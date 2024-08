Cycle de vie du développement logiciel agile (Guide ultime 2024)

vous voulez en savoir plus sur le SDLC Agile ?

On dirait quelque chose de compliqué sorti d'un cours ennuyeux de gestion de projet, n'est-ce pas ?

Mais ne vous inquiétez pas.

Le SDLC Agile est en fait assez amusant à apprendre et n'est pas si difficile que cela.

En fait, tout le monde peut y arriver après avoir lu cet article.

Nous verrons ce qu'est le cycle de développement logiciel Agile et en quoi il diffère du SDLC traditionnel. Nous vous montrerons également comment gérer efficacement un projet Agile.

C'est parti !

Qu'est-ce que le SDLC ?

SDLC est simplement l'acronyme de Software Development Life Cycle (cycle de vie du développement logiciel). Il comprend toutes les étapes de la création et de la maintenance d'un logiciel.

Comme la plupart des modèles SDLC, le modèle Agile suit aussi les étapes de base du SDLC, avec quelques variations. Commençons donc par comprendre ce qui entre dans la composition d'un modèle SDLC avant d'apprendre la "magie Agile".

Dans la plupart des modèles SDLC, le cycle de développement passe par des phases telles que : Analyse des besoins .

Étape 5 : Déploiement

Une fois tous les bugs éliminés, votre site web est prêt à être déployé.

L'équipe chargée de l'exploitation travaille maintenant avec enthousiasme à sa mise en service et à son bon fonctionnement.

Pour déployer le logiciel, elle doit s'occuper de choses telles que

Faire en sorte que tous les serveurs, logiciels et autres matériels soient prêts à fonctionner pour le lancement

Paramétrer les liens et les bases de données pour s'assurer que tout est prêt

Cependant, avant le déploiement final, une autre série de tests d'assurance qualité (bêta-tests/tests d'acceptation par les utilisateurs) est généralement faite.

qu'est-ce qui se passe lors de ces tests ?

Vous donnez le logiciel à certains clients pour qu'ils vérifient qu'il n'y a pas de bugs ou d'erreurs supplémentaires problèmes d'utilisation . En cas de problème, l'équipe de développement du logiciel le corrige avant le déploiement final.

et bien que la livraison d'un produit soit une grande réussite, vous n'aurez probablement pas droit à une cérémonie d'inauguration pour la célébrer !

Étape 6 : Maintenance

vous ne pouvez pas sortir le logiciel et l'oublier, n'est-ce pas ?

si vous ne voulez pas que la boîte de réception de votre entreprise soit remplie de commentaires de clients en colère !

Lorsqu'un système est déployé dans le monde réel, des bugs apparaissent naturellement de temps à autre. Votre équipe de développement devra alors apporter des correctifs.

Vous obtiendrez également des commentaires de vos clients sur des aspects tels que la facilité d'utilisation, la praticité ou des idées d'amélioration, que vous pourrez décider d'intégrer.

Pour tout système basé sur le cloud (site web, logiciel ou application), l'équipe d'exploitation joue un autre rôle important dans cette étape du processus SDLC. Elle veille à ce que le logiciel du serveur reste à jour et que son matériel puisse supporter la charge.

Par exemple, si le nombre de vos utilisateurs augmente de 30 000 sur une période de six mois, vous devrez très probablement ajouter des serveurs pour garantir le bon fonctionnement de votre système.

et sur ce, nous avons terminé le processus de DSLC

mais attendez... comment le modèle _SDLC change-t-il dans le développement agile ?

Pour le savoir, il faut d'abord avoir une idée claire du cadre Agile.

pour ceux qui ont déjà une idée claire du _processus Agile _, il est possible d'avoir une idée claire du cadre Agile cliquez ici pour passer directement au modèle de SDLC agile

Qu'est-ce qu'Agile ? Agile est une vaste méthodologie de gestion de projet qui met l'accent sur l'implication du client à chaque étape du processus de développement.

à faire ?

L'approche Agile décompose l'ensemble du projet en cycles de développement plus petits appelés itérations ou sprints.

Dans la méthodologie Agile, pour chaque itération, vous développez une version spécifique du logiciel de travail. C'est ce qu'on appelle l'incrément.

À la fin de l'itération, le client examine l'incrément et donne son feedback, qui est incorporé dans l'itération suivante. Le cycle se poursuit jusqu'à ce que le logiciel soit entièrement développé, donnant aux clients exactement ce qu'ils veulent.

Pour que les choses soient bien claires, voici un exemple concret de processus de développement de logiciel :

Imaginons que vous développiez une nouvelle application de rencontres en utilisant le modèle traditionnel Waterfall.

Votre équipe de projet devrait normalement consacrer un an à la sortie de l'application.

Mais un mois après le lancement de l'application, vous découvrez que la plupart de vos utilisateurs n'aiment pas les filtres photo "mignons" que votre équipe a mis deux mois à développer !

ClickUp est le premier site mondial de logiciel de gestion de projet Agile le mieux noté au monde .

Que vous ayez besoin d'aide pour :

Toute méthodologie comme Kanban , Scrum agile ou Extreme Programming

Gérer votre carnet de commandes ou votre carnet de sprint

Le suivi de vos processus de test, tels que les tests de bug ou les tests de sécurité

Tout processus de forfait, comme la planification du sprint ou le forfait de ressources

ClickUp vous couvre !

vous avez envie d'en savoir plus ?

Voyons comment ClickUp peut vous aider tout au long du processus de développement d'un logiciel :

A. Objectifs Les objectifs sont très importants pour chaque projet.

sans eux, votre projet sera comme un bateau perdu au milieu de l'océan.

Juste avant d'entamer la première itération du cycle de vie du logiciel, vous devrez fixer des des objectifs à court et à long terme pour votre projet Agile.

Voici à quoi ressemblent les objectifs dans la méthodologie Agile :

Optimiser la conception de la page de destination pour une interaction maximale avec le client

Ajouter une fonctionnalité de chronomètre à la page d'atterrissage

Ajouter une fonctionnalité de popup lorsque l'utilisateur quitte la page web

Habituellement, à chaque étape de l'analyse des besoins, vous obtenez souvent plusieurs objectifs à prendre en charge.

mais comment faire pour garder une trace de chaque objectif ?

En 2022, le suivi de tout sur une feuille de papier n'est certainement pas une bonne option.

qui sait ce qui peut arriver à cette feuille de papier?!*

Heureusement, la fonctionnalité Objectifs de ClickUp peut vous aider !

Les Objectifs sont des conteneurs de haut niveau qui peuvent être décomposés en Cibles plus petites, qui peuvent être plus faciles à atteindre. Cela permet de tout organiser et de motiver les utilisateurs Agile ou Scrum équipe en leur donnant fréquemment un sentiment d'accomplissement.

De plus, pour chaque cible achevée, ClickUp met automatiquement à jour le pourcentage de progression de votre équipe en temps réel. Ainsi, tout le monde a une idée claire de la distance qui le sépare de l'objectif.

En utilisant les Objectifs de ClickUp, vous pouvez également :

Quantifier vos Objectifs Agile avec OKRs (Objectifs et résultats clés)

Créer des tableaux de bord hebdomadaires pour une meilleure évaluation des performances

Suivre Scrumsprints ou n'importe quel projet en temps réel

B. Automatisation du flux de travail ClickUp's Automatisation

la fonctionnalité Automatisation vous permet d'automatiser des tâches répétitives et fastidieuses en offrant des tonnes d'automatisations de tâches. Vous gagnez ainsi du temps et libérez vos ressources utiles pour les tâches qui en ont réellement besoin.

Voici comment fonctionne le flux de travail Automatisation :

Si un déclenche se produit et un condition est vraie, un action est exécutée automatiquement.

C'est un peu comme :

Si un jeu est lancé et que vos joueurs sont heureux, le champagne éclate automatiquement.

Avec ClickUp, vous pouvez créer une automatisation personnalisée pour vos flux de travail du modèle Agile.

Cependant, vous pouvez également démarrer instantanément avec les 50+ Automatisations préconstruites de ClickUp.

Voici quelques Automatisations utiles pour vous aider gérer le cycle de vie du développement logiciel Agile le processus :

Changer l'assigné automatiquement lorsque le statut d'une tâche change

Appliquer un modèle àgagner du temps lors de la création d'une tâche

Mettre à jour automatiquement la priorité d'une tâche lorsque sa checklist est effacée

Modifier automatiquement les étiquettes lorsque l'échéance d'une tâche arrive

Archiver une tâche lorsque sa priorité est modifiée

il n'y a pas d'autre solution que de créer une tâche ici pour découvrir d'autres automatisations préréglées

C. Affichages multiples Qu'il s'agisse de développer un logiciel ou de naviguer sur un bateau, il est utile d'afficher une bonne vue d'ensemble !

Avec les Vues multiples de ClickUp, vous pouvez obtenir des aperçus parfaits de ce que traitent les membres de votre équipe à n'importe quelle étape du modèle SDLC.

Voici les types d'affichages disponibles dans ClickUp :

Vue Liste : idéal pour les équipes qui préfèrent afficher leur tableau de bord en tant que Style GTD listes à faire

Vue Tableau : visualisez les tâches sur votre tableau de bord en Style Kanban* Affichage du Calendrier: planifiez et gérez le calendrier de votre projet sur un calendrier

Vue Équipe : affichez les tâches triées par assigné pour savoir instantanément qui travaille sur quoi

Mode Moi : affiche les tâches qui vous sont uniquement attribuées

**_Comment utiliser ces affichages ?

Par exemple, un gestionnaire de projet ou un Scrum master peut utiliser la vue Équipe pour vérifier si l'équipe est surchargée de travail. Il suffit d'un simple coup d'œil !

De plus, lorsque vous avez besoin de forfaiter une Réunion Scrum vous pouvez rapidement passer à l'affichage du Calendrier en un seul clic.

D. Tableaux de bord Un capitaine ne doit jamais perdre de vue tout ce qui se passe autour de lui.

nous nous souvenons tous de Titanic, n'est-ce pas ?

De même, un gestionnaire de projet doit avoir une idée précise de tout ce qui se passe à chaque étape du cycle de développement du logiciel.

Avec le Tableau de bord de ClickUp, c'est exactement ce que vous obtiendrez !

Les tableaux de bord vous donnent des diagrammes visuels de haut niveau de l'ensemble de votre projet. Vous pouvez les surveiller et vous assurer que tout se passe bien.

En utilisant des tableaux de bord personnalisables widgets sprint vous pouvez ajouter plusieurs graphiques à votre tableau de bord, comme par exemple :

Diagrammes de vitesse : affiche le taux d'achèvement d'un ensemble de paramètres

Diagrammes à rebours : prévision de la quantité de travail restant à accomplir dans le cadre d'un projet

Diagrammes de combustion : révèle la quantité de travail déjà achevé dans un projet

Diagrammes de flux cumulés : vous présente la progression de la tâche dans le temps

E. Statuts de tâches personnalisés vous ne pouvez pas appeler vos employés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour leur demander des mises à jour sur les projets

non seulement cela affectera leur productivité, mais cela les ennuiera vraiment

Avec ClickUp, vous n'aurez plus jamais besoin de demander une mise à jour de votre statut.

ça a l'air génial, mais comment ?

Avec les Statuts personnalisés de ClickUp, vous pouvez rapidement afficher le statut de n'importe quelle tâche quand vous en avez besoin.

Mais le plus intéressant, c'est que vous pouvez personnaliser ces statuts en fonction des termes pertinents du projet.

Par exemple, à l'étape du test du logiciel, au lieu d'utiliser une tâche comme "en cours", vous pouvez utiliser quelque chose de pertinent comme "test bêta en cours".

Mais attendez, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Littéralement.

ClickUp offre bien d'autres services utiles fonctionnalités pour faciliter la vie de tous les gestionnaires de projet.

Voici quelques nouveautés de cet Agile outil de gestion de projet peut vous aider :

Priorités : hiérarchisez les tâches de votre projet Agile en fonction de leur urgence

Rapports : accédez à des rapports détaillés sur les performances de votre équipe

Pulsation : savoir quelles tâches de votre équipe de projet sont les plus actives au cours de la journée

Dépendances : abordez vos tâches dans la bonne commande

Suivi du temps natif : suivez les heures de productivité de votre équipe sans avoir à quitter la plateforme ClickUp

Commentaires assignés : créez des éléments d'action à partir des commentaires pour vous assurer qu'ils ne passent pas inaperçus

Des applications mobiles puissantes : suivez votre travail en déplacement grâce aux applications Android et iOS de ClickUp

Droits d'accès personnalisés : suivez le principe Agile qui consiste à impliquer vos clients sans compromettre aucune information sensible sur le projet

Conclusion

Contrairement à l'approche Waterfall, l'approche Agile adopte une stratégie itérative et incrémentale pour la méthodologie SDLC.

le résultat ?

de meilleurs produits et des clients plus heureux !

Cependant, gérer des projets logiciels tout en gardant un œil sur votre équipe Agile n'est pas une plaisanterie.

C'est pourquoi vous devez être parfaitement équipé pour cela avec un logiciel Agile puissant comme ClickUp.

Que vous ayez besoin d'aide pour gérer le modèle Agile ou tout autre modèle SDLC traditionnel, ClickUp vous couvre !

Cliquez sur le capitaine pour vous inscrire à ClickUp et naviguer facilement dans votre cycle de développement logiciel !