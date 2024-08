10 Meilleures alternatives à Brex en 2024 (Critiques & ; Prix)

Brex est une plateforme SaaS qui fournit des cartes d'entreprise et des logiciels de gestion des dépenses aux entreprises de taille moyenne et aux entreprises financées par le capital-risque (grandes entreprises). Elle utilise des algorithmes alimentés par l'IA au sein de sa plateforme pour détecter les fraudes, prendre des décisions fondées sur les données, gérer les flux de trésorerie et fournir des solutions adaptées aux entreprises.

Cependant, Brex peut ne pas convenir aux exigences de toutes les entreprises, en particulier les plus petites. Et cela crée le besoin d'une alternative digne de ce nom.

Nous allons donc discuter des meilleures alternatives à Brex pour aider les petites entreprises dans la gestion des frais professionnels.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Brex?

Les plateformes de gestion des dépenses offrent de nombreuses fonctionnalités. Voici les principales fonctionnalités que vous devriez prendre en compte avant de faire votre sélection :

Tableaux de bord: Pour une navigation facile et un accès rapide à vos.. rapports de dépenses *Application mobile: Pouvoir gérer et consulter vos cartes, dépenses et paiements dus depuis n'importe où

Les 10 meilleures alternatives Brex à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher tout en sélectionnant une solution de gestion des dépenses idéale, vérifions les meilleures alternatives Brex en 2024.

1. Harvest

via Harvest Harvest est une application de suivi du temps idéale pour les petites équipes et les entreprises.

Elle vous aide à suivre le temps de vos projets sur toutes les plateformes. Vous pouvez la connecter avec d'autres applications et intégrations d'entreprise comme Asana et Slack.

Harvest vous permet de créer des factures, de collecter des paiements et de s'intégrer à des logiciels de comptabilité comme Xero et QuickBooks.

Harvest meilleures fonctionnalités

Suivez le temps sur toutes les plateformes : navigateur, bureau et mobile

Attribuez des budgets aux projets et surveillez leur utilisation

Analysez les coûts et la consommation de temps à l'aide d'outils de rapports

Rationalisez votre facturation en intégrant les paiements en ligne de PayPal et Stripe

Les limites de Harvest

Les comptes non administrateurs doivent ajouter toutes les informations manuellement

Il est difficile de suivre les changements collés, car le système ne prend pas en compte les évaluations modifiées dans l'historique

Prix de Harvest

Harvest: Gratuit

Gratuit Harvest Pro : 12$/mois par place

Harvest évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (700+ commentaires)

: 4.5/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.6 (500+ commentaires)

2. BILL Spend & Expense

via Factures et dépenses BILL Spend & Expense permet d'automatiser les rapports de dépenses, les budgets et le traitement des remboursements.

Il dispose d'une option de rapports de dépenses automatisés et permet de gagner du temps en ajoutant manuellement les relevés de cartes de crédit. Il permet également de créer des cartes distinctes pour chaque abonnement avec des limites personnalisées.

Grâce à son logiciel de gestion des dépenses et à ses cartes virtuelles, vous pouvez obtenir des informations en temps réel sur les dépenses des employés et vous protéger contre la fraude. Les utilisateurs apprécient la capacité de l'outil à s'adapter à plusieurs options de paiement.

BILL Spend & Expense meilleures fonctionnalités

Générer des rapports de dépenses automatisés sans avoir à réconcilier les relevés de cartes de crédit

Créez des cartes distinctes pour chaque abonnement avec une limite

Suivez les dépenses personnelles et les demandes de remboursement avec le téléchargement mobile des reçus et les notifications push pour les approbations

Limites des dépenses de BILL

Impossible de réinitialiser l'abonnement à la carte virtuelle avant le premier jour ouvrable du mois

Il n'y a pas d'option pour répartir automatiquement les frais récurrents sur plusieurs budgets

Prix de BILL Spend & Expense

Free

G2: 4.5/5 (1,100+ reviews)

4.5/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.7 (400+ avis)

3. Ondulation

via Ondulation Rippling offre la possibilité de rembourser les employés dans leur devise locale et de fournir des rapports dans n'importe quelle langue.

Vous pouvez créer une chaîne d'approbation basée sur les rôles qui s'adapte automatiquement aux changements de votre entreprise.

Le logiciel de gestion des dépenses élabore rapidement des politiques personnalisées et permet de gagner du temps sur les révisions manuelles.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Détecter instantanément les incohérences entre les reçus, même s'ils sont rédigés dans des langues différentes

Construire une chaîne d'approbation basée sur les rôles qui se met automatiquement à jour en fonction des changements de l'entreprise

Accédez à des rapports de dépenses détaillés pour chaque membre de l'équipe

Limites de l'ondulation

Temps de réponse lent lors de la mise en œuvre des rapports

Prix de Rippling

A partir de 7$/mois par utilisateur

Prix personnalisé

G2: 4.8/5 (2,100+ reviews)

4.8/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.9/5 (2,900+ reviews)

4. Spendesk

via Spendesk Spendesk est une solution de gestion des dépenses sept-en-un basée sur le cloud qui aide les entreprises à gérer le paiement de leurs factures, salaires les cartes d'entreprise, et bien d'autres choses encore.

Il permet de créer des rapports de dépenses numérisés sans paperasse, ce qui rend le processus de remboursement des employés rapide et facile.

La plateforme utilise la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour numériser et stocker vos factures ou reçus téléchargés. Vous pouvez l'intégrer à des applications tierces telles que Xero, Slack et Netsuite.

Les meilleures fonctionnalités de Spendesk

Gardez une trace de la gestion des dépenses grâce à des cartes virtuelles et physiques

Numérisez les rapports de dépenses pour faciliter le remboursement des dépenses des employés sans paperasse

Paramétrer les limites de dépenses de l'entreprise et les approbations préalables au paiement

Automatisation des tâches telles que l'extraction de la TVA, le rapprochement des reçus et l'attribution des comptes de dépenses

Limites de Spendesk

Cher pour les petites entreprises

Bien que le tableau de bord soit convivial, le paramètre du compte bancaire de l'entreprise est un véritable défi

Prix de Spendesk

Tarifs personnalisés

G2: 4.7/5 (plus de 300 commentaires)

4.7/5 (plus de 300 commentaires) Capterra: 4.8/5 (200+ avis)

5. Clearco

via Clearco Clearco aide les entreprises de commerce électronique à gérer leurs factures et leurs paiements. Il assiste tous vos frais d'inventaire, de marketing, juridiques et financiers, ainsi que vos frais d'expédition et de logistique.

Il est apprécié pour son tableau de bord tout-en-un et convivial. La plateforme assiste quatre devises : EUR, CAD, USD et GBP.

Les meilleures fonctionnalités de Clearco

Vous pouvez obtenir un capital de frais d'équité en tant que startup technologique

Possibilité d'emprunter jusqu'à 20 millions de dollars

Pas de vérification de crédit pour les entreprises en activité depuis six mois ou plus

Les limites de Clearco

Disponible uniquement pour les entreprises de commerce électronique et de SaaS

Ne fonctionne que pour les sociétés ou les SARL

Prix Clearco

Prix personnalisés

G2: 4.6/5 (300+ commentaires)

4.6/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (300+ commentaires)

6. Zoho Expense

via Zoho Expense Zoho Expense est une application mobile en ligne qui permet de gérer les voyages d'affaires et les dépenses. Elle dispose d'une automatisation des frais de déplacement et des rapports.

Elle paramètre le suivi des reçus avec une option de numérisation automatique des reçus en intégrant des applications cloud. Elle sauvegarde vos copies à vie et assure un suivi du temps en toute sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Expense

Suivi des paiements anticipés et des rapports avec un haut degré de personnalisation pour des processus rapides et efficaces

Personnalisez les formulaires de création de dépenses et choisissez les champs à remplir lors de l'envoi des dépenses

Vous pouvez utiliser des options de téléchargement multidevises

Limites de Zoho Expense

Courbe d'apprentissage pour les débutants

Interruptions occasionnelles de la plateforme

Prix de Zoho Expense

Free: Jusqu'à 3 utilisateurs

Jusqu'à 3 utilisateurs Standard: 3 $/mois par utilisateur

3 $/mois par utilisateur Premium: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Enterprise : 8$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1000+ reviews)

4.5/5 (1000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (900+ reviews)

7. Moss

via Mousse Moss fournit des cartes d'entreprise pour les start-ups et les entreprises numériques.

Vous pouvez ajuster les limites individuelles des cartes en temps réel depuis votre tableau de bord. Il est également livré avec une option pour définir des limites de dépenses sur chaque carte. Les utilisateurs apprécient la plateforme pour avoir les dépenses, les factures et les cartes en un seul endroit.

Il vous permet de définir des tâches administratives automatisées avec différentes catégories au flux de travail de votre entreprise, y compris le taux de TVA et le centre de coûts.

Moss meilleures fonctionnalités

Vous pouvez obtenir un nombre illimité de cartes de débit et de crédit

Réclamez jusqu'à 0,4 % de cashback pour les cartes physiques et virtuelles

Intégration avec des logiciels de comptabilité et d'ERP tels que XERO, DATEV et Exact Online

Limites des mousses

Cashback inférieur à celui d'autres logiciels de gestion des dépenses

Nécessite l'assistance d'une équipe pour la démo et la mise en place d'un système de gestion des dépensesl'installation du compte financier Prix des mousses

Cartes intelligentes: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Plan personnalisé: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Achevé de gérer les dépenses : Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: 4.8/5 (50+ avis)

8. Concur

via Concur Concur propose un logiciel de gestion des dépenses intégré et automatisé qui assure le suivi des dépenses à l'aide de l'IA et de données en temps réel.

Vous pouvez interpréter les données et obtenir des rapports perspicaces. L'outil vous fait détecter les erreurs comme les doublons et les activités non conformes aux politiques de l'entreprise grâce à votre tableau de bord.

La plateforme offre une démo autoguidée sans capture des détails de la carte de crédit.

Concur meilleures fonctionnalités

Suivi de l'analyse des dépenses et des rapports avecOutils d'IA pour la comptabilité et l'apprentissage automatique

Créer et catégoriser les entrées de dépenses grâce à l'IA

Téléchargez directement les reçus dans les rapports de dépenses

Calculer automatiquement la TVA et les taux de change des devises pour les voyages internationaux

Limites de Concur

Trop d'options disponibles pour estimer le prix final

Redémarrage du processus pour résoudre certains problèmes en cours de traitement

Prix Concur

Tarification personnalisée

G2: 4/5 (5000+ commentaires)

4/5 (5000+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (1900+ avis)

9. Crédit tribal

via Crédit tribal Tribal Credit est une carte d'entreprise destinée aux start-ups et aux moyennes entreprises (PME).

Elle surveille et analyse votre l'activité de votre entreprise en temps réel grâce à votre tableau de bord. Le tableau de bord est activé lorsque vous fournissez les relevés bancaires des trois derniers mois, l'acte constitutif de votre entreprise et votre nombre d'identifiants fiscaux.

La plateforme de gestion des dépenses est notée pour offrir des lignes de crédit d'entreprise allant jusqu'à $$$$a.

Les meilleures fonctionnalités de Tribal Credit

Vous avez la possibilité d'obtenir des cartes sécurisées émises dans la devise locale

Suivi des dépenses en temps réel à l'aide d'outils avancés

Accédez à des réductions pertinentes et à des opportunités de réseautage en tant que membre de communautés de start-ups mondiales

Limites du crédit tribal

Lenteur de l'évaluation des dépenses de l'équipe

Options de suivi et de rapports peu familières

Prix de Tribal Credit

Free

Evaluations et critiques de Tribal Credit

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas de liste

10. Rampes

via Rampe Ramp fournit des solutions de gestion des cartes d'entreprise et des dépenses spécialement conçues pour les équipes financières du marché intermédiaire.

Il permet de paramétrer des rappels pour les remboursements et les éléments manquants, ainsi qu'une option de verrouillage automatique pour les transactions potentiellement suspectes.

Le logiciel crée des flux de travail personnalisés avec des paramètres prédéfinis modèles de budget . Vous pouvez également paramétrer des limites automatiques et des conditions d'envoi pour toutes vos cartes d'entreprise.

Rampes meilleures fonctionnalités

Définissez des rappels pour les remboursements, les paramètres manquants et le verrouillage automatique des cartes pour les transactions douteuses

S'intègre directement à des applications tierces comme Asana

Accédez à des données en temps réel pour éviter de dépasser votre budget

Générer des rapports créés par l'IA pour une analyse précise

Limites de la rampe

Temps de traitement long

Prix des rampes

Ramp: 0$/mois par utilisateur

0$/mois par utilisateur Ramp Plus : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Ramp Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (1,800+ reviews)

4.8/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.9/5 (100+ avis)

Autres outils de gestion financière

Alors que Brex et les logiciels de gestion des dépenses similaires s'occupent des tâches et des rapports financiers, les plateformes de gestion de projet comme ClickUp se concentrent sur.. la gestion des tâches et la collaboration entre les membres de l'équipe pour achever le projet en douceur avec une productivité maximale.

ClickUp

Utiliser Modèles de gestion financière de ClickUp pour gérer efficacement vos tâches financières. Grâce à ces modèles, vos équipes financières pourront facilement suivre les KPI financiers, gérer leurs comptes et calculer leurs bénéfices et leurs dépenses.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Finance-Management-Template-1400x800.png Modèle de gestion financière ClickUp /$$img/

Avec le modèle de gestion financière ClickUp, vous pouvez centraliser toutes vos données financières et les gérer en toute simplicité

Gérer les finances et les dépenses avec ClickUp

Il vous suffit de vous inscrire aux modèles de gestion financière ClickUp. Appliquez ce modèle à l'espace ou au dossier sur lequel vous souhaitez travailler. Ajoutez les membres de l'équipe concernés, et votre environnement de travail est prêt.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/accounting-and-finance-template-by-clickup-1400x850.png

/$$$img/

Passez d'un affichage pratique à l'autre de ClickUp pour organiser vos factures en quelques secondes

ClickUp vous aide également à suivre et à gérer vos clients grâce à des rapports partageables créés à l'aide du logiciel Le logiciel de gestion de projet comptable de ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/simplified-accounting-1400x1180.png ClickUp pour le compte /$$$img/

Exemple d'un environnement travail de gestion de projet ClickUp pour un cabinet d'expertise comptable

Vous pourrez également suivre et gérer les budgets des projets pour les clients avec des feuilles de calcul organisées en une base de données visuelle à l'aide de l'outil. Ces feuilles de calcul permettent de lier les tâches, de joindre ou d'incorporer tout document et d'exporter des données.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-1.gif

/$$$img/

Personnalisez votre tableau de bord ClickUp à l'aide de plus de 50 widgets

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Travail avec des modèles de gestion financière personnalisés

Suivez et gérez les comptes et les rapports de vos clients avec L'outil de gestion comptable et financière de ClickUp, des outils d'automatisation et de rappel

Créer et partager des rapports détaillés avec le suivi des ressources en temps avec des feuilles de calcul visuellement organisées

Gérer les factures, les rappels de paiement, et plus avec des tableaux de bord très visuels

Automatisationla comptabilité des tâches pour les rapports, la collaboration d'équipe et les tâches de travail

Profitez de plus de 1000 options d'intégration avec le suivi du temps, le stockage cloud, les développeurs et le Calendrier

Limites de ClickUp

Pas de crédits ou de récompenses supplémentaires pour l'utilisation de ClickUp

Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

Combiner la gestion des dépenses avec des outils de gestion financière

Le choix de la bonne alternative à Brex dépend des besoins de votre équipe et de votre entreprise. Des outils spécialisés répondront à vos besoins spécifiques. Mais des outils comme ClickUp vous aideront à tenir vos employés et vos clients au courant de toutes les informations et à gérer plusieurs projets.

Vous obtenez des résultats optimaux lorsque vous rationalisez vos processus en un seul endroit. Avec des fonctionnalités telles que les collaborations de tâches, les intégrations et la personnalisation du flux de travail, ClickUp se concentre sur la résolution de différents aspects de votre gestion de projet financier. Essayez ClickUp dès aujourd'hui ! 🎉