Las 10 mejores alternativas a Voicenotes para convertir voz en texto

La mayoría de las personas que utilizan Voicenotes están muy satisfechas con él. Es sencillo, rápido y fiable.

No hay demasiadas quejas, aunque un usuario de Voicenotes G2 lo resumió muy bien:

Si tuviera que decir algo, pediría que se dedicaran más esfuerzos a Ask IA. Sería estupendo ver cómo mejora aún más.

A medida que evolucionan las necesidades de los usuarios en cuanto a la conversión de voz a texto, también lo hacen sus expectativas. Muchos buscan ahora herramientas que vayan más allá de la transcripción básica, herramientas que puedan resumir, organizar e integrar notas directamente en sus flujos de trabajo.

Hemos recopilado las 10 mejores alternativas a Voicenotes que toman los conceptos básicos de la grabación y la transcripción y añaden una capa de inteligencia para que el proceso sea más fluido. Hemos añadido una herramienta adicional que mantiene a raya toda la proliferación innecesaria de herramientas. Vamos a ello.

Las 10 mejores alternativas a Voicenotes de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación de las principales alternativas a Voicenotes para ayudarte a elegir la más adecuada en función de algunas características clave, funciones adicionales, precios y valoraciones de los usuarios.

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios* ClickUp Productividad todo en uno + gestión de notasTamaño del equipo: Todos los tamaños (1-1000+) Brain Max, Talk-to-Text, IA Notetaker, Clip, SyncUps Planes gratis, personalizados para corporaciones. Notas de Cleft Productividad todo en uno + gestión de notasTamaño del equipo: Todos los tamaños (1-1000+) Transcripción de voz a esquema, transcripción en el dispositivo, sincronizar de Zapier + Obsidian, exportación a Marcado. gratis, gratuito/a; a partir de 7 $ al mes por usuario. Coconote Estudiar y aprender con IATamaño del equipo: Estudiantes y pequeños grupos de estudio Graba/sube audio/vídeo/documento, cuestionarios y tarjetas didácticas, chatear con IA, más de 100 idiomas. Free TalkNotes (Speechy. Tech) Convertir los pensamientos en tareasTamaño del equipo: Emprendedores individuales y creadores Generación de tareas y nota de creación, creación de entradas de blog/publicaciones en redes sociales, tarjetas didácticas, eventos del calendario. 19 $ al mes por usuario. Audionotes. app, aplicación Toma de notas sencilla con tecnología de IA Tamaño del equipo: Particulares y autónomos Transcripción rápida, resumen, edición y exportación, sincronizar entre dispositivos. A partir de 9,99 $ al mes por usuario. Dubnote Organización de ideas musicalesTamaño del equipo: equipos pequeños, DJ emprendedores Sesiones de división automática, transcripción de letras, exportación DAW, copia de seguridad en iCloud. Free Dictanote Escritura por voz multilingüe Tamaño del equipo: Profesionales multilingües y equipos pequeños Más de 50 idiomas, comandos de voz, limpieza con AudioScribe, cuadernos ilimitados. Free; a partir de 8 $ al mes por usuario. Otter. ai Reuniones y colaboración en equipoTamaño del equipo: equipos pequeños y medianos Transcripción en tiempo real, identificación del hablante, resúmenes con IA, integración con Zoom/Meet. Gratis, gratuito/a; a partir de 20 $ al mes por usuario. SoundType IA Transcripción precisa de audio y vídeoTamaño del equipo: Creadores, periodistas y equipos Resúmenes, chat con IA, exportación a PDF/Word/SRT, más de 30 idiomas, identificación del hablante. Gratis, gratuito/a; a partir de 9,99 $ al mes por usuario. Grabadora de voz fácil Sencillo, registro diarioTamaño del equipo: Individuos Audio de alta calidad, sin límites de tiempo, widget, micrófono Bluetooth, salto de silencio. Free

📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA para tomar nota en reuniones

¿Qué debe buscar en las alternativas a Voicenotes?

Ese fue el consejo que alguien dio en Reddit cuando le preguntaron sobre la gestión de las notas de voz. Aunque este consejo es práctico, solo roza la superficie.

Con IA, hay margen para ir mucho más allá, creando herramientas que no solo registran, sino que realmente le ayudan a pensar, planear (plan) y mantenerse organizado.

Si está buscando una alternativa a Voicenotes, estos son los aspectos que realmente importan:

Proveedor de mayor precisión en la transcripción, incluso en salas ruidosas o con acentos variados.

Organiza y busca entre tus notas para encontrar los puntos clave al instante.

Resumir las reuniones y destaque los elementos a tomar para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Ofrezca integraciones inteligentes con calendarios, tareas y otras herramientas que ya utiliza.

Mantenga la interfaz intuitiva para que la grabación, la organización y la revisión resulten sencillas.

La elección correcta se parecerá menos a una app, aplicación básica y más a un socio que le ayudará a capturar ideas, realizar el seguimiento de los elementos pendientes y aumentar la productividad de formas que no sabía que necesitaba. 🌟

📖 Lea también: Cómo hablar con el texto en Android

Las 10 mejores alternativas a Voicenotes

Si Voicenotes le parece un poco demasiado límite, la buena noticia es que hay muchas alternativas interesantes que pueden hacer mucho más con sus grabaciones.

Aquí tienes diez de las mejores alternativas a Voicenotes que combinan precisión, funciones avanzadas y un diseño intuitivo para sacarle más partido a cada grabación.

ClickUp (lo mejor para la productividad y la gestión de nota todo en uno)

Guarda todas tus notas, transcripciones e ideas en un solo lugar y con la posibilidad de buscarlas con ClickUp.

En lo que respecta a las alternativas a Voicenotes, ClickUp es mucho más que una simple forma de capturar notas o grabar audio. Como primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, todas las app, aplicación y flujos de trabajo que necesita para alcanzar la excelencia impulsada por la voz se encuentran en un solo lugar.

Olvídese de pasar de una herramienta de gestión de proyectos a un conversor de voz a texto y luego volver a una herramienta de IA para convertir su transcripción en un trabajo pulido. Las aplicaciones desconectadas y el contexto disperso son la definición del trabajo disperso, y suponen una pérdida de tiempo, productividad y costes de suscripción.

Con ClickUp, obtienes un contexto completo y un único lugar para que las personas, las herramientas y los agentes hagan trabajo juntos.

Veamos cómo ClickUp mantiene todo conectado, desde tus grabaciones de voz hasta tus notas de reuniones, tareas y proyectos.

Conversación a texto que va más allá de la transcripción con ClickUp Brain MAX.

El primer paso para sustituir una app, aplicación básica para tomar notas es la transcripción, y la función Brain MAX de ClickUp lo hace con mayor precisión que la mayoría.

La función Talk-to-Text de ClickUp Brain figura tus palabras en notas claras y pulidas.

Captura ideas, comparte instrucciones y termina pendientes cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX*.

Esto es todo lo que ofrece:

Dictado perfeccionado con IA que funciona en cualquier app, aplicación y se personaliza según sus necesidades. Le permite elegir el nivel perfecto de mejora, desde ediciones mínimas hasta un pulido profesional.

Acceda a conversaciones sin editar junto con transcripciones limpias con ClickUp Talk to Texto.

Puede dictar sin problemas, hacer una mención a compañeros de trabajo, tareas o documentos, y Max establece automáticamente la conexión (a internet) con las personas adecuadas mediante enlaces correctos.

Autocompletado con las palabras, expresiones, jerga específica del trabajo, apodos y mucho más que más utiliza.

Asegúrate de que tu equipo disponga del contexto y la información adecuados para realizar el trabajo de forma eficiente en los comentarios con Talk to Text de ClickUp Brain*.

Hable en su propio idioma y escriba con fluidez en más de 50 idiomas.

Chatee con los últimos modelos de IA para código, escritura, razonamiento complejo y mucho más, incluidos ChatGPT, Claude y Gemini, sin tener que cambiar de app.

Y en lugar de dejarle con un bloque de texto como VoiceNotes, puede resumir grabaciones largas, extraer elementos de acción e incluso convertir partes de su discurso en listas de pendientes. Dado que escribir suele ser cuatro veces más lento que hablar, esta función por sí sola puede ayudarle a escribir un 400 % más sin mover un dedo.

De media, los usuarios ahorran alrededor de una hora al día al dejar que la IA se encargue de escribir y pulir, lo que les permite centrarse en el trabajo que realmente importa. Esto también significa que puede evitar la proliferación de IA y tener todo terminado bajo un mismo techo con ClickUp Brain Max y Brain.

🎥 Vea este breve tutorial sobre cómo utilizar Talk to Texto en Brain MAX:

Desde notas rápidas hasta reuniones completas con ClickUp AI Notetaker.

Captura las notas de las reuniones para estar al día con ClickUp AI Notetaker*.

Mientras que ClickUp Brain Max le ayuda a capturar pensamientos individuales, ClickUp AI Notetaker va un paso (paso) más allá al gestionar reuniones completas.

Se une automáticamente a las llamadas, graba el audio, transcribe la conversación y, a continuación, ofrece un resumen conciso con elementos a tomar.

La transición aquí es natural: una vez que se han gestionado sus notas personales, el siguiente reto es gestionar los debates en grupo. Con este tomador de notas automatizado con IA, usted sale con claridad sobre lo que hay que hacer a continuación.

📖 Lea también: Los mejores convertidores de audio a texto para una transcripción rápida y precisa.

📌 Consejo útil: Estás conduciendo y, de repente, se te ocurre una idea para una campaña. Al hablarle a ClickUp Brain, tu nota de voz se convierte en una lista organizada con fechas límite y tareas de seguimiento. Para cuando aparcas, la idea ya está en marcha.

Uso compartido de comentarios en directo a través de ClickUp Clips.

Graba tu pantalla con audio para obtener un contexto nítido con ClickUp Clips.

Por supuesto, no todas las ideas se pueden expresar con palabras. Por eso existe ClickUp Clips, que graba su pantalla con narración de audio. ClickUp Clips es ideal para proporcionar comentarios, explicar un flujo de trabajo o guiar a un compañero de equipo a través de un informe de errores.

Esta función es una consecuencia natural del texto y la transcripción: cuando tu voz no es suficiente, puedes añadir elementos visuales y vincularlos a las tareas y documentos adecuados.

📌 Ejemplo: un gestor de productos graba un vídeo para mostrar un error, lo adjunta a la tarea del equipo de desarrollo y el problema se resuelve más rápido que si hubieran enviado capturas de pantalla y correos electrónicos de un lado a otro.

Las mejores funciones de ClickUp

Utilice Brain MAX Talk-to-Text para transcribir notas de voz con mayor precisión y organizarlas automáticamente en notas estructuradas.

Capture las notas de las reuniones con ClickUp AI Notetaker, que graba, transcribe y envía los elementos directamente a las tareas.

Convierta notas de voz, lluvias de ideas y conferencias en flujos de trabajo prácticos mediante la automatización de tareas y los resúmenes basados en IA.

Grabe clips con pantalla y audio para proporcionar comentarios y tutoriales ricos en contexto que se almacenan directamente en su entorno de trabajo.

Busque en documentos, tareas y archivos de audio con consultas en lenguaje natural para acceder al instante a los puntos clave.

ClickUp límites

Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios debido a la amplitud de funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre ClickUp?

Este usuario de G2 hizo un uso compartido:

El bloc de notas con IA integrado es sorprendentemente útil, especialmente para resumir reuniones y ahorrar tiempo en los seguimientos. También nos encanta la posibilidad de publicar notas de lanzamiento claras y estructuradas directamente en la plataforma, lo que ha ayudado a alinear a las partes interesadas internas y externas.

2. Cleft Notes (ideal para escribir rápidamente del voz al borrador)

vía Cleft Notes

Cleft Notes es una de esas herramientas que parece entender cómo piensan las personas reales. No siempre se habla con frases perfectas, y eso está bien. En lugar de dejarte con un batiburrillo de palabras, Cleft remodela suavemente tus notas de voz para convertirlas en notas claras, esquemas ordenados o incluso sencillas listas de control que puedes utilizar de inmediato.

Es especialmente útil si sus pensamientos surgen rápidamente y sin filtrar, ya que la app los captura, los organiza y los devuelve de una manera que tiene sentido.

Las mejores funciones de Cleft Notes

Convierta las notas de voz en notas estructuradas, esquemas o listas de control con transcripciones de alta calidad.

Utilice la transcripción en el dispositivo para obtener grabaciones de voz seguras y privadas.

Sincronizar a la perfección con aplicaciones como Obsidian y automatiza los flujos de trabajo a través de Zapier.

Usa enlaces públicos o exporta notas en Marcado para una colaboración flexible.

Realice edición directa de notas con títulos, formato y adjuntos de archivo o imagen.

Límites de las Notas de Cleft

El tiempo de grabación tiene un límite en el plan Free (5 minutos).

Las funciones avanzadas, como grabaciones más largas e integraciones, requieren una actualización de pago.

Precios de Cleft Notes

Free

Además: 7 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Cleft Notes

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre Cleft?

Esto es lo que dijo un usuario de Reddit sobre la herramienta:

Normalmente utilizo Cleft para capturar ideas cuando voy caminando o estoy en la oficina. Luego utilizo SuperWhisper o el dictado de Apple para dictar correos electrónicos o mensajes. ¿Existe alguna receta para utilizar con Cleft que permita capturar el dictado y que la IA elimine los «ums», etc., pero mantenga intacto el resto del dictado?

📮 ClickUp Insight: Casi 9 de cada 10 personas en la encuesta ya utilizan la IA para facilitar y agilizar sus tareas diarias. Imagine poder aprovechar ese mismo impulso en el trabajo. Con ClickUp Brain, su compañero de equipo con IA integrado, puede trabajar hasta un 30 % más eficientemente gracias a la reducción del número de reuniones, los resúmenes instantáneos y las tareas automatizadas.

3. Coconote (ideal para estudiar y aprender con IA)

a través de Coconote

Coconote no se limita a transcribir lo que dices. Te ofrece algo útil con lo que trabajar cuando terminas de hablar. Puedes grabar directamente en la app, aplicación o subir casi cualquier cosa: archivos de audio, vídeos, PDF e incluso enlaces de YouTube.

En cuestión de segundos, Coco le proporciona transcripciones de alta calidad y notas perfectamente organizadas. A partir de ahí, puede crear cuestionarios, tarjetas didácticas o incluso convertir sus notas en un pequeño podcast que puede escuchar mientras se desplaza.

Las mejores funciones de Coconote

Grabe o cargue archivos de audio, vídeo o documentos y genere al instante notas y transcripciones con función de búsqueda.

Cree cuestionarios, tarjetas didácticas y juegos de estudio directamente a partir de su nota.

Utilice el chat con IA para hacer preguntas y aclarar puntos clave en su nota.

Acceda desde iPhone, iPad, Android, escritorio y web para disfrutar de una interfaz intuitiva.

Compatibilidad con más de 100 idiomas para capturar y traducir grabaciones de voz a nivel mundial.

Convierta sus notas en podcasts con narración integrada para revisarlas sobre la marcha.

Adjunte imágenes o archivos como adjunto a su material de estudio y colaboración.

Límites de Coconote

Algunos usuarios notan que las conferencias largas pueden generar resúmenes demasiado breves, lo que requiere indicaciones manuales para obtener más detalles.

Puede parecer caro en comparación con otras alternativas de notas de voz que ofrecen funciones similares.

Precios de Coconote

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coconote

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre Coconote?

Esto es lo que dijo un usuario de Reddit sobre la herramienta:

Crea cuestionarios y fichas que son realmente útiles, y si necesito recordar algo de una clase, solo tengo que consultar la transcripción y encontrar lo que dijo el profesor.

👀 ¿Sabías que... Según un estudio de Forrester, las empresas que utilizan ClickUp obtuvieron un rendimiento del 384 % de la inversión en tres años, ahorrando millones gracias al aumento de la productividad, incrementando los ingresos en casi 3,9 millones de dólares y alcanzando el umbral de rentabilidad en solo seis meses. Además, muchas organizaciones reducen aún más los costes al consolidar múltiples herramientas de trabajo en una única plataforma unificada.

4. TalkNotes [Ahora Speechy. Tech] (Lo mejor para convertir los pensamientos expresados verbalmente en tareas)

a través de TalkNotes

Se ha demostrado que los empleados comprometidos son un 18 % más productivos. Cuando las personas se sienten involucradas en su trabajo, aportan energía, abordan los retos con rapidez y logran más en menos tiempo.

Un factor clave para la productividad es la velocidad. Pero, ¿cómo se puede trabajar más rápido sin sacrificar la calidad? Una forma sencilla es mediante notas de voz. Con TalkNotes, puede capturar ideas al instante y convertirlas en tareas y notas organizadas, lo que le ayudará a avanzar en su día a día con menos fricciones. 🎙️

Las mejores funciones de TalkNotes

Grabe audio o cargue archivos para generar al instante notas estructuradas, listas de pendientes y actas de reunión.

Transforme sus pensamientos en flujos en blogs, boletines informativos, publicaciones en redes sociales o entradas de diario.

Resalte los puntos clave y cree tarjetas didácticas para ayudar a retener la información de las clases o las notas de las reuniones.

Compatibilidad con más de 100 idiomas para grabaciones de voz y transcripciones.

Sistema sencillo de gestión de carpetas para mantener las notas y las tareas organizadas por contexto.

Añada eventos al calendario directamente desde las transcripciones y realice el seguimiento de los elementos pendientes con niveles de prioridad.

Límites de TalkNotes

Algunos usuarios informan de problemas de sincronizar entre las aplicaciones de escritorio y móviles.

Carece de una integración más profunda con herramientas de productividad populares como Outlook o OneNote.

Precios de TalkNotes

Mensual: 19 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de TalkNotes

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre TalkNotes?

Este comentario de Reddit lo destacó:

Hace unos meses, empecé a utilizar TalkNotes y, tras varias (versión de) prueba y error, finalmente encontré el flujo de trabajo perfecto. Ahora, nunca me estreso por las notas, no olvido detalles importantes y realmente estoy presente en las reuniones.

5. Audionotes. app, aplicación (la mejor aplicación para tomar notas de forma sencilla con tecnología de IA)

a través de Audionotes

A veces, las herramientas más sencillas son las que marcan la mayor diferencia. La app, aplicación Audionotes es una de esas ayudas silenciosas que toma tus palabras y te las devuelve de una forma más ligera y fácil de manejar.

Puedes hablar libremente sin preocuparte por la estructura y, en solo un momento, tu voz se convierte en notas claras que puedes leer, usar compartido o volver a consultar más tarde. Es como un pequeño compañero que te escucha sin juzgarte y te ayuda a recordar lo que importa.

Las mejores funciones de la app, aplicación Audionotes.

Graba tu voz y verás cómo se transforma al instante en notas claras.

Resumir grabaciones largas en conclusiones breves.

Haga edición, organice y exporte sus notas con solo unos pocos toques.

Úselo en la web, iOS y Android para sincronizar entre dispositivos.

Guarda tus grabaciones de forma segura con opciones de privacidad.

Audionotes. Limitaciones de la aplicación.

El plan Free solo permite grabaciones cortas.

A veces se pierden pequeños detalles en conversaciones complejas.

Precios de la app, aplicación Audionotes.

Personal : 9,99 $ al mes por usuario.

Pro: 19,99 $ al mes por usuario.

Audionotes. Valoraciones y reseñas de la aplicación.

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre la app, aplicación Audionotes?

Esta reseña de G2 notó:

Incluso para un escritor como yo, que a menudo tiene muchas ideas sobre la marcha, AudioNotes me ha resultado muy útil. Gracias a la inteligencia artificial, he podido transcribir mis grabaciones de voz y mis notas de texto no estructuradas y convertirlas en resúmenes.

👀 Dato curioso: la voz humana es tan distintiva que se puede correlacionar en una huella vocal, muy similar a una huella dactilar. Las pequeñas diferencias en el tono, el timbre y el ritmo hacen que la voz de cada persona sea única. Por eso, los sistemas de seguridad modernos y los equipos forenses a veces recurren al reconocimiento de voz como una capa adicional de identificación.

6. Dubnote (ideal para organizar ideas musicales)

a través de Dubnote

Los músicos conocen bien la dificultad de ahogarse en un sinfín de notas de voz. Captas un riff, una melodía o un patrón de batería sobre la marcha, pero luego se pierde en un mar de grabaciones sin título. Dubnote se creó para resolver precisamente ese problema.

En lugar de dejarte con un montón de archivos de audio desordenados, organiza tus notas de voz en carpetas ordenadas, divide automáticamente las sesiones largas e incluso etiqueta los mejores momentos para que puedas encontrarlos de nuevo sin frustración.

Lo que distingue a Dubnote es su enfoque en la forma en que trabajan realmente los músicos. Puedes iniciar una grabación directamente desde la pantalla de inicio, clasificarla en un cuaderno y luego perfeccionarla con comentarios, etiquetas emoji o ediciones.

Las mejores funciones de Dubnote

Captura tus ideas musicales directamente en carpetas organizadas con cubiertas personalizadas.

Divida automáticamente las grabaciones largas en secciones para poder saltar rápidamente a las mejores partes.

Utilice software de conversión de voz a texto para transcribir letras de canciones o notas con mayor precisión.

Resalte, combine o edite secciones para perfeccionar sus archivos de audio.

Añada comentarios, emojis o imágenes para marcar los puntos clave de sus sesiones.

Mantenga sus grabaciones a salvo con el procesamiento en el dispositivo y la copia de seguridad en iCloud.

Exporte directamente a su DAW o comparta clips de forma instantánea con sus colaboradores.

Límites de Dubnote

Disponible solo para iOS, la versión para Android aún está en lista de espera.

Carece de algunas funciones avanzadas de colaboración para equipos.

Más adecuado para músicos, menos flexible para tomar notas en general.

Precios de Dubnote

Free

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dubnote

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre la app Dubnote?

Lástima que solo esté disponible para Mac. Acabo de comprobarlo en Google Play Store y no aparece.

7. Dictanote (la mejor opción para la escritura por voz multilingüe)

a través de Dictanote

Dictanote está diseñado para personas que piensan más rápido de lo que escriben. En lugar de forzar sus pensamientos en un teclado, simplemente hable y Dictanote convertirá sus palabras en texto con una precisión impresionante.

Lo que hace que Dictanote sea especialmente útil es su amplia compatibilidad con idiomas. Con más de 50 idiomas y 80 dialectos, es una opción muy acertada si necesita una alternativa a Voicenotes que haga trabajo más allá de las fronteras y los acentos.

Escritores, periodistas y profesionales de todo el mundo lo utilizan a diario para capturar ideas desordenadas, redactar borradores de artículos o llevar un seguimiento de las notas de las reuniones sin perder detalle.

Las mejores funciones de Dictanote

Escriba en tiempo real con una precisión superior al 90 %.

Dicta en más de 50 idiomas y más de 80 dialectos, útil para usuarios de todo el mundo.

Utilice comandos de voz para añadir signos de puntuación, símbolos o términos técnicos.

Guarda automáticamente sus notas en un número ilimitado de cuadernos para mayor tranquilidad.

Limpia las transcripciones con AudioScribe, eliminando las palabras de relleno y resaltando los puntos clave.

Compatibilidad con archivos de audio, lo que facilita capturar ideas y convertirlas en texto.

Límites de Dictanote

Funciona mejor en línea; el modo sin conexión tiene un límite.

Algunas funciones avanzadas, como AudioScribe, requieren un plan de pago.

No se integra tan fácilmente con herramientas de productividad de terceros como otras apps, aplicación.

Precios de Dictanote

Free

Pro: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Dictanote

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre Dictanote?

Este comentario de Reddit fue muy apreciado:

Es genial ver las actualizaciones de ChatGPT, Claude y Gemini en los resúmenes de YouTube.

🧠 ¿Sabías que... los equipos que utilizan IA son ahora tres veces más productivos que los equipos tradicionales? Al trabajar más rápido y automatizar las tareas repetitivas, la IA ayuda a las personas a centrarse en el trabajo que realmente importa.

8. Otter. ai (ideal para reuniones y colaboración en equipo)

a través de Otter.ai

El 75 % de los empleados elabora informes de utilizar herramientas de IA en su trabajo diario. Lo que comenzó como una tendencia se ha convertido rápidamente en una parte integral del trabajo cotidiano. Y si las reuniones forman parte de su rutina diaria, sabrá lo fácil que es pasar por alto detalles mientras intenta tomar notas. Otter. ai le libera de esa presión. Los equipos utilizan Otter porque se adapta a su flujo de trabajo. Puede conectarlo a Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, y se unirá automáticamente, capturará las grabaciones de voz y proporcionará notas claras de la reunión con una precisión impresionante.

Más tarde, puede buscar puntos clave, compartir transcripciones o incluso hacer preguntas al chat con IA de Otter sobre lo que se ha dicho.

Las mejores funciones de Otter.ai

Transcriba reuniones en tiempo real con una precisión de hasta el 95 %.

Genere resúmenes que destaquen los puntos clave y los siguientes pasos a seguir.

Capture y asigne automáticamente elementos a partir de los debates.

Sincroniza con Google Calendar para que Otter se una automáticamente a las reuniones programadas.

Integre herramientas como Zoom, Slack, Asana, Salesforce y Notion para una colaboración fluida.

Utilice el chat con IA para hacer preguntas y extraer información de notas y transcripciones anteriores.

Límites de Otter.ai

Límite a solo tres idiomas con compatibilidad.

Las opciones de edición y formato son básicas, por lo que a menudo es necesario exportar los documentos a Documentos de Google.

Precios de Otter.ai

Básico : Gratis, gratuito/a

Pro : 16,99 $ al mes por usuario.

Empresa : 30 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2 : 4,3/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Otter.ai?

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

Me gusta cómo Otter AI revisa toda la transcripción de la reunión y resume todos los puntos clave de la conversación, y si hay algo que no aparece en la lista, puedes hacer edición en la sección de resumen para añadirlo.

9. SoundType IA (lo mejor para transcripciones precisas de audio y vídeo)

a través de SoundType IA

A veces, las ideas surgen cuando menos te lo esperas, tal vez durante una sesión de estudio nocturna, una lluvia de ideas en equipo o mientras escuchas una conferencia. SoundType IA está diseñado para capturar esos momentos y facilitar su revisión.

Lo que lo hace diferente es que le ofrece formas de organizar, resumir y uso compartido de lo que ha capturado, para que no tenga que desplazarse por largas grabaciones tratando de encontrar un solo detalle.

Para los estudiantes, puede significar una mayor concentración en clase. Para los profesionales, es una forma de mantener el ritmo de las reuniones y los proyectos sin perder el contexto.

Las mejores funciones de SoundType IA

Transcriba archivos de audio, vídeos y contenido de YouTube con identificación del hablante.

Resuma las grabaciones en notas fáciles de entender que recojan los puntos más importantes.

Utilice el chat con IA para interactuar con sus transcripciones y extraer información o elementos a tomar.

Exporte transcripciones en múltiples formatos, incluidos PDF, Word y SRT.

Compatibilidad con más de 30 idiomas y traducciones para usuarios de todo el mundo.

Adapte los resúmenes a sus necesidades específicas con opciones personalizables.

Haga adjunto y comparta transcripciones fácilmente para mantener una colaboración fluida.

Límites de SoundType IA

El plan Free limita las transcripciones a 8 minutos cada una.

La precisión puede variar si hay mucho ruido de fondo.

Más adecuado para transcripciones y resúmenes, menos para funciones de productividad más amplias.

Precios de SoundType IA

Básico : Gratis, gratuito/a

Pro : 9,99 $ al mes por usuario.

Empresas: 29,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de SoundType IA

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre SoundType IA?

Este comentario de Reddit tenía la función:

La única app, aplicación que he encontrado que transcribe mejor que Braindump es SoundType IA, que está pensada para usos más complejos que simplemente tomar notas para uno mismo.

📖 Lea también: Los mejores resumidores de reuniones con IA

10. Easy Voice Recorder (la mejor para grabaciones sencillas y cotidianas)

A través de Easy Voice Recorder

A veces, lo único que se necesita es una grabadora que haga trabajo. Easy Voice Recorder hace honor a su nombre.

Los estudiantes aprecian que pueda manejar clases largas sin límite. Los profesionales aprecian la posibilidad de hacer uso compartido rápido de las grabaciones con sus compañeros. A los músicos les resulta útil para capturar ideas musicales antes de que se les olviden.

No te abruma con extras, pero ofrece opciones útiles como recorte, copias de seguridad en nube y transcripción, si las necesitas.

Las mejores funciones de Easy Voice Recorder

Graba en formatos de alta calidad como PCM, MP4 y AAC.

Sin límites de tiempo en las grabaciones, ideal para conferencias o reuniones largas.

Widgets de inicio rápido y compatibilidad con relojes inteligentes para que nunca se pierda nada.

Fácil de usar compartido por correo electrónico, aplicaciones de mensajería o almacenamiento en la nube.

El plan Pro desbloquea extras como MP3/FLAC, micrófonos Bluetooth, omisión de silencios y herramientas de edición.

Límites de Easy Voice Recorder

La versión gratuita, gratuita/a, incluye anuncios.

Las funciones de la organización, como las carpetas, requieren una actualización.

Hay transcripciones disponibles, pero son más limitadas en comparación con las apps, aplicación centradas en la IA.

Precios de Easy Voice Recorder

Free

Valoraciones y reseñas de Easy Voice Recorder

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios sobre Easy Voice Recorder?

Este comentario de Reddit tenía la función:

La grabadora de voz Easy es fantástica, te permite reanudar la grabación y también hace copias de seguridad de todo en Google Drive, además de integrarse con Tasker.

Si aún está explorando, aquí tiene otras tres herramientas de notas de voz que vale la pena probar, cada una con su propio toque especial para grabar, transcribir y organizar audio:

Notta : transcribe reuniones en directo, audio y vídeo con gran precisión, y le permite exportar notas en múltiples formatos.

Sonix : ayuda con la transcripción y traducción rápidas, especialmente para entrevistas y podcasts.

Rev Voice Recorder : combina grabaciones con servicios de transcripción profesionales para obtener texto limpio y listo para usar.

Retos comunes relacionados con las notas de voz y cómo superarlos

Las notas de voz pueden ser la forma más fácil de transmitir sus pensamientos, hasta que surgen pequeños contratiempos. Un mensaje se corta, el sonido es confuso o no puede encontrar lo que grabó la semana pasada.

Estos pequeños momentos pueden resultar sorprendentemente frustrantes, pero la mayoría de ellos tienen soluciones sencillas.

A veces, tu nota de voz se corta a mitad y pierdes tu idea✅ Solución: borra el almacenamiento o reinicia la aplicación para asegurarte de que se guarda la grabación completa. Al cambiar de app, algunas partes de tu nota pueden desaparecer✅ Solución: guarda o realiza un uso compartido de la nota justo después de grabarla para que se conserve de forma segura. El ruido de fondo dificulta la reproducción o transcripción posterior de sus notas✅ Solución: Grabe en un lugar más tranquilo o utilice auriculares con micrófono para obtener un sonido más claro. Las notas no siempre se guardan correctamente o no se reproducen cuando las necesitas✅ Solución: Actualiza la app, aplicación o comprueba los ajustes de sincronizar para recuperarlas. Las grabaciones largas pueden resultar abrumadoras cuando se revisan ideas✅ Solución: añada un resumen rápido o momentos destacados con marca de tiempo para facilitar su revisión.

Dale a cada nota el protagonismo que se merece con ClickUp.

Al fin y al cabo, las notas de voz no solo sirven para grabar palabras. Sirven para capturar ideas antes de que se esfumen. Las herramientas adecuadas pueden garantizar que los pensamientos fugaces se conviertan en algo útil, ya sea una tarea, un plan o un recordatorio para más adelante.

Ahí es donde ClickUp destaca. Reúne tus notas, tareas y proyectos en un solo lugar para que tu voz no solo se guarde, sino que se ponga en práctica.

Desde convertir notas rápidas en listas de control hasta la conexión de ideas en tu entorno de trabajo, ClickUp te ayuda a que tus ideas cobren impulso.

Si está listo para descubrir lo fácil que puede resultar, ¡regístrese hoy mismo en ClickUp!