10 meilleurs logiciels de gestion de cas juridiques en 2024

En tant que juriste, vous devez constamment jongler avec divers projets, qu'il s'agisse de batailles devant les tribunaux, de fusions d'entreprises, de transactions immobilières ou de la sécurité des héritages familiaux par le biais de la planification successorale.

La gestion manuelle des tâches, le respect des délais et la crainte de commettre des erreurs coûteuses sont autant de tâches qui peuvent s'avérer insurmontables.

Mais avec un logiciel de gestion des dossiers, vous pouvez éviter les erreurs, les problèmes de sécurité et les problèmes de conformité.

Que vous soyez au tribunal, que vous traitiez des affaires importantes ou que vous assuriez la sécurité de l'héritage familial, le logiciel de gestion de dossiers est votre assistant juridique. Il permet de respecter les délais, d'organiser les documents, de promouvoir le travail d'équipe et d'informer les clients, le tout dans un seul et même logiciel.

Nous avons compilé les 10 meilleurs logiciels de gestion de dossiers pour les avocats en 2024. Préparez-vous à simplifier la gestion des dossiers !

**Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des dossiers ?

Un logiciel de gestion des cas est un outil spécialisé conçu pour rationaliser et automatiser la gestion des cas, des tâches et des processus au sein des organisations. Il s'agit d'une plateforme centralisée pour le suivi, l'organisation et la collaboration sur divers cas ou projets, souvent dans des champs personnalisés tels que le juridique, les soins de santé, le travail social et l'assistance client.

Le logiciel offre généralement des fonctionnalités telles que le suivi des dossiers, la gestion des documents, l'automatisation du flux de travail et des outils de communication, afin de traiter et de surveiller la progression des dossiers.

**Quels sont les avantages d'un logiciel de gestion de cas ?

Les logiciels de gestion de dossiers comportent un intervalle d'avantages qui contribuent à accroître l'efficacité et à améliorer les processus organisationnels. Parmi les avantages clés, citons :

Le logiciel de gestion de cas automatise les tâches et les processus, réduisant ainsi les efforts manuels et augmentant l'efficacité globale du flux de travail

Amélioration de la collaboration: Le logiciel fournit une plateforme centralisée pour la collaboration des équipes, assurant une meilleure communication et coordination des activités liées aux dossiers

Organisation améliorée: Les fonctionnalités de gestion centralisée des documents permettent d'organiser et de stocker les informations de manière systématique, ce qui facilite l'accès et réduit le risque de perte de données

Responsabilisation et suivi: Les outils de suivi des dossiers vous permettent de surveiller la progression des dossiers, d'assigner des tâches et de fixer des paramètres, ce qui favorise la responsabilisation et la transparence au sein de l'équipe

L'automatisation, la rationalisation des processus et l'optimisation des flux de travail permettent de réaliser des économies en termes de temps, de ressources et de dépenses opérationnelles

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de cas devrait rechercher ?

Choisir le meilleur logiciel de gestion des dossiers juridiques pour votre cabinet d'avocats est la première étape pour stimuler la productivité et l'efficacité. Il s'agit de trouver l'adéquation parfaite, depuis les outils jusqu'à la livraison, pour que tout se passe bien.

Voici quelques facteurs essentiels à prendre en compte lors du choix d'un système de gestion des dossiers juridiques :

Des fonctionnalités robustes : Choisissez un logiciel qui offre des fonctions essentielles, notamment la collaboration, la gestion de projet, la gestion des clients, gestion des contacts, et suivi du temps des avocats fonctionnalités

Convivialité: Le bon logiciel doit être simple à paramétrer avec une interface claire et soignée

Le bon logiciel doit être simple à paramétrer avec une interface claire et soignée **Le logiciel doit être simple à configurer et son interface doit être claire et sans fioritures

L'évolutivité : Le logiciel doit avoir des fonctionnalités qui facilitent les processus d'entreprise et qui s'adaptent à la croissance

Intégration des outils : Assurez-vous qu'il s'intègre parfaitement aux autres outils utilisés par votre équipe, notamment les logiciels de gestion de la relation client, les logiciels de communication et les applications de gestion des connaissances

Rapports et analyses : Il devrait être en mesure de suivre la progression des affaires juridiques, d'identifier les goulets d'étranglement et d'assurer une prise de décision fondée sur des données

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de cas à utiliser en 2024

1. ClickUp

L'e-mail marketing en toute simplicité avec ClickUp AI ClickUp est en tête de liste des meilleures tâches et gestion de bureau en 2024. Il peut se doubler d'un logiciel de gestion du cycle de vie des contrats. Les formulaires ClickUp sont parfaits pour le processus d'accueil des clients. Les cabinets d'avocats et les juristes peuvent tirer parti de ses fonctionnalités impressionnantes, dont la La fonctionnalité de gestion de projet ClickUp Law qui simplifie la gestion des tâches organisationnelles.

Scellez l'accord avec le modèle d'accord de partenariat de ClickUp - votre feuille de route pour des collaborations fructueuses

ClickUp facilite le processus d'obtention d'un retour d'information sur vos discussions avec les clients. Personnalisez les modèles de gestion comme le Plan d'action pour la gestion des cas pour les entreprises de toutes tailles. Débloquer le plein potentiel des ClickUp Documents pour révolutionner la création de documents et la collaboration au sein de votre équipe.

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe ClickUp IA aide les processus de communication, y compris la rédaction d'e-mails, de rapports, etc. Tableaux blancs ClickUp aide à visualiser les idées, favorisant ainsi une collaboration efficace au sein de l'équipe.

La détection de collaboration permet aux équipes de travailler et de modifier simultanément dans les Tableaux blancs ClickUp

Dans l'ensemble, ClickUp est un outil compétitif que chaque cabinet juridique devrait envisager pour l'optimisation des opérations, l'amélioration des interactions client-avocat, le suivi du temps, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisation : ClickUp IA gère les tâches répétitives et limite le risque d'erreur humaine

: ClickUp IA gère les tâches répétitives et limite le risque d'erreur humaine Tâches ClickUp : Assignez des tâches aux membres de l'équipe avec des délais et des priorités précis et suivez la progression en temps réel

: Assignez des tâches aux membres de l'équipe avec des délais et des priorités précis et suivez la progression en temps réel ClickUp Formulaires : Saisissez les informations du client et les détails du cass à travers un portail client sécurisé

: Saisissez les informations du client et les détails du cass à travers un portail client sécurisé Tableaux de bord et affichages personnalisables : Créez des tableaux de bord personnalisés pour afficher les informations dont vous avez besoin en un coup d'œil et partagez-les avec votre équipe pour une meilleure visibilité

: Créez des tableaux de bord personnalisés pour afficher les informations dont vous avez besoin en un coup d'œil et partagez-les avec votre équipe pour une meilleure visibilité ClickUp Documents : Créez et partagez des documents, des feuilles de calcul et des présentations directement dans ClickUp, sans avoir à passer d'un outil à l'autre

: Créez et partagez des documents, des feuilles de calcul et des présentations directement dans ClickUp, sans avoir à passer d'un outil à l'autre Affichage de discussion : Discuter avec les membres de l'équipe instantanément sans quitter ClickUp, en gardant la communication et le contexte en un seul endroit

: Discuter avec les membres de l'équipe instantanément sans quitter ClickUp, en gardant la communication et le contexte en un seul endroit Personnalisation : Personnalisez vos flux de travail en fonction de votre entreprise

: Personnalisez vos flux de travail en fonction de votre entreprise Suivi : Suivez facilement la progression de votre équipe et gérez vos clients en toute simplicité

Les limites de ClickUp

La version mobile n'est pas aussi robuste, car plusieurs fonctionnalités web peuvent être indisponibles

Prix ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9000+ commentaires)

: 4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3500+ commentaires)

2. Appian

via Appian Appian est un logiciel de gestion des dossiers sans code qui permet de gérer efficacement les processus juridiques, les dossiers et les activités des clients.

Contrairement à d'autres outils de traitement des dossiers, Appian offre un mélange de gestion des processus comme Lean ou Six Sigma avec l'automatisation pour faciliter les processus de gestion des dossiers.

En outre, Appian s'intègre à diverses sources de données et systèmes tels que Salesforce, SAP, Microsoft et Oracle, ce qui rend l'accès aux informations sur différentes plateformes transparent.

Les meilleures fonctionnalités d'Appian

Techniques de gestion des processus: Appian permet l'automatisation grâce à des techniques telles que Lean ou Six Sigma

Appian permet l'automatisation grâce à des techniques telles que Lean ou Six Sigma Personnalisation : les fonctionnalités d'accès facilitent la création et le déploiement d'applications personnalisées pour diverses tâches juridiques

: les fonctionnalités d'accès facilitent la création et le déploiement d'applications personnalisées pour diverses tâches juridiques Mises à jour : Mise à jour : de nouvelles fonctions sont lancées tous les trimestres, ce qui permet aux utilisateurs d'être au fait des technologies les plus récentes

: Mise à jour : de nouvelles fonctions sont lancées tous les trimestres, ce qui permet aux utilisateurs d'être au fait des technologies les plus récentes Abordable : Essai gratuit avec démo, apprentissage directionnel et stockage illimité des données

Limites d'Appian

Les forfaits sont vagues, ce qui rend le processus peu transparent

Les utilisateurs se plaignent souvent de problèmes de performance et de fiabilité, notamment de lenteur de chargement, de mises à jour fréquentes et inutiles, de bugs et de dysfonctionnements

Mauvaise gestion des données, car l'outil ne peut pas gérer d'énormes quantités de données

Prix d'Appian

Forfait Free: Accès complet et apprentissage personnalisé

Accès complet et apprentissage personnalisé Application: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Plateforme: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Unlimited: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) Capterra: Pas assez d'évaluations

3. CASEpeer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/casepeer-1400x794.png CASEpeer /$$$img/

via CASEpeer CASEpeer est un logiciel de gestion de dossiers juridiques conçu pour les avocats spécialisés dans les dommages corporels.

Les cabinets d'avocats et les professionnels du droit ont accès à des fonctionnalités essentielles telles que le suivi des dossiers, les intégrations de calendriers, la gestion automatisée des tâches, les rapports de règlement, les outils de contentieux, ainsi qu'un système de sécurité et de stockage des documents de premier ordre.

CASEpeer meilleures fonctionnalités

Suivi des dossiers: Suivi des coûts, des performances, des informations et génération de rapports en toute transparence

Suivi des coûts, des performances, des informations et génération de rapports en toute transparence Modèles: Accédez à plus de 50 modèles de rapports clés en main

Accédez à plus de 50 modèles de rapports clés en main Intégration : Intégration : Intégration avec des outils populaires tels que Outlook, QuickBooks et Dropbox

: Intégration : Intégration avec des outils populaires tels que Outlook, QuickBooks et Dropbox Adaptable: Convient parfaitement aux avocats spécialisés dans les dommages corporels ou aux cabinets d'avocats

Limites de CASEpeer

Absence d'application mobile native pour les appareils Android et iOS

Il n'offre pas d'assistance pour la personnalisation des champs personnalisés et des formulaires

Les utilisateurs ont rapporté quelques problèmes avec la migration et la synchronisation des données

Prix CASEpeer

Basic: 69 $ par mois

69 $ par mois Pro: 99 $ par mois

99 $ par mois Avancé: 129 $ par mois

CASEpeer évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (100+ commentaires)

4. Clio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Clio\_Gestion_Simplifiée-UI\_Task-Management\_Tasks-550x363-1.png Tableau de bord Clio /$$img/

via Clio Clio est un autre logiciel de gestion de cas basé sur le cloud de premier ordre qui offre un contrôle centralisé des données des organisations juridiques depuis les processus d'accueil des clients, l'information, la gestion des affaires, la planification et la facturation.

Clio combine de manière transparente les documents et les fonctionnalités de communication en une seule interface basée sur le cloud.

En outre, Clio dispose de nombreuses fonctionnalités pour les affaires juridiques, notamment des outils d'onboarding, une assistance à l'engagement des clients et un portail sécurisé d'interaction avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Clio

Gestion des cabinets d'avocats: Suivi du temps, de la facturation et de la gestion des dossierscommunication avec les clients dans une plateforme intuitive

Suivi du temps, de la facturation et de la gestion des dossierscommunication avec les clients dans une plateforme intuitive Accueil des clients et CRM : Embarquez de nouveaux clients grâce aux formulaires d'admission automatisés et au CRM personnalisable de Clio. Capturez des prospects, entretenez les relations et gérez les interactions sans effort, en transformant les prospects en clients fidèles

: Embarquez de nouveaux clients grâce aux formulaires d'admission automatisés et au CRM personnalisable de Clio. Capturez des prospects, entretenez les relations et gérez les interactions sans effort, en transformant les prospects en clients fidèles Automatisation des documents : Génère des documents juridiques en quelques secondes. Personnalisez les modèles, créez des bibliothèques et augmentez votre productivité

: Génère des documents juridiques en quelques secondes. Personnalisez les modèles, créez des bibliothèques et augmentez votre productivité Applications et intégrations : Connectez-vous à plus de 250 applications et services populaires, des logiciels de comptabilité aux plateformes de signature de documents

Limites de Clio

Pas d'accès hors ligne ni de modification en cours des documents

Les utilisateurs signalent que les mises à jour récentes et certaines intégrations provoquent souvent des pépins

Prix de Clio

Easystart: 49 $ par mois

49 $ par mois Essentiels: 89 $ par mois

89 $ par mois Avancé: 119 $ par mois

119 $ par mois Achevé: 149 $ par mois

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1500+ avis)

5. Boule de fumée

via Boule de fumée Smokeball est un logiciel de gestion des dossiers juridiques qui fournit l'automatisation et la facilité d'utilisation aux petits cabinets d'avocats et aux praticiens en solo. Il supprime les tâches répétitives telles que la génération de documents et l'archivage par e-mail, ce qui vous permet de gagner un temps précieux.

Smokeball est également connu pour son interface conviviale, qui simplifie son utilisation sans nécessiter de formation approfondie. Les intégrations fluides avec des outils tiers populaires tels que QuickBooks et Google Agenda éliminent encore davantage les perturbations du flux de travail et les silos de données.

Les meilleures fonctionnalités de Smokeball

Une prise en charge et un accueil sans effort : Gérer les interactions et établir la confiance avec les formulaires automatisés

: Gérer les interactions et établir la confiance avec les formulaires automatisés Gestion intelligente des dossiers : Organisez et suivez les cas, les tâches et les échéances en un seul endroit centralisé, en gardant votre équipe au courant de tout

: Organisez et suivez les cas, les tâches et les échéances en un seul endroit centralisé, en gardant votre équipe au courant de tout Facturation légale et compte fiduciaire : Générez des factures en quelques secondes et suivez les dépenses sans effort. Gérez les fonds des clients en toute sécurité et respectez les réglementations

: Générez des factures en quelques secondes et suivez les dépenses sans effort. Gérez les fonds des clients en toute sécurité et respectez les réglementations Tableaux de bord et rapports : Obtenez des informations grâce aux tableaux de bord personnalisables et suivez les indicateurs clés pour connaître les domaines à améliorer

Limites de Smokeball

Absence d'un répertoire de champs

Smokeball n'est pas flexible en termes de personnalisation

Prix de Smokeball

Bill: 39 $ par mois et par utilisateur

39 $ par mois et par utilisateur Boost: 89 $ par mois et par utilisateur

89 $ par mois et par utilisateur Grow: $179 par mois par utilisateur

$179 par mois par utilisateur Prosper+: $219 par mois par utilisateur

G2: 4.8/5 (250+ commentaires)

4.8/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (200+ avis)

6. MyCase

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/MyCase.jpg Liste des cas dans le site web de MyCase /$$$img/

via Mon cas MyCase est un autre logiciel doté d'impressionnantes capacités d'analyse et de rapports. Il vous aide à approfondir la progression des dossiers, les heures facturables et l'activité de l'équipe, ce qui vous permet d'optimiser les flux de travail et de stimuler les performances de l'équipe.

D'autres fonctions suivant des capacités telles que les alertes de délai, un logiciel client d'e-mail achevé, la facturation et la gestion des documents sont également disponibles. La plateforme MyCase donne la priorité à la prise de décision basée sur les données, à la collaboration centralisée et à l'évolutivité flexible afin de simplifier les processus pour les professionnels du droit.

Les meilleures fonctionnalités de MyCase

Automatisation : Automatisation des processus de préparation des documents juridiques

: Automatisation des processus de préparation des documents juridiques Facturation et paiements : Suivez du temps, générez des factures et acceptez des paiements en ligne en un clin d'œil

: Suivez du temps, générez des factures et acceptez des paiements en ligne en un clin d'œil Gestion des dossiers : Restez organisé et maîtrisez les délais. Gérez les documents, les tâches, les communications et les échéances dans un hub central et sécurisé

: Restez organisé et maîtrisez les délais. Gérez les documents, les tâches, les communications et les échéances dans un hub central et sécurisé Accueil des clients et gestion des prospects : Convertissez les clients potentiels avec des formulaires d'admission personnalisables, gérez les pipelines et entretenez les relations du prospect au client fidèle

: Convertissez les clients potentiels avec des formulaires d'admission personnalisables, gérez les pipelines et entretenez les relations du prospect au client fidèle Flexibilité : Disponible pour les mobiles (Android et iOS)

Limites de MyCase

Personnalisation limitée pour les factures, les rapports et les modèles

Les utilisateurs se plaignent que l'application mobile MyCase présente plusieurs bugs

Prix de MyCase

Basic: 39 $ par mois et par utilisateur

39 $ par mois et par utilisateur Pro: 69 $ par mois et par utilisateur

69 $ par mois et par utilisateur Avancé: 89 $ par mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

7. PracticePanther

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Law-Practice-Management-Software-PracticePanther.png Practice Panther /$$$img/

via PracticePanther PracticePanther est un logiciel complet de gestion de cabinet d'avocats basé sur le cloud. Il se targue d'un paramètre étendu de fonctionnalités, et sa qualité distinctive réside dans sa personnalisation.

Le logiciel de gestion de cas juridiques est étanche à la sécurité, utilisant un cryptage de niveau militaire de 256 bits pour sécuriser les informations sensibles. Les paiements sont également effectués en douceur grâce à la fonctionnalité de facturation légale.

Les meilleures fonctionnalités de PracticePanther

Intégrations transparentes : Connexion avec plus de 100 outils populaires, des logiciels de comptabilité aux plateformes d'e-mail. Pas de silos de données - juste des flux de travail fluides et des processus optimisés

: Connexion avec plus de 100 outils populaires, des logiciels de comptabilité aux plateformes d'e-mail. Pas de silos de données - juste des flux de travail fluides et des processus optimisés Gestion puissante des dossiers : Suivez les affaires, les délais et les tâches sans effort avec des tableaux de bord intuitifs et des flux de travail personnalisables

: Suivez les affaires, les délais et les tâches sans effort avec des tableaux de bord intuitifs et des flux de travail personnalisables Sécurité : Le cryptage de niveau militaire et la protection rigoureuse des données garantissent la sécurité des informations de vos clients

: Le cryptage de niveau militaire et la protection rigoureuse des données garantissent la sécurité des informations de vos clients Documents organisés : Stockez, classez et accédez instantanément aux documents. La génération automatisée de documents permet de gagner du temps et de réduire les erreurs

: Stockez, classez et accédez instantanément aux documents. La génération automatisée de documents permet de gagner du temps et de réduire les erreurs Facturation légale : Facturez vos clients sans stress grâce à la fonctionnalité de facturation intégrée

Limites de PracticePanther

Les utilisateurs trouvent que l'absence d'un client e-mail intégré est un inconvénient

Aucune fonctionnalité native pour l'automatisation des documents, la signature électronique ou les formulaires d'admission, ce qui oblige les utilisateurs à recourir à des intégrations tierces ou à des processus manuels

Prix de PracticePanther

Solo: 59 $ par mois

59 $ par mois Essentiel: 79 $ par mois

79 $ par mois Business: 99 $ par mois

G2: 4.1/5 (90+ reviews)

4.1/5 (90+ reviews) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

8. CosmoLex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/CosmoLex-Dashboard-1536x760-1-1400x693.png CosmoLex /$$$img/

via CosmoLex CosmoLex est un logiciel de gestion de dossiers juridiques de bout en bout qui permet de aux cabinets d'avocats d'assurer le suivi de leurs coûts, de rester en conformité avec les règles de comptabilité juridique et d'assurer l'organisation des documents juridiques dans un emplacement central.

Contrairement à d'autres logiciels de gestion de dossiers, CosmoLex dispose d'un logiciel de compte intégré qui gère les dossiers des clients et suit chaque coût encouru par un cabinet d'avocats.

En outre, CosmoLex offre des fonctionnalités de comptabilité fiduciaire (IOLTA) pour aider les professionnels du droit à imprimer des chèques, des bordereaux de dépôt, des relevés bancaires et à gérer les fonds des clients.

Les meilleures fonctionnalités de CosmoLex

Intégration : Intégration comptable propriétaire, qui ne nécessite aucune intégration avec des applications tierces comme Quickbooks

: Intégration comptable propriétaire, qui ne nécessite aucune intégration avec des applications tierces comme Quickbooks Personnalisation : Processus d'apprentissage personnalisé pour les nouveaux utilisateurs et accès illimité à une assistance client fiable pour tous

: Processus d'apprentissage personnalisé pour les nouveaux utilisateurs et accès illimité à une assistance client fiable pour tous Désignation : Conçu pour répondre aux besoins de comptabilité et de conformité des cabinets d'avocats

: Conçu pour répondre aux besoins de comptabilité et de conformité des cabinets d'avocats Mobilité : L'accès mobile est disponible sur n'importe quel appareil

Limites de CosmoLex

Options de personnalisation limitées

Offre un forfait unique, ne laissant pas de place aux options

Prix de CosmoLex

CosmoLex: 99 $ par mois

**Modules complémentaires

CosmoLex Pay: 0

0 CRM CosmoLex: $147

$147 CosmoLex Sites Web: 149

149 Partage de fichiers et signature électronique: 22

G2: 4.2/5 (300+ reviews)

4.2/5 (300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (300+ commentaires)

9. Matière à fusée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/rocket-matter.png Rocket Matter /$$$img/

via Matière à fusée Rocket Matter est une application de gestion de cas dotée de fonctionnalités qui permettent aux cabinets d'avocats de rester efficaces et productifs. L'outil de gestion de cas permet aux équipes juridiques et aux cabinets de personnaliser les tableaux de bord et de rester connectés de n'importe où.

Grâce à ses fonctionnalités de facturation, les cabinets d'avocats gagnent du temps grâce à la dématérialisation automatique des pré-factures et au traitement par lots. Rocket Matter est également basé sur le cloud ; les documents bénéficient d'une protection et d'un stockage cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Rocket Matter

Rocket Matter Track : Capturez automatiquement chaque minute facturable, simplifiez la comptabilisation du temps et augmentez la précision de la facturation

: Capturez automatiquement chaque minute facturable, simplifiez la comptabilisation du temps et augmentez la précision de la facturation Automatisation des documents : Générer des documents juridiques en quelques secondes, réduire la paperasserie et se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée

: Générer des documents juridiques en quelques secondes, réduire la paperasserie et se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée CRM juridique : Rationalisez l'accueil des clients, entretenez les relations et transformez les prospects en clients fidèles

: Rationalisez l'accueil des clients, entretenez les relations et transformez les prospects en clients fidèles Gestion des contacts : Organisez les informations sur les clients et les dossiers sans effort, stimulez la collaboration et gardez le contrôle sur les communications

: Organisez les informations sur les clients et les dossiers sans effort, stimulez la collaboration et gardez le contrôle sur les communications Rapports avancés : Obtenez des informations fondées sur des données concernant votre cabinet, optimisez vos performances et prenez des décisions éclairées

: Obtenez des informations fondées sur des données concernant votre cabinet, optimisez vos performances et prenez des décisions éclairées Intégration : Connexion avec des dizaines d'outils, comme les plateformes d'e-mail et les logiciels de comptabilité, pour des flux de travail transparents

Limites de Rocket Matter

Options de personnalisation limitées pour les factures, les rapports et la gestion des données modèlesce qui peut ne pas correspondre aux préférences de certaines entreprises

Pas de fonctionnalité native pour l'automatisation des documents et des signatures électroniques, ce qui nécessite des intégrations tierces

Prix de Rocket Matter

Essentials: 49 $ par mois et par utilisateur

49 $ par mois et par utilisateur Pro: 79 $ par mois et par utilisateur

79 $ par mois et par utilisateur Premium: 99 $ par mois et par utilisateur

Rocket Matter évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (100+ commentaires)

4.3/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (200+ avis)

10. ServiceNow

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/create\_new\_user-1400x646.png Tableau de bord ServiceNow /$$img/

via ServiceNow ServiceNow est un logiciel de gestion de cas basé sur le cloud avec des intégrations d'intelligence artificielle qui fournit des solutions intégrées pour l'engagement des services informatiques, la gestion des opérations, la gestion du service client, les opérations de sécurité, etc.

Utilisation de méthodes d'apprentissage automatique, ServiceNow aide à optimiser les processus juridiques depuis la gestion des incidents, la gestion des problèmes, le catalogue des services, la gestion des actifs et la gestion des changements.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Développement d'applications : Créer des applications et des flux de travail personnalisés pour répondre aux besoins et défis juridiques spécifiques

: Créer des applications et des flux de travail personnalisés pour répondre aux besoins et défis juridiques spécifiques Automatisation : Automatisation des processus de flux de travail en utilisant l'IA pour les tâches répétitives telles que l'acheminement des documents, les notifications par courrier électronique et les approbations

: Automatisation des processus de flux de travail en utilisant l'IA pour les tâches répétitives telles que l'acheminement des documents, les notifications par courrier électronique et les approbations Environnements de travail configurables : Concevez et déployez des flux de travail personnalisés pour des domaines de pratique ou des types de cas spécifiques afin de rationaliser les processus

: Concevez et déployez des flux de travail personnalisés pour des domaines de pratique ou des types de cas spécifiques afin de rationaliser les processus Tableaux de bord personnalisables : utilisez les tableaux de bord adaptables pour les utilisateurs individuels et les équipes afin de vous concentrer sur les informations pertinentes

: utilisez les tableaux de bord adaptables pour les utilisateurs individuels et les équipes afin de vous concentrer sur les informations pertinentes Sécurité et confiance : Sécurisez les données des clients avec un cryptage de pointe, des contrôles d'accès et des pistes d'audit pour répondre aux exigences réglementaires

: Sécurisez les données des clients avec un cryptage de pointe, des contrôles d'accès et des pistes d'audit pour répondre aux exigences réglementaires Intégration : S'intègre à d'autres outils, notamment des logiciels de base de données comme Microsoft Azure, AWS, Salesforce, et des outils de communication comme Zoom, pour faciliter la collaboration au sein de l'équipe

Limites de ServiceNow

Les prix ne sont pas clairs

Avec son ensemble d'outils variés, il peut représenter une structure d'apprentissage écrasante pour les cabinets juridiques qui évoluent rapidement

Prix de ServiceNow

Tarification personnalisée (non accessible sur le site web)

Évaluations et critiques de ServiceNow

G2: 4.4/5 (1700+ commentaires)

4.4/5 (1700+ commentaires) Capterra: Pas assez d'évaluations

Simplifiez votre pratique juridique avec un logiciel de gestion de cas

Vous en avez assez de vous noyer dans la paperasse et de ne pas respecter les délais ? Laissez tomber le travail manuel avec un logiciel de gestion de dossiers comme ClickUp. Augmentez le taux de réussite de vos clients grâce à des avantages tels que :

Gestion centralisée des tâches : Organisez des projets, attribuez des tâches et suivre la progression sans interruption sans feuilles de calcul éparpillées ni notes adhésives

: Organisez des projets, attribuez des tâches et suivre la progression sans interruption sans feuilles de calcul éparpillées ni notes adhésives Collaboration améliorée : Favorisez la communication en temps réel entre les avocats, les parajuristes et les clients. Partagez des documents, échangez des commentaires et faites en sorte que tout le monde soit sur la même page

: Favorisez la communication en temps réel entre les avocats, les parajuristes et les clients. Partagez des documents, échangez des commentaires et faites en sorte que tout le monde soit sur la même page Flux de travail automatisés : Automatisez les tâches répétitives telles que la planification des réunions, l'envoi de rappels et la génération de rapports. Libérez le temps de votre équipe pour ce qui compte le plus : vous concentrer sur vos clients

Logiciel de rédaction IA

Les fonctionnalités de repromptage vous permettent de réécrire de grandes quantités de contenu pour qu'il corresponde à votre style de voix spécifique ClickUp IA vous aide à automatiser la réalisation de sous-tâches, de checklists et de rappels pour les étapes critiques. Hiérarchisez les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance grâce à des suggestions alimentées par l'IA.

Utilisez les modèles de l'IA pour rédiger des documents juridiques de routine tels que des lettres, des contrats ou des mémoires. Remplissez automatiquement vos documents avec des informations pertinentes provenant de Tâches ClickUp et des champs. Générer des documents juridiques, contrats et des e-mails en quelques secondes avec ClickUp AI.

Outil suivi du temps

ClickUp facilite le suivi du temps pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. Suivez du temps, paramétrez des estimations, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps depuis n'importe où.

Vous avez besoin d'heures facturables précises. Le bon logiciel de suivi vous permettra de le faire, car il enregistrera à la minute près le temps passé sur les dossiers des clients pour une facturation précise.

Utiliser ClickUp Suivi du temps du projet pour générer des durées enregistrées détaillées en vue de la création de factures, garantissant ainsi la transparence et la satisfaction des clients. Suivez votre temps facturable par rapport aux heures non facturables afin d'optimiser les revenus et l'allocation des ressources.

Liez toutes les entrées de temps à des cas et des tâches spécifiques dans ClickUp pour suivre votre progression et identifier les goulets d'étranglement. Ensuite, estimez les échéanciers avec plus de précision en vous basant sur les données historiques.

Tirez parti de l'expertise du secteur pour rationaliser la réalisation des projets. Pour tout cela, ClickUp est la solution idéale. Son interface intuitive et ses fonctionnalités puissantes transformeront votre travail.