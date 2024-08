Réussir avec la pensée systémique sur le lieu de travail

Vous faites-vous surprendre par des détails au travail ? Il y a un temps et un lieu pour se concentrer sur les petits détails, mais dans le monde du travail d'aujourd'hui, il est utile d'avoir une vue d'ensemble. Tout est interconnecté au travail, il est donc utile de voir comment tous les services, tâches, projets et systèmes se synchronisent pour assurer la réussite.

C'est là qu'intervient la pensée systémique. À la base, il s'agit d'un cadre de réflexion que les professionnels utilisent pour résoudre les problèmes. Mais la pensée systémique n'est pas une méthodologie : Il s'agit de changer fondamentalement la façon dont votre cerveau traite les informations. Elle vous encourage à dépasser la pensée linéaire et à apprécier les systèmes complexes. En adoptant une approche systémique, vous comprendrez mieux toutes les parties du système, leurs interactions et la manière dont elles affectent votre travail. 🧠

Changer son cerveau n'est pas une mince affaire, mais en adoptant la pensée systémique, il sera dix fois plus facile de voir les interconnexions complexes dans votre travail et d'obtenir des résultats. Dans ce guide, nous expliquerons la pensée systémique et ses éléments clés. Nous vous présenterons même quelques-uns de nos outils et techniques favoris pour reconnecter votre cerveau au modèle systémique.

Qu'est-ce que la pensée systémique ?

La pensée systémique est une façon holistique de comprendre des idées complexes et de trouver des solutions. Contrairement à la pensée traditionnelle, qui se concentre sur les éléments individuels d'un système, la pensée systémique considère tout comme un tout et la façon dont les parties d'un système interagissent les unes avec les autres.

Peter Senge, conférencier au MIT et auteur de "La cinquième discipline", a popularisé l'idée de la pensée systémique. Au lieu d'examiner les composants individuels, il pense que les dirigeants devraient reconnaître l'ensemble du système et la manière dont toutes les parties travaillent ensemble. La pensée systémique permet d'adopter une approche plus holistique et de voir comment les sous-systèmes interagissent au sein d'un système plus vaste.

Par exemple, si vous allez chez le médecin pour un mal de tête, il ne traitera probablement pas uniquement le mal de tête. Il examinera comment tous les systèmes de votre corps interagissent pour voir comment ces interactions peuvent provoquer des maux de tête.

La pensée traditionnelle, linéaire, vous dirait de prendre une aspirine pour soulager le mal de tête. En revanche, une approche systémique pourrait prendre en compte votre régime alimentaire, votre activité physique et vos conditions de santé sous-jacentes pour comprendre pourquoi le mal de tête survient et (avec un peu de chance) l'arrêter pour de bon.

Cette méthodologie va au-delà des observations superficielles pour explorer les connexions plus profondes, les relations de cause à effet et les mécanismes de rétroaction au sein des systèmes. Elle tient compte des interactions dynamiques qui déterminent le comportement du système, ce qui fait de la pensée systémique un outil puissant pour résoudre des problèmes complexes et à multiples facettes.

Cela peut sembler être une stratégie "woo-woo", mais la pensée systémique est puissante, en particulier dans l'environnement de travail actuel, où tout va très vite. Elle présente de nombreux avantages, tels que

Des solutions élégantes à des problèmes complexes: Les modes de pensée traditionnels et linéaires ne tiennent pas compte de la nature multidimensionnelle des défis d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de l'accès aux soins de santé ou du changement climatique, les approches linéaires ne permettent pas de s'attaquer à la racine du problème. La pensée systémique permet d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre comment les différents éléments d'un système s'influencent mutuellement, souvent de manière inattendue

Les modes de pensée traditionnels et linéaires ne tiennent pas compte de la nature multidimensionnelle des défis d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de l'accès aux soins de santé ou du changement climatique, les approches linéaires ne permettent pas de s'attaquer à la racine du problème. La pensée systémique permet d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre comment les différents éléments d'un système s'influencent mutuellement, souvent de manière inattendue Une meilleure prise de décision : La perspicacité vaut son pesant d'or, en particulier pour les cadres. La pensée systémique dévoile le travail des systèmes, aidant les parties prenantes à reconnaître les modèles, les tendances et les boucles de rétroaction qui pourraient passer inaperçus avec une approche plus réductionniste

La perspicacité vaut son pesant d'or, en particulier pour les cadres. La pensée systémique dévoile le travail des systèmes, aidant les parties prenantes à reconnaître les modèles, les tendances et les boucles de rétroaction qui pourraient passer inaperçus avec une approche plus réductionniste Interventions rapides: Les penseurs systémiques n'attendent pas que le problème soit résolul'exécution du projet de tomber à l'eau. Ils ont presque un sixième sens qui leur permet de repérer les causalités susceptibles d'affecter le résultat final d'un projet. Le résultat ? Des solutions plus rapides qui empêchent les projets de dévier de leur trajectoire, ce qui permet à tout le monde d'économiser du temps et de l'argent

La pensée systémique est excellente pour résoudre les problèmes, mais ce n'est pas un outil de résolution de problèmes. Il s'agit d'un modèle mental essentiel pour naviguer dans les complexités du travail et de la vie modernes.

Comprendre le processus de Pensée systémique

Contrairement aux approches plus réductionnistes, qui examinent les résultats de chaque partie d'un système, les penseurs systémiques considèrent tout en même temps. Cette approche transcende les méthodes traditionnelles de résolution de problèmes en se concentrant sur les modèles, les relations et le contexte général.

Causalité

La causalité est un élément important de la pensée systémique. Si vous avez le sens de la causalité, vous comprenez les relations de cause à effet dans un système. Il s'agit de reconnaître comment une partie d'un système peut en influencer une autre, souvent de manière étrange ou inattendue. La causalité est une compétence très importante car elle permet d'identifier les causes sous-jacentes des problèmes. Au lieu de simplement s'attaquer aux symptômes du problème, vous arrêtez le problème à sa source.

Par exemple, supposons que vous ayez remarqué une baisse de la productivité des employés. Au lieu de punir tout le monde en supprimant les vendredis décontractés, vous vous penchez sur des problèmes plus généraux. Vous vous rendez compte qu'une mauvaise formation, des problèmes de communication et une faible rémunération sont à l'origine de ce retard de performance. Ces problèmes peuvent être résolus, mais il est difficile de les reconnaître si l'on a une vision étroite de la gestion. La pensée systémique vous aide à identifier la cause profonde d'un problème pour trouver des solutions plus efficaces et durables. 🪴

Dynamique des systèmes

La dynamique des systèmes est une autre composante importante de la pensée systémique. Dans la dynamique des systèmes, vous comprenez comment les systèmes évoluent dans le temps. Après tout, rien ne dure éternellement.

La dynamique des systèmes étudie les boucles de rétroaction et les délais qui affectent l'ensemble du système. Une fois que l'on sait repérer ces dynamiques, il est assez facile de voir comment la modification d'une partie du système a un effet d'entraînement sur l'ensemble.

Par exemple, la dynamique des systèmes permet de prédire comment l'homme peut inverser les effets du changement climatique. La réduction d'un phénomène néfaste, comme la déforestation, a des effets considérables sur les conditions météorologiques mondiales et la biodiversité, affectant la dynamique de l'ensemble du système et, espérons-le, pour le mieux.

Au travail, vous pouvez utiliser la dynamique des systèmes pour :

Prévoir les tendances

Comprendre le comportement des consommateurs

Révision de votre chaîne d'approvisionnement

Le monde n'est pas près de ralentir, c'est pourquoi il est essentiel que les jeunes managers aient une vision d'ensemble. En modélisant ces dynamiques avant de modifier un système, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et vous adapter plus rapidement.

Éléments clés et caractéristiques de la pensée systémique

Plusieurs éléments clés différencient la pensée systémique des autres modes de pensée. Bien que la vision étroite ait sa place et son temps, ces caractéristiques distinguent les penseurs systémiques de leurs collègues plus réductionnistes.

Interconnectivité

Les personnes qui maîtrisent la pensée systémique sont capables d'identifier les éléments interconnectés. Elles affichent les problèmes comme des parties d'un tout au lieu de les isoler en différents éléments. Il s'agit de repérer les interdépendances et la manière dont elles affectent le résultat.

Points d'exploitation

Dans la pensée systémique, un point de levier est une opportunité où un petit ajustement peut apporter de grands changements. Il s'agit d'un élément clé de la pensée systémique car il ne se contente pas d'identifier la cause du problème, mais vise à résoudre ses causes profondes. 🛠️

Emergence

L'émergence est l'idée qu'un système possède des propriétés que ses parties individuelles n'ont pas. En d'autres termes, avec la pensée systémique, le tout est plus grand que la somme de ses parties. Il est important de reconnaître comment cette émergence, ou synergie, entre tous les aspects d'un projet influe sur le résultat.

Les boucles de rétroaction

Créez, modifiez et partagez facilement des organigrammes à l'aide de fonctionnalités telles que les cartes mentales de ClickUp

Une boucle de rétroaction peut renforcer de mauvaises habitudes ou révolutionner le comportement d'un système. La pensée systémique exige de comprendre ces boucles afin de pouvoir prévoir les résultats des différents points d'appui.

Bien entendu, les boucles de rétroaction peuvent être compliquées, c'est pourquoi il n'est pas rare que le penseur systémique utilise des outils tels que les cartes mentales et logiciel de Tableau blanc pour visualiser les concepts clés des problèmes complexes.

Apprentissage itératif

L'un des principaux obstacles à la pensée systémique est l'idée d'en avoir "Terminé" avec un projet. On n'est jamais vraiment Terminé avec la pensée systémique. Même lorsque vous lancez un nouveau projet vous êtes constamment en train d'itérer des systèmes, des cycles et des processus pour construire quelque chose de meilleur.

Au lieu de la considérer comme une stratégie unique et terminée pour résoudre tous vos problèmes, considérez la pensée systémique comme un processus d'apprentissage itératif. Vous testez continuellement des hypothèses, vous tirez des enseignements de différents résultats et vous changez de cap en fonction de ce que vous avez appris. Cela peut sembler fastidieux, mais les processus sans fin est essentiel pour traiter les systèmes complexes et dynamiques.

Pensée multidimensionnelle

Les problèmes sont rarement unidimensionnels. Par exemple, les problèmes de fidélisation des employés ne se limitent pas à leur départ - ils sont généralement liés à la rémunération, les activités de l'entreprise l'environnement de travail et bien d'autres facteurs.

Les penseurs systémiques peuvent prendre en compte toutes ces dimensions pour voir tous les aspects d'un problème. Ce type de réflexion vous permet de mieux comprendre le problème, ce qui vous aide à trouver des solutions plus solides.

La pensée systémique est utile sur le lieu de travail, mais changer ses pensées n'est pas une mince affaire. Heureusement, ce changement ne doit pas se faire du jour au lendemain. De plus, de nombreux outils et techniques sont disponibles pour vous aider à vous éloigner de la pensée linéaire et à adopter une approche systémique. Essayez ces outils et techniques pour visualiser et analyser les relations au sein d'un système.

Utiliser des outils de pensée systémique comme ClickUp

Créez des Automatisations personnalisées qui se déclenchent en fonction de déclencheurs et de conditions de votre choix dans ClickUp

La pensée systémique prend un peu plus de place dans le cerveau que la pensée linéaire. Heureusement, vous pouvez tout mettre en pilote automatique avec une solution telle que ClickUp. Notre plateforme "tout en un" place tous vos favoris gestion de projet les fonctionnalités de gestion de projet, d'automatisation et d'analyse sont regroupées en une seule solution. Voir toutes les parties de vos projets, les gens, les profits, et plus pour comprendre comment toutes les parties contribuent à l'ensemble rapidement. ✨

Ne transpirez pas si vous avez du mal à mettre en œuvre un état d'esprit de théorie des systèmes. Rationalisez tout avec les fonctionnalités de ClickUp telles que :

Automatisations: La pensée systémique exige une vision d'ensemble, vous n'avez donc pas le temps de vous occuper de tâches pointilleuses et chronophages. UtiliserAutomatisations ClickUp pour passer moins de temps sur des détails comme les statuts des tâches, les commentaires, etc

La pensée systémique exige une vision d'ensemble, vous n'avez donc pas le temps de vous occuper de tâches pointilleuses et chronophages. UtiliserAutomatisations ClickUp pour passer moins de temps sur des détails comme les statuts des tâches, les commentaires, etc Tableaux de bord: ClickUp est l'outil de gestion du travail parfait avec des environnements de travail personnalisables et des tableaux de bord de gestion de projet pour créer, paramétrer et mettre en œuvre des systèmes, des processus,flux de travailet bien plus encore. Affichez tous vos indicateurs les plus importants dansTableaux de bord ClickUp pour afficher une vue d'ensemble de vos systèmes en temps réel

ClickUp est l'outil de gestion du travail parfait avec des environnements de travail personnalisables et des tableaux de bord de gestion de projet pour créer, paramétrer et mettre en œuvre des systèmes, des processus,flux de travailet bien plus encore. Affichez tous vos indicateurs les plus importants dansTableaux de bord ClickUp pour afficher une vue d'ensemble de vos systèmes en temps réel Intégration:Qui a le temps de passer d'une plateforme à l'autre ? ClickUp intègre avec tous les outils que vous utilisez déjà, en regroupant toutes vos solutions favorites dans un seul tableau de bord. C'est la définition même de la pensée systémique : synthétiser tout pour faire un tout qui est plus grand que la somme de ses parties

Visualiser tout

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail grâce aux tableaux blancs ClickUp, qui permettent une collaboration visuelle

Les systèmes peuvent vite devenir compliqués. Au lieu de parler en termes abstraits, clarifiez ce que vous voulez dire avec des diagrammes simples, organigrammes et d'autres éléments visuels. 📊 Tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour les sessions de brainstorming à distance avec votre équipe, mais ils sont également parfaits pour visualiser les grandes idées et les partager au sein de votre organisation. Créez des diagrammes de boucle de causalité pour identifier les boucles de rétroaction, visualisez les histoires communes avec des archétypes de systèmes, ou utilisez les tableaux blancs de ClickUp Cartes mentales ClickUp pour faire de la cartographie des systèmes en équipe - il n'y a pas de limite.

Réaliser des analyses rapides à l'aide de modèles

Réalisez une analyse SWOT exploitable avec le modèle d'analyse SWOT personnelle de ClickUp pour prendre des décisions éclairées Modèles ClickUp accélèrent la réflexion sur les systèmes en vous fournissant un cadre prêt à l'emploi pour effectuer des analyses en un temps record. Nos modèles Modèles de tableau blanc sont une évidence pour la perspective systémique, mais nous avons des modèles pour toutes les analyses systémiques possibles.

Par exemple, les forces et faiblesses internes et les opportunités et menaces externes (SWOT) ont un impact considérable sur tout projet. Les penseurs systémiques utilisent les analyses SWOT pour anticiper les problèmes potentiels de leurs systèmes et y remédier, en affichant une vue d'ensemble de toutes les parties du projet.

Vous n'avez pas non plus besoin de créer votre propre analyse SWOT. Vous pouvez utiliser l'outil d'analyse SWOT de l Modèle d'analyse SWOT personnelle de ClickUp pour créer des objectifs réalisables fondés sur la pensée systémique.

Pensée systémique Exemples

Nous comprenons : La pensée systémique semble encore un peu abstraite. Voici quelques exemples de pensée systémique qui vous montrent comment ce processus de pensée fonctionne dans le monde réel.

Optimisation des soins de santé

Les soins de santé sont un système assez complexe qui comporte de nombreux éléments mobiles. Pour s'y retrouver, les fournisseurs, prestataires utilisent la pensée systémique pour améliorer des problèmes tels que les taux de réadmission à l'hôpital. Un penseur systémique examine non seulement les facteurs cliniques, mais aussi :

L'éducation du patient

Les soins de suivi

L'assistance sociale

Les processus de sortie de l'hôpital

Comprendre comment tous ces facteurs se combinent permet de prédire les résultats pour les patients, ce qui aide les prestataires à créer des forfaits plus intégrés qui maintiennent les patients en dehors de l'hôpital.

Gestion du changement

Supposons que votre entreprise ait un taux de rotation du personnel élevé. La pensée traditionnelle, linéaire, se concentrerait sur l'amélioration de vos pratiques d'embauche, voire sur l'augmentation des salaires. Cependant, une approche systémique prend en compte des facteurs plus interconnectés.

Vous pourriez découvrir qu'il ne s'agit pas d'un problème de ressources humaines, mais plutôt d'un problème de style de management, de développement de carrière ou d'un problème d'organisation du travail l'utilisation des ressources . Ce n'est pas une solution facile, mais en ciblant la cause première du roulement du personnel, vous aiderez votre entreprise à garder un plus grand nombre de personnes heureuses et engagées.

Protection de l'environnement

Le développement durable est un sujet d'actualité dans de nombreuses communautés, mais il est loin d'être facile de répondre aux exigences en la matière. Les professionnels utilisent la pensée systémique pour résoudre des problèmes complexes tels que les déchets plastiques. L'interdiction des sacs en plastique peut sembler une solution évidente, mais elle ne résout pas le problème dans son ensemble. Une approche systémique prendrait également en compte :

Le comportement des consommateurs

Les mesures d'incitation des entreprises

Les installations de recyclage

Les alternatives écologiques

Comprendre l'interaction entre ces facteurs permettrait de réduire les déchets plastiques sous tous les angles, et pas seulement les sacs en plastique.

Démarrer Penser en termes de systèmes Avec ClickUp

La plupart des gens apprennent à penser de manière linéaire. Ce n'est pas une mauvaise chose ! La pensée linéaire a des avantages, surtout si vous devez vous concentrer sur les petits détails. Mais les penseurs systémiques ont une vue d'ensemble, ils font un zoom arrière pour comprendre comment même les détails les plus infimes interagissent avec d'autres éléments du projet.

La pensée systémique n'est pas facile, mais il n'est pas nécessaire de se reconnecter le cerveau du jour au lendemain. En adoptant une plateforme de travail tout-en-un comme ClickUp, il est facile de construire le cadre de la pensée systémique et de le renforcer quotidiennement.

Voyez vous-même la magie de ClickUp : Créez votre environnement de travail ClickUp gratuit maintenant .