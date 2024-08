Comment optimiser les flux de travail pour éviter les retards ?

Vous est-il déjà arrivé qu'une tâche soit retardée et que, lorsque vous en demandez la raison, le membre de l'équipe vous réponde : "Oh, mais j'attendais quelque chose dont j'ai besoin" ?

Les dépendances sont l'une des principales causes de retard dans un projet. Si vous ne les planifiez pas efficacement, non seulement vous prendrez du retard, mais les membres de l'équipe se tourneront les pouces jusqu'à ce que la tâche précédente soit achevée.

Dans la gestion de projet, cela peut avoir des conséquences financières, de réputation et de motivation.

Dans cet article de blog, nous explorons le concept de temps de latence et la manière dont il peut vous aider à mieux planifier vos projets, à éviter les retards, à maximiser l'utilisation des ressources et à obtenir les résultats souhaités.

Qu'est-ce que le temps de latence ?

Dans le cadre de la gestion de projet, le temps de latence fait référence au délai entre les tâches qui dépendent les unes des autres. Il s'agit de la période d'attente avant que l'activité suivante puisse commencer, même après l'achèvement de l'activité précédente.

Si vous avez déjà participé à une vidéoconférence et que quelqu'un a dit "Il y a un décalage dans cet appel", vous savez déjà ce qu'est le temps de latence. Il s'agit du délai qui s'écoule entre le moment où votre collègue dit quelque chose et celui où vous le recevez pour pouvoir y répondre. Dans le meilleur des cas, cela peut frustrer les participants à l'appel. Au pire, il peut rendre l'appel improductif.

Il est donc essentiel de comprendre le décalage, ses causes et ses conséquences pour une gestion de projet réussie.

Vue d'ensemble du temps de latence dans la gestion de projet

En termes simples, le temps de latence est un concept d'ordonnancement et de planification qui représente un retard ou une attente imprévus entre des tâches ultérieures.

Nous mesurons le temps de latence en unités pertinentes pour la planification du projet, telles que les heures, les jours ou les semaines.

Si la tâche A (activité précédente) se termine le premier jour et que la tâche B (activité suivante) ne peut commencer qu'après trois jours, le temps de retard est de trois jours.

Quelles sont les caractéristiques du temps de latence ?

Voici quelques-unes des principales caractéristiques du temps de latence.

Inattendu : Un décalage est rarement attendu. Il se produit sans préavis ni avertissement. Par exemple, un membre de l'équipe tombe malade ou une machine tombe en panne.

Indésirable : Le décalage est un "retard" dans le déroulement du processus, ce qui est préjudiciable au projet.

Post-facto : Le temps de latence étant inattendu, il ne peut être prévu. Par conséquent, il ne peut être identifié que rétrospectivement et faire l'objet d'une réponse.

Effets en aval : Un retard dans une partie quelconque de la phase du projet a des effets en aval sur diverses tâches et étapes. Par exemple, dans un projet de logiciel, si l'analyse de la qualité est retardée parce que l'abonnement au logiciel d'automatisation des tests a expiré, le déploiement et les tâches DevOps seront également retardés.

Quel est l'objectif du délai de latence ?

Le temps de retard est une mesure de la latence. Il vous aide à suivre

les principes de gestion de projet

et d'améliorer les résultats en :

Mesurer l'efficacité : Le temps de latence fait référence au niveau d'inefficacité du processus. C'est la première étape de l'optimisation du flux de travail.

Identifier les lacunes : Si une étape particulière du processus entraîne des retards, le temps de latence met en lumière une lacune à combler.

Prévision des temps d'arrêt : Bien que le temps de latence ne soit pas une mesure prédictive/préventive, il peut aider à identifier les goulets d'étranglement potentiels pour le cycle suivant. Par exemple, si une machine particulière provoque des retards répétés, vous pouvez prévoir de la remplacer ou de la réparer.

Renforcement de la sécurité : Souvent, les retards résultent d'insuffisances dans le processus. Par exemple, si vous n'avez qu'un seul développeur dans l'équipe, même ses vacances peuvent entraîner des retards. Comprendre cela peut vous aider à mettre en place une solution de secours.

Quels sont les indicateurs de retard couramment utilisés dans la gestion de projet ?

Les indicateurs de retard sont des mesures du temps de retard dans les projets. Ils sont calculés après l'événement ou l'achèvement du projet afin d'évaluer les performances.

Dans le cadre de la gestion de projet, les indicateurs retardés les plus couramment utilisés sont les suivants :

Délai : La différence entre la date prévue et la date réelle de livraison de la tâche

: La différence entre la date prévue et la date réelle de livraison de la tâche Impact en aval : le retard causé au projet en raison d'un retard dans une tâche particulière

: le retard causé au projet en raison d'un retard dans une tâche particulière Perte de productivité : Perte de productivité : temps improductif passé par les membres de l'équipe qui attendaient que la tâche précédente soit achevée

: Perte de productivité : temps improductif passé par les membres de l'équipe qui attendaient que la tâche précédente soit achevée Perte de revenus : Perte potentielle de ventes/revenus ou de pénalités due au retard

Le temps de latence est souvent confondu avec le temps d'exécution, un autre concept important de la gestion de projet. Examinons leurs similitudes et leurs différences.

Délai d'exécution et délai d'attente

Temps d'avance

est le temps global nécessaire à la réalisation d'un projet, du début à la fin.

Contrairement à la durée du cycle, qui mesure le temps nécessaire à la création d'un produit - comme le développement d'une fonctionnalité ou la préparation d'un café -, le délai d'exécution mesure la durée qui s'écoule entre la commande du client et la livraison du produit, y compris la logistique, le service clientèle, etc. Nous avons abordé plus en détail les points suivants

temps de cycle et temps d'exécution

dans un article précédent du blog.

Les notions les plus élémentaires

formule de calcul du délai d'exécution

est la suivante : délai d'exécution = date d'achèvement du projet - date de début du projet. Cependant, lors de la planification d'un projet, les gestionnaires le calculent comme le temps total nécessaire pour accomplir chaque tâche du projet et le temps d'attente nécessaire, le cas échéant.

Le délai d'exécution aide les chefs de projet à planifier les tâches et les ressources. Il les aide à comprendre les dépendances et à planifier le travail en conséquence. Prenons l'exemple simple d'un projet de logiciel.

Le délai de développement peut être de deux jours, le test d'un jour et le déploiement d'un jour. Si le projet commence le lundi, les chefs de projet peuvent assigner des tâches aux développeurs du lundi au mardi, aux analystes de la qualité le mercredi et à DevOps le jeudi.

Contrairement au délai de latence, le délai d'exécution est un outil de prévision/planification. Les principales différences entre les deux sont les suivantes.

différences entre le délai d'exécution et le délai d'attente

Bien que différents, les délais d'exécution et de réalisation sont tous deux essentiels pour mesurer les performances d'un projet. Voici comment.

Planification et programmation

Le délai d'exécution aide les chefs de projet à planifier les tâches et les activités dépendantes en fonction de leurs caractéristiques

objectifs de gestion du temps

. Le temps de latence permet de faire face aux imprévus.

Par exemple, si le délai d'exécution d'un projet de développement est de 10 jours, vous pouvez planifier les tâches en conséquence. Si le délai moyen des projets précédents était de 2 jours, vous pouvez l'inclure dans votre calendrier et prévoir une livraison en 12 jours.

Modèle de chronologie de projet ClickUp Gantt

pour voir comment les dépendances influencent les délais d'exécution et les délais d'attente

Utilisation et optimisation des ressources

Le délai d'exécution permet d'utiliser les ressources de manière efficace, tandis que le délai de latence permet de créer une réserve.

Par exemple, vous pouvez utiliser le délai d'exécution pour assigner les tâches dans l'ordre du déroulement du processus. Et utiliser le temps de latence pour embaucher des ressources supplémentaires ou louer des machines. Cela peut changer selon qu'il s'agit d'un projet unique ou récurrent.

Gestion des performances

Le délai d'exécution est mesuré par rapport à des objectifs, alors que le délai idéal est de zéro.

Par exemple, si le temps estimé pour développer une fonctionnalité est de 16 heures, il s'agit du délai cible pour cette tâche. Si un développeur prend plus de temps, ses performances ne sont pas à la hauteur des attentes.

définition d'objectifs de délais et gestion des performances sur ClickUp

En revanche, le délai d'attente correspond à un congé de maladie ou à un dysfonctionnement de l'ordinateur. Il ne s'agit donc pas d'une question de performance et cela n'apparaît pas dans leurs évaluations. Pourtant, ce décalage a un impact sur la livraison du projet et doit être pris en compte lors de la revue de projet.

Responsabilité

Le délai d'exécution est une responsabilité collective, et chaque membre de l'équipe et chef de projet est responsable du maintien d'un bon délai d'exécution. Le décalage est une inefficacité du processus, qui relève de la responsabilité des dirigeants.

Facteurs influençant les délais d'exécution et d'attente dans la production

Plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence positive ou négative sur les délais d'exécution et de livraison dans le cadre de la gestion du calendrier d'un projet. Certains des facteurs clés sont les suivants.

Disponibilité des ressources : Si les ressources sont facilement disponibles, les délais seront plus courts et vice versa. En revanche, si certaines ressources sont disponibles et d'autres non, il peut y avoir un décalage. Par exemple, si vous avez des développeurs mais pas assez de testeurs, il y aura un décalage entre ces deux phases de développement.

Les dépendances : La nature des

dépendances du projet

influencent les délais d'exécution et les délais d'attente. Les dépendances fortes, où une tâche ne peut commencer avant l'achèvement de la précédente, tendent à augmenter les délais. En revanche, les tâches dont les dépendances sont plus lâches peuvent permettre de réduire les délais grâce au chevauchement des tâches.

Complexité du projet : Les projets complexes comportant de multiples tâches et phases interdépendantes connaîtront probablement des délais plus longs. Cela est dû au besoin accru de coordination et d'assurance qualité entre les tâches.

Exigences des parties prenantes : Des mesures strictes de contrôle de la qualité ou des processus d'approbation plus longs peuvent allonger le délai d'exécution lorsque les projets attendent la confirmation de leur mise en œuvre.

Politiques de gestion des risques : Les projets dotés de stratégies agressives de gestion des risques auront probablement des délais plus courts, car les gestionnaires auront anticipé les retards et les accidents potentiels.

En fonction de la raison, de l'impact et des conséquences, les délais peuvent être mesurés, gérés et minimisés afin d'optimiser les flux de travail. Voici comment.

Les temps de latence peuvent nuire considérablement à l'efficacité de l'exécution d'un projet et doivent être continuellement minimisés et gérés. Voici quelques conseils et stratégies pour y parvenir en utilisant un outil de gestion de projet robuste comme ClickUp.

Cartographier les dépendances

Même les projets les plus simples comportent des tâches dépendantes. Par exemple, la facturation dépend de l'approbation du projet par le client. Connaître ces dépendances permet de mieux planifier.

Lorsque vous mettez en place votre projet à l'aide de

Tâches ClickUp

, lier celles qui sont dépendantes et voir leur impact sur les délais. Vous pouvez également utiliser la méthode du chemin critique pour estimer avec précision la durée d'un projet.

Planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet grâce à une gestion personnalisée des tâches

Suivi du temps

Encouragez chaque membre de l'équipe à suivre le temps consacré à ses tâches. Cela permet aux chefs de projet d'estimer avec précision les délais.

Suivi du temps de travail dans le cadre d'un projet ClickUp

vous permet de démarrer et d'arrêter une minuterie, d'ajouter une plage de temps ou d'ajouter des heures/minutes pour chaque tâche et sous-tâche. Il existe également plusieurs

modèles de gestion du temps

dans ClickUp pour vous aider à estimer le temps de manière efficace.

Planifier correctement

Utilisez les estimations de temps, les dépendances et les

chemin critique

pour planifier votre projet avec des délais optimaux et des temps de latence minimaux.

Planifier : Fixez des échéances pour chaque tâche et visualisez le projet à l'aide de la fonction

Vue du calendrier de ClickUp

. Veillez à ce qu'il soit raisonnable et réalisable.

Attribuer : Attribuer des tâches aux membres de l'équipe en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. La vue de la charge de travail de ClickUp est un excellent moyen d'obtenir des informations sur les points suivants

la planification des ressources

. Par exemple, si vous êtes confronté à des retards dans le déploiement d'un incrément parce que vous n'avez pas assez de ressources DevOps, utilisez la vue Charge de travail pour réaffecter les membres de l'équipe à des tâches de maintenance non critiques.

Visualisez et gérez n'importe quel projet avec les diagrammes de Gantt de ClickUp

Clarifier : Utiliser

Vue du diagramme de Gantt de ClickUp

pour voir les dépendances et les tâches qui se chevauchent dans la chronologie de votre projet.

Par exemple, l'examen du code dépend de l'achèvement du codage. Vérifiez si ce dernier est programmé pour être achevé avant le premier. Sinon, faites glisser les échéances.

Si vous n'avez pas l'habitude de gérer des projets complexes avec des dépendances, l'outil de gestion de projets de ClickUp vous aidera à gérer vos projets

Modèles de projet avec diagramme de Gantt

sont là pour vous aider.

Gardez une marge de manœuvre : Même si vos estimations sont exactes, vous devez vous attendre à des retards. Placer stratégiquement des tampons dans les calendriers des projets peut aider à gérer efficacement les retards.

Par exemple, l'ajout d'une période tampon entre les phases d'intégration du système et de test d'acceptation par l'utilisateur dans un projet de développement peut permettre de faire face à des retards imprévus sans avoir d'incidence sur la date de fin du projet.

Communiquer

Les lacunes en matière de communication peuvent entraîner des retards et des décalages inutiles. Pour éviter cela, communiquez de manière proactive et régulière.

Les commentaires imbriqués dans les tâches ClickUp permettent aux équipes de se poser des questions et d'obtenir des réponses contextuelles, ce qui évite les retards dans le partage des connaissances

La vue ClickUp Chat affiche toutes les conversations en un seul endroit, afin que vos équipes n'aient pas de retard dans les réponses

Automations ClickUp éliminent le travail fastidieux, évitant les retards dans les tâches administratives

Rappels ClickUp aident à garder le cap sur les échéances, les responsabilités et tout ce qui demande de l'attention

Plus important encore, surveillez et optimisez

Les temps de latence sont le symptôme de problèmes systémiques. Des temps de latence répétés indiquent que quelque chose ne fonctionne pas quelque part. Pour corriger le processus, surveillez régulièrement l'avancement du projet.

Tableaux de bord ClickUp

vous permettent de consulter tous les rapports dont vous avez besoin en un seul endroit. Par exemple, si vous souhaitez voir toutes les tâches en retard en fonction du taux de retard, vous pouvez créer un widget à cet effet sur ClickUp.

Utilisez ces rapports pour identifier les causes profondes des retards et les éliminer systématiquement.

Utilisez les tableaux de bord de ClickUp pour visualiser en temps réel les indicateurs clés de performance à l'échelle de l'organisation

Optimiser les flux de travail pour minimiser les temps de latence dans le calendrier des projets avec ClickUp

Chaque projet est un flux complexe d'activités et d'informations. Les retards dus au fait que quelqu'un attend quelque chose sont presque inévitables.

Cependant, une bonne gestion de projet repose sur l'élimination de ces retards. Si vous avez l'intention de mener à bien un projet en respectant les exigences, les délais et le budget, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des retards.

Le logiciel de gestion de projet complet de ClickUp est conçu pour éviter cela. Il comprend des fonctions puissantes qui optimisent les flux de travail des projets afin d'éliminer les retards inutiles. De l'estimation du temps nécessaire à l'affichage de rapports d'avancement en temps réel, ClickUp a tout ce qu'il faut pour vous permettre de garder le contrôle de votre projet.

Restez toujours dans les temps.

!

FAQ sur le temps de latence

1. Quel est l'exemple d'un temps de latence ?

Le temps de latence est le délai inattendu entre un processus et le suivant.

Dans le domaine du développement de logiciels, il peut s'agir de la période d'attente entre le codage et l'examen du code parce que le développeur principal est appelé à participer à un autre projet.

Dans l'industrie manufacturière, le retard dans la livraison d'une pièce détachée en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement est un exemple de temps de latence.

2. Quel est l'autre terme pour désigner le temps de latence ?

Un autre terme pour désigner le temps de latence est "période d'attente" Ce terme fait référence à l'intervalle pendant lequel aucune activité productive n'a lieu pour une tâche spécifique.

3. Qu'est-ce que le temps de latence et le temps d'avance ?

Il s'agit de concepts de planification utilisés dans la gestion de projet pour gérer la séquence des tâches en cours.

Le temps de latence est le délai ou la période d'attente entre les tâches. Il est généralement imprévu et résulte d'une erreur ou d'un accident.

Le délai d'exécution est le temps qui s'écoule entre le lancement d'un processus et son achèvement. Il s'agit du temps estimé nécessaire à l'achèvement de toutes les tâches de la séquence.