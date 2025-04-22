10 plantillas gratuitas de diagramas de carriles y mapas de procesos

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "¿Qué es una plantilla de carriles?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "texto": "Un diagrama de carriles es un tipo de diagrama de flujo que utiliza la figura de una piscina como representación visual de un proyecto o proceso empresarial. El proyecto se divide en «carriles» verticales u horizontales para cada equipo o persona que participa en el proyecto. " } } ] }

Cuantas más partes interesadas participen en un proyecto, más fácil será que los roles se mezclen entre sí y que las responsabilidades se confundan. Los diagramas de carriles o diagramas de flujo pueden ayudarte a comprender procesos complejos al mostrar las tareas de cada miembro del equipo en un formato visual, como carriles paralelos en una piscina. 🏊

De esta manera, todos pueden ver quién es responsable de una tarea o subtarea en particular, y usted puede evitar los cuellos de botella y las ineficiencias del proyecto al desglosar los pasos del proceso. A continuación, le mostramos cómo crear su propio diagrama de flujo de carriles utilizando una de estas 10 plantillas gratuitas de carriles de ClickUp.

¿Qué es una plantilla de carriles?

Un diagrama de carriles es un tipo de diagrama de flujo que utiliza la figura de una piscina como representación visual de un proyecto o proceso empresarial. El proyecto se divide en «carriles» verticales u horizontales para cada equipo o persona que participa en él.

Al igual que los nadadores en una piscina se ciñen a sus carriles, las partes interesadas o los gestores de proyectos tienen sus propios carriles en un gráfico de carriles. Una plantilla de diagrama de carriles es útil para la gestión de proyectos y equipos. También resulta útil en otros casos de uso en los que diferentes departamentos o miembros del equipo tienen un rol que desempeñar.

Cada persona puede ver una representación visual de sus propias responsabilidades y las de otras partes interesadas. Un ejemplo de diagrama de carriles o diagrama de flujo también se conoce como «diagrama de flujo interfuncional» y puede ser un gran recurso para equipos interfuncionales.

¿Qué es una plantilla de diagrama de carriles? Es un diagrama de flujo de carriles en blanco o que se puede editar para mostrar sus propios procesos y subprocesos, a menudo mediante líneas horizontales o verticales.

Puede utilizar un software de diagramas de flujo para crear diagramas de carriles a partir de plantillas de diagramas de carriles preexistentes. Estas 10 plantillas de diagramas de carriles de ClickUp tienen cuadros de texto editables para que pueda personalizarlas y adaptarlas a sus necesidades. 🛠️

¡Pruebe las herramientas de software de diagramas de flujo para Mac!

¿Qué hace que una plantilla de diagrama de carriles sea buena?

Una buena plantilla de carriles debe ser fácil de entender y navegar. Aunque su proyecto pueda ser complicado, su plantilla no debería serlo.

Un buen diagrama de carriles es como una infografía, que utiliza figuras y colores para mostrar cómo encaja todo. Su diagrama de carriles debe mostrar el punto de inicio y finalización de su flujo de trabajo, así como cada tarea y punto de decisión a lo largo del mismo.

A diferencia de una piscina real en la que los nadadores compiten de forma independiente, un diagrama de carriles de natación puede incluir dependencias o traspasos entre diferentes departamentos o miembros del equipo. Esto significa que su diagrama de flujo puede mostrar tanto movimientos verticales como horizontales.

Por ejemplo, el carril B puede contener solo un hito que debe completarse a mitad del proceso. Puede utilizar conectores para mostrar qué tarea del carril A es el desencadenante de la tarea del carril B y qué paso del proceso sigue a continuación.

Puede utilizar su diagrama de flujo de carriles junto con una hoja de ruta del proyecto o un mapa de procesos para representar múltiples dimensiones de un proyecto.

10 plantillas gratuitas de diagramas de carriles

1. Plantilla de carriles de ClickUp

Descargar esta plantilla La plantilla de diagrama de flujo con carriles de ClickUp le ayuda a visualizar los flujos de trabajo e identificar los roles en los proyectos.

Esta plantilla de carriles de ClickUp es ideal para principiantes, ya que incluye todas las funciones clave de un diagrama de carriles sin complicar demasiado las cosas.

Cuenta con cuatro carriles horizontales para individuos o equipos (asignados A, B, C y D) y cuatro símbolos que representan diferentes partes del proceso:

Círculos para terminales o puntos de inicio/fin

Cuadrados para una tarea, actividad o proceso.

Diamantes para una decisión o punto de control

Flechas para mostrar el flujo del proceso.

Cada carril está codificado por colores, y debes utilizar el mismo color para cada símbolo de ese carril, de modo que sea fácil ver quién es responsable de cada tarea o decisión. 👀

Los carriles horizontales o verticales de su plantilla pueden mejorar la colaboración en el lugar de trabajo, ya que le ayudan a que todas las partes interesadas se pongan de acuerdo sobre sus roles en el proceso de la forma más clara posible.

2. Plantilla de carriles de ClickUp para la gestión ágil de Scrum

Descargar esta plantilla Esta plantilla avanzada ofrece 30 estados codificados por colores para una gestión eficaz de Scrum.

La plantilla de carriles de ClickUp Agile Scrum Management es una pizarra más avanzada para equipos de producto. Admite la preparación de backlogs y la planificación de sprints, reuniones diarias, retrospectivas de sprints, pasos de procesos y mucho más.

Puedes elegir entre 30 estados codificados por colores, entre los que se incluyen En desarrollo, Listo para implementación, En revisión y En pruebas. Los flujos de trabajo pueden comenzar con una Idea de producto o un Defecto detectado, y terminar con un estado como No es un error o No se puede reproducir.

También puede utilizar 13 ClickApps diferentes, entre las que se incluyen Control de tiempo, Duración estimada, Hitos, Advertencias de dependencia y Personas asignadas múltiples.

Visualiza tu diagrama de flujo como un tablero, un proceso, una lista o uno de los otros tipos de vista disponibles. Esta plantilla también es compatible con ClickUp Espacios, por lo que puedes controlar el acceso y conceder permisos a todo tu grupo de trabajo.

Utiliza esta plantilla para el seguimiento de errores, sprints, pruebas y otros flujos de trabajo en los que participen tus equipos de producto, ingeniería y control de calidad.

3. Plantilla de tablero ClickUp con carriles

Descargar esta plantilla Esta sencilla plantilla de tablero ofrece una introducción fácil al formato de carriles.

Otra forma estupenda de realizar el seguimiento de la visión general es utilizar un tablero ClickUp con una plantilla de carriles, que ofrece cinco opciones de estado, como Bloqueado, Revisión y En curso.

Este tablero de estilo Kanban es una opción de plantilla ideal para principiantes. Todo lo que tienes que hacer para convertirlo en un diagrama de carriles es añadir carriles a la vista Tablero. Por ejemplo, si tus tareas están organizadas en columnas, puedes agruparlas por estado, fecha límite, persona asignada, prioridad y otros factores.

Active la función de carriles para crear filas además de columnas, que puede agrupar por cualquier campo que no se haya utilizado aún para ordenar columnas. Una vez que tenga los carriles que necesita, puede crear nuevas tareas desde dentro de un carril para no tener que moverlas más tarde.

La función de carriles en la vista Tablero es gratuita con cualquier plan de ClickUp, y cualquier persona con acceso al tablero puede añadir carriles al mismo.

4. Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp

Descargar esta plantilla Esta plantilla de mapeo de usuarios le permite crear representaciones visuales de ideas complejas, como flujos de usuarios, diagramas funcionales y diagramas de ingeniería.

La plantilla de flujo de usuarios de ClickUp es un diagrama de flujo de procesos que muestra lo que experimentan los usuarios cuando interactúan con su sitio web o aplicación.

Puede insertar capturas de pantalla o maquetas de cada paso del proceso, como un usuario que visita su página de inicio o rellena un formulario de registro. Utilice los carriles para mostrar múltiples variaciones del flujo de usuarios, como lo que ocurre si no se completa un formulario.

Cuando utilizas la función Pizarras blancas de ClickUp, es fácil arrastrar documentos, imágenes y otras referencias al creador de diagramas de flujo para proporcionar a tu equipo una representación visual práctica del proceso. 🤩

La plantilla de flujo de usuarios de ClickUp utiliza los mismos símbolos de conexión que otras plantillas de diagramas de carriles, incluidos terminales y puntos de decisión, por lo que puede utilizar el mismo lenguaje visual en todos sus diagramas y organigramas.

Bonificación: ¡software de diagramas!

5. Plantilla de diagrama gráfico de flujo de procesos de ClickUp

Descargar esta plantilla La plantilla gráfica de flujo de procesos de ClickUp le permite diseñar, gestionar y visualizar sus procesos con facilidad.

La plantilla de gráfico de flujo de procesos de ClickUp cuenta con carriles verticales que puede utilizar para representar los diferentes roles y responsabilidades de un proceso.

La plantilla de muestra utiliza el ejemplo de un reclutador, un gerente de contratación y un candidato, cada uno de los cuales tiene responsabilidades en diferentes fases del proceso.

Por supuesto, lo bueno de usar una plantilla es que puedes personalizarla con tus propias tareas y personas asignadas.

Al igual que con cualquier plantilla de carriles, debe asegurarse de utilizar colores, fuentes y símbolos de forma coherente para facilitar la visualización de procesos complejos.

Se trata de una plantilla fácil de usar para principiantes que puede utilizar para la gestión de proyectos, recursos humanos y contratación, ingeniería y productos, y docenas de otros casos de uso.

6. Plantilla de diagrama de flujo de datos de ClickUp

Descargar esta plantilla Utilice este diagrama de flujo de datos para representar cómo se mueve la información a través de su organización.

Esta plantilla de diagrama de flujo de datos de ClickUp se puede utilizar para realizar el seguimiento de cómo se mueve la información en un sistema. En este ejemplo, los datos se mueven entre dos almacenes de datos diferentes y dos entidades externas en una serie de flujos y procesos.

Aunque los símbolos de un diagrama de flujo de datos (DFD) difieren de los de otras plantillas de nuestra lista, tienen una finalidad similar: mostrar dónde entran y salen los datos del sistema, qué procesos se producen y en qué orden, etc.

Puede utilizar rótulos de texto y flechas para proporcionar detalles adicionales, como flujos de datos multidireccionales o una transferencia de datos entre dos sistemas diferentes.

Este diagrama de flujo de datos es compatible con el software de Pizarra de ClickUp, por lo que puede utilizarlo junto con otras herramientas para el mapeo de procesos, la planificación y la lluvia de ideas. 🧠

7. Plantilla de flujo de procesos de ClickUp

Descargar esta plantilla Optimice la visualización de los proyectos con una panorámica clara y concisa de su flujo de trabajo de principio a fin.

La plantilla de flujo de procesos de ClickUp es un tipo de mapa de procesos de carriles que muestra cómo encajan varios pasos como parte de un único proceso.

Esta plantilla de ejemplo incluye pasos como la planificación, la ejecución y la evaluación, pero puede personalizarla con sus propios rótulos para adaptarla a su proceso particular.

La plantilla de flujo de procesos es ideal para obtener una panorámica general de alto nivel, ya que muestra el inicio y el final del proceso, así como los pasos intermedios.

Es posible que necesites plantillas adicionales para profundizar en los detalles de tu proceso, pero eso es lo bueno de utilizar un creador de diagramas de flujo como ClickUp: tienes acceso a múltiples plantillas en cualquier plan de precios, ¡y muchas de las mejores plantillas son gratuitas!

Utilice las funciones de pizarra digital de ClickUp para mantener informadas a las partes interesadas y mejorar la colaboración en tiempo real con equipos distribuidos o trabajadores remotos.

8. Plantilla ClickUp Kanban para desarrollo de software

Descargar esta plantilla Esta plantilla fácil de usar combina un formato de carriles con un flujo de trabajo Kanban.

La plantilla ClickUp Kanban para desarrollo de software aplica un formato de carriles al flujo de trabajo Kanban para facilitar la visualización de proyectos complejos.

Puede utilizar el tablero Kanban para organizar ideas y solicitudes de productos, y decidir si seguir adelante con ellas o no. Las personas pueden enviar sus propias ideas utilizando un formulario de solicitud de productos integrado.

Cuando decida seguir adelante, simplemente cambie el estado de una tarea a «Pendiente» y la tarea se moverá automáticamente al tablero Kanban. Establezca límites de trabajo en curso (WIP) para asegurarse de que su equipo no asuma más trabajo del que puede manejar.

Esta plantilla intermedia ofrece siete estados, cuatro campos personalizados, cuatro tipos de vista y una automatización, lo que la convierte en una herramienta muy útil para equipos de desarrollo de software o empresas que intentan cultivar una mentalidad ágil.

9. Plantilla de carriles de procesos interfuncionales para PowerPoint de SlideTeam

A través de SlideTeam

Esta plantilla de Microsoft PowerPoint de SlideTeam es perfecta para equipos y procesos multifuncionales. Contiene cuatro carriles que puedes personalizar con tu propio equipo o con las personas asignadas, así como campos de texto editables para tareas y acciones.

Las flechas muestran la dirección del movimiento de una tarea a la siguiente. Para las decisiones que podrían dar lugar a más de un resultado, puede utilizar flechas divergentes para mostrar cada una de las rutas que se originan en un punto de decisión concreto.

La mayor parte del movimiento en esta plantilla es de izquierda a derecha, pero también puede utilizarla para mostrar el movimiento vertical de las tareas que se desplazan de un carril a otro.

Además de los iconos básicos para tareas y puntos de decisión, esta plantilla ofrece conectores adicionales, como cinta de papel, retraso, entrada manual y mucho más.

10. Plantilla de diagrama de carriles de PowerPoint de SlideTeam

A través de SlideTeam

Este ejemplo de diagrama de carriles de SlideTeam es similar a la plantilla anterior, pero con menos espacio vertical en cada carril para que el diagrama de flujo resulte menos recargado.

Seguirás teniendo cuatro carriles, campos de texto editables y docenas de figuras entre las que elegir. Utiliza flechas para mostrar la relación entre las tareas, de modo que sea fácil realizar el seguimiento de la dirección del movimiento, ¡incluso cuando las cosas se compliquen un poco!

Al igual que con cualquier plantilla de PowerPoint, puede cambiar el estilo y el tamaño de la fuente para que coincida con el estilo visual de su empresa. Esta plantilla también está disponible en dos proporciones de tamaño, 16:9 y 4:3, para que pueda exportarla fácilmente para su próxima presentación.

Planifique los procesos con plantillas de diagramas de carriles.

Las plantillas de diagramas de carriles son un recurso excelente para equipos multifuncionales, ya que se pueden utilizar en casi cualquier nivel de gestión de proyectos.

Un diagrama básico de carriles puede facilitar que los diferentes departamentos y las partes interesadas externas se pongan de acuerdo sobre un proyecto o proceso. Pero también puede incorporar carriles en tableros Kanban, diagramas de flujo de datos y mucho más.

Una vez que haya elegido una plantilla, compártala con todos los miembros de su equipo utilizando ClickUp Espacios o ClickUp Pizarra para mejorar la colaboración.

Utilice carpetas para mantener todo organizado y establezca permisos para que solo las personas adecuadas puedan acceder o realizar la edición de sus diagramas terminados. Incluso puede utilizar automatizaciones para añadir o asignar tareas automáticamente con el fin de mejorar la eficiencia y reducir las tareas manuales.

Echa un vistazo al Centro de plantillas de ClickUp para obtener aún más ideas sobre cómo optimizar tu flujo de trabajo utilizando plantillas de diagramas de carriles.