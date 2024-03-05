11 podcasts pour entrepreneurs à écouter absolument pour développer un état d'esprit de croissance

Plus de 82 millions D'Américains écoutent des podcasts aujourd'hui ; l'audience devrait dépasser les 100 millions d'ici la fin de l'année. Cette croissance exponentielle reflète la popularité croissante des podcasts, dont de nombreux auditeurs font partie de la tranche d'âge des 12-34 ans.

Les podcasts pour entrepreneurs se sont taillé une place de choix dans ce contexte, en offrant à leurs auditeurs des informations sur les entreprises, des stratégies et des récits inspirants.

Que vous soyez un entrepreneur en herbe dans le monde du business en ligne ou un propriétaire d'entreprise chevronné à la recherche d'idées innovantes en matière de revenus passifs, ce blog est fait pour vous.

Notre liste de 11 podcasts pour entrepreneurs à écouter absolument est conçue pour favoriser l'état d'esprit de croissance crucial pour naviguer dans les complexités de l'entrepreneuriat.

Pourquoi les entrepreneurs devraient écouter des podcasts

Les entrepreneurs qui cherchent à prospérer dans le paysage commercial concurrentiel devraient considérer les podcasts d'entreprise comme indispensables. Voici pourquoi :

Accès à des connaissances d'experts : Les podcasts pour entrepreneurs fournissent de riches expériences du monde réel et des points de vue d'entrepreneurs qui ont réussi. Des émissions comme le Tim Ferriss Show et le GaryVee Audio Experience proposent des fonctionnalités avec des professionnels de premier plan, offrant aux auditeurs une chance d'apprendre des meilleurs dans l'entreprise

Revues et recommandations des meilleurs podcasts sur l'entrepreneuriat

Grâce à ces podcasts, plongez dans l'esprit d'entrepreneurs et de pionniers qui ont réussi, et laissez-vous inspirer pour réaliser vos rêves d'entrepreneur. Voici un coup de projecteur sur certaines des voix les plus influentes de la sphère entrepreneuriale.

1. L'expérience audio de GaryVee : Bénéfique pour les entrepreneurs

la première fois que j'ai eu l'occasion d'en parler, c'était à l'occasion d'une conférence de presse Gary Vaynerchuk Host : Gary Vaynerchuk

l'expérience audio de Gary Vaynerchuk est indispensable pour les entrepreneurs en herbe et les entrepreneurs confirmés. Animé par l'entrepreneur en série et leader d'opinion Gary Vaynerchuk, ce podcast offre une mine de connaissances sur divers aspects de l'entrepreneuriat.

Gary Vaynerchuk partage son expertise sur l'utilisation des médias sociaux pour la croissance des entreprises, les stratégies pour développer les entreprises en ligne, l'image de marque personnelle, et bien plus encore. En outre, les auditeurs bénéficieront de conseils concrets de la part d'entrepreneurs ayant réussi à relever les défis de l'entreprise.

Pourquoi on l'aime?

L'approche directe et perspicace de Gary, combinée à sa vaste expérience dans la technologie et le marketing, fournit des leçons précieuses sur la construction d'une marque et la mise en œuvre de stratégies d'entreprise. Ses entretiens avec des leaders de l'industrie offrent des conseils pratiques et de l'inspiration pour les propriétaires d'entreprises à n'importe quelle étape.

Episodes à écouter absolument

Le projet Avion Host : Tim Ferriss

le Tim Ferriss Show propose des entretiens approfondis avec des magnats de l'entreprise, des auteurs de best-sellers et des personnes les plus performantes dans différents champs. Ferriss excelle dans l'extraction de leurs routines, habitudes et stratégies que les auditeurs peuvent appliquer directement à leur parcours entrepreneurial.

Le podcast couvre de nombreux sujets, du développement personnel à la création d'entreprise de productivité aux stratégies d'entreprise et aux conseils de santé. La curiosité de Ferriss et son style d'interview méticuleux donnent aux auditeurs une occasion unique d'apprendre de l'expérience de personnes de classe mondiale.

Pourquoi on l'aime?

L'approche de Ferriss pour déconstruire les formules de réussite des personnes très performantes offre une valeur inégalée. Sa capacité à plonger en profondeur dans les habitudes et les tactiques qui ont propulsé des individus au sommet de leur champ rend ce podcast incontournable.

Épisodes à écouter absolument

Les leçons de vie et les habitudes de réussite de quatre présidents - Doris Kearns Goodwin Host : Guy Raz

Guy Raz présente les histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'innovateurs qui ont donné forme à certaines des entreprises les plus renommées au monde. Grâce aux récits captivants de Raz, les auditeurs découvrent de l'intérieur les luttes, les revers et les percées des leaders de l'industrie.

Le podcast met en lumière les histoires humaines qui se cachent derrière les grandes entreprises, ainsi que la détermination et la créativité nécessaires pour bâtir un empire. La capacité de Raz à faire ressortir les anecdotes personnelles et les moments cruciaux des fondateurs inspirera tous ceux qui s'engagent sur la voie de l'entrepreneuriat.

Pourquoi on l'aime?

La narration de Raz donne vie au voyage entrepreneurial, rendant les défis et les triomphes de la construction d'une entreprise racontables. Ses entretiens avec les fondateurs offrent un regard franc sur les réalités de l'entrepreneuriat.

Episodes à écouter absolument

Poshmark : Manish Chandra Host : Pat Flynn

Pat Flynn s'attache à enseigner aux auditeurs comment créer des entreprises en ligne qui génèrent des revenus passifs. En combinant des interviews, des études de cas et ses propres expériences, Flynn propose des stratégies concrètes pour atteindre l'indépendance financière grâce à l'entrepreneuriat en ligne.

Ce podcast est une mine d'or pour tous ceux qui cherchent à comprendre les rouages du business en ligne, du marketing d'affiliation et de la création de produits aux stratégies de marketing numérique. Les conseils pratiques de Flynn et son ton encourageant rendent les concepts complexes accessibles à tous.

Que vous cherchiez à diversifier vos sources de revenus ou à créer une entreprise qui vous offre plus de liberté et de flexibilité, Smart Passive Income vous fournit les conseils dont vous avez besoin pour.. faire de vos objectifs professionnels une réalité .

Pourquoi on l'aime?

Le partage ouvert de Flynn sur ses réussites et ses échecs permet aux auditeurs d'afficher une vision réaliste de la génération de revenus passifs en ligne. Ses conseils sont pratiques, testés et adaptés pour vous aider à développer votre présence en ligne.

Episodes à écouter absolument

IA-ifier votre Business avec Rick Mulready Host : Reid Hoffman

Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, explore les principes de la croissance d'une entreprise à travers des discussions avec certains des entrepreneurs les plus réussis au monde. Le podcast est un mélange de récits uniques et d'interviews approfondies, fournissant des prestataires sur les stratégies de croissance d'entreprises célèbres.

Les auditeurs ont accès à l'esprit de PDG et de fondateurs de premier plan, découvrant l'importance de la culture, de l'innovation et de la stratégie dans la croissance des entreprises. Les théories de Hoffman sur la croissance sont testées et affinées à travers ces discussions, offrant une expérience d'apprentissage précieuse pour les auditeurs.

Pourquoi on l'aime?

L'accès de Hoffman à des sommités du monde des affaires et son expérience d'entrepreneur font de Masters of Scale l'un de nos podcasts d'entrepreneur favoris pour tous ceux qui s'intéressent à la dynamique de la croissance des entreprises. Il offre un aperçu rare des processus de prise de décision de ceux qui ont réussi à faire évoluer leur entreprise.

Episodes à écouter absolument

Apprendre de chaque "non **Host : David Brown

business Wars" offre aux auditeurs un regard de l'intérieur sur les rivalités féroces qui ont façonné le monde des entreprises. Parfait pour ceux qui sont fascinés par la dynamique concurrentielle entre les géants de l'industrie, ce podcast aborde :

Les rivalités intenses et les stratégies qui poussent les entreprises à devenir des leaders dans leur secteur d'activité

Comment la concurrence affecte l'innovation, le leadership, les consommateurs et les marchés

Les qualités requises pour prospérer dans des entreprises compétitives

Pourquoi on l'aime?

La narration de type documentaire offre une plongée en profondeur dans les stratégies et les résultats des grandes batailles d'entreprises, fournissant des leçons sur la stratégie concurrentielle et les enjeux personnels et professionnels qui en découlent.

Episodes à ne pas manquer

Taylor Swift vs The World | On the Outside **Host : Andrew Warner

le programme Mixergy est un lieu où les personnes ambitieuses apprennent auprès de mentors expérimentés par le biais d'entretiens perspicaces et de cours complets. Il s'adresse aux entrepreneurs des secteurs de la technologie et de l'éducation et se concentre sur :

Les aspects pratiques du démarrage et de la mise à l'échelle d'une entreprise

Des conseils pratiques de la part d'un intervalle diversifié d'entrepreneurs

Des idées sur la collecte de fonds, le développement de produits et les stratégies de marketing

Les leçons tirées des réussites et des échecs des fondateurs de startups

Pourquoi on l'aime?

Avec son extension d'archives et l'accent mis sur la technologie éducative, Mixergy se distingue comme une ressource vitale pour l'éducation à l'entrepreneuriat actionnable.

Episodes à écouter absolument

Qu'est-il arrivé à Allbirds ? Host : John Lee Dumas

Entrepreneurs on Fire a pour objectif d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs émergents avec des histoires et des stratégies de personnalités du monde des affaires qui ont réussi. Le podcast se concentre sur :

Les parcours et les réussites d'entrepreneurs de renom

Des stratégies pour créer et monétiser efficacement des entreprises en ligne

Un large éventail de sujets, y compris le marketing, le réseautage et la productivité

Motivation quotidienne et conseils pratiques pour le développement de l'entreprise

Pourquoi on l'aime?

Ses épisodes quotidiens et ses conseils exploitables en font une source d'inspiration et d'orientation incontournable pour les entrepreneurs, quelle que soit leur étape.

Episodes à écouter absolument

Pourquoi la plupart des entrepreneurs luttent pour obtenir la croissance, le profit et la liberté qu'ils souhaitent avec Clate Mask Hébergeurs : Lauryn Evarts Bosstick et Michael Bosstick

Ce podcast offre un mélange unique d'esprit d'entreprise, de style de vie et de bien-être à travers des discussions engageantes avec des entrepreneurs à succès, des célébrités et des experts de la santé. Il comprend :

Des idées sur la croissance des entreprises parallèlement au bien-être personnel

Des discussions sur la santé, le bien-être et l'optimisation du mode de vie.

Des stratégies de marque, de marketing et de médias sociaux d'un point de vue personnel

Pourquoi on l'aime?

Son mélange de conseils sur la réussite professionnelle et d'informations sur la santé et le bien-être personnel offre une approche holistique de la vie entrepreneuriale.

Episodes à écouter absolument

Jamie Kern Lima explique comment développer son estime de soi, croire que l'on est suffisant et transformer sa vie Host : Alison Beard et Curt Nickisch

HBR IdeaCast est un phare pour ceux qui cherchent à garder une longueur d'avance dans les domaines de l'entreprise et du management. Ce podcast, qui provient directement de la Harvard Business Review, présente chaque semaine les idées des esprits les plus brillants du champ, couvrant :

Les dernières recherches et idées en matière de leadership, de stratégie et d'innovation

Des discussions avec des entreprises de premier plan et des collaborateurs de la Harvard Business Review

Des discussions approfondies sur la gestion des équipes, la conduite du changement et l'avenir du travail

Pourquoi on l'aime?

Le prestige de la Harvard Business Review et le calibre de ses invités font de ce podcast une ressource inestimable pour les entreprises de pointe et les stratégies de gestion.

Episodes à écouter absolument

11. Cette semaine dans les startups : Aperçu hebdomadaire du monde des startups ##

via Podcasts Apple Host : Jason Calacanis

cette semaine dans les startups est un condensé hebdomadaire de tout ce qui concerne les startups, présenté par Jason Calacanis, entrepreneur de la Silicon Valley et investisseur providentiel. Il s'agit d'une écoute essentielle qui couvre :

Les dernières tendances en matière de startups pour les entrepreneurs, les investisseurs et les passionnés de technologie

Des entretiens perspicaces avec des fondateurs de startups et des investisseurs en capital-risque.

Des mises à jour sur le capital-risque, les tendances technologiques et les stratégies de réussite des startups.

Des conseils pratiques pour surmonter les obstacles les plus courants au démarrage et pour développer les entreprises.

Pourquoi on l'aime?

Le point de vue d'initié et le réseau de Jason Calacanis offrent aux auditeurs des points de vue exclusifs et des conseils de première main au cœur du monde des startups technologiques.

Episodes à ne pas manquer

Les podcasts business servent à ressources de croissance pour améliorer le sens des affaires et favoriser un état d'esprit de croissance chez les entrepreneurs en herbe. Voici comment en tirer le meilleur parti.

Des idées éprouvées pour le forfait entreprise

Les meilleurs podcasts sur l'entrepreneuriat proposent souvent des fonctionnalités approfondies sur les expériences de ceux qui ont réussi à naviguer dans le monde de l'entreprise. Les entrepreneurs en herbe peuvent y puiser des conseils et des stratégies directement applicables à leur entreprise.

Ils constituent une source fiable de concepts d'entreprise éprouvés et de conseils de marketing efficaces. Les meilleurs podcasts vous apprendront même comment assurer la réussite de votre propre entreprise. Vous et votre équipe pouvez tirer des leçons précieuses et les appliquer pour planifier et développer votre entreprise.

Les leçons d'entrepreneuriat en déplacement

Les podcasts d'entreprise constituent une ressource précieuse pour les entrepreneurs en herbe. Les principales plateformes de podcasts donnent accès à des podcasts destinés aux entrepreneurs sur des sujets variés, allant des actualités sur les startups et des conseils commerciaux pour les entreprises en ligne aux subtilités de la gestion d'une entreprise familiale. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez les écouter à l'heure et au rythme qui vous conviennent.

Les podcasts pour entrepreneurs constituent également une excellente option pour ceux qui souhaitent s'informer auprès de leaders d'opinion, d'experts en entreprise et d'entrepreneurs en ligne, mais qui n'ont pas envie de lire des livres. Ils offrent de précieux conseils sur la gestion d'une entreprise prospère.

Développer un état d'esprit entrepreneurial grâce aux podcasts

Suivre ne serait-ce que quelques-uns des meilleurs podcasts d'entreprise ci-dessus peut catalyser le développement et la croissance personnels. S'engager régulièrement avec des podcasts favorise également un état d'esprit d'apprentissage continu et d'adaptabilité.

Ces podcasts sont cruciaux pour toute personne visant à exceller dans l'environnement concurrentiel des entreprises, offrant des conseils sur de nombreux défis et opportunités. Contrairement aux cours d'entreprise, qui peuvent coûter un bras et une jambe, le seul coût que vous aurez à supporter pour apprendre à partir de ces podcasts d'entrepreneurs est le prix de l'abonnement à la plateforme

L'entrepreneuriat réussi avec ClickUp

Dans l'entrepreneuriat, rester à jour et apprendre en permanence est vital pour la réussite. Ces podcasts d'entrepreneurs sur les principales plateformes de podcasts couvrent tout, de la gestion d'une entreprise familiale à la navigation dans les rivalités intenses de l'entreprise.

Ils constituent une riche source de conseils d'entreprise, que vous soyez un entrepreneur en série, un chef d'entreprise chevronné ou que vous débutiez sur la voie de l'entrepreneuriat.

Si l'inspiration est grande, vous avez besoin des bons outils et de la bonne infrastructure pour réaliser vos rêves d'entrepreneur. Ou tout simplement pour commencer.

FAQs

1. Qu'est-ce qu'un podcast en entrepreneuriat ?

Un podcast sur l'entrepreneuriat est un programme audio numérique conçu pour fournir des idées, des stratégies et des histoires inspirantes de la part de leaders et d'experts d'un secteur particulier. Ces podcasts pour entrepreneurs comportent souvent des fonctionnalités telles que des interviews de collègues entrepreneurs qui partagent leur parcours vers une réussite massive, les défis qu'ils ont relevés et les leçons qu'ils en ont tirées. Le contenu peut aller de conseils pratiques sur la création et l'expansion d'une entreprise à des discussions sur les dernières tendances en matière de technologie et d'innovation. Les meilleurs podcasts pour entrepreneurs constituent une ressource pour les entrepreneurs en herbe et les entrepreneurs établis qui cherchent à élargir leurs connaissances et leurs compétences.

2. À faire pour lancer un podcast d'entrepreneur?

La création d'un podcast pour entrepreneurs comporte plusieurs étapes clés, à commencer par la définition de votre créneau et de votre cible. Réfléchissez à la perspective unique ou à la valeur que vous pouvez apporter à vos auditeurs, que ce soit en partageant vos expériences Business, en interviewant d'autres chefs d'entreprise ou en explorant des sujets tels que les revenus passifs ou l'expérience professionnelle. Investissez dans du matériel d'enregistrement de qualité et dans un logiciel de modification en cours pour garantir à votre podcast une qualité sonore professionnelle. Préparez vos épisodes en mettant en forme des questions-réponses pour capter l'attention de votre public et traiter les sujets de manière exhaustive. La promotion de votre podcast sur les médias sociaux et les plateformes de podcast peut vous aider à atteindre un public plus large. Enfin, la cohérence est la clé ; des épisodes réguliers maintiennent l'intérêt des auditeurs et attirent de nouveaux abonnés.

3. Le magazine Entrepreneur fait-il un podcast ?

Oui, le magazine Entrepreneur publie Entrepreneur Weekly entrepreneur Weekly est un podcast qui s'adresse aux personnes intéressées par les entreprises et l'esprit d'entreprise. Ce podcast couvre divers sujets pertinents pour les entrepreneurs, notamment les stratégies de démarrage, la croissance des entreprises, le leadership et l'innovation. Avec des interviews de leaders de l'industrie, le podcast du magazine Entrepreneur fournit aux auditeurs des histoires inspirantes, des idées précieuses et des conseils fonctionnels pour les aider à atteindre leurs objectifs d'entreprise. Grâce à son contenu attrayant, le podcast vise à inspirer, éduquer et responsabiliser les entrepreneurs sur la voie de la réussite.