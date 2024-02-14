10 modèles gratuits d'analyse sectorielle pour suivre la concurrence

La veille concurrentielle est importante dans les entreprises, en particulier pour les dirigeants. S'il est courant d'utiliser les alertes des moteurs de recherche pour obtenir des mises à jour, cela n'offre qu'une perspective limitée.

Différentes équipes ont besoin de données spécifiques. Par exemple, le marketing se concentre sur les canaux, les campagnes et l'obtention de résultats objectifs marketing tandis que l'équipe commerciale se penche sur les stratégies GTM.

Personnaliser l'approche en fonction des différents besoins reste essentiel pour une veille concurrentielle efficace.

Le suivi de la concurrence implique beaucoup de travail, de la collecte des données à la documentation. Il est également important de s'assurer que les données sont partageables et mises à jour régulièrement. C'est là qu'un ensemble d'outils de veille concurrentielle préétablis peut s'avérer utile modèles d'analyse sectorielle ou d'analyse concurrentielle préconstruits sont utiles.

Qu'est-ce qu'un modèle d'analyse sectorielle ?

Les modèles d'analyse sectorielle aident les entreprises à comprendre les tendances du marché, les acteurs clés, la concurrence, le comportement des acheteurs et les facteurs micro et macro qui influencent le secteur en question. Ils informent les acteurs clés du paysage du marché et les aident à recueillir des informations qui leur permettent d'exercer un effet de levier important sur la concurrence.

Les modèles affichent des vues sur différents aspects liés au paysage du marché, en particulier la veille concurrentielle. Ils aident les entreprises à trouver des réponses à des questions telles que :

Qui sont les concurrents ?

Quels sont les segments de marché ciblés par les concurrents ?

Quels sont leurs outils de marketing et tactiques ?

Quels sont leurs outils numériques et croissance stratégies : Forfait de référencement, participation à des évènements, etc

Quelles sont leurs l'activation des ventes techniques ?

Quelles sont leurs de commercialisation tactiques ?

Quelles sont les nouvelles menaces qui apparaissent sur le marché ?

Quel est votre avantage concurrentiel par rapport aux autres acteurs ?

Quelles sont les lacunes qui existent actuellement sur le marché ?

Il est essentiel de répondre aux questions ci-dessus pour rester pertinent sur le marché et élaborer des produits, des services et des solutions avec une proposition de valeur différenciée. Ces informations permettent de modifier ou de rendre les forfaits Business pour obtenir une plus grande part de marché, faire face à la concurrence et augmenter le nombre de clients gagnés.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'analyse sectorielle ?

Un bon modèle d'analyse sectorielle est perspicace et aide les équipes à rester à jour, organisées et orientées vers l'action. Voici quelques paramètres qui définissent un bon modèle d'analyse sectorielle :

Simplicité: Un modèle simple met l'accent sur les bons éléments dans la bonne mesure

Un modèle simple met l'accent sur les bons éléments dans la bonne mesure **Orientation vers les objectifs : un modèle conçu en fonction d'objectifs d'entreprise spécifiques a tendance à produire de meilleurs résultats exploitables

**Profondeur : la capacité de plonger dans des détails granulaires sur les concurrents et le marché aide à la planification

Clarté et facilité d'utilisation: Un modèle facile à comprendre permet de recueillir rapidement des informations

Un modèle facile à comprendre permet de recueillir rapidement des informations Actionnabilité: Un bon modèle aide les utilisateurs à prendre des décisions d'entreprise fondées sur des données

Un bon modèle aide les utilisateurs à prendre des décisions d'entreprise fondées sur des données **Personnalisation : la possibilité de personnaliser le modèle avec différents affichages, de définir des champs personnalisés et de suivre les statuts permet de répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise

Collaboration : Un bon modèle vous aide à collaborer avec d'autres parties prenantes en les étiquetant, en définissant des paramètres et en attribuant des tâches

10 modèles d'analyse de l'industrie à utiliser en 2024

Voici une liste curatée des 10 meilleurs modèles d'analyse de l'industrie pour vous aider à comprendre l'industrie et à piloter vos décisions d'entreprise.

1. ClickUp Modèle d'analyse de marché

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-95.png

/$$$img/

Sachez où se situe votre produit par rapport à la concurrence grâce au modèle d'analyse de marché ClickUp

Ce modèle est idéal lors du lancement d'un nouveau produit ou de l'optimisation d'un produit existant.

Il vous aide à comprendre les concurrents existants, les concurrents potentiels, les concurrents directs et indirects, les remplaçants et les nouveaux venus. Il offre une perspective éclairée sur le taux de croissance du marché et sur les besoins, les comportements et les préférences de vos clients.

L'étude Modèle d'analyse de marché ClickUp est un modèle convivial qui offre des statuts, des vues et des champs personnalisés pour vous permettre d'afficher une vue d'ensemble du marché.

Affichez des informations détaillées sur les parts de marché, les performances, la publicité et les stratégies promotionnelles de vos concurrents grâce aux vues personnalisées du modèle. L'affichage du prix par rapport à la qualité vous donne un aperçu des préférences des consommateurs parmi vos concurrents.

Grâce à cette compréhension globale, vous pouvez adapter vos produits, vos services, votre position et vos prix afin de vous différencier de la concurrence.

2. Modèle d'analyse de l'écart ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-98.png

/$$$img/

Atteignez votre objectif à partir de votre situation actuelle grâce au modèle d'analyse des lacunes de ClickUp

Ce modèle de Tableau blanc vous permet d'identifier les écarts entre vos objectifs et votre état actuel, vous aidant ainsi à combler ou à réduire les écarts de manière efficace.

Des écarts opérationnels et d'analyse des besoins aux écarts de capacité entre vous et vos concurrents, chaque écart a un impact sur la performance globale de vos produits ou services. Visualisez l'écart et affichez un point de vue plus approfondi à l'aide du modèle de tableau de bord du Modèle d'analyse des écarts ClickUp .

Après avoir identifié l'objectif et recueilli les données pertinentes, utilisez ce modèle pour créer un diagramme d'analyse des écarts. Une colonne correspond à vos performances actuelles et l'autre aux performances souhaitées, ce qui vous aidera à identifier les écarts.

Au fur et à mesure que vous comblez les lacunes, gardez-en la trace à l'aide de statuts personnalisés et classez-les dans des champs personnalisés.

3. Modèle d'analyse SWOT personnelle de ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-97.png

/$$$img/

Connaître les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces avec le modèle d'analyse SWOT de ClickUp Personal Modèles d'analyse SWOT sont des outils pratiques qui permettent de vérifier la réalité de la concurrence en affichant un point de vue objectif sur vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces.

Les modèles d'analyse SWOT ClickUp Modèle d'analyse SWOT personnelle rend cette analyse beaucoup plus exploitable en vous permettant de faire un brainstorming et de dresser une liste des éléments à mettre en œuvre. Il vous permet de regrouper et d'organiser des tâches personnalisées. Suivez la progression de ces tâches à l'aide de statuts personnalisés de temps à autre.

Ajoutez des champs personnalisés, notamment le lien vers la feuille de travail, le taux d'achèvement, l'objectif et l'échéancier. En outre, le modèle vous permet de configurer des vues personnalisées telles que la vue Liste, la vue Diagramme de Gantt et les tâches dans une vue Calendrier en fonction de la charge de travail.

L'un des points forts de ce modèle est sa capacité à vous aider à recueillir des commentaires en interne pour votre analyse SWOT et votre forfait d'amélioration en impliquant d'autres utilisateurs ou assignés, en établissant des paramètres, et en recevant et en donnant des commentaires ou des réactions.

Élevez votre analyse SWOT personnelle à un nouveau niveau en la rendant plus collaborative et actionnable.

4. Modèle de suivi des concurrents ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-99.png

/$$$img/

Restez informé pour garder une longueur d'avance sur vos concurrents en utilisant le modèle de suivi des concurrents ClickUp

Le suivi des données sur les concurrents est assez décourageant malgré la disponibilité de plusieurs outils d'analyse des concurrents compte tenu de la grande quantité d'informations disponibles.

Les Modèle de suivi des concurrents ClickUp vous aide à suivre la concurrence à un niveau élevé et à approfondir des détails granulaires tels que le type de produit, le suivi des prix et la date de sortie. Ces détails permettent d'avoir une compréhension globale des mouvements des concurrents sans laisser passer des informations vitales.

Utilisez les champs personnalisés de ce modèle pour suivre des informations essentielles telles que le prix unitaire, le suivi des produits, les fonctionnalités, le type de produit et l'année de sortie. Utilisez également des affichages personnalisés pour suivre les différentes catégories de produits, telles que les ordinateurs portables, les smartphones, les smartwatches et les tablettes.

Ce modèle vous permet de configurer et de suivre les mises à jour du statut, facilitant ainsi la progression. Il vous permet également de rester informé grâce au suivi du temps, aux étiquettes, aux avertissements de dépendance, etc. Améliorez votre veille concurrentielle grâce à un suivi approfondi et actualisé.

5. Modèle d'analyse des concurrents ClickUp SEO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-96.png

/$$$img/

Créez des stratégies de référencement gagnantes en utilisant le modèle d'analyse des concurrents de ClickUp SEO

Une stratégie de référencement réussie dépend en grande partie de la connaissance des stratégies des concurrents. Modèle d'analyse des concurrents de ClickUp SEO vous aide à développer une compréhension approfondie des stratégies de référencement de vos concurrents, ce qui vous permet de créer une stratégie de référencement gagnante.

Suivez et visualisez des informations vitales sur la concurrence à l'aide des 27 attributs personnalisés du modèle, tels que les résultats de visibilité du trafic, le score de contenu, l'estimation de la valeur du trafic organique, la moyenne des images dans les articles et le score de domaine.

Plongez dans les informations sur les performances des sites Web des concurrents, notamment l'accessibilité, la visibilité du trafic et la qualité du contenu à l'aide d'affichages personnalisés. Restez informé et organisé avec le Tableau de statut et améliorez la capacité d'action avec le Guide de démarrage

Ce modèle vous permettra de formuler la bonne stratégie de contenu. Surclassez vos concurrents grâce à une analyse granulaire des stratégies de référencement des concurrents.

6. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-100.png

/$$$img/

Analysez et comparez les performances de vos concurrents avec le modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Le point fort de ce modèle est l'affichage des quadrants du paysage concurrentiel, qui vous permet de vous comparer au paysage concurrentiel et d'identifier de nouveaux domaines de croissance. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp vous aide à dresser un Tableau blanc de votre paysage concurrentiel. Pour les étapes suivantes, il vous permet également de créer des tâches avec des statuts personnalisés tels que Ouvert et Terminé.

Catégorisez et gérez mieux vos tâches à l'aide de champs personnalisés. Les affichages personnalisés vous permettent d'ouvrir deux vues : Tableau blanc et Guide de démarrage. Suivre chaque analyse concurrentielle à l'aide de sous-tâches imbriquées, d'assignés multiples et de libellés de priorité.

Après avoir compris où vous vous situez dans le paysage concurrentiel, décidez des prochaines étapes, fixez des priorités, assignez des tâches et suivez-les.

7. Modèle d'analyse concurrentielle des prix ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-101.png

/$$$img/

Maîtrisez les 4P avec le modèle d'analyse concurrentielle de ClickUp

La fixation du prix influe considérablement sur la décision d'un prospect dans un marché rempli d'alternatives identiques. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp sur la fixation des prix vous aide à mieux comprendre les stratégies et les forfaits de vos concurrents en matière de prix. Sur la base de ces informations, vous serez en mesure d'offrir des choix convaincants à vos clients.

Affichez une vue d'ensemble du paysage tarifaire à l'aide des vues personnalisées. Paramétrez des notifications pour obtenir des mises à jour.

Utilisez des champs personnalisés pour gérer facilement les tâches en ajoutant différents attributs à la tarification des concurrents. Si vous devez modifier votre suivi des prix, gardez-en la trace à l'aide de mises à jour de statut configurables pour ne manquer aucun module ou service.

Améliorez votre connaissance de la tarification des concurrents pour offrir des prix convaincants à vos clients en utilisant le modèle de tarification de l'analyse concurrentielle de ClickUp.

8. Modèle de stratégie de marché ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-104.png

/$$$img/

Formulez un forfait GTM gagnant à l'aide du modèle de stratégie de mise sur le marché de ClickUp

Vous avez besoin d'une stratégie de mise sur le marché efficace avant de lancer un nouveau produit ou service sur le marché et de stimuler la demande. Votre forfait étape par étape résulte d'une étude de marché sur les concurrents, la cible, la stratégie commerciale et la tarification. Modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp vous aide à mettre votre produit ou service sur le marché en utilisant les bons canaux et les bons messages.

Ce modèle vous aide à saisir les données pertinentes et à obtenir un aperçu du marché afin de vous aider à planifier les étapes nécessaires à la réussite du lancement du produit. Il vous permet d'atteindre votre cible et de positionner correctement vos produits. Vous augmentez ainsi vos chances de réussir le lancement de votre produit.

9. Modèle d'analyse ClickUp Soar

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-103.png

/$$$img/

Prenez de la hauteur avec le modèle d'analyse ClickUp Soar

Les aspirations sont un excellent point de départ. Cependant, la réussite se produit lorsqu'elles rencontrent la bonne occasion.

Une compréhension claire des forces, des opportunités, des aspirations et des résultats est essentielle pour maximiser vos forces et les convertir en résultats qui comptent.

L'analyse SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Result) aide les organisations à évaluer leurs performances en évaluant les facteurs qui influent sur leur réussite. Elle aide ensuite à créer un forfait pour travailler sur les points à améliorer.

Tirer parti de la Modèle d'analyse ClickUp Soar pour afficher ces informations en une seule fois. Sur cette base, créez des tâches et des checklists, attribuez des priorités et fixez des paramètres à l'aide du modèle.

Utilisez le modèle pour obtenir des résultats impressionnants grâce à une identification, une analyse et une action collaborative appropriées.

10. Modèle ClickUp sur les 5 forces de Porter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-102.png

/$$$img/

Gérez facilement les pressions concurrentielles en utilisant le modèle des 5 forces de Porter de ClickUp

Les 5 forces de Porter se sont révélées être un outil très efficace pour comprendre les pressions concurrentielles.

À l'aide de ce modèle, planifiez les 5 forces qui représentent les sources de pression dans votre secteur d'activité :

Rivalité concurrentielle Pouvoir des fournisseurs Pouvoir de l'acheteur Menace de substitution Menace d'une nouvelle entrée ClickUp Modèle des 5 forces de Porter vous aide à créer des vues personnalisées, un Tableau blanc et un Document pour rendre cette analyse plus simple et plus efficace. Marquez également le statut des tâches comme étant ouvertes et achevées. Une légende est disponible pour vous guider.

Rendez votre analyse exploitable grâce à ClickUp Modèle des 5 forces de Porter .

Assez de concurrence avec les modèles d'analyse de l'industrie

Pour lutter contre vos concurrents, vous avez besoin d'outils et de modèles efficaces qui vous donnent une vue d'ensemble.

Ces 10 modèles gratuits sont conçus en fonction d'objectifs et de résultats clés pour l'entreprise. Ils vous permettent d'appréhender votre paysage concurrentiel de manière achevée et vous aident à en comprendre la largeur et la profondeur à partir de multiples points de vue.

En outre, ils vous aident à prendre des mesures, à mettre en place des paramètres, à faire une pause et à réévaluer vos stratégies.

Dites adieu à analyse de la concurrence sur des feuilles de calcul et libérez votre veille concurrentielle des silos isolés. Tirez parti de ces modèles ClickUp pour aligner toutes vos parties prenantes internes. Offrez à vos parties prenantes internes des informations contextuelles pertinentes pour leurs fonctions respectives.

Essayez ClickUp aujourd'hui ! 🎉