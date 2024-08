Notion vs. Trello - Quel outil de gestion de projet est le plus adapté à votre entreprise ?

En tant que gestionnaire de projet, vous devez rationaliser les processus, assurer le suivi des tâches et des délais et collaborer avec les équipes. La gestion de projet est un défi et nécessite de la dextérité mentale et une réflexion intelligente. Nous l'avons compris.

C'est pourquoi vous êtes toujours à la recherche d'outils qui vous donneront des superpouvoirs. Dans cet article, nous allons comparer Notion et Trello, deux outils de gestion de projet très populaires outils de gestion de projet populaires .

Ce n'est pas tout ! Nous avons ajouté un concurrent surprise à la fin.

Qu'est-ce que Notion ?

Notion's tableau de bord du projet afficher l'exemple Notion est un logiciel de gestion de projet complet offrant des fonctionnalités robustes pour gérer des projets complexes.

Les modèles proposés par Notion en font un outil adapté à la gestion de projet. Il s'agit notamment de modèles de gestion de projet étendus qui permettent d'accélérer le forfait du projet ning, les feuilles de route des produits pour la cartographie des projets de A à Z, et bien d'autres choses encore.

L'outil de gestion de projet dispose également de fonctions IA qui génèrent des premières ébauches de plan de projet en quelques secondes.

Fonctionnalités de Notion

Notion a sorti sa version 2.32 en 2023 avec une gestion de projet, un traitement des tâches et une automatisation plus poussés.

Voici quelques-unes des fonctionnalités les plus marquantes de Notion :

1. Modèles de gestion de projet

Notion propose de nombreux modèles prêts à l'emploi à des fins diverses. Certaines catégories de modèles populaires comprennent les kits d'agence, les modèles de budgétisation, la planification du contenu et du calendrier des médias sociaux, la documentation de la marque, et plus encore.

Modèle de planificateur de projet Notion

2. Automatisation des bases de données

Outre les modèles, nous apprécions également la capacité de Notion à créer des flux de travail de gestion de projet personnalisés pour les tâches administratives répétitives et manuelles. Par exemple, vous pouvez automatiser la modification des statuts des tâches, l'envoi de sondages, la mise à jour des dates finales et l'envoi de rappels à votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/notion-task-management-1400x875.png

/$$$img/

La gestion des tâches dans Notion

3. Feuille de route du produit

Finies les données éparpillées dans différents outils. Vous pouvez élaborer et exécuter une feuille de route produit à partir d'un seul tableau de bord.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/notion-product-roadmap-1400x875.png

/$$$img/

Exemple de feuille de route du produit Notion

Avec les feuilles de route des produits de Notion, vous pouvez connecter vos objectifs d'entreprise, votre documentation produit, vos responsabilités et d'autres informations dans un seul document. Vous verrez la progression du projet et les acteurs clés à différentes étapes, ce qui simplifiera la collaboration.

4. Intégrations

Vous pouvez également intégrer Notion à d'autres outils de collaboration d'équipe et de projet couramment utilisés, tels que Slack, GitHub, etc. Avec plus de 70 intégrations, Notion peut aider à simplifier les flux de travail et vous permettre de mettre en place une synchronisation personnalisée à l'aide de l'API de Notion.

Prix de Notion

Notion a quatre forfaits de tarification pour les paiements annuels :

Formule Free

Plus: 8$/utilisateur/mois

8$/utilisateur/mois Business: 15$/utilisateur/mois

15$/utilisateur/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Notion IA est un module complémentaire coûtant 8$/utilisateur/mois pour les forfaits payants

Qu'est-ce que Trello ?

Exemple de tableau de bord de gestion de projet Trello

Trello est un logiciel de gestion de projet Kanban, connu pour sa simplicité et sa facilité d'utilisation.

Avec une courbe d'apprentissage nulle, il convient aux équipes de toutes tailles. Vous pouvez rationaliser votre projet à chaque étape, depuis l'idéation et l'onboarding des membres de l'équipe jusqu'au lancement du projet par phases.

L'avantage est que vous pouvez créer un Tableau $$$a à partir de zéro ou utiliser un modèle prêt à l'emploi pour gérer les projets, suivre les tâches et créer des flux de travail pour les projets.

Cependant, Trello n'est pas adapté aux projets complexes ou de grande envergure.

Fonctionnalités de Trello

Examinons quelques-unes des fonctionnalités offertes par Trello :

1. Modèles personnalisables

Via Trello

Trello propose plus de 100 modèles de gestion de projet entièrement personnalisables pour plusieurs cas d'utilisation tels que la budgétisation du projet, le mappage de l'histoire de l'utilisateur, la gestion du flux de travail du client et la planification hebdomadaire, entre autres cas d'utilisation.

2. Automatisation intégrée

Trello dispose d'un outil d'automatisation intégré sans code, Butler. Il prend en charge les tâches monotones liées aux projets, telles que le suivi des dates d'échéance, l'envoi de rappels, la gestion des membres de l'équipe, la création d'agendas de réunion, etc.

Vous pouvez définir des règles et des déclencheurs personnalisés pour gérer des actions spécifiques dans le flux de travail de votre projet. Par exemple, la mise à jour automatique du statut d'une tâche à "Achevé" dès que votre liste À faire est cochée.

3. Feuille de route du projet

Visualisez l'échéancier de développement de votre projet sur vos Tableaux Trello à l'aide des diagrammes de Gantt de Trello et décomposez les tâches en flux de travail inspirés de Kanban.

Vue du Tableau Kanban de Trello

Définissez des jalons et des échéances pour vous assurer que votre projet reste sur la bonne voie. Établissez le calendrier de votre projet à l'aide d'un diagramme de Gantt et libellez les tâches à haute priorité dans les cartes Trello dans le style Kanban pour identifier rapidement les paramètres bloquants.

4. Trello Power-Up

Trello propose plus de 200 intégrations dans sa galerie Power-Up. Vous pouvez connecter vos cartes et Tableaux Trello à plusieurs intégrations natives et externes.

Par exemple, Trello Power-Up-Time Tracking & Reporting est un outil de suivi du temps qui permet d'enregistrer automatiquement votre travail dans un Tableau Trello et de créer des rapports détaillés sur les heures passées, qui a travaillé sur quoi, etc, au cours de l'échéancier du projet.

Tarification de Trello

Trello propose quatre forfaits pour des paiements annuels :

Formule Free

Standard: 5$/utilisateur/mois

5$/utilisateur/mois Premium: 10 $/utilisateur/mois

10 $/utilisateur/mois Enterprise: 17,50 $/utilisateur/mois

Notion vs Trello : Comparaison des fonctionnalités

Une différence significative entre Notion et Trello est que Notion est étendu et fait beaucoup de choses simultanément. Trello, en revanche, est un outil plus optimisé et plus simpliste, parfait pour les petits projets.

Mais vous risquez de passer beaucoup plus de temps à vous adapter au travail de Notion qu'à celui de Trello.

Bien que Notion soit légèrement plus coûteux et que sa courbe d'apprentissage soit plus raide que celle de Trello, il vaut sans aucun doute la peine d'investir dans cet outil en raison de ses fonctions plus étendues.

À faire, Notion vs Trello : avons-nous un gagnant ?

1. Modèles de gestion de projet

Nous avons constaté que les deux outils proposent des modèles faciles à utiliser et personnalisables.

Notion propose de nombreux modèles de projet - 1006 pour être précis. Quant à Trello, il propose environ 110 modèles pour les cas d'utilisation de la gestion de projet.

Notion est donc en tête si vous vous basez sur les nombres et recherchez des modèles ultra-spécifiques pour les cas d'utilisation liés au suivi des problèmes, à la planification des projets et des objectifs, aux feuilles de route des produits, etc.

2. Une automatisation puissante

Notion dispose de capacités d'automatisation natives par rapport à Trello. Notion vous permet de planifier des tâches et de rationaliser les flux de travail des projets afin d'éliminer les activités manuelles grâce à son automatisation intégrée et robuste de la base de données.

La gestion de projet sur Trello peut être automatisée à l'aide de son puissant outil d'automatisation-Butler, ou d'un outil tiers tel que Zapier.

Nous avons donc trouvé que Notion était une solution d'automatisation unique plus robuste, contrairement à Trello qui nécessite des connexions externes.

3. Planification de la feuille de route du projet

Notion et Trello disposent de fonctionnalités tout aussi efficaces pour élaborer et exécuter des feuilles de route de produits ou de projets. Ils vous permettent de rassembler des personnes, des tâches et des flux de travail pour afficher rapidement les éléments suivants l'échéancier du projet et qui fait quoi.

D'un point de vue visuel, nous avons trouvé que les Tableaux et diagrammes de Trello pour les feuilles de route des projets avaient une apparence plus riche que Notion. N'oubliez pas non plus que Notion n'a pas de les éléments de base de la visualisation de la gestion de projet tels que les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban.

4. L'extension

La gestion de projet implique une collaboration - communications au sein de l'équipe, prise de notes, gestion des tâches, etc.

C'est pourquoi un outil de gestion de projet doit être extensible et bien intégré à votre pile d'outils internes tels que Slack, Google Calendrier, Outlook et Jira.

Notion s'intègre à plus de 70 applications, dont Slack et Google Drive. Trello dispose d'une galerie Power-Up exclusive avec des intégrations internes payantes et plus de 200 intégrations externes.

Trello propose davantage d'intégrations. Cependant, Notion vous permet de créer une intégration personnalisée à l'aide de son API publique, adaptée aux développeurs.

Notion vs. Trello sur Reddit

Nous voulions vérifier si Notion vs. Trello est en train de créer un buzz sur Reddit. Et oui, c'est le cas !

Voici ce qu'en disent la plupart des utilisateurs :

_"J'utilise Notion quotidiennement pour tout ce qui a trait à mes projets et pour garder les choses sous un même toit. Trello peut être plus facile à utiliser, et j'ai trouvé ses tableaux Kanban meilleurs que Notion"

Un autre groupe d'utilisateurs est passé de Trello à Notion et a trouvé que leurs modèles étaient un excellent point de départ.

Quelques utilisateurs qui ont aimé Trello disent : "Je trouve Trello parfait pour mes listes de choses à faire et mes projets. Butler et Power-Ups facilitent l'automatisation des tâches répétitives." "Je trouve Trello parfait pour mes listes de tâches et mes projets

Mais que faire si Notion et Trello ne travaillent pas pour vous ? Il existe un autre outil de gestion de projet plus performant que nous aimerions vous recommander.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Notion vs. Trello

Notion et Trello ne sont pas des outils de gestion de projet dédiés et ne sont pas à la hauteur dans certains domaines.

Par exemple, Notion manque d'éléments de visualisation, et ses cloches et sifflets ne le rendent pas facile à prendre en main. Quant à Trello, il ne fonctionne que pour les petits projets en raison de ses fonctions simplistes.

Voici ClickUp.

Gérez votre projet d'entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctionnalités de collaboration et plus de 15 affichages de projet avec ClickUp

En tant que l'un des plus grands projets de logiciels de gestion de projet les mieux évalués clickUp vous permet de gérer des projets de toutes tailles, collaborer sur des tâches et de rationaliser les flux de travail à plusieurs étapes.

Voici trois fonctionnalités exceptionnelles qui font de ClickUp l'outil de travail le plus performant au monde meilleure alternative à Notion vs. Trello :

1. ClickUp IA

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

Imaginez que vous ayez une assistant virtuel qui s'occupe des tâches banales de gestion de projet. C'est ClickUp AI pour vous.

ClickUp AI est un assistant IA conçu pour vous aider à travailler plus rapidement. Qu'il s'agisse de résumer les mises à jour des tâches, de générer des éléments d'action, de rédiger du texte ou de mettre en forme du contenu, ClickUp AI le fait pour vous. ClickUp rapporte que les utilisateurs actifs réduisent leur charge de travail quotidienne de 30 % grâce à ClickUp AI.

2. Documents ClickUp

Utilisez ClickUp's Docs pour créer et connecter de beaux documents, wikis, et plus encore pour une exécution transparente des idées avec votre équipe

La gestion de projet et la documentation vont de pair. Mais Notion et Trello manquent de fonctions de documentation avancées pour garder votre travail organisé.

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez créer des documents ou des wikis riches et les partager avec votre équipe. Vous pouvez également suivre les modifications apportées aux documents en temps réel, étiqueter vos coéquipiers et assigner des éléments d'action à la volée.

ClickUp vous permet de classer les documents dans votre espace de travail afin de ne pas perdre des heures à gérer de gros volumes de documents imbriqués les uns dans les autres.

3. Tableaux Kanban

Trello manque de personnalisation avancée, bien qu'il soit connu pour son système de type Tableau Kanban.

Utilisez des vues Tableau personnalisées pour planifier, organiser et suivre les projets dans ce modèle Tableaux Kanban de ClickUp en revanche, sont très polyvalents et personnalisables. Ils vous permettent de glisser-déposer des tâches, de déplacer des tâches dans des flux de travail et d'effectuer des modifications en masse en une seule fois.

Le tableau de bord multifonctionnel unique de ClickUp vous permet de voir tous vos projets en cours Tableaux Kanban en un seul affichage, ce qui facilite grandement le suivi de la progression du projet.

Quel outil de gestion de projet utiliser ?

Si vous regardez la comparaison des logiciels de gestion de projet, Notion et Trello ont tous deux des milliers de défenseurs en ligne.

Votre choix d'un outil de gestion de projet doit être basé sur vos besoins en matière de forfait et de collaboration, ainsi que sur sa capacité à rendre votre équipe plus agile. Nous pensons que ClickUp est un excellent choix sur tous ces points.

Que vous soyez un individu ou une équipe, ClickUp peut évoluer rapidement en fonction des exigences de votre projet.

S'inscrire à Le forfait Free Forever de ClickUp et voyez par vous-même !