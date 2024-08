10 alternatives fantastiques à Snowflake pour une gestion rationalisée des données

Snowflake est un entrepôt cloud populaire qui vous aide à accéder à vos données, à les stocker, à les gérer et à les partager tout en garantissant une sécurité maximale. Cette plateforme n'est pas sans raison : elle offre d'excellentes options d'automatisation, assiste les données structurées, semi-structurées et non structurées, alimente la collaboration et s'intègre à divers outils de Business Intelligence.

Bien que son nom puisse suggérer le contraire, Snowflake est un outil robuste capable de gérer de grandes quantités de données et d'offrir des performances fulgurantes à tout moment. ❄️

Malgré ses options incroyables, Snowflake ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes peuvent souhaiter davantage de contrôle sur leurs coûts, une interface utilisateur plus simple ou la possibilité d'une utilisation hors ligne.

Nous avons fait le gros du travail pour vous et avons concocté une liste des top 10 Snowflake alternatives qui pourraient mieux correspondre à vos besoins. Nous allons couvrir leurs fonctionnalités en profondeur et souligner certains inconvénients pour vous aider à trouver la solution de données idéale pour votre entreprise.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Snowflake ?

Comme vous pouvez trouver une pléthore d'alternatives à Snowflake, séparer le bon grain de l'ivraie peut s'avérer difficile. Si vous voulez être sûr que vous prendre la bonne décision , recherchez une plate-forme présentant les caractéristiques suivantes :

Évolutivité : La plateforme de données cloud doit être en mesure de gérer les besoins croissants de votre entreprise en matière de données sans décalage ni problème de performance

Sécurité : L'alternative Snowflake doit répondre aux niveaux de sécurité les plus élevés pour assurer la sécurité de vos données et minimiser les risques d'intrusion. Des options telles que l'authentification à deux facteurs, le cryptage et le masquage des données sont un plus appréciable

Intégration des données : La bonne plateforme devrait être en mesure de s'intégrer à des plateformes de veille stratégique et de données pour vous aider à créer un écosystème unique et fonctionnel qui s'aligne sur les besoins de votre entreprise

Options de collaboration : Si votre équipe travaille à distance, recherchez des alternatives de gestion des données dans le cloud qui vous permettent de collaborer et de partager des données avec un maximum de sécurité

Automatisations : Une plateforme adaptée offre des options de..l'automatisation des tâches répétitivesminimisant ainsi le risque d'erreurs et optimisant les coûts

Fonctionnalités d'analyse : La plateforme doit disposer d'outils robustes pour vous aider à analyser etvisualiser les données et prendre des décisions éclairées qui feront bondir la réussite de votre entreprise

Gérez vos données en toute simplicité : les 10 meilleures alternatives à Snowflake en 2024 et au-delà

Après avoir analysé des dizaines d'alternatives à Snowflake, nous avons dressé une liste des top 10 plateformes qui offrent les meilleures fonctions et la meilleure sécurité. Consultez ces alternatives de plateformes de données et trouvez celle qui correspond aux besoins de votre entreprise en matière de données. 🔍

1. AWS Redshift

Via : awsamazon/redshift Si vous souhaitez stocker et analyser d'énormes quantités de données sans problème et obtenir des informations détaillées en un clin d'œil, AWS Redshift est la solution ! L'outil d'entreposage de données dans le cloud d'Amazon est doté de fonctionnalités de pointe capables de gérer les ensembles de données les plus complexes et de vous donner des aperçus intégrés. 😍

AWS Redshift dispose d'une capacité de requête fédérée - accédez à vos bases de données relationnelles et interrogez des données en direct pour mieux comprendre les performances de vos entreprises, sans aucun mouvement de données.

Une autre raison pour laquelle vous pouvez envisager cet outil est l'apprentissage machine (ML) de Redshift. Il vous permet d'utiliser des instructions SQL pour former des modèles Amazon SageMaker basés sur vos données dans AWS Redshift et de faire des prédictions financières, de détecter le désabonnement des clients et de mesurer les risques.

AWS Redshift meilleures fonctionnalités

Redshift ML

Requête fédérée

Intégrations natives et tierces

Analyse, stockage et partage des données en toute simplicité

Limites d'AWS Redshift

Peut être coûteux pour certains utilisateurs

Assistance limitée pour les types de données tels que XML et JSON

Prix d'AWS Redshift

Contact pour les prix

G2 : 4.4/5 (350+ avis)

: 4.4/5 (350+ avis) TrustRadius : 7.7/10 (200+ avis)

2. Vertica

Via : Vertica Vertica est un outil robuste qui peut analyser n'importe quel type de données et vous aider à prendre des décisions éclairées sur l'amélioration des processus.

Cette plateforme unifiée d'analyse de données utilise une technologie puissante pour interpréter des données provenant de différentes sources, ce qui vous permet de garder le processus centralisé.

L'une des raisons pour lesquelles Vertica offre de telles performances est le stockage en colonnes. Les données sont organisées en colonnes pour améliorer les performances des requêtes. Comme Vertica ne lit que les colonnes nécessaires pour répondre à la requête, il offre une vitesse et une efficacité de premier ordre.

Grâce aux capacités intégrées d'IA et d'apprentissage automatique, vous pouvez automatiser et surveiller le fonctionnement des architectures et personnaliser au maximum votre expérience. 💪

Vertica meilleures fonctionnalités

Déploiement sur site et dans le cloud

Modèles d'IA et d'apprentissage automatique

Stockage en colonnes

Idéal pour les ensembles de données complexes et volumineux

Limites de Vertica

Courbe d'apprentissage plus prononcée

Manque d'assistance lors du passage d'une solution sur site à une solution "on-cloud"

Prix de Vertica

Contact pour les prix

G2 : 4.3/5 (150+ commentaires)

: 4.3/5 (150+ commentaires) TrustRadius : 9.3/10 (20+ avis)

3. Google BigQuery

Via : Google Cloud Vous voulez un entrepôt capable d'analyser toutes sortes de données en temps réel sans vous soucier de la gestion des serveurs ? Essayez Google BigQuery, une solution sans serveur (serverless) entrepôt de données qui offre le meilleur compromis entre la facilité d'utilisation, des performances fantastiques et des options robustes.

La fonctionnalité superstar de cet entrepôt est BigQuery Studio-une interface unifiée qui permet aux praticiens des données ayant des compétences variées en matière de code de simplifier les flux de travail. Cette puissante option vous permet d'utiliser un simple SQL pour accéder à Vortex IA (la plateforme d'apprentissage automatique de Google) afin de rationaliser les tâches liées aux données et d'éviter d'utiliser des modèles spécialisés.

Google BigQuery est également doté de Duet IA, un assistant basé sur l'IA qui peut vous prêter main forte lorsque vous écrivez en Python et en SQL, diminuant ainsi le risque d'erreurs et faisant grimper votre efficacité en flèche ! 📈

Les meilleures fonctionnalités de Google BigQuery

BigQuery Studio

Duet IA

Analyse en temps réel

Business intelligence intégrée pour la création et le partage d'insights

Analyse et partage des données à travers les clouds

Les limites de Google BigQuery

Les requêtes complexes peuvent être coûteuses

La gestion des contrôles d'accès peut être difficile pour certains utilisateurs

Prix de Google BigQuery

Contact pour les prix

G2 : 4.5/5 (600+ commentaires)

: 4.5/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (20+ avis)

4. PostgreSQL

Via : FileHippo Si vous voulez une alternative gratuite et open-source à Snowflake, vous l'avez trouvée ! PostgreSQL est une plate-forme de base de données objet-relationnelle robuste dont les fonctionnalités vous permettent de stocker et de faire évoluer les données les plus complexes.

Il n'est pas surprenant que cet outil soit si populaire dans la communauté des données : il travaille sur tous les systèmes d'exploitation, est conforme à la norme ACID et peut être complété par de fantastiques modules complémentaires.

Avec PostgreSQL, vous disposez d'une liberté achevée pour créer un environnement adapté à vos besoins. Définissez vos types de données, créez des fonctions personnalisées et écrivez du code en utilisant différents langages sans recompiler la base de données, ce qui vous permet de gagner du temps. 😎

Les meilleures fonctionnalités de PostgreSQL

Source ouverte

Extensible et personnalisable

Mon travail sur les principaux systèmes d'exploitation

Communauté d'assistance

Limites de PostgreSQL

Processus d'installation complexe

L'interface utilisateur n'est pas très riche en fonctionnalités

Prix de PostgreSQL

**Free

Evaluations et revues de PostgreSQL

G2 : 4.4/5 (600+ commentaires)

: 4.4/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (400+ avis)

5. Azure Synapse Analytics

Via : Azure Microsoft Analysez les données à travers les lacs de données, les entrepôts, les bases de données opérationnelles et les systèmes big data et obtenez des informations précieuses avec Azure Synapse Analytics, un service d'analyse d'entreprise ! 🤓

La plateforme combine les technologies SQL et Apache Spark avec Azure Data Explorer pour fournir les meilleurs résultats et vous permettre de creuser en profondeur dans des tas de données.

Avec Azure Synapse Analytics, vous pouvez choisir le langage à utiliser pour effectuer des requêtes sur des données relationnelles et non relationnelles, ce qui vous offre une flexibilité maximale.

La plateforme fait la part belle à la sécurité - utilisez le chiffrement au niveau de la colonne et le masquage dynamique des données pour garantir la sécurité de vos données à 100 %.

Meilleures fonctionnalités d'Azure Synapse Analytics

Conçu pour les entreprises

Effectue des requêtes sur des données relationnelles et non relationnelles

Travail en toute transparence avec Azure Machine Learning et Power BI

Contrôles de sécurité à granularité fine

Limites d'Azure Synapse Analytics

Structure de coûts compliquée

Problèmes de connexion au pool de données SQL

Prix d'Azure Synapse Analytics

Contact pour les prix

G2 : 4.4/5 (30+ commentaires)

: 4.4/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (30+ avis)

6. Panoplie

Via : Panoplie Synchronisez, stockez et accédez à vos données avec Panoply, une plateforme de premier ordre basée sur le cloud.

Panoply est surtout connu pour ses capacités d'intégration de données. La fonctionnalité 200+ connecteurs de données sans code permet de se lier à des bases de données, des API et plus encore et de collecter des données à partir de sources multiples. Cela vous permet d'oublier vos malheurs de données disparates et de garder tout centralisé. Les connecteurs peuvent vous aider à rationaliser le commerce électronique, le marketing, le traitement des paiements et.. Flux de travail CRM .

Avec un Workbench pour l'exploration de données SQL, des options d'analyse intégrées et une compatibilité plug-and-play avec les outils de business intelligence, Panoply peut être votre solution de données de référence.

Les meilleures fonctionnalités de Panoply

plus de 200 connecteurs de données sans code

Détecte automatiquement le type de données

Permissions utilisateurs au niveau des tableaux

Exploration de données basée sur SQL

Limites de Panoply

Manque de flexibilité des coûts

Manque de documentation pour certaines fonctionnalités

Prix de Panoply

Démarrage : 199$/mois (deux millions de lignes)

: 199$/mois (deux millions de lignes) Lite : 299$/mois (20 millions de lignes)

: 299$/mois (20 millions de lignes) Standard : 599 $/mois (100 millions de lignes)

: 599 $/mois (100 millions de lignes) Premium : 999 $/mois (300 millions de lignes)

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (70+ commentaires)

: 4.3/5 (70+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (20+ commentaires)

7. Databricks

Via : Bases de données Databricks est un data lakehouse-il combine le meilleur des entrepôts de données et des lacs de données et offre une solution qui vous aide à réduire les coûts et à supprimer les silos. 😍

Cette plateforme est une excellente solution pour ceux qui cherchent à unifier leurs données sur tous les clouds. Elle est construite sur des normes open-source et ouvertes et s'appuie sur Delta Lake, Apache Spark, Redash, Delta Sharing et MLFlow.

Simplifiez vos processus liés aux données et créez une solution centralisée avec un ensemble d'outils unique pour SQL et Python, les IDE et les notebooks, le batch et le streaming, et les fournisseurs cloud les plus populaires.

Databricks est 100% évolutif-il peut gérer les besoins en données des petites entreprises et des grandes entreprises aussi bien.

Les meilleures fonctionnalités de Databricks

Lac de données et entrepôt de données hybrides

Unifie les données

Évolutif

Diverses intégrations pour étendre les fonctions

Limites de Databricks

Difficile pour les nouveaux utilisateurs

Manque de fonctionnalités de dépannage avancées

Prix de Databricks

Contact pour les prix

G2 : 4.5/5 (250+ commentaires)

: 4.5/5 (250+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (20+ commentaires)

8. CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Via : CloudZero Snowflake correspond parfaitement à votre entreprise, mais la seule raison pour laquelle vous envisagez une alternative est le manque de visibilité sur les coûts ? Grâce à CloudZero Snowflake Cost Intelligence, vous pouvez continuer à utiliser la plateforme et obtenir une vision granulaire de vos coûts pour éviter les dépassements de coûts et prendre des décisions éclairées.

Cette solution vous permet d'accéder à des informations provenant à la fois d'AWS et de Snowflake. Vous pouvez zoomer sur les coûts par projet, équipe, fonctionnalité ou biens vendus pour obtenir un gros plan sur vos dépenses.

CloudZero Snowflake Cost Intelligence dispose d'une détection des anomalies de coûts en temps réel. Il vous avertit dès que vous dépassez le budget afin d'éviter les coûts supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Aperçu granulaire des coûts

Détection des anomalies de coûts en temps réel

Fournit des informations à partir d'AWS et de Snowflake

S'exécute sur l'infrastructure du cloud

Limites de CloudZero Snowflake Cost Intelligence

La prise en main des fonctions peut prendre un certain temps

L'interface peut sembler écrasante pour certains utilisateurs

Prix de CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Contact pour les prix

9. Cloudera

Via : Cloudera Cloudera est une plateforme de données hybrides qui vous aide à exploiter la puissance des clouds publics et privés. C'est une excellente solution pour ceux qui veulent une administration centralisée et une visibilité limpide sur leurs processus de données.

La plateforme vous offre une liberté inégalée : choisissez n'importe quel cloud, n'importe quelles données et n'importe quelle analyse, et profitez d'un délai de rentabilisation plus rapide et de performances optimisées.

Cloudera vous accompagne à chaque phase du cycle de vie des données, de la distribution des données à la science des données et à l'apprentissage automatique.

Le plus grand attrait de la plateforme réside dans ses fonctionnalités d'analyse de données portables. Lorsque les conditions de l'entreprise changent, vous pouvez déplacer vos données et vos applications entre les clouds ou revenir sur site pour assurer une gestion cohérente sans refonte compliquée.

Les meilleures fonctionnalités de Cloudera

Construit sur une plateforme open-source

Analyse de données portable

Administration centralisée

Évolutif

Limites de Cloudera

Manque de documentation détaillée pour divers problèmes

Nécessite des améliorations de l'interface utilisateur, selon certains utilisateurs

Prix de Cloudera

Contact pour les prix

Evaluations et critiques de Cloudera

G2 : 4/5 (30+ commentaires)

: 4/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (moins de 10 commentaires)

10. Teradata Vantage

Via : Teradata Dites adieu aux problèmes de données complexes avec Teradata Vantage, une plateforme d'analyse de données multi-cloud conçue pour les entreprises. 👋

La fonctionnalité qui se démarque de la plateforme est la base de données analytique. Outre l'exécution de l'analyse SQL standard, cette option vous permet d'utiliser l'analyse des chemins et des modèles, l'analyse 4D et le scoring. Elle peut également exécuter des fonctions d'optimisation des requêtes comme Optimizer et Charge de travail Management.

Avec Teradata Vantage, vous pouvez accéder à divers outils de visualisation et d'analyse de Business Intelligence, à des notebooks et à des IDE, ce qui permet de maximiser les fonctionnalités et les performances de la plate-forme.

L'un des principaux avantages de la plate-forme est sa facilité d'utilisation. Bien qu'il offre des options de données robustes, Teradata Vantage est très intuitif, et vous n'avez pas besoin d'un bagage technique ou d'une expérience approfondie pour profiter de ses avantages.

Les meilleures fonctionnalités de Teradata Vantage

Base de données analytique

S'intègre bien à d'autres outils utiles

Convivialité

Requêtes de données rapides

Limites de Teradata Vantage

Coût élevé de la plate-forme

La fonction de lignage des données pourrait être améliorée

Prix de Teradata Vantage

Contact pour les prix

G2 : 4.3/5 (plus de 250 commentaires)

: 4.3/5 (plus de 250 commentaires) Capterra : 4.3/5 (20+ commentaires)

Autres outils

Les alternatives à Snowflake de notre liste offrent des options robustes pour gérer et stocker toutes sortes de données. Pourtant, elles peuvent souvent sembler écrasantes et trop compliquées pour les utilisateurs qui ne gèrent qu'un seul type de données. Disons que vous êtes construisez une base de données clients -vous n'avez probablement pas besoin d'options avancées pour la requête, l'analyse SQL et le code.

Mais vous souhaitez tout de même utiliser une plateforme fiable offrant de nombreuses options de personnalisation, d'organisation et de gestion. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier de ClickUp. 💪

Voyons comment ClickUp peut vous aider à créer et à gérer une base de données clients et s'il peut constituer une alternative valable à Snowflake.

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un avec des options robustes pour les tâches et les gestion de projet , l'organisation, la collaboration et la visualisation. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, ClickUp peut être utilisé à diverses fins et constituer l'Accueil idéal pour vos bases de données clients, que votre entreprise soit axée sur la vente de produits ou des services .

La plateforme dispose d'un ensemble de paramètres dédiés à la gestion des clients nommés ClickUp CRM **Vous pouvez les utiliser pour créer des bases de données, visualiser des pipelines, et gérer les relations avec les clients et l'information pour tirer des conclusions et prendre des décisions en connaissance de cause.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Table-view-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Tableur simplifiée /$$img/

Organisez, triez et filtrez les tâches dans la vue Tableur de ClickUp 3.0 pour obtenir plus rapidement des informations sur l'ensemble de votre travail

L'une des options que vous allez adorer est Affichées par ClickUp . La plateforme dispose de 10+ affichages qui vous permettent d'examiner vos données sous différentes perspectives. Nous aimerions souligner les Vue Tableur où vous pouvez créer de nouvelles tâches pour stocker les données de chaque client et centraliser toutes les informations pour faciliter l'accès et la navigation.

Utiliser Champs personnalisés ClickUp pour fournir plus de détails sur vos clients - vous pouvez inclure leurs informations de contact, ajouter le(s) vendeur(s) en charge de chaque compte, et déterminer leur priorité.

Les champs personnalisés vous permettent de connecter des entrées (vos clients) à des documents et à d'autres tâches, créant ainsi une base de données centralisée avec toutes les informations sur les clients. Liez les offres, les contrats, les achats passés, les besoins prévus et tout ce qui peut vous aider à fournir des services exceptionnels service client exceptionnel . ✨

Ajouter des champs personnalisés obligatoires aux tâches et aux listes pour s'assurer que les équipes sont sur la même page et travaillent à partir du même affichage

Maintenant que nous avons mentionné les documents, nous ne pouvons pas oublier Les documents ClickUp . Cette fonctionnalité vous permet de créer, gérer, partager et travailler sur tous les documents qui peuvent être importants pour vos bases de données. Vous pouvez l'utiliser pour générer des offres, définir les grandes lignes d'un produit ou d'un service Stratégies CRM et les forfaits, les factures, et préparer la documentation d'accueil.

ClickUp est une entreprise de Outil de gestion de la relation client alimenté par l'IA grâce à ClickUp AI clickUp IA est un assistant de rédaction IA robuste. Il vous aide à créer tous types de documents beaucoup plus rapidement, à rationaliser les tâches répétitives et à favoriser une communication sans friction avec vos clients.

Intégrations ClickUp

Parcourez les applications et intégrations disponibles au sein de ClickUp pour faire le travail terminé dans une plateforme centralisée

ClickUp n'est peut-être pas une plateforme de cloud de données, mais elle peut s'intégrer à une (ou plusieurs), ce qui vous permet de combiner leurs pouvoirs et de rationaliser votre travail.

Lorsqu'il s'agit de Intégrations ClickUp avec ClickUp Integrations, vos options sont presque infinies. Vous avez le choix entre plus de 1 000 applications et plateformes ! Si vous ne pouvez pas l'application que vous souhaitez lier à dans la bibliothèque, utilisez API ClickUp ou Intégration Zapier pour construire des intégrations personnalisées et atteindre les niveaux de fonction que vous n'auriez jamais cru possibles. 💪

Éliminer les silos de données avec la meilleure alternative Snowflake

Les alternatives à Snowflake listées peuvent vous aider à créer, gérer, stocker et analyser de grandes quantités de données pour obtenir des informations précieuses qui font avancer votre entreprise.

D'un autre côté, si vous recherchez une plateforme tout-en-un pour gérer les tâches, les projets, etc , les données des clients et votre équipe sans accroc, ClickUp est votre meilleur atout. 🤝 S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et explorez les nombreuses façons dont il peut optimiser vos flux de travail.