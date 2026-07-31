Claude Código para profesionales del marketing: una guía sin código para crear tus propias herramientas de marketing

Todos los equipos de marketing tienen flujos de trabajo que son demasiado repetitivos como para justificar que un estratega les dedique toda una tarde, pero demasiado específicos para las herramientas estándar. Un verificador de calidad de páginas de destino. Un generador de briefings de campaña. Un formateador de metadatos. Un limpiador de exportaciones de Google Ads. El tipo de cosas que se hacen a mano, se improvisan en hojas de cálculo o se pide al equipo de operaciones que las cree cuando tienen un sprint libre.

Esa es precisamente la promesa de Claude Código para los profesionales del marketing.

Claude Code convierte todo eso en herramientas de tu propiedad. Tú describes el flujo de trabajo, revisas el resultado y ajustas las indicaciones. Claude Code escribe los scripts, las llamadas a la API y la gestión de errores. Un profesional del marketing documentó tres desarrollos (producción de contenidos, enriquecimiento de clientes potenciales y elaboración de informes), y el patrón fue el mismo en todos los casos: la persona define la lógica y el agente escribe el código.

Sin embargo, «sin código» no significa «sin pensar». Claude Code necesita instrucciones precisas, ejemplos claros, límites de seguridad y una revisión humana exhaustiva. Tienes que saber exactamente qué debe hacer el flujo de trabajo, dónde puede fallar, cómo es la entrada de datos y qué se entiende por un resultado «bueno». Y tienes que proporcionar esta información a Claude con todo detalle. Esta guía explica qué es Claude Code, cómo ayuda a los profesionales del marketing, cuánto cuesta, cómo configurarlo, cómo empezar a utilizarlo y cómo dar las indicaciones adecuadas.

¿Qué es Claude Código?

vía Claude

Claude Code es la versión «agente» de Claude desarrollada por Anthropic. Se ejecuta de forma local, ya sea en un terminal o en una aplicación de escritorio, y tiene acceso directo a tus archivos, aplicaciones conectadas y flujos de trabajo de varios pasos.

Si ya has utilizado Claude en una pestaña del navegador, piensa en Claude Code como la misma inteligencia, pero con un alcance mayor. En lugar de limitarse a responder en una ventana de chat, puede abrir tus documentos, recuperar información de Google Drive, interactuar con otras herramientas conectadas y, de hecho, crear y realizar la edición de archivos en tu ordenador.

¿Por qué utilizan los profesionales del marketing una herramienta para escribir código?

Los profesionales del marketing recurren a Claude Code porque permite crear flujos de trabajo reutilizables que se integran con sistemas empresariales reales, como CRM, bibliotecas de anuncios, exportaciones de análisis y herramientas de comunicación. Un chatbot convencional no puede acceder a ninguno de ellos.

Configúralo una vez para que recopile las cifras de la campaña del mes pasado en un informe con formato, y no se olvidará de cómo hacerlo la próxima vez que se lo pidas.

La palabra «código» del nombre puede resultar confusa y, sinceramente, en este caso es un nombre un poco engañoso. Claude Code se maneja en inglés sencillo, igual que se le darían indicaciones a cualquier chatbot. Lo que obtienes a cambio es una funcionalidad que tú mismo has creado, y puedes volver a ejecutarla siempre que la necesites.

Esa distinción —entre una salida puntual y una capacidad reutilizable— es el eje central de esta guía. Por eso también merece la pena precisar qué versión de Claude te permite alcanzar ese objetivo, ya que no todas las versiones funcionan de la misma manera.

Términos del código de Claude que los profesionales del marketing deben conocer

Claude Code utiliza un código propio de los desarrolladores, pero los conceptos principales son bastante sencillos:

Término Qué significa Ejemplo de marketing CLAUDE. md Un archivo de instrucciones del proyecto que Claude lee automáticamente Almacena tu público objetivo, las normas de la marca, los mensajes aprobados y la lista de control de revisión. Habilidad Un conjunto reutilizable de instrucciones, ejemplos y archivos de apoyo Lleva a cabo el mismo proceso de actualización de contenido o revisión de páginas de destino cada vez Comando de barra inclinada Un atajo que ejecuta una acción guardada desde la línea de comandos Escribe /rsa para ejecutar un flujo de trabajo de redacción de anuncios de Google Ads. Agente o subagente Un «worker» de Claude independiente al que se le asigna una parte de una tarea más amplia Haz que un agente investigue a la competencia mientras otro comprueba las reclamaciones Conector MCP Una conexión que permite a Claude utilizar herramientas y datos externos Importa un briefing desde Google Drive o crea una tarea en ClickUp Gancho Un desencadenante automático que se activa en un punto determinado del flujo de trabajo Realiza una comprobación del formato cada vez que Claude termine la edición de un archivo CSV.

Claude Chat, Cowork y Claude Code: ¿cuál elegir y cuándo?

Utiliza Claude Chat para generar ideas y textos rápidamente, Claude Cowork para trabajos de varios pasos en tus aplicaciones conectadas y Claude Code para crear habilidades y herramientas reutilizables con acceso profundo a los archivos. Los tres funcionan con los mismos modelos subyacentes de Claude. Lo que cambia entre ellos es su alcance.

Para mostrarte las diferencias:

Dimensión Claude Chat Claude Cowork Claude Código Qué es La ventana para chatear que ya conoces Una aplicación basada en agentes para el trabajo intelectual Una herramienta de agentes que se ejecuta en tu ordenador, ya sea en un terminal, una aplicación de escritorio o en la web (novedad). Ideal para Borradores rápidos, lluvia de ideas, respuestas puntuales Tareas de varios pasos en aplicaciones conectadas Creación de habilidades, agentes y herramientas reutilizables vinculadas a tus archivos Acceso a archivos Permite subir archivos, pero tiene compatibilidad con algunos conectores como Google Drive Sí, a través de conectores Acceso directo a archivos y carpetas locales Programación No Sí, de forma nativa Sí, a través de tareas programadas en la nube; Anthropic coloca un rótulo explícito en las «rutinas en la nube» que las describe como una versión preliminar de investigación. Fácil de usar para personas sin conocimientos técnicos Más alto Alto Al principio resulta un poco complicado, pero una vez realizados los ajustes funciona muy rápido

La verdad es que los límites son difusos. Técnicamente, los tres pueden acceder a archivos, ejecutar tareas de varios pasos y, ahora, programar trabajo. La diferencia real radica en cuánto estás dispuesto a realizar la configuración desde el principio a cambio de cuánto podrás automatizar más adelante.

Si lo único que haces es redactar textos, Chat es más rápido, y puedes dejar de leer aquí. El resto de esta guía está pensado para ese momento en el que te das cuenta de que estás haciendo la misma tarea de revisión o investigación por quinta vez y piensas: «Esto debería ser una herramienta».

Lo que los profesionales del marketing sin conocimientos técnicos están creando con el código de Claude

Los proyectos más útiles de Claude Code no son generadores de contenido genéricos. Los profesionales del marketing están transformando los marcos de trabajo existentes, los controles de calidad y las tareas repetitivas en pequeñas herramientas diseñadas en función de su forma habitual de trabajar. A continuación, te mostramos algunos ejemplos de cómo Claude Code facilita el trabajo a los profesionales del marketing.

Un complemento de Figma que inserta el texto en los marcos de los anuncios y un flujo de trabajo para la redacción de anuncios en Google Ads

Austin Lau, especialista en marketing de crecimiento en Anthropic, nunca había escrito código antes de conocer Claude Code. Creó ambos en una semana:

Un complemento de Figma que extrae los textos de los titulares de las Hojas de cálculo de Google y los aplica a los marcos publicitarios, creado en menos de una hora, ahorra ahora cerca de 30 minutos por cada actualización por lotes.

Un flujo de trabajo de /rsa que redacta textos publicitarios para Google Ads siguiendo las directrices de voz de marca y los exporta como un archivo CSV listo para subir, reduciendo el tiempo de ejecución por anuncio de 30 minutos a 30 segundos.

Un verificador de posición de páginas de inicio que evalúa los resultados según un marco personalizado

Esta herramienta evalúa las páginas de inicio B2B según un marco de posicionamiento específico: ¿responde la sección principal a quién va dirigida y por qué es diferente? Puntuará por separado la sección principal y la página completa, y luego sugerirá titulares reescritos. Emily Kramer, fundadora de MKT1, la creó como una «Claude Skill» conectada a sus propias plantillas, la probó en sitios web reales de empresas y llevó a cabo cuatro rondas de revisión para aumentar la precisión de aproximadamente el 60 % al 90 %.

Un sistema de contenido con once funciones que investiga, redacta y mejora las publicaciones basándose en el rendimiento anterior.

No se creó de una sola vez. Este sistema fue creciendo habilidad a habilidad, añadiendo cada una de ellas cuando surgía una carencia real en el flujo de trabajo. Investiga temas, redacta borradores de publicaciones y los revisa basándose en lo que se ha hecho anteriormente, todo ello vinculado mediante una memoria compartida. Kieran Flanagan, vicepresidente sénior de marketing de HubSpot, dedicó meses a montarlo, lo que se acerca más a cómo se llevan a cabo realmente la mayoría de estos proyectos.

Un proceso de producción de entradas de blog que va desde el briefing hasta el contenido listo para el CMS en tres horas

Este flujo de trabajo gestiona la producción de entradas de blog de principio a fin: redacta el borrador a partir de unas directrices editoriales, genera e inserta imágenes, escribe metadatos SEO y crea enlaces cruzados a contenido relacionado, todo ello mediante herramientas conectadas a través de MCP. Rahul Lalia, fundador de la agencia RSL/A, formada por dos personas, lo creó para sustituir un proceso que antes llevaba un día entero.

Lo que antes le llevaba un día entero (redactar, buscar imágenes, rellenar los metadatos e introducirlo todo en el CMS) ahora le lleva unas tres horas, incluida su propia revisión.

Ha publicado 12 entradas en dos días, cada una con imágenes personalizadas y metadatos completos, un ritmo que, según él, antes no era realista.

Es sincero respecto a sus límites. La herramienta hace lo que él describe, pero la estrategia, las relaciones con los clientes y rechazar una mala idea siguen siendo responsabilidad exclusiva suya.

Un panel de elaboración de informes que interpreta los números, no solo los muestra

La mayoría de los paneles te muestran gráficos. Este te indica qué ha cambiado, si es relevante y qué pasos seguir a continuación. Su función principal es la sección «De un vistazo», que ofrece:

Qué ha mejorado y por qué es importante

Qué ha disminuido y si merece la pena preocuparse por ello

Dos o tres recomendaciones respaldadas por números reales

Victoria Boyd, una estratega de marketing independiente sin conocimientos de código, lo creó en un par de tardes.

Qué tienen en común estas creaciones Cada uno de estos profesionales del marketing comenzó con una tarea concreta: aplicar textos a diseños creativos, revisar una página de inicio según un marco de referencia conocido o crear un motor de producción de blogs. Los ejemplos más convincentes siempre dejaban a una persona al mando en los momentos en los que era importante ejercer el criterio. Lau revisa cada anuncio antes de su publicación. Kramer comprueba su Skill con las evaluaciones que ella misma ya ha realizado. Lalia revisa cada publicación antes de que se publique. Las creaciones más avanzadas ponen de manifiesto el verdadero límite: puede que un profesional del marketing no tenga que escribir código, pero la estrategia que hay detrás de la herramienta, el criterio que la hace útil y las decisiones que esta no puede tomar siguen siendo totalmente humanas. Ahí es donde Claude Code resulta más útil para los profesionales del marketing sin conocimientos técnicos. Básicamente, permite convertir un proceso que ya conocen a la perfección en una herramienta que su equipo de ingeniería probablemente no habría tenido tiempo de desarrollar para ellos.

Cómo empezar a utilizar Claude Code como profesional del marketing (sin código)

No hace falta aprender a programar ni pasar una tarde configurando herramientas de desarrollo. La forma más sencilla es a través de la aplicación de escritorio de Claude, donde Claude Code funciona directamente con una carpeta de tu ordenador. La terminal sigue ahí si la necesitas, pero los profesionales del marketing pueden prescindir de ella al principio.

Esta es la forma más sencilla de pasar de una carpeta vacía a un flujo de trabajo de marketing reutilizable:

Paso 1: Obtén acceso a Claude Code

Claude Code viene incluido en los planes Claude Pro y Max, y también está disponible a través de las cuentas Team, Enterprise y Claude Console. El plan gratuito de Claude no incluye Claude Code.

Si eres un profesional del marketing que trabaja por su cuenta, la versión Pro suele ser suficiente para probar flujos de trabajo básicos. Un uso más intensivo, como revisar grandes carpetas de investigación o ejecutar varias tareas a la vez, puede requerir un límite de uso más alto.

Paso 2: Instala la aplicación de escritorio de Claude

Descarga Claude para macOS o Windows, inicia sesión y abre Claude Code desde la app. Anthropic ahora ejecuta Chat, Cowork y Claude Code a través de la misma aplicación de escritorio, por lo que no es necesario realizar una instalación independiente para cada una.

Esta es la vía «sin código». Es decir, sin Node.js, sin terminal y sin comandos de instalación. Si lo deseas, puedes añadir la versión de línea de comandos más adelante. Anthropic recomienda su instalador nativo, con comandos de configuración independientes para macOS, Linux, Windows PowerShell y el símbolo del sistema de Windows.

Paso 3: Crea una carpeta para el proyecto

Claude Code funciona mejor cuando todos los archivos relacionados con un proyecto se guardan en una sola carpeta bien organizada.

Imagina que vas a lanzar un producto. Crea una carpeta llamada «Campaña de lanzamiento del producto» y añade en ella:

El resumen de la campaña

Directrices de marca y editoriales

Estudio de clientes personalizado

Notas sobre el producto

Campañas anteriores

Páginas de la competencia

Exportaciones de rendimiento

Borrador del texto

A continuación, abre esa carpeta en Claude Code. Esto es importante porque define el área de trabajo de Claude. Claude puede leer, crear y realizar ediciones en archivos dentro de esa carpeta, pero no puede acceder libremente a archivos de otras partes de tu ordenador sin un permiso adicional.

No empieces por entregarle a Claude toda tu carpeta «Documentos». Un entorno de trabajo más reducido es más fácil de seguir y reduce las posibilidades de que se realice la edición de un archivo equivocado.

Paso 4: Pídele a Claude que revise la carpeta antes de crear nada

Tu primera instrucción debería centrarse en comprender el material antes de crear nada.

Prueba esto:

Lee los archivos de esta carpeta. Explica qué contiene cada archivo, identifica cualquier información contradictoria y dime qué contexto falta. Por ahora, no crees ni realices ediciones en nada.

Claude Code lee los archivos reales de la carpeta en lugar de basarse únicamente en lo que se pega en un chat. También puedes utilizar el modo «Plan», que permite a Claude examinar el proyecto y proponer un enfoque sin tocar los archivos originales.

vía Marvin Swift

Revisa detenidamente el resumen. Corrige los nombres de los productos, los públicos objetivo, las afirmaciones, las fechas y las normas de la marca antes de continuar.

Paso 5: Asigna a la carpeta sus propias instrucciones de uso

Una vez que Claude haya comprendido el material, pídele que cree un archivo CLAUDE.md.

Este es un archivo de instrucciones en texto sin formato que Claude lee al inicio de cada sesión futura. Contiene el contexto que, de otro modo, tendrías que repetir cada vez. Anthropic recomienda utilizarlo para reglas de proyecto permanentes y flujos de trabajo habituales.

En el caso de un proyecto de marketing, esto podría incluir:

A quién va dirigido

Qué hace el producto

¿Qué afirmaciones requieren una fuente?

Qué palabras o expresiones debes evitar

El tono y el nivel de lectura recomendados

Cómo deben estructurarse los borradores

Dónde se deben guardar los archivos terminados

Lo que Claude debe comprobar antes de dar por completado un trabajo

No hace falta que lo escribas tú mismo. Solo tienes que decirle a Claude:

Crea un archivo CLAUDE.md conciso para este proyecto. Básalo únicamente en los archivos que has revisado y en las correcciones que te he indicado. Incluye nuestro público objetivo, el tono de voz, los mensajes aprobados, las normas de formato y una lista de control para verificar cada borrador.

Lee el archivo final y elimina todo lo que Claude haya deducido sin pruebas. Estas instrucciones sirven de guía para Claude, pero no garantizan un cumplimiento perfecto, así que procura que sean específicas y no contengan contradicciones.

Paso 6: Empieza con una tarea concreta y evaluable

No le pidas a Claude que «lleve a cabo la campaña de marketing». Asignale una tarea con unos datos de entrada, unos resultados esperados y un punto de finalización claros.

Por ejemplo:

«Utilizando el briefing de la campaña, el estudio de clientes y la guía de marca, crea tres borradores de páginas de destino. Guarda cada borrador como un archivo Markdown independiente. Añade una nota de referencia junto a cada afirmación sobre el producto. No escribas todavía la página completa.» O bien: «Compara las cinco páginas de la competencia que hay en esta carpeta. Crea una tabla en la que se muestren la posición, el público objetivo, los argumentos de venta, las llamadas a la acción y las carencias que podríamos abordar. Separa las observaciones directas de tu interpretación».

Paso 7: Convierte un proceso exitoso en una habilidad

Una vez que hayas repetido el mismo flujo de trabajo varias veces, conviértelo en una habilidad de Claude Code.

vía Claude.ia

Una «skill» almacena instrucciones, material de referencia y pasos para una tarea repetible, de modo que puedas volver a ejecutar ese proceso sin tener que volver a crear la indicación desde cero. Las «skills» pueden ser privadas, tener uso compartido dentro de un proyecto o implementarse para todo un equipo.

Una habilidad de actualización de contenido, por ejemplo, podría indicarle a Claude que:

Lee el artículo actual Consulta las fuentes enlazadas y señala las afirmaciones sin fundamento. Compara el artículo con los resultados de búsqueda actuales Identifica las secciones obsoletas Propón ediciones antes de modificar el borrador Guarda la revisión aprobada como un nuevo archivo. Elabora un registro de cambios

Puedes crear esto en inglés sencillo:

Convierte el proceso que acabamos de seguir en una habilidad reutilizable llamada «actualización de contenido». Incluye las reglas de verificación de fuentes y los puntos de aprobación que hemos utilizado. Muéstrame la habilidad antes de guardarla.

Crea primero el flujo de trabajo manualmente. Si te saltas este paso, corres el riesgo de realizar la automatización de un proceso que aún presenta lagunas.

Crea primero el flujo de trabajo manualmente. Si te saltas este paso, corres el riesgo de realizar la automatización de un proceso que aún presenta lagunas.

Paso 8: Añade conectores solo cuando copiar datos resulte tedioso

Claude Code puede conectarse a herramientas externas a través del Model Context Protocol (MCP). Estas conexiones le permiten leer datos de los servicios compatibles o actuar sobre ellos, en lugar de tener que esperar a que pegues la información en la carpeta.

Para los profesionales del marketing, esto podría significar establecer conexiones con Google Drive, Slack, Notion, un gestor de proyectos o un sistema de análisis.

Sin embargo, no es necesario utilizar conectores para tu primer flujo de trabajo. Añade uno cuando te des cuenta de que estás exportando o copiando la misma información repetidamente. Cada conexión amplía el alcance de Claude, así que revisa sus permisos y limítalos a las cuentas, carpetas o entornos de trabajo que el trabajo realmente necesite.

Paso 9: Corrige el flujo de trabajo, no solo el resultado más reciente

Es probable que tu primer resultado necesite correcciones. Cuando sea así, no te limites a corregir el documento. Actualiza las instrucciones del proyecto o la habilidad que lo ha generado.

Por ejemplo:

Has descrito a los usuarios de la versión de prueba como clientes. Actualiza el archivo CLAUDE.md para que esos grupos se mantengan separados en todas las tareas futuras. O bien: El informe mezclaba datos de diversas fuentes con recomendaciones. Actualiza la habilidad para que las observaciones, las pruebas y las recomendaciones aparezcan siempre en secciones separadas.

Tras unas cuantas rondas de este proceso, estarás creando un proceso operativo que ya sabe dónde se encuentra tu material de origen, qué normas debe seguir y en qué momento debe detenerse y esperarte.

Lee también: Habilidades de Claude para el marketing

Resumen rápido: La IA puede aumentar tu ROI de varias formas. ¿Quieres verlo? Echa un vistazo a continuación:

Cuánto cuesta Claude Código y qué es lo que realmente necesitas

Claude Code no cuenta con una suscripción independiente para usuarios individuales. Se incluye en los planes de pago de Claude, mientras que el plan Free no ofrece acceso alguno.

Para la mayoría de los profesionales del marketing, Claude Pro, por 20 dólares al mes, es el punto de partida ideal. Con esta tarifa, tendrás acceso a Claude Code, a la capacidad para chatear con Claude y a capacidad suficiente para probar flujos de trabajo reales, como revisiones de estudios, actualizaciones de contenido, planificación de campañas y habilidades reutilizables.

No necesitas:

Una clave de API de Anthropic

Una licencia independiente de Claude Code

Node.js u otras herramientas de desarrollo

Conectores o complementos de pago

Un plan Max desde el primer día

Cuándo basta con la versión Pro

La versión Pro debería cubrir trabajos específicos: revisar estudios, comprobar que los textos se ajustan a la guía de marca, comparar páginas de la competencia o actualizar un artículo a partir de los archivos originales.

El uso depende del tamaño del archivo y de la complejidad de la tarea. Una carpeta de investigación grande consumirá más capacidad que la edición de una sola página de destino, pero, en cualquier caso, la versión Pro sigue siendo el punto de partida más sensato.

Cuándo merece la pena utilizar Max

Claude Max cuesta 100 o 200 dólares al mes, dependiendo del nivel de uso.

Piénsalo cuando Claude Code se haya convertido en parte de tu trabajo diario y los límites de la versión Pro empiecen a interrumpir proyectos activos con frecuencia. Una tarea inusualmente grande no es, por sí sola, una buena razón para pasar a una versión superior.

Información útil: Anthropic ahora te permite activar el «uso adicional» una vez que alcances el límite de tu plan; se factura según las tarifas estándar de la API con un límite de gasto que tú mismo estableces, en lugar de simplemente cortarte el servicio. Esto puede cubrir aquellas semanas puntuales de mayor actividad sin obligarte a realizar una actualización completa.

¿Necesitas créditos para la API?

No desde el principio.

Cuando inicias sesión con una cuenta Pro o Max, Claude Code consume la cuota de ese plan. La facturación de la API se gestiona por separado y se adapta mejor a flujos de trabajo de automatización o de gran volumen que al uso diario en marketing.

Para la mayoría de los profesionales del marketing, la configuración inicial ideal es la siguiente:

Claude Pro por 20 dólares al mes

La aplicación de escritorio gratuita

Sin clave de API

Al principio no hay conectores

Controles de aprobación integrados activados

Prueba dos o tres flujos de trabajo reales antes de pagar por nada más.

Cómo proporcionar indicaciones para Claude Code: una lista de control para profesionales del marketing

Una buena indicación para Claude Code debe incluir seis elementos:

La tarea Los archivos o herramientas que hay que utilizar Las reglas a seguir Resultado esperado Las comprobaciones que hay que realizar El punto en el que Claude debería detenerse para su aprobación

Claude Código entiende el inglés sencillo, pero las indicaciones imprecisas siguen dando lugar a trabajos imprecisos.

Indicación poco clara Indicación clara Revisa la página de destino y mejórala. Lee launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md y landing-page-v1.md. Revisa la página de destino para comprobar la claridad del mensaje, las afirmaciones sin fundamento y los conflictos con la guía de marca. Guarda tus conclusiones en landing-page-review.md. Para cada problema, incluye la redacción original, por qué puede suponer un problema, la fuente que lo respalda y una propuesta de revisión. Distingue los errores fácticos de las sugerencias editoriales. No edites la página de destino todavía.

La segunda versión funciona porque Claude sabe qué leer, evaluar y crear, y cuándo detenerse. Para replicar el proceso, esto es lo que tienes que hacer:

1. Define qué significa «bueno»

Las instrucciones abiertas como «hazlo más contundente» o «mantén la coherencia con la marca» no le dan a Claude ningún punto de referencia con el que compararse. Proporciónale criterios que pueda comprobar.

Ejemplo: El correo electrónico debe tener entre 120 y 160 palabras. Empieza planteando el problema del cliente, utiliza párrafos cortos, evita afirmaciones sin fundamento y termina con una llamada a la acción clara. Sigue el formato de los ejemplos aprobados que se encuentran en la carpeta de ejemplos.

Los ejemplos suelen ser más claros que las explicaciones largas. Cuando los tengas, facilítale a Claude dos o tres muestras aprobadas.

2. Proporciona a Claude los casos de fallo

Dile a Claude cómo es lo incorrecto, no solo cómo es lo correcto. Señalar las formas concretas en las que una tarea puede salir mal es más eficaz que cualquier cantidad de instrucciones positivas.

Ejemplo: Marca cualquier frase que mencione una métrica sin una fuente enlazada. Marca cualquier afirmación sobre los precios de la competencia. Si el briefing y el estudio de mercado se contradicen, detente y pregúntame en lugar de elegir uno de los dos.

Cada vez que una tarea te sorprenda, añade esa sorpresa a la lista.

3. Especifica el resultado

Indica el nombre del archivo, el formato, la estructura y la ubicación donde se guardará.

Ejemplo: Guarda los resultados como «análisis de la competencia.csv» en la carpeta «outputs». Utiliza estas columnas: empresa, público objetivo, argumento principal, argumentos de apoyo, llamada a la acción (CTA), punto débil y URL de origen. Además, no sobrescribas ningún archivo ya existente.

4. Realiza una comprobación final

Dile a Claude qué debe verificar antes de que termine:

Ejemplo: Confirma que cada afirmación tenga una fuente, que no se haya modificado ninguna cifra, que estén presentes todas las secciones obligatorias y que el archivo cumpla las normas establecidas en CLAUDE.md.

A continuación, añade puntos de aprobación para las acciones que no quieras que realice por su cuenta: «Propón los cambios, pero no los apliques. Detente antes de enviar, publicar, eliminar o actualizar cualquier registro activo».

Una plantilla de indicación sencilla

Meta: ¿Qué debe lograr Claude?

Uso: ¿Qué archivos, carpetas o herramientas debe examinar?

A tener en cuenta: ¿Qué reglas, definiciones y restricciones son importantes?

Crear: ¿Qué debe crear y dónde debe guardarlo?

Verificar: ¿Qué debe comprobar antes de terminar?

Detente antes de: ¿Qué acciones requieren aprobación?

Cuándo Claude Code no es la herramienta adecuada para un profesional del marketing

No utilices Claude Code cuando se trate de un trabajo puntual, cuando necesites crear un producto listo para el cliente o cuando el beneficio no provenga de la repetición de la tarea. Claude Code amortiza su coste de configuración gracias a la reutilización. Si no hay reutilización, no hay beneficio.

Algunas situaciones en las que esto se pone de manifiesto:

Tarea puntual: Necesitas que se revise una única página de destino una sola vez, sin plan de volver a realizar esa revisión. El tiempo de configuración de una habilidad solo sale a cuenta si se repite, por lo que, para una sola consulta, Claude Chat te da la misma respuesta en una fracción del tiempo.

Entrega destinada a clientes o directivos: Necesitas algo lo suficientemente pulido como para entregarlo hoy mismo. Los resultados de Claude Code se guardan en archivos y terminales, y alguien tiene que adaptarlos a un formato listo para presentar. Crea la versión pulida en otro lugar, o deja que Chat redacte el texto y lo incorpore a tu herramienta de diseño habitual.

No tienes tiempo para dedicarle al principio: Esta semana estás desbordado y solo necesitas resultados rápidos. La primera sesión con Claude Code requiere una configuración real, permisos, conectores y organización de archivos, y ese tiempo no desaparece solo porque estés ocupado. Espera a tener una semana con más margen de maniobra o, mientras tanto, delega la tarea a Chat.

Traspaso de tareas entre compañeros sin un flujo de trabajo compartido: Quieres que un compañero de equipo continúe exactamente donde lo dejaste. Las habilidades no se sincronizan automáticamente entre Chat, Cowork y Code, por lo que un flujo de trabajo que hayas creado no aparecerá automáticamente en la configuración de otra persona. Tendrás que exportar y compartir el archivo directamente, y explicárselo paso a paso una vez.

Automatización totalmente autónoma desde el primer día: Quieres configurarlo una vez y no volver a preocuparte por ello. Claude Code ya puede ejecutarse según una programación, pero los nuevos flujos de trabajo siguen beneficiándose de unas cuantas ejecuciones supervisadas antes de que puedas confiar en que funcionen de forma autónoma. Una herramienta de automatización sin código específica te permitirá alcanzar la automatización total más rápidamente, al menos para la primera versión.

Claude Code premia la profundidad y la repetición. Eso es precisamente lo que lo convierte en la opción menos adecuada para cualquier cosa que solo necesites una vez. Si lo que necesitas es «escríbeme cinco asuntos de correo», abre Claude Chat o busca una opción específica en la guía de ClickUp sobre herramientas de creación de contenido con IA. Si lo que necesitas es «constrúyeme un sistema que pueda ejecutar cada semana sin tener que volver a tocarlo», Claude Code merece la pena el tiempo de configuración. La mayoría de los profesionales del marketing se encuentran en un punto intermedio, y ese es precisamente el ámbito para el que se ha diseñado esta guía.

Los cuatro tipos de fallos del código de Claude que se repiten con frecuencia en el ámbito del marketing

Inventa números que parecen razonables. Si solicitas un resumen de rendimiento, es posible que Claude rellene un hueco con un número plausible en lugar de señalar que faltan datos. Un aumento del 12 % se convierte en uno del 14 %. La solución es añadir una regla explícita en tu archivo CLAUDE.md: «cada métrica debe citar el archivo y la fila de donde procede, y cualquier número sin fuente se marcará como NO VERIFICADO en lugar de como estimado». A continuación, comprueba aleatoriamente tres números cotejándolos con la exportación sin procesar antes de publicar nada.

Edita el archivo equivocado. Si le indicas a Claude una carpeta con cinco borradores y le pides que «actualice el texto de la página de destino», es posible que elija con total seguridad el borrador equivocado. Utiliza el modo «Plan» para que te indique qué archivos pretende modificar antes de hacerlo, mantén tu carpeta de trabajo pequeña y gestiona las versiones de tus archivos de origen para que, en caso de sobrescritura, puedas recuperarlos.

Funciona a partir de material obsoleto. Claude lee lo que hay en la carpeta. Si tu guía de marca tiene ocho meses de antigüedad o el briefing ha quedado obsoleto en Slack, Claude seguirá la versión desactualizada con total confianza y sin dar ninguna advertencia. Antes de cualquier tarea de gran importancia, pídele que haga una lista de todos los archivos que está utilizando y la fecha de la última modificación de cada uno. A continuación, confirma que se trata de las versiones actuales.

El uso excesivo de contexto sobredimensionado reduce la eficiencia. Una carpeta repleta de cincuenta archivos hace que Claude vuelva a leer una gran cantidad de material irrelevante en cada tarea, lo que agota la capacidad de tu plan y diluye los resultados. Si una tarea solo necesita el briefing, la guía de marca y un borrador, coloca esos tres elementos en una subcarpeta y indica a Claude que utilice esa ruta.

La constante en los cuatro casos es la misma: Claude Código es fiable en la ejecución, pero no a la hora de reconocer lo que no sabe. Incorpora la comprobación en la skill, no en tu memoria, y nunca dejes pasar nada sin que lo revise una persona.

¿A dónde va el código de Claude una vez creado?

Una vez creado, Claude Code funciona mejor dentro de una plataforma de gestión del trabajo, como ClickUp. En pocas palabras, una habilidad terminada genera archivos. Pero no asigna el trabajo, ni establece un plazo, ni avisa a nadie de que el borrador está listo. Eso supone un problema cuando tu flujo de trabajo involucra a más de una persona, ya que un archivo CSV guardado en una carpeta no es una tarea de la que se haga responsable nadie.

Tomemos como ejemplo el flujo de trabajo /rsa de Lau que hemos visto antes. Este genera un archivo CSV con las variantes de los anuncios. Alguien tiene que abrirlo, dividir cada línea en elementos individuales y asignarlos manualmente. Si introducimos ese mismo resultado en una tarea de ClickUp, cada variante de anuncio se convierte en un elemento con un propietario, una fecha límite y un estado, que aparece junto al resto de la campaña.

Asigna, revisa y gestiona el trabajo con las tareas de ClickUp

Ahí está el cambio: Claude Code se encarga de la producción. ClickUp se encarga de la rendición de cuentas.

Reglas que captan lo que una habilidad no puede completar

No todos los traspasos de tareas requieren que una persona esté pendiente de ellos. Las automatizaciones de ClickUp funcionan mediante desencadenantes y acciones: cuando cambia un estado, cuando vence una fecha límite o cuando se crea una tarea, una automatización puede publicar un comentario, notificar a alguien o hacer avanzar la tarea, todo ello sin que nadie tenga que abrirla.

Automatiza flujos de trabajo complejos con ClickUp Automatizaciones

Combínalo con una skill de Claude Code y el traspaso cerrará el ciclo por sí solo. Una skill envía un borrador terminado a una tarea. Una automatización establece el estado en «Necesita revisión» y avisa al editor en el momento en que llega la tarea. La skill sigue encargándose de la redacción, pero el enrutamiento, que antes dependía de que alguien se acordara de revisar una carpeta, se realiza de forma automática.

El puente que lo hace automático

Nada de lo anterior ocurre por sí solo a menos que Claude Code y ClickUp puedan comunicarse entre sí. El servidor MCP de ClickUp es la conexión oficial alojada que lo hace posible, diseñada para funcionar con asistentes de IA, incluido Claude.

Una vez conectado, Claude Code puede leer y escribir directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp: crear tareas, actualizar documentos, extraer el estado de una lista… todo ello sin tener que copiar nada a mano. La habilidad que desarrolles en Claude Code y el entorno de trabajo en el que opera tu equipo dejarán de ser dos sistemas que tengas que sincronizar manualmente.

Ideal para: Profesionales del marketing cuyos conocimientos de Claude Code les permiten generar trabajos que otras personas pueden aprovechar, como borradores que necesitan aprobación, informes que son desencadenantes de decisiones o entregas por lotes con traspasos entre departamentos y plazos de entrega. No leas esto si: eres la única persona que ve el resultado y nada de lo que creas necesita un revisor, un calendario o un historial de estado.

Es importante saber que: Claude Code y ClickUp cubren dos aspectos distintos del trabajo, y funcionan mejor juntos. Claude Code es el taller donde se desarrollan las capacidades y se perfecciona un archivo de habilidades de forma local. ClickUp es donde el trabajo resultante se asigna, se realiza el seguimiento y se evalúa en un equipo multifuncional. Los equipos se frustran cuando se pide a uno que haga el trabajo del otro.

Empieza a desarrollar tu «cerebro de marketing»

Los profesionales del marketing que sacan el máximo partido a Claude Code son aquellos que han empezado a codificar su propio criterio en habilidades que se potencian entre sí. Los conocimientos técnicos tienen poco que ver con ello.

Empieza por un proceso de revisión que ya tengas en marcha, conviértelo en una «skill» y perfecciónalo con el trabajo real hasta que se gane su lugar. A continuación, establece la conexión entre lo que crees y el lugar donde tu equipo trabaja realmente, para que el resultado impulse el trabajo en lugar de quedarse guardado en una carpeta. Empieza a utilizar ClickUp gratis y dale a tu mente de marketing un lugar donde desarrollarse.

Preguntas frecuentes sobre el código Claude para profesionales del marketing

¿Es necesario saber programar para utilizar Claude Code?

No. Claude Code se maneja en inglés sencillo, y la vía «sin código» se lleva a cabo íntegramente a través de la aplicación de escritorio de Claude, sin necesidad de terminal, Node.js ni comandos de instalación. Por ejemplo, Austin Lau, especialista en marketing de crecimiento en Anthropic, nunca había escrito código antes de crear un complemento para Figma y un flujo de trabajo de Google Ads en una semana. La palabra «código» del nombre hace referencia a los orígenes de ingeniería de la herramienta. La habilidad que realmente requiere es conocer tu propio flujo de trabajo lo suficientemente bien como para describirlo con precisión.

Claude Código frente a ChatGPT para el marketing: ¿cuál es mejor?

Depende de si lo que buscas es un resultado concreto o una herramienta reutilizable. La ventaja de Claude Code es que permite crear habilidades vinculadas a archivos que se ejecutan en tu equipo y recuerdan el contexto del proyecto entre sesiones a través de un archivo CLAUDE.md. ChatGPT es más rápido para la redacción conversacional y cuenta con sus propias funciones de agente y conector. La mayoría de los profesionales del marketing que utilizan ambas opciones eligen la más adecuada para cada tarea en lugar de estandarizarse en una sola, por lo que la pregunta clave es cuál se adapta mejor al flujo de trabajo específico.

¿En qué se diferencia Claude Code de Zapier o Make?

Zapier y Make conectan aplicaciones existentes mediante desencadenantes y acciones predefinidas, y una vez configuradas, se ejecutan en la nube sin necesidad de supervisión. Claude Code crea herramientas personalizadas basadas en tus propios archivos y tu criterio, lo que permite realizar trabajos para los que no existe ningún conector predefinido: evaluar una página de inicio según tu marco de posicionamiento o revisar un texto según tu guía de marca. Para transferencias sencillas de aplicación a aplicación, una plataforma de automatización especializada te permite alcanzar la automatización total más rápidamente. Muchos profesionales del marketing utilizan ambas.

¿Es seguro conceder a Claude el código para acceder a los archivos de la empresa y a los datos de la marca?

Sí, siempre que se defina su alcance de forma deliberada. Claude Code solo lee y realiza la edición de los archivos de la carpeta que abras, y no puede acceder a archivos de otras partes de tu ordenador sin permisos adicionales. Utiliza el modo «Plan» para que Claude proponga un enfoque antes de modificar los archivos de origen, y mantén activados los controles de aprobación integrados. Cada conector MCP amplía ese alcance, así que limita cada uno de ellos a las cuentas, carpetas o entornos de trabajo que requiera la tarea.

¿Puede Claude Code ejecutar flujos de trabajo de marketing según una programación?

Sí. Claude Code tiene compatibilidad con tareas programadas en la nube, y Claude Cowork ejecuta tareas periódicas de forma nativa en los planes de pago Pro, Max, Team y Enterprise. La pega práctica es que las habilidades no se sincronizan automáticamente entre Chat, Cowork y Code, por lo que un flujo de trabajo creado en uno debe exportarse para ejecutarse en otro. Realiza unas cuantas ejecuciones supervisadas de cualquier flujo de trabajo nuevo antes de dejarlo funcionar de forma autónoma.

¿Sustituirá Claude Code a las agencias de marketing o a los roles de operaciones?

No. Claude Code reduce el tiempo de ejecución en trabajos de producción repetitivos, pero la capa de juicio crítico siempre debe seguir estando en manos de personas. Por ejemplo, un evaluador de páginas de inicio puede puntuar una página según un marco de posicionamiento, pero alguien tuvo que definir ese marco y decidir que era el adecuado.

Lo que cambia cuando utilizas Claude Code como profesional del marketing es la relación entre el rendimiento y la plantilla. Las agencias y los equipos operativos que utilicen Claude Code como una forma de hacer más del trabajo que ya realizan saldrán adelante, siempre y cuando cuenten con una persona con buen gusto que revise los datos introducidos en el sistema y el producto final.