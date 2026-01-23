Cómo utilizar Claude Projects (funciones, casos de uso y límites)

Más del 75 % de los trabajadores del conocimiento afirman utilizar la IA para escribir, investigar o planificar en el trabajo. Muchos también confían en la IA para realizar tareas complejas que requieren múltiples pasos.

Obtener una respuesta ya no es el problema. El problema es perder esa respuesta, ese contexto y todo el trabajo que condujo a ella, en un interminable historial de chat.

Claude Proyectos resuelve este problema por ti.

Te ayudan a mantener conversaciones prolongadas, subir documentos relevantes y volver al mismo trabajo sin tener que empezar desde cero cada vez.

A continuación, le mostramos cómo configurar y utilizar Claude Project. Además, ¿en qué aspectos se queda corto y qué hacer en ese caso?

¿Qué son los proyectos de Claude?

vía Anthropic

Claude Proyectos son entornos de trabajo independientes con su propio historial de chat y bases de conocimientos. Dentro de cada proyecto, puedes subir documentos, añadir contexto y chatear de forma específica.

Están disponibles para todos los usuarios de Claude, incluidos aquellos con una cuenta gratuita. En lugar de iniciar un nuevo chat para cada tarea, Claude Projects está diseñado para contener:

Contexto a largo plazo

Razonamiento iterativo

Documentos e ideas en constante evolución

Veamos qué obtienes en Claude Projects con el plan Free frente al plan de pago 👇

Función/Capacidad plan Free Planes de pago (Pro/Max/Team/Enterprise) Crear proyectos Claude ✅ (hasta 5 proyectos) ✅ (sin restricciones en el número de proyectos) Proyectos con historial de chat ✅ ✅ Sube documentos y contexto. ✅ ✅ Instrucciones específicas para cada proyecto ❌ (no disponible) ✅ Conocimiento mejorado del proyecto con RAG (contexto más amplio) ❌ ✅ (manejo ampliado hasta ~10 veces) Uso compartido de proyectos/colaboración ❌ ✅ (Solo para equipos y corporaciones) Permisos de acceso compartido ❌ ✅ con controles de roles

✏️ Notas: Los planes de pago desbloquean RAG (Retrieval Augmented Generation) para proyectos, lo que amplía dinámicamente la capacidad contextual efectiva de Claude cuando el conocimiento se acerca a sus límites.

Los usuarios gratuitos pueden crear hasta cinco proyectos, cada uno con su propio entorno de trabajo, historial de chat y archivos cargados.

Para qué son útiles los proyectos de Claude

Claude Projects está diseñado para trabajos escalonados, que requieren mucha investigación o que dependen del contexto. Aquí es precisamente donde estos entornos de trabajo autónomos aportan el mayor valor:

1. Análisis de investigación

Supongamos que tienes múltiples fuentes que examinar para el análisis de la investigación. Por ejemplo, artículos académicos, artículos de noticias, informes de la competencia o datos de encuestas. Claude Projects te ayudará a encontrar hilos comunes, extraer ideas y crear una narrativa coherente.

Empieza por subir todos tus materiales de referencia, como archivos PDF, hojas de cálculo y recortes web, a un solo proyecto. Pide a Claude que compare argumentos, resuma conclusiones o cree documentos, mientras consulta toda la investigación que has subido.

2. Planificación estratégica

La planificación estratégica tiene varias partes móviles: hipótesis iniciales, suposiciones en evolución, entradas de datos cambiantes y prioridades variables.

En un proyecto de Claude, recopile todos sus artefactos estratégicos: hojas de ruta, informes, criterios de decisión y análisis de escenarios. Esto garantiza el seguimiento de las decisiones anteriores a medida que avanza el proceso.

Dado que el historial de chat y la base de conocimientos del proyecto son persistentes, Claude puede ayudarte a planificar varias sesiones, lo que te permitirá perfeccionar tus ideas. Todo ello sin tener que repetirte en cada conversación.

3. Creación de contenido extenso

Para escritos largos o documentación que abarca varios borradores y aportaciones, Claude Projects se convierte en tu entorno de trabajo dedicado.

Supongamos que estás redactando las especificaciones de un producto, un informe de investigación o un documento normativo. Almacena las guías de estilo, los documentos de referencia, los esquemas y las versiones anteriores dentro del proyecto.

Claude puede ayudarte a reescribir, realizar edición o reformatear, siempre con todo el contexto.

Incluso puede realizar ajustes personalizados sobre cómo debe responder Claude en proyectos específicos.

4. Proyectos compartidos

Los usuarios de Claude Team pueden compartir instantáneas de sus mejores conversaciones en el feed de actividad compartido del proyecto del equipo. Esto permite a los compañeros de equipo ver ejemplos reales de indicaciones eficaces, patrones de razonamiento y resultados de trabajo, lo que facilita que todo el equipo aprenda a trabajar mejor con Claude.

Los proyectos compartidos ayudan a todo el equipo a mejorar sus habilidades trabajando con IA.

Al usar compartido los productos de trabajo creados conjuntamente con Claude, puede reunir el conocimiento organizativo de todas las funciones.

¿Dónde tiene mayor impacto? En áreas como el desarrollo de productos y la investigación, la combinación del contexto de múltiples colaboradores produce resultados de mayor calidad y decisiones más sólidas.

📮 Información de ClickUp: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacerle una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al cambio de contexto y al uso del interruptor se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Vive en tu entorno de trabajo de ClickUp, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

👀 ¿Sabías que...? Claude IA recibe su nombre de Claude Shannon, el matemático e ingeniero conocido como el padre de la teoría de la información. Su trabajo sentó las bases para medir, transmitir y conservar la información, lo que resulta adecuado para una IA diseñada para razonar a partir de grandes volúmenes de contexto. Claude se lanzó por primera vez en marzo de 2023.

Cómo configurar los proyectos de Claude

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta de Claude

Paso 2: Configure el primer proyecto de Claude

Haga clic en el icono del panel izquierdo.

A continuación, crea un nuevo proyecto.

Paso 3: Empieza a añadir detalles del proyecto

Aquí es donde empiezas a introducir los detalles del proyecto.

A continuación, añade instrucciones para que Claude las recuerde.

Sube archivos para consultarlos. Puedes subirlos desde un dispositivo, GitHub o añadir contenido de texto.

Basándome en este proyecto (Content Fizbo), esto es lo que puedo incluir:

Fizbo voz y personalidad PDF

Muestras de escritos anteriores

Resúmenes de contenido y opiniones contrarias

Plantilla de estructura de boletín informativo

Qué no escribir

Reserva de ideas

Archivos de contexto de audiencia

💡 Consejo profesional: Después de subir todo, ejecute esto una vez en el proyecto: «Resuma la voz, las creencias y las reglas de redacción de Fizbo basándose en los archivos adjuntos. Señale cualquier cosa que le parezca ambigua». Eso obliga a Claude a interiorizar el material, y tú puedes corregirlo desde el principio.

Cómo utilizar los proyectos de Claude de forma eficaz

A continuación, le mostramos cómo utilizar Claude IA de forma eficiente:

1. Empieza un proyecto solo cuando el trabajo tenga capacidad de resistencia.

Claude Proyectos funciona mejor cuando el trabajo se desarrolla a lo largo del tiempo y se acumula con cada iteración.

✅ Ejemplo: un boletín informativo periódico es un buen candidato para un proyecto. Cada edición se basa en temas anteriores, información sobre el público, decisiones sobre el tono y reglas de formato. Probablemente volverás a los borradores, reutilizarás secciones anteriores y perfeccionarás ideas a lo largo de varias sesiones.

❌ Cuándo no es una buena idea: Si estás respondiendo a una pregunta puntual, redactando un correo electrónico rápido o haciendo una lluvia de ideas sobre algo que no vas a volver a revisar, basta con un chat normal. Crear un proyecto para tareas de corta duración añade una carga adicional sin aportar mucho valor.

2. Establece instrucciones claras para el proyecto desde el principio.

Las instrucciones del proyecto actúan como un resumen permanente. Se aplican a todas las conversaciones dentro del proyecto y ayudan a Claude a razonar en la dirección correcta sin necesidad de correcciones constantes.

Debes realizar el ajuste de las instrucciones del proyecto para indicarle a Claude exactamente:

En qué consiste el nuevo proyecto

Tu rol y nivel de experiencia

El tipo de resultado que quieres que Claude priorice

También puede especificar cronogramas, formatos de salida o requisitos lingüísticos.

3. Comprenda las dos capas de la memoria

Los proyectos de Claude se basan en dos tipos diferentes de memoria. Estos son:

Siempre accesible: esto es lo que se sube a Project Knowledge y a las instrucciones personalizadas a nivel de proyecto.

No accesible: este es contenido de otras conversaciones de chat dentro del mismo proyecto.

Preguntar en un nuevo chat «¿Qué decidimos ayer?» puede dar lugar a respuestas delirantes. Sin embargo, puedes solucionar esto. Solo tienes que convertir los resultados importantes en Conocimiento del proyecto o incluir manualmente el contexto esencial en tu indicación.

4. Utiliza el conocimiento del proyecto de forma estratégica

La ventana de contexto de Claude tiene alrededor de 200 000 tokens, lo que equivale aproximadamente a 500 páginas de texto. Solo debe cargar material que sea realmente importante para su trabajo. Limpie los archivos antes de añadirlos, elimine las secciones irrelevantes y evite el uso compartido de carpetas enteras «por si acaso».

También es buena idea aprender la diferencia entre los archivos utilizados en un solo chat y los archivos añadidos a la base de conocimientos. Los documentos cargados directamente en una conversación no están disponibles en todo el proyecto. Por lo tanto, para que un archivo sea reutilizable, hay que añadirlo a Project Knowledge.

Una vez cargado, el conocimiento del proyecto se puede buscar. En lugar de rebuscar en carpetas, puedes hacer preguntas directas y obtener respuestas procedentes de archivos relevantes.

💡 Consejo profesional: Cuando Claude produzca algo que vaya a necesitar de nuevo (por ejemplo, un resumen finalizado, una tesis de campaña o un fragmento de código), guárdelo en Project Knowledge. También se convertirá en un punto de referencia para futuras conversaciones.

5. Limítese a un proyecto por iniciativa.

Trata cada proyecto de Claude como una única fuente de información veraz para una iniciativa.

Mezclar trabajos no relacionados dentro del mismo proyecto conduce a un contexto diluido y a resultados impredecibles. Claude no sabe qué supuestos se aplican a cada tarea a menos que mantengas los límites claros.

🔔 Recuerda: un proyecto = una meta, un alcance, un resultado.

Ejemplos:

Un proyecto para un informe de investigación

Un proyecto para las especificaciones de un producto

Un proyecto para un boletín periódico

6. Resuma periódicamente las decisiones de forma manual.

A medida que aumentan las conversaciones, las conclusiones anteriores pueden quedar ocultas bajo nuevos hilos. Claude puede hacer referencia a ellas de forma inconsistente, a menos que usted destaque explícitamente lo que es importante.

Cada pocas sesiones, resume las discusiones clave y las suposiciones finalizadas. Además, añade lo que ya no es válido.

Dónde los proyectos de Claude empiezan a fallar

Claude Projects es ideal para organizar los insumos del trabajo profundo, como archivos, instrucciones y contexto. Pero una vez que los proyectos pasan de la planificación a la acción, empezarás a notar estas limitaciones 👇

⚠️ Los chats siguen estando aislados.

Aunque un proyecto puede contener varios chats, Claude no puede hacer referencia al contenido de un chat desde otro.

📌 Ejemplo: si redactas una entrada de blog en el chat A y quieres revisarla en el chat B, Claude no sabrá lo que has escrito a menos que copies manualmente el texto o lo añadas al conocimiento del proyecto.

⚠️ Claude es más una biblioteca que un entorno de trabajo.

Claude Proyectos es ideal para almacenar materiales de referencia (hasta unas 500 páginas de texto). Pero no hay tareas, ni fechas límite, ni personas asignadas, ni columnas de estado, ni forma de realizar el seguimiento del progreso hacia una meta.

⚠️ La colaboración es de solo lectura.

Puedes compartir un proyecto con varios miembros del equipo y ver los chats de los demás. Pero no puedes contribuir activamente a un documento en tiempo real, comentar una línea específica de una salida de IA o intercambiar ideas en una pizarra compartida.

Cuando subes un recurso a Claude, se trata de una instantánea. Si se actualiza, tu proyecto no tiene conexión en tiempo real. Tienes que eliminar manualmente y volver a subir la nueva versión después de cada actualización.

⚠️ Se encuentra con un obstáculo en el momento de la acción.

Claude Projects puede proporcionarte un plan brillante, pero luego tienes que salir de la interfaz para gestionar los siguientes pasos. El resultado del proyecto se convierte en otro dato que debes gestionar en otro lugar.

👀 ¿Sabías que...? Puedes ejecutar los modelos Claude de Anthropic directamente a través de Amazon Bedrock, un servicio AWS totalmente gestionado que permite a los desarrolladores crear aplicaciones de IA generativa a escala corporativa con una única API unificada.

Por qué los equipos acaban necesitando algo más que Claude Projects

Claude Proyectos funciona bien en la capa de pensamiento del trabajo. Te ayuda a razonar mejor, conservar el contexto y repetir ideas sin empezar desde cero.

Sin embargo, cuando el trabajo pasa de la fase de reflexión a la de ejecución, surgen una serie de nuevas preguntas.

Por ejemplo, ¿quién es el responsable de este proyecto? ¿Qué pasa después? ¿Cuándo hay que entregar los resultados? ¿Cómo sabemos cuándo está terminado?

Los proyectos de Claude no están diseñados para responder a esas preguntas.

Lo que necesitas en este momento es un sistema de acción compartido que debe proporcionar:

Una única fuente de información veraz.

Necesitas una plataforma en la que el plan (el documento estratégico de Claude) conviva con la ejecución del proyecto (las tareas derivadas de él) y ambos se actualicen en tiempo real.

Claridad en la propiedad y la responsabilidad

Una plataforma que convierte los conocimientos y resultados de la IA en acciones asignadas con propietarios, plazos y estados claros. Sin esto, incluso los mejores planes acaban convirtiéndose en «¿quién se suponía que tenía que hacer eso?».

Colaboración en tiempo real

Ver los chats de los demás es algo pasivo. Es necesario colaborar de forma activa, comentar las tareas, realizar la edición de documentos vivos, etiquetar a los compañeros para que aporten sus opiniones y desarrollar ideas dentro del contexto de su trabajo para hacer avanzar su proyecto.

ClickUp como alternativa a Claude Projects

Incluso cuando utilice Claude para mejorar su productividad, seguirá necesitando un sistema independiente para ejecutar lo que Claude produce.

Entra en: ClickUp.

El entorno de trabajo de IA convergente ofrece una plataforma única en la que los proyectos, los documentos, las conversaciones y la inteligencia artificial funcionan conjuntamente.

Dentro de ClickUp, la IA sensible al contexto conoce y comprende tu trabajo. Así, dedicas menos tiempo a copiar y pegar y más tiempo a avanzar en tu trabajo.

A continuación se muestran las funciones clave de ClickUp que lo convierten en la mejor alternativa a Claude para equipos ocupados:

Trabaja con una IA que te entiende a ti y a tu trabajo.

ClickUp Brain es una capa de IA contextual que opera directamente dentro de su entorno de trabajo, con conocimiento de cómo está estructurado su trabajo. Puede hacer referencia a:

Tareas, subtareas y jerarquías de tareas.

Estados, prioridades, fechas límite y dependencias.

Documentos enlazados a proyectos y tareas

Comentarios, decisiones y conversaciones en curso.

Propiedad y responsabilidad entre equipos

Dado que Brain opera dentro del modelo de permisos de ClickUp, solo muestra la información que el usuario está autorizado a ver. No es necesario pegar el contexto, volver a explicar la estructura del proyecto ni resumir el trabajo manualmente antes de hacer una pregunta.

En lugar de generar resultados de forma aislada, Brain analiza los datos del entorno de trabajo en tiempo real y devuelve respuestas que reflejan el estado real de la ejecución.

📌 Ejemplo: ¿Qué está ralentizando el progreso en el entorno de trabajo de la campaña del tercer trimestre? Esta herramienta de IA analiza los comentarios de las tareas, las subtareas, los estados y las dependencias, y luego responde con claridad: El trabajo se atasca detrás de las solicitudes de activos.

Tareas sin asignar

Faltan aprobaciones

Retrasos en el ciclo de revisión de contenidos El informe de bloqueos muestra los propietarios de las acciones y el impacto en el tiempo, de modo que el equipo se centra en solucionar los problemas en lugar de lidiar con una interminable acumulación de trabajo.

Encuentre archivos e información de todos los entornos de trabajo y aplicaciones conectadas al instante con esta búsqueda basada en IA.

Una de las capacidades más potentes de Brain es la búsqueda empresarial.

ClickUp Brain incluye una búsqueda empresarial basada en IA en todo el entorno de trabajo y los sistemas conectados.

Los usuarios pueden realizar búsquedas utilizando lenguaje natural en:

Tareas de ClickUp, documentos, comentarios y adjuntos.

Archivos almacenados en herramientas conectadas como Google Drive, GitHub, SharePoint y otras.

El historial del entorno de trabajo y las decisiones que, de otro modo, quedarían ocultas en los hilos.

A diferencia de la búsqueda tradicional por palabras clave, Brain devuelve respuestas y archivos relacionados basándose en cómo está organizado el trabajo. Esto resulta especialmente valioso en entornos de trabajo grandes, donde la información está fragmentada entre proyectos, equipos y herramientas.

En lugar de buscar en carpetas o paneles, los equipos pueden hacer preguntas como:

«¿Qué decisiones se tomaron sobre los precios el último trimestre?».

«¿Qué tareas hacen mención de este requisito del cliente?».

«¿Dónde documentamos la aprobación final?».

Acceso a múltiples modelos de IA.

Accede a los principales LLM en un solo lugar con ClickUp Brain, la plataforma de IA de ClickUp.

ClickUp Brain proporciona acceso a múltiples modelos de IA externos dentro de la misma interfaz. Los usuarios no necesitan cambiar de herramienta ni gestionar suscripciones independientes para experimentar con las diferentes ventajas de los distintos modelos.

Entre los casos de uso más comunes se incluyen:

Claude para razonamientos, análisis y síntesis de larga duración.

ChatGPT para la redacción rápida, la ejecución y el trabajo a nivel de tareas.

Gemini para investigaciones con gran cantidad de información o referencias cruzadas.

Todo el acceso a los modelos se abstrae a través de ClickUp Brain, lo que significa que el uso de la IA sigue estando centralizado, con permiso y auditable dentro del entorno de trabajo. Esto evita la fragmentación que se produce cuando los equipos dependen de múltiples herramientas de IA independientes.

📌 Ejemplos de casos de uso: Gemini para tareas con gran cantidad de información o referencias cruzadas.

ChatGPT para la ejecución diaria y los borradores rápidos.

Claude para análisis y síntesis de larga duración.

Utilice Talk to Text para capturar ideas sin interrumpir el flujo.

No vuelva a perder ningún detalle, dicte todo a BrainGPT y obtenga resultados pulidos al instante.

La función Talk to Text de ClickUp amplía BrainGPT más allá de las indicaciones de texto.

Los equipos pueden dictar sus ideas, notas de reuniones o actualizaciones, y convertirlas al instante en texto estructurado dentro de ClickUp. A partir de ahí, Brain puede:

Resuma la información oral

Extraiga elementos de acción.

Convierte notas en tareas o documentos.

Aclara los siguientes pasos y la propiedad.

Como esto ocurre dentro del entorno de trabajo, la entrada de voz no solo se transcribe. Se convierte en trabajo ejecutable con contexto, estructura y seguimiento.

Esto resulta especialmente útil para plasmar las ideas en tiempo real sin perder la concentración ni el impulso.

Superagentes que harán el trabajo pesado pendiente para ti.

Mientras que BrainGPT ayuda a los equipos a formular mejores preguntas y obtener información valiosa, los Super Agents de ClickUp están diseñados para actuar en función de esa información.

Son tus asistentes de IA ambientales que observan continuamente lo que sucede en tu entorno de trabajo. Responden a los cambios en las tareas, los cronogramas, las dependencias y los patrones de datos, sin esperar una indicación manual.

📌 Ejemplo: Un superagente puede: Sintetiza las retrospectivas de los sprints y detecta los riesgos de entrega.

Detecta las tareas atrasadas y notifica o reasigna a los propietarios de forma proactiva.

Supervise el progreso del proyecto y genere actualizaciones de estado periódicas.

Activa automáticamente las tareas de seguimiento cuando las dependencias estén completadas.

Vea este vídeo para obtener más información sobre Super Agents para la gestión de proyectos basada en IA.

🚀 Lo que ClickUp AI puede hacer y Claude Projects no

Utilice esta lista de control si está decidiendo si los proyectos Claude son suficientes o si necesita una capa de ejecución.

ClickUp AI puede:

✅ Comprenda el estado del trabajo en tiempo real, no solo el texto Sepa qué está atrasado, bloqueado, sin asignar o con dependencia, basándose en datos reales de las tareas, no en el historial de conversaciones.

✅ Convierte los resultados de la IA en trabajo estructurado Convierte planes, decisiones y notas en tareas con propietarios, fechas límite y estados, sin salir del entorno de trabajo.

✅ Actualiza el sistema, no te limites a responder Cambia el estado de las tareas, asigna propietarios, detecta riesgos y señala problemas en lugar de dar respuestas estáticas.

✅ Manténgase activo una vez finalizada la conversación Utilice Super Agents para supervisar el trabajo de forma continua y actuar cuando se cumplan las condiciones, sin necesidad de indicaciones manuales.

✅ Conecta la estrategia directamente con la ejecución Mantén los documentos, las tareas, los cronogramas y la información de la IA en un solo lugar para que los planes no se pierdan en los traspasos.

✅ Bloqueadores de superficie automáticos Detecta aprobaciones pendientes, dependencias estancadas y trabajo sin asignar antes de que ralenticen al equipo.

✅ Trabaje con diferentes equipos y proyectos Resuma el progreso, los riesgos y la carga de trabajo de múltiples iniciativas, no solo dentro de un proyecto. ✅

✅ Fomenta la colaboración real, no la visualización pasiva. Activa la coedición, los comentarios en línea, el etiquetado y los flujos de trabajo compartidos en lugar de chats aislados.

Claude Proyectos frente a ClickUp: diferencias clave

Aquí tienes una comparación directa entre ambos:

Aspect Claude Proyectos ClickUp Propósito Razonamiento profundo y conversaciones prolongadas Ejecución de proyectos integral con tecnología de IA Fortaleza principal Pensamiento contextual y síntesis Convertir las decisiones en acciones Modelo de memoria Historial de chat del proyecto + conocimientos cargados Memoria del sistema en tiempo real entre tareas, documentos y chats. Tareas y propiedad ❌ ✅ Tareas nativas con propietarios, fechas límite y estado. Seguimiento del progreso ❌ ✅ Estado en tiempo real, dependencias, carga de trabajo. Profundidad de la colaboración Ver chats compartidos Edición, comentarios, etiquetado, flujos de trabajo compartidos. Rol de la IA Asistente que responde preguntas Operador que actualiza e impulsa el trabajo Automatización ❌ ✅ Los superagentes actúan de forma autónoma. Una vez redactado el plan Deja la herramienta. El trabajo continúa en el mismo sistema. Ideal para Investigación, redacción, pensamiento estratégico. Gestión de proyectos, equipos y operaciones

Cuándo utilizar los proyectos de Claude frente a ClickUp

Utilice los proyectos de Claude cuando:

Estás realizando un trabajo de investigación exhaustiva o exploratorio en el que el resultado es información, no acción.

El trabajo es individual o en grupos pequeños , con un mínimo de traspasos o coordinación.

Necesitas un contexto duradero para pensar, escribir o analizar a lo largo de varias sesiones.

No hay necesidad inmediata de propiedad, cronogramas o seguimiento del progreso.

Utiliza ClickUp cuando:

El trabajo debe pasar de las ideas a la ejecución con pasos claros a seguir.

Hay varias personas involucradas, y la propiedad, los plazos y las dependencias son importantes .

Quieres que la IA supervise el progreso, detecte los obstáculos y actúe automáticamente .

El proyecto necesita una única fuente de información veraz desde la planificación hasta la entrega.

🎯 Conclusión: si la meta es pensar mejor, Claude Projects funciona bien. Si la meta es terminar el trabajo, ClickUp se convierte en algo esencial.

Lleve sus ideas hasta la meta con ClickUp.

La mayoría de las herramientas de IA se sitúan junto a su trabajo. El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp se sitúa dentro de él.

ClickUp combina la IA con proyectos en vivo, tareas, documentos, conversaciones y cronogramas en un solo sistema. Eso significa que la IA no solo entiende lo que le pides, sino también lo que ya está sucediendo, lo que está bloqueado y lo que hay que hacer a continuación.

La ventaja proviene de la convergencia:

El contexto vive donde se realiza el trabajo, no en indicaciones copiadas.

La propiedad y los cronogramas añaden responsabilidad.

Tus compañeros de equipo de IA, los Superagentes, hacen el trabajo pesado por ti.

¿Está listo para explorar el poder de un entorno de trabajo de IA convergente? Regístrese en ClickUp de forma gratuita.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Claude Proyectos está pensado para trabajos que requieren un pensamiento profundo y contextual. Te ayuda a organizar la investigación, mantener conversaciones prolongadas y desarrollar ideas a lo largo del tiempo sin necesidad de empezar desde cero. Proyectos funciona mejor para la planificación, el análisis, la redacción de textos largos, el aprendizaje y cualquier trabajo en el que el razonamiento y la continuidad sean más importantes que la ejecución.

No. Claude Projects puede sugerir tareas, esbozar pasos o recomendar las siguientes acciones, pero no puede asignar trabajo, establecer plazos, realizar un seguimiento del progreso ni gestionar la propiedad. Una vez que el trabajo va más allá de la planificación, necesitas una plataforma de gestión de tareas dedicada, como ClickUp, para convertir las ideas en trabajo responsable y rastreable.

Claude Projects está diseñado para el razonamiento asistido por IA, lo que puede ayudarte a planificar, investigar y generar cualquier resultado. Pero ClickUp está diseñado para la ejecución en equipo; convierte los planes en tareas rastreables, centraliza el conocimiento en documentos vivos y permite la colaboración en tiempo real. Puedes verlo de esta manera: Claude Projects te ayuda a pensar en el trabajo, mientras que ClickUp te ayuda a terminarlo. ClickUp te ofrece responsabilidad, seguimiento dinámico de proyectos e IA integrada que funciona con tus datos en tiempo real, capacidades que Claude Projects no tiene.

Sí, y esa es la configuración más eficaz. Claude Projects funciona bien para la investigación inicial, la ideación y la redacción. Incluso puede modificar las instrucciones del proyecto. Una vez que su trabajo esté listo, ClickUp le ayuda con la gestión de proyectos. Dentro de ClickUp, puede dividir el trabajo en tareas, asignar propiedad, realizar el seguimiento del progreso y colaborar con su equipo. ClickUp también puede automatizar tareas repetitivas por usted. Incluso puede almacenar los planes generados por Claude directamente en ClickUp Docs.

Aunque Claude Projects es ideal para la lluvia de ideas individual o el trabajo exploratorio, ClickUp realmente destaca por su entorno de trabajo con IA convergente. Ofrece a todos visibilidad en tiempo real, una clara propiedad de las tareas complejas y formas integradas de comunicarse y coordinarse. Con ClickUp como alternativa a Claude, puedes convertir tus ideas en trabajo que todo tu equipo puede ver, llevar a cabo y terminar juntos.