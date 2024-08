Les 10 meilleures alternatives à Clearbit pour le suivi des données B2B en 2024

Clearbit règne en maître sur l'intelligence commerciale, notamment grâce à son interface épurée et ses puissants outils d'enrichissement.

Mais comme tout bon logiciel, il a quelques limites. Le forfait Free offre des fonctionnalités limitées, et la personnalisation s'estompe au-delà du niveau essentiel. De plus, l'option de tarification s'échelonne en fonction de votre audience, ce qui la rend inabordable pour les entreprises naissantes.

Heureusement, plusieurs solutions alternatives offrent des fonctions similaires. Chacune d'entre elles offre des fonctionnalités uniques qui répondent à une variété de besoins des entreprises. De la vérification des e-mails à l'évaluation des prospects, ces alternatives répondent à des besoins spécifiques à des prix abordables.

Oubliez l'approche unique et plongez dans notre liste des 10 meilleures alternatives à Clearbit. Découvrez les fonctionnalités qui s'alignent sur les priorités de votre entreprise et comprenez quel outil servira le mieux vos données B2B !

Que rechercher dans les alternatives à Clearbit ?

Les données sont au cœur des processus de vente dans pratiquement toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité. Avec des tonnes de données générées par les prospects et les clients, votre logiciel d'analyse de données doit fournir des informations claires et exploitables.

Prenez en compte les facteurs suivants pour trouver l'alternative Clearbit parfaite pour propulser votre Les ventes et le marketing B2B de vente et de marketing B2B à de nouveaux sommets.

Précision et couverture des données: Allez au-delà de l'enrichissement des e-mails. Recherchez des outils qui fournissent des données précises et achevées sur les caractéristiques de l'entreprise, les caractéristiques techniques et les intentions

Une automatisation pilotée par l'IA : Recherchez des fonctionnalités alimentées par l'IA comme l'automatisation du flux de travail, la notation des prospects et la rédaction d'e-mails pour obtenir un avantage concurrentiel

Si l'accès à l'API est vital pour vos besoins d'intégration, vérifiez la disponibilité et la robustesse de l'API fournie par l'outil. En outre, évaluez la qualité de la documentation destinée aux développeurs.

Avant de valider une alternative, examinez si celle-ci est activement maintenue et mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Un fournisseur qui investit dans l'innovation est plus susceptible de rester pertinent et de fournir une valeur continue.

Les 10 meilleures alternatives à Clearbit à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez quelles fonctionnalités et caractéristiques rechercher, examinons les 10 meilleures alternatives Clearbit en 2024.

1. ZoomInfo

via ZoomInfo La plateforme intégrée de ZoomInfo exploite les données et la technologie pour vous connecter à vos clients idéaux, responsabiliser vos équipes commerciales et marketing, et stimuler la croissance de votre chiffre d'affaires.

Sa plateforme unifiée de mise en marché comble le fossé entre les efforts des équipes commerciales et marketing, en alimentant votre moteur de revenus grâce à des informations basées sur des données et des connexions transparentes avec les clients .

La pile de ZoomInfo offre un niveau élevé d'automatisation du flux de travail des ventes, ce qui facilite la gestion d'une grande équipe commerciale. Mon travail, les options de personnalisation peuvent nécessiter un peu de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ZoomInfo

Trouvez vos clients idéaux grâce à des informations en temps réel étayées par des données commerciales fiables

Mettez à l'échelle votre GTM, automatisez la prise de contact avec les clients et simplifiez votre pile technologique

Connectez vos équipes commerciales et vos clients à ZoomInfo marketing équipes avec les clients sur tous les canaux dans une plateforme unique et unifiée

Limites de ZoomInfo

La navigation peut s'avérer difficile pour les nouveaux utilisateurs

Des utilisateurs ont noté des inexactitudes dans les données de contact stockées sur la plate-forme

Des problèmes apparaissent lorsque plusieurs onglets sont ouverts

Prix de ZoomInfo

Tarification personnalisée pour répondre aux besoins de votre entreprise

G2: 4.4/5 (7500+ commentaires)

4.4/5 (7500+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (270+ commentaires)







2. LeadIQ

via LeadIQ LeadIQ est une plateforme d'intégration et de gestion des données qui se concentre spécifiquement sur les besoins des équipes commerciales.

Elle fonctionne comme un hub central comblant le fossé entre les outils utilisés par les équipes commerciales, tels que les CRM, les plateformes de génération de leads et les outils d'automatisation du marketing.

La plateforme intelligente de LeadIQ améliore l'hygiène des données et fournit des informations pertinentes. En outre, l'outil aide à rationaliser votre flux de travail de prospection en rassemblant toutes les différentes fonctions commerciales dans une seule plateforme.

Une autre fonctionnalité utile est le compositeur d'e-mails alimenté par l'IA, Scribe, qui vous aide à rédiger des e-mails et des messages personnalisés pour les prospects qualifiés.

Meilleures fonctionnalités de LeadIQ

Évitez les flux de travail multiclics et multi-outils qui diminuent la productivité et le rendement de vos vendeurs

Utilisez l'IA pour créer des e-mails adaptés à vos propositions de valeur

Améliorez les flux de travail entrants et le routage grâce à l'enrichissement instantané des données CRM

Renforcez la génération de votre pipeline grâce à des intégrations améliorées

Limites de LeadIQ

L'extension nécessite une installation de rafraîchissement rapide pour se remettre en route

Le système de notation des leads peut faire des prédictions inexactes concernant les leads les plus susceptibles de se convertir

Certains pépins techniques apparaissent au fil du temps lors de l'utilisation de l'extension pour rassembler et télécharger ou synchroniser les données

Prix LeadIQ

Gratuit : Forfait Free

: Forfait Free Essentiel : 39 $/utilisateur par mois

: 39 $/utilisateur par mois Pro : 79 $/utilisateur par mois

: 79 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (70+ commentaires)

4.2/5 (70+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (20+ commentaires)

3. Apollo.io

via Apollo.io Apollo est une plateforme d'engagement et d'intelligence commerciale tout-en-un pour aider les entreprises à trouver, contacter et fermer leurs acheteurs idéaux.

Apollo vous aide à rationaliser votre équipe commerciale grâce à des flux de travail automatisés pour des tâches telles que la recherche de prospects, l'évaluation des prospects et la gestion de vos efforts de sensibilisation.

La plateforme propose également une extension Chrome pratique qui vous permet d'accéder à des informations de contact critiques et de vous engager avec des prospects directement dans votre navigateur Web.

Les meilleures fonctionnalités d'Apollo.io

Priorisez les entreprises et les prospects de grande valeur grâce à l'IA

Accédez à l'intelligence des discussions et des transactions, à des analyses exploitables et à un coaching sur mesure pour conclure des affaires plus rapidement

Utilisez la séquence pour envoyer des e-mails, appeler et vous connecter sur LinkedIn

Apportez des connaissances plus approfondies sur votre marché cible avec l'enrichissement des données

Limites d'Apollo.io

Certains utilisateurs ont noté une courbe d'apprentissage pour les fonctions avancées

La navigation peut être légèrement déroutante lorsqu'on parcourt les différentes fonctionnalités

Des rapports ont fait état d'inexactitudes occasionnelles

Prix d'Apollo.io

Free : Crédits d'e-mail illimités, 60 crédits mobiles et 120 crédits d'exportation par an

: Crédits d'e-mail illimités, 60 crédits mobiles et 120 crédits d'exportation par an Basique : 49$/utilisateur par mois

: 49$/utilisateur par mois Professionnel : 79 $/utilisateur par mois

: 79 $/utilisateur par mois Organisation : 99 $/utilisateur par mois

Évaluations et critiques d'Apollo.io

G2: 4.8/5 (6300+ reviews)

4.8/5 (6300+ reviews) Capterra : 4.5/5 (300+ commentaires)

via FullContact FullContact est un service basé sur le cloud qui permet de connecter, de combiner et d'enrichir les informations fragmentées des utilisateurs. Son "Identity Graph" unique permet aux marques et aux outils de marketing de lier et de consolider des morceaux d'identifiants hors ligne, en ligne, professionnels et personnels.

Grâce aux centaines d'attributs liés au marketing qui peuvent être recherchés dans ce graphe, ils peuvent identifier des individus parmi des milliards d'autres. L'outil profite aux grandes opérations MarTech, où l'extraction et la préservation des informations sur les utilisateurs sont essentielles.

Unifiez vos données et reconnaissez les visiteurs de votre site web tout en garantissant la confidentialité

Ajoutez des signaux déterministes et en temps réel à votre hub

Offrez des expériences personnalisées et axées sur la confidentialité sans cookies

Améliorez la résolution des identités et étendez la portée des médias pour les clients communs

La lenteur de la synchronisation des données peut perturber les opérations de l'équipe commerciale

Certaines données de l'API donnent lieu à un trop grand nombre de résultats faussement positifs

Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (100+ reviews)

4.3/5 (100+ reviews) Capterra : 4.0/5 (75+ commentaires)

5. UpLead

via En tête La précision et la pertinence sont essentielles à la création d'un entonnoir de prospects commerciaux. UpLead est une solution de Plateforme de prospection B2B offrant des données précises et actualisées sur les coordonnées des entreprises du monde entier.

Le logiciel s'intègre à des CRM B2B populaires fermé, il assure un flux de travail fluide, de la découverte à la conclusion de l'affaire. Cela permet de rationaliser votre flux de travail de génération de leads et d'établir une connexion avec les bonnes personnes décideurs ce qui favorise la réussite des équipes commerciales.

Vous pouvez profiter de l'essai gratuit de sept jours pour évaluer la convivialité de l'outil.

UpLead meilleures fonctionnalités

Utilisez plus de 50 filtres de recherche pour découvrir les contacts et les entreprises qui correspondent à votre profil d'acheteur

Connexion avec des prospects réels et qualifiés grâce à la vérification des e-mails en temps réel

Obtenez les numéros de téléphone mobile et direct des prospects

Identifiez et engagez les acheteurs qui ont l'intention d'acheter avant que vos concurrents ne le fassent

Les limites d'UpLead

Imprécisions dans la position ou l'emploi de certains contacts

L'interface utilisateur et l'UX pourraient être un peu plus conviviales

Prix d'UpLead

Les essentiels : 99$/utilisateur par mois

: 99$/utilisateur par mois Plus : 199 $/utilisateur par mois

G2: 4.7/5 (700+ commentaires)

4.7/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (70+ commentaires)

6. Seamless.IA

via Seamless.IA Vous pouvez construire des listes de prospects avec le moteur de recherche en temps réel alimenté par l'IA de Seamless.IA pour les prospects des équipes commerciales B2B. Les professionnels de la vente B2B peuvent rationaliser leur processus de génération de leads et se connecter avec les bons prospects au bon moment.

Seamless.IA utilise l'intelligence artificielle pour analyser plusieurs points de données et valider l'exactitude de la liste de contacts. Des fonctionnalités supplémentaires telles que l'intention de l'acheteur et les changements d'emploi pour une sensibilisation plus éclairée sont un bonus.

L'extension Chrome est également une fonctionnalité pratique pour une vérification et une construction de liste rapides.

Les meilleures fonctionnalités de Seamless.IA

Identifiez votre prospect idéal, calculez votre marché total adressable et obtenez des informations de contact précises pour des prospects spécifiques

Enrichissez votre liste d'équipes commerciales et complétez les informations de contact manquantes pour vos prospects

Trouvez des informations de contact actualisées et construisez une liste de pistes commerciales de qualité à l'aide d'un logiciel de vente dédié

Limites de Seamless.IA

Des utilisateurs ont rapporté des erreurs d'installation de l'extension de la barre d'outils

Les filtres de recherche limités peuvent être limitants

Prix de Seamless.IA

Free : Forfait Free avec 50 crédits par mois

: Forfait Free avec 50 crédits par mois Basique : Forfait Free avec 250 crédits par mois

: Forfait Free avec 250 crédits par mois Pro : Tarification personnalisée pour les crédits supplémentaires et les produits premium

: Tarification personnalisée pour les crédits supplémentaires et les produits premium Enterprise : Tarification personnalisée pour les équipes d'envergure avec une assistance dédiée

G2: 4.2/5 (1200+ reviews)

4.2/5 (1200+ reviews) Capterra : 3.7/5 (140+ commentaires)

7. Lead411

via Lead411 Lead411 offre une source de données complète et précise pour alimenter les efforts de prospection B2B. Cet outil vous permet d'accéder à plus de 450 millions de contacts dans 20 millions d'entreprises à travers le monde, tous facilement consultables grâce à des filtres puissants et enrichis d'informations précieuses.

Bien que Lead411 ne soit pas vraiment une alternative à Clearbit, sa vaste base de données vous aide à qualifier et à enrichir vos prospects.

Le seul hic, c'est que l'outil peut s'avérer onéreux, car vous aurez besoin de CRM et de logiciel d'intelligence économique pour en exploiter tout le potentiel. Cependant, Lead411 s'intègre facilement à la plupart des logiciels de gestion de la relation client.

Les meilleures fonctionnalités de Lead411

Recherchez et identifiez les prospects idéaux à partir d'une vaste base de données

Identifiez vos prospects idéaux en fonction de critères spécifiques tels que le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, le titre du poste et même l'intention d'achat à l'aide de filtres ciblés

Obtenez un avantage décisif dans le ciblage de vos efforts de sensibilisation en identifiant les entreprises qui recherchent activement des solutions et des services comme les vôtres

Adaptez votre message pour un impact maximal grâce aux données sur les intentions d'achat et aux déclencheurs de l'équipe commerciale

Limites de Lead411

La maîtrise de la fonction de recherche prend du temps

L'interface utilisateur doit être améliorée

Prix de Lead411

Basic Plus Unlimited : 899 $/utilisateur par an

: 899 $/utilisateur par an Pro et Unlimited: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (400+ reviews)

4.5/5 (400+ reviews) Capterra : 4.7/5 (60+ commentaires)

8. Cognisme

via Cognisme Cognism est une autre plateforme d'intelligence commerciale qui vous aide à vous connecter avec des prospects grâce à des données et des insights de haute qualité. Cognism vous aide à construire un pipeline prévisible, à trouver des opportunités cachées et à surmonter les obstacles liés à la conformité mondiale.

Cognism combine des données firmographiques et technographiques avec une base de données riche pour s'assurer que votre équipe commerciale construit des listes précises de prospects. ✨

L'outil a également trouvé sa popularité pour son interface facile à utiliser et ses fonctionnalités intuitives, telles que les filtres et les fonctions d'exportation. L'excellente assistance client est un atout supplémentaire.

Cognism meilleures fonctionnalités

Percer sur les marchés locaux et mondiaux grâce à une couverture internationale

Accès illimité aux données sur les personnes et les entreprises pour la génération de leads

Obtenez des e-mails validés et des téléphones portables vérifiés pour les prospects clés dans vos comptes cibles

Combinez les déclencheurs d'embauche, de financement et de jointure d'emploi avec les données d'intention (alimentées par Bombora)

S'intégrer facilement à votre CRM et à votre système de gestion de la relation clientoutils d'engagement commercial Les limites du cognisme

Le processus de filtrage ciblé inadéquat doit être amélioré

Il est possible d'améliorer le système en actualisant les paramètres des données

Les utilisateurs ont souvent signalé des problèmes techniques récurrents

Prix de Cognism

Prix personnalisés

Cognism évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (548+ commentaires)

4.6/5 (548+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (63+ commentaires)

9. Adapt.io

via Adapt.io (LinkedIn) Peut-être le plus simple à utiliser parmi tous les autres listés ici, Adapt.io est un guichet unique pour construire des prospects ciblés, rationaliser les flux de travail et atteindre la réussite commerciale et marketing.

Adapt.io fournit une vaste base de données de contacts à travers 30 millions d'entreprises dans le monde. L'outil capture également plus de 25 attributs pour chaque contact, ce qui permet de construire une liste extrêmement précise.

Adapt.io combine des données étendues et des outils puissants pour générer des prospects frais et personnaliser vos interactions avec eux.

Les meilleures fonctionnalités d'Adapt.io

Utilisez des filtres avancés pour découvrir votre recherche en quelques minutes et trouver les contacts qui correspondent à votre cible

Construisez des listes de manière transparente, exportez et branchez votre CRM pour l'évolutivité

Connectez-vous avec votre public sur différents supports grâce à des attributs de données de contact précis

Ajoutez des données sociographiques et démographiques fiables pour chaque contact dans votre CRM

Limites d'Adapt.io

Les styles et les affichages des tableaux de bord sont limités

L'interface et la fonction de filtrage peuvent prêter à confusion chez les nouveaux utilisateurs

Prix d'Adapt.io

Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (2,700+ reviews)

4.6/5 (2,700+ reviews) Capterra : 4.5/5 (50-+ avis)

10. Datanyze

via Datanyze Parfaite pour les starters et les nouvelles entreprises, Datanyze est une extension Google Chrome qui permet de connecter les professionnels de la vente et du marketing avec des clients potentiels.

Elle permet d'accéder à une vaste base de données d'informations de contact, notamment des adresses e-mail, des numéros de téléphone et des profils de médias sociaux, directement depuis votre navigateur. Vous n'avez donc plus besoin d'effectuer des recherches manuelles fastidieuses et pouvez vous concentrer sur l'établissement de relations avec des clients potentiels.

La plateforme bénéficie d'une extension Chrome conviviale et d'une interface fluide et intuitive.

Le bonus est que c'est le seul outil de cet article qui vous offre un essai gratuit de 90 jours.

Les meilleures fonctionnalités de Datanyze

Exploitez les fonctionnalités de brise-glace liées à ce qui se passe dans le monde d'un prospect - curatées à partir des flux de médias sociaux personnels, des publications d'informations locales, et plus encore

Trouver et se connecter avec de nouveaux clients à partir de votre navigateur

Exportez des profils directement depuis Google Chrome à l'aide de l'extension

Étiquettez des contacts et des entreprises pour créer automatiquement des listes segmentées, que vous pouvez exporter d'un simple clic sur un bouton

Limites de Datanyze

L'interface utilisateur est lente et manque de fonctionnalités avancées

Plusieurs utilisateurs se sont plaints de données inexactes ou incomplètes

Prix de Datanyze

Nyze Lite : Essai gratuit

: Essai gratuit Nyze Pro 1: 21$/mois

21$/mois Nyze Pro 2: 39$/mois

G2: 4.2/5 (440+ commentaires)

4.2/5 (440+ commentaires) Capterra : 3.9/5 (50+ commentaires)

Autres outils de gestion des données

Alors que nous avons exploré les outils de gestion des données, il est essentiel de rappeler la puissance des plateformes de gestion de la relation client (CRM). Bien qu'elles ne soient pas uniquement axées sur les données, les CRM fournissent des informations et rationalisent les flux de travail des données.

Les ClickUp CRM en est un exemple. Évitez les silos de données et orchestrez l'ensemble de votre parcours de données, de l'acquisition à l'analyse, au sein d'une interface unique et intuitive.

ClickUp

ClickUp est une solution unique de gestion complète du marketing et des équipes commerciales. Avec ClickUp comme CRM, rationalisez votre flux de travail de vente et de prospection et offrez une clarté inégalée tout au long de votre parcours client.

Gérer les clients, les équipes commerciales, les éléments d'action et plus encore avec le modèle CRM simple de ClickUp en vue Liste

Gestion transparente des données clients

Collaborer sur les affaires, envoyer des mises à jour de projet aux clients, et onboarder les clients avec un hub d'e-mail unique.

Hub centralisé: Dites adieu aux silos de données ! ClickUp conserve toutes les informations relatives aux clients - contacts, interactions, contrats, notes - dans un espace unique et organisé

Dites adieu aux silos de données ! ClickUp conserve toutes les informations relatives aux clients - contacts, interactions, contrats, notes - dans un espace unique et organisé Champs personnalisables: Adaptez les informations à vos besoins spécifiques. Ajoutez des champs personnalisés pour le secteur d'activité, les préférences et d'autres détails uniques

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-65.png

/$$$img/

Créez des tableaux de bord détaillés et ajoutez facilement des cartes pour afficher la progression des points sprint, les tâches par statut et les bugs par affichage

Intuitif Tableaux de bord ClickUp pour des aperçus visuels

Les plus de 50 widgets de tableau de bord de ClickUp facilitent la visualisation de vos données clients en un seul endroit.

**Créez des tableaux de bord dynamiques qui présentent visuellement les indicateurs clés. Suivez les équipes commerciales, les taux de satisfaction de la clientèle ou les résultats d'une étude de marché la progression du projet -toutes ces données sont visuellement étonnantes et facilement compréhensibles

**Affichez les détails de vos données pour identifier les tendances, les modèles et les domaines à améliorer. Les tableaux de bord intuitifs de ClickUp vous permettent de prendre des étapes proactives vers la réussite commerciale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Market-Competitive-Analysis-Template.png Modèle d'analyse concurrentielle du marché ClickUp /$$img/

Obtenez des informations précieuses sur le marché et appréciez de visualiser les performances de votre produit avec ce modèle, en le comparant à d'autres sans effort

Créez votre système idéal pour stocker et analyser les contacts, les clients et les transactions. Ajoutez des liens entre les tâches, les documents et bien plus encore pour suivre les travaux connexes.

**ClickUp s'intègre de manière transparente avec des outils populaires tels que les e-mails, les calendriers et les plateformes de marketing. Éliminez les lacunes dans les données et travaillez avec une vue globale des interactions avec le client

Flux de travail automatisés: Configurez des déclencheurs et des actions automatisés basés sur des paramètres spécifiques. Par exemple, envoyez automatiquement un e-mail de bienvenue lorsqu'un nouveau prospect entre dans votre CRM ou déclenchez la création d'un projet en fonction d'une affaire fermée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Content-Scaling-Template-1.gif Modèle de mise à l'échelle de la productivité du contenu dans ClickUp /$$img/

Faites évoluer efficacement votre production de contenu processus de production de contenu en utilisant ce modèle personnalisé dans ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Orientez les relations avec vos clients vers la réussite grâce à des informations facilement accessibles et présentées visuellement

Veillez à ce que tout le monde soit aligné et travaille aux mêmes Objectifs grâce à des données partagées, des intégrations transparentes et des mises à jour en temps réel

Automatisez les tâches de routine et éliminez les silos de données afin de libérer du temps pour établir des relations solides avec vos clients

Tirez parti des intégrations de ClickUp pour analyser les données provenant de sources externes, révélant des tendances et des schémas cachés qui peuvent éclairer vos stratégies clients

Gérez tout, des équipes commerciales à l'engagement des clients, en passant par les commandes, grâce aux vues très flexibles de ClickUp

Visualisez votre pipeline, rationalisez les flux de travail personnalisés et collaborez avec votre équipe sur les opportunités

Créez des vues d'ensemble pour contrôler la valeur de la durée de vie des clients, la taille moyenne des contrats, etc

Choisissez parmi une variété de vues préconstruites modèles pour gérer et analyser les données, générer des rapports et forfaiter les étapes suivantes

Limites de ClickUp

Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte

Vous devrez peut-être intégrer ClickUp à votre outil d'intelligence commerciale

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ commentaires)

Exploiter la puissance des données avec la bonne alternative Clearbit

Trouver l'alternative la plus adaptée à Clearbit n'est pas seulement une question de fonctionnalités - il s'agit de répondre à des besoins spécifiques à l'échelle de l'organisation. Ne vous contentez pas de solutions fragmentées : Recherchez une plateforme qui centralise vos données, visualise les informations et favorise la collaboration.

Les tableaux de bord, les fonctionnalités et les intégrations de ClickUp CRM vous permettent de passer de la gestion des données à la maîtrise des données. À faire, vous débloquerez le véritable pouvoir de l'information pour favoriser la réussite de vos clients et de votre entreprise.

Choisissez judicieusement, et regardez vos données devenir le carburant de votre croissance. 💯