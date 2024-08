Miro vs. Jira : Quelle est la meilleure option pour vous ?

Qu'est-ce qui est essentiel pour la gestion d'un projet : la collaboration entre les équipes ou la répartition et la gestion des tâches ? L'un est-il plus important que l'autre ?

C'est la raison pour laquelle les gens se retrouvent coincés dans le débat Miro vs Jira.

Alors que Miro offre d'excellentes options de collaboration en équipe, Jira dispose de solides capacités de suivi et de gestion des tâches.

Dans cet article, nous vous aiderons à choisir entre Miro et Jira et vous proposerons une autre alternative. Nous aborderons les fonctionnalités clés de chaque plateforme pour vous aider à décider laquelle répond le mieux à vos besoins.

Commençons par le commencement.

Qu'est-ce que Miro?

miro Roadmap (carte routière)

Miro est l'un des outils de tableau blanc les plus populaires, connu pour ses fonctionnalités de gestion de projet visuelle. Contrairement aux outils traditionnels de gestion de projet et de outils agiles il se concentre davantage sur les flux de travail visuels et la collaboration.

Ses fonctionnalités de diagramme et de Tableau blanc infini le distinguent de ses concurrents. L'ajout de présentations en direct et de vidéos de démonstration fait de Miro une excellente plateforme de collaboration visuelle.

Fonctionnalités de Miro

L'argument de vente unique de Miro réside dans ses capacités d'idéation et de collaboration visuelle en équipe. Examinons en détail certaines des fonctionnalités clés de Miro.

1. Cartes Miro

miro Cards Créez des tâches à partir de notes autocollantes ou de notes texte en les convertissant en cartes. Organisez vos tâches et assignez le travail à différents membres de l'équipe d'un simple clic sur un bouton.

Ajoutez des descriptions de tâches détaillées en ajoutant des assignés, des dates d'échéance, des étiquettes et d'autres détails. Affichez le statut des tâches et les dates d'échéance dans un tableau de bord visuel. Glissez-déposez des cartes et organisez vos tâches comme vous le souhaitez.

2. Affichage Kanban

miro Affichage Kanban Allez dans le menu " Applications " pour choisir le cadre Kanban. Disposez votre cadre dans une affiche Kanban visuelle pour simplifier la gestion des tâches.

Créez des colonnes et des couloirs en cliquant sur un bouton et redimensionnez votre Tableau Kanban en le faisant glisser à partir d'un coin. Glissez-déposez des couloirs et des colonnes et organisez-les comme vous le souhaitez.

3. Intégrations

Miro offre une intégration facile avec plus de 130 apps et outils, y compris des outils de gestion de projet et de tâche, des apps de collaboration et de communication d'équipe, et des outils de conception.

Bien que Miro soit un outil de cartographie mentale, il permet une gestion de projet agile via des intégrations robustes avec des outils tels que Jira et Azure DevOps.

Il vous fournit également un accès à l'API pour développer des applications Miro personnalisées à des fins diverses.

miro la schématisation et la cartographie des processus Miro est connu pour ses cartes mentales et ses flux de travail visuels. Il dispose de plus de 200 formes et d'une vaste bibliothèque de connecteurs et d'icônes pour vous aider à créer des wireframes et des organigrammes sophistiqués.

Il vous permet également de créer des flux de travail automatisés pour rationaliser les processus et gagner du temps sur les tâches répétitives. Bien que l'automatisation ne soit pas possible via les outils intégrés, vous pouvez l'intégrer à des solutions tierces comme les flux de travail Okta.

4. Collaboration en temps réel

Miro vous permet d'inviter des membres de l'équipe sur vos Tableaux pour collaborer en temps réel. Il permet les commentaires et les étiquettes, la collaboration en temps réel entre plusieurs membres, et bien plus encore.

Menez des visites vidéo en direct, organisez des sessions interactives et collaborez de manière transparente avec vos équipes distribuées grâce aux fonctionnalités de collaboration de Miro.

Prix Miro

Free : Pour des utilisateurs illimités avec des fonctionnalités limitées

: Pour des utilisateurs illimités avec des fonctionnalités limitées Débutant : 10 $ par membre et par mois

: 10 $ par membre et par mois Business : 20 $ par membre et par mois

: 20 $ par membre et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Jira?

Vue Tableau Kanban sur Jira_

Jira affiche une vue Kanban pour les projets agiles afin de vous aider à visualiser votre flux de travail, notamment le statut des différentes tâches. Glissez-déposez facilement des cartes et organisez-les en catégories, telles que " en progression ", " terminé " et " à faire "

Elle offre également des fonctionnalités spécialisées de planification de sprint, d'attribution facile des tâches et de suivi de la progression.

Outre les vues Échéancier et Kanban, vous pouvez également visualiser vos projets à l'aide d'un diagramme Gantt.

3. Integrations

Jira propose plus de 3 000 intégrations d'applications, ce qui vous permet de connecter l'ensemble de votre pile technologique. La place de marché Atlassian vous permet de vous connecter avec tous types d'outils et de plateformes.

Il s'agit notamment d'outils de gestion du flux de travail, d'outils de gestion de la relation client, d'outils de gestion de projet, et bien plus encore. De nombreuses applications sont conçues pour ajouter des fonctions spécifiques à Jira et se connecter de manière transparente à la plateforme.

4. Flux de travail automatisés

Jira utilise un modèle d'automatisation simple mais efficace de type "si, alors". Si certaines conditions sont réunies, des actions spécifiques seront déclenchées.

Utilisez-le pour créer des flux de travail automatisés et simplifier la gestion de projet. Il propose différents déclencheurs et règles d'automatisation pour créer des flux de travail simples.

De nombreux modèles de flux de travail d'automatisation préconstruits qu'il propose sont prêts à être utilisés. Choisissez celui qui vous convient, personnalisez-le selon vos préférences et démarrez rapidement un flux de travail d'automatisation.

5. Collaboration en temps réel

Jira est un excellent outil de collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe. Plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur des tableaux et apporter des modifications instantanément visibles par les autres membres de l'équipe.

À tout moment, vous pouvez voir qui est en ligne et travaille sur un Tableau, que ce soit dans l'échéancier, la liste, le Tableau ou toute autre vue. Vous pouvez également voir qui modifie quelle carte du tableau ou chaque cellule de la liste affichée.

Tarification Jira

Free : Pour un maximum de 10 utilisateurs

: Pour un maximum de 10 utilisateurs Standard : 8,15 $ par utilisateur et par mois

: 8,15 $ par utilisateur et par mois Premium : 16 $ par membre et par mois

: 16 $ par membre et par mois Entreprise : A partir de 141 000 $ par an pour 801-1 000 utilisateurs

Miro vs Jira : Comparaison des fonctionnalités

La différence la plus importante entre Jira et Miro est que Jira est un outil de gestion de projet à part entière, tandis que Miro est davantage un outil de mapper et de brainstorming.

Miro offre des fonctionnalités de gestion de projet par le biais d'intégrations d'outils et de modèles préconstruits reproduisant les différentes vues de projet affichées par des outils tels que Jira.

Voici une comparaison rapide entre les fonctionnalités de Miro et de Jira.

Caractéristiques Miro Jira Vue de l'Échéancier ✅ ✅ ✅ Affiche Kanban ✅ ✅ ✅ vue Gantt diagramme ✅ ✅ Collaboration en temps réel Modèles prédéfinis ✅ ✅ ✅ Flux de travail automatisés ✅ ✅ Diagramming ✅ ❌ ♪ Video chat/conferencing ♪ ✅ ♪ ❌ ♪ Assistance téléphonique Relevé de temps/suivi des congés ❌ ✅ Planification des sprints ✅ ✅ Analyse prédictive ❌ ✅

Maintenant que vous avez un bref aperçu, entrons dans les détails.

1. Outils de gestion de projet visuels

Miro et Jira offrent de nombreuses fonctionnalités de gestion de projet visuelle, notamment des vues de projet telles que des tableaux Kanban, des échéanciers et des affichages de listes.

La différence essentielle entre Miro et Jira est que le premier se concentre davantage sur les fonctionnalités de collaboration visuelle en équipe, tandis que le second offre des capacités de gestion des tâches plus robustes.

Les deux outils proposent des modèles préconstruits prêts à l'emploi pour divers cas d'utilisation.

Cependant, Miro n'est pas la meilleure option si vous recherchez un outil de gestion de projet et de tâche robuste pour les équipes agiles. Vous pouvez envisager l'une des alternatives à Miro.

Gagnant : Dans l'ensemble, Jira a un avantage sur Miro en matière de gestion de projet, car Miro a été construit principalement comme un outil de collaboration d'équipe et d'idéation.

2. Automatisation et flux de travail

Jira dispose de capacités d'automatisation intégrées qui vous permettent de créer de puissants flux de travail automatisés.

Vous pouvez utiliser la logique "si>alors" pour créer des flux de travail automatisés simples ou complexes à partir de zéro. Vous pouvez également utiliser l'un de ses modèles d'automatisation préconstruits pour créer des flux de travail pour des cas d'utilisation courants.

Miro, quant à lui, est connu pour sa cartographie des processus et ses flux de travail visuels. Sa fonctionnalité de création de diagrammes est l'une des meilleures du secteur.

Cependant, il offre l'automatisation des flux de travail grâce à des intégrations tierces avec des outils tels que Okta Workflows. Malgré cela, son constructeur de flux de travail visuel est robuste, notamment en raison de sa vaste bibliothèque de formes, de connecteurs et d'icônes.

Gagnant : Jira est meilleur en matière d'automatisation, tandis que Miro est inégalé en matière de flux de travail visuels. C'est un match nul.

3. Intégrations

Miro propose des intégrations avec plus de 130 applications, et sa fonction dépend de ces intégrations. Vous trouverez suffisamment d'options d'intégration pour tirer le meilleur parti de Miro et l'utiliser à son plein potentiel.

D'autre part, Jira est achevé par Atlassian et a accès à sa place de marché d'applications achevée. Cela lui permet d'offrir des milliers d'intégrations avec tous les outils et plateformes.

Gagnant : Jira est le grand gagnant ici, grâce à son intégration avec plus de 3 000 applications via la place de marché d'Atlassian.

4. Collaboration en temps réel

Ne nous voilons pas la face : Miro a été explicitement conçu pour la collaboration visuelle et l'idéation. Ses tableaux blancs infinis et ses fonctionnalités robustes de création de diagrammes ne sont rien en comparaison des options de collaboration qu'il offre.

Les membres de votre équipe peuvent travailler simultanément sur un projet, laisser des commentaires ou étiqueter d'autres personnes. Il permet également des options de collaboration vidéo en direct.

À faire en sorte que Jira soit à la traîne ?

Pas du tout. Jira permet également des fonctionnalités de collaboration à plusieurs membres en temps réel, ce qui est suffisant pour les petites équipes. Cependant, il n'offre pas l'assistance à la collaboration vidéo en direct requise pour le brainstorming et l'idéation, comme celle proposée par Miro.

Si c'est ce que vous recherchez, optez pour Alternatives à Jira .

Gagnant : Miro est un gagnant en matière de collaboration visuelle en temps réel, même si Jira offre également d'excellentes options de collaboration.

5. Prix

Lorsque vous comparez Miro et Jira en termes de prix, vous noterez que les deux proposent des forfaits similaires. Les deux suivent une structure de prix abonnés, et les prix de leurs forfaits sont également similaires.

Les forfaits de Jira sont toutefois légèrement moins élevés.

Cependant, nous recommandons de comparer les outils davantage sur leurs fonctionnalités que sur leurs prix. Jira est plus adapté à la gestion de projet agile, tandis que Miro est plus adapté à la collaboration et à l'idéation au sein de l'équipe.

Gagnant : Uniquement au niveau des prix, Jira a un léger avantage car ses forfaits sont plus compétitifs.

Miro vs Jira sur Reddit

Lorsque nous avons porté le débat Miro vs Jira à Reddit nous avons constaté que la plupart des gens ne comparaient pas les deux outils, mais discutaient de la manière dont ils pouvaient être intégrés.

Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'aucun des deux n'est un concurrent direct et qu'ils ont été conçus à des fins différentes.

Alors que Jira est un outil de gestion de projet incontournable pour les équipes agiles, Miro est une plateforme de brainstorming et de collaboration très populaire.

Les deux outils offrent une intégration transparente et complètent leurs fonctionnalités. Si vous combinez les flux de travail visuels et les fonctionnalités de collaboration de Miro avec les capacités de suivi des tâches et des problèmes de Jira, vous obtiendrez une solution puissante.

Rencontre ClickUp - L'alternative parfaite à Miro et Jira

gérez vos projets et vos tâches à l'aide des multiples vues avancées de ClickUp_

ClickUp est la meilleure alternative à Jira vs Miro car il offre une solution tout-en-un combinant les meilleures fonctionnalités des deux outils.

Jira est un bon outil de gestion de projet mais ne peut pas rivaliser avec les affichages avancés de ClickUp. Il va au-delà des tableaux Kanban et des échéanciers pour offrir beaucoup plus d'options aux gestionnaires de projet afin qu'ils puissent gérer leurs tâches comme ils l'entendent.

Il offre une flexibilité et des options de personnalisation inégalées pour vous permettre de créer des flux de travail de projet qui répondent à vos besoins au lieu de devoir s'adapter à un cadre spécifique.

Vous voulez savoir ce qu'il y a de mieux ?

Les capacités de ClickUp ne se limitent pas à la gestion de projet. Comme Miro, ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités de brainstorming, d'idéation et de collaboration. De la création de cartes mentales à l'élaboration de flux de travail à l'aide de tableaux blancs, ClickUp offre tout ce dont un gestionnaire de projet peut avoir besoin.

Examinons quelques fonctionnalités spécifiques de ClickUp qui en font une excellente alternative à Miro et Jira.

Fonctionnalité rivale de ClickUp #1 : Tableaux Kanban

regrouper les tâches par statut, utiliser les cartes par glisser-déposer, et faire beaucoup plus avec les tableaux ClickUp Kanban_

Alors que Miro est parfait pour la collaboration et Jira pour la gestion de projet, ClickUp offre le meilleur des deux mondes. Il fournit des fonctionnalités de gestion de projet plus avancées que Jira, avec des fonctionnalités de collaboration similaires à celles de Miro.

Par exemple, les Tableau Kanban ClickUp affiche est parfait pour organiser visuellement toutes les tâches de votre projet. Il convient aussi bien aux équipes agiles qu'aux équipes de gestion de projet classiques.

Vous pouvez créer des tâches et des sous-tâches, les assigner à plusieurs assignés et suivre leur statut en un coup d'œil.

Jetez un coup d'œil à l'outil le meilleur logiciel Kanban gratuit !

ClickUp fonctionnalité rivale #2 : Affichage du diagramme de Gantt

créez des échéanciers visuels et suivez le statut des tâches en utilisant la vue Gantt de ClickUp

Le Vue Gantt diagramme de ClickUp affichée est parfaite pour créer et gérer les échéanciers d'un projet. Elle vous permet de visualiser les dépendances du projet, de suivre les échéances des tâches et de définir des paramètres pour votre projet.

Il facilite la gestion de projets complexes comportant de nombreuses tâches et des délais stricts.

Il offre plusieurs Modèles de projets avec diagramme de Gantt les modèles de projet du diagramme de Gantt ont été conçus pour que vous n'ayez pas à partir de zéro. Personnalisez et utilisez ces modèles préconstruits pour démarrer plus rapidement.

Le plus intéressant est que ClickUp offre de nombreux affichages avancés pour la gestion de projet. Des échéanciers et calendriers aux listes et tableaux, vous pouvez organiser vos tâches et flux de travail comme vous le souhaitez.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt !

Fonctionnalité rivale de ClickUp #3 : ClickUp Tableaux blancs

créez des flux de travail visuels, lancez des idées et collaborez avec les membres de l'équipe en temps réel grâce aux tableaux blancs ClickUp_ Tableaux blancs ClickUp est un outil de cartes mentales et d'idéation spécialisé. Il offre également de solides fonctionnalités de gestion de projet, ce qui n'est pas l'un des points forts de Miro.

Outre les connecteurs et les formes de base, les tableaux blancs ClickUp vous permettent d'intégrer des notes autocollantes, des vidéos, etc. Ses discussion dans l'application stimule la collaboration au sein de l'équipe, en permettant à plusieurs membres de l'équipe de travailler en temps réel sur un Tableau et de partager leurs contributions.

Découvrez les fonctionnalités de ClickUp Modèles de tableaux blancs !

ClickUp pricing

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : 10 $ par membre et par mois

: 10 $ par membre et par mois Business : 19$ par membre et par mois

: 19$ par membre et par mois Enterprise : Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Faites de la gestion de projet un jeu d'enfant avec ClickUp

Bien que Jira et Miro présentent des fonctionnalités et des avantages uniques, ce ne sont pas des solutions de gestion de projet de bout en bout comme ClickUp.

ClickUp combine les meilleures fonctionnalités de Miro et de Jira pour offrir une solution de gestion de projet plus complète.

Il offre des vues plus avancées que Jira pour gérer les tâches, telles que les tableaux Kanban, les échéanciers, les diagrammes de Gantt et les calendriers. Il comprend également des fonctionnalités de cartographie mentale et de création de diagrammes similaires à celles de Miro. Il possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une planification et une gestion de projet efficaces.

Vous voulez découvrir tout ce que ClickUp a à offrir ? S'inscrire à ClickUp et découvrez les fonctionnalités de planification de projet et de collaboration qu'il offre.