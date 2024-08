10 meilleures alternatives à MongoDB pour les équipes logicielles en 2024

Il n'y a pas si longtemps, tous les aspects des entreprises étaient gérés à l'aide de copies papier écrites à la main, mais le monde a changé. Avec la multiplication des entreprises en ligne, de grandes quantités de données sont générées chaque jour. Heureusement, l'espace de stockage n'est plus limité aux salles d'archives poussiéreuses, mais toutes ces données doivent encore être stockées et gérées en toute sécurité dans une base de données. 🗄️

C'est là que MongoDB et la multitude d'alternatives à MongoDB entrent en jeu.

MongoDB Atlas est un système de gestion de base de données sécurisé qui stocke les données dans des documents, plutôt que dans des colonnes et des lignes statiques. Ce type de base de données est flexible, évolutif et rapidement accessible depuis n'importe où, car la plateforme de données est distribuée sur trois clouds différents : AWS, Google Cloud et Azure.

Ça a l'air génial, non ? Mais si MongoDB ne vous offre pas l'ensemble d'outils dont vous avez besoin ou si votre budget ne le permet pas, il existe de nombreuses autres options.

Précisons ce qu'il faut rechercher dans une alternative à MongoDB, puis identifions quelques concurrents possibles qui pourraient mieux convenir à votre entreprise. En prime, nous partagerons également un autre outil qui simplifie les processus de développement de logiciels - parce que amélioration des processus est toujours la voie à suivre. ✨

Que rechercher dans une alternative à MongoDB ?

Vous avez donc décidé de rechercher des alternatives à MongoDB. Par où commencer ?

Vos besoins spécifiques en matière d'entrepôt de données et de gestion de projet logiciel dépendront de votre entreprise, mais voici quelques-unes des fonctionnalités et fonctions à rechercher :

Un excellent rapport qualité-prix - et si vous pouvez trouver des solutions de haute qualité,logiciel de base de données gratuit de haute qualitéc'est encore mieux

Excellentsécurité des données pour vous assurer que toutes les informations relatives à votre entreprise et à vos clients sont en sécurité

L'évolutivité pour que votre système puisse facilement faire face à des ensembles de données plus importants et plus complexes à mesure que votre entreprise se développe

Un centre de données basé sur le cloud pour garantir une haute disponibilité à tout moment 🌥️

Le stockage dans des documents JSON (JavaScript Object Notation), afin qu'ils soient faciles à lire et à maintenir tout en étant efficaces pour les API et les applications web

Soit une base de données relationnelle comme MySQL d'Oracle (langage de requête structuré), qui a une conception tabulaire, soit une base de données non relationnelle (base de données NoSQL), qui a une conception basée sur des documents - bien que certaines alternatives de MongoDB puissent gérer les deux

Outils de gestion de projet de développement de logiciels qui rationalisent vos flux de travail

Outils d'IA pour prendre en charge les processus répétitifs et alléger votre charge de travail

Logiciel de chemin critique qui gère les tâches, les échéanciers et les dépendances pour vous

Les 10 meilleures alternatives à MongoDB à utiliser en 2024

Maintenant que vous avez une idée de certaines des fonctionnalités et des fonctions dont vous pourriez avoir besoin dans un système de gestion de base de données, il est temps d'explorer quelques alternatives à MongoDB. Chacune de ces options offre d'excellentes fonctionnalités ainsi que quelques limites, et il vaut la peine de prêter attention aux deux côtés de la médaille lorsque vous faites votre choix. ⚖️

1. Redis

via Redis Redis est une base de données NoSQL open-source très répandue. Sa structure de données en mémoire assiste un intervalle de types de données, y compris les hachages, les ensembles triés, les chaînes, les listes, et plus encore, et le modèle de données flexible peut traiter à peu près n'importe quel cas d'utilisation. #️⃣

Cette alternative performante à MongoDB vous offre un accès rapide aux données, ce qui vous permet de créer des applications en temps réel avec un débit élevé et une faible latence. Elle offre également une évolutivité linéaire qui vous permet d'utiliser autant de ressources que vous le souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de Redis

Utilisez C, C++ ou Rust pour créer des extensions personnalisées prenant en charge des fonctions supplémentaires

Effectuez des requêtes efficaces sur vos structures et modèles de données

Utilisez un intervalle d'outils Redis pour détecter les fraudes au fur et à mesure qu'elles se produisent

Soyez tranquille en sachant que le système de basculement automatique de Redis maintient vos données en sécurité même en cas de défaillance du serveur principal

Les limites de Redis

La consommation de données est élevée car Redis utilise la dénormalisation pour améliorer les performances de lecture

Les données étant stockées dans la mémoire vive, la capacité de stockage peut être limitée par la disponibilité de la mémoire vive

Prix de Redis

Free

G2: 4.5/5 (120+ commentaires)

4.5/5 (120+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (60+ avis)

2. MarkLogic

via MarkLogic Cette alternative à MongoDB connecte et gère les données et les métadonnées, et vous aide à interpréter leur signification, en vous donnant des informations exploitables. Elle utilise les principes agiles pour accélérer l'intégration des données et simplifie votre architecture, de sorte que vos développeurs travaillent à partir d'un seul service de données.

La base de données élastique et multimodèle de MarkLogic vous permet également de gérer différents types de données - par exemple, des documents, des clés-valeurs, des données relationnelles, des séries chronologiques ou des types géospatiaux - à partir de plusieurs bases de données.

Les meilleures fonctionnalités de MarkLogic

Utilisez le moteur de métadonnées sans code de MarkLogic pour donner un contexte à vos données d'entreprise 🏢

Accédez à vos données, gérez-les rapidement et évoluez en fonction de vos besoins

Affinez en permanence vos modèles de données et vos stratégies de classification à l'aide d'outils d'analyse et de révision

Assurez la sécurité de vos données grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées de niveau gouvernemental, notamment le chiffrement avancé et le contrôle d'accès basé sur les rôles

Limites de MarkLogic

L'interface utilisateur pourrait faire l'objet d'une mise à jour pour la rendre plus interactive

Certains utilisateurs aimeraient disposer de plus de souplesse dans la manière dont les données sont organisées et affichées

Prix de MarkLogic

Contact pour les tarifs

G2: 4.2/5 (plus de 30 commentaires)

4.2/5 (plus de 30 commentaires) Capterra: 5/5 (2 commentaires)

3. Cassandra

via Cassandre Apache Cassandra est une base de données distribuée, NoSQL et open-source qui gère les big data et offre une excellente tolérance aux pannes. Sa faible latence, sa haute disponibilité et son évolutivité linéaire en font l'une des meilleures alternatives à MongoDB.

Le système tolérant aux pannes réplique les données dans plusieurs centres de données, ce qui les protège contre les pannes et élimine les temps d'arrêt. Et comme chaque nœud du cluster de réplication fonctionne individuellement, les goulets d'étranglement font également partie du passé.🙌

Les meilleures fonctionnalités de Cassandra

Déployez rapidement et facilement Cassandra sur plusieurs serveurs

Accédez rapidement à vos données grâce à la mise en cache intégrée

Tirez parti de la conception flexible des schémas pour personnaliser le système au fur et à mesure de l'évolution de vos applications

Choisissez entre la réplication asynchrone et synchrone pour vos mises à jour

Les limites de Cassandra

Cassandra n'offre pas toutes les fonctionnalités habituelles des bases de données SQL

En raison de la grande quantité de données en jeu, la vitesse des transactions et la gestion de la mémoire sont parfois affectées

Prix de Cassandra

Free

G2: 4.1/5 (30+ critiques)

4.1/5 (30+ critiques) Capterra: 4.2/5 (30+ commentaires)

4. Magasin de feu

via Magasin d'incendie Firestore est une base de données documentaire NoSQL entièrement gérée. Elle offre une synchronisation en direct et un mode hors ligne, ce qui la rend idéale pour le développement d'applications web ou mobiles en temps réel.

Le moteur de requêtes vous aide à exécuter des Transactions ACID (une transaction avec Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité) contre vos données, vous donnant beaucoup de flexibilité dans la façon dont vous structurez ces données.

Les meilleures fonctionnalités de Firestore

Personnalisez les règles de validation des données et la sécurité pour répondre aux besoins de votre entreprise

Faites facilement évoluer la base de données sans serveur au fur et à mesure de votre croissance

Si vous êtes un nouveau client, vous recevrez 300 $ de crédits gratuits à dépenser

Intégrer avec d'autres outils tels que Firebase, Cloud Functions et BigQuery

Limites de Firestore

Certains utilisateurs signalent que les modifications de données ne sont pas toujours immédiatement répercutées

Cette alternative à MongoDB fonctionne selon un système de tarification à la carte, qui est assez complexe et peut s'additionner si vous ne gardez pas un œil dessus

Prix de Firestore

Contact pour les prix

G2: 4.2/5 (80+ commentaires)

4.2/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10 commentaires)

5. RethinkDB

via RethinkDB Cette alternative à MongoDB est une base de données open-source qui donne la priorité à la construction d'applications en temps réel. Son moteur de stockage de pointe, son architecture distribuée et son cache tampon optimisé en font une base de données très performante.

Tirez parti de l'indexation secondaire de RethinkDB pour récupérer rapidement les données. Exécutez des fonctions d'agrégation sur des paramètres massifs sur plusieurs serveurs. Et passez facilement à plusieurs machines au fur et à mesure que votre entreprise se développe.

Bien que l'entreprise à l'origine de RethinkDB ait fermé ses portes en 2016, le logiciel fait désormais partie de l'équipe de RethinkDB Fondation Linux et est développé par la communauté. 👪

Les meilleures fonctionnalités de RethinkDB

Démarrez rapidement grâce à la plateforme intuitive et facile à utiliser

Obtenez des mises à jour instantanées dès que les données changent, car elles sont poussées vers les applications en temps réel

Interrogez les documents JSON à l'aide des langages de requête de votre choix, notamment Java, Python et Ruby

Utilisez la console d'administration basée sur le web pour surveiller et gérer le système de base de données

Limites de RethinkDB

Parce qu'il n'est plus géré par une entreprise, RethinkDB ne bénéficie pas de mises à niveau et de mises à jour régulières

Il n'y a pas beaucoup d'évaluations récentes, ce qui rend difficile de juger de l'efficacité actuelle du système

Prix de RethinkDB

Free

G2: 4.3/5 (15+ commentaires)

4.3/5 (15+ commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

6. PostGreSQL

via PostGreSQL PostGreSQL est une base de données relationnelle bien établie. Le développement a commencé à l'Université de Californie, Berkeley, en 1986 dans le cadre du projet POSTGRES, et la plate-forme est aujourd'hui gratuite et open source.

Conçue pour les développeurs et les administrateurs de données, cette alternative à MongoDB permet de gérer les données structurées et semi-structurées dans un environnement tolérant aux pannes. Elle s'intègre à plusieurs outils ETL (extraction, transformation, chargement) tels que Panoply, Switch et Blendo pour transférer des données vers et depuis le système PostGreSQL.

Les meilleures fonctionnalités de PostGreSQL

Utilisez l'intervalle des fonctionnalités SQL pour les transactions, les requêtes et la conformité ACID ✅

Créez facilement des extensions pour adapter la base de données à vos besoins

Soyez assuré que l'intégrité des données est toujours respectée grâce aux déclencheurs, aux contraintes et aux clés étrangères

Exécuter PostGreSQL sur la plupart des systèmes d'exploitation, y compris Microsoft Windows, Linux, OpenBSD et MacOS

Limites de PostGreSQL

L'installation et la configuration du système PostGreSQL sont assez compliquées, vous aurez donc probablement besoin de compétences spécialisées

En raison de leurs structures différentes, il n'est pas facile de migrer d'une base de données NoSQL vers PostgreSQL

Prix de PostGreSQL

Free

Evaluations et critiques de PostGreSQL

G2: 4.4/5 (600+ commentaires)

4.4/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (400+ avis)

7. DynamoDB

via DynamoDB Amazon DynamoDB est une base de données non relationnelle entièrement gérée, sans serveur, qui offre des performances élevées à la vitesse. Vos données sont toujours en sécurité car elles sont cryptées, qu'elles soient au repos ou en mouvement, et elles sont sauvegardées en permanence afin de pouvoir être restaurées facilement si nécessaire.

En raison de sa superbe capacité de traitement des requêtes - et de son prix - cette alternative à MongoDB est bien adaptée aux applications de données à grande échelle et distribuées à l'échelle mondiale. 🌎

Les meilleures fonctionnalités de DynamoDB

Accédez rapidement aux données grâce à la mise en cache en mémoire

Surveillez le trafic et vos analyses pour extraire des informations qui vous aideront à affiner vos applications

Choisissez entre les modèles de tarification Capacité à la demande et Capacité provisionnée, et augmentez ou diminuez automatiquement la capacité en fonction des fluctuations des besoins de votre entreprise

Intégrez d'autres outils AWS, comme Amazon Redshift ou Amazon S3, ainsi que Panoply

Limites de DynamoDB

La courbe d'apprentissage est abrupte si vous n'êtes pas très familier avec l'utilisation de SQL

Comme il s'agit d'un produit AWS, vous devez être sur la plateforme AWS pour l'utiliser

Prix de DynamoDB

Contactez-nous pour connaître les prix ou utilisez le calculateur de prix AWS

G2: 4.4/5 (580+ avis)

4.4/5 (580+ avis) Capterra: 4.5/5 (19+ reviews)

8. ArangoDB

via ArangoDB Cette alternative à MongoDB est une base de données graphique NoSQL à code source ouvert. Le modèle de données flexible assiste l'intégration des données à travers les documents, les graphiques et les valeurs clés sur un seul moteur. Cela signifie que vous pouvez travailler de manière transparente avec différents types de données, réduisant ainsi le nombre de technologies de base de données que votre entreprise doit gérer.

ArangoDB offre une haute disponibilité et un moteur de recherche plein texte pour des recherches efficaces dans les documents. D'excellentes fonctionnalités de sécurité permettent de préserver la sécurité de vos données à tout moment. 💯

Les meilleures fonctionnalités d'ArangoDB

Travaillez avec le langage de requête unifié de type SQL, AQL, dans tous les modèles de données intégrés

Utilisez les capacités des graphes pour analyser et gérer des données complexes et interconnectées provenant de différentes entités

UtiliserDocker pour fournir facilement des applications Arango à différentes plateformes

Extrayez des insights à partir de différents types de données pour ajouter de la valeur à votre entreprise

Limites d'ArangoDB

Vous devrez apprendre le langage AQL, mais si vous connaissez SQL, cela ne devrait pas prendre trop de temps

Certains utilisateurs estiment que la gestion des accès n'est pas aussi granulaire qu'ils le souhaiteraient

Prix d'ArangoDB

Choisissez entre la formule On-Demand ou la formule Committed prépayée, qui offre des réductions

G2: 4.6/5 (80+ commentaires)

4.6/5 (80+ commentaires) Capterra: 4/5 (1 avis)

9. OrientDB

via OrientDB OrientDB est une base de données graphique distribuée, à code source ouvert, dotée de fonctions orientées document et objet. Elle est idéale pour modéliser des relations complexes entre différents types de données, le tout sur une seule plateforme.

Désormais assistée par SAP, cette alternative NoSQL à MongoDB constitue une option performante et facilement évolutive.

Meilleures fonctionnalités d'OrientDB

Utilise des requêtes de type SQL pour récupérer et gérer les données

Offre une fonction de recherche avancée grâce aux capacités de recherche en texte intégral d'OrientDB

Garantir l'intégrité des données grâce aux transactions ACID

Faites facilement évoluer votre base de données au fur et à mesure que votre trafic et vos ensembles de données augmentent 📈

Limites d'OrientDB

La prise en main du moteur True Graph peut prendre un certain temps

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes de compatibilité avec d'autres outils

Prix d'OrientDB

Free

G2: 3.9/5 (50+ commentaires)

3.9/5 (50+ commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

10. CouchDB

via CouchDB Apache CouchDB est conçu pour gérer des bases de données de toutes tailles, des plus petites aux plus massives. Le protocole de réplication Couch permet d'utiliser vos données hors ligne et de les transférer facilement entre des grappes de serveurs distribuées à l'échelle mondiale, des navigateurs web et des téléphones mobiles. 📱

Offrant fiabilité et hautes performances, cette alternative à MongoDB orientée documents assiste le stockage sécurisé des données et leur récupération rapide et efficace. Elle utilise le format de données JSON et le protocole HTTP, ce qui garantit la compatibilité avec d'autres logiciels qui les utilisent également.

CouchDB meilleures fonctionnalités

Gère facilement de grands volumes de données peu structurées

Stockez vos données sur vos propres serveurs ou auprès des fournisseurs cloud de votre choix afin de pouvoir y accéder de n'importe où

Économisez de la bande passante et synchronisez efficacement vos données en ne transférant que les changements effectués depuis la dernière réplication

Ayez l'esprit tranquille en sachant que les sessions et l'authentification optimisent en permanence la sécurité de vos données

Limites de CouchDB

Certains utilisateurs estiment que l'interface utilisateur n'est pas assez conviviale ou intuitive

Il n'est pas possible de faire une recherche complète, ce qui peut être frustrant

Prix de CouchDB

Free

CouchDB évaluations et critiques

G2: 3.9/5 (60+ reviews)

3.9/5 (60+ reviews) Capterra: 4/5 (3 commentaires)

Autres outils de développement logiciel

Bien qu'ils soient essentiels, le développement d'applications et le stockage de données ne sont pas les seuls éléments du développement de logiciels. Vous avez également besoin d'excellents d'un excellent logiciel de gestion de projet, de préférence gratuit -pour forfaiter et gérer l'ensemble de votre projet.

Ce qui nous amène à ClickUp.

Améliorer la productivité en rationalisant les tâches de développement de logiciels et en utilisant les ClickUp Views adaptables pour organiser et surveiller tous les types de travail

ClickUp n'est pas une alternative directe à MongoDB - au contraire, il s'occupe de tout le reste. ClickUp est une plateforme de productivité à guichet unique, dotée d'un système de gestion des données exceptionnel des fonctions de gestion de projet exceptionnelles . Idéal pour la gestion d'équipes de logiciels il rationalise les flux de travail agiles et améliore la collaboration dans l'ensemble du Tableau.

Prenez de l'élan avec l'outil ClickUp Ultimate Software Development Template Guide (Guide de modèles pour le développement de logiciels) . Ce guide vous accompagne dans tous les aspects du processus de développement de votre logiciel, de l'élaboration de votre feuille de route au suivi et à la gestion des bugs. 🛣️

Créez des tâches automatiquement, puis suivez-les et gérez-les en choisissant parmi plusieurs formes différentes, notamment les vues Gantt, Tableau ou Liste. Gardez votre équipe sur la bonne voie grâce à une feuille de route visuelle qui montre clairement les priorités et les dépendances, et rappelez à chacun les échéances grâce à des notifications automatisées. Outils d'écriture IA accélèrent la création de tout type de document, comme les notes de projet, les échéanciers ou les e-mails adressés à votre équipe. Ils résument également les notes de réunion, identifient automatiquement les éléments d'action et vous aident à générer des noms pour les fonctionnalités logicielles que vous créez. 📝

ClickUp meilleures fonctionnalités

UtiliserTableaux blancs ClickUp etClickUp Cartes mentales pour faire un brainstorming et démarrer votre processus de forfait

Choisissez parmi une multitude de cartes personnalisablesModèles ClickUp qui vous font gagner des heures de réflexion et de mise en forme

Stockez tous vosdocumentation du projet directement sur la plateforme, afin que tout soit au même endroit

Communiquez avec votre équipe via des documents partagés, des commentaires ajoutés aux tâches ou des discussions en temps réel

Achevez la supervision de votre projet grâce à l'outil personnalisabletableau de bord du projet qui met en évidence la progression et les signaux d'alerte, afin que vous puissiez rapidement passer à la vitesse supérieure si nécessaire

En fonction de vos cas d'utilisation, intégrez un grand nombre d'outils de développement logiciel, comme ClickUp API, GitHub, Sentry et Figma

Limites de ClickUp

En raison du grand nombre de fonctionnalités, la courbe d'apprentissage peut être un peu longue pour les nouveaux utilisateurs

L'application mobile n'est pas encore au niveau de l'application de bureau

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

Trouvez votre combo parfait de service de base de données et de gestion de projet

La réussite d'un projet logiciel nécessite une combinaison de gestion de projet exceptionnelle, d'une assistance de base de données solide et de nerfs d'acier. Choisissez votre base de données parmi un intervalle d'alternatives à MongoDB ou utilisez MongoDB lui-même. Mais ne pensez même pas à gérer votre projet sans ajouter ClickUp à votre mix logiciel. 💪

ClickUp est un logiciel tout-en-un de outil de productivité qui rationalise chaque partie de votre projet, du brainstorming et du forfait à l'exécution, au suivi et à l'achvé avec succès. 🎉 S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui et bénéficiez de toute l'assistance dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de développement de logiciels en toute simplicité.