchisez facilement, en obtenant une visibilité approfondie et des vues multiples sur tous vos projets, ce qui vous aide à les aligner sur les objectifs de l'entreprise

Collaborez mieux avec des documents partageables, le suivi en direct et la discussion interne

Augmenter l'efficacité avec l'automatisation et les rapports

Prix ClickUp

Avons-nous mentionné que ClickUp a un forfait Free Forever, ainsi que quatre autres options de prix à choisir :

Free Forever ::::::::::::::::::::::: :

::::::::::::::::::::::: : Unlimited : 7$ par utilisateur et par mois

: 7$ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI : ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Gestion de projet pour gagner

ClickUp est l'option idéale pour répondre à toutes vos exigences en matière de gestion de projet organisationnel. Bien que Smartsheet et MS Project soient d'excellents outils à part entière, ClickUp se taille une place à part en raison de sa pléthore de fonctions utiles, de l'intégration de l'IA, etc. Si vous ne l'avez pas encore essayé, nous vous recommandons vivement de le faire.

!