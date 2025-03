10 meilleurs logiciels de campagnes de texte (SMS) en 2025 (Critiques & ; Prix)

Études montrent que 90 % des destinataires de SMS ouvrent les messages dans les 3 secondes. Cela fait du marketing par SMS un outil essentiel aujourd'hui.

De nombreuses entreprises se dotent d'un logiciel de campagne SMS pour exploiter le potentiel du marketing par SMS. Ce logiciel permet de rationaliser les flux de travail du marketing et délivrez à vos clients des messages à fort taux d'engagement et personnalisés. 📱

Nous avons dressé la liste des 10 meilleurs logiciels de campagne SMS pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux. Avant d'examiner les options logicielles, examinons les incontournables de votre logiciel de marketing par SMS.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de campagne SMS?

Voici quelques fonctionnalités essentielles à prendre en compte lors de la sélection d'un logiciel de marketing par SMS :

Évolutivité et délivrabilité internationale: Choisissez une plateforme qui offre une portée mondiale et une assistance en matière de caractères internationaux. Assurez-vous également que le logiciel s'adapte à l'augmentation du volume de messages, des comptes utilisateurs et des futures intégrations personnalisées

Choisissez une plateforme qui offre une portée mondiale et une assistance en matière de caractères internationaux. Assurez-vous également que le logiciel s'adapte à l'augmentation du volume de messages, des comptes utilisateurs et des futures intégrations personnalisées **Gestion des campagnes : recherchez des fonctionnalités telles que la programmation, la segmentation et l'automatisation afin de rationaliser vos campagnes et de cibler des publics spécifiques

Rapports et analyses: L'outil doit permettre de suivre les indicateurs clés tels que les taux d'ouverture, les taux de clics et les taux de discussion afin de mesurer les performances de la campagne et d'identifier les domaines à améliorer

L'outil doit permettre de suivre les indicateurs clés tels que les taux d'ouverture, les taux de clics et les taux de discussion afin de mesurer les performances de la campagne et d'identifier les domaines à améliorer Intégration: Assurez-vous que le logiciel s'intègre à votre CRM existant, à votre plateforme d'e-mail marketing et à d'autres outils pour un flux de travail unifié

Assurez-vous que le logiciel s'intègre à votre CRM existant, à votre plateforme d'e-mail marketing et à d'autres outils pour un flux de travail unifié Conformité et sécurité: Choisissez une plateforme qui adhère aux réglementations pertinentes telles que TCPA et GDPR et offre des fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger vos données et les informations de vos clients

Choisissez une plateforme qui adhère aux réglementations pertinentes telles que TCPA et GDPR et offre des fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger vos données et les informations de vos clients Convivialité: Optez pour une interface intuitive avec une navigation claire et des fonctionnalités faciles à utiliser pour maximiser l'efficacité et minimiser la courbe d'apprentissage

Optez pour une interface intuitive avec une navigation claire et des fonctionnalités faciles à utiliser pour maximiser l'efficacité et minimiser la courbe d'apprentissage Communication bidirectionnelle: Choisissez un logiciel qui permet des discussions bidirectionnelles avec les clients, favorisant l'engagement et l'établissement de relations

Les 10 meilleurs logiciels de marketing par SMS à utiliser en 2024

Voici votre liste curatée de logiciels de marketing par SMS pour vous aider à démarrer et à mettre à l'échelle votre SMS campagnes de marketing . Mon travail consiste à étudier les meilleures fonctionnalités et les limites pour trouver ce qui fonctionne pour vous.

1. Klaviyo

via Klaviyo Avec plus de 300 intégrations natives, Klaviyo est connu pour compiler les données clients et fournir des insights impactants.

La plateforme Klaviyo exploite des algorithmes intelligents d'apprentissage automatique et une intégration plus étroite avec des logiciels de panier d'achat tels que Facebook et Shopify pour segmenter les clients et stimuler l'engagement. Cela permet d'augmenter les revenus et de réduire les taux d'abandon de panier.

Les meilleures fonctionnalités de Klaviyo

Tirez parti de plus de 300 intégrations et outils d'abonnement préconstruits

Créez un formulaire d'inscription par SMS unique et optimisé pour les visiteurs mobiles

Assistance pour les images MMS et les GIF dans les messages SMS

Intégration de liens d'abonnement par SMS pour favoriser les nouvelles inscriptions

Les limites de Klaviyo

Absence d'une assistance solide après l'inscription

Les utilisateurs signalent que les fonctionnalités avancées sont difficiles à apprendre

Tarifs plus élevés pour les SMS

Prix de Klaviyo

Free: 150 crédits mensuels gratuits de SMS/MMS

150 crédits mensuels gratuits de SMS/MMS Email: A partir de 45$/mois

A partir de 45$/mois Email et SMS: A partir de 60$/mois

G2: 4./5 (1000+ commentaires)

4./5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (390+ commentaires)

2. Omnisend

via Omnisend Omnisend combine des textes automatisés avec des e-mails et des notifications push en un seul flux de travail automatisé. Contrairement à la plupart des outils de marketing par SMS, il ne nécessite pas d'adresse e-mail pour créer l'identité de l'utilisateur.

Omnisend offre de multiples outils comme les SMS, WhatsApp, les pop-ups et les notifications push pour offrir une communication inter-canal solide. Il vous donne de la flexibilité dans la création de campagnes et gestion.

Omnisend meilleures fonctionnalités

Créez plusieurs déclencheurs pour les différentes étapes du client

Améliorez l'automatisation avec 30 flux de travail préconstruits

Mon travail avec 150+ modèles pré-faits pour différents cas d'utilisation

Intégrer des formulaires dans les campagnes pour construire des listes de SMS

Limites d'Omnisend

Il ne s'intègre pas avec Google Analytics et d'autres logiciels de gestion de la relation client

Manque de fonctionnalité de test A/B

Prix d'Omnisend

Free: 0$ pour 60 SMS (une fois)

0$ pour 60 SMS (une fois) Standard: 16$/mois

16$/mois Pro: 59$/mois

G2 : 4.5/5 (800+ commentaires)

: 4.5/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (700+ commentaires)

3. Postscript.io

via Post-scriptum Postscript offre 60 filtres granulaires qui permettent aux utilisateurs de créer des documents hyper-segmentés des forfaits et des stratégies de marketing . La plateforme donne la priorité à la création d'une liste conforme à la TCPA afin d'atténuer l'engagement illégal et contraire à l'éthique des clients.

Bien que Postscript comporte plusieurs fonctionnalités d'intégration, notamment Zendesk, Klaviyo, Yotpo et Okendo, elle n'assiste que Shopify et Shopify Plus.

Postscript meilleures fonctionnalités

Tirez parti de l'expérience de stratèges internes pour concevoir, lancer et optimiser un programme SMS

Créez des segments d'abonnés et de clients avec plus de 45 filtres de segmentation

Sélection de plus de 65 évènements de déclenchement d'automatisation pour envoyer un message automatisé à n'importe quel moment du parcours client

Simplifiez les campagnes SMS, les abonnements et les expériences personnalisées grâce à une interface intuitive de type "glisser-déposer"

Limites de Postscript

L'analyse de Postscript doit être améliorée

Capacité d'intégration limitée

Prix de Postscript

Démarrage: 0,015 $/SMS, 0,045 $/MMS + frais d'opérateur

0,015 $/SMS, 0,045 $/MMS + frais d'opérateur Croissance: 100 $/mois, 0,01 $/SMS, 0,03 $/MMS + frais d'opérateur

100 $/mois, 0,01 $/SMS, 0,03 $/MMS + frais d'opérateur Professionnel: 500 $/mois, 0,007 $/SMS, 0,024 $/MMS + frais d'opérateur

500 $/mois, 0,007 $/SMS, 0,024 $/MMS + frais d'opérateur Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.9/5 (150+ reviews)

4.9/5 (150+ reviews) Capterra: Pas assez d'évaluations

4. Sakari.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Sakari-Dashboard.png

/$$$img/

via Sakari Sakari propose des services de marketing par SMS nationaux et internationaux. En outre, il permet l'envoi de messages texte bidirectionnels entre le marketing, l'assistance client, les équipes commerciales et d'autres services. Il propose également un nombre de numéros de téléphone dédiés à l'envoi de SMS faciliter la communication entre les parties prenantes.

À l'aide d'un tableau de bord centralisé, Sakari offre une fonction de messagerie textuelle riche, permettant aux administrateurs d'ajouter des médias, des icônes, des cartes et des boutons d'appel à l'action.

Les meilleures fonctionnalités de Sakari

Envoi de messages texte en masse vers plus de 200 pays

Intégration avec diverses plateformes et API tierces, notamment Slack, HubSpot et Salesforce

Utiliser des flux de travail SMS basés sur des cycles de vie client spécifiques comme le remplissage de formulaires et la prise de rendez-vous

Délivrez des informations enrichies à vos contacts grâce à des messages multimédias

Les limites de Sakari

Il faut payer pour les messages entrants

Les notifications push ne font souvent pas leur travail.

Prix de Sakari

Débutant: 16$/mois

16$/mois Croissance: 30$/mois

30$/mois Business: 90$/mois

90$/mois Teams: 170$/mois

170$/mois Gold: 330 $/mois

330 $/mois Elite: 640 $/mois

640 $/mois **Tarifs personnalisés pour les forfaits à plus fort volume

Capterra: 4.5 (90+ commentaires)

4.5 (90+ commentaires) G2 : Pas assez d'évaluations

5. SMSBump

via SMSbump Utilisé par plus de 90 000 entreprises pour leurs boutiques de commerce électronique, SMSBump ne s'adresse actuellement qu'à Shopify et BigCommerce.

La plateforme offre une approche de conformité d'abord, en suivant les directives du GPDR, de la CTIA et de la TCPA pour la collecte d'abonnés. SMSBump fournit également des analyses en temps réel et des insights actionnels.

Les meilleures fonctionnalités de SMSBump

Importation manuelle de contacts via des fichiers .CSV

Créez des listes riches avec des popups, des opt-ins sociaux, des QR codes et des mots-clés

Créez des segments de consommateurs étroits avec plus de 40 points de données pour cibler les acheteurs

Paramétrage de l'automatisation des textes et des notifications de rappel personnalisées déclenchées par des évènements ou des activités spécifiques

Limites de SMSBump

L'automatisation et la segmentation ne font pas le poids face à la concurrence.

Absence d'intégration omnicanale avec d'autres solutions de gestion de la relation clientlogiciels de gestion du marketing Prix de SMSBump

Free: 0$, 0,0165$ par SMS (US)

0$, 0,0165$ par SMS (US) Croissance: 19$/mois, 0,0149$ par SMS (US)

19$/mois, 0,0149$ par SMS (US) Prime: 49$/mois, 0,0142$ par SMS (US)

49$/mois, 0,0142$ par SMS (US) Powerhouse: $199/mois, $ 0.0130 par SMS (US)

Capterra: Non listé

Non listé G2 : Non listé

6. Textmagic

via Textmagic Disponible dans près de 190 pays, Textmagic se distingue par ses capacités d'envoi de textes en masse. Le logiciel garantit la sécurité des textes grâce au protocole SSL/HTTPS et sauvegarde les comptes et les messages des contacts, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

L'API de la passerelle SMS de Textmagic s'intègre aux sites web pour envoyer des messages SMS, ajoutant ainsi des capacités de messagerie texte aux flux de travail quotidiens.

Meilleures fonctionnalités de Textmagic

Répondez aux requêtes de vos clients grâce à un panneau de discussion bidirectionnelle par SMS

Convertir les e-mails en SMS et les envoyer à partir de n'importe quel e-mail avec plusieurs destinataires

Utilisez des numéros de téléphone virtuels dédiés pour l'acheminement des appels, les campagnes de promotion et le service client

Répondre aux textes en utilisant la fonctionnalité de renvoi d'appel vocal

Limites de Textmagic

Mon travail consiste à ajouter des éléments multimédias, car les liens fonctionnent mieux que les téléchargements directs

Service à la clientèle médiocre selon plusieurs commentaires

Prix de Textmagic

Forfait à la carte qui varie selon les pays et les offres de services

G2: 4.4/5 (90+ commentaires)

4.4/5 (90+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

7. Emotive.io

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Emotive-Dashboard-Image-1400x846.png Emotive /$$img/

via Emotive Utilisé par plus de 700 entreprises, Emotive affecte à chaque client un responsable de l'onboarding, un responsable de la réussite client et un rédacteur dédiés. La plateforme de marketing par SMS est également livrée avec un logiciel unique de marketing par message texte conversationnel.

Les fonctionnalités d'Emotive sont conviviales et personnalisables pour aider les entreprises en expansion à atteindre leurs objectifs objectifs de marketing .

Emotive meilleures fonctionnalités

Collaborez avec une équipe dédiée à la conformité pour vous guider dans les bonnes pratiques TCPA, CCPA et CTIA

Créez des SMS de discussion, et non de simples diffusions

Réduire la friction d'achat avec le texte pour acheter

Connexion des campagnes de marketing par SMS aux transactions commerciales

Convertir le trafic web en abonnés SMS et e-mail

Limites de l'émotivité

Emotive ne peut pas créer de champs personnalisés uniques

Absence de tableaux de bord analytiques

Prix d'Emotive

Emotive SMS: 0,0200 $/MMS, 0,0100 $/SMS

0,0200 $/MMS, 0,0100 $/SMS Attribution Emotive: 350 $/mois

350 $/mois SMS gérés: 2 000 $/mois

2 000 $/mois Annonces Emotive: À partir de 10 % des dépenses publicitaires

G2: 4.5/5 (170+ commentaires)

4.5/5 (170+ commentaires) Capterra: 4/5 (60+ avis)

8. Twilio

via Twilio Twilio propose une API cloud disponible dans le monde entier que les développeurs peuvent exploiter pour créer des applications de communication personnalisées. Il propose trois niveaux différents pour construire ces applications : avec code, avec un code minimal et sans codage.

Twilio offre des options de connexion programmables pour les numéros de téléphone virtuels, les liaisons SIP et la messagerie. Cette solution convient aux grandes équipes qui ont besoin d'applications SMS propriétaires.

Les meilleures fonctionnalités de Twilio

Tirez parti d'une bibliothèque exceptionnelle avec des guides, des tutoriels et des manuels d'utilisation de Twiliomodèles de contenu Créez de multiples fonctions SMS avec JavaScript à l'aide d'une bibliothèque d'échantillons de code

Construire des discussions à travers les canaux

Limites de Twilio

Il peut être compliqué pour les débutants

Les entreprises à fort trafic finissent par payer plus cher

Assistance client limitée

Prix de Twilio

Essai gratuit

Différents prix pour différents services

Evaluations et critiques de Twilio

G2: 4.3/5 (plus de 400 commentaires)

4.3/5 (plus de 400 commentaires) Capterra: 4.5/5 (400+ avis)

9. Attentif

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Attentive-Dashboard-1.png

/$$$img/

via Attentif Attentive propose une technologie brevetée à deux touches, une fonctionnalité unique qui accélère l'expansion des listes d'abonnés. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de mettre en œuvre des messages bidirectionnels personnalisés tout au long du parcours client.

Vous pouvez fusionner les données clients de tous vos systèmes marketing et mettre à l'échelle 1:1 cross-canal avec un seul client afficher.

Les meilleures fonctionnalités d'Attentive

synchronisez votre catalogue de produits depuis votre site web de commerce électronique dans vos campagnes de messages

Explorez les fonctionnalités de conformité, telles que les pistes d'audit, les modèles d'opt-in et les conditions de confidentialité liées

Intégrer des données provenant d'autres plateformes, y compris Shopify et Salesforce

Rejoignez la communauté des utilisateurs d'Attentive pour les clients afin de bénéficier d'une assistance plus large de la part de l'équipe d'Attentive

Limites d'Attentive

Les utilisateurs ont souvent du mal à modifier leurs campagnes principales

Il manque une fonctionnalité permettant de désactiver la messagerie bidirectionnelle

Prix d'Attentive

Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (400+ commentaires)

4.8/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (100+ commentaires)

10. SimpleTexting

via SimpleTexting SimpleTexting permet aux utilisateurs d'utiliser des milliers de déclencheurs et d'actions disponibles à la source dans plus de 1 600 applications. De plus, vous pouvez écrire un code personnalisé pour intégrer n'importe quelle application.

SimpleTexting s'adresse à de nombreux secteurs d'activité et a servi plus de 10 000 entreprises. C'est la seule plateforme de marketing par SMS à offrir des messages de conformité gratuits.

En outre, chaque forfait SimpleText est livré avec une suite complète de fonctionnalités, et ils prétendent également construire des intégrations personnalisées pour votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de SimpleTexting

Obtenez des intégrations personnalisées avec des exigences minimales en matière de code

Utilisez 306 caractères par SMS au lieu de la limite habituelle de 160 caractères

Travail avec un système intégré deGénérateur de messages IA intégré Bénéficiez d'une absence de limite pour les mots-clés et les contacts

Segmentez la base de données des abonnés pour un marketing plus cible

Limites de SimpleTexting

Possibilité d'amélioration dans le centre d'aide

Les segments ne peuvent pas être regroupés à l'aide d'instructions "et" ou "ou", ce qui limite le marketing ciblé

Peu de possibilités d'obtenir des données sur les abonnés

Prix de SimpleTexting

Coût mensuel estimé: 39 $ + 4 $ (enregistrement unique de l'opérateur)

**Modules complémentaires personnalisés

Coéquipiers supplémentaires: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Numéros supplémentaires: 10$/mois par numéro

G2: 4.7/5 (600+ commentaires)

4.7/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

Autres outils marketing

Alors que Klaviyo, Omnisend et les autres outils que nous avons listés offrent d'excellentes fonctions pour les campagnes SMS, d'autres plateformes de marketing SMS sont essentielles pour que les spécialistes du marketing puissent générer du contenu de campagne SMS, naviguer dans des campagnes multicanal et rationaliser les flux de travail créatifs.

C'est là que ClickUp excelle !

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp pour assurer la réussite de vos campagnes SMS :

ClickUp IA ClickUp AI vous aide à créer des contenus SMS engageants et percutants. Avec ClickUp AI, vous pourrez

Créer des campagnes SMS convaincantes

Générer des messages personnalisés avec un contenu dynamique

Effectuer des tests A/B sur différentes stratégies d'envoi de messages

ClickUp AI va au-delà de la rédaction, vous permettant de rester à l'écoute des discussions, de générer des tâches, de garantir une grammaire irréprochable et même de traduire des langues pour des campagnes SMS mondiales.

L'e-mail marketing en toute simplicité avec ClickUp AI ClickUp pour le marketing est une solution de gestion de projet tout-en-un qui permet la collaboration d'équipe, la gestion des tâches, la gestion du temps et les activités de marketing au sein d'un seul et même outil.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Strategic-Marketing-Plan-1-1400x682.png Modèle de plan marketing stratégique ClickUp /$$img/

Accédez à vos objectifs et résultats clés (OKR) en créant un forfait détaillé sur la façon dont votre équipe marketing atteindra les objectifs, les budgets, etc

ClickUp pour les équipes marketing

La plateforme se targue de plusieurs fonctionnalités :

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

ClickUp Tableau blanc : Créez des tableaux blancs de campagne pour faire du brainstorming, de l'itération et visualiser les flux de votre campagne SMS

Créez des tableaux blancs de campagne pour faire du brainstorming, de l'itération et visualiser les flux de votre campagne SMS ClickUp Tâches :* Améliorez la visibilité, définissez le flux de travail et visualisez vos campagnes SMS : Améliorez la visibilité, définissez le flux de travail et concentrez-vous sur ce qui est important avec les tâches ClickUp

Améliorez la visibilité, définissez le flux de travail et concentrez-vous sur ce qui est important avec les tâches ClickUp Documents ClickUp : Centralisez la gestion des briefings créatifs et facilitez la révision de la conception des campagnes grâce aux outils d'annotation d'images, de vidéos et de PDF

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-20.png

/$$$img/

La plateforme propose également une bibliothèque de modèles de marketing et modèles de rédaction de contenu pour vous aider à développer et optimiser vos campagnes.

Développez vos campagnes de marketing par SMS

Le marketing par SMS comble une lacune importante dans les stratégies de marketing modernes en s'adressant à un public très engagé dans des délais très courts.

L'utilisation de ces outils de campagne SMS simplifiera davantage le ciblage de vos clients et augmentera le retour sur investissement de vos campagnes de marketing.

Si vous essayez différents services de marketing par SMS, n'hésitez pas à tester ClickUp pour améliorer vos campagnes SMS et rationaliser votre flux de travail marketing. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et lancez vos campagnes SMS !