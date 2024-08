L'âme INFP : les meilleurs livres pour la découverte de soi et l'affirmation de soi

Il est fort probable que vous (ou l'un de vos proches) ayez récemment passé le questionnaire Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI), que vous ayez appris l'existence du type de personnalité INFP et que vous souhaitiez mieux comprendre votre type en lisant des ouvrages sur les INFP.

Le test Myers-Briggs® est une évaluation de la façon dont les gens perçoivent le monde et prennent des décisions. Il permet d'identifier 16 types de personnalité, dont le plus fascinant est sans doute le type INFP, qui signifie Introversion, Intuition, Sentiment et Perception.

Le type de personnalité INFP est classé parmi les médiateurs. Selon le MBTI, les médiateurs sont ceux vers qui les gens se tournent lorsqu'ils cherchent du réconfort ou une main secourable.

Ils ont tendance à être créatifs et idéalistes, à avoir soif de connexions humaines et à s'épanouir en aidant les autres. Leur nature sensible peut parfois les amener à se sentir isolés au milieu des hauts et des bas émotionnels, ce qui les conduit à douter d'eux-mêmes.

Dans cet article de blog, nous allons discuter du rôle que jouent les livres dans la vie des INFP, des meilleurs livres INFP que ces types de personnalité doivent lire, et des leçons qu'ils peuvent appliquer à leur vie personnelle et professionnelle.

Livres et découverte de soi pour les INFP

Les personnes appartenant au type de personnalité INFP sont considérées comme des introvertis. Elles considèrent souvent les livres comme des outils puissants outils de développement personnel qui les aident à mieux comprendre le monde. Les bons livres pour INFP peuvent aider les INFP à trouver des conseils et de la sagesse et à gérer leurs pensées chaotiques. Voici comment :

On pense que les INFP possèdent une imagination débordante et sont attirés par les livres qui explorent un large intervalle de possibilités, l'individualité et les réalités alternatives. Ces livres les aident à stimuler leur créativité et à explorer les différentes facettes de leur personnalité.

Les livres agissent comme des miroirs, reflétant les valeurs et les émotions de l'INFP, ce qui, à son tour, l'aide dans son voyage de découverte de soi. Les livres offrent un sentiment de réconfort aux INFP, les rassurant sur le fait que leurs sentiments sont valables et partagés par d'autres.

Les INFP sont connus pour être constamment engagés dans le développement personnel et l'amélioration de soi. Les livres, en particulier ceux qui explorent le travail interne de l'expérience humaine, aident les INFP à acquérir un intérêt et à calmer les tempêtes qui font souvent rage dans leur esprit.

Étant donné que les personnalités INFP peuvent avoir du mal à réguler leurs émotions, les livres qui mettent l'accent sur le désencombrement de l'esprit et la mise en place d'une routine plus organisée les aideront à améliorer et à affiner leur mode de vie quotidien et à se sentir plus à l'aise dans leur travailles styles de travail.

Thèmes et intrigues pour les INFPs

Si vous appartenez au type de personnalité INFP et que vous ne savez pas quels livres INFP commencer à lire ou si de tels livres existent, ne vous inquiétez pas ! Il existe une grande variété de livres, à la fois de fiction et de non-fiction, que les INFP ont tendance à apprécier.

Bien qu'ils n'aient pas été écrits explicitement en tant que "livres pour les INFP", de nombreux ouvrages de fiction célèbres sont connus pour leur fort attrait pour les INFP. Par exemple, les genres de la fantasy et de l'aventure sont parmi les plus populaires auprès de ce type de personnalité.

La myriade de contrées magiques et de voyages passionnants que l'on trouve dans ces ouvrages plaisent généralement aux âmes créatives des INFP.

JRR Tolkien, l'auteur des célèbres livres du Seigneur des Anneaux, était lui-même un INFP ! Il n'est pas surprenant que les personnes de ce type de personnalité préfèrent et s'identifient à des thèmes tels que les aventures et les quêtes, la dystopie et l'utopie, et les récits de passage à l'âge adulte.

Les meilleurs livres à lire pour les INFP

Si vous êtes un INFP, voici quelques-uns des meilleurs livres pour INFP qui vous toucheront certainement :

1. Productivity For INFPs : How To Be Productive Within Your Natural Rhythms par Amanda Linehan

A propos du livre

Author: Amanda Linehan

Amanda Linehan Année de publication: 2020

2020 Temps de lecture estimé: 3,48 heures

3,48 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 174

174 Évaluations: 4,2/5 (Amazon) 3.77/5 (Goodreads)



Si conventionnel livres sur le thème ne vous ont pas donné les informations dont vous avez besoin, celui-ci est fait pour vous ! L'auteur Amanda Linehan vous guide dans la construction d'un système de productivité qui examine vos rythmes naturels pour vous aider à maximiser votre créativité.

Vous obtiendrez des conseils pour la définition des objectifs et la prise de décision qui sont bien plus utiles que les conseils génériques de productivité que vous trouverez en ligne.

Si vous avez déjà eu du mal à vous organiser ou si vous avez l'impression de ne jamais avoir pu créer autant que vous le souhaitiez, bien que vous soyez un grand rêveur, voici un livre INFP à lire absolument.

**Ce qu'en disent les lecteurs

Ce que j'ai vraiment aimé dans Productivity for INFPs, c'est qu'il s'agit de vrais conseils qui fonctionneront pour de vrais types de personnalité INFP

2. Le livre des INFP : Les avantages, les défis et la découverte de soi d'un INFP par Catherine Chea Bryce

A propos du livre

Auteur: Catherine Chea Bryce

Catherine Chea Bryce Année de publication: 2017

2017 Temps de lecture estimé: 3,7 heures

3,7 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 185

185 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



Écrit par une INFP, pour les INFP, ce livre de l'auteur Catherine Chea partage ses réflexions personnelles sur les hauts et les bas quotidiens liés au fait d'avoir ce type de personnalité complexe.

Elle explique comment les INFP sont souvent mal compris, comment leurs fonctions cognitives forment leur vision du monde, les défis quotidiens d'être un INFP, et comment la découverte de soi peut les aider à vivre une vie plus épanouie et plus équilibrée.

Il s'agit d'un récit personnel émouvant et de l'un des livres sur les INFP les plus accessibles sur le marché. En fin de compte, le livre INFP vous donne la confiance et l'optimisme nécessaires pour embrasser et libérer la force unique qui est en vous.

**Ce qu'en disent les lecteurs

J'ai aimé le lire. Je me suis senti compris. Je suis maintenant plus conscient de mon propre comportement dans différentes situations, de mes défauts, de la façon dont je peux travailler dessus, etc.

3. The Untethered Soul : The Journey Beyond Yourself (L'âme détachée : le voyage au-delà de soi) par Michael A Singer

A propos du livre

Auteur: Michael A Singer

Michael A Singer Année de publication: 2007

2007 Temps de lecture estimé: 4 heures

4 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Nombre de pages: 200

200 Évaluations: 4,7/5 (Amazon) 4.21/5 (Goodreads)



Dans Untethered Soul, l'auteur Micheal A. Singer se penche sur le véritable " vous " Le livre est écrit avec une sensibilité et une intelligence qui le paramètre comme l'un des meilleurs livres INFP.

Il partage diverses pratiques spirituelles et.. exemples d'autodiscipline pour mieux se connaître et élargir les horizons de sa conscience.

Ce livre est une excellente ressource pour comprendre comment ne pas être défini par ses pensées, comment surmonter la peur, comment puiser dans les puits d'énergie qui sont en vous, et comment atteindre l'équilibre interne parfait pour l'illumination.

**Ce qu'en disent les lecteurs

Si vous cherchez un livre qui changera votre vie (pour de bon) à jamais, essayez celui-ci.

4. Le guide complet de survie des INFP par Heidi Priebe

A propos du livre

Auteur: Heidi Priebe

Heidi Priebe Année de publication: 2016

2016 Temps de lecture estimé: 3,7 heures

3,7 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Nombre de pages: 185

185 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.23/5 (Goodreads)



Écrit spécifiquement pour l'âme complexe des INFP, l'auteur Heidi Priebe fait la chronique des diverses fonctionnalités, bizarreries, forces et faiblesses de ce type de personnalité unique et présente des citations d'autres personas INFP sur la façon dont ils font face à divers scénarios de la vie réelle.

Le livre regorge de conseils pour s'entendre avec d'autres types de personnalité MBTI, gérer le stress excessif souvent ressenti par les INFP, comprendre les schémas cognitifs et émotionnels des INFP, et bien plus encore.

Bien que le livre contienne de nombreux termes techniques, il vous aidera à mieux vous comprendre et à mieux vous aimer au fil du temps.

**Ce qu'en disent les lecteurs

Je recommande vivement ce livre à tous les INFP, aux personnes qui aiment un INFP, et à toute personne intéressée par la compréhension de ce type.

5. Je ne peux pas m'empêcher d'être un INFP par Arcadia Page

A propos du livre

Auteur: Arcadia Page

Arcadia Page Année de publication: 2020

2020 Temps de lecture estimé: 2 heures

2 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 82

82 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.42/5 (Goodreads)



À faites-vous preuve de flair pour l'écriture créative, mais vous avez du mal à achever vos projets d'écriture ? Si vous êtes un INFP qui se bat pour maintenir sa motivation afin de terminer ses projets d'écriture ou pour maîtriser un flot infini de nouvelles idées, ce livre est à lire absolument !

Obtenez des conseils sur la façon de rester organisé, de surmonter les distractions, de créer une méthode pour faire Terminé, et de construire une routine d'écriture qui vous convient.

**Ce qu'en disent les lecteurs

Maintenant je comprends mieux mon approche de l'écriture et comment je peux jouer avec mes forces INFP

6. Le jardin secret par Frances Hodgson Burnett

A propos du livre

Auteur: Frances Hodgson Burnett

Frances Hodgson Burnett Année de publication: 1911

1911 Temps de lecture estimé: 5,6 heures

5,6 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Nombre de pages: 280

280 Évaluations: 4,4/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)



Ce classique attachant raconte l'histoire d'une jeune fille gâtée, Mary Lennox, envoyée dans la campagne anglaise après la mort de ses parents.

Le livre décrit comment elle découvre un jardin secret dans la propriété de son cousin, ce qui finit par la transformer en une personne plus gentille et plus extravertie. Les INFP peuvent se sentir concernés par les luttes et les triomphes éventuels des personnages.

L'auteur établit un magnifique parallèle entre la floraison du jardin secret et l'épanouissement des personnages principaux, qui deviennent des personnes plus fortes et plus sûres d'elles-mêmes.

Quel que soit votre type de personnalité, Le jardin secret est un ajout précieux à votre collection de livres et convient parfaitement aux lecteurs de tous âges, des enfants aux adultes.

**Ce qu'en disent les lecteurs

Il y a tant de choses que l'on peut retirer de ce livre. Il nous fait croire à la magie de la nature et nous apprend à exprimer notre gratitude envers la vie. Il faut mettre de côté les pensées négatives et laisser place à la positivité, ce qui peut faire une énorme différence dans notre vie

7. INFP : Une fleur à l'ombre par Sandra Nichols

A propos du livre

Auteur: Sandra Nichols

Sandra Nichols Année de publication: 2017

2017 Temps de lecture estimé: 2 heures

2 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 106

106 Évaluations: 4,4/5 (Amazon) 4.24/5 (Goodreads)



C'est l'un de ces excellents livres sur les INFP conçus pour vous aider à mieux vous connaître. L'auteur croit au potentiel des INFP en tant que guérisseurs et chercheurs de vérité et vise à vous aider à réaliser votre potentiel dans ces rôles.

Le livre offre de riches perspectives sur les nombreuses facettes de la personnalité INFP, fournissant des outils de développement personnel pour mieux faire face au monde tout en apportant des contributions mémorables.

**Ce qu'en disent les lecteurs

Ce livre est vraiment une lettre d'amour pour les INFP et peut-être pour leurs proches.

8. 1984 par George Orwell

A propos du livre

Auteur: George Orwell

George Orwell Année de publication: 1948

1948 Temps de lecture estimé: 7 heures

7 heures Niveau recommandé: Avancé

Avancé Nombre de pages: 310

310 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.19/5 (Goodreads)



Ce livre de l'auteur George Orwell présente une réalité dystopique qui plonge profondément dans les thèmes de la liberté, de l'individualité et de la lutte contre les systèmes oppressifs à travers les yeux de Winston Smith, qui lutte contre le régime totalitaire de Big Brother.

Ces thèmes trouvent un écho chez les $$$a en raison de leur désir inné d'authentification dans un monde qui semble souvent en contradiction avec leurs idéaux.

La profondeur émotionnelle du voyage de Winston et l'exploration de la vérité, de l'amour et de la résistance contre la conformité parlent au cœur de la personnalité INFP, faisant de ce livre une lecture brillante.

**Ce qu'en disent les lecteurs

Considérant l'époque où il a été écrit, ce livre est très perspicace dans le sens où son concept pourrait facilement devenir réalité. c'est un classique que je n'avais jamais lu et je suis si heureux de l'avoir fait!

9. Stardust de Neil Gaiman

A propos du livre

Auteur: Neil Gaiman

Neil Gaiman Année de publication: 2005

2005 Estimation de la durée de lecture: 5,5 heures

5,5 heures Niveau recommandé: Intermédiaire à avancé

Intermédiaire à avancé Nombre de pages: 256

256 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4.10/5 (Goodreads)



Vous êtes à la recherche d'un conte de fées captivant qui allie aventure, magie et quête de soi ? Stardust de l'auteur Neil Gaiman ne déçoit pas. Ce livre plaît aux INFP en raison de sa narration imaginative et de ses caractères richement développés.

Le voyage du protagoniste pour capturer une étoile déchue pour sa bien-aimée transcende l'intrigue littérale pour explorer des thèmes plus profonds de la croissance et de la réalisation de ce qui est vraiment important dans la vie.

Ces thèmes résonnent avec les INFP, qui sont des rêveurs perpétuels, toujours en quête de sens et d'une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et du monde qui les entoure.

Le réalisme magique de Stardust permet de s'évader dans un monde où tout est possible, reflétant le côté imaginatif des types de personnalité INFP.

**Ce qu'en disent les lecteurs

J'ai adoré. Il se lit comme un conte de fées. Il a ramené un peu d'enfance dans ma vie d'adulte embourbée

A propos du livre

Auteur: Leane Silva

Leane Silva Année de publication: 2015

2015 Temps de lecture estimé: 1 heure

1 heure Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 38

38 Évaluations: 3,3/5 (Amazon) N/A (Goodreads)



Ce livre cible le public INFP en plongeant dans la vie et l'esprit de personnages historiques qui partageaient le type de personnalité INFP.

La raison pour laquelle les INFP le trouveront captivant est qu'il offre un aperçu de la façon dont les individus ayant des traits similaires ont navigué dans leurs passions, leurs luttes et leurs réussites à travers l'histoire.

Même si le livre est court, il est assez introspectif par nature. Il fournit à la fois de l'inspiration et un sentiment de camaraderie, validant et renforçant les lecteurs qui incarnent l'essence de ce que cela signifie d'être un INFP.

**Ce qu'en disent les lecteurs

Il était intéressant de lire comment les quatre fonctions principales de l'INFP peuvent être perçues par d'autres types, et les différentes façons dont elles sont exprimées par les INFP.

Défis de lecture pour les INFP

Nous ne pouvons pas parler des livres pour les INFP sans aborder les défis quotidiens suivants rencontrés par les personnes ayant ce type de personnalité :

Difficultés à terminer un livre

Les INFP ont tendance à toujours chercher de nouvelles choses à explorer. Bien que cela puisse enrichir leurs expériences de vie, cela peut également limiter leurs capacités.

Par instance, vous auriez des difficultés à achever un livre avant de passer à un autre, simplement parce que vous êtes submergé par les choix ou par l'attrait de nouveaux livres potentiellement plus passionnants.

Pour surmonter cette difficulté,

Consacrez des moments spécifiques à chaque livre si vous en lisez plusieurs

Rejoignez un groupe de lecture afin d'échanger avec d'autres personnes et de rester motivé et compte

Difficultés à lire objectivement

Les INFP s'investissent émotionnellement dans les histoires et les caractères qu'ils lisent. Cela peut faire de la lecture une expérience émotionnelle intense, qui peut être drainante ou accablante, surtout si le contenu est trop lourd.

Dans ce cas ,

Faites des pauses fréquentes pendant la lecture

S'adonner à des lectures légères ou à des genres différents pour contrebalancer les lectures intenses

Réfléchir en tenant un journal pour traiter les émotions liées à la lecture

Difficultés à rester concentré

Grâce à leur imagination débordante, les INFP peuvent se perdre dans leurs pensées ou rêveries déclenchées par le contenu de leur lecture. Cela peut entraîner des distractions fréquentes, ce qui les empêche de rester concentrés sur le texte.

Pour éviter d'être distrait,

Se fixer des objectifs de lecture précis (nombre de pages ou de chapitres, par exemple) pour maintenir sa concentration

Utilisez des signets avec des notes pour noter vos pensées et y revenir plus tard, afin de ne pas interrompre le flux de lecture

Difficultés à choisir parfaitement les livres

Les INFP peuvent avoir du mal à commencer un nouveau livre parce qu'ils recherchent l'expérience de lecture parfaite. Cela peut conduire à la procrastination ou à l'indécision, car ils peuvent se sentir dépassés par les vastes choix disponibles ou craindre de ne pas choisir le "bon" livre.

Dans ce cas,

Acceptez le fait que tous les livres ne doivent pas être parfaits. Affichez chaque expérience de lecture comme un voyage d'exploration

Essayez les nouvelles ou les anthologies pour découvrir des auteurs et des styles différents sans vous engager dans la lecture d'un long ouvrage

Application des enseignements tirés des livres pour INFP

La lecture, en général, et les livres sur les types de personnalité INFP, en particulier, peuvent être une grande source d'apprentissage et d'introspection pour l'INFP créatif et sensible.

Cependant, les INFP ont tendance à voir les choses en grand et peuvent passer à côté de petits détails. Même si vous lisez et appréciez ces livres sur les INFP, vous aurez peut-être du mal à appliquer les leçons qu'ils contiennent dans votre vie quotidienne.

Voici quelques conseils pour mettre en pratique les apprentissages partagés dans les livres pour INFP :

Gérer son temps et ses tâches

Les INFP se sentent parfois dépassés par la vie, surtout lorsqu'ils lisent des concepts techniques. Des pratiques simples peuvent vous aider à gérer votre temps et vos tâches sans vous laisser submerger.

Par exemple, apprenez à faire des pauses fréquentes pour décompresser. Lorsque vous ne comprenez pas immédiatement quelque chose, prenez une étape de recul pour réfléchir aux nouvelles informations ou aux problèmes complexes avant d'y revenir. Le fait de traiter calmement les informations peut vous aider à mieux comprendre les choses et à élaborer des solutions plus créatives.

Collaborer et apprendre

Trouvez un compagnon de lecture avec lequel vous pourrez apprécier ces livres INFP (indice : ils n'ont pas besoin d'être des types de personnalité INFP).

Utilisez les expériences de lecture partagées pour tirer de nouvelles perspectives et mieux vous connecter avec vos amis. Vous pourrez également cultiver l'habitude d'écouter les autres et de collaborer dans des paramètres de groupe.

Suivre le flux

En tant qu'INFP, vous êtes peut-être plus enclin à la créativité et préférez vous exprimer à travers l'art, l'écriture et d'autres activités créatives. Les livres INFP peuvent vous aider à affiner cette créativité et à l'utiliser comme un outil de croissance personnelle et d'avancement professionnel.

Ainsi, au lieu de trop vous soucier de "vous identifier" aux caractères des livres, laissez l'information couler à travers vous. La lecture doit avant tout vous apporter de la joie. Il n'est pas nécessaire que chaque livre soit une expérience d'apprentissage massive qui change qui vous êtes ou votre habitudes de travail .

S'inspirer

Étant donné que les INFP ressentent souvent les choses profondément, les livres peuvent apporter réconfort et consolation. Ils peuvent offrir un sentiment d'appartenance et même fournir des stratégies pour faire face aux défis et aux troubles émotionnels.

Choisissez des livres qui correspondent à vos valeurs et à vos intérêts, qui offrent de nouvelles perspectives et des connaissances qui vous stimulent intellectuellement, et qui vous aident à développer un état d'esprit de croissance .

Créer des flux de travail en utilisant ClickUp pour le type de personnalité INFP

En tant qu'INFP, vous vous épanouissez probablement dans des environnements visuellement attrayants et intuitifs qui laissent de l'espace à l'expression personnelle.

Un environnement achevé plateforme de gestion de projet personnalisée comme ClickUp équipée de champs personnalisés, de capacités d'automatisation et d'options de mise en page, peut faciliter le suivi des projets, des échéances et des membres de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Views-to-Plan-Track-and-Manage-Work.gif Affichez ClickUp pour planifier, suivre et gérer votre travail /$$img/

améliorez votre productivité en rationalisant les tâches et en utilisant les ClickUp Views adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp.

ClickUp Views

Vous préférez les dispositions visuelles et intuitives ? Affichages ClickUp peut vous aider à organiser la façon dont vous voyez votre travail grâce à diverses options de tri, depuis les listes et les échéanciers jusqu'aux tableaux Kanban. Ajustez les échéanciers et les priorités pour suivre l'évolution des projets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-65.png Affichages ClickUp /$$img/

clickUp Views facilite la visibilité des projets

Vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'êtes pas au clair, et ClickUp Views vous permet d'afficher une vue Tout Achevé au sein de votre équipe et de votre organisation. Enfin, une plateforme qui s'adapte à votre style de travail au lieu de vous forcer à changer votre travail !

Vous pouvez également libérer votre créativité pour réfléchir et connecter des idées, des projets et des flux de travail grâce à Cartes mentales ClickUp . Créez des tâches traçables pour collaborer avec les membres de votre équipe.

Vous ne savez pas comment commencer ? Choisissez l'une des modèles de liste de tâches pour forfaiter et hiérarchiser toutes vos tâches en fonction de votre rôle et de vos responsabilités, toutes les semaines, toutes les deux semaines ou tous les mois.

Champs personnalisés

Améliorez vos habitudes de travail avec Champs personnalisés ClickUp . Créez des champs pour stocker des idées créatives et hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence ou de leur importance. Les INFP ont des difficultés à s'en tenir à des idées spécifiques et à les mettre en œuvre, c'est pourquoi cette fonctionnalité vous aide à organiser toutes vos idées et à rester sur la bonne voie et motivé.

Vous pouvez même suivre tout ce sur quoi votre équipe travaille et regrouper les résultats en fonction des tâches ou des personnes pour un affichage personnalisé.

Automatisation

La mise en œuvre d'une automatisation simple du lieu de travail avec des déclencheurs spécifiques peut considérablement alléger votre charge de travail administratif, ce qui vous laisse plus de temps pour vous engager dans des projets créatifs - un avantage particulièrement apprécié par les INFP.

Paramétrez l'automatisation pour vous envoyer, ainsi qu'à votre équipe, des rappels concernant les échéances ou les réunions à venir, avec des Automatisations ClickUp . En outre, vous pouvez utiliser des déclencheurs pour mettre en place des automatisations pour les tâches répétitives.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-263-1400x865.png Automatisation pour synchroniser les données entre ClickUp CRM /$$img/

créez des rappels pour vous-même et votre équipe pour les échéances à venir à l'aide de ClickUp Automations_

Restez informé avec des rapports automatisés hebdomadaires ou mensuels sur la progression du projet ou les réalisations de l'équipe. N'oubliez pas de garder l'installation adaptable.

En tant qu'INFP, vous aimerez peut-être expérimenter différents affichages ou structures jusqu'à ce que vous trouviez ce qui fonctionne le mieux.

Connexion avec ce "vous" spécial

Nous aimerions ajouter une note : ne vous sentez pas limité par ce que l'Internet vous dit sur ce qu'un INFP "devrait" faire. Chaque INFP est unique.

La bonne nouvelle, c'est que ces livres INFP sont merveilleux à lire, que vous vous identifiiez ou non au type INFP. Nous espérons que vous les ajouterez à votre liste de lecture et que vous les utiliserez comme point de départ pour découvrir d'autres ouvrages qui résonnent avec votre âme INFP.

En ce qui concerne la gestion du travail en tant qu'INFP, concentrez-vous sur la conception d'un cadre structuré avec des des modèles de gestion de projet efficaces qui vous aideront à trouver un équilibre entre vos tendances créatives naturelles et l'aspect pratique.

Transformez vos forces imaginatives et empathiques en paramètres pratiques grâce à la planification, à la fixation d'objectifs et à l'organisation. Nos logiciel de gestion de projet veille à ce que vos projets correspondent à vos valeurs, à vos idées et à votre vision. S'inscrire à ClickUp gratuitement et préparez-vous à apporter des contributions plus percutantes dans tous vos projets.

Foire aux questions (FAQ)

1. Are INFPs hard to read? (Les INFPs sont-ils difficiles à lire ?)

Les INFP sont en phase avec leurs émotions et leurs valeurs mais peuvent mettre du temps à s'ouvrir et à parler au monde. Ils naviguent constamment entre leur monde idéal et la réalité, ce qui fait que leurs actions paraissent imprévisibles ou incohérentes aux yeux des autres.

2. Are INFPs slow learners? (Les INFPs apprennent-ils lentement ?)

Non, les INFP n'apprennent pas lentement. Cependant, ils prennent souvent le temps d'assimiler de nouvelles informations avant d'en parler. Ils préfèrent une approche créative et indépendante de l'apprentissage et aiment s'engager dans des activités de réflexion et d'imagination.

3. **Les INFP sont-ils intelligents sur le plan scolaire ?

Les INFP sont généralement très sensibles et émotionnellement intelligents. Ils sont validés à suivre leurs valeurs fondamentales et leurs motivations personnelles dans tout ce qu'ils font. En ce qui concerne l'intelligence, les INFP arrivent en troisième position, juste après les INTP et les INTJ.

4. **Quels sont les meilleurs livres pour les INFP écrits par des personnes de type INFP ?

Voici les meilleurs livres sur les INFP écrits par des INFP eux-mêmes :