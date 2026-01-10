Les 11 meilleurs outils de transcription IA à essayer en 2026

La transcription d'enregistrements audio et vidéo longs demande beaucoup d'efforts. Le cycle « pause-saisie-retour en arrière » peut prendre beaucoup de temps. Il en va de même pour la prise de notes lors d'une réunion, d'un webinaire, d'un entretien ou d'une conférence. Vous finissez par avoir du mal à suivre l'orateur et passez à côté de détails essentiels.

Heureusement, les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) ont donné naissance à des outils de transcription capables de traiter vos notes en quelques minutes seulement, vous permettant ainsi de vous concentrer sur des tâches plus importantes. ⏳

Mais voilà le problème : il existe de nombreux outils de transcription IA parmi lesquels choisir, chacun avec des fonctionnalités et des niveaux de précision qui lui sont propres. Se repérer dans cette multitude d'options peut s'avérer compliqué.

Nous sommes là pour vous aider. Nous avons établi une liste des 11 meilleurs outils de transcription IA adaptés à divers cas d'utilisation, afin que vous trouviez celui qui correspond parfaitement à vos besoins spécifiques.

⏰ Résumé en 60 secondes Pour vous aider à trouver l'outil de transcription IA le mieux adapté à votre cas d'utilisation, nous avons établi une liste des 11 meilleures options : ClickUp – Idéal pour la transcription de réunions et l'automatisation des tâches

Trint – Idéal pour les journalistes et les équipes médias

TranscribeMe – Idéal pour les transcriptions hybrides combinant IA et intervention humaine

Otter.ai – Idéal pour la transcription de réunions en direct

Temi – Idéal pour des transcriptions rapides et abordables

Sonix – Idéal pour les transcriptions multilingues

Transkriptor – Idéal pour les entreprises et les équipes internationales

Fireflies.ai – Idéal pour les équipes commerciales et marketing

Verbit – Idéal pour les transcriptions juridiques et éducatives

Scribie – Idéal pour des transcriptions de haute précision révisées par des humains

Nova A. I. – Idéal pour le sous-titrage vidéo et les créateurs de contenu

Qu'est-ce que la transcription par IA et comment fonctionne-t-elle ?

La transcription par IA consiste à utiliser la technologie de l'IA pour convertir du contenu audio et vidéo en texte. Contrairement à la transcription manuelle, où une personne écoute et tape ce qu'elle entend, les outils de transcription par IA effectuent cette tâche automatiquement, sans intervention humaine. ?

Ces outils utilisent le traitement du langage naturel, des algorithmes d'apprentissage automatique et de vastes bases de données linguistiques pour reconnaître et transcrire la parole.

Voici un aperçu simple de leur fonctionnement :

Fichier audio : Vous téléchargez votre fichier audio ou vidéo dans l'outil de transcription

Traitement : L'outil d'IA analyse le fichier et le convertit en texte

Fichier texte : Vous obtenez une version texte (ou transcription) de votre contenu téléchargé, prête à être relue, soumise à des modifications en cours et partagée

Ce qu'il faut rechercher dans un outil de transcription IA

Le « meilleur » outil de transcription par IA n'est pas le même pour tout le monde. Vous devez tenir compte de vos besoins spécifiques lorsque vous faites votre choix. Voici quelques fonctionnalités importantes à prendre en compte pour affiner votre recherche :

Précision : L'outil doit pouvoir transcrire vos langues préférées, vos accents et votre terminologie spécifique. Consultez la description du produit et les avis pour vous assurer de trouver l'outil qui vous convient.

Personnalisation : si vous travaillez dans un domaine spécialisé, vérifiez si l'outil vous permet d'ajouter des vocabulaires personnalisés

Langues : Assurez-vous que l'outil prend en charge toutes les langues dont vous avez besoin, en particulier si vous travaillez avec plusieurs langues

Commencez avec ClickUp Brain Obtenez des traductions quasi parfaites de votre contenu dans plus de 10 langues grâce à l'action « Traduire » de ClickUp AI

Édition et collaboration : L'outil doit permettre à votre équipe d'effectuer des modifications en temps réel afin de corriger les erreurs et d'annoter la transcription.

Intégrations : Vérifiez si l'outil s'intègre à vos logiciels professionnels favoris, tels que les solutions de stockage, de visioconférence et de gestion de la relation client (CRM).

Compatibilité des fichiers : l'outil doit prendre en charge vos types de fichiers audio/vidéo et les exporter vers les formats de votre choix

Que vous soyez chercheur, enseignant, journaliste, podcasteur ou créateur de contenu, notre liste d'outils a ce qu'il vous faut. Nous avons pesé le pour et le contre de chaque outil, analysé les avis des utilisateurs et même testé leurs fonctionnalités pour vous proposer un guide complet.

Alors, si vous êtes prêt à transformer ces longs enregistrements en transcriptions impeccables et à gagner du temps, écoutez bien !

1. ClickUp

Essayez IA Notetaker ! ClickUp AI Notetaker

La transcription d'enregistrements audio et vidéo longs demande beaucoup d'efforts. Le cycle « pause-saisie-retour en arrière » peut prendre beaucoup de temps, tout comme la prise de notes lors de réunions, de webinaires, d'entretiens ou de conférences. Vous avez souvent du mal à suivre l'orateur et passez à côté de détails essentiels. Heureusement, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, aide les équipes à rester organisées et à collaborer efficacement.

ClickUp AI simplifie ce processus en transcrivant et en résumant automatiquement les notes de réunion en temps réel.

ClickUp AI Note Taker transcrit automatiquement vos réunions, générant des résumés clairs et des tâches concrètes à partir de vos discussions. Cela vous permet de vous concentrer sur la discussion plutôt que de vous soucier de prendre des notes ou de manquer des points importants.

Vous pouvez facilement intégrer ces transcriptions à vos projets en cours dans ClickUp, garantissant ainsi que les notes de réunion se transforment directement en tâches suivies, organisées et traitées, sans aucun effort manuel.

⭐ Le changement radical : ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX est une application de bureau qui offre une transcription voix-texte rapide et précise grâce à sa fonctionnalité Talk to Text. Vous pouvez dicter des notes, des e-mails ou des documents en mode mains libres dans n'importe quelle application sur votre ordinateur. Talk to Text prend en charge plusieurs langues et vous permet de personnaliser votre microphone et votre vocabulaire pour une meilleure précision. Toutes vos transcriptions sont enregistrées pour un accès, une lecture et une exportation faciles. Voici ce que vous y trouverez : Transcription en temps réel et mains libres grâce à la fonction « Talk to Text » dans n'importe quelle application sur votre ordinateur

Intégration transparente à votre flux de travail : dictez et insérez du texte où que vous soyez

Paramètres personnalisables pour la langue, le microphone et le vocabulaire personnel

Accédez à vos transcriptions précédentes, copiez-les, écoutez-les ou exportez-les

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Transcrit les réunions et les discussions en texte en temps réel

Résume les points clés et identifie les éléments à mener

Traduisez du contenu écrit dans plus de 10 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe et le chinois

Transformez vos notes de réunion en tâches pouvant être suivies grâce aux puissantes fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp

S'intègre parfaitement à plus de 100 applications professionnelles telles que Slack, HubSpot et Zapier

Offre d'assistance pour la traduction dans plus de 10 langues, idéal pour les équipes internationales

Automatisez l'attribution des tâches, les échéances et les priorités avec ClickUp Automatisations

Accédez à plus de 1 000 modèles gratuits, tels que le modèle de cahier des charges pour la transcription audio , afin de gérer vos projets de transcription et vos processus d’entreprise.

Limites de ClickUp :

Peut ralentir lors de projets volumineux

Les nouveaux utilisateurs ont besoin de temps pour maîtriser ses nombreuses fonctionnalités

Tarifs de ClickUp :

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 8 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 700 avis)

2. Trint

via Trint

Trint, fondé par Jeff Kofman, journaliste lauréat d'un Emmy Award, utilise la technologie IA pour transcrire des enregistrements de vidéo et d'audio. Ce logiciel de transcription est spécialement conçu pour les journalistes, les chercheurs et les créateurs de contenu, et bénéficie de la confiance de marques telles que la BBC, le Financial Times et le Washington Post.

Téléchargez vos fichiers audio ou vidéo sur la plateforme Trint, et celle-ci générera des transcriptions écrites dans l'une des plus de 50 langues prises en charge. Vous pouvez également transcrire des émissions en direct en temps réel. ?

Améliorez la précision de la transcription en ajoutant des termes spécifiques au dictionnaire personnalisé et en corrigeant les erreurs à l'aide de l'éditeur en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Trint

Invitez des membres de votre équipe avec différents niveaux d'accès (afficher, commenter et modifier) pour collaborer

Collaborez dans l'éditeur à l'aide de surlignages, de marqueurs, d'étiquettes et de commentaires

Compilez des extraits de plusieurs transcriptions pour créer des récits

Exportez vos fichiers Trint vers plus de 10 formats, dont DOCX, SRT, EDL et VTT

Limites de Trint

Chargement lent des pages, en particulier lors du travail avec des fichiers volumineux

Difficultés à distinguer systématiquement les locuteurs

Tarifs de Trint

À partir de : 60 $ par utilisateur (7 fichiers par mois)

Advanced : 75 $/utilisateur (fichiers illimités)

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Trint

G2 : 4,4/5 (64 avis)

Capterra : 3,9/5 (17 avis)

3. TranscribeMe

via TranscribeMe

TranscribeMe combine la technologie IA et l'expertise humaine pour offrir des transcriptions de haute qualité.

Voici comment cela fonctionne : un logiciel de reconnaissance vocale crée une ébauche de transcription à partir de votre fichier audio, puis un expert en transcription humaine la relit et effectue des modifications en cours pour garantir son exactitude et sa conformité avec votre guide de style. Vous recevez une notification par e-mail lorsque le fichier audio de transcription IA final est prêt. ?

En plus de permettre la transcription audio, TranscribeMe propose également des services de traduction, ainsi que la création d'ensembles de données personnalisés et l'annotation de données pour l'entraînement de modèles IA.

Les meilleures fonctionnalités de TranscribeMe

Traitez des fichiers vidéo et audio dans plus de 15 formats, dont MP3, MP4, WAV et AIFF

Traduisez des fichiers audio, vidéo et texte dans plus de 15 langues

Téléchargez des fichiers via le Web ou depuis vos appareils Android et iOS

Accédez à plus de 2 millions de transcripteurs experts pour obtenir des transcriptions précises, même en présence d'accents variés et d'un usage spécifique de termes techniques

Limites de TranscribeMe

Il faut compter jusqu'à cinq jours pour obtenir une transcription humaine validée.

Frais supplémentaires pour l'ajout d'identifiants d'intervenants et d'horodatages aux transcriptions

Tarifs de TranscribeMe

Transcription automatique : 0,07 $ par minute

Transcription automatique avec modification en cours : 0,79 $ par minute

Traduction : 0,11 $ par mot

Ensembles de données d'entraînement IA : 2,00 $ par minute

Annotation de données : 0,10 $ par tâche

Évaluations et avis sur TranscribeMe

G2 : 4,5/5 (3 avis)

Capterra : 4,7/5 (7 avis)

4. Otter

Otter.ai est l'un des principaux services de transcription automatisée du marché, auquel font confiance des marques telles que l'UCLA, IBM et Rakuten. Il ne se contente pas de transcrire des fichiers audio et vidéo, mais propose également l'enregistrement et la transcription en temps réel pour les évènements en présentiel et virtuels.

L'une de ses principales fonctionnalités est son intégration transparente avec les calendriers Google et Microsoft. Cela permet à Otter de rejoindre et de transcrire automatiquement vos réunions, cours et entretiens sur Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.

Après les réunions, Otter génère et partage des notes de réunion résumées avec tous les participants par e-mail. Cet outil de transcription IA est idéal pour les fichiers texte, audio ou vidéo courts, notamment lorsque vous devez supprimer les bruits de fond.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter

Exportez vos transcriptions au format TXT, DOCX, PDF, SRT et MP3

Collaborez dans l'éditeur Otter avec des surlignages, des notes, des commentaires, des images et des éléments à mener

Réglez la vitesse de lecture (0,5x à 3x), avec la possibilité de passer les silences pour une correction plus rapide des erreurs

Personnalisez Otter pour qu'il reconnaisse des noms, des termes techniques et des acronymes spécifiques

Limites d'Otter

Les services de transcription n'offrent que l'assistance pour la langue anglaise

Les outils de transcription automatisée ne sont pas adaptés aux accents autres que ceux des États-Unis et du Royaume-Uni

Transcription gratuite pour seulement trois importations audio/vidéo par compte

Tarifs d'Otter

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Otter

G2 : 4,0/5 (118 avis)

Capterra : 4,5/5 (68 avis)

5. Temi

via Temi

Temi, développé par les créateurs de Rev.com, est spécialisé dans la transcription de fichiers audio et vidéo en anglais. Il produit des transcriptions précises à 90-95 % (lorsque la qualité audio est bonne) en seulement 5 à 10 minutes.

Contrairement à d'autres outils similaires, Temi mise sur la simplicité et ne propose pas de fonctionnalités superflues. Il dispose d'un tableau de bord minimaliste pour le suivi de vos transcriptions passées et d'un éditeur intuitif pour peaufiner vos transcriptions. ✨

Si vous avez besoin d'un outil simple d'utilisation, rapide et précis pour des transcriptions ponctuelles, Temi est un excellent choix parmi les meilleurs outils de transcription IA de cette liste.

Les meilleures fonctionnalités de Temi

Importez des fichiers dans plus de 25 formats, dont MP3, MP4, M4A et AAC

Téléchargez vos transcriptions aux formats TXT, DOCX, PDF, SRT et VTT

Partagez les transcriptions via un lien ou par e-mail avec les membres de votre équipe

Sélectionnez du texte dans l'éditeur pour le mettre en surbrillance, le barrer, le commenter ou accéder à des sections audio spécifiques

Limites de Temi

Les services de transcription prennent en charge un nombre limité de langues d'assistance

Les transcriptions partagées peuvent faire l'objet de modifications en cours par n'importe qui

Tarifs de Temi

0,25 $ par minute d'audio

Évaluations et avis sur Temi

G2 : 5,0/5 (1 avis)

Capterra : Aucun avis

6. Sonix

via Sonix

Sonix génère des transcriptions automatiques dans plus de 38 langues et accents, dont l'anglais, le français, l'espagnol et le chinois. Chaque transcription comprend des codes temporels et l'identification des locuteurs pour plus de clarté.

En plus de la transcription, Sonix propose des services d'automatisation de la traduction, de sous-titrage et de résumé. De plus, un éditeur web interactif permet d'effectuer des modifications en cours.

Sonix s'intègre à plus de 25 outils, de Dropbox et Evernote à Zoom et Loom, pour rendre vos flux de travail de transcription plus fluides et plus efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Créez des dictionnaires personnalisés pour améliorer la précision de vos transcriptions sur plusieurs projets

Organisez vos transcriptions dans des dossiers dotés de permissions spécifiques

Résumez les transcriptions en quelques phrases ou en liste à puces

Utilisez des libellés personnalisés pour suivre et mettre à jour le statut des transcriptions

Limites de Sonix

Ne fournit pas d’assistance pour les transcriptions en temps réel

La précision diminue en cas de mauvaise qualité audio, d'accents prononcés et de bruit de fond (par rapport aux autres outils de transcription IA de cette liste)

Tarifs Sonix

Standard : 10 $/heure

Premium : 5 $/heure + 22 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Sonix

G2 : 4,7/5 (21 avis)

Capterra : 4,9/5 (117 avis)

7. Transkriptor

via Transkriptor

Transkriptor est un service de transcription par IA offrant une précision pouvant atteindre 99 %. Importez des fichiers provenant de diverses sources, notamment YouTube, Google Drive et même WhatsApp.

Comme avec la plupart des outils, vous pouvez collaborer avec votre équipe dans l'éditeur de la plateforme et exporter votre transcription aux formats TXT, DOCX et SRT.

Ce qui distingue Transkriptor de ses concurrents, c'est son assistance pour plus de 100 langues. Cela en fait l'outil idéal pour les entreprises et les créateurs de contenu qui souhaitent toucher et interagir avec un public international.

Les meilleures fonctionnalités de Transkriptor

Organisez vos transcriptions dans des dossiers

Détection automatique des différents locuteurs et modification des étiquettes de locuteur

Personnalisez vos transcriptions en définissant la taille des paragraphes, en fusionnant les segments d'un même locuteur et en ajoutant des horodatages et les noms des locuteurs

Configurez votre assistant de rédaction IA pour rejoindre, enregistrer et transcrire automatiquement vos réunions Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

Limites de Transkriptor

Options d'exportation limitées par rapport à d'autres outils

Difficultés à reconnaître les mots complexes et les chuchotements

Tarifs de Transkriptor

Lite : 9,99 $/mois (5 heures)

Premium : 24,99 $/mois (40 heures)

Entreprise : 30 $/mois par membre (50 heures)

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Transkriptor

G2 : 4,7/5 (27 avis)

Capterra : 4,6/5 (159 avis)

8. Fireflies

Fireflies.ai, comme d'autres outils, transcrit des contenus audio et vidéo. Cependant, son rôle principal est de vous servir d'assistant de réunion, en enregistrant, transcrivant et résumant vos réunions.

Fireflies se distingue par ses analyses de réunion (telles que le temps de parole de chaque intervenant, l'utilisation de mots de remplissage et le rapport parole/écoute) permettant d'améliorer les réunions futures. C'est l'outil idéal pour les équipes marketing, commerciales et produit qui cherchent à affiner leurs stratégies de communication afin de conclure davantage de clients. ?

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies

Importez des fichiers MP3, MP4, WAV et M4A et exportez vos transcriptions aux formats DOCX, CSV, PDF, SRT et JSON

Transcrivez vos réunions et vos fichiers dans plus de 60 langues

Utilisez la recherche intelligente pour suivre les intervenants, les thèmes de réunion et les détails importants (tels que les questions et les éléments à traiter).

Intégrez plus de 40 outils de numérotation, de visioconférence, de stockage, de CRM et de gestion de projet

Limites de Fireflies

Pas d'application mobile

Il fournit uniquement l'assistance pour une seule langue par réunion

Les transcriptions ne peuvent pas être traduites dans d'autres langues

Tarifs de Fireflies

Free

Pro : 18 $/mois par place

Entreprise : 29 $/mois par place

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Fireflies

G2 : 4,5/5 (85 avis)

Capterra : 4,0/5 (5 avis)

9. Verbit

via Verbit

Verbit s'appuie à la fois sur l'IA et sur des experts humains pour fournir des services de transcription, de sous-titrage, d'audiodescription et de traduction précis. Une fois que l'IA a généré les premières ébauches, elle fait appel à un réseau de plus de 5 000 transcripteurs professionnels pour les relire et les éditer. ✍️

Bien que la plateforme s'adresse à un large public, elle est particulièrement adaptée aux équipes des secteurs de l'enseignement supérieur, du droit et des médias.

Les meilleures fonctionnalités de Verbit

Générez des transcriptions précises, même avec des enregistrements audio bruyants

Bénéficiez de sous-titres en direct et de transcriptions pour vos évènements virtuels sur des plateformes telles que Zoom et Webex

Recevez vos transcriptions aux formats TXT, DOCX, PDF, CSV et JSON

Intégrez plus de 20 applications externes, notamment Blackboard, Canva et Kaltura

Limites de Verbit

Offre uniquement l'assistance pour l'anglais et l'espagnol

Pas de mise en évidence des mots pendant la lecture

Tarifs de Verbit

Contactez-nous pour connaître nos tarifs

Évaluations et avis sur Verbit

G2 : 4,3/5 (55 avis)

Capterra : 5,0/5 (1 avis)

10. Scribie

via Scribie

Scribie est un autre logiciel de transcription qui combine l'IA et l'intelligence humaine pour produire des transcriptions avec un taux de précision impressionnant de plus de 99 %. Modifiez les transcriptions à l'aide de son éditeur en ligne et demandez des révisions sans frais supplémentaires. Cet engagement envers la qualité leur a valu la confiance de géants du secteur tels que Google, Amazon, PayPal et Airbnb.

Les meilleures fonctionnalités de Scribie

Importez des fichiers depuis votre ordinateur, YouTube, Google Drive, Dropbox et OneDrive

Transcrivez des fichiers dans plus de 25 formats, dont MP3, MP4 et FLAC

Recevez vos transcriptions plus rapidement, car les délais d'exécution incluent les week-ends et les jours fériés

Adaptez vos transcriptions pour inclure une transcription mot pour mot, des horodatages et un service de transcription express

Limites de Scribie

Assistance uniquement en anglais

La navigation sur la plateforme peut être déroutante pour les débutants

Tarifs de Scribie

1,25 $ par minute d'enregistrement audio

Évaluations et avis sur Scribie

G2 : 4,7/5 (3 avis)

Capterra : 4,5/5 (2 avis)

11. Nova A. I.

Nova A. I. est un outil convivial qui vous permet d'ajouter des sous-titres à vos vidéos. Téléchargez des vidéos depuis votre ordinateur ou importez-les depuis YouTube ou TikTok. Utilisez la fonction de sous-titrage automatique pour générer des sous-titres avec une précision pouvant atteindre 96 %. Si nécessaire, vous pouvez saisir manuellement des sous-titres à partir de zéro ou effectuer la modification en cours d'un fichier de sous-titres importé.

Ces fonctionnalités font de Nova A.I. la solution idéale pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing vidéo qui souhaitent créer des vidéos captivantes et toucher un public plus large. ?

Les meilleures fonctionnalités de Nova A. I.

Traduisez des sous-titres dans plus de 100 langues et accents

Mettez en forme vos sous-titres en ajustant la police de caractère, la couleur, la taille et l'espacement des caractères

Modifiez vos vidéos en y ajoutant plusieurs clips vidéo, des transitions et des éléments interactifs, tels que des légendes et des emojis

Ajoutez des sous-titres permanents à la vidéo ou téléchargez-les séparément au format SRT ou TXT.

Limites de Nova A. I.

Pas de contrôle de la vitesse de lecture

Impossible de spécifier le nombre maximal de lignes ou de caractères pour les sous-titres

Tarifs de Nova A. I.

Free

Basic : 10 $/mois (150 minutes)

Pro : 18 $/mois (300 minutes)

Entreprise : 55 $/mois (900 minutes)

Évaluations et avis sur Nova A. I.

G2 : Aucun avis

Capterra : 5,0/5 (1 avis)

Transcrivez à la vitesse de la pensée grâce à la puissance de l'IA

Chacun de ces outils de transcription IA est conçu pour faciliter vos flux de travail de conversion de la parole en texte. Choisissez celui qui vous convient pour réduire les erreurs et gagner du temps afin de vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

En parlant de tâches, ClickUp est l'outil de gestion de projet idéal pour vous aider à rester organisé et à maîtriser vos tâches. En combinant la transcription IA avec ClickUp, vous êtes sûr de capturer chaque mot, de les transformer en tâches concrètes et d'assurer une exécution sans faille. ?

Essayez le forfait Free Forever de ClickUp et voyez par vous-même.