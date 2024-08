10 modèles gratuits de matrice d'Eisenhower dans Excel et ClickUp

Vous arrive-t-il de ressentir cette pression écrasante due au fait que vous avez tant à faire mais que vous ne savez pas par où commencer ?

La matrice d'Eisenhower est votre amie. Rendue populaire par le président Dwight D. Eisenhower, elle vous offre un cadre clair pour ce qu'il faut faire en priorité et ce qu'il ne faut pas faire .

Si vous utilisez déjà l'outil Matrice Eisenhower vous savez que trier et traiter efficacement les tâches est un combat de tous les instants. Lorsque vous essayez de classer les tâches par ordre de priorité, il vous arrive souvent de souhaiter disposer des outils parfaits, Applications GTD et des modèles pour accompagner votre flux de travail de la matrice d'Eisenhower.

Vous avez besoin d'une solution sur mesure pour tirer parti de la méthode de la matrice d'Eisenhower et de son plein potentiel.

Explorons un voyage transformateur avec les modèles uniques de la Matrice d'Eisenhower de ClickUp. Ils vous guideront vers un tout nouveau niveau de hiérarchisation des tâches, en éliminant le chaos grâce à des modèles conçus avec précision modèles de matrice .

Entrons maintenant dans le vif du sujet.

Qu'est-ce qu'un modèle de matrice d'Eisenhower ?

Un modèle de matrice d'Eisenhower est un outil utilisé pour la hiérarchisation des tâches, inspiré de l'époque.. principes de gestion du temps de l'ancien président américain Dwight D. Eisenhower. Il s'agit d'une grille divisée en quatre quadrants basés sur l'urgence et l'importance :

Urgent et important: Les tâches de ce quadrant sont urgentes et importantes, nécessitant une attention et une action immédiates

Les tâches de ce quadrant sont urgentes et importantes, nécessitant une attention et une action immédiates Importantes mais pas urgentes: Ces tâches sont importantes mais ne sont pas soumises à des contraintes de temps. Elles nécessitent un forfait et peuvent être programmées pour une exécution ultérieure

Ces tâches sont importantes mais ne sont pas soumises à des contraintes de temps. Elles nécessitent un forfait et peuvent être programmées pour une exécution ultérieure Urgentes mais pas importantes: Ces tâches sont urgentes mais contribuent peu à vos objectifs à long terme. Il est conseillé de déléguer ou de minimiser le temps consacré à ces tâches

Ces tâches sont urgentes mais contribuent peu à vos objectifs à long terme. Il est conseillé de déléguer ou de minimiser le temps consacré à ces tâches Non urgentes et non importantes: Ces tâches ne sont ni urgentes ni importantes. Elles représentent souvent des distractions et devraient idéalement être réduites ou éliminées

Un modèle de matrice d'Eisenhower permet de classer visuellement les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, ce qui vous permet d'établir des priorités de manière efficace. C'est un excellent moyen de gérer efficacement son temps en se concentrant sur ce qui compte vraiment et en réduisant les tâches moins cruciales et inutiles.

Le modèle de la matrice d'Eisenhower présente plusieurs avantages en tant qu'outil de gestion du temps outil de gestion des tâches :

Priorisation effacée : Concentrez-vous sur vos tâches critiques enen hiérarchisant les tâches en fonction de l'urgence et de l'importance

: Concentrez-vous sur vos tâches critiques enen hiérarchisant les tâches en fonction de l'urgence et de l'importance Amélioration de la prise de décision : Utilisez votre temps et vos ressources à bon escient en classant les tâches dans des quadrants clairs

: Utilisez votre temps et vos ressources à bon escient en classant les tâches dans des quadrants clairs Gestion du temps : Trier les tâches et se concentrer sur celles qui sont essentielles pour respecter les délais et atteindre vos objectifs généraux

: Trier les tâches et se concentrer sur celles qui sont essentielles pour respecter les délais et atteindre vos objectifs généraux Adaptabilité : fonctionne bien dans différentes situations et s'adapte aux individus ou aux équipes dans divers secteurs d'activité

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de matrice d'Eisenhower ?

Un modèle de matrice d'Eisenhower bien conçu doit présenter les fonctionnalités clés suivantes afin de maximiser son efficacité en matière de hiérarchisation des tâches et d'amélioration de la productivité gestion du temps :

Conception intuitive: Un modèle dynamique avec une disposition conviviale qui vous permet de glisser-déposer des tâches et utilise des couleurs pour les quadrants sera plus amusant et plus flexible Personnalisation: Le modèle doit correspondre à vos différents besoins et être suffisamment flexible pour que vous puissiez le modifier à votre guise - ajouter, supprimer ou changer des éléments pour l'adapter à vos besoins Intégration: Le modèle doit être lié à des sites populaires tels que outils de gestion de projet populaires permet de regrouper toutes les tâches en un seul endroit, ce qui facilite le flux de travail. Se synchroniser avecapplications de calendrier et des rappels assure votre gestion du temps matrice les tâches et les échéances s'inscrivent dans votre calendrier, ce qui vous aide à rester sur la bonne voie en ce qui concerne les rendez-vous et les dates d'échéance Analyse des performances : Les modèles qui montrent comment les tâches progressent et sont achevées vous aident à voir comment vous vous en sortez et à prendre des décisions plus intelligentes sur la base des données

10 modèles gratuits de matrice d'Eisenhower à utiliser en 2024

1. ClickUp Modèle de matrice d'Eisenhower

Utiliser le modèle Modèle de matrice ClickUp Eisenhower pour organiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Il vous offre une installation prête à l'emploi pour trier et déléguer les tâches, un guide visuel pour hiérarchiser rapidement les priorités et vous permet de vous plonger dans les spécificités des tâches.

Ce modèle vous aide à prendre de meilleures décisions en triant les tâches efficacement. Il comprend des éléments essentiels tels que :

Outils de visualisation : Hiérarchisez rapidement et précisément les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance à l'aide des aides visuelles du modèle

Hiérarchisez rapidement et précisément les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance à l'aide des aides visuelles du modèle Capacité d'affichage détaillé: Explorez chaque section de la matrice pour vous faire une idée précise des tâches sur lesquelles vous devez vous concentrer

Explorez chaque section de la matrice pour vous faire une idée précise des tâches sur lesquelles vous devez vous concentrer Alignement des tâches: Améliorez le travail d'équipe sur les projets ou le développement de produits en vous assurant que chacun se concentre sur les tâches les plus importantes

Améliorez le travail d'équipe sur les projets ou le développement de produits en vous assurant que chacun se concentre sur les tâches les plus importantes Les informations sur l'allocation du temps: Comprenez mieux sur quelles tâches vous devez vous concentrer en premier pour gérer votre temps en fonction de leur urgence et de leur importance

Que vous soyez manager ou collaborateur individuel, vous saurez exactement sur quoi vous concentrer au début de chaque journée - toutes les priorités sont classées dans les catégories À faire, Planifier, Déléguer ou Supprimer.

A partir de gestion de projet à la construction de produits, ce modèle permet à votre équipe de s'aligner, de mieux se concentrer et de favoriser la productivité. C'est le modèle de matrice d'Eisenhower qu'il vous faut pour optimiser la gestion de vos tâches.

2. Modèle de matrice des priorités de ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Priority-Matrix-Template.png Modèle de matrice des priorités ClickUp /$$$img/

Utilisez ce modèle Modèle de matrice de priorité ClickUp pour identifier les tâches critiques en fonction de leur urgence, de leur impact et de leur importance

Le modèle de matrice des priorités de ClickUp facilite la prise de décision dans le cadre d'un projet en vous aidant à hiérarchiser efficacement les tâches.

Cet outil permet à votre équipe de voir clairement les tâches les plus urgentes et de déterminer les idées importantes à aborder en premier.

Ce modèle est pratique pour planifier des projets aux ressources limitées ou gérer des parcours clients complexes. Il aide également votre équipe à se concentrer sur les tâches importantes en mettant en évidence l'urgence et en suivant la progression.

Les composants de base du modèle de matrice des priorités de ClickUp comprennent :

Alignement des équipes: Mettez votre équipe sur la même page en mettant en évidence ce qui est crucial pour la réussite de chacun

Mettez votre équipe sur la même page en mettant en évidence ce qui est crucial pour la réussite de chacun Prise de décision visuelle: Utilisez des outils visuels pour trouver l'équilibre parfait entre les tâches importantes et ce que vous pouvez gérer de manière réaliste

Utilisez des outils visuels pour trouver l'équilibre parfait entre les tâches importantes et ce que vous pouvez gérer de manière réaliste Évaluation rapide des tâches: Déterminez rapidement et avec précision le degré d'urgence et d'importance des tâches

Déterminez rapidement et avec précision le degré d'urgence et d'importance des tâches Planification de projets avec des ressources limitées: Planifiez des projets efficacement, même avec des ressources limitées, ou abordez des parcours clients complexes sans aucun problème Définir des paramètres dans ClickUp pour suivre la progression des tâches. Utilisez cette matrice de priorités pour vous concentrer sur les tâches essentielles à la réussite du projet.

3. Modèle de matrice des priorités de ClickUp

Utiliser la matrice 3×3 Modèle de matrice de priorisation ClickUp pour évaluer les tâches en fonction de leur impact et de leur niveau d'effort

Alors que le modèle précédent classait les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, le modèle de matrice de priorisation de ClickUp vous aide, vous et votre équipe, à évaluer les tâches en fonction de leur impact et de l'effort requis.

Que vous gériez un projet de grande envergure ou que vous soyez débutant, ce modèle rationalise l'organisation des tâches et leur hiérarchisation. Ses principaux éléments sont les suivants :

Focalisation sur les tâches importantes: Concentrez-vous sur les tâches cruciales et évitez de perdre du temps sur celles qui ne le sont pas

Concentrez-vous sur les tâches cruciales et évitez de perdre du temps sur celles qui ne le sont pas Priorité visuelle: Utilisez le guide visuel pour hiérarchiser les tâches plus efficacement

Utilisez le guide visuel pour hiérarchiser les tâches plus efficacement **Allocation efficace des ressources : Attribuer les ressources de l'équipe plus efficacement

Attribuer les ressources de l'équipe plus efficacement Comprendre les efforts qui ont un impact: Comprendre comment les efforts de l'équipe peuvent avoir le plus d'impact

4. Modèle de matrice des priorités d'action de ClickUp

via ClickUp L'organisation des tâches quotidiennes peut sembler insurmontable Modèle de matrice des priorités d'action ClickUp simplifie les choses. Il vous aide à repérer les actions cruciales, à voir ce qui est le plus important et à vous concentrer sur ce qui est le plus important stimule la collaboration au sein de l'équipe pour réussir ensemble.

Cette matrice vous aide à faire la distinction entre les tâches qui exigent une action immédiate et celles qui contribuent aux objectifs à long terme.

Incorporez certains des éléments clés de ce modèle pour rationaliser votre flux de travail.

Suivi visuel de la progression: Utilisez l'outil visuel simple pour suivre la progression et rester concentré sur les tâches

Utilisez l'outil visuel simple pour suivre la progression et rester concentré sur les tâches Évaluation et visualisation rapides: Accélérer le processus d'identification et de hiérarchisation des tâches à forte valeur ajoutée

Accélérer le processus d'identification et de hiérarchisation des tâches à forte valeur ajoutée Identification des actions cruciales: Identifier les actions les plus importantes qui requièrent une attention immédiate

Identifier les actions les plus importantes qui requièrent une attention immédiate Clarté sur les tâches de haute priorité: Clarté sur les tâches grâce à l'outil de gestion des tâchesla plus haute priorité pour aller de l'avant

5. Modèle de matrice des priorités ClickUp 2×2

Utiliser la Matrice des priorités ClickUp 2×2 Tableau blanc pour vous aider à organiser vos tâches en fonction de leur importance et de leur.. niveau de priorité Le modèle de matrice des priorités ClickUp 2×2 est parfait pour hiérarchiser les tâches urgentes et importantes, montrer l'impact par rapport à l'effort, et repérer les tâches de première priorité en un clin d'œil.

Ce modèle est idéal pour une prise de décision rapide et optimise la communication et l'efficacité de l'équipe. Le modèle permet une gestion personnalisée des tâches grâce à des fonctionnalités telles que des statuts, des champs et des affichages personnalisés.

Fonctionnalités clés du modèle de Tableau blanc 2×2 de ClickUp pour la matrice des priorités :

**Visualisez l'impact de chaque tâche ou projet avec l'effort requis

Temps de travail efficace utilisation des ressources : Utiliser le plus efficacement possible le temps et les ressources de l'équipe

: Utiliser le plus efficacement possible le temps et les ressources de l'équipe Amélioration de la communication et de la collaboration: Améliorer la communication et la collaboration entre les différents services ou membres de l'équipe

Améliorer la communication et la collaboration entre les différents services ou membres de l'équipe Options d'affichage variées: Commencez par l'optionModèle de Tableau blanc et développez votre flux de travail ClickUp, en incorporant la Liste, le Gantt, la Charge de travail, le Calendrier, etc

6. Modèle de matrice ClickUp Urgent Important

via ClickUp Prenez de l'avance avec Le modèle de matrice Urgent Important de ClickUp et de hiérarchiser les tâches urgentes et importantes.

Qu'il s'agisse de gérer des projets ou des opérations quotidiennes, cet outil vous aide à évaluer rapidement les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, afin de garantir un impact maximal et une concentration immédiate là où c'est nécessaire !

La matrice Urgent Important s'avère être un puissant outil d'aide à la décision outil de gestion du temps car il se concentre sur les tâches axées sur les objectifs, fournit un aperçu clair de toutes les tâches et vous évite de dépendre d'une surcharge de mémoire.

Composants essentiels du modèle de matrice Urgent Important de ClickUp :

Focalisation sur les tâches axées sur les objectifs : Concentrez-vous sur les tâches essentielles à la réalisation des Objectifs

Concentrez-vous sur les tâches essentielles à la réalisation des Objectifs Identification rapide des tâches urgentes et à impact: Identifiez rapidement les tâches urgentes qui peuvent avoir un impact sur votre travail, en les distinguant de celles qui peuvent attendre

Identifiez rapidement les tâches urgentes qui peuvent avoir un impact sur votre travail, en les distinguant de celles qui peuvent attendre Amélioration de l'aperçu et du forfait des tâches: Affichez une vue d'ensemble des tâches, ce qui simplifie la planification quotidienne

Affichez une vue d'ensemble des tâches, ce qui simplifie la planification quotidienne Aide à l'organisation: Éliminez le besoin de vous souvenir de tout pour rester organisé et structuré

7. Modèle de tâches simples de ClickUp

Utilisez le modèle ClickUp Modèle de plan de travail simple à faire pour organiser vos tâches et maintenir l'unité de votre équipe

Organisez vos tâches sans effort en utilisant le modèle de plan de travail ClickUp Simple To-Dos pour un achèvement des tâches invite, à chaque étape !

Ce modèle vous permet de créer un aperçu clair des tâches, les organiser en catégories pour en faciliter le suivi et vous assurer de rester concentré sur l'achèvement des tâches, tout en vous attaquant d'abord aux plus importantes d'entre elles. C'est la clé d'une gestion efficace de votre liste à faire !

Le modèle de liste de tâches simple de ClickUp comprend :

Listes de tâches Effacées: Créez facilement des listes de tâches simples et faciles à suivre

Créez facilement des listes de tâches simples et faciles à suivre Paramètres de priorité et suivi des cours: Définissez des priorités pour les tâches et suivez les progrès au fil du temps

Définissez des priorités pour les tâches et suivez les progrès au fil du temps Organisation des tâches: Catégorisez les tâches ou assignez-les à des membres spécifiques de l'équipe pour une meilleure organisation

Catégorisez les tâches ou assignez-les à des membres spécifiques de l'équipe pour une meilleure organisation Se concentrer sur l'achèvement des tâches: Se concentrer sur ce qui doit être fait pour établir des priorités et achever les tâches importantes dans les délais

8. Modèle de matrice d'impact de l'effort ClickUp

Classez vos projets par ordre de priorité en fonction de la valeur la plus élevée pour le moindre effort grâce à la matrice de l'impact de l'effort Modèle de matrice d'impact sur l'effort ClickUp Le modèle de matrice d'impact sur l'effort de ClickUp offre une solution conviviale, sans code, permettant à vos équipes d'évaluer et de visualiser rapidement les efforts, identifier les risques associés à chaque tâche, et aligner les priorités cruciales pour une réussite collective.

Grâce à cet outil de gestion des produits, vous pouvez achever des activités à fort impact avec un minimum d'efforts en tirant parti de certains de ses éléments clés :

Évaluation de l'effort et de l'impact: Visualisez et évaluez vos efforts déployés par rapport à l'impact obtenu

Visualisez et évaluez vos efforts déployés par rapport à l'impact obtenu Clarté accrue du projet: Obtenez une meilleure clarté concernant votre projet et ses tâches associées

Obtenez une meilleure clarté concernant votre projet et ses tâches associées Aperçu complet du projet: Affichez une vue d'ensemble des éléments suivantsl'échéancier du projet etproduits livrables *Identification des priorités: Identifier les idées prioritaires à faire avancer en fonction de leur impact

Affichez une vue d'ensemble des éléments suivantsl'échéancier du projet etproduits livrables *Identification des priorités: Identifier les idées prioritaires à faire avancer en fonction de leur impact Visibilité des risques: Améliorer la compréhension des risques et des coûts possibles afin de gérer et d'évaluer les risques plus efficacement

9. Modèle de matrice Excel Eisenhower par Vertex42

Via Vertex42 Le modèle de matrice Excel Eisenhower de Vertex42 est un outil qui vous aide à naviguer dans la complexité des tâches quotidiennes et à les prioriser efficacement.

Cet outil booste à la fois votre productivité personnelle et la gestion de vos projets. De plus, il propose un modèle de matrice de décision d'Eisenhower téléchargeable gratuitement pour Excel et Google Sheets.

Répartissez vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance dans les quatre catégories suivantes :

Quadrant I (À faire immédiatement) - Important, urgent: Inclure les tâches dont l'échéance est proche ou celles qui requièrent une attention immédiate

Inclure les tâches dont l'échéance est proche ou celles qui requièrent une attention immédiate Quadrant II (PLANIFIER et établir des priorités) - Pas urgent, important: Se concentrer sur les tâches vitales pour les objectifs à long terme et la réussite globale. Ces tâches apparaissent comme la pierre angulaire d'une gestion personnelle efficace. Stephen Covey recommande de consacrer la majeure partie de notre temps aux tâches de ce quadrant pour une productivité et une réussite optimales

Se concentrer sur les tâches vitales pour les objectifs à long terme et la réussite globale. Ces tâches apparaissent comme la pierre angulaire d'une gestion personnelle efficace. Stephen Covey recommande de consacrer la majeure partie de notre temps aux tâches de ce quadrant pour une productivité et une réussite optimales Quadrant III (DÉLÉGUER pour achever) - Pas important, urgent: Attribuez les tâches urgentes telles que l'envoi d'e-mails ou la réponse à des appels téléphoniques à d'autres membres de l'équipe en déléguant les tâches

Attribuez les tâches urgentes telles que l'envoi d'e-mails ou la réponse à des appels téléphoniques à d'autres membres de l'équipe en déléguant les tâches Quadrant IV (SUPPRIMER) - Pas important, pas urgent: Éliminer les tâches qui ne contribuent que très peu aux objectifs ou qui peuvent être reportées

10. Technique de priorisation de la matrice d'Eisenhower Modèle de formation par SlideTeam

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/eisenhower\_matrix\_a\_prioritization\_technique\_formation\_ppt\_slide01.jpg Matrice des priorités /$$img/

via Équipe diapositive Cette formation à la technique de hiérarchisation est un guide complet pour comprendre et mettre en œuvre la matrice d'Eisenhower.

Que vous soyez manager, employé, membre d'une organisation ou que vous vous attaquiez à des tâches personnelles, cette formation vous arme d'un savoir-faire qui vous permettra d'accroître votre productivité !

Quelques fonctionnalités clés de cette présentation de formation sont :

Système complet de diapositives: Comprenez le concept grâce à ces 18 paramètres informatifs qui couvrent l'ensemble du spectre de la matrice d'Eisenhower

Comprenez le concept grâce à ces 18 paramètres informatifs qui couvrent l'ensemble du spectre de la matrice d'Eisenhower Aperçu des quadrants: Explorez chaque quadrant en détail et comprenez les caractéristiques des tâches relevant de chacun d'entre eux

Explorez chaque quadrant en détail et comprenez les caractéristiques des tâches relevant de chacun d'entre eux Compatibilité avec Google: Intégration transparente avec Google Slides, garantissant la flexibilité sur diverses plates-formes

Intégration transparente avec Google Slides, garantissant la flexibilité sur diverses plates-formes Personnalisable: Modifiez les diapositives, y compris le texte, les icônes, les graphiques et d'autres éléments pour des adaptations personnalisées

Modifiez les diapositives, y compris le texte, les icônes, les graphiques et d'autres éléments pour des adaptations personnalisées Téléchargeable: Sauvegardez l'ensemble des diapositives de formation en un seul clic et accédez au service client premium pour obtenir de l'assistance et des conseils

De la matrice à l'action avec les modèles de la matrice d'Eisenhower

Dwight D. Eisenhower a dit un jour : "Dans le chaos des tâches quotidiennes, souvenez-vous que ce qui est important est rarement urgent, et que ce qui est urgent est rarement important."

Ainsi, en vous lançant dans l'aventure avec ces modèles, n'oubliez pas qu'une hiérarchisation efficace des tâches n'est pas seulement une stratégie, mais aussi un moyen de gérer efficacement son temps et de prendre des décisions.

L'avantage ClickUp réside dans les modèles et dans une approche holistique de la gestion des tâches qui aligne, engage et propulse les équipes vers une productivité inégalée.

Transformez votre flux de travail avec Modèles de matrice d'Eisenhower de ClickUp . Commençons dès aujourd'hui !