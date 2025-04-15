10 meilleurs logiciels de Business Intelligence (BI) en 2025

Les données font partie intégrante de toute entreprise, vous aidant à comprendre ce qui se passe en coulisses et offrant des aperçus sur des indicateurs précieux. Cependant, la gestion des données peut s'avérer fastidieuse, en particulier si votre équipe n'a pas mis en place de processus axés sur les données.

En fait, des études montrent que 74% des salariés sondés ne se sentent pas à l'aise dans leur travail avec les données. C'est là que les outils de veille stratégique entrent en jeu.

Ils sont le cerveau de l'opération. 🧠

Les logiciels de Business Intelligence (BI) s'appuient sur les faits et les chiffres de l'entreprise, les approfondissent et créent des rapports de données visuels que vous pouvez utiliser pour orienter les décisions de l'entreprise. La même étude mentionnée ci-dessus rapporte que les entreprises qui utilisent un logiciel de BI voient leur probabilité de prendre des décisions plus rapidement multipliée par cinq.

Prêt à prendre des décisions plus rapides et mieux informées en utilisant les données pertinentes de l'entreprise ? Voici les 10 meilleurs logiciels de veille stratégique pour faire le travail terminé.

De plus, nous mettrons en lumière des outils supplémentaires tels que le meilleur logiciel de gestion de projet et vous montrent ce qu'il faut rechercher lors de la sélection de la bonne plateforme. 🤩

Qu'est-ce qu'un logiciel de Business Intelligence ?

Un logiciel de Business Intelligence est un outil qui collecte et analyse les données de l'entreprise et les présente sous forme de graphiques, de rapports et de diagrammes faciles à comprendre. Ce logiciel utilise l'exploration de données pour récupérer des informations, emploie l'analyse de données pour évaluer les détails, et produit des des visualisations de données pour rendre les conclusions plus claires.

Grâce à ces outils de veille stratégique, n'importe qui peut recueillir des informations basées sur des données, et pas seulement des analystes hautement qualifiés. Ce type de logiciel ne se contente pas de collecter des données, il conserve toutes vos données stockées dans un emplacement pratique.

Cela signifie que vous disposez de toutes les informations dont vous avez besoin en un seul endroit - sans avoir à passer d'un produit à l'autre - ce qui facilite grandement la visualisation des données et l'accès à de multiples sources de données.

La plupart des outils de BI vous permettent de personnaliser les sources de données afin de créer des informations exploitables dans les domaines les plus importants pour votre entreprise. Ces outils intelligents vous permettent de créer des rapports personnalisés et d'approfondir les indicateurs qui peuvent avoir un impact sur la réussite de votre entreprise. 💪

Que faut-il rechercher dans un logiciel de Business Intelligence ?

Lorsqu'il s'agit d'outils de Business Intelligence, il existe des tonnes d'options sur le marché, mais toutes ne se valent pas. 👀

Voici ce qu'il faut rechercher dans les outils de BI :

Tableaux de bord intuitifs et interactifs: Simplifiez les données complexes et facilitez l'adhésion des parties prenantes clés grâce à des tableaux de bord personnalisables et à la visualisation des données

Simplifiez les données complexes et facilitez l'adhésion des parties prenantes clés grâce à des tableaux de bord personnalisables et à la visualisation des données Intégration de l'IA: Outils d'intelligence artificielle offrent une vision plus approfondie et évaluent les données sous différents angles, ce qui les rend plus complètes

Outils d'intelligence artificielle offrent une vision plus approfondie et évaluent les données sous différents angles, ce qui les rend plus complètes Intégrations: Les meilleurs outils de Business intelligence travaillent avec d'autres plateformes de données et applications pourdes flux de travail optimisés Outils d'exploration de données: Recherchez un logiciel capable d'analyser un large intervalle de paramètres à l'aide d'outils d'analyse divers et avancés

Les meilleurs outils de Business intelligence travaillent avec d'autres plateformes de données et applications pourdes flux de travail optimisés Alertes de données intelligentes: Déclenchez des notifications pour les bons et les mauvais points de données afin que vos rapports ne soient pas faussés par des indicateurs inexacts

Les 10 meilleurs logiciels de Business Intelligence à utiliser en 2024

Commencez à prendre des décisions basées sur les données avec ces 10 meilleures options de logiciels de business intelligence. Des moteurs ETL et entrepôts de données aux outils de visualisation de données, ils offrent une large suite d'avantages pour les entreprises qui analysent les données de leur entreprise.

Pour chacun d'entre eux, nous avons mis en évidence les fonctionnalités clés, les inconvénients potentiels, les prix et les informations d'évaluation afin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. ✨

1. SAP BusinessObjects Business Intelligence

via SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects est une suite BI qui offre une plateforme évolutive et un contrôle sur les données dans un espace pratique. Sa conception flexible vous permet de recueillir des données, que vous soyez une petite entreprise avec quelques employés ou une grande firme avec des milliers de membres de l'équipe. 🙇‍♀️

Ses capacités de Business Intelligence sont reconnues par certaines des plus grandes entreprises et industries à travers le monde, ce qui en fait l'un des meilleurs outils de BI pour les utilisateurs de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de SAP BusinessObjects Business Intelligence

Les données en temps réel permettent d'obtenir des informations de dernière minute et des analyses avancées sur les indicateurs les plus importants pour votre entreprise

Les rapports vont au-delà des fonctionnalités de nombre pour évaluer les causes profondes et les requêtes ad hoc pour obtenir les réponses dont vous avez besoin, rapidement (même à partir de sources de données multiples)

Les fonctionnalités de Business Intelligence en libre-service et les outils de visualisation des données vous permettent de contrôler les données et la façon dont vous souhaitez les voir

Les permissions de partage vous permettent de collaborer avec différents services ou au sein de votre propre équipe afin d'obtenir de meilleurs résultatsprocessus de prise de décision Limites de SAP BusinessObjects Business Intelligence

Bien que les prix soient personnalisés, ils ont tendance à se situer dans le haut de gamme

Certains utilisateurs auraient souhaité que les intégrations soient plus fluides et plus transparentes

Prix de SAP BusinessObjects Business Intelligence

Contact pour une tarification personnalisée

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (200+ reviews)

2. Microsoft Power BI

via Power BI Proposé par Microsoft, Power BI est un outil d'analyse de données qui vous permet de visualiser des indicateurs afin de prendre des décisions qui propulsent votre entreprise vers de nouveaux sommets. Effectuez des analyses de données en connectant des sources de données et en les ajoutant au hub de données OneLake grâce à ses outils de business intelligence.

À partir de là, personnalisez des tableaux de bord pour voir vos données et générer des insights.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft PowerBI

Les fonctionnalités IA intégrées répondent aux questions, génèrent instantanément des rapports et mettent en évidence des modèles dans les données pour une analyse plus rapide

Partagez et intégrez les rapports dans la suite d'outils Microsoft, notamment les feuilles de calcul Excel, PowerPoint et Teams Les fonctionnalités de gouvernance, de sécurité et de conformité de Microsoft protègent vos données et offrent une visibilité de bout en bout

Des ressources de formation gratuites permettent à tous les membres de l'équipe d'apprendre à utiliser l'outil et de se plonger dans l'analyse

Limites de Microsoft PowerBI

Certains utilisateurs ont trouvé que l'outil avait du mal à gérer des paramètres complexes ou extrêmement volumineux

Il ne s'agit pas d'une solution sur site puisqu'il s'agit d'un outil basé sur le cloud

Prix de Microsoft PowerBI

Power BI in Microsoft Fabric: Gratuit

Gratuit Power BI Pro: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Power BI Premium: 20 $/mois par utilisateur

Microsoft PowerBI évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,500+ reviews)

3. Zoho Analytics

via ZohoZoho est un éditeur de logiciels de confiance qui propose une suite logicielle comprenant un CRM, des outils d'automatisation des processus et des produits informatiques. Leur outil de données, connu sous le nom de Zoho Analytics, découvre des informations cachées à partir de données connectées.

Analysez les résultats et construisez des rapports grâce à des outils de visualisation personnalisés, facilement partageables avec toute l'équipe. 📈

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Analytics

Connecter les données brutes à l'aide d'une vaste sélection d'intégrations, d'applications Business et de divers fichiers et sources de données avec ses outils de business intelligence

Utilisez les outils de préparation des données en libre-service pour personnaliser les rapports, nettoyer les données et cataloguer l'information

Augmenter les données avec des aperçus alimentés par des outils d'apprentissage automatique qui prédisent les tendances futures et offrent une analyse des données par simulation

Intégrer des analyses sans avoir besoin d'une assistance SQL, grâce aux modèles no-code et low-code

Limites de Zoho Analytics

Certains utilisateurs ont constaté que la synchronisation des données s'achevait en plusieurs heures

Tous les rapports n'incluent pas les journaux d'activité, ce qui peut être limité à des fins d'audit

Prix de Zoho Analytics

Basic: 24 $/mois, facturé annuellement

24 $/mois, facturé annuellement Standard: 48 $/mois, facturation annuelle

48 $/mois, facturation annuelle Premium: 115 $/mois, facturé annuellement

115 $/mois, facturé annuellement Enterprise: 455 $/mois, facturation annuelle

455 $/mois, facturation annuelle Personnalisé: Contacter pour les tarifs

G2: 4.2/5 (plus de 200 commentaires)

4.2/5 (plus de 200 commentaires) Capterra: 4.4/5 (200+ commentaires)

4. Tableau

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/downright\_beautiful-1400x700.jpg Logiciel de business intelligence : personnalisation des visualisations de données dans Tableau /$$img/

via TableauTableau de Salesforce vous permet de visualiser des analyses à l'aide d'outils intégrés de gestion des données outils de rapports et des produits soutenus par l'IA. En ce qui concerne les outils de business intelligence, Tableau se démarque parce qu'il prend les big data et les KPI, les transforme en rapports et crée des insights exploitables.

Proposant des dizaines de produits, choisissez entre la gestion des données, l'analyse intégrée et l'analyse CRM pour générer les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Tableau

Les visualisations de données sont plus puissantes que les autres outils grâce à un haut degré de personnalisation

La fonction glisser-déposer vous permet d'extraire les données exactes que vous souhaitez voir, tandis que les garde-fous intégrés évitent les faux pas en matière de visualisation de données qui vont à l'encontre des bonnes pratiques

Une courbe d'apprentissage réduite facilite la prise en main et l'utilisation de la plateforme d'analyse d'entreprise

Tableau excelle dans la collecte et l'analyse de grands paramètres, même si votre entreprise fonctionne avec des indicateurs complexes

Les limites de Tableau

Certains utilisateurs souhaiteraient davantage de personnalisation lorsqu'il s'agit de mettre en forme

Les prix peuvent être élevés et il faut payer pour les visionneuses

Prix de Tableau

Créateur: 75 $/mois par utilisateur

75 $/mois par utilisateur Explorateur: $42/mois par utilisateur

$42/mois par utilisateur Viewer: $15/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (1,900+ reviews)

4.4/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

5. Oracle Business Intelligence

via Oracle Cette plateforme de veille stratégique offre une gestion centralisée des données ainsi qu'un large intervalle de services de BI, notamment des requêtes ad hoc, des tableaux de bord et des rapports financiers. La suite d'outils permet d'analyser facilement les données, de les partager dans des rapports et de déclencher des perspectives exploitables et les étapes suivantes pour accélérer les processus d'entreprise.

Meilleures fonctionnalités d'Oracle BI

La connexion avec des applications web telles que J2EE et .NET offre une intégration de données riche et un accès à de grands paramètres de données

Oracle BI Answers facilite la création de diagrammes, de tableaux croisés dynamiques et de tableaux de bord pour la modélisation des données et l'analyse visuelle interactive

BI Delivers est une fonctionnalité spéciale qui envoie instantanément des notifications et des alertes basées sur des données pour optimiser le flux de travail

L'outil Publisher facilite le partage des données d'entreprise avec les parties prenantes, les investisseurs, les clients et l'équipe interne

Limites d'Oracle BI

La configuration requise, y compris la mémoire et l'espace disque, peut être limitative

La personnalisation des tableaux de bord est limitée par rapport à d'autres outils de veille stratégique

Prix d'Oracle BI

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 3.3/5 (plus de 10 commentaires)

3.3/5 (plus de 10 commentaires) Capterra: 4.1/5 (80+ avis)

6. Qlik Sense

via Qlik Sense Conçu pour les utilisateurs d'entreprise de tous les elfes de compétences, cet outil d'analyse cloud offre des aperçus alimentés par l'IA et génère des rapports basés sur les données de votre entreprise. Les outils d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle offrent une préparation des données, des interactions en langage naturel et des analyses prédictives. ✅

Qlik Sense meilleures fonctionnalités

Divers connecteurs SAP vous permettent d'intégrer des outils OLAP, BEx, ETL et de requête pour une analyse plus approfondie des données

L'Automatisation de l'entrepôt de données récupère continuellement les données de l'entreprise, affine les modèles et construit un catalogue de données fiable

L'automatisation des alertes et des actions vous permet d'envoyer des notifications et de créer des tâches basées sur la connaissance des données

La plateforme SaaS unique propose une interface de cloud hybride, offrant un meilleur contrôle sur la sécurité, le partage et le stockage des données

Limites de Qlik Sense

Les analyses et les paramètres de données volumineux peuvent ralentir l'outil

Certains modules complémentaires et plugins coûtent plus cher et le prix des forfaits est élevé, ce qui représente un défi pour les petits budgets

Prix de Qlik Sense

Standard: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Premium: 2 700 $/mois

2 700 $/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (600+ reviews)

4.5/5 (600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (200+ avis)

7. Yellowfin BI

via Yellowfin BI Visualisez et comprenez les données grâce à des tableaux de bord époustouflants et à l'option d'analyse en libre-service ou soutenue par l'IA avec Yellowfin BI. Conçu pour tous les utilisateurs, vous n'avez pas besoin d'être une personne technique pour prendre en main cet outil.

Les meilleures fonctionnalités de Yellowfin BI

Les flux de travail opérationnels intégrés facilitent la génération de donnéeséléments d'action en fonction des données et des rapports de l'entreprise

Configurez des alertes basées sur des seuils ou utilisez des insights IA pour surveiller votre entreprise et automatisez les notifications lorsque des paramètres critiques sont déclenchés

Les visualisations de données par glisser-déposer réduisent le temps nécessaire à la création de rapports engageants

Choisissez parmi divers constructeurs de rapports et diagrammes pour faciliter la création de tableaux de bord et de visuels par tous les membres de l'équipe

Limites de Yellowfin BI

L'extraction de données peut prendre du temps, en particulier pour les paramètres les plus importants

Certaines intégrations pourraient être plus fluides

Prix de Yellowfin BI

Contact pour une tarification et des forfaits personnalisés

G2: 4.2/5 (100+ commentaires)

4.2/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10+ avis)

8. Dundas BI

via Insightsoftware Dundas BI va au-delà des tableaux de bord visuels avec des intégrations et des outils de structure de données qui offrent une meilleure visibilité et des capacités d'analyse améliorées.

L'outil haut de gamme met l'accent sur les expériences utilisateur, en veillant à ce que les perspectives de données soient faciles à partager avec les membres de l'équipe et dans l'outil que vous utilisez chaque jour.

Meilleures fonctionnalités de Dundas BI

La connexion des données et l'assistance à l'intégration réduisent le temps passé à passer d'un outil à l'autre, ce qui vous permet d'obtenir plus rapidement des informations sur les données

Les outils de visualisation interactifs vous permettent de contrôler la façon dont vous voyez et réagissez aux données

L'interface conviviale offre un service personnalisé et une assistance en libre-service pour afficher les détails des données les plus importantes

L'entreposage flexible des données permet de mieux contrôler le stockage, l'extraction et l'indexation des informations

Les limites de Dundas BI

Certains utilisateurs souhaitent davantage de filtres d'analyse de données lors de la segmentation

Les grands paramètres de données peuvent ralentir le processus et causer des problèmes

Prix de Dundas BI

Contact pour les prix

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Datapine

via Datapine Cette plateforme moderne de Business Intelligence offre une sécurité des données tout en facilitant la création de rapports, de tableaux de bord et d'aperçus basés sur les indicateurs de l'entreprise. Conçue avec une interface conviviale, elle est facile à utiliser pour toute l'équipe. Cela signifie que tout le monde sait comment collecter des données, les analyser et produire des rapports pour éclairer la prise de décision à tous les niveaux de l'entreprise. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de Datapine

Choisissez parmi les modèles de tableaux de bord basés sur la fonction, l'industrie et la plateforme pour créer des visuels plus ciblés

Des connecteurs de données faciles à utiliser permettent de rassembler les données dans un seul espace sans passer d'un outil à l'autre

Les outils d'analyse prédictive prennent les données et les transforment en scénarios réels afin que vous puissiez planifier à l'avance

Les alertes de données basées sur l'IA vous tiennent au courant des changements qui peuvent affecter votre entreprise

Limites de Datapine

Le tableau de bord mobile n'est pas aussi interactif que la version de bureau

Il y a une courbe d'apprentissage pour explorer l'ensemble des fonctionnalités

Prix de Datapine

Essai gratuit : 14 jours

: 14 jours Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (20+ reviews)

4.6/5 (20+ reviews) Capterra: 4.9/5 (20+ commentaires)

10. Sisense

via Sisense Sisense est un outil d'analyse de données conçu pour les développeurs afin d'intégrer des données dans les produits à l'aide d'API et de SDK. Les outils intégrés d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique affichent les détails des indicateurs pour offrir des perspectives basées sur les données. Utilisez des tableaux de bord et des visualisations personnalisés pour partager des éléments d'action et des conclusions clés basés sur les chiffres concrets.

Les meilleures fonctionnalités de Sisense

Visualisez les données à l'aide de diagrammes interactifs liés aux indicateurs clés de performance et à d'autres indicateurs importants pour les utilisateurs et les clients

Les aperçus générés par l'IA mettent en évidence les tendances, identifient les zones problématiques et soulignent les réussites clés

Les alertes et les prédictions vous permettent d'anticiper les problèmes potentiels et de vous préparer à l'innovation

Les connecteurs de données vous permettent de contrôler les types de sources de données utilisées pour élaborer les rapports

Les limites de Sisense

Certains utilisateurs ont rencontré des bugs lors de l'utilisation des widgets et des connecteurs

Il existe plusieurs forfaits, mais les prix peuvent être limitatifs pour les petites équipes

Prix de Sisense

Contact pour des solutions personnalisées

G2: 4.3/5 (800+ commentaires)

4.3/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ avis)

Autres outils Business

Bien que ces outils offrent une assistance en matière de veille stratégique, des logiciels comme ClickUp proposent des fonctionnalités plus complètes pour simplifier la collaboration, rationaliser les flux de travail et offrir une plus grande assistance dans la gestion des projets.

ClickUp

Mettre à jour et ajuster automatiquement les intervalles de temps sur les demandes ou tickets entrants avec Rolling Time Period dans ClickUp Dashboards

ClickUp est une solution de outil de gestion de projet visuel qui vous permet de contrôler la façon dont vous partagez les informations sur les données et de créer des flux de travail basés sur des éléments d'action. Utiliser Tableaux de bord ClickUp pour créer des diagrammes et des rapports qui reflètent les données de votre entreprise. Grâce à ces visuels, vous pouvez suivre en temps réel la progression des objectifs, gérer les ressources et analyser les tableaux pour une prise de décision basée sur les données. 👨🏽‍💻

Puis, allez plus loin avec ClickUp Views qui vous permettent d'aller au-delà de l'analyse des données. Automatisez instantanément des tâches basées sur des aperçus de données, et construisez des flux de travail intuitifs.

Utilisez la vue Liste pour obtenir une répartition des tâches et savoir qui travaille sur quoi. Montez dans la vue Tableau pour une visualisation Kanban des tâches, ou passez à la vue Calendrier pour afficher un échéancier du travail basé sur les données.

Connectez tous vos outils favoris en un seul endroit avec Intégrations ClickUp . Synchronisez vos outils d'analyse de données favoris pour prendre de meilleures décisions d'entreprise, et liez les applications de communication pour tenir l'équipe au courant des changements.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Une interface conviviale permet d'exploiter facilement la puissance de l'organisation

La collaboration en temps réel vous permet de travailler instantanément avec l'équipe lorsque vous avez de nouveaux aperçus de données ou que vous souhaitez revoir des diagrammes et des rapports

Plus de 1 000 modèles, dontmodèles de prise de décisionles outils d'aide à la décision permettent de gagner du temps et d'économiser des efforts en matière de partage des données

Les intégrations vous permettent de connecter les outils que vous utilisez tous les jours pour un environnement de travail homogène

ClickUp AI offre des suggestions et des idées lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des données dans les flux de travail

Les limites de ClickUp

Le nombre de fonctionnalités signifie qu'il faut un peu de temps pour tirer pleinement parti de l'outil

ClickUp AI n'est disponible qu'avec des forfaits payants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

Créez des décisions et des flux de travail basés sur les données avec ClickUp

Avec ces outils de Business Intelligence, il est plus facile que jamais de prendre des décisions basées sur les données et de générer des informations précieuses pour faire avancer votre entreprise. À l'heure actuelle, la plupart d'entre eux se limitent aux informations. Vous aurez besoin d'un autre outil pour planifier des tâches et créer des flux de travail afin de faire les choses terminées.

C'est là qu'intervient les outils de gestion de projet comme ClickUp. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour exploiter vos données et les transformer en tâches exploitables pour chaque membre de votre équipe. Les tableaux de bord intégrés et les outils visuels facilitent la plongée dans les analyses et la création d'un forfait pour la mise à l'échelle de votre entreprise. 🙌