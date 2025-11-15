Los 10 mejores agentes de voz con IA para 2025 (con casos de uso)

La inteligencia artificial está influyendo en las interacciones basadas en la voz en todos los sectores. De hecho, se prevé (previsión) que el mercado mundial de los agentes de IA de voz crezca hasta alcanzar la enorme cifra de 47 500 millones de dólares, con una tasa compuesta de crecimiento anual de alrededor del 34,8 %.

Gracias a sus capacidades de aprendizaje profundo, los agentes de voz con IA han pasado de la simple programación de citas a tareas más complejas, como la resolución de problemas técnicos mediante flujos de trabajo guiados, la resolución de conflictos y la evaluación de las intenciones y el presupuesto de los clientes para proponerles productos y soluciones relevantes.

En este artículo, exploraremos los mejores agentes de voz con IA y cómo están ayudando a las empresas a tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos, al tiempo que mejoran la experiencia de los clientes.

Agentes de voz con IA de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa rápida de todas las herramientas que han entrado en nuestra lista 👇.

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios ClickUp Equipos que priorizan la productividad y desean una gestión de tareas basada en voz Tamaño del equipo: cualquiera Agentes IA, conversión de voz a texto, toma de notas en reuniones, búsqueda en el entorno de trabajo. Gratis para siempre, planes de pago desde 7 $ al mes. ElevenLabs Clonación de voz ultrarrealista y TTS Tamaño del equipo: Creadores, equipos de soporte Clonación de voz, RAG, variables dinámicas, baja latencia. Plan Free, planes de pago desde 5 $ al mes. Lindy Automatización de flujos de trabajo de voz sin código Tamaño del equipo: pymes, equipos de operaciones Constructor visual, flujos multiagente, más de 4000 integraciones. plan Free, Pro desde 49,99 $ al mes. Deepgram Desarrolladores que crean herramientas de voz con IA personalizadas Tamaño del equipo: organizaciones con gran presencia tecnológica API de ASR/TTS, inteligencia de audio, controles durante la llamada. Nivel gratuito, de pago a partir de 4000 $ al año. Synthflow Diseño visual del flujo del agente de voz Tamaño del equipo: Agencias, equipos de ventas Constructor de arrastrar y soltar, ajuste de voz, desencadenantes de app. (versión de) prueba gratuita, planes desde 450 $ al mes. Vapi Creación de una infraestructura de voz con IA escalable Tamaño del equipo: equipos de desarrollo, infraestructura de llamadas Infraestructura de voz en tiempo real, pruebas en entornos aislados, medidas de seguridad. Gratis, pago por uso, precios para corporación. Retell IA Realización de llamadas por lotes y supervisión de llamadas Tamaño del equipo: BPO de corporación Llamadas por lotes, identificador de llamadas con marca, análisis Gratis, desde 0,07 $/min, precios para empresas. Cognigy Centros de llamadas de la corporación Tamaño del equipo: Grandes operaciones de llamadas Enrutamiento de llamadas, pago durante la llamada, memoria larga. Precios personalizados Murf. ai Voces en off con IA con calidad de estudio Tamaño del equipo: Creadores, especialistas en marketing Editor de voz, integración con Canva/Slides, sincronizar voz. Gratis, de pago desde 29 $ al mes. Bland Campañas de voz salientes escalables Tamaño del equipo: Equipo de ventas, operaciones sanitarias Constructor visual, acciones CRM, infraestructura con escalado automático. Precios personalizados

¿Qué debe buscar en los agentes de voz con IA?

La elección adecuada depende totalmente de tu caso de uso específico y de los requisitos de tu empresa. Sin embargo, hay algunos factores imprescindibles que debes tener en cuenta:

Latencia y rendimiento en tiempo real: Da prioridad a los agentes de IA de voz con baja latencia. Si tu caso de uso requiere conversaciones naturales, busca un tiempo de respuesta inferior a 800 milisegundos.

Precisión y fiabilidad: busca un agente de voz con IA que pueda transcribir con precisión el habla humana, incluso con diferentes idiomas, acentos y ruidos de fondo.

Personalización y control: determina el nivel de control que deseas sobre tu voz de IA, ya sea ajustando las características de la voz, seleccionando modelos de IA o entrenándola en tu base de conocimientos interna para mantener la coherencia de la marca.

Integraciones: elige una herramienta que sea fácil de conectar con tus sistemas existentes, incluidos CRM, servicios de asistencia técnica y otras bases de datos con conectores y API integrados.

Seguridad y cumplimiento normativo: busca funciones de seguridad como el cifrado de extremo a extremo y la supresión de información de identificación personal (PII), así como el cumplimiento de normas como SOC 2 y el RGPD.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Los mejores agentes de voz con IA

ClickUp (ideal para equipos que necesitan productividad e integración de voz con IA)

ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, reduce la dispersión laboral y combina tareas, proyectos, documentos, metas y chat en un único entorno de trabajo colaborativo.

ClickUp Brain es un asistente de IA integrado en ClickUp para aumentar la productividad e integrar funciones de voz en la gestión de proyectos.

Con ClickUp Brain, puedes:

Genera ideas, crea resúmenes y delega tareas.

Crea notas de reuniones para sprints semanales.

Crea agentes de IA personalizados para cualquier tarea sin necesidad de código.

Busca en tareas, documentos, chats y herramientas para obtener respuestas instantáneas con todo el contexto.

Habla para dejar las tareas pendientes en tu entorno de trabajo.

Piensa en ello como una inteligencia central que establece la conexión entre todos los aspectos de tu trabajo. Los agentes de IA y las funciones de conversión de voz a texto son fundamentales para Brain.

Los agentes de ClickUp AI son asistentes autónomos e inteligentes que pueden razonar, responder y ejecutar tareas en todo tu entorno de trabajo. Puedes crear un agente para responder a las preguntas del equipo, automatizar tareas repetitivas o crear agentes personalizados desde cero para las necesidades específicas de tu empresa.

Dado que nuestros agentes se basan únicamente en aplicaciones internas, como ClickUp Documento y ClickUp AI Notetaker, como bases de conocimiento vivas, cada acción está respaldada por información fiable y actualizada.

Crea e implementa agentes de ClickUp AI que pueden razonar, responder y ejecutar tareas en tu entorno de trabajo.

Utiliza la función Talk-to-Text de ClickUp para integrar las capacidades de voz en tu entorno de trabajo.

Supongamos que quieres recibir una actualización de un miembro del equipo. Solo tienes que pulsar «fn» y hablar como si estuvieras hablando con tu asistente: «¿Puedes pedirle a Jamie que dé prioridad al documento de planificación del Sprint y me lo envíe antes de mañana a las 5 de la tarde?». ClickUp Brain enlazará automáticamente a las personas, los documentos y las tareas adecuadas.

Di quién, cuándo y qué quieres comunicar, y deja que la función de conversión de voz a texto de ClickUp haga mención a personas, establezca enlaces entre documentos y programe eventos.

Además, puedes convertir la voz en texto desde tus dispositivos Android o iPhone. Dicta notas, tareas y documentos sin preocuparte por pausas irregulares o errores. Con la función AI Auto-Edit, ClickUp perfecciona el texto en tiempo real. Nuestra herramienta cuenta con compatibilidad con más de 50 idiomas y entiende las @menciones contextuales y los enlaces para conectar el trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp AI Agents: crea e implementa agentes de IA sin código para automatizar tareas, proporcionar respuestas autónomas y gestionar proyectos. Utiliza agentes listos para usar, como el gestor de proyectos y el guardián de plazos, o crea agentes personalizados desde cero.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Habla para añadir notas, tareas y documentos a tu entorno de trabajo. Nuestra herramienta entiende más de 50 idiomas y convierte el habla en texto en tiempo real con @mentions sensibles al contexto y los enlazados automáticamente. Habla para añadir notas, tareas y documentos a tu entorno de trabajo. Nuestra herramienta entiende más de 50 idiomas y convierte el habla en texto en tiempo real con @mentions sensibles al contexto y los enlazados automáticamente.

ClickUp AI Notetaker : Genera notas y transcripciones de reuniones con IA a partir de reuniones de Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. Captura debates, crea resúmenes y extrae elementos de acción.

Haz preguntas contextuales en ClickUp Tasks y Docs: utiliza la IA para obtener respuestas instantáneas y ricas en contexto de todo tu entorno de trabajo de ClickUp y de aplicaciones conectadas como Google Drive y Salesforce.

ClickUp: Límites

La app, aplicación refleja el diseño rico en función de la plataforma web y, en ocasiones, puede resultar abrumadora.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 450 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de G2:

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

2. Eleven Labs (el mejor para la conversión de texto a voz ultrarrealista y la clonación)

vía ElevenLabs

ElevenLabs Agents Platform te permite implementar agentes de voz con IA en la web, dispositivos móviles o telefonía en cuestión de minutos. Crea algunas de las voces de IA más realistas, nada que ver con las interacciones robóticas de las que todos nos hemos cansado.

Puedes elegir entre más de mil voces de IA en 32 idiomas o clonar tu propia voz utilizando una muestra corta (de 1 a 2 minutos) para tener un control total sobre la voz de tu marca.

Una vez configurado el ajuste de voz base, siempre puedes ajustar el tono, el acento y el ritmo de las voces de IA para adaptarlas a diferentes idiomas, regiones o tipos de clientes.

Cabe destacar que los agentes de voz de ElevenLabs utilizan un modelo optimizado de turnos con una latencia ultrabaja (~75 ms+). Esto significa que pueden entender las pausas, los solapamientos y las interrupciones para reformular las respuestas en tiempo real. Así, cuando los clientes interrumpen o hablan al mismo tiempo que el agente, este responde como lo harías tú en una conversación real.

Las mejores funciones de ElevenLabs

Utiliza la función integrada Retrieval-Augmented Generation (RAG) para alimentar a los agentes con documentos internos de la empresa, preguntas frecuentes y URL, de modo que puedan recuperar y proporcionar respuestas acordes con la marca.

Añade variables dinámicas y anulaciones para personalizar las interacciones sin entregar datos confidenciales de los clientes a la configuración básica del agente.

Conecta tu agente a herramientas internas y API para actuar como desencadenante de acciones del mundo real, como reservar citas o actualizar pedidos.

Límites de ElevenLabs

Aunque la calidad de voz es alta, algunos usuarios consideran que la función de doblaje de voz es mediocre y nota la falta de opciones de personalización avanzadas.

Precios de ElevenLabs

Free

Starter: 5 $ al mes

Creador: 11 $ al mes

Pro: 99 $ al mes

Escala : 330 $ al mes.

Empresa : 1320 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de ElevenLabs

G2: 4,5/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Elevenlabs?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ElevenLabs es la increíble calidad y realismo de las voces. Suenan naturales, atractivas y son muy versátiles, lo que las hace perfectas para proyectos profesionales.

3. Lindy (el mejor para automatizar flujos de trabajo empresariales complejos)

vía Lindy

Lindy es una plataforma de asistente de IA sin código que te ayuda a automatizar los procesos empresariales mediante potentes agentes. La herramienta ofrece el enfoque más sencillo para crear agentes de IA de voz.

Puede configurar los flujos de llamadas mediante un generador visual en el que solo tiene que arrastrar y soltar los pasos, establecer la conexión entre ellos mediante ramificaciones lógicas y decidir qué desencadenante provoca una acción.

Básicamente, obtienes total autonomía sobre cómo interactúan los agentes, a quién notifican y qué es lo pendiente. La autonomía es eficaz para llamadas predecibles, como flujos de trabajo IVR, programación de citas y mucho más.

Más allá de las interacciones de voz, Lindy te ayuda a automatizar las tareas posteriores a las llamadas. Puedes añadir pasos al flujo de trabajo para registrar llamadas, actualizar registros de CRM, enviar resúmenes de conversaciones y actuar como desencadenante en miles de apps y servicios.

Las mejores funciones de Lindy

Elige entre plantillas de agentes de IA de voz listas para usar o describe tu flujo de voz a Lindy AI y deja que lo cree por ti en solo unos minutos.

Diseña flujos de trabajo con varios agentes que permitan a un agente iniciar conversaciones y desviar llamadas a otro.

Integra y conecta tus flujos de trabajo de IA con más de 4000 aplicaciones de terceros, incluyendo CRM, bases de datos, sistemas telefónicos y mucho más.

Límites de Lindy

Dado que no es un agente de IA de voz típico, carece de los matices y el conjunto de funciones necesarios para las interacciones de voz en tiempo real.

Precios de Lindy

Free

Pro: 49,99 $ al mes

Empresa: 199,99 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Lindy

G2: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lindy?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me gusta lo intuitivo y fácil de usar que es Lindy. Los flujos de automatización son fáciles de crear y la asistencia de IA agiliza considerablemente la generación de clientes potenciales y el seguimiento.

4. Deepgram (el mejor para agentes de voz con IA basados en API)

vía Deepgram

Deepgram es una plataforma de IA de voz creada para desarrolladores que desean tener un control total sobre su configuración.

Proporciona una única API de voz plug-and-play que puede integrar en su sistema de telefonía, sitio web o app, aplicación. La API incluye los populares modelos de reconocimiento de voz y síntesis de voz de Deepgram.

Puede reconstruir su pila de API de voz e incorporar sus propios modelos LLM y de conversión de texto a voz para obtener un mejor control y personalización.

Sin embargo, a diferencia de los creadores de agentes sin código, necesitas sólidos conocimientos de desarrollo backend para gestionar la lógica empresarial, los flujos de trabajo de los usuarios y las funciones específicas de las aplicaciones.

Las mejores funciones de Deepgram

Transcribe llamadas telefónicas con fondos ruidosos, como oficinas concurridas o centros de llamadas, con el modelo de reconocimiento de voz humana.

Organice el agente de voz utilizando la detección de interrupciones, la predicción de turnos, la llamada de función y el control durante la sesión para garantizar llamadas telefónicas fluidas.

Utiliza la inteligencia de audio integrada para detectar sentimientos, reconocer la intención del hablante, resumir conversaciones e identificar temas clave.

Límites de Deepgram

El habla rápida o superpuesta puede alterar la puntuación y la estructura del resultado, lo que significa que los usuarios tienen que limpiarlo manualmente en ocasiones.

Precios de Deepgram

Free

Crecimiento: más de 4000 $ al año.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Deepgram

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Deepgram?

Aquí tienes una reseña de G2:

La calidad de la transcripción es sólida, incluso cuando el audio no es nítido. Maneja muy bien el audio en tiempo real y la API de streaming tiene una latencia muy baja, lo que es una gran ventaja para las aplicaciones en directo.

5. Synthflow (el mejor diseñador visual de flujos de conversación)

a través de Synthflow

Con Synthflow, puedes crear agentes de IA utilizando indicaciones en lenguaje natural o cambiar al diseñador de flujos de arrastrar y soltar para tener un control total sobre el flujo y la lógica de las llamadas.

Una vez realizado el ajuste de la lógica, la herramienta te permite personalizar los agentes según el modelo de IA que utilizan y cómo interactúan con los clientes.

Con compatibilidad para más de 30 idiomas y edición de voz integrada, puedes configurar las voces de IA para jerga específica del sector, vocabulario personalizado, velocidad de habla, gestión de interrupciones y mucho más.

Para grandes agencias o empresas que gestionan múltiples clientes, Synthflow permite implementar agentes de Marca blanca en diferentes subcuentas.

Las mejores funciones de Synthflow

Elige entre plantillas de agentes de voz con IA listas para usar para llamadas en directo, incluidas llamadas de asistencia entrantes y llamadas de equipo de ventas, o crea agentes de voz personalizados con el diseñador de flujos.

Activa acciones en más de 200 apps, incluidos sistemas telefónicos, CRM y calendarios, añadiéndolas como pasos al flujo de trabajo del agente.

Implemente agentes de voz con IA con medidas de seguridad que garanticen que la IA extraiga datos de fuentes de conocimiento aprobadas para ofrecer respuestas precisas y seguras para la marca.

Límites de Synthflow

Algunos usuarios elaboran informes sobre una alta tasa de latencia y sobre la imposibilidad de continuar las conversaciones si se interrumpen a mitad de frase.

Precios de Synthflow

Versión de prueba gratuita disponible.

Pro: 450 $ al mes

Crecimiento: 900 $ al mes

Agencia: 1400 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Synthflow

G2: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Synthflow?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me gusta mucho la rapidez con la que se puede crear un flujo de llamadas de IA que suena natural y de conversación. La capacidad de diseñar una lógica ramificada para diferentes respuestas de clientes potenciales hace que parezca que un agente humano real está gestionando la llamada. Además, puedo automatizar acciones como calificar clientes potenciales, concertar citas y mucho más.

6. Vapi (el mejor para desarrolladores, API para productos de voz)

vía Vapi

Vapi es una plataforma pensada para desarrolladores que permite crear productos de IA de voz programables y altamente configurables a gran escala. Su enfoque basado en API permite a los equipos definir cómo se gestionan las llamadas mediante código personalizado, con un control profundo sobre la lógica y las indicaciones.

La infraestructura de audio en tiempo real de la herramienta ofrece una latencia inferior a 500 ms, incluso cuando se gestionan miles de llamadas simultáneas cada día. Además, las barreras de conversación integradas evitan las alucinaciones del modelo, por lo que las conversaciones siguen siendo naturales y reguladas al mismo tiempo.

Vapi trabaja bien con motores TTS/ASR externos, lo que te permite combinar proveedores como ElevenLabs para voz y Deepgram para ASR. Para los equipos que desean controlar el enrutamiento de llamadas y la facturación precisa, Vapi es una buena opción.

Las mejores funciones de Vapi

Elige entre miles de plantillas de agentes de voz listas para usar o configura la API de voz para controlar la voz, la lógica y el comportamiento del agente.

Utiliza el entorno de pruebas integrado para simular o probar agentes de IA con diferentes variaciones de indicaciones, voces y flujos antes de pasar a la fase de producción.

Gestiona las interrupciones durante las llamadas con herramientas como la intervención durante la llamada, las barreras de seguridad y el paso de contexto.

Límites de Vapi

Requiere la participación de desarrolladores para flujos de trabajo complejos e integraciones de sistemas.

Precios de Vapi

Free

Pago por uso: basado en el uso

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Vapi

G2: No hay suficientes opiniones.

Capterra: No hay suficientes opiniones.

7. Retell IA (el mejor para la implementación y supervisión de llamadas por lotes)

vía Retell IA

¿Buscas una plataforma de corporación para crear, probar y supervisar agentes de voz con IA escalables? Retell AI puede gestionar grandes volúmenes de llamadas con funciones integradas como llamadas por lotes, identificador de llamadas con marca y llamadas simultáneas.

Puedes crear agentes utilizando tanto un generador visual de flujos de conversación como potentes funciones de desarrollo a través de su API.

Los agentes se sincronizan automáticamente con tu base de conocimientos existente, como sitios web o documentos, y cuentan con un modelo nativo de turnos para gestionar las interrupciones durante las conversaciones reales. Sin embargo, puedes esperar una latencia de ~ 800 ms, superior al punto de referencia del sector.

Las mejores funciones de Retell /IA

Utiliza herramientas de llamadas por lotes para realizar campañas salientes con identificador de llamada de marca, seguimiento de conversiones y números de teléfono verificados, de modo que tus llamadas no se marquen como spam.

Evita los sistemas IVR con agentes de voz que pueden entender el contexto y pulsar los dígitos correctos en la dirección adecuada.

Supervise las campañas de llamadas, realice un seguimiento de las tasas de intento correcto, analice la opinión del usuario y la latencia general de las llamadas con un panel centralizado.

Límites de Retell IA

La clonación de voz no cuenta con compatibilidad nativa y las opciones de personalización del altavoz tienen un límite.

Precios de Retell IA

Free

Pago por uso: 0,07 $+ por minuto

plan Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y opiniones sobre Retell IA

G2: 4,8/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Retell IA?

Aquí tienes una reseña de G2:

Lo que más nos gusta de Retell AI es su capacidad para ofrecer interacciones de voz increíblemente naturales gracias a sus modelos de síntesis y transcripción en tiempo real. En nuestros proyectos de agentes de IA, especialmente con clientes, ha sido una solución clave para lograr experiencias conversacionales fluidas, precisas y escalables.

vía Cognigy

Cognigy, una plataforma de IA conversacional de nivel corporación, está diseñada para centros de contacto y grandes empresas que gestionan miles de llamadas al día.

La herramienta va más allá del simple flujo IVR y proporciona un generador visual de arrastrar y soltar para crear agentes de voz con reglas avanzadas de enrutamiento, respaldo y escalado, todo ello diseñado para un uso de gran volumen.

También puedes utilizarlo para crear agentes con diferentes fines, como agentes de voz de autoservicio, agentes de chat digital y, incluso, un «agente copiloto» que ayude a tus representantes humanos en tiempo real.

El análisis de voz está integrado. Así podrás supervisar el rendimiento y optimizar el intento correcto de cada agente en tiempo real. Esto lo hace ideal para sectores como la banca o las telecomunicaciones, donde se necesita una gestión compleja de las llamadas.

Las mejores funciones de Cognigy

Permita a los clientes capturar fotos, compartir ubicaciones, realizar pagos, enviar firmas y mucho más durante las llamadas.

Integra la IA de voz con los principales sistemas de telecomunicaciones (Genesys, Avaya, etc.), fuentes de datos, CRM y herramientas ERP.

Gestiona llamadas prolongadas sin perder el contexto gracias al análisis de opiniones en tiempo real y la retención de memoria a largo plazo.

Límites de Cognigy

Carece de una interfaz verdaderamente sin código y puede requerir conocimientos técnicos como API, JavaScript, HTTP, etc., para crear extensiones personalizadas.

Precios de Cognigy

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Cognigy

G2: No hay suficientes opiniones.

Capterra: No hay suficientes opiniones.

9. Murf. ai (el mejor para locuciones de contenido social)

a través de Murf.ai

Murf. ai se centra en locuciones de IA de calidad de estudio y está diseñado para creadores de contenido que necesitan narraciones realistas para vídeos, cursos, podcasts o anuncios de marketing.

Cuenta con más de 200 voces realistas de IA en más de 20 idiomas y acentos, personalizables en cuanto a tono, velocidad y énfasis. Además, incluye funciones para la clonación de voz, el doblaje con IA y un cambiador de voz.

Sin embargo, Murf no completa agentes de voz completos. Solo proporciona el componente de conversión de texto a voz que puedes integrar en otros flujos de trabajo o utilizar como un sistema IVR independiente.

Las mejores funciones de Murf. ai

Utiliza el editor de voz integrado para ajustar la pronunciación, enfatizar palabras, ajustar la velocidad o añadir pausas, sin necesidad de herramientas de audio adicionales.

Añade voces en off a tus proyectos directamente en plataformas como Canva, PowerPoint y Google Slides.

Utiliza el editor de cronograma para sincronizar perfectamente el audio de la voz en off con las diapositivas o los vídeos.

Límite de Murf. ai

Algunos tonos de voz suenan ligeramente robóticos en determinados idiomas o scripts complejos.

Precios de Murf. ai

Free

Creador: 29 $ al mes

Empresa: 99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Murf. ai

G2: 4,7/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Murf. ai?

Aquí tienes una reseña de G2:

Crea voces de IA con un sonido natural y personalizadas de forma fácil, y ofrece muchos idiomas y estilos perfectos para crear versiones de voz profesionales de forma rápida y sencilla.

10. Bland (el mejor para campañas de llamadas salientes escalables)

vía Bland

Si buscas una plataforma de IA que te permita automatizar las llamadas salientes con agentes de voz similares a los humanos, Bland es una buena opción. Puedes diseñar flujos de llamadas en directo utilizando un generador visual con rutas, desencadenantes y acciones personalizados que establecen la conexión (a internet) con tu infraestructura tecnológica existente, como actualizar tu CRM o reservar citas en el calendario.

Con controles de conversación integrados, la herramienta evita que los agentes se salgan del guion o traten temas fuera de su ámbito. También puede personalizar la forma en que los agentes interactúan proporcionando muestras de diálogos y contexto del cliente.

Aunque Bland puede gestionar llamadas abiertas, el proceso no es transparente, lo que aumenta el riesgo de incumplimiento normativo. Dicho esto, es perfecto para llamadas de compatibilidad entrantes, como reservas de citas, recopilación de información, llamadas de verificación, etc.

Las mejores funciones de Bland

Utiliza un generador de flujos visual para crear y controlar los flujos de conversación de los agentes, asegurándote de que estos se mantengan fieles a la marca.

Conecta el agente de IA a tu CRM u otras herramientas para realizar acciones como reservar citas o actualizar registros de clientes en tiempo real.

Gestiona campañas masivas de llamadas salientes con una infraestructura de escalado automático capaz de gestionar grandes volúmenes.

Límites insípidos

Preocupaciones éticas y de transparencia después de que pruebas independientes mostraran que los agentes podrían estar programados para ocultar su naturaleza de IA.

Precios poco atractivos

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones insulsas

G2: No hay suficientes opiniones.

Capterra: No hay suficientes opiniones.

¿Cómo es el trabajo de los agentes de voz con IA?

Los agentes de voz con IA trabajan mediante un proceso avanzado en tiempo real que convierte las palabras pronunciadas en acciones inteligentes y, a continuación, transforma las respuestas en un discurso que suena natural.

El proceso consta de cuatro fases clave:

Reconocimiento automático de voz (ASR): Es el «oído» del agente. Cuando un usuario habla, el modelo ASR captura el audio y lo transcribe a texto.

Procesamiento del lenguaje natural (NLP) y comprensión del lenguaje natural (NLU): una vez que el habla se convierte en texto, los algoritmos NLP lo analizan para determinar su significado. Reconocen la intención, identifican las metas y extraen detalles clave, como fechas o nombres, para comprender el contexto.

Generación de respuestas con modelos de lenguaje grandes (LLM): Después de comprender la solicitud del usuario, el agente utiliza un LLM, como GPT-4, para formular una respuesta relevante y contextual.

Síntesis de texto a voz (TTS): la respuesta de texto del LLM se convierte de nuevo en voz audible mediante un motor TTS. Los sistemas TTS modernos son muy avanzados y gestionan el ritmo, el acento y la entonación del habla para producir un discurso natural y similar al humano como resultado.

Ventajas de utilizar agentes de voz con IA

La integración de agentes de IA de voz en las operaciones de empresa tiene muchas ventajas estratégicas:

Ahorro de costes y mayor eficiencia: al gestionar las llamadas repetitivas, un agente telefónico de IA reduce el coste por llamada y libera a los agentes humanos para que se centren en problemas complejos y de alto valor para los clientes.

Disponibilidad 24/7 y cobertura global: a diferencia de los agentes humanos, los agentes telefónicos /IA pueden gestionar múltiples llamadas en diversos idiomas sin cansarse ni perder la paciencia por las diferencias de zona horaria.

Mejora la satisfacción del cliente (CSAT): Elimina para siempre los frustrantes tiempos de espera. Al proporcionar respuestas inmediatas y soluciones instantáneas a preguntas comunes, mejoras la satisfacción del cliente y fomentas su fidelidad.

Mejora la recopilación de datos: los agentes telefónicos de IA facilitan la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de datos. Algunas herramientas también permiten a las personas que llaman enviar firmas, ejecutar transacciones y capturar fotos durante la llamada.

Transcripciones e información de llamadas en tiempo real: un agente de voz gestiona automáticamente las tareas posteriores a la llamada. Transcribe, registra y analiza las llamadas para conocer la opinión de los clientes y los puntos débiles más comunes, y proporciona un informe detallado de cada llamada.

Personalización a gran escala: los agentes de IA de voz pueden acceder a su CRM y otros sistemas de empresa para personalizar las interacciones. Pueden saludar a los clientes por su nombre, hacer referencia a interacciones anteriores y ofrecer recomendaciones, creando una experiencia más personalizada.

Mejores casos de uso para agentes de voz con IA

A continuación, se indican algunas áreas en las que los agentes de voz con IA tienen una alta valoración.

1. Servicio de atención al cliente

Los agentes de voz con IA pueden responder al instante a las preguntas de los clientes, proporcionar actualizaciones de pedidos, responder a consultas sobre el seguimiento de pedidos y procesar solicitudes de devolución las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

2. Gestión de proyectos

Con las herramientas generales de gestión de proyectos, se necesitan entre 5 y 7 tediosos clics para obtener información actualizada sobre una tarea. ¿Y si pudieras usar tu voz para dictar tareas y dejar que la IA hiciera trabajo en tu entorno de trabajo?

La función Talk-to-texto de ClickUp elimina la necesidad de utilizar software de transcripción, ayuda con las transcripciones de reuniones internas y actúa como tu asistente personal de IA.

3. Hostelería

Los hoteles y las agencias de viajes utilizan ampliamente la IA en el servicio de atención al cliente para proporcionar asistencia telefónica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a los viajeros. Los asistentes multilingües pueden ayudar a clientes de todo el mundo a reservar viajes o confirmar itinerarios.

4. Programación de citas

Los agentes de voz simplifican los flujos de trabajo de reserva de citas al confirmar o cambiar cosas en función de la disponibilidad. También pueden integrarse con herramientas de CRM y calendario para evitar reservas duplicadas.

Preguntas frecuentes

Los agentes de voz gestionan conversaciones reales y responden preguntas a través de llamadas. Los chatbots gestionan conversaciones a través de texto. Elige la voz cuando la latencia, la prosodia del audio y la integración de la telefonía sean importantes. Muchos sistemas de producción combinan ambos para ofrecer una cobertura omnicanal.

ClickUp ofrece compatibilidad con la traducción y la localización en varios idiomas, como inglés, francés, alemán, italiano, sueco, neerlandés, coreano y muchos más. ElevenLabs y Murf son proveedores de TTS multilingüe. Deepgram ofrece compatibilidad con muchos idiomas ASR.

Sí. Los agentes se pueden ajustar a cualquier idioma hablado e implementar con listas de pronunciación o bases de conocimiento para manejar jerga y nombres de productos.

Ten en cuenta que se aplicarán cargos por minuto por el servicio de voz, además de costes separados por ASR y TTS. Las capas de orquestación pueden añadir tarifas de plataforma. Realiza una prueba piloto, simula los minutos y la concurrencia previstos y crea un modelo de costes antes de la confirmación.

ClickUp es una excelente opción si quieres convertir comandos de voz en flujos de trabajo y resumir, transcribir y capturar automáticamente las acciones pendientes de las reuniones.

La seguridad depende de la dependencia de los controles del proveedor: SOC 2, HIPAA, cifrado y opciones VPC/on-prem. Elija proveedores que publiquen certificaciones y ofrezcan modelos de implementación adecuados para la información confidencial.

Algunos proveedores ofrecen implementaciones locales o periféricas para ASR o TTS. Las pilas completas sin conexión son complejas y costosas. Si necesita un funcionamiento sin conexión, dé prioridad a los proveedores con opciones locales o de nube privada.