9 Outils d'IA pour une gestion plus fluide des événements en 2025

Vous êtes en train de forfaiter la plus grande fête de l'année pour votre entreprise ? De la programmation des messages sur les médias sociaux à la billetterie en passant par le choix du lieu, vous avez fort à faire pour créer une expérience exceptionnelle pour les participants.

Mais la planification d'un évènement comporte de nombreux éléments mobiles, et vous n'êtes qu'un être humain. Pourquoi ne pas laisser l'intelligence artificielle (IA) faire une partie du travail à votre place ?

Même les organisateurs d'évènements les plus expérimentés bénéficient de l'automatisation. Qu'il s'agisse des check-ins et de l'inscription aux évènements, de la messagerie sur votre plateforme de gestion d'évènements ou de la gestion des calendriers d'évènements, il y a un CLICKUP AI pour vous faire gagner du temps.

Dans ce guide, nous vous montrerons comment choisir le bon outil de gestion d'évènements IA et vous ferons découvrir neuf de nos favoris. 🛠️

Que faut-il rechercher dans les outils d'organisation d'évènements IA ?

Le forfait d'une conférence internationale est très différent du forfait d'une grande réunion d'entreprise B2B pour votre équipe commerciale. Les évènements ont leurs nuances, donc si vous cherchez un outil de gestion d'évènements IA, recherchez des fonctions utiles comme :

L'automatisation du flux de travail : Vous voulez un outil de gestion des évènements qui simplifie le processus de planification autant que possible. Recherchez une technologie IA qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour rationaliser la sélection des lieux, les horaires des évènements ou les paramètres de la plateforme d'événements pour les événements virtuels

Gestion des participants: Laissez l'IA prendre les rênes avec l'inscription et l'enregistrement des participants. Si vous obtenez le bon outil IA, il peut même faire du matchmaking pour les opportunités de réseautage de l'évènement

Aide au marketing: Vous avez besoin d'aide pour rédiger des messages sur les médias sociaux ou pour trouver l'e-mail de promotion idéal ? L'IA de gestion d'évènements vous soutient. Elle prend en charge tous les types d'efforts marketing de la création de textes aux graphiques en passant par la vidéo

Analyse de données : Donnez un coup de pouce à vos évènements futurs. L'IA tire des données de votre outil de gestion d'évènement et identifie rapidement les tendances intéressantes dans l'engagement des participants, les suivis, et plus encore. Si vos yeux commencent à se croiser chaque fois que vous essayez d'examiner des données démographiques, les outils d'IA repèrent des informations précieuses en quelques minutes seulement

9 meilleurs outils d'IA pour la gestion des évènements en 2024

Les planificateurs d'évènements sont habitués à jongler avec les sélections de menus, à réserver des conférenciers invités et à négocier les contrats de location . Mais pourquoi faire plus de travail que nécessaire ?

Les professionnels de l'évènement ont désormais l'opportunité passionnante d'intégrer l'intelligence artificielle dans le mélange. Ces outils ont été conçus pour automatiser les flux de travail, recueillir des informations précieuses et alléger la logistique des évènements. Le résultat ? Des évènements plus réussis, des données plus importantes sur les évènements et beaucoup de temps gagné.

Si vous êtes prêt à trouver votre propre acolyte IA, vous êtes au bon endroit. Faites défiler les pages et essayez nos neuf IA favorites outils de gestion des évènements pour 2024.

1. ClickUp

ClickUp AI permet aux équipes commerciales d'être plus confiantes dans leurs communications en révisant, en raccourcissant ou en rédigeant des copies d'e-mails

Vous voulez une application de planification d'évènements qui fasse tout ? ClickUp est surtout connue comme une plateforme de gestion de projet, mais notre outil IA est définitivement quelque chose à écrire à la maison. 🦾

Avec des centaines d'invitations, instructions étayées par des recherches, ClickUp AI est le seul assistant alimenté par l'IA adapté à votre rôle d'organisateur d'évènements. Que vous ayez besoin d'aide pour trouver des fournisseurs, un lieu, des intervenants ou des sujets de session, ClickUp AI est suffisamment puissant pour trier même les tâches les plus difficiles pour un processus de planification d'évènement réussi. Vous pouvez également utiliser ClickUp AI pour :

Générer des tâches de gestion d'évènement au sein de ClickUp

Rédiger des forfaits d'évènement et les utiliserdes modèles de planification d'évènement Faites un remue-méninges pour trouver des idées d'évènements d'entreprise qui sortent de l'ordinaire et qui plairont à vos participants

Créer du contenu pour les évènements

Comme ClickUp AI s'intègre aux projets et aux tâches ClickUp, il n'a jamais été aussi facile de suivre toutes les tâches liées à vos évènements en un seul endroit. Tenez votre équipe compte et affichez votre progression dans un tableau de bord ClickUp personnalisable.

À cela s'ajoutent les centaines de modèles de ClickUp conçus pour faire tout le travail à votre place, de sorte que vous n'ayez pratiquement pas à lever le petit doigt. Jetez un coup d'œil à la section Modèle de gestion d'évènements ClickUp pour enregistrer les tâches et les forfaits, collaborer avec votre équipe de planification et suivre votre budget.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tâches ClickUp tenez votre équipe compte de ses échéances

Visualisez votre progression avec Les tableaux de bord en temps réel de ClickUp Gagnez des heures chaque semaine avecModèles ClickUp Mettez votre flux de travail de planification d'évènement en pilote automatique avec Automatisations ClickUp Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que pour les forfaits payants

Certains utilisateurs de ClickUp se sentent intimidés lorsqu'ils s'inscrivent pour la première fois parce qu'il y a tellement d'outils à essayer

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. ChatGPT

Via ChatGPT Le ChatGPT d'OpenAI a presque cassé l'internet lorsqu'il a fait ses débuts en 2022. Ce n'est pas l'outil IA le plus avancé pour la gestion des évènements, mais si vous avez besoin d'aide avec les médias textuels, c'est un excellent outil gratuit à garder dans votre poche.

ChatGPT est idéal pour trouver des idées et de l'inspiration. Partagez les informations de votre cible, le sujet de l'évènement et les résultats que vous souhaitez. Ce ne sera pas parfait du premier coup, mais avec un peu d'invite, l'IA vous donnera exactement ce dont vous avez besoin.

ChatGPT meilleures fonctionnalités

Utilisez le chatbot poursession de brainstorming des sujets ou des idées de lieux

Générer des forfaits d'évènement qui attirent plus de participants potentiels

Créer des textes promotionnels pour l'évènement, des flux d'enregistrement numériques, et plus encore pour le site web de votre évènement

Limites de ChatGPT

ChatGPT est souvent en panne

ChatGPT ne peut pas créer de contenu multimédia ou gérer le contenu actuelle forfait d'évènement proprement dit Prix du ChatGPT

Free

Plus: 20$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (340+ commentaires)

4.7/5 (340+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (20+ avis)

3. Sonorité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2024-10-02-at-4.31.16-PM.png Exemple de produit Soundraw /$$$img/

Via Soundraw Alors que ChatGPT ne génère que du contenu texte, Soundraw ne génère que de la musique IA. Si les organisateurs de votre évènement sont à la recherche de rythmes entraînants pour une prochaine soirée dansante avec DJ, Soundraw est fait pour vous. 💃🏾

Soundraw élimine les problèmes liés à l'achat de licences musicales en créant des suivis entièrement uniques pour votre entreprise ou votre évènement. Il suffit d'ajouter quelques textes et l'outil d'évènement IA se charge de tout.

Bien que cet outil ne permette pas de forfaiter l'ensemble de votre évènement, il reste une bonne option pour les organisateurs d'évènements qui ont besoin de musique personnalisée avec un budget limité.

Les meilleures fonctionnalités de Soundraw

Créez vos propres suivis pour des évènements uniques

Générer une musique illimitée à partir d'entrées concernant l'ambiance, le genre et la durée

Personnaliser les morceaux avec la table de mixage de Soundraw

Les limites de Soundraw

Soundraw n'est pas livré avec des outils de planification d'évènements ou de logistique

Soundraw a une sélection limitée d'ambiances et de genres

Prix de Soundraw

Free

Créateur: $16.99/mois, facturé annuellement

$16.99/mois, facturé annuellement Artiste: $29.99/mois, facturé annuellement

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Jasper

Via JasperJasper est spécialisé dans le contenu IA de marque. Comme ChatGPT, il travaille principalement avec du contenu textuel, mais il est livré avec des fonctionnalités de marketing pour faire connaître votre évènement. Utilisez l'IA de Jasper pour rédiger des blogs, générer un calendrier de contenu , de forfaiter des campagnes de médias sociaux, d'optimiser le contenu pour le référencement et de mener des campagnes de marketing intégrées.

Toutefois, si vous avez besoin d'images, Jasper a également une solution pour cela. Le générateur d'art IA de Jasper crée des images haute résolution et libres de droits pour les évènements. Bien sûr, il faudra peut-être quelques invitations pour obtenir exactement ce dont vous avez besoin, mais c'est toujours plus rapide que de faire défiler des sites de photos de stock.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Insérez votre style et Jasper fera de son mieux pour s'adapter à la personnalité de votre marque

Générez de l'art IA avec seulement quelques invitations texte

Utilisez les plus de 50 modèles de Jasper pour générer des textes

Limites de Jasper

Le générateur d'art IA de Jasper ne produit pas toujours des images de qualité

Selon certains utilisateurs, la technique de correspondance des tons de Jasper ne fonctionne pas toujours bien

Prix de Jasper

Créateur: 39 $/mois pour un utilisateur

39 $/mois pour un utilisateur Teams: 99 $/mois pour trois utilisateurs

99 $/mois pour trois utilisateurs Business: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

5. Lumen5

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Lumen5-Video-AI-tool.png Outils d'IA pour la gestion des évènements : Outils d'IA vidéo Lumen5 /$$$img/

Via Lumen5 Lumen5 est une plateforme vidéo intuitive de type "glisser-déposer". Elle est très similaire à des solutions comme PowerPoint, donc si vous pouvez faire un diaporama de présentation, vous pouvez construire une vidéo dans Lumen5. 📽️

Lumen5 est principalement une plateforme vidéo de bricolage, mais elle fait un outil IA pour la gestion des évènements. Sa fonctionnalité IA convertit automatiquement les blogs en vidéos, ce qui réduit sérieusement le temps que vous passerez à promouvoir les temps forts post-événement sur les médias sociaux.

Lumen5 meilleures fonctionnalités

Convertir des textes écrits en vidéos

Découvrez les centaines de modèles proposés par Lumen5

Accédez à des images et des vidéos sous licence d'Unsplash et de Shutterstock

Les limites de Lumen5

Certains utilisateurs estiment que les modèles sont limités

D'autres utilisateurs disent que les fonctionnalités audio, comme les voix off, ont besoin d'un peu de travail

Prix de Lumen5

Basique: 19$/mois, facturé annuellement

19$/mois, facturé annuellement Débutant: 59$/mois, facturé annuellement

59$/mois, facturé annuellement Professionnel: 149$/mois, facturé annuellement

149$/mois, facturé annuellement Personnalisé:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (60+ reviews)

4.5/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (130+ commentaires)

6. Marketing CoPilot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Marketing-Copilot.jpg Barre de recherche de Marketing Copilot /$$$img/

Via Marketing CoPilot Vous êtes à la recherche d'un outil de marketing d'évènement ? Marketing CoPilot vous couvre. Cet outil calendrier marketing et l'outil d'entonnoir des ventes assistent la promotion des évènements, donc si vous avez envie d'augmenter la participation à un évènement, c'est peut-être l'outil qu'il vous faut.

L'outil IA de Marketing CoPilot est construit sur ChatGPT, mais il ajoute une couche de connaissances centrées sur le marketing au-dessus des réponses pour vous donner des informations plus pertinentes. Cet outil est conçu pour le B2B, donc si vous planifiez une grande conférence industrielle adaptée aux chefs d'entreprise, Marketing CoPilot s'occupera de la création de l'entonnoir, de la promotion et du traitement des données des participants pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Marketing CoPilot

Générez du contenu IA avec l'outil d'IA piloté par ChatGPT de Marketing CoPilot

Créez une stratégie de contenu unique et générez de la copie avec son logiciel de gestion d'évènements IA

Marketing CoPilot travaille bien avec les solutions Microsoft, donc si vous êtes une entreprise Microsoft, c'est un coup de cœur

Limites de Marketing CoPilot

Marketing CoPilot ne dispose pas d'un grand nombre de commentaires

Cet outil IA se concentre davantage sur les entonnoirs, les revenus et le marketing qu'il ne le fait sur la planification d'évènements proprement dite

Prix de Marketing CoPilot

Contact pour les prix

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Murf

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/image5-xl.png Exemple de produit Murf /$$$img/

Via Murf Vous souhaitez que les participants à une conférence soient guidés par un annonceur professionnel ? Inutile d'engager un comédien : Utilisez Murf pour générer des voix off IA. 🎤

Cet outil d'organisation d'évènements IA crée des voix off de qualité studio qui ressemblent à s'y méprendre à celles de personnes réelles. Utilisez Murf pour les annonces de conférence, les vidéos et les présentations lors de votre prochain évènement. Vous êtes libre de peaufiner Murf comme vous le souhaitez, c'est donc un rêve devenu réalité pour toute entreprise qui a besoin de générer des voix off personnalisées en quelques minutes.

Meilleures fonctionnalités de Murf

Générez des voix off uniques et professionnelles grâce à la technologie de synthèse vocale de Murf

Utiliser le clonage de voix pour imiter des fichiers audio existants

Ajoutez des voix off aux vidéos et aux diapositives Google

Limites de Murf

Selon certains utilisateurs, les voix off de Murf semblent parfois robotiques

Les filtres vocaux ne sont pas aussi avancés que certains utilisateurs le souhaiteraient

Prix de Murf

Free

Basic: $19/mois par utilisateur, facturé annuellement

$19/mois par utilisateur, facturé annuellement Pro: 26$/mois par utilisateur, facturé annuellement

26$/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: 75$/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.6/5 (90+ reviews)

4.6/5 (90+ reviews) Capterra: 4.5/5 (4 commentaires)

8. Taskade

Via Taskade Taskade se présente comme un outil IA tout-en-un. Il n'est pas spécifique à la planification d'évènements, mais ses cinq outils alimentés par l'IA unifient votre travail pour vous faire gagner du temps.

Si vous souhaitez une expérience semblable à celle de ChatGPT, discutez avec l'IA de Taskade pour générer du contenu adapté aux tâches courantes de planification d'évènements. L'IA s'intègre également à d'autres fonctionnalités de Taskade, ce qui vous aide à faire plus de travail en moins de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Choisissez parmi plus de 700 tâches automatisées intégrées

Visualisez les notes avec une synchronisation en temps réel

Générez des cartes mentales IA et des flux de travail en quelques secondes

Limites de Taskade

Taskade n'est pas une application pour les évènements, il lui manque donc certaines fonctionnalités spécifiques à la planification d'évènements

Prix de Taskade

Pro: 19$/mois pour 10 utilisateurs, facturé annuellement

19$/mois pour 10 utilisateurs, facturé annuellement Business: 49$/mois jusqu'à 25 utilisateurs, facturé annuellement

49$/mois jusqu'à 25 utilisateurs, facturé annuellement Ultimate: 99$/mois pour 50 utilisateurs, facturé annuellement

Taskade évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (30+ reviews)

4.7/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (40+ avis)

9. Namelix

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Namelix.jpg Outils d'IA pour la gestion des évènements : Page d'accueil Namelix /$$$img/

Via Namelix Namelix n'est pas un outil IA pur pour la gestion des évènements, mais il accélère tout de même certains aspects de la planification des évènements. C'est un outil gratuit de génération de noms d'entreprise qui pompe des noms et des phrases courtes mais accrocheuses. ✨

Si vous êtes à la recherche de noms d'évènements ou d'accroches astucieuses, Namelix est l'outil qu'il vous faut. Son algorithme d'apprentissage automatique est capable d'apprendre au fur et à mesure que vous l'utilisez, de sorte que l'outil recommande des options plus pertinentes au fur et à mesure que vous l'invitez, instructions.

Les meilleures fonctionnalités de Namelix

Générez des noms d'évènements ou des slogans accrocheurs

Filtrez les résultats par mot-clé, longueur, etc

Utiliser Namelix plus souvent pour former la plateforme

Les limites de Namelix

Namelix manque de fonctionnalités spécifiques à la planification d'évènements

Il n'y a pas beaucoup de commentaires

Prix de Namelix

Free

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Combinez la technologie des évènements avec la gestion de projet et plus encore

La gestion des évènements est une danse délicate de la logistique. Heureusement, il existe de nombreux outils d'IA pour la gestion des évènements conçus pour vous simplifier la vie et vous aider à planifier de meilleures expériences d'évènements.

Bien que nous adorions les outils IA de cette liste, la plupart d'entre eux exigent toujours que vous disposiez d'une poignée d'autres outils pour réellement organiser un évènement.

Si vous en avez assez de passer d'une plateforme à l'autre (et nous ne vous en voulons pas), optez pour ClickUp. ClickUp rassemble votre outil IA, vos tâches, vos modèles, vos automatisations, vos tableaux blancs et votre collaboration d'équipe en une seule plateforme.

Mais ne nous croyez pas sur parole. Essayez ClickUp dès aujourd'hui - c'est Free Forever .