10 meilleures alternatives à Anyword pour créer un contenu marketing efficace

La rédaction de contenu n'est pas toujours une promenade de santé. Pas lorsque vous êtes face à un écran vide et que vous essayez de rédiger la première version d'une idée de texte. Ou lorsque vous vous heurtez à un mur créatif au milieu de la campagne marketing de votre équipe. 🧱

Avec Outils d'écriture AI comme Anyword, il n'a jamais été aussi facile de créer un contenu convaincant qui trouvera un écho auprès de votre public et suscitera l'engagement. Qu'il s'agisse de suggestions et d'améliorations pratiques ou de la création de blogs entiers, de messages sur les médias sociaux ou d'e-mails, Anyword dispose de fonctionnalités qui peuvent transformer le processus de rédaction de contenu, autrefois ardu, en une expérience transparente.

Cependant, Anyword est loin d'être le seul poisson dans la mer des assistants de rédaction IA. Il existe de nombreuses autres solutions à explorer, que vous soyez à la recherche d'un outil plus économique ou d'un outil plus apte à traiter les contenus longs.

Pour vous donner une longueur d'avance, nous avons rassemblé une liste de 10 incroyables alternatives à Anyword pour vous permettre de passer à la vitesse supérieure en matière de contenu !

Qu'est-ce qu'Anyword ?

Via : Tout mot Anyword est un assistant de rédaction intelligent conçu pour vous aider à créer des blogs de haute qualité, des messages sur les médias sociaux , des e-mails ou tout autre contenu essentiel à vos campagnes de marketing. Il se concentre sur l'augmentation du trafic et des conversions en adaptant le contenu généré à votre public cible, qu'il s'agisse d'un contenu court ou long.

Cet outil est également réputé pour ses capacités de référencement naturel, qui comprennent l'ajout de mots-clés pertinents à vos articles de blog afin de stimuler l'engagement et de renforcer votre présence en ligne sur les moteurs de recherche. Il met l'accent sur les meilleures façons de créer du contenu de haute qualité ou de créer du contenu à grande échelle.

L'analyse des performances d'Anyword vous aide à voir comment votre contenu se situe par rapport à la concurrence afin que vous puissiez prédire ses performances et recevoir des suggestions d'amélioration. L'outil de rédaction utilise l'intelligence artificielle pour donner un retour d'information grâce à des capacités de traitement du langage naturel.

Enfin, Anyword s'intègre à des plateformes populaires telles que WordPress, Google Docs et HubSpot. Il est également disponible en tant qu'extension Chrome, apportant les pouvoirs de l'IA d'Anyword dans n'importe quel outil avec lequel vous pourriez travailler. 💪

Comme tout autre logiciel, Anyword n'est pas la tasse de thé de tout le monde. De nombreuses alternatives à Anyword offrent des fonctionnalités de génération de contenu similaires à un prix inférieur.

Certains utilisateurs se sont également plaints du fait que, tout en étant incroyablement créatif, le contenu généré avec Anyword nécessitait une vérification des faits assez importante.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Anyword ?

Lorsque vous recherchez des alternatives à Anyword, tenez compte des facteurs suivants pour vous assurer de trouver celle qui répondra parfaitement à vos besoins en matière de rédaction de contenu :

Qualité du contenu: Votre outil de rédaction d'IA doit produire un contenu authentique et attrayant qui ne soit ni répétitif ni ennuyeux Suggestions de rédaction: Il doit proposer des contrôles grammaticaux et des conseils de rédaction utiles pour améliorer la qualité de votre contenu Facilité d'utilisation : Veillez à ce que votre alternative Anyword dispose d'une interface intuitive et facile à utiliser, même pour les membres de votre équipe qui ne sont pas férus de technologie Paramètres de tonalité : l'outil doit pouvoir être personnalisé en fonction de la voix de votre marque et générer des textes pertinents en fonction du contexte Optimisation SEO: L'outil doit mettre en œuvre les meilleures pratiques SEO afin d'améliorer la visibilité de votre contenu dans les résultats des moteurs de recherche **Intégration : il doit fonctionner de manière transparente avec les applications de communication, de productivité et de marketing que vous utilisez régulièrement

10 meilleures alternatives à Anyword pour un contenu de qualité

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants tels qu'une étude de cas

ClickUp est un guichet unique très polyvalent qui répond à tous vos besoins en matière de productivité, qu'il s'agisse de la gestion des campagnes de marketing et la définition et le suivi des objectifs du projet à collaboration d'équipe et une gestion des tâches . Il est doté de solutions robustes pour rester productif et organisé dans tous les aspects et toutes les étapes de vos projets marketing.

En exclusivité sur la plateforme de productivité de ClickUp, on trouve ClickUp AI clickUp AI est un puissant assistant d'écriture capable de créer des contenus exceptionnels, courts ou longs, pour vos campagnes de marketing. Spécifiez facilement le type de contenu que vous souhaitez, le sujet central et le public cible, et attendez que l'outil produise en quelques secondes des blogs, des études de cas, des courriels ou des descriptions de produits parfaitement adaptés.

Vous pouvez facilement accéder à ClickUp AI via Docs ClickUp clickUp Docs est une suite de fonctionnalités qui vous permet de créer, de partager, d'éditer et de collaborer en temps réel sur tous vos documents et matériels liés au marketing. L'utilisation de ClickUp AI dans vos documents vous permet d'affiner votre écriture en vérifiant la grammaire, le style et la clarté. Vous pouvez également réécrire, reformater ou simplifier le texte grâce à des résumés concis.

Vous ne savez pas comment "poser" les bonnes questions pour obtenir les meilleurs résultats de ClickUp AI ? Heureusement, ClickUp propose des Modèles de questions d'IA prêts à l'emploi pour vous donner une longueur d'avance dans la création de matériel de marketing convaincant et informatif qui gagnera le cœur et l'esprit de vos clients potentiels et de vos clients ! ♥️

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Génération de tous types de contenu à des fins de marketing

Suggestions de style pour adapter le contenu à la voix de votre marque et à votre public cible

Génération d'idées de sujets et d'ébauches pour lancer votre processus de rédaction

Révision et affinage du contenu

Modèles d'invites pour différents types de contenu afin de tirer le meilleur parti de l'IA

Génération de résumés et d'actions à partir de documents pour rationaliser votre flux de travail

Un contenu parfaitement formaté avec des en-têtes adéquats

Limites de ClickUp

La navigation dans les nombreuses fonctionnalités de l'application peut s'avérer fastidieuse

L'apprentissage de la plateforme n'est pas assez intuitif pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par mois par espace de travail

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 900+ commentaires)

2. Writesonic

Via : Writesonic Comme Anyword, Writesonic est un logiciel facile à utiliser Générateur de contenu AI qui aide les spécialistes du marketing et les rédacteurs de contenu à rédiger des articles de blog, des légendes et des textes attrayants et adaptés au référencement.

Writesonic met l'accent sur la précision en s'appuyant sur les graphes de connaissances de Google pour produire un contenu plus pertinent sur le plan factuel pour vos campagnes de marketing. De plus, il incorpore les meilleures pratiques SEO dans vos articles pour stimuler l'engagement et la visibilité.

Chatsonic, le chatbot utile de Writesonic, vous permet de générer du texte ou des images en "parlant" à l'IA à l'aide du langage naturel et de commandes vocales. 🤖

Enfin, la fonction de téléchargement de contenu en vrac vous aide à générer plus de 1 000 pièces de contenu en une seule fois, ce qui est incroyablement pratique si vous devez produire un volume élevé de copies dans un court laps de temps.

Les meilleures caractéristiques de Writesonic

Génération de contenu dans 24 langues

Large gamme d'intégrations

Optimisation SEO

Génération de contenu en masse

Fonctionnalité de chatbot pour la génération de contenu à l'aide d'invites en langage naturel

Personnalisation de la voix de la marque

Limites de Writesonic

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs se sont plaints de la tarification au nombre de mots facturés

Prix de Writesonic

**Gratuit

Petite équipe : A partir de 13$/mois

: A partir de 13$/mois Freelancer : À partir de 16 $ par mois

: À partir de 16 $ par mois Entreprise : À partir de 500 $ par mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (1 800+ commentaires)

: 4.8/5 (1 800+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (1,800+ critiques)

3. Linguix

Via : Linguix Linguix est un correcteur de grammaire et d'orthographe alimenté par l'IA qui permet d'améliorer la qualité et le style de vos écrits en temps réel. Vous pouvez également l'utiliser comme assistant de rédaction pour générer du contenu marketing afin de promouvoir votre marque ou votre entreprise.

L'outil met l'accent sur la révision de texte avec des fonctionnalités telles que l'analyse de la lisibilité, les corrections orthographiques, l'enrichissement du vocabulaire et l'amélioration du style. Ces fonctions permettent d'éviter les erreurs dans votre contenu tout en le rendant attrayant et cohérent pour les lecteurs.

En outre, il propose des réécritures et reformulations de texte ainsi qu'un vérificateur de plagiat. Et grâce à l'analyse personnalisée, vous pouvez suivre vos progrès et améliorations en matière d'écriture. 🤓

Les meilleures caractéristiques de Linguix

Vérifications grammaticales et suggestions assistées par l'IA

Analyse des performances pour les contenus longs

Bibliothèque contextuelle intégrée

Suggestions de tonalité avec l'assistant d'écriture

Vérificateur de plagiat pour garantir un contenu de haute qualité

Limitations de Linguix

Certains utilisateurs ont signalé des bogues

Suggestions et recommandations pourraient être améliorées

Prix de Linguix

**Gratuit

Basic: $4.5/par mois

$4.5/par mois Personal Pro: $6.7/par mois

$6.7/par mois Business: $50/par mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (90+ commentaires)

4. Jasper

Via : Jasper Anciennement connu sous le nom de Jarvis, Jasper est une autre fantastique alternative à Anyword qui vous aide à produire un contenu marketing unique qui touche tous les bons points auprès de votre public cible. 🎯

Jasper excelle à imiter votre style d'écriture et votre approche et à s'adapter de manière transparente aux différentes voix de la marque. Il y parvient grâce à sa fonction mémoire, qui vous permet d'entraîner l'outil à comprendre et à reproduire l'identité de votre marque dans chaque contenu qu'il génère à travers différentes campagnes et différents canaux.

Au-delà de la génération de contenu, Jasper offre des analyses utiles, une option de chatbot et un vérificateur de plagiat intégré. Les modèles de Jasper vous feront gagner du temps, car ils proposent des invites prédéfinies pour générer des catégories de contenu spécifiques, ce qui vous aidera à tirer le meilleur parti de l'outil.

Les meilleures caractéristiques de Jasper

Réplique la voix de la marque à travers les types de contenu et les canaux de marketing

Prise en charge de plus de 25 langues

plus de 50 modèles de contenu

Intégrations avec des applications populaires telles que les éditeurs de texte et les outils de référencement

Personnalisation de la voix de la marque

Limitations Jasper

Les résultats peuvent être trop génériques par rapport à d'autres outils d'aide à la rédaction alimentés par l'intelligence artificielle

Certains utilisateurs l'ont jugé trop cher

Prix de Jasper

Créateur: 39 $/mois

39 $/mois Équipes: 99 $/mois

99 $/mois Entreprises: contacter pour les prix

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

5. Copysmith

Via : Copysmith Copysmith (récemment rebaptisé Describely) est un outil astucieux conçu pour aider les entreprises de commerce à maximiser leur présence en ligne et à accroître la portée de leur marque. Il vous permet de créer ou de peaufiner des descriptions de produits et des annonces numériques de premier ordre, adaptées au référencement, afin de générer une traction maximale parmi les clients potentiels. 💯

L'outil va au-delà de la simple génération de contenu pour vous aider à optimiser vos listes de produits en suggérant les meilleurs mots-clés pour tout contenu produit par l'IA. Il prend également en charge la génération de contenu en vrac, ce qui est très utile pour les entreprises ou les équipes qui doivent produire quotidiennement des centaines de descriptions de produits et de légendes.

Les meilleures caractéristiques de Copysmith

Bibliothèque de modèles

Génération de contenu en masse

Recherche et optimisation de mots-clés

Intégration avec des outils de commerce électronique populaires tels que Shopify et WooCommerce

Limites de Copysmith

Peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs d'outils d'aide à la rédaction alimentés par l'IA

L'interface utilisateur n'est pas optimisée pour une meilleure expérience d'écriture par l'IA

Prix de Copysmith (Describely)

**Gratuit

Core : 90 $/an

: 90 $/an Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (10+ reviews)

4.3/5 (10+ reviews) Capterra: 4.2/5 (20+ commentaires)

6. Type de poivre

Via : Peppercontent Peppertype est un outil polyvalent qui exploite l'IA pour aider les entreprises à identifier et générer du contenu original à des fins de marketing.

Sur son interface d'édition de texte, Peppertype vous permet de collaborer de manière transparente et de travailler sur des copies marketing en temps réel. Vous bénéficiez également de suggestions en matière de grammaire et de clarté, ainsi que de contrôles de plagiat, afin que votre contenu reste facilement assimilable par votre public cible.

Peppertype propose notamment une traduction linguistique et permet aux utilisateurs de générer du contenu dans plus de 30 langues. Il offre également des analyse marketing qui vous aide à définir et à évaluer les performances globales de vos campagnes de contenu.

Les meilleures caractéristiques de Peppertype

Génération et édition de texte AI dans Pepper Docs

Prise en charge multilingue

Assistant de rédaction SEO

Vérificateur de plagiat

Analyse

Limitations de Peppertype

Peut ne pas être performant avec les contenus de longue durée

L'interface utilisateur peut être déroutante

Prix de Peppertype

Débutant : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Équipe : 165 $/mois (cinq utilisateurs)

: 165 $/mois (cinq utilisateurs) Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Product Hunt: 3.7/5 (300+ reviews)

3.7/5 (300+ reviews) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

7. ProWritingAid

Via : ProWritingAid ProWritingAid est un puissant outil d'édition et de rédaction en ligne qui propose une série de contrôles grammaticaux et de suggestions pour améliorer la fluidité et la cohérence de vos écrits. Ses capacités d'intelligence artificielle vous permettent d'éditer, de réécrire ou de reprendre un contenu en utilisant un style et un ton spécifiques.

Les rapports d'écriture de l'outil fournissent une analyse détaillée de votre contenu écrit et identifient les points à améliorer. Vous pouvez vous attendre à recevoir des conseils utiles, selon que vous êtes un auteur créatif, professionnel ou universitaire. ✍️

Les meilleures caractéristiques de ProWritingAid

Vérification de la grammaire et de l'orthographe

Modifications et réécritures de texte assistées par l'IA

Intégration avec les éditeurs de texte les plus courants

Rapports de rédaction avec des conseils utiles

Paramètres personnalisables pour le style d'écriture, le ton et les préférences individuelles

Limitations de ProWritingAid

Les fonctionnalités peuvent être difficiles à utiliser pour les nouveaux utilisateurs

N'est pas optimisé pour Google Docs

Prix de ProWritingAid

**Gratuit

Premium : 5$/mois

: 5$/mois Premium Pro: 6$/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: 4.6/5 (400+ commentaires)

8. Copie.ai

Via : Copie.ai Copy.ai est un assistant de rédaction pratique qui utilise ses super-pouvoirs d'IA pour produire diverses catégories de contenu marketing de qualité, qu'il s'agisse de posts sur les médias sociaux, de publicités, d'articles de blog ou de descriptions de produits. Il peut également vous soulager d'autres tâches plus ou moins fastidieuses, telles que la localisation et la suppression des espaces vides et la recherche d'idées de contenu fraîches.

la Infobase de Copy.ai sert de référentiel central d'informations, stockant tout, des directives de la marque aux descriptions de services. Cette mine de connaissances aide l'outil à fournir un contenu factuel et contextuellement pertinent qui s'aligne sur l'image et l'intention de votre marque.

Avec Copy.ai, vous pouvez sauvegarder les questions fréquemment posées et les réutiliser pour générer du contenu sans effort. De plus, l'outil vous permet de créer des flux de travail dans le cadre de vos efforts de marketing, ce qui vous permet de travailler plus rapidement et atteindre plus facilement ses objectifs. 🏁

Les meilleures caractéristiques de Copy.ai

Incitations à la personnalisation du contenu

Intégrations avec les outils de vente et de communication

Génération d'images et de vidéos

Base de connaissances de ressources pour générer du contenu pertinent

Limites de Copy.ai

Le contenu généré peut sembler artificiel

Ne convient pas aux contenus longs

Prix de Copy.ai

Gratuit

Pro : 36$/mois

: 36$/mois Équipe : 186 $/mois

: 186 $/mois Croissance : 1 000 $/mois

: 1 000 $/mois Echelle : 3 000 $/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (170+ commentaires)

4.7/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (60+ avis)

9. Rytr

Via : Rytr Rytr peut générer n'importe quoi, des e-mails promotionnels aux légendes de médias sociaux et aux copies publicitaires, plus rapidement qu'il ne vous faut pour écrire les instructions ! Tout ce que vous avez à faire est de choisir un cas d'utilisation (blog, message sur les médias sociaux, e-mail publicitaire), de fournir un contexte et des détails dans votre message, et de voir comment Rytr génère un contenu convaincant en un clin d'œil. 👁️

Avec la prise en charge de plus de 30 langues et une intégration transparente à votre flux de travail, Rytr facilite la production d'un contenu de qualité sur tous vos canaux de marketing. En plus de ses fonctionnalités de base, Rytr met en œuvre des techniques de référencement telles que l'optimisation des mots clés pour aider votre contenu à mieux se classer dans les résultats des moteurs de recherche.

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

plus de 40 modèles et plus de 20 options vocales pour générer du contenu sur mesure

plus de 30 langues prises en charge

Fonctionnalités SEO telles qu'un analyseur SERP et un générateur de mots-clés

Vérification de la grammaire et de l'orthographe

Limitations de Rytr

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Les utilisateurs peuvent trouver l'interface peu intuitive

Prix de Rytr

**Gratuit

Économique : 9$/mois

: 9$/mois illimité : 25$/mois

G2: 4.7/5 (700+ avis)

4.7/5 (700+ avis) Capterra: 4.6/5 (15+ avis)

10. Simplifié

Via : Simplifié Simplified est un outil aussi simple qu'il en a l'air. 🌻

Il s'agit d'une alternative (en grande partie) gratuite à Anyword qui fournit une aide à la rédaction générative pour vos initiatives de marketing.

Son AI Copywriter convivial vous permet de créer diverses formes de contenu adaptées à tous les canaux et objectifs marketing. Il suffit de créer un document dans l'éditeur de Simplified, de le nommer et de demander à l'outil une commande simple.

Vous pouvez également vous appuyer sur certains des nombreux modèles d'IA de l'outil pour simplifier votre processus de création de contenu et générer des blogs, des courriels ou des messages sur les médias sociaux parfaitement adaptés à votre public.

Les meilleures caractéristiques de Simplified

Modèles de contenu AI

Prise en charge des contenus longs tels que les livres électroniques

Prise en charge multilingue

Création et édition de contenu vidéo

Réécriture de textes par l'IA

Limites simplifiées

La navigation dans certaines fonctionnalités peut être déroutante

Disponibilité limitée des modèles

Prix simplifié (AI Writer)

Gratuit

Pro : 12$/mois (facturation annuelle)

G2: 4.6/5 (2,900+ reviews)

4.6/5 (2,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

Améliorez votre jeu de contenu avec la meilleure alternative à Anyword : ClickUp !

Chaque outil de notre liste peut servir d'alternative valable à Anyword, capable d'imaginer, de générer et d'affiner du contenu pour faire briller votre marque et transformer les prospects en clients fidèles.

Mais ClickUp ne s'arrête pas là. Il va au-delà d'un assistant IA moyen pour vous aider à gérer tous les aspects de vos campagnes marketing du brainstorming initial à l'exécution réussie.

Alors, si vous êtes prêt à donner un coup d'accélérateur à vos campagnes de marketing, nous vous invitons à nous contacter marketing avec l'IA , Automatisations et une multitude de modèles prêts à l'emploi s'inscrire à un compte ClickUp gratuit et voyez-le à l'œuvre ! 🔥