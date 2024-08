INTJ Leadership : Maximiser ses forces sur le lieu de travail

Une récente article sur HBR indique que les deux plus grands défis auxquels les dirigeants sont confrontés aujourd'hui sont les suivants : " les demandes paradoxales comme faire plus avec moins ; réduire les coûts mais innover " et " le rythme sans précédent des changements perturbateurs "

Pour être un bon leader à notre époque, il ne suffit pas d'avoir des compétences en gestion et de l'expérience dans l'industrie. Il faut aussi avoir une conscience de soi et un état d'esprit de croissance. L'indicateur de type Myers-Briggs (MBTI) est un outil utile qui vous aide à mieux comprendre votre type de personnalité, afin que vous puissiez investir dans la croissance de vos forces. Voyons comment.

L'indicateur de type Myers-Briggs pour l'évaluation de la personnalité

Le MBTI est l'un des outils d'évaluation de la personnalité les plus populaires à l'heure actuelle. Des organisations du monde entier l'utilisent pour comprendre leurs équipes et concevoir des programmes de développement professionnel.

Développé à l'origine en 1943 par Katharine Cook Briggs et sa fille Isabel Briggs Myers, le MBTI est un test psychométrique qui classe les individus en 16 types de personnalité sur la base de quatre paires de préférences :

Extraversion (E) vs Introversion (I) : Comment vous dirigez/recevez l'énergie

Sensation (S) vs Intuition (N) : Comment vous prenez l'information

Pensée (T) vs. Sentiment (F) : Comment vous prenez des décisions

Jugement (J) vs. Perception (P) : Comment vous abordez le monde extérieur

En fonction de vos préférences et de vos comportements sur ces quatre dimensions, vous pouvez appartenir à l'un des 16 types suivants.

Comprendre le type de personnalité INTJ

INTJ signifie Introversion, Intuition, Réflexion et Jugement. Si vous êtes de type INTJ, vos préférences seront probablement les suivantes :

Introversion : Vous êtes une personne réservée ou privée qui réfléchirait tranquillement aux choses par l'observation et l'analyse

: Vous êtes une personne réservée ou privée qui réfléchirait tranquillement aux choses par l'observation et l'analyse L'intuition : Vous imaginez des possibilités et construisez sur des idées innovantes en vous concentrant sur la vue d'ensemble

: Vous imaginez des possibilités et construisez sur des idées innovantes en vous concentrant sur la vue d'ensemble Réflexion : Vous recherchez le raisonnement logique et appréciez l'équité : Vous poursuivez un raisonnement logique et accordez de la valeur à l'équité. Vous êtes pondéré et raisonnable

: Vous recherchez le raisonnement logique et appréciez l'équité : Vous poursuivez un raisonnement logique et accordez de la valeur à l'équité. Vous êtes pondéré et raisonnable Jugement : Vous vous appuyez sur des règles et des structures pour guider votre comportement, vous élaborez des forfaits clairs et êtes déterminé à les mener à bien Études suggèrent qu'un peu plus de 2 % de la population est INTJ, ce qui fait de vous l'un des types de personnalité les plus rares. Les Fondation Myers-Briggs définit la personnalité INTJ comme suit .

ont un esprit original et une grande volonté de mettre en œuvre leurs idées et d'atteindre leurs objectifs. Ils perçoivent rapidement des schémas dans les évènements extérieurs et développent des perspectives explicatives à long terme. Lorsqu'ils sont validés, organisent un travail et le mènent à bien. Sceptiques et indépendants, ils ont des exigences élevées en matière de compétence et de performance, pour eux-mêmes et pour les autres

Parmi les termes couramment associés aux personnalités INTJ, citons : orienté vers la vision, logique, critique, décisif et déterminé - des caractéristiques qui caractérisent les leaders qui réussissent.

Exploration de l'extraversion et de l'introversion chez les INTJ

Si l'INTJ décrit vos préférences, cela ne signifie pas que vous ne ferez jamais l'expérience du trait opposé. Par instance, le fait que les personnalités INTJ préfèrent l'introversion ne signifie pas que vous êtes asocial ou que vous n'êtes pas extraverti. Cela signifie simplement que lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes, vous préférez diriger votre énergie vers l'intérieur, réfléchir et contempler.

Votre intuition introvertie vous permet d'être visionnaire, de dessiner des connexions là où aucune n'est évidente, et de faire du brainstorming par vous-même. Votre pensée introvertie recherche des cadres logiques pour comprendre le monde. Cela vous rend analytique et objectif.

Les forces et les défis du leadership INTJ

L'évaluation MBTI n'a pas pour but de classer les personnes en tant que bons ou mauvais leaders. Au contraire, c'est un instrument qui permet de mieux se comprendre pour capitaliser sur les forces et travailler autour des défis. En tant qu'INTJ, vous disposez d'atouts uniques que vous devez maximiser.

Les points forts du style de leadership INTJ

Réflexion stratégique

Les INTJ sont des leaders naturels qui sont stratégiques et qui pensent à long terme. Vous réfléchissez aux possibilités, évaluez les paramètres possibles, identifiez les défis potentiels et mettez en place des plans B. À faire non seulement augmenter vos chances de réussite, mais aussi vous rendre plus fiable quand les temps sont durs.

Par exemple, si le marché devient difficile, ce n'est pas vous qui appellerez sans réfléchir à des licenciements. Vous chercherez des moyens novateurs de réduire les coûts et vous vous en sortirez, ce qui fera de vous un leader digne d'être abonné.

Résolution indépendante des problèmes

Vous êtes un penseur introverti et intuitif. Cela signifie que lorsque vous êtes confronté à des problèmes, vous les travaillerez avec vous-même, en vous appuyant sur votre capacité à voir des modèles et des possibilités. Ainsi,

Vos décisions sont mûrement réfléchies

Vos idées offrent des solutions durables

Au fil du temps, vos réponses seront probablement rapides pour des scénarios/problèmes connus

Concentration et détermination

Le leadership d'un INTJ se définit par son dynamisme et sa détermination à faire bouger les choses. Vous êtes résistant(e) et persévérant(e) dans les choses auxquelles vous croyez fermement. Votre orientation vers les objectifs et votre validation vous permettront de rester sur la bonne voie, quel que soit le temps nécessaire.

Par exemple, s'il y a un programme spatial ambitieux ou de gros problèmes dans l'enseignement primaire, les leaders INTJ sont les mieux placés car ils seront validés par la cause et iront jusqu'au bout malgré les difficultés.

Curiosité et instinct

Pour développer une intuition, les leaders INTJ passent beaucoup de temps à observer et à acquérir des connaissances sur le monde. Vous apprenez en profondeur, vous comprenez les principes et les théories sous-jacentes. Vous vous tenez également au courant.

En tant que leader, ces traits de personnalité sont inestimables car ils vous aident à voir des idées et des connexions que d'autres pourraient facilement manquer. Vous pouvez conduire l'innovation et construire des solutions futuristes ancrées dans la réalité.

Des exigences élevées en matière d'accomplissement

Les leaders INTJ ont des exigences élevées en matière de compétences et de performances. Vous attendez le meilleur de vous-même et de ceux qui vous entourent. Cela vous permet d'améliorer la valeur que vous créez, de construire un avantage concurrentiel et de rallier l'organisation vers de plus hauts sommets.

Défis du style de leadership INTJ

Ces mêmes caractéristiques qui sont excellentes pour un leader peuvent se transformer en défis insurmontables si elles ne sont pas contrôlées. Le cadre Myers-Briggs appelle cela de l'"exagération" En voici quelques exemples .

Vision irréaliste

Un leader INTJ est un visionnaire. Cependant, lorsque votre intuition introvertie est exagérée, vos idées pourraient devenir irréalistes, sans les contrôles et les contrepoids fournis par vos équipes. Lorsque vos idées sont désapprouvées, vous pouvez également choisir de ne voir que les données qui assistent vos théories, ce qui vous rend inflexible dans votre position.

Caractère jugeant

Les leaders INTJ préfèrent par nature le jugement à la perception. Bien que cela puisse être décisif et clair, cela peut aussi facilement tourner au " jugement " À l'extrême, cela peut résulter en un jugement trop rapide des membres de l'équipe ou des idées, aliénant ceux qui travaillent avec vous.

De manière plus pertinente, cela peut également vous amener à être trop critique envers vous-même et à vous sentir inadéquat.

Des cibles impossibles à atteindre

Dans l'effort de fixer des paramètres de performance élevés, vous risquez souvent de vous fixer des cibles impossibles à atteindre. En conséquence, vous courez le risque de vous exposer, vous et votre équipe, à l'échec, ce qui démoralise tout le monde.

Vous risquez d'être perçu comme un perfectionniste. Cela vous pousse à pinailler sur certains points et à perdre du temps, ce qui risque de ne pas produire de résultats proportionnels.

Manque de communication

Votre introversion vous amène à passer beaucoup de temps avec vous-même, à explorer des idées et des possibilités. Vous prenez également vos décisions seul. Cela peut donner l'impression que vous cherchez à faire cavalier seul, que vous n'êtes pas disposé à collaborer ou à déléguer, que vous ne réussissez pas à.. le management d'équipe .

En l'absence d'une présentation claire de votre processus de prise de décision, vos solutions risquent également de paraître inutilement compliquées à vos équipes, ce qui les rendra réticentes à s'engager pour la cause.

Gérer les conflits et la dynamique d'équipe en tant que leader INTJ

En tant que leader introverti qui préfère travailler seul, les INTJ ne cultivent pas les connexions personnelles sur le lieu de travail. De plus, vos caractéristiques de réflexion et de jugement vous font voir les choses en noir et blanc, ne comprenant pas la nature idiosyncrasique des relations humaines.

Les INTJ ont donc du mal à gérer les conflits, qu'il s'agisse des vôtres ou de ceux qui opposent deux personnes de votre équipe. Vous optez souvent pour l'évitement, ce qui nuit à la cohésion de l'équipe à long terme.

Votre esprit logique peut négliger les données qualitatives issues des expériences vécues par les personnes qui ne vous ressemblent pas. Dans les équipes diversifiées, cela peut créer un environnement de travail indésirable. En outre, en vous concentrant sur l'analyse, vous risquez de négliger l'impact de vos décisions sur les autres, ce qui peut avoir des conséquences interpersonnelles désastreuses.

Comme tout type de personnalité, vous avez quelques points forts et quelques défis à relever. Avec les bons processus et les bons outils, vous pouvez certainement surmonter vos faiblesses et devenir un grand leader. Voici comment.

La façon la plus simple d'être un leader INTJ réussi est de capitaliser sur vos réussites et de travailler autour de vos défis. Certains des changements que vous devez apporter peuvent être d'ordre comportemental, mais beaucoup de choses peuvent être accomplies avec le.. le bon outil de gestion de projet comme ClickUp.

En voici quelques-uns stratégies de leadership qui vous aideront à réussir en tant que leader INTJ.

Communiquer clairement

Le talon d'Achille du leadership INTJ est l'introversion, qui vous pousse à garder vos cartes près du cœur. Comprenez-le et pratiquez consciemment une communication transparente.

Faites un brainstorming avec votre équipe à l'aide d'un outil comme ClickUp Tableau blanc pour leur montrer comment vous avez pris vos décisions.

collaborez et organisez vos idées avec les tableaux blancs ClickUp_

Mettez en place des paramètres pour les tâches importantes. Utilisez la partie "jugement" de votre type de personnalité pour construire des cadres et des garde-fous afin de guider l'équipe. Partager sur Documents ClickUp et mettez-le à jour au fur et à mesure, en accompagnant votre équipe tout au long de votre parcours.

créez des documents collaboratifs pour un travail d'équipe sans faille avec ClickUp Docs_

Joignez les conversations que les équipes ont dans le cadre de leur journée de travail. Voir les commentaires sur Tâches ClickUp pour mieux comprendre leurs défis et leurs besoins.

communiquer efficacement par le biais de ClickUp

Délégué. Votre intuition introvertie pourrait vous dire que le meilleur moyen est de tout faire vous-même. C'est tout à fait faux. Apprenez à déléguer. Utilisez vos compétences de leader INTJ pour rédiger des documents détaillés sur ce que vous avez besoin de faire et préparez votre équipe à la réussite. ClickUp IA peut résumer intelligemment ces informations pour vous, afin que vous puissiez vous y référer facilement.

générer de la précision

Membre de la réunion

sans effort avec ClickUp A_I

Créer des contrôles et des équilibres

Sans freins et contrepoids, les leaders INTJ risquent de se laisser emporter par leurs idées. Par exemple, vous pourriez être enthousiaste à l'idée d'ajouter la GenAI à la logiciel de gestion des opérations que vous développez. Vous appelez donc votre titre d'ingénieur et exigez qu'il développe la nouvelle fonctionnalité au cours du prochain sprint.

À vos yeux, cette demande est raisonnable, car vous avez bien réfléchi à la question. Cependant, pour le responsable de l'ingénierie, il s'agit d'un choc brutal qui perturbe son forfait et déstabilise ses équipes.

En tant qu'INTJ conscient de ses responsabilités, vous devez mettre en place des contrôles et des équilibres. Utilisez des données pour évaluer si votre idée peut être mise en œuvre. Tableau de bord ClickUp offre des rapports personnalisables sur plusieurs points de données pour vous permettre de prendre en compte tous les facteurs ayant un impact.

obtenez des aperçus de haut niveau de vos campagnes grâce aux tableaux de bord personnalisables dans ClickUp_

Faites un remue-méninges avec un proche pour vous assurer que le projet est réaliste. Discutez-en avec toutes les parties prenantes et demandez-leur d'y adhérer. Ne prenez pas le "non" personnellement. Lorsque quelqu'un vous dit que votre idée est irréalisable, affichez également le point de vue de l'autre personne.

Utilisez l'une des dizaines de Modèles de gestion de projet ClickUp pour vous guider tout au long de ce parcours.

Juger sur la base de données

Juger, c'est aussi une façon de voir les choses. Il ne devient préjudiciable que lorsque vous jugez sans être ancré dans la réalité. Utilisez donc votre jugement à votre avantage.

Recueillez des données sur plusieurs dimensions. Par instance, au lieu de vous fier à votre seule intuition pour qualifier une équipe d'improductive ou d'inefficace, explorez ses suivi du temps données. Visualiser les dépendances entre les tâches sur un Vue diagramme Gantt pour comprendre les complexités. Paramétrez vos objectifs sur Objectifs ClickUp et suivre la progression.

suivez la progression de chaque objectif en affichant différentes vues sur ClickUp_

Fixer des objectifs clairs et réalisables

L'avantage et le désavantage d'un leader INTJ est qu'il fixe des paramètres élevés pour lui-même et pour son équipe. Faites en sorte que vos objectifs soient réalisables et ambitieux pour votre équipe.

Décomposez vos objectifs visionnaires en jalons réalisables

Paramétrez chaque étape comme une tâche ClickUp

Ajoutez des checklists pour vous assurer que les normes sont respectées

Mesurez la progression et organisez des rétrospectives régulières

Lorsque vous avez l'impression que rien ne fonctionne ou que personne ne respecte vos normes de performance, revenez à des données concrètes

Ces données Modèles de portée de projet ClickUp peuvent constituer un excellent point de départ pour définir les objectifs et les paramètres de votre prochain projet.

Travailler en étroite collaboration avec votre équipe

Les dirigeants, qu'ils soient INTJ ou non, doivent influencer et persuader des personnes dont les besoins professionnels, psychologiques et émotionnels doivent être satisfaits. Investissez dans un coaching pour améliorer vos compétences relationnelles.

En tant que leader INTJ, il vous est facile d'être critique. Essayez de ne pas en faire trop. Trouvez l'équilibre entre l'appréciation et la critique. Comprenez les différences entre les membres de votre équipe travail des membres de votre équipe . Reconnaître et célébrer les réussites pour motiver et remonter le moral de l'équipe .

Montez des relations personnelles avec les membres de votre équipe immédiate afin de développer un instinct pour la façon dont ils travaillent les uns avec les autres. Améliorer la dynamique de l'équipe en éliminant les obstacles et en facilitant l'accès.

FAQs about INTJ leadership

1. Qu'est-ce que le style de leadership INTJ ?

Le style de leadership INTJ est la façon dont les INTJ du MBTI gèrent les personnes et les équipes. Il se caractérise par une pensée stratégique, une prise de décision analytique et un souci d'efficacité.

Les leaders INTJ sont visionnaires et tournés vers l'avenir. Ils s'appuient sur la logique et les données pour prendre des décisions rationnelles. Leur approche a tendance à être directe et assurée. Ils fixent des paramètres élevés et attendent l'excellence d'eux-mêmes et de leur équipe.

2. À faire de bons managers ?

Absolument. Les INTJ peuvent faire d'excellents managers, compte tenu de l'ensemble unique de leurs forces et de leurs caractéristiques.

Leur réflexion stratégique, leurs compétences analytiques et leur capacité à résoudre des problèmes de manière indépendante les préparent bien à la direction d'une entreprise.

3. À faire pour devenir un dirigeant INTJ ?

En tant qu'INTJ, misez sur vos forces naturelles et travaillez à minimiser vos faiblesses. Mettez les bouchées doubles en matière de données et d'analyse, tout en investissant également dans les connexions humaines. Bénéficiez d'un coaching et d'une assistance pour améliorer votre intelligence émotionnelle.

Soyez transparent sur vos processus et accompagnez votre équipe dans le processus de prise de décision. Sollicitez les contributions des membres de l'équipe et travaillez en collaboration. Soyez à l'écoute des problèmes et des schémas de votre équipe qui ne sont pas évidents ou apparents.

Maximisez vos forces en tant que leader INTJ avec ClickUp

La direction d'une entreprise aujourd'hui n'est guère facile. Les clients veulent de meilleures expériences à des prix moins élevés. Les investisseurs exigent des économies d'échelle malgré le ralentissement du marché. La technologie évolue si rapidement que ce que vous avez mis en place au début de l'année semble déjà dépassé.

En bref, les choses changent et les exigences augmentent. Les traits de caractère qui font des INTJ de grands leaders peuvent aussi être à l'origine de leur chute. Votre clarté sur le bien et le mal peut facilement être perçue comme des conclusions hâtives.

Surmontez ces défis et maximisez vos forces en communiquant clairement, en emmenant votre équipe sur le chemin de la prise de décision et en appuyant sur votre côté raisonnable. L'outil de gestion de projet de ClickUp peut vous aider à faire tout cela et bien plus encore. Essayez-le vous-même.