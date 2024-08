Développement Low-Code : Améliorer l'agilité dans la création d'applications

Imaginez ceci. Vous utilisez des un logiciel de gestion de projet qui vous permet de définir le statut d'une tâche comme "à faire", "en cours" ou "terminée" Pour s'adapter à votre flux de travail, vous avez besoin d'un statut supplémentaire, disons "en attente d'approbation"

Traditionnellement, l'ajout de quelque chose d'aussi simple que cela nécessiterait un effort d'ingénierie, prenant quelques semaines, voire quelques mois, en fonction de la feuille de route.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le développement low-code a changé la façon dont les équipes de génie logiciel travaillent aujourd'hui. Dans cet article de blog, nous vous montrons comment.

Qu'est-ce que le low-code ?

Le low-code est un paradigme de développement de logiciels avec un minimum de codage manuel alimenté par des interfaces graphiques. Il s'agit d'une alternative au développement traditionnel qui utilise le développement visuel au lieu d'une approche textuelle pour construire des applications.

Il permet aux développeurs de glisser-déposer des éléments pour personnaliser les applications. Il automatise les tâches répétitives et améliore l'efficacité, en soutenant les principes de développement de logiciels sans gaspillage .

Il ne faut pas confondre le "low code" avec un concept émergent appelé "no code" Voyons les différences.

Low-Code vs No-Code : Quelle est la différence ?

Au niveau le plus élémentaire, le développement d'applications "low code" nécessite certaines compétences techniques qui applications sans code ne le font pas. Cela crée également d'autres différences.

| Les plates-formes à faible code sont utilisées pour les applications complexes qui peuvent nécessiter une programmation manuelle supplémentaire, mais aussi pour les applications simples qui peuvent être construites avec des composants réutilisables

| Personnalisations complexes possibles | Personnalisations limitées et de nature prédéterminée

| Les applications peuvent être personnalisées de façon complexe ou de façon limitée, en fonction de leur nature

| Idéal pour les applications telles que les sites web, les applications mobiles, l'automatisation des processus internes, etc. | Convient pour les applications en libre-service, les tableaux de bord, les pipelines de données, etc. |

Différence entre les plateformes low code et no code

Pourquoi le développement low-code gagne-t-il en popularité ?

Les plates-formes d'application à code bas devraient connaître une croissance de 20 % cette année, pour atteindre une valeur de marché de plus de 12 milliards de dollars, d'après Gartner . Dans le monde du développement d'applications agiles, un code réduit ajoute une efficacité incrémentale.

Les entreprises, grandes et petites, tirent parti du développement à code réduit et en retirent de nombreux avantages. Voici pourquoi.

Vitesse de développement : Le développement d'applications à code bas est 40-60% plus rapide . En conséquence, vous pouvez aller plus vite sur le marché, expérimenter davantage, vous améliorer continuellement et évoluer avec les besoins du marché.

Coût du développement : Les plateformes de développement à code bas fonctionnent en créant des éléments préfabriqués, comme des modèles, qui peuvent être réutilisés ou reconfigurés pour créer de nouvelles applications. Cela permet de réduire considérablement le coût de développement de nouvelles applications.

Démocratisation du développement d'applications : Traditionnellement, seuls les développeurs ayant des connaissances en matière de codage dans un langage de programmation particulier pouvaient créer des applications. Grâce à l'approche visuelle du code bas, même les utilisateurs professionnels peuvent aujourd'hui créer des applications robustes et sécurisées.

Disponibilité des ressources : IDC prédit une pénurie de quatre millions de développeurs d'ici 2025. Les entreprises sont confrontées à d'immenses défis en matière de recrutement, de formation et de fidélisation des talents. Le low code permet de relever ce défi, en libérant les développeurs pour qu'ils se concentrent sur la résolution de problèmes plus complexes.

Capacités de collaboration : Les plateformes à code bas permettent aux utilisateurs professionnels et techniques de travailler ensemble et de créer des applications en collaboration. Ils peuvent travailler sur le retour d'information et créer de la valeur de manière incrémentale.

Adaptabilité : Les applications créées à l'aide de plates-formes à code bas peuvent s'intégrer à des applications et à des données externes grâce à des connecteurs et à des API sécurisés. Cela facilite également la connexion à l'écosystème technologique des fournisseurs et des partenaires.

Maintenabilité : Les plateformes à code bas prennent en charge toutes les étapes du développement de l'application. Cela signifie que vous pouvez non seulement créer des applications, mais aussi les déployer, contrôler les versions, etc.

Avantages de l'utilisation de la technologie à code bas

La technologie "low code" est l'un des outils de développement d'applications les plus puissants, que vous soyez une petite ou une grande entreprise, une société de services ou de produits, un éditeur de logiciels ou autre. Elles peuvent apporter des avantages transformationnels tels que les suivants.

Réduction des coûts

Les principes clés du code bas sont la réutilisation, la répétabilité et l'automatisation. Le code réduit permet d'économiser les efforts de développement en répétant les processus, en réutilisant les composants et en automatisant les tâches répétitives. Cela se traduit directement par des économies. Il réduit également la nécessité d'engager de grandes équipes de développement, ce qui permet de réduire encore les coûts.

Productivité des développeurs

Les plates-formes à faible codage font partie des meilleurs outils de productivité pour les développeurs . Avec un code réduit, les développeurs peuvent glisser-déposer des composants pour créer rapidement des applications. De plus, les applications simples peuvent être développées par les utilisateurs professionnels sans l'effort de l'équipe d'ingénieurs.

Le temps ainsi gagné peut être consacré à la résolution de problèmes complexes, ce qui améliore la productivité et l'efficacité des développeurs.

Formation et développement des compétences

Les plates-formes à code bas sont idéales pour les nouveaux employés, les développeurs citoyens et les personnes en transition. Elles leur fournissent les garde-fous nécessaires pour faire des erreurs et apprendre. Elles accélèrent le processus de développement tout en leur permettant de se perfectionner rapidement sans avoir besoin d'efforts de formation manuelle.

Collaboration interfonctionnelle

Une plate-forme de développement à code réduit réunit les équipes commerciales et techniques, qui sont généralement en désaccord les unes avec les autres. Elle leur donne un langage et un vocabulaire communs pour collaborer plus efficacement. Elle leur permet également de s'appuyer sur le travail des uns et des autres.

Par exemple, l'utilisateur professionnel peut créer une application que le développeur peut mettre à jour/affiner sur la plateforme de développement intégrée l'éditeur de code intégré .

Agilité organisationnelle

La capacité de créer des applications rapidement et à faible coût permet aux organisations de créer des produits et de les commercialiser plus rapidement. Elles peuvent également apporter des ajustements et des améliorations aux applications existantes en fonction des réactions du marché.

Maintenance et gouvernance

Un code bas permet aux équipes d'ajouter des correctifs, d'apporter des améliorations et de se conformer rapidement à la réglementation. Il crée également des structures pour les fonctions de gouvernance telles que l'authentification, l'autorisation, la confidentialité des données, etc. Il aide à DevOps et agile gèrent plus efficacement les opérations en cours.

Expérience des employés

Les outils à faible code sont largement utilisés pour développer des applications internes telles qu'un système de gestion des ressources humaines. Cela permet d'éliminer les frictions dans les processus internes et d'améliorer l'expérience des employés.

Malgré ses nombreux avantages, l'adoption d'un code bas n'est pas sans poser de problèmes. Voyons quels sont ces défis et comment vous pouvez les surmonter.

Cas d'utilisation du code bas

Conception de l'interface utilisateur

Les équipes de conception créent des interfaces utilisateur avec des composants réutilisables tels que des boutons, des arrière-plans, des couleurs, des formes, etc., avec des plates-formes à code réduit.

Portails pour les employés

Les applications internes qui offrent des expériences en libre-service, telles que les demandes de remboursement, les demandes de congé, les réservations de voyage, etc. sont des cas d'utilisation parfaits pour le low code.

Modernisation de l'héritage

Les organisations dotées d'applications patrimoniales disposent déjà d'une logique d'entreprise et de données bien définies. Une plateforme à code bas permet de moderniser l'application rapidement et efficacement. Lorsqu'il n'est pas possible de remplacer les applications patrimoniales, le code bas peut également être utilisé pour les extensions et les intégrations.

Génération d'API

Les générateurs d'API à code bas peuvent automatiser l'une des tâches les plus fastidieuses du développement de logiciels et de la modernisation des applications existantes.

Prototypage

Avant d'investir du temps et de l'énergie dans le développement d'une application de niveau production, les entreprises utilisent une plateforme à code bas pour le prototypage rapide ou la création d'un produit minimum viable.

Reporting

la vue de la charge de travail de ClickUp basée sur les données des tâches, des utilisateurs, des estimations de temps et du suivi du temps

Les plateformes à faible code sont parfaites pour intégrer des sources de données et créer des tableaux de bord personnalisés sans effort d'ingénierie supplémentaire.

Personnalisation au niveau de l'entreprise

Lorsque les utilisateurs professionnels ont besoin d'une personnalisation spécifique, les plateformes à code bas peuvent les aider. Les utilisateurs professionnels peuvent ajouter ou modifier ce dont ils ont besoin sans impliquer l'équipe d'ingénieurs.

Défis de l'intégration du développement à code bas et de la technologie

En tant que méthodologie émergente de développement rapide d'applications, le code bas est bloqué au stade de l'évaluation dans les organisations parce qu'il pose des défis nouveaux et uniques.

Liberté limitée : Le code personnalisé offre une liberté infinie pour construire tout ce que les applications à code réduit ne peuvent pas faire

: Le code personnalisé offre une liberté infinie pour construire tout ce que les applications à code réduit ne peuvent pas faire Contraintes de plateforme : Quelle que soit la plateforme low code que vous choisissez, vous êtes limité par ses fonctionnalités. Cela signifie que vous ne pouvez faire que ce que la plateforme vous permet de faire

: Quelle que soit la plateforme low code que vous choisissez, vous êtes limité par ses fonctionnalités. Cela signifie que vous ne pouvez faire que ce que la plateforme vous permet de faire L'enfermement dans le fournisseur : La plupart des plates-formes à code bas ne sont pas interopérables avec d'autres plates-formes, ce qui rend le coût du changement trop élevé

: La plupart des plates-formes à code bas ne sont pas interopérables avec d'autres plates-formes, ce qui rend le coût du changement trop élevé Limitations de l'intégration : Les plates-formes modernes à code réduit peuvent ne pas fonctionner correctement avec les logiciels existants, ce qui crée des complexités que les développeurs doivent gérer

: Les plates-formes modernes à code réduit peuvent ne pas fonctionner correctement avec les logiciels existants, ce qui crée des complexités que les développeurs doivent gérer Évolutivité : Les applications construites à l'aide de plates-formes à code réduit peuvent ne pas être évolutives pour les besoins de l'entreprise

: Les applications construites à l'aide de plates-formes à code réduit peuvent ne pas être évolutives pour les besoins de l'entreprise Coût : Les plateformes à code réduit peuvent avoir des structures de coûts complexes, exigeant que vous payiez un supplément pour les fonctionnalités supplémentaires dont vous avez besoin

Compte tenu de ces défis, le choix de l'outil "low code" adapté à vos besoins devient extrêmement important. Voici quelques conseils précieux.

Avant de chercher un outil à code bas, définissez clairement vos besoins. Posez-vous les questions suivantes :

À quoi va servir l'outil ?

Qui sont les utilisateurs de cet outil ?

Quelles applications avez-vous l'intention de créer ?

Quels sont les cas d'utilisation de l'outil ?

Combien êtes-vous prêt à dépenser ?

Quels sont vos critères de réussite pour l'outil "low code" ?

Supposons que vous souhaitiez que vos utilisateurs professionnels puissent apporter des personnalisations et des améliorations simples à votre système d'information outil de gestion de projet . Vous avez besoin des fonctionnalités suivantes.

Automatisation du flux de travail

automatisations personnalisées sur ClickUp

Chaque équipe a ses propres processus et flux de travail. Plusieurs d'entre eux peuvent être automatisés à l'aide de simples déclencheurs de type "if-this-then-that". Choisissez une plateforme à faible code qui vous permet de configurer ces flux de travail pour qu'ils soient exécutés automatiquement.

ClickUp Automations est un outil sans code qui vous permet de configurer des déclencheurs pour automatiser les flux de travail pour divers cas d'utilisation.

Par exemple, vous pouvez configurer ClickUp pour qu'il modifie le statut d'une tâche chaque fois qu'une sous-tâche est terminée. Ou assigner automatiquement une tâche à un utilisateur en fonction du changement de statut. Ou créer une tâche lorsque quelqu'un remplit une demande formulaire pour les équipes logicielles .

Relations complexes

dépendances et relations que vous pouvez gérer sur ClickUp_

Les projets d'aujourd'hui comportent des tâches complexes et interconnectées qui ont un impact les unes sur les autres. Votre outil de gestion de projet doit prendre en compte ces relations. Il doit vous permettre de relier des tâches ou des documents, d'ajouter des dépendances aux tâches, de lier des ressources et d'intégrer des outils externes.

ClickUp offre une gestion des relations sans code pour tous les artefacts. Avec ClickUp, vous pouvez créer des liens entre les tâches, les documents et les dépendances pour accéder à tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Intégrations

Si vous utilisez plusieurs outils pour vos différents besoins professionnels, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir recours à l'aide d'ingénieurs chaque fois que vous avez besoin qu'ils travaillent ensemble. Votre outil de gestion de projet a besoin d'une méthode d'intégration avec des applications externes.

ClickUp s'intègre à plus de 1000 applications sans que vous ayez besoin d'écrire le moindre code. Des outils de communication comme Gmail et Slack à applications de productivité comme Harvest et outils commerciaux comme HubSpot et GitHub, ClickUp peut s'intégrer à presque tous les outils auxquels vous pouvez penser.

exemples d'automatisation entre ClickUp et HubSpot

La plupart de ces intégrations sont bidirectionnelles. Cela signifie que vous pouvez mettre en place des déclencheurs d'automatisation pour mettre à jour l'outil externe à partir de ClickUp et vice versa.

Tableaux de bord

La qualité d'un logiciel de gestion de projet dépend de la visibilité qu'il offre aux différentes parties prenantes. Pour obtenir une vue à 360 degrés de leur projet, les gestionnaires ont besoin de tableaux de bord personnalisables qui présentent les informations essentielles pour eux.

tableau de bord ClickUp avec graphiques personnalisés

Les graphiques personnalisés de ClickUp vous permettent de visualiser votre travail comme vous le souhaitez sans effort de codage supplémentaire.

Avec ClickUp, vous pouvez choisir parmi plus de 50 widgets qui suivent le temps, les tâches, les progrès, la charge de travail, le sprint, et plus encore. Vous pouvez également convertir votre tableau de bord en calculatrice pour obtenir des sommes, des moyennes et plus encore pour n'importe laquelle de vos tâches.

Utilisez ces modèles agiles comme source d'inspiration pour les tableaux de bord que vous aimeriez créer.

Amélioration des performances

La qualité du travail dépend des normes que les équipes se fixent. Malgré tous leurs efforts et une liste de contrôle bien conçue, certains éléments passent entre les mailles du filet. Un bon système de gestion de projet peut éviter cela grâce à une automatisation intelligente. ClickApps -Les applications préconstruites sans code de ClickUp permettent justement cela. En voici quelques exemples.

L'applicationavertissement de dépendance vous permet d'être averti avant de fermer des tâches qui en attendent d'autres

L'avertissement de dépendanceavertissement incomplet vous empêche de fermer les tâches qui ont des sous-tâches, des commentaires ou des listes de contrôle non résolus

L'application "Qui est en ligne ?" vous permet de voir qui est en ligne pour un rattrapage rapide en temps réel

Personnalisation

Toutes les applications que vous utilisez sont dotées d'un ensemble de fonctions intégrées. Et si vous avez besoin de ces fonctionnalités mais d'un peu plus ? Par exemple, une agence peut vouloir un identifiant de tâche personnalisé pour chaque client.

champs personnalisés sur ClickUp

ClickApps vous permet de créer des identifiants de tâches personnalisés. De plus, vous pouvez ajouter des champs personnalisés dans différents formats Vous pouvez ajouter des champs personnalisés dans différents formats, tels que des dates, des informations de contact, des listes déroulantes, des cases à cocher, des liens, des formules, des balises, etc.

Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle générative est l'une des technologies les plus transformatrices de cette décennie. Vous ne devriez pas avoir à embaucher un grand d'ingénieurs pour le faire fonctionner pour vous.

l'IA de ClickUp pour générer des idées ClickUp AI permet d'accélérer les plans de développement et la documentation. En quelques clics, vous pouvez générer des idées de produits, des feuilles de route et bien d'autres choses encore, grâce à des outils d'aide à la décision élaborés par des experts Outils d'IA pour les équipes logicielles au sein même de ClickUp.

Boostez votre gestion de projet de la manière No Code avec ClickUp

Une grande partie de nos vies et de notre travail est aujourd'hui médiatisée par la technologie. Même les entreprises que nous considérons comme non technologiques - comme les services d'art ou de beauté - utilisent des outils numériques pour prendre des commandes, gérer les opérations, le marketing, etc.

Les outils de gestion de projet prêts à l'emploi ne conviennent pas à tous les usages. Ils peuvent s'avérer peu flexibles par rapport aux particularités de votre projet. C'est là que le développement de logiciels sans code entre en jeu !

Les fonctionnalités sans code de ClickUp vous permettent d'améliorer votre gestion de projet, votre collaboration, votre gestion des ressources et le développement de vos produits.

Grâce aux fonctions de personnalisation, d'automatisation et de glisser-déposer basées sur l'interface graphique de ClickUp, vous pouvez optimiser vos opérations et augmenter votre productivité. Essayez-le vous-même. S'inscrire gratuitement à ClickUp .