Construire des équipes plus fortes : Votre guide des étapes du développement d'une équipe

Constituer une bonne équipe n'est pas un jeu, même si cela peut ressembler à la reconstitution d'un puzzle. 🧩

Vous devez examiner attentivement les talents et les capacités des personnes et investir votre temps, votre leadership, vos capacités de persuasion et vos ressources organisationnelles pour unir des personnes d'horizons divers autour d'une cause partagée. Ce n'est qu'à cette condition que vous parviendrez à un collectif capable d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Mais la bataille ne s'arrête pas là ! Une fois votre équipe constituée, vous devez la faire évoluer d'un groupe d'individus vers une unité hautement productive et cohésive.

Dans cet article, nous allons découvrir cinq étapes de développement d'une équipe et comprendre comment les gérer pour constituer des équipes performantes qui font le travail. Mais avant cela, examinons rapidement ce qu'est le développement d'une équipe.

Qu'est-ce que le développement d'une équipe ?

Tout comme nous passons par différentes phases de croissance, de l'enfance à l'âge adulte en passant par l'adolescence, les équipes connaissent elles aussi un long processus de développement qui peut être divisé en multiples étapes.

Si vous êtes un chef d'équipe désireux de tirer le meilleur de chacun de ses membres, il est essentiel de comprendre entièrement ce processus de développement, tout comme il est important pour les parents de comprendre pleinement le parcours de croissance de leur enfant. Le concept des étapes de développement de l'équipe fournit un cadre parfait pour cela.

5 étapes du développement d'une équipe

Via : L'équipe Les cinq étapes du développement d'une équipe ont été définies pour la première fois par le psychologue américain Bruce Teams en 1965. Dans un essai intitulé Séquences de développement dans les petits groupes teams a expliqué que les petites équipes commencent leur cycle de vie à l'étape de la formation et le terminent à l'étape de l'ajournement. Il est essentiel de comprendre ces étapes et votre rôle en tant que leader ou membre dans chacune d'entre elles pour garantir la réussite de votre effort collectif. Décrivons-les en détail.

Étape 1 : Le formulaire

Lorsque les membres de votre équipe se réunissent pour la première fois autour d'une table, il n'y a généralement que peu ou pas de connexions entre eux. Même si certains d'entre eux se connaissent depuis longtemps, ils n'ont qu'un aperçu très limité de leurs compétences respectives styles de travail ou des approches du projet. En bref, les bases de la relation de travail de votre équipe sont en train de prendre forme ; c'est pourquoi cette étape s'appelle la construction de l'équipe ou étape de formation. 🧱

Mais en même temps, il y a beaucoup d'enthousiasme parmi les membres de l'équipe au cours de cette étape. Ils sont enthousiastes à l'idée d'embarquer dans quelque chose de nouveau et de travailler avec de nouvelles personnes. Cet enthousiasme peut se manifester sous forme de curiosité ou d'anxiété s'ils ont l'impression de ne pas être aussi talentueux que certains membres de leur équipe.

Le rôle du chef d'équipe

En tant que chef d'équipe, votre rôle à cette première étape du développement de l'équipe est de veiller à ce que chacun se familiarise avec ses rôles et responsabilités ainsi qu'avec ceux des membres de son équipe. Une compréhension claire de ces aspects fera des merveilles pour la collaboration au sein de l'équipe et le développement du groupe. 💁

Il vous incombe également de répondre à toutes les questions que pourrait susciter la curiosité des membres de votre équipe. En outre, vous devez apaiser toute anxiété liée à la performance en leur faisant savoir qu'ils n'ont été sélectionnés pour leur rôle spécifique qu'après un examen minutieux de leurs talents et de leurs capacités.

Étape 2 : La tempête

À mesure que les membres de l'équipe apprennent à se connaître et commencent progressivement à travailler ensemble sur le projet, un certain nombre de conflits et de problèmes peuvent survenir. Par exemple :

Certains membres de l'équipe peuvent ne pas être à l'aise avec le style de travail des autres

Certains peuvent avoir des affichages contradictoires sur la façon dont le projet doit se dérouler

Certains peuvent ressentir de l'anxiété en raison d'une surcharge d'informations

Et n'oublions pas que certains membres de l'équipe peuvent également avoir leurs propres ambitions ou agendas qu'ils veulent poursuivre pour progresser rapidement dans leur carrière.

Tous ces problèmes peuvent créer un environnement turbulent, c'est pourquoi cette deuxième étape du développement de l'équipe est appelée l'étape du storming. ⛈️

Le rôle du chef d'équipe

Cette étape peut faire ou défaire les équipes en fonction de la manière dont les managers d'équipe la gèrent. Si vous avez correctement expliqué les rôles et les responsabilités de tous les membres de l'équipe lors de la première étape, votre travail sera facilité. Mais si vous observez des confusions et des conflits persistants, il est temps de les définir clairement pour tout le monde une fois de plus (peut-être en utilisant des un logiciel de forfait de main-d'œuvre ).

En cas de désaccord sur l'orientation du projet, le fait de définir clairement la mission et l'objectif de votre équipe peut vous remettre sur la bonne voie. Cela peut apporter une clarté bien nécessaire à l'ensemble de l'équipe et aider à déterminer l'approche et l'orientation idéales du projet avec lesquelles tout le monde peut être à l'aise. 🤝

Enfin, ne soyez pas effrayé par les désaccords. Si les conflits peuvent être mortels en l'absence d'une bonne.. manager d'équipe ils ne sont pas nécessairement mauvais. En fait, elles sont tout à fait naturelles et sont même le signe que les membres de l'équipe mettent toute leur passion et leurs connaissances au service du projet.

Toutefois, il est important d'inviter les auteurs à résoudre rapidement les différends au lieu d'essayer de les éviter ou de les dissimuler. Cette approche permet d'éviter que ces problèmes mineurs ne se transforment en problèmes majeurs susceptibles de mettre en péril votre projet.

Étape 3 : Normalisation

Comme son nom l'indique, cette étape correspond à la normalisation de la tempête qui s'est abattue sur les membres de l'équipe au cours de l'étape précédente. Les membres de l'équipe se sont progressivement adaptés aux approches professionnelles de chacun et sont devenus réceptifs aux commentaires constructifs de leurs collègues ou de leurs managers.

Le rôle du chef d'équipe

Au fur et à mesure que les membres de votre équipe se comprennent et comprennent l'orientation du projet, votre tâche consiste à tirer parti de ce nouvel esprit d'équipe en formulant et en mettant en œuvre les actions suivantes en affinant les processus et des flux de travail qui permettent une collaboration sans faille.

En d'autres termes, c'est le moment idéal pour l'optimisation des processus . Si vous avez déjà mis en place des procédures, modifiez-les un peu pour les adapter aux spécificités du projet, ainsi qu'à la personnalité et au style de travail des membres de votre équipe. Par exemple, si les membres de votre équipe se sentent frustrés par le nombre de fois où ils doivent mettre à jour le statut du projet, vous pouvez rationaliser cette étape à l'aide d'une procédure d'évaluation de l'état d'avancement du projet outil d'automatisation du flux de travail .

Étape 4 : Exécution

L'étape de la performance est celle où votre équipe atteint le summum de la performance. À ce stade, les membres de l'équipe ont probablement appris à collaborer efficacement et suivent des procédures bien définies pour atteindre les objectifs de votre équipe en tant qu'unité cohésive. Cela peut être visible dans l'augmentation de leur niveau de productivité et dans la réduction du nombre de conflits. 🤩

Le rôle du chef d'équipe

À mesure que les membres de votre groupe atteignent les objectifs du projet les uns après les autres, il est temps de célébrer votre réussite commune. C'est également le moment idéal pour évaluer leur productivité et leur donner un feedback constructif, en particulier à ceux qui ne sont peut-être pas au mieux de leur forme. Enfin, vous devriez également vous féliciter d'avoir guidé votre équipe jusqu'à cette étape.

Étape 5 : Levée de la séance

La cinquième étape est parfois appelée l'étape du "deuil", car elle se produit lorsque le projet est terminé ou a atteint l'objet souhaité. Les membres de l'équipe peuvent entrer dans une période de faible productivité en prévision de l'ajournement de l'équipe.

Ils peuvent également avoir du mal à travailler dans d'autres équipes pendant un certain temps, principalement parce qu'ils se sont habitués au style de travail de leurs anciens collègues. C'est précisément la raison pour laquelle le début de chaque nouveau cycle de développement d'une équipe est si difficile - les membres doivent se libérer de leurs anciennes habitudes et adopter quelque chose de nouveau.

Le rôle du chef d'équipe

Célébrez tout ce que vous et les membres de votre équipe avez réalisé et réfléchissez à ce qui aurait pu être mieux fait. Ces leçons apprises peuvent servir de précieuses modèles de forfaits de développement lors de la constitution de votre prochaine équipe.

C'est aussi un moment où les membres de l'équipe se rendent compte que leur parcours au sein du projet et des personnes pour lesquelles ils se sont donnés corps et âme touche à sa fin, ce qui peut susciter de vives émotions. En tant que responsable, il vous incombe de les aider à reconnaître cette phase de transition et de les préparer à ce qui les attend.

Nous avons déjà exploré la manière dont les managers doivent gérer les différentes étapes du développement de l'équipe. Cependant, passer de la théorie à la pratique et mettre tout cela en œuvre peut s'avérer difficile, même pour les managers les plus compétents. En dehors de cela, les membres de l'équipe peuvent également avoir du mal à comprendre et à assumer leurs rôles respectifs. 🤔

C'est là qu'une plateforme de productivité tout-en-un telle que ClickUp intervient pour sauver la situation (et l'équipe). Son Gestion de projet les fonctionnalités de ClickUp facilitent chaque étape du développement de l'équipe grâce à un tableau d'outils permettant de gérer les tâches, de collaborer de manière transparente, d'optimiser les flux de travail et de suivre les objectifs. Voyons comment ClickUp rapproche les équipes sur la voie d'une exécution réussie des projets.

Comprendre les rôles, les responsabilités et les flux de travail

ClickUp vous permet de créer et assigner des tâches aux membres de l'équipe afin que chacun ait une idée claire de ce qu'il doit faire à tout moment. Vous pouvez utiliser Champs personnalisés pour attribuer aux tâches tous les détails nécessaires à leur réussite ou ajouter des fichiers, des commentaires ou des étiquettes pour un contexte supplémentaire. De plus, les tâches peuvent être connectées avec des relations et des dépendances afin que les membres de votre équipe puissent facilement comprendre leurs priorités 🙂

Définissez facilement et rapidement les dates de début et d'échéance d'une tâche ou utilisez des paramètres conditionnels pour que les dates se répètent ou pour créer une nouvelle tâche une fois achevée

Les vues multiples de ClickUp (diagramme Gantt, Tableau, Échéancier, Calendrier, etc.) vous permettent de visualiser toutes les informations relatives au projet pour faciliter la gestion et la coordination de l'équipe. Par exemple, les vues Tableau et Liste vous donnent un aperçu net de votre travail et de la progression du projet, tandis que la vue Calendrier vous permet de visualiser les échéances et les calendriers de l'équipe.

Améliorez votre productivité en rationalisant les tâches et en utilisant les ClickUp Views adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

En outre, ClickUp facilite le travail en équipe grâce à ses fonctions de Vue Équipe et Vue personnelle (Moi) sont des options qui vous permettent de passer facilement de vos tâches personnelles à celles de l'ensemble de l'équipe. Elles vous permettent de passer sans effort de vos tâches personnelles à ce sur quoi toute l'équipe travaille.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Team-View-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Affiche Équipe simplifiée /$$img/

ClickUp 3.0 offre une vue Équipe simplifiée permettant de visualiser la charge de travail de l'ensemble de votre équipe ou d'un individu afin d'assurer la continuité du travail

Vous pouvez également créer des wikis entiers pour vos projets auxquels les membres de votre équipe peuvent se référer en cas de doute à l'aide de Documents ClickUp clickUp Docs est l'outil de gestion des documents de la plateforme. Il sert d'éditeur de texte intégré à votre environnement de travail ClickUp, vous permettant de créer facilement des documents riches et de les joindre à des tâches ou de les partager avec les membres de votre équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png Les sous-pages des documents de ClickUp 3.0 simplifiées /$$img/

Affichez rapidement toutes vos sous-pages et relations connectées sur ClickUp Docs pour rester organisé et garder le travail connecté

Enfin, utilisez Objectifs ClickUp pour définir et suivre les objectifs et les jalons spécifiques et mesurables que votre équipe et vos travailleurs individuels doivent atteindre.

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

Collaborer avec les membres de l'équipe

Bien qu'il existe de nombreux applications de collaboration disponibles sur le marché aujourd'hui, le fait d'avoir une fonction collaborative intégrée à votre principale plateforme de gestion de projet rationalise votre flux de travail et minimise le changement de contexte. Heureusement, ClickUp est doté de nombreuses fonctionnalités qui facilitent les tâches suivantes la collaboration au sein du projet entre les membres de votre équipe. 👯

Par exemple , Tableaux blancs ClickUp permet à votre équipe d'élaborer des forfaits et de visualiser des processus à l'aide de notes autocollantes, de dessins, de blocs de texte, etc. Avec l'outil Affiche ClickUp Chat avec ClickUp Chat, les membres de votre équipe peuvent communiquer entre eux et poser des questions relatives au travail, tandis que des fonctionnalités telles que l'Étiquette, le Commentaire et le Partage de fichiers leur permettent de collaborer sur des fichiers et d'autres ressources au sein de l'environnement ClickUp. Cartes mentales ClickUp leur permet d'esquisser les processus de l'équipe avec les tâches qui y sont intégrées pour une meilleure compréhension et une exécution facile.

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Suivi du statut du projet et de la productivité

Enfin, ClickUp peut vous aider dans les domaines suivants le suivi du projet en vous permettant de surveiller les objectifs de l'équipe, les indicateurs clés de performance et la productivité de tous les membres de l'équipe sur des sites personnalisés Tableaux de bord ClickUp .

Et avec ClickUp Team Insights et rapports avec ClickUp Team Insights and Reporting, vous pouvez facilement suivre et visualiser les données de performance de l'équipe ou tout autre indicateur à partir de votre tableau de bord. Vous pouvez également partager les données avec d'autres parties prenantes dans des rapports qui peuvent être générés rapidement à l'aide d'outils prêts à l'emploi modèles de rapports prêts à l'emploi . 📄

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png Le tableau de bord de ClickUp 3.0 simplifié /$$img/

Affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

ClickUp : Votre arme secrète pour un développement d'équipe efficace

Il y a beaucoup plus à faire pour gérer avec succès votre équipe et vos projets à l'aide de ClickUp - les fonctionnalités mentionnées ici ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Explorez le reste en en vous inscrivant gratuitement à ClickUp et voyez comment il vous aide, vous et votre équipe, à réussir à chaque étape du développement du groupe. 🤞