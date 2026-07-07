Impulsione o próximo salto da sua equipe na aceleração de IA no ClickUp Brain Food: São Paulo
Junte-se a nós no dia 10 de setembro para uma experiência exclusiva presencial, projetada para líderes prontos para acelerar a transformação de IA da sua organização. Traga até duas pessoas-chave da sua equipe (líderes de operações, gerentes de sistemas, especialistas em IA ou quem você está apostando para escalar com IA) para sessões práticas lideradas por nossas mentes mais brilhantes, mostrando como o ClickUp potencializa fluxos de trabalho nativos de IA em suas equipes.
Explore soluções de ponta a ponta com as pessoas que vão realmente implementá-las, descubra casos de uso de alto impacto e mapeie como otimizar operações em escala, tudo isso enquanto aproveita petiscos e bebidas servidos a cada meia hora. Vamos lá! Não dá pra criar estratégia de estômago vazio!
Este evento de três horas é mais do que treinamento: é uma oportunidade de alinhar sua equipe, testar ideias juntos e sair com um plano de ação compartilhado.
Demos ao vivo, sessões em grupo, networking com sobremesas e o impulso para transformar a forma como sua organização trabalha.
Venha experimentar o que é possível com o ClickUp.
15h: Boas-vindas + seu primeiro brain food (lanches!)
15h30: Abertura e boas-vindas!
15h45 às 17h45: Demos, petiscos e sessões de aprendizado!
17h45: Sobremesas e networking.
18h: Encerramento do evento.
Quem: Diretores e acima + até 2 líderes de operações, sistemas ou IA (máximo de 3 vagas por empresa).
Nota: Por favor, faça o registro com seu e-mail corporativo e lembre-se de trazer seu laptop, pois esta é uma sessão prática.
Data: 10 de setembro de 2026
Horário: 15h - 18h
Local: Espaço Cidade Jardim
Torre 1 - Av. Magalhães de Castro, 4800 - 3º andar - Jardim Panorama, São Paulo - SP, 05676-120, Brazil
(Detalhes da sala de reunião serão compartilhados após o registro.)