Impulsione o próximo salto da sua equipe na aceleração de IA no ClickUp Brain Food: São Paulo



Junte-se a nós no dia 10 de setembro para uma experiência exclusiva presencial, projetada para líderes prontos para acelerar a transformação de IA da sua organização. Traga até duas pessoas-chave da sua equipe (líderes de operações, gerentes de sistemas, especialistas em IA ou quem você está apostando para escalar com IA) para sessões práticas lideradas por nossas mentes mais brilhantes, mostrando como o ClickUp potencializa fluxos de trabalho nativos de IA em suas equipes.

Explore soluções de ponta a ponta com as pessoas que vão realmente implementá-las, descubra casos de uso de alto impacto e mapeie como otimizar operações em escala, tudo isso enquanto aproveita petiscos e bebidas servidos a cada meia hora. Vamos lá! Não dá pra criar estratégia de estômago vazio!