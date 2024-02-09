Maîtriser EOS : Un guide de mise en œuvre complet

En vous lançant dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou de la direction d'entreprise, vous aviez probablement de grandes probabilités : avoir un impact positif sur la société, créer de la richesse ou bénéficier d'une plus grande autonomie et d'une plus grande flexibilité. 💪

Mais souvent, la réalité frappe différemment.

Il se peut que vous ayez du mal à atteindre vos objectifs financiers, que vous soyez confronté au stress de vos clients, de vos partenaires et de votre équipe, et que vous vous sentiez épuisé par le surmenage.

Si cela ressemble à ce que vous vivez, entrez dans le système d'exploitation entrepreneurial (EOS).

Ce modèle EOS a constamment alimenté la croissance de plus de 200 000 entreprises dans divers secteurs d'activité et modèles d'entreprise. Il s'agit notamment de grands noms comme ImageOne, McKinley et Atlas Oil Company.

EOS consiste à reprendre le contrôle de votre entreprise et à l'orienter dans la direction que vous avez toujours souhaitée. Prêt à obtenir un aperçu approfondi de ce qu'est l'EOS et de la manière de le mettre en œuvre dans votre entreprise pour obtenir de meilleurs résultats ?

Continuez à lire jusqu'à la fin. Nous vous promettons que cela en vaudra la peine.

Qu'est-ce que le système d'exploitation entrepreneurial ou EOS?

Le système d'exploitation entrepreneurial, également abrégé en EOS, est un cadre permettant de

gérer votre entreprise comme une machine bien huilée

. En d'autres termes, il s'agit d'une sorte de système d'exploitation qui garantit que tous les membres de votre équipe rament dans la même ligne pour atteindre constamment les objectifs de l'entreprise. 🎯

Ce cadre a été mis au point par Gino Wickman, entrepreneur, conseiller d'entreprise et auteur de best-sellers. Dès la vingtaine, M. Wickman s'est découvert une passion pour l'étude des facteurs de réussite des entreprises - et pour l'utilisation de ces connaissances afin d'aider d'autres propriétaires d'entreprises à atteindre leurs objectifs.

Ces découvertes constituent le cadre EOS, que M. Wickman partage dans son livre "Traction : Get a Grip on Your Business" et qu'il enseigne à EOS Worldwide.

En mettant en œuvre le cadre EOS, vous ne vous contentez pas de résoudre des problèmes de surface, vous plongez au cœur de votre entreprise

activités de l'entreprise

en rationalisant les processus et en définissant des paramètres clairs pour une croissance et une rentabilité durables. 📈

Composants clés d'EOS

Après une décennie d'expériences et d'observations de première main auprès de multiples entreprises, Mon travail a permis de constater que les innombrables problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs et les dirigeants peuvent être rattachés à six éléments clés : Vision, Personnes, Données, Problèmes, Processus et Traction.

Examinons de plus près la nature de chacun de ces éléments du système d'exploitation de l'entreprise.

1. Vision

Vous avez une grande vision pour votre entreprise, n'est-ce pas ? C'est génial, mais ne la gardez pas enfermée dans votre tête. 🔐

Selon Wickman, il est très important de coucher cette vision sur le papier. Car il est très probable que votre équipe ne la connaisse pas.

Pour formuler clairement la vision de votre entreprise, vous devez répondre à huit questions :

Valeurs fondamentales : Quels sont les principes directeurs de votre entreprise ? Core Focus: Quel est le créneau et l'objectif de votre entreprise ? Cible à 10 ans: Où voyez-vous votre entreprise dans dix ans ? Stratégie de marketing: Comment faites-vous pour atteindre vos objectifs ? prévoyez-vous d'attirer et de fidéliser les clients ? ? Schéma à trois ans: Que faites-vous dans trois ans ? 1-Year Plan: Quels sont vos objectifs pour l'année à venir ? Rocks: Quelles sont les priorités de votre entreprise à 90 jours ? Liste des problèmes: Quels sont les problèmes à résoudre ?

Une fois que vous avez noté ces réponses, utilisez le modèle de Vision/Traction Organizer pour les stocker et les partager avec votre équipe. Veillez à ce qu'ils le comprennent et soyez ouvert à la discussion et à la résolution de tout problème qu'ils pourraient avoir.

Lorsque tout le monde partage une vision claire, cela élimine la confusion, aligne les efforts de votre équipe et crée un fort sentiment d'objectif et d'orientation.

2. People

La composante "Personnes" du modèle EOS consiste à placer les bonnes personnes aux bonnes places. 🪑

Cela commence par l'identification des bonnes personnes - celles qui partagent les valeurs fondamentales de votre entreprise. Le modèle People Analyzer™ vous aide à identifier ces personnes. Cela permet de savoir clairement qui a sa place dans votre entreprise et qui doit partir.

La bonne place signifie que le rôle de chaque personne dans l'entreprise s'aligne sur ses compétences et ses forces uniques. Pour commencer, planifiez le diagramme de responsabilité de votre entreprise. Il s'agit essentiellement d'un diagramme organisationnel qui inclut les rôles et les responsabilités. 📝

Une fois le diagramme de responsabilité en main, vous pouvez commencer à placer les bonnes personnes aux bonnes places. Le modèle GWC - acronyme de Get it, Want it, Capacity to do it - vous aidera dans cette étape. À titre d'exemple, la personne que vous souhaitez placer dans le rôle de marketing comprend-elle, désire-t-elle et a-t-elle les compétences nécessaires pour répondre aux exigences du rôle ?

En achevant cette action pour chaque personne, vous vous assurez d'avoir une équipe forte et cohésive qui fait progresser votre entreprise de manière efficace.

3. Data

La réalisation des grands objectifs de votre entreprise peut vous rendre anxieux, surtout si vous n'êtes pas sûr de la façon dont les choses se passent réellement. La composante "Données" du modèle EOS contribue à atténuer cette anxiété grâce à deux outils clés :

Carte de pointage : Suit cinq à 15 indicateurs clés qui vous donnent un aperçu des performances de votre entreprise. Ainsi, vous pouvez rapidement voir si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs ou s'il y a des problèmes à régler 🛠️

Suit cinq à 15 indicateurs clés qui vous donnent un aperçu des performances de votre entreprise. Ainsi, vous pouvez rapidement voir si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs ou s'il y a des problèmes à régler 🛠️ **Les indicateurs : une ventilation des indicateurs clés de votre entreprise en un nombre unique et pertinent que chaque membre de l'équipe doit atteindre chaque semaine

En vous appuyant sur des données solides, vous pouvez prendre des décisions plus intelligentes, abandonner l'inquiétude et diriger votre entreprise en toute confiance.

4. Problèmes

Dans le modèle EOS, la tenue d'une liste de problèmes est essentielle à la réussite de votre entreprise. C'est un espace où les membres de l'équipe peuvent ajouter des problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, ce qui permet de s'assurer que rien n'est négligé ou ignoré. 🔍

Une fois ces problèmes répertoriés, l'étape suivante consiste à les classer par ordre de priorité et à s'y attaquer. Le modèle EOS utilise à cette fin le processus IDS (Identifier, Discuter et Résoudre).

Commencez par identifier la cause profonde d'un problème, discutez-en pour explorer des solutions et, enfin, décidez de la meilleure solution et mettez-la en œuvre. En traitant régulièrement les problèmes, vous évitez qu'ils ne se reproduisent et ne se transforment en problèmes plus importants, ce qui permet d'améliorer la fluidité et l'efficacité des flux de travail de l'entreprise.

5. Process

La composante Processus d'EOS se concentre sur la documentation des processus fondamentaux de votre entreprise. Grâce au documenteur de processus en trois étapes de Teams, vous serez en mesure d'identifier ces processus de base, de les enregistrer et de les présenter à votre équipe.

Pour les

documentation du processus

pour que votre entreprise en tire réellement profit, tous les membres de votre équipe doivent être formés et gérés de manière à pouvoir les suivre.

Cela permet de s'assurer que chaque tâche de l'entreprise est exécutée de manière cohérente, réduisant ainsi les erreurs et les pertes de temps. Cela s'avère également utile pour la formation des nouveaux employés, car ils peuvent rapidement apprendre et s'adapter à la façon dont votre entreprise fait le travail terminé. ✅

6. Traction

L'utilisation de la boîte à outils EOS permet d'instaurer une discipline et un compte rendu au sein de l'équipe. Pour ce faire, il faut :

Rocks: Il s'agit de trois à sept tâches importantes qui doivent être terminées dans les 90 jours à venir. Elles sont paramétrées lors de chaque réunion trimestrielle et passées en revue lors des réunions hebdomadaires. 🗓️

Il s'agit de trois à sept tâches importantes qui doivent être terminées dans les 90 jours à venir. Elles sont paramétrées lors de chaque réunion trimestrielle et passées en revue lors des réunions hebdomadaires. 🗓️ Pulsations de réunion: Il s'agit de réunions de 90 minutes - programmées hebdomadairement, trimestriellement et annuellement - qui sont animées par l'équipe de direction Réunion de niveau 10 l'agenda. Cet agenda rend les réunions productives en se concentrant sur ce qui compte : l'examen des indicateurs clés et la résolution des problèmes

Cette combinaison crée un rythme d'exécution et d'examen, ce qui est essentiel pour une progression constante et la réalisation de vos objectifs d'entreprise.

Les avantages et les inconvénients d'EOS

Si l'EOS présente de nombreux avantages pour les entreprises, il y a aussi quelques inconvénients à garder à l'esprit. Comprendre ces inconvénients potentiels vous aidera à travailler autour d'eux lorsque vous mettrez l'EOS en action. 🙌

Avantages de la stratégie EOS pour les entreprises

Voici un aperçu des avantages clés de la mise en œuvre du modèle EOS dans votre entreprise.

Clarté et concentration: La stratégie EOS garantit que votre vision est au centre de tout ce que vous et votre équipe faites - comment vous priorisez les tâches, allouez les ressources et prenez des décisions. Cette focalisation unifiée facilite la réalisation des objectifs de l'entreprise

Productivité de l'équipe: Avec EOS, tous les membres de votre équipe sont sur la même page et travaillent à des objectifs partagés. Cela réduit la confusion, renforce l'esprit d'équipe et accélère les flux de travail

Avec EOS, tous les membres de votre équipe sont sur la même page et travaillent à des objectifs partagés. Cela réduit la confusion, renforce l'esprit d'équipe et accélère les flux de travail Communication ouverte: Les réunions régulières de l'EOS permettent aux employés de discuter ouvertement des défis qui ont un impact sur leur travail. Cela résulte en une prise de décision collaborative et conduit à des solutions plus intelligentes et à des délais de production plus rapides ⏳

Les réunions régulières de l'EOS permettent aux employés de discuter ouvertement des défis qui ont un impact sur leur travail. Cela résulte en une prise de décision collaborative et conduit à des solutions plus intelligentes et à des délais de production plus rapides ⏳ Engagement des employés: Lorsque les membres de l'équipe comprennent leur rôle et la manière dont leur travail s'inscrit dans un contexte plus large, ils sont plus susceptibles de se sentir accomplis et fiers de ce qu'ils font. Ce sentiment d'utilité et de reconnaissance se traduit par un engagement et une satisfaction accrus

Lorsque les membres de l'équipe comprennent leur rôle et la manière dont leur travail s'inscrit dans un contexte plus large, ils sont plus susceptibles de se sentir accomplis et fiers de ce qu'ils font. Ce sentiment d'utilité et de reconnaissance se traduit par un engagement et une satisfaction accrus Accélération de la croissance de l'entreprise: La clarté que vous obtenez lorsque vous mettez en œuvre EOS vous assure que vous n'avancez pas seulement rapidement, mais que vous avancez dans la bonne direction. Les indicateurs clés de l'entreprise étant à portée de main, vous pouvez procéder à des ajustements et à des pivotements rapides en cas de besoin

Les inconvénients d'un cadre EOS et les moyens de les atténuer

Maintenant que nous avons discuté des avantages du système d'exploitation entrepreneurial, plongeons dans les problèmes courants auxquels vous pourriez être confronté lors de sa mise en œuvre et comment vous pouvez les résoudre.

Complexité de la mise en œuvre : La mise en œuvre de l'EOS peut sembler difficile au début - vous devez vous familiariser avec les composants et les outils qui constituent le cadre de travail. Pour faciliter cette transition, envisagez de faire appel à un expert EOS pour vous guider tout au long du processus

La mise en œuvre de l'EOS peut sembler difficile au début - vous devez vous familiariser avec les composants et les outils qui constituent le cadre de travail. Pour faciliter cette transition, envisagez de faire appel à un expert EOS pour vous guider tout au long du processus Résistance au changement: Il est normal que votre équipe de direction ou vos employés s'opposent à l'introduction d'un nouveau système d'entreprise tel que l'EOS. La clé est d'expliquer les raisons de votre décision et de discuter de toutes les questions qu'ils peuvent avoir

Il est normal que votre équipe de direction ou vos employés s'opposent à l'introduction d'un nouveau système d'entreprise tel que l'EOS. La clé est d'expliquer les raisons de votre décision et de discuter de toutes les questions qu'ils peuvent avoir Un investissement en temps important: L'intégration complète du système EOS dans votre entreprise peut prendre de quelques mois à plusieurs années. Pour éviter de submerger qui que ce soit, y compris vous-même, mettez en place un élément à la fois. Plus important encore, soyez patient avec le processus. Une fois le paramètre mis en place, tous vos efforts seront récompensés 💰

Tips for Building an Entrepreneurial Operating System (Conseils pour la mise en place d'un système d'exploitation entrepreneurial)

La mise en œuvre du cadre EOS dans votre entreprise nécessite une planification stratégique et une exécution minutieuses. Voici un guide étape par étape pour vous aider à démarrer.

1. Comprendre le cadre EOS

Adopter l'EOS ne consiste pas simplement à adopter une tactique superficielle et à l'appliquer à votre entreprise. Il s'agit d'une transformation profonde de la façon dont votre entreprise fonctionne en tant qu'unité cohésive. 🤝

Cela signifie que vous devez comprendre les six composantes du cadre EOS, ainsi que les outils EOS nécessaires à leur mise en œuvre, tels que le Vision/Tracker Organizer, le Accountability Chart et le People Analyzer.

Le livre de Gino Wickman "Traction : Get a Grip on Your Business" de Gino Wickman fournit une analyse approfondie de chaque composante et outil, et vous guide à travers chaque étape du processus de mise en œuvre de l'EOS.

2. Obtenez l'aide d'un metteur en œuvre d'EOS

Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez mettre en place le processus EOS dans votre entreprise en vous inspirant du livre de Wickman. Mais si vous avez besoin d'un peu plus d'aide, envisagez de faire appel à un professionnel de la mise en œuvre de l'EOS.

De nombreuses entreprises et de nombreux dirigeants estiment que l'intervention d'un spécialiste de la mise en œuvre de l'EOS rend le processus d'installation plus fluide et plus rapide. Bien que cela entraîne des coûts supplémentaires, cela vous permet de gagner du temps et d'éviter d'éventuels problèmes à l'avenir.

3. Tirer parti de la bonne technologie

Au lieu de jongler avec plusieurs

solutions logicielles pour entreprises

pour gérer les tâches et rationaliser la communication interne. Et lorsqu'il s'agit d'esquisser

des forfaits Business

et des processus, les Tableaux blancs et les cartes mentales ClickUp vous couvrent.

Vous pouvez même y créer votre diagramme organisationnel et le partager avec votre équipe, afin que chacun connaisse clairement ses responsabilités et sache à qui s'adresser pour obtenir de l'assistance.

Vous avez besoin de documenter, de stocker et de partager des documents de processus dans l'ensemble de votre entreprise ?

4. Faciliter la gestion du changement

L'adhésion de votre équipe au système de fonctionnement de l'entreprise garantit une adaptation en douceur. Le meilleur point de départ consiste à leur expliquer ce qu'est l'EOS et à être franc quant aux changements qu'ils verront et à la raison pour laquelle ils sont importants.

Impliquez votre équipe dans le paramétrage du SFE. Menez des actions de formation, demandez-leur ce qu'ils en pensent et vérifiez régulièrement ce que chacun fait.

Vous pouvez utiliser

5. S'engager dans le parcours EOS

Lorsque vous validez le parcours EOS, vous adhérez à ses principes et à ses pratiques sur le long terme. Cela signifie que vous investissez le temps nécessaire pour en apprendre davantage sur le sujet, le mettre en œuvre et l'appliquer de manière cohérente dans votre entreprise. 🤩

La façon dont vous validez la méthodologie EOS constitue un paramètre pour l'ensemble de votre équipe. Lorsqu'ils voient que vous êtes totalement à bord, ils sont plus susceptibles de sauter à pieds joints dans l'aventure. C'est cette validation collective qui entraînera le changement transformateur promis par EOS.

Foire aux questions courantes

Voici quelques réponses à des questions courantes sur le système d'exploitation entrepreneurial.

1. Qu'est-ce que le système d'exploitation entrepreneurial ? ?

Le système de fonctionnement entrepreneurial (SFE) est un ensemble complet de paramètres et d'outils pratiques qui aident les entreprises à fonctionner de manière harmonieuse et plus efficace. Il s'agit en quelque sorte d'un forfait qui permet à tous les membres de l'entreprise d'être sur la même page et d'atteindre les mêmes objectifs.

**2. Quel est l'objectif de l'EOS ?

L'objectif du système d'exploitation entrepreneurial est d'aider les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à prendre le contrôle de leur entreprise, afin qu'ils puissent en tirer ce qu'ils veulent : argent, impact et autonomie.

**3. Quels sont les 6 principes de l'EOS ?

Les six principes du système d'exploitation entrepreneurial sont les suivants :

Vision: Ce qu'est votre entreprise, où elle va et comment elle va y arriver

Ce qu'est votre entreprise, où elle va et comment elle va y arriver **Les personnes : avoir les bonnes personnes aux bonnes places dans votre entreprise

**Données : quelques indicateurs clés qui vous permettent de prendre le pouls des performances de votre entreprise

**Problèmes : une liste de problèmes à résoudre en priorité

Processus: Identifier et documenter les processus de base pour assurer la cohérence au sein de votre entreprise

Identifier et documenter les processus de base pour assurer la cohérence au sein de votre entreprise Teams: Développer la discipline et le compte rendu au sein de votre équipe afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise

Le système d'exploitation entrepreneurial est l'un des meilleurs outils de gestion de l'entreprise

meilleurs outils de démarrage

pour apporter de la clarté à votre entreprise et rationaliser les opérations. À faire, cependant, la concentration, la discipline et l'engagement à long terme pour récolter continuellement ses avantages.

