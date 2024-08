10 meilleurs logiciels ERP pour l'industrie manufacturière en 2024 (critiques & ; prix)

Choisir un logiciel ERP pour l'industrie manufacturière n'est pas une tâche facile. Avec autant d'options sur le marché, il peut être difficile de trouver celle qui correspond non seulement aux besoins de votre entreprise, mais aussi à votre budget.

Heureusement pour vous, nous avons créé cette liste des meilleurs logiciels ERP pour la fabrication afin de faire la part des choses. Vous y trouverez nos 10 meilleurs choix, répartis en fonction du prix, des fonctionnalités et des avantages et inconvénients.

Plus, nous mettrons en évidence ce que vous devriez rechercher lorsque vous choisissez un logiciel pour votre entreprise de fabrication afin d'améliorer les processus, de la création du produit à l'exécution. 🙌

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans le logiciel ERP pour la fabrication ? ?

Les logiciels de planification des ressources d'entreprise (ERP) facilitent la gestion d'une entreprise de fabrication. Il prend en charge tout ce qui concerne la comptabilité, les ressources humaines, la chaîne d'approvisionnement et la productivité, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'acheminement des produits dans le processus de fabrication.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un logiciel ERP pour l'industrie manufacturière :

Gestion des stocks: Les fabricants ont besoin d'un logiciel capable de fournir des informations de dernière minute sur la disponibilité, le statut et l'emplacement des matériaux essentiels dans la chaîne d'approvisionnement. ⚒️

Les fabricants ont besoin d'un logiciel capable de fournir des informations de dernière minute sur la disponibilité, le statut et l'emplacement des matériaux essentiels dans la chaîne d'approvisionnement. ⚒️ Planification de la capacité: Vous ne pouvez pas fabriquer plus de produits que votre capacité ne le permet. Recherchez un outil qui offre des rapports et des prévisions pour planifier la capacité et les charges de travail

Vous ne pouvez pas fabriquer plus de produits que votre capacité ne le permet. Recherchez un outil qui offre des rapports et des prévisions pour planifier la capacité et les charges de travail Gestion des tâches: La fabrication implique le travail de dizaines de membres de l'équipe dans tous les services. Choisissez une plateforme qui offre des fonctionnalités de gestion des tâchesgestion des tâches des fonctionnalités telles que l'automatisation pour rationaliser les processus

La fabrication implique le travail de dizaines de membres de l'équipe dans tous les services. Choisissez une plateforme qui offre des fonctionnalités de gestion des tâchesgestion des tâches des fonctionnalités telles que l'automatisation pour rationaliser les processus Service client : Le logiciel ERP pour la fabrication doit également offrir des outils de service client tels que la gestion de la relation client (CRM) pour gérer le suivi des bugs et résoudre les problèmes des utilisateurs

Les 10 meilleurs logiciels ERP de fabrication à utiliser en 2024

Ces 10 logiciels ERP de fabrication peuvent vous aider à rationaliser les flux de travail, à suivre les stocks et à automatiser le travail. Que vous réfléchissiez à des idées de produits, que vous cherchiez à améliorer la capacité ou que vous établissiez des rapports sur la réussite de la fabrication, ces outils vous aideront à faire le travail. 🤩

Améliorer la productivité en rationalisant les tâches et en utilisant des ClickUp Views adaptables pour organiser et surveiller tous les types de travail

Gérez les activités quotidiennes de votre entreprise de fabrication avec ClickUp, un logiciel de gestion des ressources humaines outil de gestion de projet avec des fonctionnalités produit et entreprise pour les organisations. Avec cette plateforme basée sur le cloud, vous obtiendrez une visibilité à l'échelle de l'entreprise, automatiserez les processus et améliorerez collaboration en temps réel entre les départements. 💪 L'Enterprise de ClickUp simplifie le travail des équipes interfonctionnelles en définissant clairement les objectifs, en établissant un suivi précis et en améliorant les rapports, le tout en un seul endroit.

Créez des tâches et ajoutez plusieurs assignés pour diviser le travail. Ajoutez des priorités et des dépendances pour que toute l'équipe sache ce qui doit être travaillé en premier.

Regroupez, filtrez ou masquez les tâches dans les diagrammes de Gantt de ClickUp 3.0 pour suivre et connecter les flux de travail sur l'ensemble de votre travail

Les Vue Gantt diagramme dans ClickUp vous permet de créer un échéancier partagé pour suivre tous les processus de fabrication et éviter les blocages. L'échéancier dynamique vous permet de vous adapter en cours de route, que vous identifiiez des problèmes ou que vous accélériez le travail dans le pipeline. Les options de codage couleur offrent un large aperçu de tout le travail de fabrication, ce qui vous permet de créer des feuilles de route et des forfaits de projet pour tout le monde.

Avec Fonctionnalité du produit ClickUp grâce à cette fonctionnalité, le passage du brainstorming au lancement et à l'exécution est plus rapide que jamais. 🏃

Les intégrations DevOps vous permettent de connecter tous les outils que vous utilisez pour construire des produits dans un seul espace. Les automatisations de flux de travail rationalisent les pipelines et font avancer les projets, tandis que les fonctionnalités de suivi des bugs aident à résoudre rapidement les problèmes d'UX.

Vous voulez en savoir plus ? Gestion des ressources de ClickUp de ClickUp vous informe sur l'utilisation des actifs, le suivi du temps et les formulaires des fournisseurs. Utilisez les formulaires pour demander des inventaires et calculer les coûts ou utilisez les différentes vues pour obtenir un aperçu plus précis de la capacité et de la charge de travail de chaque service. 🔎

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

IntégréOutils d'IA pour la fabrication simplifient la cartographie des processus, résument les documents stratégiques et rationalisent les contrats

Un outil personnalisablecRM pour la fabrication vous permet de suivre les relations avec les clients, d'améliorer la gestion des prospects et de générer des rapports sur les produits plus rapidement que jamais

Plus de 1 000 modèles, y compris le modèleModèle de plan de projet de fabrication-vous permettent d'identifier les objets et de suivre la progression du projet dans son ensemble 📌

Plusieurs options d'affichage permettent d'améliorer la visibilité sur les éléments suivantsl'allocation des ressources* La collaboration en temps réel améliorel'efficacité des processus et permet à tout le monde d'être sur la même page

ClickUp limites

Certaines fonctionnalités, comme ClickUp AI, ne sont disponibles que sur les forfaits payants

Il y a une courbe d'apprentissage pour se familiariser avec toutes les fonctionnalités

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9 100+ commentaires)

: 4.7/5 (9 100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 900+ commentaires)

2. SAP

via SAP SAP Digital Manufacturing est un outil de nouvelle génération qui simplifie la gestion de la chaîne logistique et permet d'augmenter le chiffre d'affaires en gérant les ressources. Utilisez-le pour rationaliser l'exécution et traiter la capacité avec des aperçus à chaque étape du processus de fabrication.

Plus, les outils d'identification des dangers et d'atténuation des risques maintiennent votre entreprise en conformité et jettent les bases d'un environnement de travail sain. 🌻

SAP meilleures fonctionnalités

L'intelligence intégrée offre une vision de la chaîne logistique et du processus de fabrication pour réduire les risques et optimiser les ressources

SAP S/4HANA offre des visuels 3D et des paramètres de données personnalisés pour gérer les routages et construire des processus de fabrication

Les tableaux de bord de communication et de risque vous permettent de signaler les dangers et de les traiter instantanément pour améliorer la sécurité sur le lieu de travail ⚠️

Les processus vérifiables pour l'impact environnemental facilitent les rapports de conformité et minimisent le gaspillage des ressources

SAP limites

La mise en œuvre d'un ERP peut prendre un certain temps, en particulier si vous avez besoin de solutions personnalisées pour votre entreprise de fabrication

L'outil utilise la technologie RDP pour certains processus, qui n'est pas la dernière technologie disponible

SAP Tarification

Appelez-nous pour la tarification

G2 : 4.2/5 (800+ commentaires)

: 4.2/5 (800+ commentaires) Capterra : $$$A

3. Oracle Netsuite

via Netsuite Oracle Netsuite ERP est un système tout-en-un de gestion de la production, des processus de fabrication et de la gestion des ressources humaines outil d'approvisionnement . Les utilisateurs apprécient la souplesse de la personnalisation. Les fonctionnalités multilingues et multidevises le rendent particulièrement utile pour les fabricants internationaux.

Utilisez-le pour générer des informations sur la gestion financière des clients et contrôler les processus de fabrication et de production. 👩🏻‍🏭

Netsuite meilleures fonctionnalités

Les outils de gestion des commandes renforcent le contrôle des stocks afin de maximiser la productivité et d'utiliser efficacement les ressources tout au long de la chaîne de production

Utilisez des calendriers ou des diagrammes de Gantt pour optimiser la planification en temps réel et contrôler vos stocks là où vous en avez besoin

Gestion de l'emplacement des fournisseurs, planification complète des besoins de distribution et multi-localisationdes forfaits de planification offrent une visibilité globale pour votre chaîne d'approvisionnement 🌎

Le CRM intégré est une solution basée sur le cloud qui vous connecte avec les clients, automatise les processus de marketing et donne des indications sur les utilisateurs en situation réelle

Netsuite limites

La courbe d'apprentissage est abrupte, en particulier lorsque vous commencez à personnaliser la plateforme ERP

Les types de documents que vous pouvez exporter sont limités et toutes les informations ne sont pas transférées correctement

Netsuite prix

Contact pour tarification

G2 : 4/5 (2 800+ avis)

: 4/5 (2 800+ avis) Capterra : 4.1/5 (1 400+ avis)

4. Infor

via Infor Infor est une solution ERP de fabrication de premier plan qui automatise les processus de fabrication et offre des données et une visibilité en temps réel à chaque point de la chaîne d'approvisionnement. L'ERP basé sur le cloud bénéficie de la confiance d'entreprises manufacturières dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale, les soins de santé et l'hôtellerie. 🧑‍⚕️

Utilisez-le pour gérer le traitement de la production chimique ou pour construire des flux de travail et des des pipelines de gestion des ressources pour la conception automobile.

Infor meilleures fonctionnalités

Les rapports axés sur les données offrent une visibilité sur les processus de la chaîne d'approvisionnement grâce aux prévisions de la demande et à la gestion des relations avec les fournisseurs (SRM)

Les outils de planification vous permettent de planifier les ressources et la capacité afin de toujours livrer les clients à temps 🚚

Les outils de collaboration permettent à toute l'équipe de travailler ensemble pour améliorer les procédures et obtenir des informations de dernière minute sur les changements

Suivez facilement les commandes de travail, établissez des profils de clients et téléchargez des rapports pour une planification transparente de la production

Infor limitations

Bien que l'outil soit personnalisable, il se peut que vous deviez faire appel à un consultant pour la mise en œuvre

Certains modules ne sont disponibles que sur les forfaits premium

Infor Tarification

Contactez-nous pour tarification

G2 : 3.8/5 (118+ commentaires)

: 3.8/5 (118+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (50+ commentaires)

5. Odoo

via Odoo Odoo est un système ERP de fabrication qui gère tout, du MES au contrôle de l'atelier, en passant par la gestion de la qualité et la maintenance. Personnalisez l'outil en fonction de vos besoins uniques et rationalisez la gestion de l'entrepôt, suivez les distributeurs et contrôlez les niveaux de stock. 🎯

Odoo offre également des perspectives étendues sur les commandes commerciales, les matières premières et les processus à chaque étape du pipeline de fabrication.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

L'application unique héberge tous les flux de travail de votre processus de fabrication dans un seul espace, offrant un haut degré d'évolutivité, que vous soyez une petite ou une grande entreprise

Les simulations en temps réel vous permettent de jouer avec la planification des capacités, la disponibilité et le contrôle des coûts pour améliorer la rentabilité 💰

Les diagrammes de Gantt facilitent l'ordonnancement grâce à des tableaux de bord visuels permettant de forfaiter les commandes de fabrication

Utilisez les intégrations et les modules complémentaires IoT (Internet des objets) pour connecter des imprimantes de codes-barres, des outils de commerce électronique et des applications d'assurance qualité afin de travailler avec tous vos outils dans un seul espace

Limites d'Odoo

Il y a une courbe d'apprentissage, en particulier pour les utilisateurs qui n'ont pas utilisé de solutions logicielles ERP

Certains utilisateurs ont trouvé des bugs et des imperfections dans l'outil qui ont retardé la productivité

Odoo prix

Une application gratuite : Utilisateurs illimités, une seule application

: Utilisateurs illimités, une seule application Standard : 31,10 $/utilisateur/mois

: 31,10 $/utilisateur/mois Personnalisé : 46,80 $/utilisateur/mois

Évaluations et critiques d'Odoo

G2 : 4.2/5 (200+ commentaires)

: 4.2/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (700+ commentaires)

6. Oracle Manufacturing

via Oracle Manufacturing Oracle Fusion Cloud Manufacturing est un outil ERP personnalisable qui offre des dizaines de fonctionnalités pour répondre à vos besoins spécifiques. Outils de veille stratégique (business intelligence) permettent d'obtenir des informations sur les données de base afin d'améliorer la prise de décision. Les fonctions de planification de la production et des opérations de fabrication rationalisent les flux de travail, améliorent l'utilisation des ressources et optimisent la qualité. 👷🏾

Oracle Les meilleures fonctionnalités de fabrication

Fabrication discrète et outils de gestion des processus comprennent la gestion des recettes, la généalogie des traces et l'exécution des lots

Créez des plannings en utilisant la disponibilité des ressources en temps réel pour améliorer la production tout au long du cycle de vie de votre gestion de la fabrication

La visibilité à plusieurs niveaux vous permet de voir les processus dans les entrepôts internes, externes et contractuels pour maintenir des niveaux élevés de contrôle de la qualité

Utilisez les fonctions IOT pour surveiller les itinéraires des véhicules, adapter l'expérience client et obtenir une visibilité sur les machines de maintenance

Oracle Limites de fabrication

Certains utilisateurs ont eu des difficultés à intégrer les outils sans documentation personnalisée

L'interface utilisateur peut être délicate à naviguer, notamment lors de l'onboarding

Oracle Fabrication Tarification

Contactez-nous pour la tarification pour la tarification

Oracle Fabrication évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (30+ commentaires)

: 4.3/5 (30+ commentaires) Capterra : $$$A

7. Acumatica

via Acumatica Acumatica est un logiciel ERP qui simplifie les opérations de l'entreprise en fournissant une visibilité de bout en bout ainsi que des outils de planification et d'ordonnancement. Utilisez-le pour élaborer une nomenclature, gérer les processus en contact avec les clients et améliorer la traçabilité des ressources vitales pour vos processus de fabrication.

Acumatica meilleures fonctionnalités

L'outil de gestion des produits organise tous les types d'environnements de fabrication, que vous vous concentriez sur les processus par lots ou sur les projets de fabrication à la commande

Le contrôle des modifications techniques rend la création de nomenclatures plus facile que jamais grâce aux fonctions CAO et PLM intégrées

Les tableaux de bord basés sur les rôles affichent les détails de chaque aspect de votre processus de fabrication afin de minimiser les temps d'arrêt, d'augmenter la productivité et de stimuler les revenus

Les outils d'apprentissage automatique améliorent la gestion des stocks et des commandes commerciales grâce à des données et indicateurs en temps réel que vous pouvez utiliser pour vous assurer que vous avez toujours de la capacité

Acumatica limites

Les fonctionnalités de suivi du temps pourraient être améliorées pour optimiser davantage les flux de travail

Il y a une courbe d'apprentissage abrupte pour créer des rapports à partir de zéro

Acumatica Tarification

Contacter l'équipe commerciale pour la tarification

G2 : 4.4/5 (800+ commentaires)

: 4.4/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (100+ avis)

8. Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Dynamics 365 Utilisez Microsoft Dynamics 365, un système ERP sur site, pour transformer vos processus d'entreprise en centrales de revenus. Avec la planification de la production et de la distribution, plus la gestion des actifs et l'assistance commerciale, cet outil est un hub logiciel ERP de fabrication tout-en-un.

Microsoft Dynamics 365 meilleures fonctionnalités

Outils de conception et de formation simplifiésla collaboration au sein de l'entreprise et accélèrent le temps nécessaire pour passer du brainstorming à l'exécution 💡

Les outils d'IoT et d'IA intégrés connectent les usines pour que tout le monde reçoive des mises à jour en temps réel sur la disponibilité des ressources et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement

Utilisez lelogiciel d'ordonnancement de la fabrication pour forfaiter et exécuter chaque étape du processus de production

Établir de meilleures relations avec les clients grâce au tableau de bord commercial qui suit les nouveaux prospects et crée de nouvelles connexions à travers les canaux

Microsoft Dynamics 365 limites

Certains utilisateurs ont eu du mal à obtenir de l'aide de l'équipe d'assistance client

Les intégrations ne fonctionnent pas toujours de manière fluide, en particulier en ce qui concerne la documentation

Microsoft Dynamics 365 prix

Gestion de la chaîne d'approvisionnement : 180 $/utilisateur/mois puis 30 $/utilisateur/mois pour chaque application supplémentaire

: 180 $/utilisateur/mois puis 30 $/utilisateur/mois pour chaque application supplémentaire Intelligent Gestion des commandes : À partir de 300 $ pour 1 000 lignes de commandes par mois

G2 : 3.8/5 (500+ commentaires)

: 3.8/5 (500+ commentaires) Capterra : 4/5 (100+ avis)

9. IFS

via IFS IFS est un système ERP de fabrication dans le cloud qui offre une assistance produit de bout en bout pour tous les types d'entreprises. Que vos processus de fabrication traitent des produits chimiques, des aliments et des boissons, ou des matériaux industriels, cet outil peut améliorer la façon dont vous faites des affaires. ✍️

Les meilleures fonctionnalités d'IFS

Les processus de production intégrés et les outils d'optimisation des lots rationalisent la conformité, en particulier pour les entreprises qui traitent des produits chimiques

La traçabilité de bout en bout vous montre exactement où se trouvent toutes vos matières premières et offre une visibilité en temps réel pour ajuster la capacité

Utilisez le CRM intégré pour gérer l'engagement des clients et fournir plus rapidement de meilleurs produits et services

Les outils de systèmes d'exécution de la fabrication (MES) vous permettent d'identifier des modèles, de repérer des problèmes et de prendre des décisions en matière de risque plus rapidement et plus efficacement

Limites de l'IFS

Certains modules nécessitent des licences spéciales ou des modules complémentaires payants pour fonctionner de manière transparente

Les permissions et les rôles peuvent être difficiles à gérer en fonction de la manière dont le système est mis en œuvre

IFS prix

Contact pour tarification

IFS évaluations et critiques

G2 : 4/5 (200+ commentaires)

: 4/5 (200+ commentaires) Capterra : 3.8/5 (20+ commentaires)

10. SYSPRO

via SYSPRO Le logiciel de gestion des opérations de fabrication (MOM) SYSPRO est un outil de gestion d'entreprise qui vise à augmenter la productivité et à minimiser les pertes dans la chaîne d'approvisionnement. Cet outil permet de forfaiter les processus de production, de planifier les matières premières et d'analyser les données pour améliorer la prise de décision.

SYSPRO meilleures fonctionnalités

Une vue à 360 degrés des processus de production vous permet de visualiser le cycle de vie de la fabrication en un seul endroit

Grâce aux fonctionnalités Smart Factory, collectez instantanément des données et communiquez avec les machines dans l'atelier pour une approche de fabrication connectée

Des tableaux de bord intuitifs pour la planification et l'ordonnancement permettent à tous les membres de l'équipe de savoir ce qui est prévu

Les intégrations connectent tous vos logiciels et outils dans un seul espace numérique pour une gestion facilitée

SYSPRO limites

Il n'y a pas de modules RH, ce que certains fournisseurs prestataires proposent

La plateforme peut être difficile à naviguer au début, il faut donc prévoir une formation lors de l'onboarding

SYSPRO Tarification

Contactez-nous pour tarification

G2 : 4.1/5 (200+ commentaires)

: 4.1/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (100+ commentaires)

Streamline Processus de fabrication Avec ClickUp

Grâce à ces options de logiciel ERP pour la productivité, vous pouvez prendre de meilleures décisions d'entreprise et rationaliser vos processus de production. Chacun d'entre eux offre son propre niveau de personnalisation et des fonctionnalités spéciales qui peuvent répondre à vos besoins.

Pour commencer à élaborer de meilleurs processus de fabrication et à simplifier les flux de travail, pourquoi ne pas opter pour ClickUp ? Avec des outils d'entreprise pour le suivi et les rapports, vous aurez une meilleure vision de ce qui se passe à chaque étape de la production.

De plus, les outils de gestion des produits et des ressources signifient que vous gérerez les actifs et les ressources plus efficacement pour stimuler la productivité et la rentabilité. 🏆

Il n'est pas nécessaire d'attendre. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !