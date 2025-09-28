15 plantillas gratuitas de recibos de hotel para simplificar la facturación

La gestión de las salidas de los invitados puede convertirse en un caos, especialmente cuando los recibos carecen de detalles o parecen poco profesionales.

Los propietarios de hoteles suelen tener dificultades para crear recibos coherentes y precisos que reflejen todas las transacciones. Los invitados esperan una prueba clara del pago para los reembolsos de la empresa o los registros personales, y un recibo mal formateado deja una impresión negativa.

Sin embargo, los propietarios de hoteles tienen dificultades para crear recibos coherentes y precisos que reflejen con exactitud cada transacción. Las plantillas de recibos de hotel ayudan a simplificar el proceso al ofrecer un formato listo para usar con todos los elementos esenciales.

Tanto si gestiona una pequeña posada como un hotel, una plantilla bien diseñada le ahorrará tiempo y generará confianza entre sus invitados. Exploramos 15 plantillas que simplifican al máximo la facturación hotelera.

🧠 Dato curioso: Los errores en la facturación provocan un aumento de hasta un 20 % en los costes de procesamiento.

*¿Qué son las plantillas de recibos de hotel?

Una plantilla de recibo de hotel es un formato prediseñado para proporcionar a los invitados un comprobante de pago tras su estancia. Ayuda a los hoteles a presentar un resumen profesional de los cargos, las fechas y los servicios prestados.

Estos son los elementos estándar de una plantilla de recibo de hotel:

Detalles del hotel : incluye el nombre de la empresa, la dirección, el número de contacto y el logotipo para facilitar la identificación

información del invitado*: lista el nombre completo, la dirección y los datos de contacto del invitado para mantener un registro

Número de reserva : proporciona un ID único para realizar el seguimiento de la transacción

Fechas de entrada y salida : muestra la duración de la estancia del invitado y las horas de salida

gastos de habitación*: detalles de las tarifas, número de habitación, número de días y coste total de la habitación

otros cargos*: proveeedor de los costes de comidas, aparcamiento u otros servicios utilizados

Impuestos y tasas : desglosa los impuestos aplicables y otras tasas

Importe total pagado : resume el saldo total después de todos los cargos e impuestos

Forma de pago : indica si el pago se realizó en efectivo, con tarjeta o por Internet

Firma autorizada: valida el recibo con la firma de un empleado o un sello digital

➡️ Más información: Las mejores herramientas de IA para hoteles para redefinir la experiencia de los invitados

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de recibo de hotel?*

Una buena plantilla de recibo de hotel debe ofrecer una estructura clara y cubrir toda la información esencial que necesitan los invitados y el personal del hotel.

Estos son los elementos clave que debe buscar:

Detalles clave : elija una plantilla que proporcione toda la información necesaria para evitar confusiones o errores

Diseño sencillo : utilice plantillas con un formato limpio y organizado que facilite la lectura y la comprensión del recibo

espacio para la marca*: elige una plantilla de recibo de hotel que te permita añadir el logotipo, el nombre y el color de tu hotel para crear fácilmente una experiencia de marca coherente

Total resaltado : elige una plantilla con secciones resaltadas para los totales, de modo que los invitados puedan verificar rápidamente el pago

Sección de información adicional: seleccione plantillas de recibos de hotel con espacio para notas personalizadas, como políticas de reembolso o mensajes de agradecimiento

📚 Lea también: Cómo implementar eficazmente el hot desking en su organización

Las mejores plantillas de recibos de hotel

Las plantillas de recibos de hotel deben simplificar la creación y gestión de facturas.

Aquí tienes una lista de plantillas gratuitas de recibos de hotel de ClickUp, la aplicación para todo el trabajo, y otras plataformas que te ayudan a hacerlo pendiente y garantizan un funcionamiento fluido y una experiencia óptima para los invitados.

*plantilla de factura ClickUp para hoteles

Obtenga una plantilla gratis Cree facturas profesionales y gestione sus finanzas sin problemas con la plantilla de factura para hoteles de ClickUp

La plantilla de factura para hoteles de ClickUp es un recibo sencillo que organiza todas las facturas en un solo lugar, con detalles clave como los datos de contacto del cliente, los correos electrónicos, las horas de servicio, los importes, los tipos de pago y las notas adicionales.

La plantilla también incluye opciones de automatización para enviar recordatorios y marcar las facturas como pagadas, lo que reduce el seguimiento manual y mejora el flujo de caja. Todos los registros de facturas se pueden buscar y exportar para la conciliación contable.

🌟 Por qué le encantará:

Realice un seguimiento del estado de los pagos y las cuentas vencidas

Las facturas enlazadas se vinculan directamente a las reservas y a los perfiles de los invitados

Automatización de los seguimientos para minimizar los retrasos en los pagos

Ordene las facturas por cliente y fecha límite para facilitar el seguimiento

🔑 Ideal para: Propietarios de hoteles, gerentes de recepción y equipos financieros que buscan una forma inteligente y organizada de crear y gestionar las facturas de los clientes con una plantilla de recibo de alojamiento.

📣 Opinión del cliente: Esto es lo que Ansh Prabhakar, analista de mejora de procesos empresariales en Airbnb, tenía que decir sobre el uso de ClickUp: ClickUp tiene mucho que ofrecer en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones para intercambiar ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Sin duda, nos ha facilitado la vida, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más sencilla. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar un seguimiento e informar sobre él fácilmente, y, basándonos en las reuniones rápidas diarias sobre el progreso, la planificación futura resultó sencilla. ClickUp tiene mucho que ofrecer en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones de lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Sin duda, nos ha facilitado la vida, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más sencilla. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar seguimiento y elaborar informes sobre él fácilmente, y gracias a las reuniones rápidas diarias sobre el progreso, la planificación futura resultó sencilla.

2. Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantenga todas las cotizaciones y facturas de sus proveedores gestionadas en un solo lugar con la plantilla de solicitud de cotización (RFQ) de ClickUp

Cuando los hoteles atienden eventos corporativos o reservas de grupos, es fundamental enviar presupuestos precisos. La plantilla de solicitud de presupuesto (RFQ) de ClickUp permite a los equipos recopilar todos los detalles, como bloques de habitaciones, catering, espacios para eventos y solicitudes especiales, en un formato estructurado.

🌟 Por qué le encantará:

Capture todos los elementos de las solicitudes de presupuesto de grupos y empresas

Supervise los presupuestos por estado para obtener visibilidad del proceso

Adjunte contratos, propuestas o menús en un solo lugar para emitir problemas a los proveedores

Organice los presupuestos por cliente, tipo de elemento o fecha de envío para facilitar la comparación

Las tablas específicas ayudan a mantener los datos de los clientes, incluyendo todos los elementos utilizados, los servicios prestados y la información de los invitados

🔑 Ideal para: Propietarios de hoteles, coordinadores de proyectos y directores de operaciones que buscan una forma clara y eficaz de gestionar los presupuestos de los proveedores.

🎥 Ver: Cómo crear una factura en ClickUp

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de presupuestos de empresa en Word y Excel

3. Plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona tus finanzas y asegúrate de que tus clientes paguen a tiempo con la plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp

Las facturas pueden pasar fácilmente desapercibidas, especialmente en entornos hoteleros muy concurridos. La plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp es un libro mayor centralizado que realiza un seguimiento de todos los documentos de facturación, desde su emisión hasta su liquidación. Le ayuda a gestionar múltiples invitados y servicios, al tiempo que mantiene el control sobre sus finanzas.

Clasifique las facturas por cliente, reserva o estado de pago, y filtre las vistas para obtener una visión detallada. Esta plantilla también le ayuda a generar informes semanales o mensuales, lo que facilita la conciliación de cuentas y el seguimiento de las tendencias de ingresos.

🌟 Por qué le encantará:

Usa el uso compartido de informes en tiempo real con los equipos financieros o los propietarios

Establezca tareas periódicas para preparar y enviar facturas según lo previsto

Cree un proceso de facturación de arrastrar y soltar para mejorar la gestión del flujo de trabajo

Utilice estados personalizados como «pendiente de pago», «vencido» y «pagado» para realizar un seguimiento preciso del progreso

🔑 Ideal para: autónomos, equipos financieros de hoteles y empresas de servicios que buscan una forma estructurada de supervisar y gestionar las facturas.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain para mejorar la creación de facturas y realizar un seguimiento de su estado. Así es como se ve cuando se le pide a ClickUp Brain que genere una factura profesional para un invitado:

4. Plantilla de formulario de pago de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Cree un proceso de pago fluido para sus clientes con la plantilla de formulario de pago de ClickUp

La plantilla de formulario de pago de ClickUp le permite recopilar la información de facturación directamente de los clientes y organizarla toda en un panel centralizado.

Le ayuda a realizar un seguimiento de cada fase del proceso de pago, desde las nuevas solicitudes de servicio hasta la confirmación del pago, con un flujo claro. El cifrado de seguridad mantiene protegidos los datos de los clientes, mientras que los campos específicos le ayudan a mantener detalles como las tarifas, los enlaces de los recibos y los modos de pago.

🌟 Por qué le encantará:

Cree formularios de pago con seguridad y su marca y añádalos como adjunto a las facturas o registros de reservas

Cree registros de auditoría para el cumplimiento de los pagos

Clasifique los pagos por método: efectivo, tarjeta o transferencia bancaria

Organice las facturas por cliente y empresa para facilitar su consulta

🔑 Ideal para: Equipos financieros de hoteles, proveedores de servicios y administradores que necesitan una forma segura y optimizada de recopilar y gestionar la información de pago.

📮ClickUp Insight: El 30 % de los trabajadores cree que la automatización podría ahorrarles entre 1 y 2 horas a la semana, mientras que el 19 % estima que podría liberar entre 3 y 5 horas para realizar un trabajo profundo y concentrado. Incluso esos pequeños ahorros de tiempo se acumulan: solo dos horas recuperadas a la semana equivalen a más de 100 horas al año, tiempo que podría dedicarse a la creatividad, el pensamiento estratégico o el crecimiento personal. 💯 Con los agentes de IA de ClickUp y ClickUp Brain, puede automatizar los flujos de trabajo, generar actualizaciones de proyectos y transformar las notas de sus reuniones en pasos prácticos, todo ello dentro de la misma plataforma. No necesitas herramientas ni integraciones adicionales: ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para automatizar y optimizar tu jornada laboral en un solo lugar. 💫 Resultados reales: RevPartners redujo un 50 % sus costes de SaaS al consolidar tres herramientas en ClickUp, obteniendo una plataforma unificada con más funciones, una colaboración más estrecha y una única fuente de información más fácil de gestionar y escalar.

5. Plantilla de historial de pagos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Gestiona y realiza un seguimiento de todos los pagos y el historial de los clientes con la plantilla de historial de pagos de ClickUp

La transparencia en los pagos genera confianza entre los invitados y simplifica la conciliación. La plantilla de historial de pagos de ClickUp le ayuda a mantener las facturas y los pagos organizados y fácilmente rastreables.

Con paneles visuales, clasificación automatizada y notificaciones en tiempo real, la plantilla elimina la necesidad de introducir los datos manualmente. Cada entrada de pago incluye la fecha, el método de pago, el ID de referencia y los detalles de la reserva correspondiente. Este historial se puede filtrar por invitado o por intervalo de fechas para facilitar la elaboración de informes y auditorías.

🌟 Por qué le encantará:

Haz que las transacciones estén enlazadas a las facturas y los recibos

Utilice registros para resolver disputas o confirmar saldos

Mantenga un registro completar de todos los servicios hoteleros proveídos a cada cliente

Supervise el historial de pagos para identificar patrones y mejorar el flujo de caja

🔑 Ideal para: Gerentes de hotel, equipos financieros y coordinadores de servicios que desean un sistema optimizado para gestionar, realizar seguimiento y analizar el historial de pagos.

6. Plantilla de diario contable de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Organice los pagos, las transacciones y los créditos en un solo lugar para facilitar la cuenta con la plantilla de diario contable de ClickUp

La gestión de las finanzas de un hotel es un trabajo meticuloso y, a menudo, manual. La plantilla de diario contable de ClickUp reduce la carga de trabajo de los contables del hotel. Le proporciona un punto de partida para realizar el seguimiento de los gastos, los ingresos, los impuestos y los ajustes en un libro de contabilidad organizado. Esto facilita la visualización de los datos financieros, lo que permite tomar decisiones informadas, supervisar los cambios a lo largo del tiempo y comprender el rendimiento de su hotel.

También puede utilizarlas para preparar extractos mensuales o exportar datos a sistemas de cuentas externas.

🌟 Por qué le encantará:

Registre los ingresos y gastos con categorías claras

Realice un seguimiento de los ajustes y correcciones para garantizar la transparencia

Prepare los datos para la declaración de impuestos y las revisiones financieras

Cree dependencias para gestionar y optimizar el proceso de cuenta de su hotel

Compatibilidad con el etiquetado por categorías, lo que le permite clasificar las transacciones por ingresos por habitaciones, comidas y bebidas, limpieza, etc

🔑 Ideal para: Contables de hoteles, equipos financieros y propietarios de pequeños hoteles que buscan una forma eficaz de gestionar los registros financieros diarios y obtener información sobre el rendimiento de la empresa.

7. Plantilla de recibo de hotel de Jotform

a través de Jotform

Como su nombre indica, la plantilla de recibo de hotel de Jotform optimiza el proceso de salida y pago de su hotel con un formato listo para usar. Le ayuda a registrar los datos de los invitados, los gastos de la habitación y la información de pago de forma rápida y precisa.

También incluye secciones personalizables para logotipos, condiciones y mensajes de agradecimiento.

🌟 Por qué te gustará:

Genere un número de recibo único para cada transacción utilizando un widget de identificación serial

Cree una base de datos completa de todas las transacciones hoteleras para una mejor organización

Integre con procesadores de pago y plataformas de reserva

Ayuda a estandarizar la generación de recibos mientras ofrece flexibilidad como proveedor para diferentes situaciones de reserva

🔑 Ideal para: Gerentes de hotel, equipos de recepción y profesionales de la hostelería que desean agilizar la facturación y crear recibos organizados y profesionales.

8. Plantilla de formulario de reembolso de depósito de hotel de Jotform

a través de Jotform

Sin un sistema, el reembolso de los depósitos puede llevar mucho tiempo. La plantilla de formulario de reembolso de depósitos de hotel de Jotform permite a los invitados solicitar el reembolso de un depósito, mientras que el personal puede registrar las aprobaciones y realizar un seguimiento del estado de los pagos.

Este formulario, que garantiza la transparencia y la coherencia, le ayuda a recopilar datos esenciales, como la información de contacto, los datos de la cuenta y el motivo del reembolso, todo en un solo lugar. Incluso cuenta con opciones personalizadas y una interfaz fácil de usar para mantener organizados los reembolsos de los invitados.

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento de las aprobaciones y los cronogramas de tramitación, y mantenga registros de las comunicaciones sobre reembolsos

Sincronice las respuestas de los formularios con su CRM o expórtelas e imprímalas con un solo clic

Integre Stripe o Square para aceptar o devolver pagos con tarjeta de crédito de forma segura

🔑 Ideal para: Gerentes de hotel, equipos financieros y personal de recepción que necesitan una forma fiable de recopilar y procesar las solicitudes de reembolso de depósitos.

➡️ Más información: El mejor software CRM para hoteles

9. Plantilla de recibo de factura de hotel de Template. net

a través de Template.net

La plantilla de recibo de factura de hotel de Template.net le ayuda a registrar y presentar todos los gastos relacionados con el hotel en un formato profesional que incluye los elementos detallados, los datos de pago y la información del invitado.

Diseñadas para facilitar su impresión y envío por correo electrónico, personalice los recibos para que se adapten a la imagen de marca de su hotel. También puede proporcionar a los invitados copias impresas o digitales para agilizar el proceso de facturación. La plantilla permite desglosar los gastos de forma detallada para garantizar la transparencia en cada transacción.

🌟 Por qué te gustará:

Genere rápidamente recibos con su marca y archive copias digitales para la cuenta

Enlace y edición sin problemas utilizando MS Word o Documentos de Google

Incluya descripciones de los servicios con la cantidad, el precio y el total de cada elemento, como las tarifas de las habitaciones

🔑 Ideal para: Personal de hotel, equipos de recepción y departamentos de facturación que deseen generar y rellenar recibos precisos y con la marca de la empresa para los invitados.

🔎 ¿Sabías que... En la antigüedad, se utilizaban palos de conteo para registrar números, cantidades y mensajes?

10. Plantilla de recibo de caja de hotel de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de recibo de caja de hotel de Template.net ofrece un formato claro para registrar con precisión las transacciones en efectivo. Incluye secciones para la fecha, el importe, el motivo del pago y campos para la firma.

La plantilla le ayuda a registrar los datos de contacto de los invitados, los servicios prestados, los impuestos aplicables y la información de pago, todo ello en un recibo imprimible o compartible. Como resultado, mejora la experiencia del invitado con información personalizada y mantiene la coherencia en todos los recibos.

🌟 Por qué te gustará:

Proporcione a los invitados un comprobante de pago profesional

Añada comentarios para anotar ajustes o solicitudes especiales

Utilice elementos visuales o de marca para que el recibo resulte más atractivo

🔑 Ideal para: Equipos de recepción de hoteles y personal de facturación que deseen crear recibos de caja profesionales y fáciles de usar para los invitados.

11. Plantilla de recibo oficial de hotel con marca de Canva

a través de Canva

La plantilla de recibo oficial de hotel de marca de Canva combina un diseño elegante con un registro práctico, creando un recibo que refuerza su marca. Úsela para registrar todos los detalles de la factura, incluida la información del invitado, los servicios y los resúmenes de pago.

Al tratarse de una plantilla de Canva, puedes personalizar fácilmente las fuentes, los color y los iconos para reflejar la imagen de marca de tu hotel y ofrecer una experiencia coherente a los invitados.

🌟 Por qué te gustará:

Incluya los datos de contacto del hotel para consultas sobre la estancia o compatibilidad

Colabora con tu equipo en la edición y aprobaciones en tiempo real

Añada enlaces y comentarios directamente en el recibo para mayor claridad y coordinación

🔑 Ideal para: Gerentes de hotel, equipos de diseño y personal de recepción que deseen crear recibos profesionales con la marca que mejoren la confianza del invitado y la colaboración del equipo.

12. Plantilla de factura de reserva de hotel de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de factura de reserva de hotel de Template.net le permite proporcionar a los invitados una línea de pago por todos los servicios utilizados durante su estancia y la información de contacto para facilitar la comunicación.

Esta plantilla de factura agiliza la facturación al combinar los detalles de la reserva con un desglose detallado del pago. Incluye campos para las tarifas de las habitaciones, los impuestos, los depósitos y las instrucciones de pago.

🌟 Por qué te gustará:

Incluya las condiciones junto con los detalles del pago para evitar confusiones

Aclare los plazos de pago y las políticas de depósito

Personalícelas para reservas grupales o individuales

🔑 Ideal para: Equipos de recepción de hoteles y personal de facturación que deseen crear facturas detalladas y personalizadas con la marca de la empresa para mejorar la claridad y la satisfacción de los invitados.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas de facturas comerciales para simplificar la facturación

13. Plantilla de recibo de pago anticipado de Vyapar

a través de Vyapar

La plantilla de formato de recibo de pago anticipado de Vyapar documenta de forma profesional los fondos recibidos por adelantado de clientes y proveedores. Le ayuda a presentar un registro organizado que genera confianza y crea una impresión positiva para su empresa.

La plantilla ofrece un formato que incluye todos los datos esenciales, como el nombre de la empresa, la información del cliente, el número de factura y los cargos detallados.

🌟 Por qué te gustará:

Envíe recordatorios automáticos de pago para mantener el flujo de caja

Ofrezca múltiples formas de pago, incluyendo efectivo, cheque, transferencia bancaria y pagos en línea

Utilice el cifrado para proteger los datos financieros y personales confidenciales

🔑 Ideal para: Propietarios de hoteles, equipos financieros y gestores de cuentas que deseen emitir recibos de pago anticipado profesionales y mantener registros financieros seguros y transparentes.

🧠 Dato curioso: el 39 % de los hoteles se enfrentan a ineficiencias en la gestión de los flujos de trabajo debido a la falta de estructura, automatización y análisis.

14. Plantilla de confirmación de reserva de bnbholiday

vía bnbholiday

La plantilla de confirmación de reserva de bnbholiday es ideal para alquileres vacacionales, bed and breakfasts y pequeños hoteles que desean gestionar las reservas de forma eficiente. Guarda automáticamente las solicitudes de reserva en su calendario, de modo que todos los detalles esenciales quedan claramente registrados.

Los invitados pueden recibir los detalles de su reserva, incluido el depósito pagado y el saldo pendiente. Esto reduce la confusión a la llegada y facilita la compatibilidad en los registros.

🌟 Por qué te gustará:

Incluye detalles adicionales sobre la estancia, como la hora de llegada o los servicios disponibles

Imprima o descargue la confirmación en formato PDF para hacer un uso compartido fácil

Cree secciones específicas para la información del hotel y de los invitados para evitar confusiones

🔑 Ideal para: Propietarios de pequeños hoteles, anfitriones de B&B y administradores de propiedades que desean optimizar las confirmaciones de reserva y mejorar la experiencia del invitado.

15. Plantilla de recibo de reserva de alquiler vacacional de AllBusinessTemplates

a través de AllBusinessTemplates

La plantilla de recibo de reserva de alquiler vacacional de AllBusinessTemplates facilita la creación de facturas de alquiler profesionales y coherentes. Con secciones específicas para los detalles de la reserva, los cargos y la información de la estancia, la plantilla garantiza la transparencia de los alquileres a corto plazo.

Además, las opciones de combinación de color proporcionan un aspecto elegante que mejora la experiencia de sus invitados.

🌟 Por qué te gustará:

Añada notas para los propietarios sobre el uso compartido de instrucciones especiales o actualizaciones

Registra claramente el historial de depósitos y pagos

Proporcione a los invitados un registro completo de las transacciones

🔑 Ideal para: Propietarios de alquileres vacacionales, propietarios de moteles, administradores de propiedades y anfitriones que desean entregar a sus invitados recibos de reserva bien organizados y con su marca.

📚 Lea también: Cómo crear un informe de gastos en Excel

Mantenga un proceso de facturación hotelera fluido con ClickUp

Las plantillas de recibos de hotel mantienen su facturación organizada, coherente y profesional. Simplifican el proceso de facturación al incluir todos los detalles esenciales en un formato listo para usar.

Sin embargo, con ClickUp, la gestión de las facturas de hotel es aún más fácil.

Tendrá acceso a plantillas personalizables, colaboración en tiempo real y ClickUp Brain para garantizar un proceso de facturación fluido. Además, como ClickUp tiene un contexto completo de su trabajo, puede mantener su sistema de facturación centralizado y eficiente, mejorando tanto la precisión de su cuenta como la satisfacción de los invitados.

Regístrese en ClickUp gratis y optimice el proceso de facturación de su hotel de principio a fin.