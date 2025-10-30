ClickUp 4.0: El fin de la expansión descontrolada del trabajo

Durante años, los equipos han estado atrapados en un laberinto.

Hacer malabarismos con herramientas dispersas, cambiar de pestaña, buscar contexto y ver cómo se escapan horas preciosas.

Eso supone una pérdida de productividad de 2,5 billones de dólares a nivel mundial. Y pone de manifiesto un problema mucho más profundo: la mayor amenaza para la productividad no es la falta de esfuerzo, sino la forma en que se gestiona el trabajo.

El 61 % de los trabajadores del conocimiento afirman que dedican más tiempo a organizar tareas que a completarlas. Y un empleado medio hace uso del interruptor entre aplicaciones 1200 veces al día. Eso es lo que se conoce como «proliferación del trabajo», y lleva años mermando silenciosamente la productividad.

En ClickUp, siempre hemos sabido que hay una forma mejor de hacer las cosas. Nuestra misión desde el primer día ha sido hacer que el mundo tenga mayor productividad.

Así que imaginamos una plataforma en la que tus tareas, documentos, chats, reuniones y conocimientos se reunieran en un único sistema flexible, no solo agrupados, sino profundamente interconectados, una convergencia de software, personas e IA.

Presentamos el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo: ClickUp 4. 0.

¿Qué es ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 es donde se desarrolla todo tu trabajo y colaboración.

Es ClickUp tal y como lo conoces, pero más conectado, optimizado, eficaz y flexible que nunca.

Cuando todo tu trabajo converge en un único entorno de trabajo impulsado por IA, todo encaja a la perfección. En la práctica, eso se traduce en:

Un calendario que finalmente entiende tus prioridades y bloquea automáticamente tu agenda en función de ellas.

Una IA que puede recordar al instante los elementos de esa llamada individual de la semana pasada.

Agentes que clasifican tus tareas, configuran proyectos y dan un paso para responder tus preguntas.

Un único entorno de trabajo bellamente diseñado que reúne tareas, documentos, metas, chat y automatización basada en IA.

ClickUp 4.0 se centra en el problema exacto que nos propusimos solucionar en un principio: la fragmentación causada por herramientas de trabajo desconectadas y un contexto disperso.

Estos son los números que quitan el sueño a los líderes de la empresa:

2,5 horas al día, ya que los miembros del equipo pasan de una conversación a otra, buscan archivos e intentan recuperar la concentración. Expansión del contexto : Se pierden casial día, ya que los miembros del equipo pasan de una conversación a otra, buscan archivos e intentan recuperar la concentración.

Expansión de la IA: Cada día, los equipos dedican alrededor de 60 minutos a manejar diferentes herramientas de IA que no trabajan juntas, lo que provoca frustración y esfuerzo inútil. Cada día, los equipos dedican alrededor deque no trabajan juntas, lo que provoca frustración y esfuerzo inútil.

55 minutos mientras las personas cambian constantemente de una app a otra, tratando de encontrar lo que necesitan y manteniéndose al día con flujos de trabajo dispersos. Proliferación de aplicaciones : Se pierden otrosmientras las personas cambian constantemente de una app a otra, tratando de encontrar lo que necesitan y manteniéndose al día con flujos de trabajo dispersos.

Aquí es donde eso cambia.

ClickUp 4.0 ofrece las funciones y actualizaciones más solicitadas por nuestra comunidad.

Estas mejoras eliminan la fricción, multiplican tu productividad y te devuelven el control de tu día. Estas son las novedades:

Navegación personalizada 4.0: todo lo que necesitas, exactamente donde lo necesitas

La barra lateral de ClickUp 4.0 es fluida y personalizable.

Esto marca el fin del impuesto de alternancia: donde tienes una pestaña para chatear, otra pestaña para ese POE y una ventana completamente nueva para tu IA.

En ClickUp 4.0, la nueva barra lateral unificada ofrece una jerarquía convergente, que reúne tareas, documentos, chat, pizarras, paneles de control, calendario y mucho más para facilitar el acceso.

Navegación personalizada: Crea tu propia barra lateral con secciones personalizadas para que puedas organizar tu trabajo a tu manera.

Jerarquía convergente: acceda a tareas, documentos, chat, IA y mucho más desde un único espacio unificado.

Elementos fijados: mantén tu trabajo más importante en primer plano fijando espacios, listas o documentos en la barra lateral.

Filtrado rápido: Accede al instante a espacios, mensajes no leídos o mensajes directos con los nuevos filtros de la barra lateral.

Una experiencia más limpia y sencilla: disfruta de una interfaz despejada e intuitiva que te permite concentrarte y controlar mejor.

Colaboración y chat con IA: contexto, capturado justo donde haces trabajo

La mayoría de las plataformas se limitan a agrupar herramientas. ClickUp 4.0 va más allá al hacer que todas las herramientas sean sensibles al contexto y estén interconectadas.

Cuando chateas, las reuniones, las notas de reuniones, la IA y las tareas se unifican en una sola plataforma, parece tan sencillo como pedirle a tu IA que cree y asigne elementos de la reunión del viernes pasado, ¡y está terminado en cuestión de segundos!

Tu entorno de trabajo de ClickUp ahora funciona como una única fuente de información y centro de colaboración para la gestión integral de proyectos.

Así es como tu flujo de trabajo permanece conectado sin esfuerzo en ClickUp:

Chat con IA unificado: ClickUp Chat está siempre accesible desde la barra lateral, mejorado con IA para resumir hilos de chat, crear elementos de acción y encontrar el contexto más rápidamente.

Reuniones instantáneas: inicia una sincronización (llamada de audio o videollamada) directamente desde el chat, para mantener conversaciones en tiempo real sin tener que cambiar a otra herramienta.

AI Notetaker: Graba y transcribe reuniones con Graba y transcribe reuniones con AI Notetaker , para completar la captura de cada detalle, con resúmenes, conclusiones clave, acciones pendientes y mucho más.

Notas procesables: convierte al instante las notas de reunión y los hilos de chat en convierte al instante las notas de reunión y los hilos de chat en tareas de ClickUp , para que ningún elemento quede sin realizar.

Transcripciones con función de búsqueda: todas las conversaciones y transcripciones se pueden buscar a través de todas las conversaciones y transcripciones se pueden buscar a través de ClickUp Brain , mediante indicaciones en lenguaje natural.

Consigue ClickUp AI Notetaker para transcribir reuniones, crear tareas y elementos de acción, y delegar trabajo

Agenda personal: tu día, perfectamente organizado, de forma automática

El planificador personal de ClickUp 4.0 es tu superpoder para el trabajo con concentración y mucho más.

Disfruta de un calendario personalizado con todas tus reuniones y trabajo cuidadosamente organizado para ti cada día. Por fin podrás olvidarte de plan, reprogramar o coordinar cosas manualmente.

Cuando las cosas cambian, la IA ajusta tu calendario automáticamente, para que siempre tengas tiempo para concentrarte y terminar lo pendiente.

Planificación basada en IA: Deja que la IA se encargue del caos de la planificación bloqueando automáticamente el tiempo para tus prioridades y reuniones más importantes.

Calendario integrado: Consulte los horarios de sus compañeros de trabajo, reserve reuniones con ellos y vea su calendario de la manera que desee.

Bloque de tiempo: Arrastra las tareas a tu calendario para programarlas sin esfuerzo, asegurándote de asignar la cantidad adecuada de tiempo a cada tarea sin comprometerte en exceso.

Sesiones de concentración: Bloquee fácilmente tiempo para el trabajo profundo y deje que la IA ajuste el resto a medida que cambian las prioridades.

Contexto dentro de las reuniones: vincula eventos con tareas y documentos, para que todo esté en conexión (a internet) y sea procesable.

Teams Hub: Claridad integral, sin necesidad de realizar seguimientos constantes

El Hub de equipos es una forma completamente nueva de estar al tanto del trabajo de tu equipo.

Los análisis, las prioridades y la capacidad se encuentran en un solo lugar, lo que proporciona a los gerentes una visibilidad instantánea de las cargas de trabajo del equipo. Ya no hay que adivinar en qué están trabajando las personas o si los plazos son realistas.

Tu Teams Hub incluye:

Visualización de la estructura organizativa: Vea quién forma parte de cada equipo y consulte los perfiles individuales y de equipo para obtener más contexto.

Feed de actividad en tiempo real: cada equipo tiene un feed, por lo que puedes ver la última actividad y las actualizaciones de cualquier equipo en ClickUp.

Prioridades clasificadas por orden de importancia: Consulte una lista clasificada por orden de importancia de aquello en lo que se centra cada uno en su Teams Hub y sepa exactamente qué lugar ocupa una tarea en la lista de cada persona.

Capacidad y análisis: Vea al instante en qué está trabajando cada uno, visualice las capacidades del equipo e identifique dónde podría haber escasez de recursos.

Puestas al día impulsadas por IA: Deja que la IA resuma las actualizaciones clave para que siempre estés al tanto de todo.

Hojas de horas integradas: Sepa exactamente cuánto trabajo es facturable y cuánto tiempo llevan realmente los proyectos con las hojas de horas integradas.

ClickUp Brain y agentes de IA ambiental: tu productividad, multiplicada

Accede a múltiples modelos de lenguaje grande (LLM), realiza búsquedas web en tiempo real, obtén respuestas altamente contextuales a tus preguntas de trabajo y mucho más a través de ClickUp Brain.

Las funciones de ClickUp 4.0 reinventan por completo lo que significa tener compañeros de equipo digitales.

ClickUp Brain actúa como tu asistente de productividad siempre activo, listo para crear tareas, redactar documentos, resumir conversaciones y responder preguntas en el momento en que lo necesites.

Luego están los agentes Ambient IA: asistentes inteligentes que saben cuándo ayudar sin que se les pida. Estos ayudantes personalizables y autónomos funcionan en segundo plano, enviando de forma proactiva actualizaciones de proyectos, respondiendo a preguntas en el chat y gestionando el trabajo repetitivo en el momento en que se necesita, no cuando te acuerdas de delegarlo.

El resultado es un entorno de trabajo en el que desaparecen las tareas rutinarias, la información fluye al instante y tu equipo tiene libertad para centrarse en el trabajo estratégico y de gran impacto.

Asistente de productividad: ClickUp Brain trabaja contigo y está equipado para llevar a cabo más de 500 flujos de trabajo diferentes.

Barra de comandos de IA: solo tienes que escribir un espacio para abrir la nueva barra de comandos de IA desde cualquier comentario y obtener acciones contextuales, como generar una tarea con todos los detalles del hilo, redactar una respuesta relevante o resumir un hilo de conversación largo.

Múltiples modelos de IA: interactúa directamente con ChatGPT, Claude, Gemini y muchos más, además de acceder a modelos premium y búsquedas web en tiempo real, todo desde una única interfaz.

Agente de respuestas en vivo: Cuando alguien hace una pregunta en ClickUp Chatear, tu agente de respuestas en vivo da un paso automáticamente y proporciona una respuesta, por lo que no es necesario que lo haga una persona.

Agentes de IA personalizados para el trabajo: Crea tus propios agentes correlacionándolos a desencadenantes personalizados y fuentes de conocimiento desde tu entorno de trabajo de ClickUp o aplicaciones conectadas.

Actualizaciones automáticas de proyectos: ajusta agentes para que se encarguen de las actualizaciones de estado por ti y recibe informes detallados diarios o semanales enviados a ti o a tu equipo para cualquier lista, tarea o chat.

💫 ¡Lleva lo mejor de ClickUp a tu ordenador de sobremesa/PC con Brain MAX, una superaplicación independiente con IA! Tu centro de comandos ClickUp : Encuentra al instante el contexto oculto en las tareas, recupera documentos y obtén actualizaciones en tiempo real sobre los proyectos, desde cualquier lugar.

Pregunta cualquier cosa a los mejores modelos de IA : trabaja con GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet y otros sin tener que hacer malabarismos con las suscripciones.

Busca en todas las apps conectadas : localiza archivos ocultos y encuentra respuestas rápidamente, sin perder más tiempo buscando en Google Drive o en hilos.

Búsqueda profunda en la web : convierta horas de investigación en minutos con análisis basados en IA y citas claras en las que puede confiar.

Haz cuatro veces más terminado con Talk to Text : ¡Tú hablas, la IA escribe y hace la edición! Utiliza el dictado perfeccionado por IA en cualquier app, aplicación personalizada para ti.

Listas personales: tu lista privada de pendientes, tal y como la necesitas

Las listas personales en ClickUp 4.0 te permiten organizar y realizar un seguimiento de tus tareas personales a través de una lista privada dentro de tu entorno de trabajo. Actúan como un lienzo donde puedes centralizar tus prioridades.

Visualiza tu lista personal a tu manera: elige tu vista preferida de ClickUp, como la vista Lista o la vista Tablero.

Organiza tus proyectos, ideas y tareas pendientes: planifica tu día, realiza un seguimiento de tus metas y gestiona tu carga de trabajo, todo ello en tu propio espacio dedicado dentro de ClickUp.

Importar tareas de otras listas: Incorpora rápidamente tareas a tu lista personal para facilitar el acceso y la gestión.

Una nueva era para ClickUp: diseño, calidad y rendimiento

ClickUp 4.0 se centra en hacer que cada interacción resulte sencilla y que cada flujo de trabajo sea ultrarrápido. Notarás la diferencia en cuanto empieces a navegar por la aplicación. Cada detalle ha sido meticulosamente diseñado para que puedas moverte más rápido, mantener la concentración y que tus herramientas nunca te frenen.

Vistas instantáneas de tareas: el almacenamiento en caché avanzado carga tus tareas inmediatamente, lo que te permite ponerte a trabajar sin esperas.

Experiencia ultrarrápida: cada clic en la versión 4.0 se nota mucho más rápido. Hemos realizado importantes mejoras en la vista Lista, la vista Tablero, la jerarquía y los Campos personalizados para aumentar la velocidad.

Diagramas de (diagrama de) Gantt hasta un 300 % más rápidos: tus funciones favoritas son más ágiles y receptivas que nunca.

Mejoras significativas en el tiempo de carga: las vistas grandes con más de 500 tareas y automatizaciones ahora procesan las acciones hasta 30 veces más rápido, pasando de 30 segundos a solo un segundo.

Más de un 40 % más rápido en general: toda la experiencia 4.0 es más de un 40 % más rápida en comparación con la 3.0.

Navegación fluida: A pesar de tener más potencia y funciones, la interfaz es limpia y ordenada.

¿Qué novedades trae ClickUp 4.0?

Esto es lo que estamos haciendo y lo que preparamos para enviar en las próximas semanas.

Subcarpetas (beta): Organización granular

Estamos encantados de satisfacer una de las principales peticiones de la comunidad: ¡la posibilidad de anidar carpetas unas dentro de otras! Ahora puedes organizar tu entorno de trabajo con carpetas dentro de carpetas, completar con todas las potentes funciones que esperas de nuestras carpetas. Piensa en la elaboración de informes (elaboración de) informes, vistas personalizables, permisos heredados y mucho más.

Campos personalizados por tipo de tarea (BETA): máxima flexibilidad, sin pérdida de información

Realiza un seguimiento preciso de lo que importa para cada tipo de trabajo. Los Campos personalizados por tipo de tarea te permiten adaptar los campos de datos a flujos de trabajo específicos, de modo que cada equipo obtenga el contexto que necesita, sin abrumar al resto con detalles minuciosos.

El futuro del trabajo, hoy mismo

ClickUp 4.0 es donde el trabajo finalmente se siente sin esfuerzo. Cada tarea, cada flujo de trabajo, cada conversación ahora vive en un único entorno de trabajo altamente intuitivo.

Notarás la diferencia la primera vez que abras la barra lateral, la primera vez que le hagas una pregunta a Brain, la primera vez que tu equipo pase de la idea a la ejecución sin perder el ritmo.

Esto es lo que ocurre cuando el rendimiento se reúne con las posibilidades y toda tu empresa se mueve al unísono.

El laberinto ha desaparecido. Bienvenidos a la era de la convergencia. ¡Bienvenidos a ClickUp 4.0!