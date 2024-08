Les meilleurs podcasts sur le marketing de contenu pour vous et votre équipe

Votre expérience du marketing de contenu vous aurait appris que l'innovation est l'une des clés de la réussite.

Et l'innovation est le fruit d'un apprentissage et d'une recherche approfondis. À l'heure où le comportement des consommateurs et les tendances évoluent constamment, comment faites-vous pour rester à jour et pertinent ?

Les podcasts de marketing de contenu sont un excellent moyen de rester informé de ce qui se passe dans l'espace marketing aujourd'hui.

Ces podcasts présentent généralement des experts, des professionnels du secteur et des leaders d'opinion qui partagent des points de vue, des conseils pratiques, des études de cas et des bonnes pratiques pour aider les spécialistes du marketing et les entreprises à utiliser efficacement le contenu comme outil pour atteindre leurs objectifs objectifs marketing .

Les podcasts peuvent vous aider à vous tenir au courant des dernières tendances, à apprendre des campagnes de marketing de contenu réussies et à utiliser les connaissances acquises pour intensifier vos propres efforts de création de contenu et de marketing. Le plus intéressant avec les podcasts, c'est que vous pouvez vous y abonner et écouter n'importe quel épisode à tout moment, que ce soit en faisant la navette ou en faisant vos tâches ménagères.

Mais voilà le hic : avec autant de podcasts de marketing numérique disponibles, comment faire pour choisir ceux qu'il ne faut pas manquer ?

Nous avons dressé une liste des meilleurs podcasts marketing pour les spécialistes du marketing de contenu afin de vous aider à apprendre des experts et à garder une longueur d'avance sur vos concurrents.

Les meilleurs podcasts de marketing de contenu pour les spécialistes du marketing

Préparez vos écouteurs ! Voici 10 des meilleurs podcasts de marketing de contenu que tout marketeur devrait ajouter à sa liste de lecture.

1. Tout le monde déteste les spécialistes du marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-285.png Everyone Hates Marketers est l'un des podcasts de marketing de contenu les plus intéressants /$$img/

via Tout le monde déteste les spécialistes du marketing Host: Louis Grenier Tout le monde déteste les spécialistes du marketing est un podcast sur le marketing qui s'adresse à ceux qui sont lassés par les stratégies de marketing numérique intrusives.

Grenier interviewe des spécialistes du marketing et des entrepreneurs validés pour leurs pratiques marketing éthiques. Il s'attache à aider les auditeurs à apprendre comment augmenter le trafic et les prospects sur leur site web, acquérir plus de clients et générer des profits durables grâce à un marketing efficace.

Le podcast approfondit divers sujets liés au marketing, avec un accent particulier sur le marketing de contenu.

À faire ?

Grenier a plus d'une décennie d'expérience en marketing pour des entreprises telles que Hotjar et Dropbox, conduisant à des résultats marketing réussis. Il a interviewé des professionnels de renom tels que Seth Godin, Benji Hyam et Joanna Wiebe.

Épisodes à écouter absolument

**Ce que disent les auditeurs

Ce podcast vaut à 100% le temps qu'il faut pour l'écouter !

2. Le marketing en ligne en toute simplicité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-286.png Le marketing en ligne en toute simplicité /$$$img/

via Amy Porterfield Host : Amy Porterfield

Amy Porterfield est un mentor d'entreprise en ligne avec plus d'une décennie d'expérience dans le marketing en ligne. Elle est PDG d'une entreprise en ligne de plusieurs millions de dollars et auteur d'un best-seller du NY Times.

Sur Le marketing en ligne en toute simplicité , Amy décompose les grandes idées et les stratégies en processus étape par étape réalisables pour vous aider à améliorer votre contenu, votre marketing sur les médias sociaux, vos taux de discussion et vos stratégies d'automatisation du marketing.

Ses conseils aident les auditeurs à atteindre leurs objectifs marketing plus rapidement.

**Pourquoi on l'aime ?

La validation d'Amy, son expertise et son désir sincère d'aider les autres font d'Online Marketing Made Easy une ressource précieuse pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur présence en ligne et à atteindre la croissance et la réussite de leur entreprise.

Épisodes à écouter absolument

**Ce que disent les auditeurs

Les épisodes d'Amy aident non seulement à créer de nouvelles idées, mais elle vous donne aussi les recettes étape par étape pour la réussite.

3. L'expérience audio de GaryVee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-287.png L'expérience audio de GaryVee /$$$img/

via Gary Vaynerchuk Host : Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk est l'un des créateurs de contenu les plus influents dans l'espace marketing, portant de multiples casquettes en tant qu'entrepreneur, PDG, investisseur et conférencier.

Écoutez Gary Vaynerchuk L'expérience audio GaryVee pour écouter des discours sur le marketing et les entreprises, des extraits de sa série de vidéos DAILYVEE, des interviews passionnantes et d'autres éléments exclusifs qu'il a créés.

Gary offre des perspectives honnêtes et rafraîchissantes qui résonnent avec les auditeurs et les inspirent à s'attaquer à leurs objectifs.

Pourquoi on l'aime ?

La vaste expérience de Gary Vaynerchuk dans le domaine du marketing s'étend sur des années, au cours desquelles il a construit avec succès de multiples entreprises et collaboré avec des marques du classement Fortune 1000 pour capter l'attention des consommateurs par le biais de son agence de publicité à service complet.

Sur son podcast, il partage généreusement ses expériences et propose régulièrement des fonctionnalités d'experts chevronnés dans le champ.

Épisodes à ne pas manquer

**Ce que disent les auditeurs

Si vous débutez ou si vous êtes entrepreneur depuis un certain temps, c'est le podcast qu'il vous faut

4. Podcast Social Pros

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-300.png Social Pros Podcast /$$img/

via Convaincre et convertir Animateurs : Daniel Lemin et Hannah Tooker Pros du social est le plus ancien podcast sur le marketing des médias sociaux, avec une archive impressionnante de plus de 600 épisodes. Le podcast extrait des idées précieuses des meilleurs experts de l'industrie des médias sociaux et les livre aux personnes désireuses de faire progresser leur carrière dans ce champ.

Écoutez le podcast pour découvrir des révélations exclusives sur les coulisses du travail des équipes de médias sociaux au sein d'organisations de premier plan telles que Google, Reddit, Glossier, Lyft, et bien d'autres.

Découvrez comment ces équipes gèrent l'embauche, les opérations, les plateformes de médias sociaux et la mesure des programmes de médias sociaux.

À faire..

Le Social Proscast met en avant le côté humain des médias sociaux, en vous présentant des conseils et des stratégies de marketing pratiques, perspicaces et prêts à être mis en œuvre immédiatement.

Épisodes à ne pas manquer

Ce que les auditeurs disent

**C'est absolument génial pour tous ceux qui travaillent dans la communication ou les médias sociaux !

5. Podcast ProBlogger

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-306.png Podcast ProBlogger /$$$img/

via ProBlogger Host : Darren Rowse

Élaborer un contenu convaincant qui convertit vraiment n'est pas une mince affaire, et les blogueurs connaissent bien ce défi.

Et c'est là que le Podcast de ProBlogger aide !

Ce podcast propose un savoureux mélange d'épisodes remplis des meilleurs conseils marketing, d'études de cas éclairantes et de défis à relever.

Le podcast vous sert de salle de classe virtuelle et vous enseigne l'art de créer un contenu remarquable, d'attirer des lecteurs dévoués sur votre blog, d'améliorer l'engagement et de transformer votre passion en profit. Même si Darren n'a pas publié de nouvel épisode après 2020, les épisodes plus anciens du podcast contiennent une mine de connaissances et de sagesse qui sont toujours d'actualité.

La liste des invités est impressionnante, avec des fonctionnalités de leaders de l'industrie tels que Seth Godin, Nir Eyal, Rand Fishkin et Sujan Patel.

À faire ?

Darren, blogueur chevronné depuis 2002, a non seulement réussi à gagner sa vie à plein temps en bloguant, mais il a également atteint plus de 5 millions de lecteurs sur ses blogs chaque mois.

Ce point de vue unique lui a permis d'observer l'évolution du blogging et de comprendre comment vous pouvez monétiser votre blog de manière cohérente, même dans un contexte de changement constant. Dans le podcast, il partage généreusement ces connaissances inestimables.

Épisodes à écouter absolument

**Ce que disent les auditeurs

C'était le podcast parfait pour une personne comme moi qui a la manie de dresser des listes. Il m'a vraiment donné beaucoup de confiance en moi

6. Contenu et discussion

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-308.png Contenu et discussion /$$$img/

via Podcasts Apple Host : Ross Hudgens Contenu et discussion est un podcast de Siege Media, une agence de marketing de contenu axée sur le référencement à San Diego. Ce podcast est votre ressource de référence pour comprendre comment vous pouvez intégrer votre stratégie de marketing de contenu avec SEO.

Ce podcast émergent attire l'attention car il explore en profondeur les subtilités de l'exécution, ce qui a conduit à des pics substantiels dans les visites de sites Web.

Écoutez ce podcast pour mieux comprendre ce qui permet au contenu de se classer et découvrir des stratégies efficaces pour que votre contenu soit partagé.

À faire ?

Ce podcast aborde de nombreux sujets, notamment le marketing de contenu, le référencement, la sensibilisation par e-mail et le marketing Reddit. Avec des techniques éprouvées pour obtenir des résultats tangibles, ce podcast est un guide inestimable si vous cherchez à améliorer la visibilité et l'impact de votre contenu.

Épisodes à ne pas manquer

**Ce que disent les auditeurs

Grands conseils en matière de référencement et de contenu pour mettre à niveau votre stratégie de marketing de contenu.

7. Email List Profit Secrets (anciennement Storytelling Secrets)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-309.png Email List Profit Secrets (anciennement Storytelling Secrets) /$$img/

via Podcasts Apple Host : Jules Dan

Si vous êtes un coach, un consultant ou un spécialiste de l'information qui cherche à améliorer ses équipes commerciales par le biais de l'e-mail marketing, Secrets de rentabilité des listes d'e-mail est votre ressource de référence. Ce podcast vous aidera à

Acquérir plus de clients

Augmenter le revenu par client

Améliorer la fidélisation des clients

Dan vous apprend à concevoir des séquences d'e-mails qui résonnent avec votre public, racontent des histoires et génèrent des discussions.

À faire ?

Jules Dan a un palmarès impressionnant de 15 millions de dollars de résultats pour ses clients. Son podcast se concentre sur la transformation des listes d'e-mails en actifs rentables tout en donnant la priorité à l'élément crucial qu'est la confiance.

Épisodes à écouter absolument

**Ce que disent les auditeurs

Qui n'aime pas une bonne histoire ? Ce podcast ne fait pas exception à la règle - beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations

8. Ce vieux marketing avec Joe Pulizzi et Robert Rose

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-310.png This Old Marketing with Joe Pulizzi and Robert Rose est l'un des célèbres podcasts de marketing de contenu /$$img/

via Ce vieux marketing Hosts : Joe Pulizzi et Robert Rose

Content Marketing Institute (CMI) est une source fiable d'informations sur le marketing de contenu Ce vieux marketing est leur podcast sur le marketing de contenu.

Animé par deux experts renommés du marketing de contenu, le podcast hebdomadaire se penche sur les dernières tendances, actualités et conseils dans l'espace du marketing de contenu.

Lancée initialement en 2013, l'émission s'est brièvement interrompue fin 2017, avant de revenir triomphalement en 2019. Depuis lors, Pulizzi et Rose ont activement défendu la résurgence du podcast.

**Pourquoi nous l'aimons ?

Connu comme " le parrain du marketing de contenu ", Joe Pulizzi est crédité par certains comme étant à l'origine du terme " marketing de contenu " En collaboration avec le coanimateur, il affiche une vue d'ensemble des tendances les plus pertinentes en matière de marketing, de stratégie de contenu et d'édition.

Épisodes à ne pas manquer

**Ce que disent les auditeurs

Joe et Robert m'ont aidé à comprendre le monde en constante évolution du marketing, de l'entreprise et du contenu.

9. Le long jeu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-311.png Le long jeu /$$img/

via Podcasts Apple Hosts : Alex Birkett, Allie Decker et David Khim Le long jeu propose une approche plus durable du marketing de contenu. Les animateurs se livrent à des entretiens approfondis avec des praticiens du marketing de contenu.

Ils abordent des intervalles allant de la rédaction en freelance à la constitution d'équipes en passant par l'optimisation des conversions.

En outre, les animateurs pimentent les choses avec des épisodes périodiques "côté cuisine", en engageant des débats animés sur diverses idées de marketing de contenu entre eux.

À faire ?

Ce podcast se distingue par le fait qu'il explore les modèles mentaux sous-jacents, les paramètres et les principes qui façonnent la pensée des invités. Les interviews visent à aller au-delà des tactiques actuelles, en explorant les stratégies à long terme des experts du champ.

Épisodes à ne pas manquer

**Ce que disent les auditeurs

Une excellente ressource pour les spécialistes du marketing afin d'améliorer leurs compétences.

10. Le compagnon du marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-312.png Les podcasts de marketing de contenu comme le Marketing Companion sont agréables à écouter /$$img/

via Les entreprises se développent Host : Mark Schaefer Le compagnon du marketing est un podcast amusant qui explore les tendances, les stratégies et les tactiques du marketing numérique. Il se classe régulièrement dans le top 1 % des podcasts sur iTunes !

Les épisodes présentent des discussions engageantes et des entretiens avec des experts, offrant des perspectives inestimables dans le monde dynamique et en constante évolution du marketing de contenu. Vous pouvez compter sur l'humour de Schaefer pour animer des sujets marketing complexes.

Chaque épisode de The Marketing Companion regorge d'astuces, de stratégies et d'exemples concrets utiles et applicables immédiatement à vos efforts de marketing.

**Pourquoi on l'aime ?

Le podcast s'assure que vous êtes bien équipé pour naviguer dans les défis et les opportunités de l'industrie du marketing de contenu. Il a aussi parfois des discussions légères avec des anecdotes, des références à la culture pop et des expériences personnelles.

Épisodes à écouter absolument

Ce que disent les auditeurs

Le Marketing Companion est rapidement devenu un des favoris dans mon fil d'actualité!

Le marketing de contenu avec ClickUp

Toute équipe de marketing de contenu a besoin d'outils robustes pour gérer efficacement les processus internes - tout, de la création de contenu à la distribution et à la mesure des résultats.

ClickUp est une solution complète de marketing de contenu plateforme logicielle de marketing de contenu avec de multiples outils et fonctionnalités conçus pour simplifier le contenu les flux de travail du marketing et d'améliorer l'efficacité globale. Voici les fonctionnalités clés qui peuvent bénéficier de manière significative à tout spécialiste du marketing numérique :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Untitled-1400x970.jpg Les fonctionnalités marketing de ClickUp /$$img/

Construisez de meilleurs flux de travail pour votre équipe de marketing de contenu en utilisant les fonctionnalités marketing de ClickUp

Gestion de projet

Les équipes de contenu ne cessent de jongler avec de multiples projets, parties prenantes et.. oKR marketing . C'est ici qu'un outil de gestion de projet est très utile. La plateforme de gestion de projet marketing de ClickUp permet aux équipes de mieux travailler ensemble en connectant les flux de travail, les documents et les tableaux de bord en temps réel. Elle permet à chacun d'avancer plus vite, de travailler plus intelligemment et de gagner du temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs simplifiés /$$img/

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Utiliser Tableaux blancs de ClickUp pour collaborer avec l'ensemble de l'équipe et exploiter le pouvoir créatif de chaque membre. Créez des feuilles de route et des flux de travail avec votre équipe pour vous assurer que tout le monde est sur la même page.

Connectez vos feuilles de route marketing aux forfaits de mise sur le marché et divisez-les en tâches avec des propriétaires et des échéanciers clairs. De cette façon, chaque membre de votre équipe marketing sait où il en est dans le projet et quelle est sa progression.

Vous pouvez également utiliser Tableaux de bord ClickUp pour améliorer la visualisation du flux de travail de votre équipe. Affichez le statut de vos tâches et de vos projets à l'aide de graphiques et de diagrammes pour une analyse rapide. Par exemple, obtenez un aperçu visuel des performances de différentes campagnes en fonction de la démographie.

Une autre stratégie efficace pour rationaliser vos activités de marketing consiste à utiliser des modèles de tâches. Un modèle de tâche est un cadre prédéfini conçu pour lister, hiérarchiser, organiser et suivre efficacement les tâches ou les activités. Modèles de tâches ClickUp sont un outil puissant pour rationaliser votre flux de travail. Ces modèles peuvent être personnalisés pour diverses tâches, des rapports de bug aux articles de blog en passant par les pages d'atterrissage. L'utilisation de ces modèles permet d'automatiser de nombreuses tâches redondantes, de gagner du temps et d'assurer la cohérence de votre travail. ClickUp offre plusieurs affichages pour visualiser les tâches et les projets et interagir avec eux. Qu'il s'agisse d'une liste, d'un calendrier, d'un tableau Kanban ou d'un diagramme de Gantt, vous pouvez choisir la forme qui répond le mieux à vos besoins.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-List-view-Progress-status.png LISTE DE CLICKUP ClickUp 3.0 Vue Liste État d'avancement /$$img/

Recherchez, définissez ou triez les statuts des tâches dans la vue Liste ClickUp pour afficher l'état d'avancement en cours de tous les travaux

Cela permet aux équipes de marketing de contenu d'organiser efficacement leurs campagnes et leurs calendriers, améliorant ainsi la productivité et la collaboration au sein de l'équipe.

Calendrier éditorial

Chaque équipe de contenu a besoin d'un calendrier pour suivre toutes les activités de création de contenu et de marketing. Vous pouvez télécharger des modèles de calendrier de contenu faites quelques modifications en fonction de vos besoins et utilisez-les immédiatement !

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-315.png Utilisez le modèle de calendrier éditorial de ClickUp pour établir le forfait de publication du contenu https://app.clickup.com/signup?template=t-182148223 Télécharger le modèle /$$cta/

Planifiez le contenu à publier, quand et à quelle fréquence avec l'aide du modèle de calendrier éditorial de ClickUp Le modèle de Calendrier éditorial de ClickUp . Il vous aide à visualiser vos forfaits de publication quotidiens, hebdomadaires et mensuels afin de garder vos ressources prêtes et de ne jamais manquer les échéances.

Assistance IA

La rédaction est la partie la plus importante de toute activité de marketing de contenu. Cependant, produire un contenu de qualité demande beaucoup de temps et d'efforts.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-26.gif Modèle d'assistance IA /$$img/

Utilisez l'assistance IA de ClickUp Brain Assistant d'écriture pour trouver des idées et créer du contenu en quelques secondes

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour rédiger un texte marketing, faites appel à L'assistant de rédaction IA de ClickUp Brain à bord. Il vous aidera dans n'importe quelle tâche de création de contenu, réduira le temps consacré à la recherche et préviendra même le bloc de l'écrivain grâce à des invites et des ébauches étayées par des recherches.

Si vous préférez rédiger votre texte, nous vous recommandons de le faire relire par un accompagnateur. Et quel meilleur compagnon que l'assistant IA de ClickUp pour modifier votre texte et proposer des suggestions d'amélioration ?

Collaboration

Le marketing est un sport d'équipe ; les spécialistes du marketing de contenu doivent collaborer avec plusieurs personnes en temps réel pour obtenir des résultats. Les rédacteurs, éditeurs, responsables des médias sociaux, stratèges de contenu et autres doivent être sur la même page pour mener des stratégies de contenu et des campagnes marketing réussies.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-316.png Modèle de document ClickUp /$$img/

Collaborez avec toutes les parties prenantes en temps réel avec ClickUp Docs

Avec Documents ClickUp mon travail consiste à faire travailler simultanément plusieurs personnes sur le même document. Cela permet à tout le monde d'être sur la même page et de collaborer efficacement.

Personnalisez vos documents à l'aide de pages imbriquées, d'options de style et d'outils de mise en forme pour améliorer vos présentations marketing. Vos coéquipiers peuvent apporter leur contribution par le biais de commentaires et de suggestions.

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe, ce qui facilite le travail d'équipe et l'échange d'idées. Étiquettez-vous les uns les autres lorsque c'est nécessaire pour faire du travail ou clarifier des doutes. C'est particulièrement utile lorsque vous travaillez dans des délais serrés.

Partagez des documents en toute sécurité grâce à des contrôles de confidentialité et gérez les permissions pour une collaboration efficace. Cela permet de s'assurer que les idées marketing secrètes ou naissantes restent entre les mains des seules parties prenantes concernées.

Allez l'équipe Teams contenu !

Les podcasts sont un excellent moyen d'acquérir des informations et des connaissances tout en faisant son travail quotidien. Le défi consiste à identifier les podcasts qui s'alignent sur vos besoins et peuvent vous apporter le plus de valeur. Nous espérons que notre liste des meilleurs podcasts de marketing de contenu y sera utile.

Après avoir accumulé des connaissances grâce à ces podcasts, pensez aux outils qui peuvent vous aider à les mettre en œuvre. ClickUp est un puissant outil de gestion de projet que de nombreuses équipes utilisent pour gérer leurs efforts de marketing de contenu.

Que vous ayez besoin de travailler sur une stratégie de mise sur le marché ou de planifier vos activités de marketing auprès des clients, ClickUp dispose de nombreuses fonctionnalités et d'outils prêts à l'emploi modèles de planification marketing prêts à l'emploi pour vous aider, vous et votre équipe, à rendre le processus plus rapide, plus facile et plus efficace.

Et si vous avez l'intention de lancer un podcast, vous pouvez vous référer aux modèles de planification marketing /%ref/ modèles de podcasts pour mieux le forfaiter et le gérer.

Commencez avec ClickUp en vous inscrivant maintenant !

FAQ communes

1. Que sont les podcasts dans le marketing de contenu ?

Les podcasts de marketing de contenu sont des programmes audio qui fournissent des informations, des points de vue ou des divertissements précieux à un public cible. Ils constituent un moyen puissant pour les entreprises de s'engager avec leur public, de renforcer la notoriété de leur marque et de partager leur expertise dans une forme pratique et accessible.

2. Quel type de marketing est un podcast ?

Un podcast est un formulaire de marketing de contenu qui permet aux entreprises ou aux particuliers d'engager et d'attirer un public par le biais d'un contenu audio. Il sert divers objectifs de marketing, y compris le renforcement de l'autorité, l'augmentation de la notoriété de la marque, la génération de prospects et offre des avantages en matière de référencement grâce aux transcriptions.

Les podcasts peuvent également intégrer d'autres stratégies comme le marketing d'influence ou les parrainages en fonction des objectifs des créateurs.

3. Les podcasts sont-ils un bon outil de marketing ? "

Les podcasts peuvent être un outil marketing très efficace pour les entreprises et les particuliers. Ils constituent un fournisseur prestataire unique pour renforcer l'autorité de la marque, atteindre un public plus large et favoriser une connexion directe avec les auditeurs.

La nature attrayante du contenu audio permet de fournir des informations précieuses ou de divertir, créant ainsi un lien fort avec le public. En outre, les podcasts contribuent à la visibilité de la marque et à la création d'une communauté, et peuvent être monétisés par le biais de parrainages ou de promotions de produits.

En tant que média adaptable et accessible, les podcasts offrent un moyen polyvalent d'améliorer les stratégies de marketing.