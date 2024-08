Cadres de gestion des produits : Techniques pour une stratégie réussie

En termes de technologie, nous vivons une époque exponentielle. En d'autres termes, chaque fois que nous clignons des yeux, une nouvelle invention vient nous faciliter la vie.

Et nous devons remercier les chefs de produit pour cela. 👊

En tant que chef de produit vous assurez la liaison entre les ingénieurs et les consommateurs. Il vous incombe de recueillir des informations sur ce que les clients souhaitent le plus, qu'il s'agisse d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonctionnalité d'un produit existant, puis de communiquer ces listes de souhaits à l'équipe de développement développement de produits équipes.

Cela vous semble-t-il compliqué ? Cela peut l'être, mais les cadres de gestion des produits contribuent à simplifier le processus. Nous expliquons ci-dessous ce que sont les cadres de gestion des produits, comment ils sont mis en œuvre et quel est le cadre le mieux adapté à votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un cadre de gestion des produits ?

Les cadres de gestion des produits sont des processus normalisés d'amélioration d'un produit. Essentiellement, un cadre de gestion de produit prend un produit (ou une fonctionnalité d'un produit) de la vision à l'après-lancement, en aidant à garder toutes les équipes sur la même page. 🙌

Bien que chaque cadre soit unique, il suit généralement cinq étapes, qui sont toutes essentielles à la réussite du produit. Ces étapes sont la découverte, la définition, le développement, le lancement et la croissance - faisant passer un produit d'une vision lointaine à un produit tangible dans les mains des consommateurs.

Overview of Specific Product Management Frameworks (Aperçu des cadres de gestion des produits)

Le bon cadre de gestion des produits peut faire la différence entre un lancement réussi et un échec achevé. Et pourtant, selon une étude de McKinsey 75% des chefs de produit déclarent que les bonnes pratiques de gestion de produit n'ont pas été adoptées par leurs entreprises respectives.

Pour assurer la réussite de votre équipe (et de votre future gamme de produits), envisagez d'utiliser l'un de ces paramètres qui ont fait leurs preuves. 📚

Double Diamant Processus de conception

Le modèle du double diamant est souvent utilisé dans la conception de l'expérience utilisateur (UX). Ce modèle est fonctionnalité de deux diamants : l'un représentant le problème, et l'autre décrivant la solution. En d'autres termes, les chefs de produit utilisent le premier diamant pour cartographier les problèmes fondamentaux d'un produit, puis utilisent le second comme brief de conception - aidant à formuler et à tester les solutions potentielles.

La Méthode des CIRCLES

La méthode CIRCLES est un cadre séquentiel permettant aux chefs de produit de poser des questions essentielles sur les nouveaux produits et/ou les nouvelles fonctionnalités. La méthode met l'accent sur sept étapes critiques (une pour chaque lettre de "CIRCLES") :

Comprendre la situation Identifier le personnalisé Rendre compte des besoins des clients Découper par ordre de priorité Liste de solutions Évaluer les compromis Résumez votre recommandation

La méthode CIRCLES est en quelque sorte une checklist qui permet aux chefs de produit d'identifier les objectifs, les contraintes et le contexte du lancement d'un nouveau produit.

Les AARRR Pirate Métriques Framework

Conçu par Dave McClure, un investisseur de la Silicon Valley, le cadre AARRR met en avant cinq éléments indicateurs que tout chef de produit doit connaître devrait suivre. Les cinq indicateurs sont les suivants :

Acquisition L'activation Rétention Renvoi Chiffre d'affaires

Ce modèle présente deux avantages clés. D'une part, il aide les entreprises à se concentrer sur les indicateurs qui ont un impact direct sur la santé et la longévité de leur entreprise et, d'autre part, il garantit que les entreprises utilisent les bonnes données pour mesurer la réussite de leurs activités efforts de gestion des produits .

Le Cadre HEART

Développé par Google, le cadre HEART est un acronyme pour cinq thèmes centrés sur l'utilisateur :

Le bonheur L'engagement L'adoption Rétention Suivi de la réussite

Google a mis au point cette méthode pour aider les chefs de produit à améliorer l'expérience utilisateur de chaque fonctionnalité du produit.

Pour quantifier chaque indicateur, les chefs de produit utilisent l'approche Objectifs-Signaux-Métriques (également développée par Google). Les membres de l'équipe définissent les objectifs de chaque fonctionnalité, les signaux qui indiquent une progression et les indicateurs permettant de calculer s'ils atteignent leurs objets.

Le modèle Kano

Le modèle Kano utilise les émotions des clients pour mesurer la réussite de chaque produit. Fondé sur la conviction que la satisfaction du client commence par une réponse émotionnelle, le modèle Kano mesure cinq types de réponses :

Fonctionnalités indispensables Fonctionnalités de performance Fonctionnalités attrayantes Fonctionnalités indifférentes Fonctionnalités inverses

Sur une échelle allant de "ravi" à "frustré", les chefs de produit mesurent le type de réaction que chaque fonctionnalité du produit déclenche chez un utilisateur.

6. Le Modèle de notation RICE

Le modèle de notation RICE aide les chefs de produit à déterminer les fonctionnalités à lancer en priorité. Le modèle évalue les idées de produits en fonction de :

La portée

L'impact

La confiance

L'effort

Une note finale est attribuée à chaque envoi. L'idée ayant obtenu la note la plus élevée présente le plus grand potentiel et est alors placée en premier sur la feuille de route du produit.

7. The North Star Framework

Alors que les autres cadres de cette liste évaluent les produits en fonction de diverses fonctionnalités, le cadre de l'étoile polaire mesure le potentiel d'un produit sur la base d'un seul indicateur. Surnommée "l'étoile polaire", cette mesure cruciale calcule la valeur que le produit apporte aux clients. En substance, ce seul facteur est censé mesurer le bonheur des clients et la réussite qu'il pourrait apporter à votre startup.

8. La méthode MoSCoW

La méthode MoSCoW aide les équipes de gestion des produits à hiérarchiser les tâches. L'acronyme signifie :

Obligatoire

Doit être

Pourrait

Ne pas avoir

Ce cadre permet de déterminer les éléments non négociables de chaque produit. Si les parties prenantes clés ne sont pas d'accord sur les fonctionnalités qui ont le plus de poids sur la feuille de route du produit, elles utiliseront la méthode MoSCoW pour calculer la quantité de ressources internes à consacrer au lancement de chaque fonctionnalité.

Similitudes et différences entre les cadres de référence

Tout comme chacun des cadres ci-dessus est unique, il existe un certain degré de chevauchement entre eux. Les similitudes entre les cadres ci-dessus sont les suivantes :

Ils sont utilisés pour mesurer les produits et/ou les fonctionnalités qui apporteront le plus de bonheur aux clients

Ils sont utilisés pour calculer les fonctionnalités qui résulteront en un profit plus élevé pour l'entreprise

L'utilisation du cadre ci-dessus peut simplifier la charge de travail des chefs de produit, tout en préservant les ressources de l'entreprise

Cela dit, ces cadres diffèrent quant au moment et à la manière dont ils sont utilisés dans l'ensemble de l'entreprise cycle de vie du produit. Par exemple :

Stratégie de produit: Certains cadres sont destinés à être utilisés dans lastratégie produit ou la phase de prise de décision, en aidant à créer une vision pour l'équipe produit. Par exemple, le cadre AARRR et la méthode CIRCLES seront utilisés tôt dans le processus, aidant à identifier les opportunités rentables pour l'entreprise

Certains cadres sont destinés à être utilisés dans lastratégie produit ou la phase de prise de décision, en aidant à créer une vision pour l'équipe produit. Par exemple, le cadre AARRR et la méthode CIRCLES seront utilisés tôt dans le processus, aidant à identifier les opportunités rentables pour l'entreprise **Les cadres de priorisation sont explicitement construits pour aider les équipes à déterminer l'importance des différentes tâches. Par exemple, le modèle de notation RICE et la méthode MoSCow aident une équipe produit à décider de la place des fonctionnalités dans la feuille de route du produit

Conception du produit : Une fois la planification du produit achevée, de nombreux cadres aident les équipes à mener à bien la conception et l'exécution. Par exemple, les cadres Double Diamond et HEART aident à donner vie à de grands produits

Intégrer les méthodologies agiles dans la gestion de produit Le cadre de la méthodologie Agile est un cadre de gestion de projet qui divise les projets en phases distinctes. Ces phases, appelées "sprints", donnent aux équipes le temps et l'espace nécessaires pour réfléchir à ce qui a fonctionné (et à ce qui n'a pas fonctionné), et apporter ainsi des ajustements avant de passer à la phase suivante.

Alors, qu'est-ce que les méthodologies agiles ont à faire avec les la gestion de produits ? Le lancement d'un nouveau produit et/ou d'une nouvelle fonctionnalité est par nature un projet. Et l'utilisation de la bonne outils de gestion de projet appropriés peuvent vous aider à lancer ce produit dans les délais, en respectant le budget et avec les bonnes fonctionnalités pour répondre aux besoins des clients.

Supervisez les tâches et les projets d'un seul coup d'œil et glissez-déposez les tâches, triez et filtrez sans effort grâce à un Tableau Kanban entièrement personnalisable

Il existe différents types de méthodologies agiles, notamment :

Kanban: Kanban est une approche visuelle de la gestion de projet. Généralement, les équipes utilisent des tableaux Kanban en ligne pour organiser facilement les tâches par priorité, statut ou assigné

Kanban est une approche visuelle de la gestion de projet. Généralement, les équipes utilisent des tableaux Kanban en ligne pour organiser facilement les tâches par priorité, statut ou assigné Scrum: Un Scrum est une méthodologie courante où une seule personne (le scrum master désigné) efface les obstacles pour un projet. A Tableau Scrum sert de liste visuelle des choses à faire, gérant les obstacles et les tâches pour un sprint en cours

Un Scrum est une méthodologie courante où une seule personne (le scrum master désigné) efface les obstacles pour un projet. A Tableau Scrum sert de liste visuelle des choses à faire, gérant les obstacles et les tâches pour un sprint en cours Programmation extrême (XP): Programmation extrême est une méthodologie de développement de logiciels qui aide les équipes à produire un modèle de travail dans des sprints très courts

Programmation extrême est une méthodologie de développement de logiciels qui aide les équipes à produire un modèle de travail dans des sprints très courts Méthode de développement de systèmes dynamiques (DSDM): Avec une base plus rigoureuse, le modèle DSDM se concentre sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet. Le modèle DSDM fait passer un projet par quatre phases, à savoir la faisabilité, le prototypage, la conception et la mise en œuvre

Chaque cadre de gestion des produits contribue au lancement de produits réussis, et l'un d'entre eux n'est pas nécessairement meilleur ou moins bon que les autres. Cependant, de nombreuses équipes estiment qu'un modèle est mieux adapté à leur entreprise. Pour aider votre équipe produit à mettre en œuvre avec succès un nouveau cadre, suivez les étapes suivantes.

1. Déterminez vos objectifs

Cherchez-vous à lancer un tout nouveau produit, à résoudre un problème client spécifique ou à acquérir un nouveau marché cible ? Avant de choisir un cadre, réunissez tous les décideurs et déterminez vos objectifs. Cela vous aidera à déterminer les cadres qui conviennent à votre organisation.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png Fonctionnalité du tableau de bord ClickUp Objectifs /$$img/

Suivez vos objectifs jusqu'aux KPI les plus essentiels et affichez automatiquement des vues détaillées de votre progression

Heureusement, avec Objectifs ClickUp grâce à ClickUp Goals, vous pouvez atteindre vos objets plus rapidement. Les Objectifs ClickUp vous permettent de fixer des échéanciers clairs, de définir des cibles mesurables et de suivre la progression de la mise en œuvre de votre nouveau cadre de travail.

2. Ne partez pas de zéro

Voici la bonne nouvelle : Les cadres ci-dessus ont été testés par des entreprises pendant des décennies, vous n'avez donc pas besoin de partir de zéro. Avec Le modèle de cadre de projet de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez créer un ensemble structuré de paramètres pour la mise en œuvre de votre cadre de produit. À partir de là, vous pouvez tirer parti de dizaines de modèles de ClickUp modèles de gestion de produits ClickUp pour permettre à votre équipe de passer de l'idéation au lancement.

Organisez et exécutez un projet réussi avec le modèle de cadre de projet de ClickUp

3. Impliquer les clients

L'objectif de la gestion des produits est d'accroître votre valeur ajoutée pour les clients. Par conséquent, après avoir mis en œuvre un nouveau cadre, continuez à recueillir les commentaires des clients. À fait que le nouveau cadre a contribué à améliorer le parcours du client, ou est-ce que des ajustements doivent être apportés ?

Apprenez de vos clients et améliorez votre Business grâce aux commentaires sur les produits de ce modèle détaillé et optimisez vos offres, attirez de nouveaux clients et augmentez votre chiffre d'affaires

Heureusement, avec le Modèle de sondage ClickUp sur le retour d'information sur les produits avec le modèle d'enquête ClickUp, vous pouvez facilement recueillir les commentaires des clients sur vos produits.

4. N'oubliez pas de rester flexible

Ce n'est pas parce qu'un modèle particulier fonctionne aujourd'hui qu'il sera toujours le mieux adapté.

Le meilleur cadre dépendra toujours de vos objectifs en tant qu'entreprise (revenez à la première étape). À mesure que les points de douleur des clients fluctuent, que votre équipe a de nouvelles idées de produits ou que les fonctions de votre produit s'étendent, vous devrez peut-être trouver un nouveau cadre. N'ayez pas peur d'expérimenter différents modèles à différentes étapes de votre entreprise.

Faire le bon choix pour votre stratégie

Un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte lors de la sélection d'un cadre. Avant de vous décider, faites le point sur les points suivants :

Taille de l'entreprise: Êtes-vous une startup en pleine croissance ou une entreprise bien établie ? Dans le premier cas, vous pourriez rechercher un cadre qui vous accompagne de l'idéation au lancement (comme le cadre HEART), tandis que le second pourrait rechercher un cadre qui l'aide à hiérarchiser les initiatives existantes (comme la méthode d'évaluation RICE)

Êtes-vous une startup en pleine croissance ou une entreprise bien établie ? Dans le premier cas, vous pourriez rechercher un cadre qui vous accompagne de l'idéation au lancement (comme le cadre HEART), tandis que le second pourrait rechercher un cadre qui l'aide à hiérarchiser les initiatives existantes (comme la méthode d'évaluation RICE) Type de produit: Quel type de produit lancez-vous ? Si vous lancez simplement une nouvelle fonctionnalité ou si vous procédez à l'itération d'un produit existant, le Double Diamant peut contribuer à améliorer considérablement l'expérience globale de l'utilisateur. En revanche, si vous lancez un tout nouveau produit, le modèle Kano peut vous aider à déterminer si l'invention sera attrayante pour votre cible

Quel type de produit lancez-vous ? Si vous lancez simplement une nouvelle fonctionnalité ou si vous procédez à l'itération d'un produit existant, le Double Diamant peut contribuer à améliorer considérablement l'expérience globale de l'utilisateur. En revanche, si vous lancez un tout nouveau produit, le modèle Kano peut vous aider à déterminer si l'invention sera attrayante pour votre cible Expertise de l'équipe: Constituez-vous une équipe de managers d'équipe expérimentés ou juniors ? Si vous avez un vice-président chargé de la gestion des produits qui a des années d'expérience dans le lancement de produits efficaces, vous pourriez mettre en œuvre le cadre de l'étoile polaire (car cette personne pourrait être capable de mettre le doigt sur le seul facteur conduisant à la réussite d'un produit)

ClickUp : L'avenir de la gestion des produits

ClickUp est la plateforme de productivité tout-en-un qui rationalise tous les travaux à faire dans le cycle de vie du produit. Avec Les fonctionnalités du produit ClickUp grâce à ClickUp, les équipes de développement de produits peuvent mettre leur vision sur le marché à l'aide des outils suivants. 🤩

ClickUp IA

Utilisez des invites avec ClickUp AI pour élaborer rapidement des documents d'exigences produit (PDR) en un clin d'œil

Avec Outils ClickUp IA , les chefs de produit peuvent facilement générer des documents, recueillir les commentaires des clients et, en fin de compte, lancer des produits plus rapidement.

Produit roadmapping

Le développement de produits est un jeu d'enfant lorsque l'on utilise le modèle de feuille de route de ClickUp

Les feuilles de route des produits sont un outil de travail à rebours, du lancement à la planification - et à chaque micro-décision entre les deux. Avec le Modèle de feuille de route produit ClickUp les équipes peuvent se synchroniser en voyant quelles sont les tâches à venir.

Collaboration visuelle

Collaborez visuellement avec les membres de l'équipe au sein des Tableaux blancs ClickUp pour faire du brainstorming et transformer les idées en éléments exploitables

Avec Tableaux blancs ClickUp grâce à ClickUp Whiteboards, les équipes de gestion des produits peuvent créer un visuel de leurs meilleures idées. Les Tableaux blancs ClickUp vous permettent de faire du brainstorming, d'élaborer des stratégies et de créer une première ébauche de votre feuille de route produit avec l'ensemble de l'équipe.

Automatisé flux de travail

Gagnez du temps et concentrez-vous sur ce qui compte avec ClickUp Automatisation

La rationalisation du processus de gestion des produits vous permet de mettre votre produit sur le marché à temps. Avec les flux de travail automatisés de ClickUp avec ClickUp, vous pouvez automatiquement définir des paramètres de priorité, laisser des commentaires, assigner des tâches et obtenir des approbations de la part de l'encadrement supérieur.

Documentation à source unique

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, toute votre équipe peut collaborer sur les feuilles de route, les exigences et les idées de nouvelles fonctionnalités. Grâce à de riches fonctionnalités de modification et à la possibilité d'étiqueter les membres de l'équipe et de leur attribuer des commentaires, vous ne vous laissez pas piéger par la "versionite" et vous vous dirigez plutôt vers un lancement de produit réussi.

Moveard Toward a Successful Product Launch With ClickUp (Vers un produit réussi Lancement avec ClickUp)

Les cadres de gestion des produits aident à déterminer quels produits et/ou fonctionnalités seront les plus rentables pour l'entreprise. Bien que chaque modèle diffère, tous aident à mesurer la satisfaction des clients, à simplifier le processus de gestion des produits et à lancer de nouveaux produits sur le marché.

Pour mettre en œuvre un nouveau cadre de gestion des produits, choisissez ClickUp. ClickUp aide les équipes de gestion des produits à fonctionner plus efficacement grâce à des outils incontournables tels que l'IA, les documents et tableaux blancs collaboratifs et les flux de travail automatisés. De plus, ClickUp est achevé avec des milliers de modèles, des centaines d'intégrations et des vues multiples pour aider à lancer de nouveaux produits. 👏👏

Prêt à voir comment ClickUp peut conduire à un lancement de produit réussi ? Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .