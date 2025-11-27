Las mejores plantillas de sistemas mágicos para autores de fantasía y diseñadores de juegos.

Si alguna vez has estado escribiendo una escena de fantasía y de repente te has preguntado: «¿Este carácter puede realmente hacer eso?», has entrado de lleno en el territorio de los sistemas mágicos.

Un sistema mágico es simplemente el conjunto de reglas que explica cómo funciona la magia en tu mundo: qué es posible, qué no lo es y qué cuesta cuando alguien traspasa los límites.

¿El inconveniente? Tienes que construir ese sistema desde cero. Ahí es donde las plantillas de sistemas mágicos pueden ayudarte.

Puedes utilizarlas para dar forma a la lógica que hay detrás de tu magia, tanto si quieres algo suave y misterioso como estructurado y basado en reglas, junto con listas de control para mantener la coherencia entre capítulos o campañas. También verás ejemplos que ilustran cómo cada habilidad mágica está vinculada a los intereses reales de la historia.

Al final, tendrás una referencia clara y útil que te permitirá escribir escenas con confianza y hará que tus lectores (o jugadores) piensen: «Sí, eso tiene sentido».

Así que, tanto si buscas crear un nuevo sistema mágico como resolver un conflicto dentro de la historia, ¡una de estas plantillas tiene lo que necesitas!

Las 13 mejores plantillas de sistemas mágicos de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas de planificación de sistemas mágicos de ClickUp y la comunidad:

¿Qué son las plantillas de sistemas mágicos?

Una plantilla de sistema mágico es un marco estructurado que ayuda a los escritores, diseñadores de juegos de rol y creadores de fantasía a definir y organizar cómo funciona la magia en su mundo. Describe la fuente de poder del sistema, las reglas, las limitaciones, los costes y cómo diferentes personas acceden a él o lo controlan.

En la escritura fantástica, esta plantilla actúa como un modelo para la coherencia lógica.

Esto garantiza que los usuarios de magia, desde magos y brujas hasta lanzadores de hechizos elementales, operen bajo límites claros para que el lector comprenda lo que es posible y lo que no.

¿Qué hace que una plantilla de sistema mágico sea buena?

Una plantilla de sistema mágico bien diseñada suele incluir secciones para describir hechizos, habilidades, fuentes de energía y las consecuencias de romper las reglas establecidas.

También se ajusta a las Leyes de la Magia de Sanderson, lo que te ayuda a establecer la conexión entre tu historia, tus personajes y tu trama a través de causas y efectos predecibles.

La plantilla ideal de sistema mágico debería incluir:

Secciones claras para la fuente, las reglas, los límites y los costes del uso de la magia.

Indicaciones para definir hechizos, habilidades y fuentes de energía con resultados lógicos.

Un marco para equilibrar los sistemas mágicos blandos y duros y lograr un mejor control de la narración.

Espacio para registrar consecuencias y excepciones, de modo que los poderes se mantengan coherentes.

Enlaces a tu plantilla de construcción de mundos, conectando a los usuarios de magia, la sociedad y la trama.

Las 13 mejores plantillas gratuitas de sistemas mágicos

La creación de mundos se complica rápidamente.

Esto se parece a los primeros borradores en Docs, las tarjetas de escena en un tablero, las reglas de los hechizos en una hoja de cálculo y los comentarios de los compañeros en el correo electrónico. Eso es Work Sprawl en acción, y mata silenciosamente el impulso.

ClickUp reúne todo en un único entorno de trabajo de IA convergente, para que tus capítulos, tradiciones, reglas del sistema mágico y tareas convivan juntos.

Además, obtienes IA para resumir notas, mostrar contexto y convertir ideas en acciones.

Con ClickUp, puedes centrarte en diseñar poderes, límites y consecuencias, en lugar de buscarlos en diferentes pestañas. Ahora, elijamos las plantillas adecuadas para que tu sistema mágico sea claro, coherente y divertido de escribir. ✨

1. Plantilla de planificación de libros de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Visualiza tus capítulos, tramas y arcos de carácteres de un vistazo con la plantilla de planificación de libros de ClickUp.

Los borradores, las notas sobre la tradición, las tarjetas de carácter y un documento sobre el sistema mágico en constante crecimiento no deben estar dispersos en hojas de cálculo. La plantilla de planificación de libros de ClickUp mantiene los capítulos, los escenarios, los caracteres y la tradición del mundo organizados en un solo lugar.

Incluso puedes almacenar tu plantilla de sistema mágico en ClickUp Docs para correlacionar reglas, límites y costes, y mostrar cómo diferentes personas acceden a la magia, ya sea dura o blanda, justo al lado de tus borradores de historia.

La plantilla incluye estados claros (preescritura, edición, revisión y publicación), campos personalizados para personajes y tramas, y múltiples vistas, como capítulos, prioridades y el proceso de escritura. * Te ayuda a dividir las grandes metas en tareas más pequeñas, realizar el seguimiento del progreso y realizar el uso compartido de las actualizaciones fácilmente.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Organiza capítulos, escenas, personajes, escenarios y tradiciones en un entorno de trabajo que se adapta a tu borrador.

Almacena una plantilla de sistema mágico estructurada (fuentes, reglas, límites, consecuencias y acceso a la magia) justo al lado del manuscrito.

Cambia de vista para gestionar la investigación, los cronogramas y las prioridades sin perder el hilo creativo.

Colabora con editores o autores y mantén los comentarios vinculados a la página, escena o regla exacta.

✨ Ideal para: autores de fantasía y diseñadores de juegos de rol que correlacionan reglas mágicas, realizan el seguimiento de los usuarios de magia y sincronizan la tradición del mundo con la trama.

💡 Consejo profesional: Crear un sistema mágico coherente requiere detalle, iteración y estructura, y ahí es donde entra en juego ClickUp Brain. Úsalo para generar nuevas secciones para tu sistema (como reglas, costes o fuentes de poder), resumir la tradición o sugerir ajustes de equilibrio en las plantillas. Incluso puedes automatizar secciones recurrentes utilizando campos de IA y mantener las ideas sincronizadas entre documentos, listas y tableros. Con ClickUp Brain aprendiendo el contexto de tu entorno de trabajo, cada mejora se vuelve más rápida e inteligente, para que puedas centrarte en contar historias, no en la configuración. Genera nuevas secciones, perfecciona la tradición y equilibra las reglas de tu sistema mágico sin esfuerzo con las herramientas del entorno de trabajo impulsadas por IA de ClickUp Brain.

2. Plantilla de esquema de historia de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Define escenas, tramas y arcos de carácter con la plantilla de esquema de historia de ClickUp.

Las grandes historias siguen una estructura clara. La plantilla de esquema de historia de ClickUp te ayuda a planear tramas, dar forma a los caracteres y realizar el seguimiento de los momentos clave de la historia con claridad. Puedes esbozar actos, escenas y puntos de inflexión, al tiempo que anotas cómo las reglas mágicas, los límites o los hechizos influyen en cada evento.

La plantilla incluye estados sencillos como «Idea», «Borrador», «Edición» y «Completo», junto con campos para capítulos y fases. Todo queda ordenado y con visibilidad, desde los arcos de los personajes hasta los detalles de la construcción del mundo.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

El mapa muestra actos y escenas en una vista sencilla.

Conecta caracteres , tramas y usuarios de magia sin problemas.

Mantén la lógica mágica coherente en todos los capítulos.

Sigue claramente el progreso desde la idea hasta su completación.

✨ Ideal para: Escritores y creadores de juegos de rol que organizan la estructura de la historia, los arcos de los caracteres y los sistemas mágicos en un flujo de trabajo limpio.

📮 ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades —para generar contenido, analizar datos y mucho más— podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles e industrias. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña para hacerle una pregunta a la IA cada vez, los costes asociados al cambio de contexto y al cambio de pestaña se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Vive en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende las indicaciones de texto sin formato y te da respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Experimenta una mejora del doble en tu productividad con ClickUp!

3. Plantilla de guion gráfico de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Esboza escenas, diálogos y efectos en secuencia con la plantilla de guion gráfico de ClickUp.

Toda fantasía comienza con una visión, una sola escena que enciende la chispa. La plantilla de guion gráfico de ClickUp te ayuda a capturar esa visión. Luego, puedes convertirla fácilmente en una secuencia clara de momentos que dan forma a tu mundo.

Imagina cómo sería la primera vez que tus usuarios de magia canalizan el poder. Cada fotograma puede mostrar los elementos, las emociones y la energía que se mueven a través del cuerpo del lanzador. Puedes añadir bocetos, capturas de pantalla o notas para planear cómo se ven y evolucionan los hechizos.

La pizarra lista para usar facilita el inicio y aún más el uso compartido. Puedes planear transiciones, ajustar el ritmo y colaborar con coautores o artistas en tiempo real.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza la magia, los caracteres y las escenas en una sola vista.

Mantén la coherencia en el tono y el movimiento en cada fotograma.

Planifica los momentos clave con la facilidad del arrastrar y soltar.

Colabora con otros para perfeccionar el aspecto y el estilo de tu historia.

✨ Ideal para: autores de fantasía, creadores de juegos y cineastas que diseñan sistemas mágicos visuales y secuencias narrativas.

4. Plantilla de planificación de historias de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Visualiza los roles, rasgos y poderes de los caracteres en una sola vista con la plantilla de planificación de historias de ClickUp.

Planificar una historia significa hacer malabarismos con los personajes, los escenarios, las escenas y las reglas mágicas. La plantilla de planificación de historias de ClickUp lo reúne todo en un solo lugar. Describe a las personas y los lugares, divide las escenas en pasos y mantén los hilos de la trama alineados con tu sistema mágico.

Esta plantilla es fácil de usar para principiantes y rápida de configurar. Obtienes una carpeta lista para usar con dos vistas principales, Lista y Documento, para que puedas esbozar los ritmos y mantener notas más detalladas una al lado de la otra.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Almacena descripciones de caracteres y escenarios junto a los desgloses de las escenas.

Vincula usuarios de magia , hechizos y habilidades directamente con los momentos clave de la trama.

Cambia entre listas rápidas y documentos completos sin cambiar de herramienta.

Utiliza estados detallados para ver el progreso de un vistazo.

✨ Ideal para: Escritores y diseñadores de juegos de rol que desean un hub único para la creación de mundos, la planificación de escenas y las notas de plantillas de sistemas mágicos.

💡 Consejo profesional: Cuando tus ideas y notas abarcan varias herramientas (documentos, Drive, Figma o Notion), es difícil mantener el avance de la historia. ¿Y si pudieras expresarlo todo en una sola herramienta? Puedes redactar argumentos, buscar en diferentes aplicaciones, dictar nuevos conceptos de hechizos con la función Talk to Text de ClickUp Brain Max y consultar rápidamente referencias sobre tradiciones, mecánicas o sistemas elementales sin interrumpir tu flujo creativo. Es como dotar a tu proceso creativo de un asistente impulsado por IA que mantiene todo tu universo mágico a un solo comando de distancia.

5. Plantilla de documento de diseño de juegos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Describe la mecánica, las metas y los activos en un solo lugar con la plantilla de documento de diseño de juegos de ClickUp.

Para crear un juego se necesita una única fuente de información veraz. La plantilla de documento de diseño de juegos de ClickUp te ofrece un único lugar donde definir la mecánica, las reglas, los niveles, los caracteres y el sistema mágico que los impulsa.

Puedes establecer metas, esbozar bucles centrales y enumerar activos para que los equipos avancen al unísono desde la presentación hasta el lanzamiento. Utiliza listas de tareas para dividir las funciones en tickets. Añade notas sobre habilidades, hechizos, costes energéticos y limitaciones para que el acceso de los jugadores a la magia se mantenga equilibrado y el sistema no rompa tu historia.

🌻 Por qué te gustará esta plantilla:

Documenta la visión del juego , la mecánica básica, la interfaz de usuario, el audio y la historia en un solo hub.

Vincula las reglas mágicas a misiones, encuentros y notas de equilibrio.

Detecta a tiempo las deficiencias de diseño con hitos claros y propiedad.

Comparte actualizaciones rápidamente para que los equipos vean lo que está terminado y lo que queda pendiente.

Realiza un seguimiento del progreso con vistas como Lista, Gantt, Carga de trabajo y Calendario.

✨ Ideal para: equipos de juegos de mesa y videojuegos que diseñan sistemas mágicos, definen mecánicas y mantienen la producción organizada desde el concepto hasta el lanzamiento.

👀 Dato curioso: la magia «Vanciana » (el modelo en el que se basaba el D&D primitivo) hace que los lanzadores memoricen un hechizo, lo lancen y luego lo olviden, lo que supone un límite integrado sin necesidad de llevar un registro adicional.

6. Plantilla de tablero de visión de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Captura símbolos, metas y temas en una sola vista con la plantilla ClickUp Vision Board.

La plantilla ClickUp Vision Board te permite recopilar y visualizar tus ideas en un espacio inspirador. Tanto si estás definiendo la estructura de las órdenes mágicas, la naturaleza de las fuentes de poder o motivos visuales como sigilos y elementos, esta plantilla te ayuda a ver cómo tu mundo cobra vida.

Puedes fijar imágenes, bocetos y notas para crear conexiones visuales entre hechizos, habilidades y su impacto emocional o social. Las vistas «Tablero de visión» y «Prioridad» mantienen tus ideas enfocadas, mientras que la vista «Empezar aquí» te ofrece un camino claro a seguir.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Visualiza jerarquías mágicas , símbolos y flujos de energía.

Conecta tus metas creativas con elementos concretos de la historia.

Mantén la inspiración con imágenes que evolucionan con tu borrador.

Prioriza y realiza el seguimiento de las ideas a medida que se desarrolla tu sistema mágico.

✨ Ideal para: autores y diseñadores de fantasía que visualizan sistemas mágicos, símbolos e inspiración creativa en un único hub visual.

7. Plantilla de tablero de inspiración de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Recopila imágenes, colores y motivos en un espacio colaborativo con la plantilla Mood Board de ClickUp.

La plantilla Mood Board de ClickUp proporciona un espacio específico para recopilar el aspecto y la atmósfera de tu mundo antes de empezar a definir escenas, hechizos o diseños de personajes.

Úsalo para correlacionar jerarquías mágicas, culturas y entornos: una sección para artefactos, otra para efectos de hechizos y otra para ubicaciones o facciones. Como está construido en ClickUp Whiteboards, puedes arrastrar y cambiar el tamaño de los elementos, agruparlos y añadir notas rápidas o comentarios para que cada elemento visual tenga contexto.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Recopila imágenes, capturas de pantalla y bocetos de hechizos, artefactos, caracteres y ubicaciones en un espacio colaborativo.

Organiza los elementos visuales en secciones flexibles (por ejemplo, elementos, facciones, culturas o fuentes de poder) para que cada grupo cuente una historia clara.

Añade notas, rótulos y comentarios junto a cada recurso para capturar reglas, estado de ánimo o tradiciones mientras las ideas están frescas.

Realiza el uso compartido del tablero con autores, artistas o probadores para que todos puedan reaccionar, sugerir cambios y ponerse de acuerdo sobre el tono de forma asincrónica.

Enlaza imágenes clave a tareas de ClickUp para arte conceptual, capítulos, encuentros o activos de marketing, manteniendo la ejecución vinculada a la estética.

✨ Ideal para: autores de fantasía, equipos de juegos de rol y directores artísticos que recopilan inspiraciones y referencias culturales para crear un sistema mágico coherente.

💡 Consejo profesional: fija tu ambiente en el tablero de estado de ánimo y, a continuación, abre ClickUp Pizarra para correlacionar escuelas, fuentes, costes y límites en un lienzo infinito. Construye tu mundo con indicaciones detalladas a través de ClickUp Brain en ClickUp Pizarras. Así es como puedes utilizarlo para crear mundos mágicos: Coloca notas adhesivas, figuras y conectores para mostrar la causa y el efecto. Con un solo clic, cualquier nota adhesiva se convierte en una tarea (persona asignada, fecha límite), por lo que los ajustes de equilibrio se envían.

Incorpora documentos para tu plantilla de sistema mágico y vincula tareas enlazadas para escenas que dependan de cada regla.

Chatea en línea con comentarios fijados para mantener el contexto.

Pide a ClickUp Brain que resuma grupos, detecte lagunas y realice comprobaciones del tipo «¿qué se rompe si X?».

Reutiliza sellos/bloques (Nombre · Coste · Riesgo · Contador) para mantener la coherencia y, a continuación, presenta el modo de tu sistema a los autores o probadores.

8. Plantilla de lluvia de ideas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Captura, clasifica y desarrolla ideas en un solo lugar con la plantilla de lluvia de ideas de ClickUp.

La plantilla de lluvia de ideas de ClickUp te ayuda a capturar, organizar y refinar las chispas de ideas para convertirlas en historias completas para tu sistema mágico o diseño de juego. Anota reglas, hechizos, fuentes de energía o giros creativos, todo en un espacio compartido.

Utiliza listas para agrupar ideas, etiqueta las mejores y muévelas a través de fases como «Pendiente», «En curso» y «Completada». Tanto si estás escribiendo una novela fantástica, planificando una campaña o diseñando mecánicas mágicas, esta plantilla mantiene todas las ideas visibles y fáciles de ampliar.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Recopila y perfecciona ideas creativas en una sola vista.

Estructura la lluvia de ideas en torno a reglas , poderes o conceptos del mundo .

Colabora fácilmente con notas, etiquetas y comentarios.

Convierte las mejores ideas en pasos prácticos.

✨ Ideal para: Escritores, diseñadores de juegos de rol y equipos creativos que realizan lluvias de ideas sobre sistemas mágicos, ideas para tramas o mecánicas fantásticas de forma colaborativa.

9. Plantilla de redacción de contenido de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Redacta titulares, subtítulos y textos pulidos en un documento estructurado con la plantilla de redacción de contenido de ClickUp.

Escribir una historia convincente requiere tiempo y concentración. La plantilla de redacción de contenidos de ClickUp mantiene a los autores de fantasía y a los equipos de juegos de rol al día mientras redactas códices de hechizos, reglas del sistema, bestiarios y artículos relacionados con tu magia. Planifica lanzamientos, asigna plazos y gestiona revisiones en un solo lugar.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Organiza temas, esquemas y revisiones en un solo documento.

Realiza un seguimiento del progreso con estados y plazos en todo tu proceso de creación de contenido.

Colabora en tiempo real para realizar ediciones y aprobaciones.

Reutiliza la estructura para registros de construcción de mundos o documentación de tradiciones.

Las vistas Lista, Calendario y Gantt mantienen cada entrada en movimiento, desde el borrador hasta su publicación.

✨ Ideal para: Escritores, editores y narradores que gestionan múltiples borradores, entradas de tradiciones o artículos relacionados con sistemas mágicos o la construcción de mundos.

👀 Dato curioso: La palabra « hechizo » originalmente significaba «historia» o «discurso» en inglés antiguo; solo más tarde adquirió un sentido mágico. Intenta nombrar los hechizos como frases habladas para reflejar esas raíces.

10. Plantilla de tablero Kanban de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de tu progreso en la creación de magia con la plantilla de tablero Kanban de ClickUp.

Realiza un seguimiento de tu sistema mágico en forma de producción creativa. La plantilla de tablero Kanban de ClickUp te permite clasificar hechizos, habilidades y tareas de tradición en fases claras: Concepto, Definido, Perfeccionado, En curso, Revisión y Terminado.

Mueve las tarjetas a medida que se consolidan las reglas, los límites y las consecuencias. De esta manera, puedes dividir las grandes ideas y los grandes bloques en pequeños pasos.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Visualiza el progreso de los hechizos , poderes y documentos del sistema de un solo vistazo.

Utiliza los estados (Abierto, En curso, Revisión, Bloqueado, Cerrado) para mantener el flujo de trabajo.

Añade campos para el elemento, la escuela, el coste o notas de acceso a la magia .

Detecta los obstáculos a tiempo y mantén una comunicación fluida entre escritores y diseñadores.

✨ Ideal para: Autores de fantasía y equipos de juegos de rol que clasifican los trabajos mágicos por fases, mantienen reglas de equilibrio y sincronizan las actualizaciones entre capítulos, misiones y mecánicas.

Mira: ¿Quieres diseñar tu sistema mágico, trazar la historia o crear mecánicas de juego de forma visual? En este vídeo, analizamos las mejores herramientas de mapeo, comparando sus funciones y puntos fuertes para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu juego o marco mágico.

11. Plantilla de ClickUp ChatGPT Prompts para escritura fantástica

Consigue una plantilla gratuita Pon en marcha ideas y escenas con indicaciones ya preparadas dentro de la plantilla ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing.

La plantilla « » (Temas para escribir fantasía ) de ClickUp ChatGPT te ofrece indicaciones ya preparadas para inspirarte en cuanto a comienzos, giros argumentales, caracteres y detalles del mundo. Genera ganchos, misiones y ritmos de escena en cuestión de minutos.

Captura las mejores frases y luego refínalas para que se adapten a tu sistema mágico, desde misterios mágicos suaves hasta reglas y límites claramente definidos.

Puedes redactar, realizar la edición y guardar todo en un solo lugar, para que la inspiración se traslade directamente a tu flujo de trabajo.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Paquetes de indicaciones para aperturas, caracteres, giros argumentales y creación de mundos .

Captura rápida de hechizos , habilidades e ideas para la trama sin perder el contexto.

Listas y vistas para ordenar ideas por capítulo, punto de vista o usuarios de magia .

Transición fluida desde la lluvia de ideas hasta la redacción y revisión.

Utiliza el documento anidado para almacenar 10 indicaciones de género, además de un banco de indicaciones más amplio.

✨ Ideal para: Escritores de fantasía y creadores de juegos de rol que desean indicaciones rápidas y estructuradas para construir mundos, dar forma a los caracteres y crear sistemas mágicos de manera eficiente.

12. Plantilla de sistema mágico de Scribd

vía Scribd

Aporta lógica a tu magia con la plantilla de sistema mágico de Scribd. Este marco guiado te ayuda a definir las leyes mágicas de tu mundo: cómo funciona, quién lo ejerce y qué cuesta. Perfecto para autores y diseñadores de juegos, transforma ideas vagas en sistemas estructurados que parecen reales y con sentido.

Explorarás orígenes, reglas, fuentes, usuarios, mecánicas y consecuencias sociales. Esto garantiza que la magia de tu historia se fortalezca gradualmente. Ya sea que estés creando hechicería elemental, poder divino o magia basada en artefactos, esta lista de control mantiene todo consistente y coherente.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Aclara cómo funciona la magia y qué la gobierna.

Equilibra poder, límites y consecuencias .

Fomenta una creación de mundos más profunda y realista .

Ideal para esbozar sistemas de hechizos únicos o tradiciones de juegos de rol.

✨ Ideal para: Escritores y diseñadores de juegos que crean sistemas mágicos lógicos, complejos y creíbles.

13. Plantilla de sistema mágico de Documentos de Google

a través de Documentos de Google

La plantilla de sistema mágico de los Documentos de Google es una herramienta imprescindible para escritores y maestros de juegos que desean una forma estructurada de trazar la magia de su mundo. Te guía a través de todos los elementos clave, desde definir quién puede usar la magia hasta aclarar sus orígenes, reglas y consecuencias.

Basado en plantillas utilizadas de forma compartida por la comunidad, como «Plantilla de sistema mágico 1. 1», es perfecto para cualquiera que desee flexibilidad. Cada sección, como Fuente de energía, Ayudas para lanzar hechizos, Inconvenientes y Percepción social, mantiene tu magia coherente y creíble a lo largo de tu historia o campaña.

🌻 Por eso te gustará esta plantilla:

Gratis, editable y apto para principiantes.

Abarca todo, desde la mecánica de los poderes hasta el impacto en el mundo .

Ayuda a mantener la coherencia y el equilibrio a lo largo de tu historia.

Fácil de copiar, rellenar y consultar dentro de Google Drive.

✨ Ideal para: Escritores y creadores de juegos de rol que desean una guía ligera y estructurada para diseñar sus propios sistemas mágicos de forma colaborativa o individual.

👀 Dato curioso: Mana proviene de las culturas polinesias/melanesias y se refiere al poder o la autoridad espiritual, no solo a una barra de recursos azul. Piensa en cómo el acceso a la magia podría moldear la sociedad.

Crea mundos que funcionan como por arte de magia con ClickUp.

Las grandes historias se construyen, refinan y organizan como los mejores sistemas de magia.

Hemos revisado las mejores plantillas para dar forma a la lógica, la tradición y las leyes del poder de tu mundo. Pero si quieres un espacio donde tus ideas, borradores y diseños convivan juntos, ClickUp es el verdadero libro de hechizos.

Con ClickUp, puedes planificar tus capítulos, organizar tus mundos, visualizar guiones gráficos e incluso co-crear con IA.

Tanto si te inclinas por un sistema mágico suave que deja espacio para la sorpresa como si diseñas un sistema mágico único con habilidades mágicas claramente cuantificadas, busca intercambios de igual valor (poder por precio), para que tu mundo resulte justo cuando la magia elemental se encuentra con lo mundano.

Al escribir fantasía, deja que las consecuencias afecten tanto al alma como al cuerpo: curaciones que agotan literalmente al lanzador y reglas que se difuminan en la zona gris, de modo que cada elección de hechizo tenga su peso.

Regístrate hoy mismo en ClickUp y empieza a conjurar mundos que funcionen tan bien como tu imaginación. ✨