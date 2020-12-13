LevelUp 2020 : 11 enseignements et perspectives d'avenir pour le travail

Pssst ! Si vous recherchez LevelUp 2021, vous pouvez vous inscrire ici !

Et voilà, notre toute première conférence ClickUp est terminée ! 🎉

Merci à tous les plus de 12 000 participants qui se sont présentés et ont interagi avec notre équipe. C'est votre participation qui a rendu cet évènement vraiment spécial.

Nous espérons que vous en avez autant profité que nous en tant qu'organisateurs ; nous avons beaucoup appris de cette expérience et apprécions vos commentaires afin de pouvoir passer au niveau supérieur... LevelUp 2020 ! 🙌

Si vous avez manqué LevelUp, pas de souci.

Nous avons rassemblé ici les moments forts et les sessions de l'évènement LevelUp 2020. 👇

C'est parti !

1. Le parcours de ClickUp et les perspectives pour 2021

Zeb Evans, PDG de ClickUp et visionnaire du travail, a donné le coup d'envoi de notre évènement avec une présentation de l'agenda de la journée, un remerciement spécial à notre communauté, un récapitulatif de cette année 2020 folle (et productive) et un aperçu de ce qui nous attend pour l'année à venir.

« Chez ClickUp, notre mission a toujours été d'améliorer la productivité des gens. Et nous y sommes parvenus ensemble, en écoutant nos utilisateurs. Vos commentaires continueront à guider ClickUp en 2021. »

« Chez ClickUp, notre mission a toujours été d'améliorer la productivité des gens. Et nous y sommes parvenus ensemble, en écoutant nos utilisateurs. Vos commentaires continueront à guider ClickUp en 2021. »

—Zeb Evans, PDG de ClickUp

Pour couronner cette année, nous avons élargi notre communauté à plus de 200 000 équipes, levé 35 millions de dollars lors de notre série A pour rendre le monde plus productif, et livré une version majeure chaque semaine, pour un total de :

Plus de 310 fonctionnalités livrées

Plus de 55 fonctionnalités améliorées

Plus de 40 intégrations

Zeb a évoqué l'importance de continuer à améliorer ClickUp en tant que plateforme et la croissance exponentielle du nombre d'utilisateurs depuis le lancement de ClickUp 2.0, tout cela grâce aux précieux commentaires de nos utilisateurs !

On peut affirmer sans risque que l'importance accordée par Zeb à l'écoute des utilisateurs afin de s'améliorer continuellement est l'un des thèmes principaux de LevelUp

Nous avons également appris des nouvelles très excitantes concernant ce qui nous attend au premier trimestre 2021 :

Localisation ClickUp dans plus de 7 langues

Amélioration des fonctionnalités existantes , telles que Accueil, Boîte de réception et Objectifs

Livraison d'applications natives pour une expérience mobile ultra-rapide

Renforcer la fiabilité grâce à une couverture complète des tests

Ajout d'une assistance 24 h/24, 7 j/7 ; assistance téléphonique en temps réel, assistance dans d'autres langues que l'anglais et nouveau programme de coaching 🙌

« Notre valeur fondamentale n° 1 a toujours été d'offrir le meilleur service client du secteur et la meilleure expérience client qui soit », a déclaré Zeb.

« À cette fin, nous renforçons notre service client disponible 24 h/24 et 7 j/7. Nous mettons également en place des équipes d'assistance dans le monde entier. Enfin, nous allons proposer une assistance par téléphone et via Zoom dans le cadre du nouveau programme de coaching de ClickUp, afin que vous puissiez obtenir de l'aide pour tout type de problème. »

2. Comment nos développeurs livrent très rapidement grâce à ClickUp

Comment notre équipe pionnière de développeurs de produits itère-t-elle et livre-t-elle des fonctionnalités chaque semaine ?

Alex Yurkowski, directeur technique de ClickUp, explique comment notre équipe d'ingénieurs fait passer les principes du développement agile au niveau supérieur grâce à ClickUp.

« Pour publier des mises à jour chaque semaine, nous exploitons trois composants puissants et connectés de ClickUp : des éléments exploitables pour rester sur la bonne voie, des sprints pour mesurer et allouer les ressources nécessaires, et des fonctionnalités de communication interne et externe pour raccourcir les boucles de rétroaction. »

« Pour publier des mises à jour chaque semaine, nous exploitons trois composants puissants et connectés de ClickUp : des éléments exploitables pour rester sur la bonne voie, des sprints pour mesurer et allouer les ressources nécessaires, et des fonctionnalités de communication interne et externe pour raccourcir les boucles de rétroaction. »

—Alex Yurkowski, directeur technique chez ClickUp

Les trois éléments clés sur lesquels l'équipe d'Alex s'appuie chaque jour sont les suivants :

Petits éléments concrets pour rester au top de votre travail, tels que les tâches, les statuts, les automatisations et les commentaires assignés

Sprints ClickApp utilisant des estimations de sprint, répartissant utilisant des estimations de sprint, répartissant les points de sprint par assigné pour les grands projets et pivotant les ressources de sprint avec une approche agile

Fonctionnalités de communication pour éliminer les barrières entre les services et synchroniser votre équipe dispersée dans plusieurs fuseaux horaires

Nous avons appris qu'une équipe produit qui évolue rapidement doit bénéficier d'une alignement total et d'une visibilité complète sur le travail sous tous les angles. C'est pourquoi la gestion des tâches, les sprints et les commentaires sont essentiels pour fournir chaque semaine de nouvelles versions du produit aux utilisateurs.

Il est essentiel de briser les silos de communication, car l'équipe produit peut ainsi communiquer de manière transparente avec plusieurs équipes dans un laps de temps très court pour les nouvelles fonctionnalités : assurance qualité pour les tests, marketing pour le contenu et équipes d'assistance pour le dépannage.

Alex a également évoqué la puissance des tableaux de bord ClickUp et la manière dont son équipe à distance les utilise pour tout suivre, de la capacité de charge de travail aux goulots d'étranglement, en passant par les mises à jour bloquées en contrôle qualité et les éléments nécessitant une attention particulière pour garantir une mise en production sans heurts.

3. Nouveaux centres de modèles et d'applications pour une intégration plus rapide

Et si vous pouviez créer, personnaliser et prévisualiser tous vos modèles de flux de travail en un seul endroit ? Accéder à toutes vos applications et intégrations et les activer en fonction de l'équipe ?

C'est exactement ce que vous pourrez faire avec les nouveaux centres de modèles et d'applications de ClickUp !

« Les nouveaux centres de modèles et d'applications sont conçus pour faire passer votre productivité au niveau supérieur. Vous pourrez naviguer et personnaliser facilement les modèles et ajuster vos applications de manière très précise dans votre environnement de travail. »

« Les nouveaux centres de modèles et d'applications sont conçus pour faire passer votre productivité au niveau supérieur. Vous pourrez naviguer et personnaliser facilement les modèles et ajuster vos applications de manière très précise dans votre environnement de travail. »

—Sophia Kaminski, responsable de la réussite client chez ClickUp

Grâce au nouveau centre de modèles, vous gagnerez du temps, pourrez réutiliser et modifier des modèles, et partager vos créations avec tous les membres de votre équipe.

Parmi les autres points forts, citons la possibilité de :

Parcourez une bibliothèque de modèles créés par ClickUp et votre équipe

Ajouter des descriptions de modèles

Prévisualisez les modèles avant de postuler

La deuxième fonctionnalité présentée par Sophia est le nouveau Centre d'applications.

Avec le Centre d'applications ClickUp, vous aurez enfin toutes vos applications et intégrations au même endroit !

Cela permettra aux équipes de parcourir facilement les modules complémentaires, de sélectionner ceux qui conviennent le mieux à leur équipe et de les appliquer tous d'un seul coup.

Sophia a également présenté une fonctionnalité supplémentaire qui permettra aux équipes de créer et de configurer leurs applications en fonction des différents besoins de leur équipe dans leur environnement de travail. Par exemple, vous pourrez définir des permissions granulaires pour le partage dans le cloud avec des intégrations telles que Dropbox et Google Drive.

4. Comment ClickUp tire parti du marketing organique pour générer plus de 12 millions de dollars de clics gratuits chaque mois

Comment diable démarrer votre marketing dans le secteur des logiciels le plus concurrentiel au monde ?

Seul Aaron Cort, notre directeur marketing, peut répondre à cette question.

« Comment gagner le soutien de millions de défenseurs et générer des millions de clics gratuits chaque mois ? Il faut adopter une approche organique axée sur le produit, vos utilisateurs et un contenu stratégique pour les guider dans leur parcours. »

« Comment gagner le soutien de millions de défenseurs et générer des millions de clics gratuits chaque mois ? Il faut adopter une approche organique axée sur le produit, vos utilisateurs et un contenu stratégique pour les guider dans leur parcours. »

—Aaron Cort, directeur marketing chez ClickUp

Aaron a partagé les stratégies clés qui ont aidé ClickUp à se développer de manière organique dès ses débuts grâce à une croissance axée sur le contenu et les produits, qui continue aujourd'hui encore d'alimenter l'ascension de ClickUp.

Ces trois piliers stratégiques sont les suivants :

Croissance axée sur les produits : placer le produit au cœur du parcours utilisateur

Croissance menée par les utilisateurs : écouter et interagir avec votre communauté pour gagner des ambassadeurs

Croissance axée sur le contenu : renforcer votre visibilité grâce au référencement naturel (SEO) et à un contenu de haute qualité

À quoi ressemblent ces trois piliers dans la pratique ? Aaron a partagé certaines des stratégies qui soutiennent la croissance organique de ClickUp :

Des publications hebdomadaires qu'aucun concurrent ne peut égaler

À la pointe du secteur avec un forfait Free Forever

Service client disponible 24 h/24, 7 j/7

Commentaires des utilisateurs et engagement de la communauté par e-mail, sur les réseaux sociaux et sur les tableaux d'affichage

Dominer le référencement naturel grâce à un contenu centré sur l'utilisateur

Aaron a également évoqué la recette secrète de ClickUp : nos valeurs fondamentales que sont l'urgence et la satisfaction client, et la manière dont elles alimentent notre marketing.

et puis, surprise ! Tout le monde a pu rencontrer Melissa !

5. Faire passer le contenu axé sur la marque et l'utilisateur au niveau supérieur

Melissa Rosenthal, notre nouvelle directrice de la création, est montée sur scène pour présenter les grandes nouveautés qui permettront au contenu de ClickUp d'atteindre de nouveaux sommets !

« Nous voulons que ClickUp soit comme un ami qui vous aide tout au long de la journée, comprend vos frustrations et vous rend la pareille, que vous soyez un utilisateur individuel, une petite entreprise ou une équipe d'entreprise. »

« Nous voulons que ClickUp soit comme un ami qui vous aide tout au long de la journée, qui comprend vos frustrations et qui vous rend la pareille, que vous soyez un utilisateur individuel, une petite entreprise ou une équipe d'entreprise. »

—Melissa Rosenthal, directrice de la création chez ClickUp

En effet, nous sommes en train de créer de nouveaux formats de contenu passionnants, conçus pour aider les utilisateurs à tirer encore davantage parti des outils qu'ils utilisent au quotidien.

Melissa a donné un aperçu de plusieurs de ces nouveaux formats de contenu :

Podcasts originaux

Nouveau contenu éducatif

Histoires ClickUp

Bien qu'il s'agisse pour l'instant principalement d'extraits, Melissa a déclaré que la première chose que les utilisateurs peuvent découvrir est ClickUp Stories, une nouvelle série épisodique qui met l'accent sur la manière dont les gens tirent le meilleur parti de leur vie grâce à ClickUp.

Il s'agit de courtes vidéos mettant en vedette des utilisateurs qui montrent comment ils surmontent les défis quotidiens grâce à la puissance de la productivité et de la gestion de projet !

Vous avez une histoire à partager ?

Parfait ! Nous voulons connaître votre avis (et peut-être vous mettre à l'honneur), alors remplissez notre formulaire ici !

6. Comment les entrepreneurs utilisent ClickUp pour atteindre leurs objectifs commerciaux en télétravail

Le panel suivant a marqué un grand changement dans la mise en forme... Nous avons entendu TROIS consultants et entrepreneurs ClickUp différents nous faire part de quelques-unes des astuces et conseils qu'ils utilisent pour faire passer leurs entreprises en télétravail au niveau supérieur.

Courtney, Yvonne et Luci

Voici quelques points forts de ce que nous avons appris de nos utilisateurs expérimentés de ClickUp :

Les tableaux de bord et les objectifs sont des fonctionnalités très appréciées pour mesurer la progression et rester sur la bonne voie

Les flux de travail flexibles de ClickUp sont parfaits pour créer un CRM entièrement fonctionnel pour votre entreprise

Vous pouvez créer un modèle pour presque tout dans ClickUp, alors enregistrez vos modèles de statut personnalisé, de tâche et de champ personnalisé pour les projets récurrents ou similaires

L'automatisation est un excellent moyen de gagner du temps sur les tâches administratives répétitives

Les cartes mentales peuvent vous aider à visualiser votre brainstorming et à relier entre elles les idées (et les tâches) importantes pour votre entreprise

…et bien plus encore !

Si vous trouvez ces conseils pratiques utiles, nous vous recommandons vivement de visiter leurs sites Web et de les suivre sur YouTube !

7. Astuces marketing avec Neil Patel et Dan Fleyshman

Les conférenciers invités ont poursuivi avec deux grands noms devenus célèbres dans le domaine du marketing numérique et de l'image de marque : Neil Patel et Dan Fleyshman.

Dan a interviewé Neil sur la façon dont il a démarré son empire de contenu, sa stratégie SEO en 2021, les bonnes pratiques pour les contenus sociaux et YouTube, la publicité payante et bien plus encore.

« Si vous voulez réussir votre référencement en 2021 et au-delà, vous devez vous concentrer sur plusieurs éléments : la qualité des backlinks et l'expérience utilisateur sur vos pages. Vous devez créer des expériences de qualité et obtenir des liens provenant de sites web de qualité. »

« Si vous voulez réussir votre référencement en 2021 et au-delà, vous devez vous concentrer sur deux choses : la qualité des backlinks et l'expérience utilisateur sur vos pages. Vous devez créer des expériences de qualité et obtenir des liens provenant de sites web de qualité. »

—Neil Patel, gourou du marketing et auteur à succès

Neil a partagé quelques informations précieuses pour tous les propriétaires d'entreprise qui cherchent à développer leur stratégie numérique, notamment :

L'importance de créer du contenu là où se trouve votre public, en particulier sur LinkedIn, TikTok et YouTube

Réutilisez vos idées de contenu des réseaux sociaux sur YouTube

N'hésitez pas à filmer des vidéos avec votre téléphone (le public apprécie l'authenticité)

Votre site web est la clé pour développer votre marque et générer des prospects

Les réseaux sociaux tels que LinkedIn et Instagram sont devenus des outils clés pour susciter des discussions qui débouchent sur de nouvelles opportunités commerciales

Ne négligez pas le pouvoir des commentaires pour stimuler l'engagement

La recherche vocale ne va faire que gagner en importance

Optimisation de votre contenu pour les extraits optimisés

…et bien plus encore ! Découvrez l'intégralité de l'interview ci-dessous.

8. Comment créer des applications de productivité personnalisées

Peut-on créer des applications de productivité personnalisées dans ClickUp sans savoir coder ?

La réponse est un OUI retentissant, comme le prouve Vincent Khadige, responsable des comptes Enterprise chez ClickUp.

« Si vous êtes comme moi, vous voulez mettre en place des processus de travail parfaits, sans écrire une seule ligne de code. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez créer des applications de productivité incroyablement puissantes avec ClickUp pour répondre à presque tous les besoins, sans avoir besoin de code. »

« Si vous êtes comme moi, vous voulez mettre en place des processus de travail parfaits, sans écrire une seule ligne de code. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez créer des applications de productivité incroyablement puissantes avec ClickUp pour répondre à presque tous les besoins, sans avoir besoin de code. »

—Vincent Khadige, chef de produit Enterprise chez ClickUp

La présentation de Vincent couvre tout, depuis les bases de la personnalisation de votre structure de travail avec la hiérarchie ClickUp jusqu'à la personnalisation des tâches en éléments pour différents cas d'utilisation et la création de tableaux de bord très visuels pour tout mesurer, du suivi des bugs aux revenus !

Voici quelques-unes des choses que nous avons apprises à faire :

Créez des flux de travail en cascade pour répondre à presque tous les besoins de votre équipe, de pour répondre à presque tous les besoins de votre équipe, de la répartition du travail à l'allocation des capacités

Transformez les tâches en éléments qui vont au-delà de la simple gestion des tâches

Créer des canaux de discussion de type Slack

Adaptation de la hiérarchie, des sous-tâches imbriquées et plus encore dans plusieurs listes

Créez un système CRM simple et évolutif avec des champs personnalisés, des e-mails, des formulaires et des automatisations

La nature hautement personnalisable de ClickUp vous permet de transformer presque toutes les fonctionnalités pour remplacer votre pile technologique et véritablement regrouper tout votre travail en un seul endroit. La seule limite est votre imagination.

De plus, Vincent nous a donné un aperçu des fonctionnalités qui seront bientôt disponibles :

Sous-tâches imbriquées

Tâches et relations entre les documents

E-mail dans ClickUp

Disposition simple

Regardez la session complète pour en savoir plus !

9. Comment nous relevons les défis du secteur de la productivité

Quand il s'agit de redéfinir un secteur, David Sacks n'est pas un novice.

L'ancien directeur général de PayPal, aujourd'hui investisseur et conseiller chez ClickUp, s'est joint à Zeb et Tommy Wang, directeur de l'équipe commerciale chez ClickUp, pour une table ronde sur les défis et l'orientation du secteur de la productivité et de la collaboration.

Nous avons découvert la vision de David pour l'avenir de cette catégorie : un regroupement des puissants outils de productivité après plusieurs décennies de fragmentation de Microsoft Office.

« La vision de Zeb pour ClickUp en tant que produit complet, le rythme de développement rapide de l'équipe et le plaisir que les gens ont à utiliser la plateforme sont autant d'indicateurs qui montrent que cette entreprise est en train de redéfinir ce secteur. »

« La vision de Zeb pour ClickUp en tant que produit complet, le rythme de développement rapide de l'équipe et le plaisir que les gens ont à utiliser la plateforme sont autant d'indicateurs qui montrent que cette entreprise est en train de redéfinir ce secteur. »

—David Sacks, entrepreneur et investisseur dans le domaine des technologies

David a également expliqué sa vision de ClickUp en tant que plateforme de premier plan, positionnée pour donner plus d'autonomie aux équipes en regroupant tout leur travail au même endroit.

Tommy a également interrogé Zeb sur la manière dont ClickUp répond aux défis du secteur :

Comment consolider les outils pour faire gagner du temps aux utilisateurs et améliorer la productivité

Les logiciels qui ont une opinion et pourquoi les gens veulent des outils qui complètent leur travail, et non qui leur disent comment ils doivent travailler

Pourquoi le développement rapide et la passion sont-ils essentiels pour créer un outil qui répond à la demande des consommateurs ?

…et bien plus encore !

Découvrez l'intégralité de la session ci-dessous.

10. Vision produit ClickUp 2021

La journée s'est terminée par un aperçu très attendu de ce que les utilisateurs peuvent attendre pour l'année à venir.

Au cours de cette session, Zeb a présenté la vision à long terme de ClickUp ainsi que le forfait à court terme pour le premier trimestre 2021.

« Notre mission aujourd'hui est exactement la même que lorsque nous avons commencé il y a trois ans : rassembler tout votre travail et tous vos outils en un seul endroit. »

—Zeb Evans, PDG de ClickUp

« Notre mantra a toujours été : une seule application pour remplacer toutes les autres. Et aujourd'hui, nous sommes plus près que jamais de cet objectif. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir avant que nos outils de productivité sans code soient parfaits. »

Zeb a développé les axes produits de ClickUp présentés lors du discours d'ouverture, avec un aperçu supplémentaire de ce qui vous attend :

Amélioration des fonctionnalités existantes (Objectifs, Accueil, Boîte de réception, etc.)

Vitesse et performances de la plateforme sur toutes les applications

Fiabilité grâce à des tests automatisés complets et une infrastructure évolutive

Brian Shen, chef de produit principal, est monté sur scène pour nous présenter les fonctionnalités à venir !

« Si la rapidité et la fiabilité ont toujours été et resteront notre priorité, nous développons également des fonctionnalités révolutionnaires basées sur vos demandes : davantage de moyens pour rester organisé et intégrer vos communications (telles que les e-mails) dans ClickUp. »

—Brian Shen, chef de produit chez ClickUp

Dans le prolongement de la présentation précédente de Vincent sur la transformation des tâches en éléments polyvalents, Brian a montré comment les tâches peuvent représenter tout, des contacts aux entreprises en passant par les transactions.

Vous serez bientôt en mesure d'aller encore plus loin dans la personnalisation grâce à plusieurs nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt disponibles :

Relations entre les tâches et les documents

Sous-tâches imbriquées

E-mail dans ClickUp

Synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda et Outlook

…et bien d'autres encore à venir au premier trimestre 2021 (dossiers imbriqués, types d'éléments, objectifs V2, pour n'en citer que quelques-uns)

Brian a également donné un aperçu des cas d'utilisation potentiels (et de l'interface utilisateur) pour chaque nouvelle fonctionnalité. Nous vous recommandons d'afficher la session complète pour voir tout cela en action !

11. Une clôture en beauté : nouvelles applications mobiles

Enfin, nous avons eu droit à une annonce très spéciale lors de la clôture par Nick Krekow, chef de produit chez ClickUp.

« Nous vous avons écoutés et avons décidé de repenser entièrement nos applications mobiles natives. Vous pouvez désormais utiliser ClickUp sur Android et iOS avec rapidité, fiabilité et une interface utilisateur mobile élégante et intuitive. »

« Nous vous avons écoutés et avons décidé de repenser entièrement nos applications mobiles natives. Vous pouvez désormais utiliser ClickUp sur Android et iOS avec rapidité, fiabilité et une interface utilisateur mobile élégante et intuitive. »

—Nick Krekow, chef de produit chez ClickUp

Nick et l'équipe produit ont travaillé d'arrache-pied en coulisses pour repenser entièrement l'expérience mobile ClickUp à l'aide d'un nouveau framework UI appelé Flutter.

Flutter a permis à notre équipe produit de :

Créez une expérience ClickUp entièrement native avec une interface utilisateur optimisée pour les appareils mobiles

Accélérez le temps de développement pour les appareils mobiles

Créez une expérience ClickUp cohérente sur Android et iOS

Alors, quelle sera la vitesse réelle de ces nouvelles applications ? Nick a expliqué que le temps de démarrage moyen est passé de dix secondes à seulement une seconde grâce aux améliorations apportées à Flutter.

Mieux encore, Nick nous a également donné un aperçu de la nouvelle interface utilisateur mobile de ClickUp :

Ces fonctionnalités mobiles ne sont qu'un début. Nick a également mentionné d'autres fonctionnalités Web qui seront bientôt entièrement optimisées pour les appareils mobiles, telles que :

boîte de réception

bloc-notes

Tableaux de bord

Suivi du temps

Et le meilleur dans tout ça ? Les nouvelles applications mobiles seront disponibles dans les boutiques d'applications dès la semaine prochaine !

Conclusion

On peut affirmer sans risque que chaque participant au LevelUp a trouvé son compte, qu'il recherchait des stratégies concrètes pour booster sa productivité, de nouvelles fonctionnalités passionnantes ou simplement un aperçu plus détaillé de notre produit et de notre vision.

Plus important encore, nous avons appris comment Zeb et son équipe continuent d'écouter la communauté chaque jour afin d'améliorer la plateforme et de rendre le monde plus productif.

« Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont participé à LevelUp. La participation a dépassé toutes nos attentes les plus folles et nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion d'échanger avec vous. Un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure. Nous espérons vous revoir en personne lors de l'évènement de l'année prochaine ! »

« Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont participé à LevelUp. La participation a dépassé toutes nos attentes les plus folles et nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion d'échanger avec vous. Un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure. Nous espérons vous revoir en personne lors de l'évènement de l'année prochaine ! »

—Zeb Evans, PDG de ClickUp

Restez à l'affût de ces nouvelles fonctionnalités et de bien d'autres encore qui seront disponibles chaque semaine. Nous avons hâte de vous retrouver l'année prochaine à LevelUp !