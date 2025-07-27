las 10 mejores alternativas a Whisper IA para transcripción en 2025

Así que has probado Whisper IA y has pensado: «¡No está mal!», hasta que empezó a confundir nombres o a convertir tu audio perfectamente claro en poesía interpretativa. Y entonces te diste cuenta de que carecía de funciones en tiempo real.

Lo entendemos. Whisper es bueno; su modelo de código abierto le ha ganado adeptos por la precisión multilingüe que ofrece. Pero si valora la velocidad, la simplicidad y la colaboración en equipo, es probable que se quede corto.

Si alguna vez ha pensado «¿hay una forma mejor?», está en el lugar adecuado. Hay muchos más peces en el mar de la transcripción (de hecho, hay una herramienta que ejecuta tareas dentro de su entorno de trabajo, pero hablaremos de eso más adelante🧐 ).

Tanto si es desarrollador, periodista o creador de contenidos, se merece mejores opciones de reconocimiento de voz.

En este resumen, destacamos alternativas sólidas a Whisper IA que no solo son excelentes para la conversión de voz a texto, sino también para optimizar todo su flujo de trabajo.

Alternativas a Whisper IA de un vistazo

A continuación, te mostramos los casos de uso y las estructuras de precios de cada alternativa a Whisper:

Herramientas Ideal para Funciones clave Precios* ClickUp Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones y equipos de cualquier tamaño que necesiten transcripción colaborativa, gestión de tareas y automatización del flujo de trabajo ClickUp Talk to Text en ClickUp Brain MAX: documentos colaborativos, chat integrado, gestión de tareas, revisión con IA y transcripción de reuniones Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Google Cloud Speech-to-Text Equipos multimedia, creadores de contenido, podcasters y editores de vídeo que necesitan edición y transcripción de audio/vídeo basada en texto Compatibilidad multilingüe, modelo Chirp, procesamiento de ruido de fondo, transcripción en tiempo real y por lotes Pago por uso; los primeros 60 minutos gratis Otter. ai Equipos híbridos/remotos, consultores y equipos con muchas reuniones que necesitan transcripción colaborativa en directo y agentes de IA Agentes de IA, integración con Google Calendar, resúmenes de reuniones, canales asíncronos Plan Free disponible; desde 16,99 $ al mes por usuario Descript Equipos multimedia, creadores de contenido, podcasters y editores de vídeo que necesitan edición y transcripción de audio/vídeo basada en texto Eliminación de palabras de relleno, clonación de voz con IA, edición de audio/vídeo a través de transcripciones Plan Free; planes de pago a partir de 24 $ al mes por usuario Deepgram Colaboración en equipo, soporte multilingüe, edición en el navegador e integraciones Transcripción en tiempo real, modelos personalizables, diarización de hablantes, integración API Gratis hasta un crédito limitado; planes de pago a partir de 4000 $ al año AssemblyAI Desarrolladores, científicos de datos y equipos que necesitan funciones avanzadas de conversión de voz a texto con análisis de sentimientos e información de IA Soporte multilingüe, resúmenes de vídeos, diarización de hablantes, vocabulario personalizado, análisis de sentimientos Gratis hasta un crédito limitado; planes de pago por uso a partir de 0,15 $/hora IBM Watson Speech to Text Corporaciones e industrias altamente reguladas (salud, finanzas, legal) para una transcripción segura, personalizable y conforme a la normativa Modelos acústicos y de idiomas personalizados, implementación local o en la nube, múltiples dialectos, diarización de hablantes Gratis hasta un crédito limitado; planes de pago a partir de 140 $ al mes Sonix. ai Podcasters, periodistas y pequeños equipos que necesitan transcripciones rápidas, colaborativas y basadas en navegador Colaboración en equipo, soporte multilingüe, edición en el navegador, integraciones Uso gratuito de la plataforma; planes de pago a partir de 16,5 $ al mes por asiento Happy Scribe Creadores de contenido, educadores y equipos pequeños que necesitan subtítulos multilingües y sincronización sencilla de subtítulos Sincronización de subtítulos, compatibilidad multilingüe, detección de hablantes, formatos de exportación Los planes de pago empiezan en 12 $ por 60 minutos Turbo Scribe Startups, estudiantes y pequeñas empresas que necesitan una transcripción y generación de subtítulos sencilla y basada en la web Editor de transcripciones basado en web, reconocimiento de hablantes, compatibilidad con varios idiomas Plan Free; planes de pago a partir de 20 $ al mes

¿Qué debe buscar en las alternativas a Whisper IA?

Los empleados pierden más de 258 horas al año en trabajo duplicado y reuniones innecesarias, y con el aumento de las actividades colaborativas en un 50 %, ese número podría aumentar aún más.

Las herramientas de transcripción de IA pueden ayudarte a reducir ese tiempo perdido al convertir las conversaciones habladas en texto editable y con capacidad de búsqueda. En lugar de reproducir largas grabaciones, puedes buscar los puntos clave, compartir ideas y seguir adelante.

Si Whisper IA no te convence, esto es lo que debes buscar en una alternativa fiable:

Facilidad de uso : interfaz limpia, no se necesitan conocimientos técnicos

Alta precisión : gestiona el ruido de fondo, múltiples hablantes y acentos

Rótulos de hablantes : etiqueta automáticamente quién ha dicho qué

Compatibilidad con idiomas : cubre diversos dialectos y equipos globales

Resúmenes con IA : extrae los puntos clave, los elementos de acción y los seguimientos

Edición en el navegador : busca, resalta y limpia transcripciones rápidamente

Colaboración : revise y comente en equipo

Integraciones : Se conecta con Zoom, Notion, Google Drive y más

Seguridad: incluye cifrado y cumplimiento de la normativa GDPR/HIPAA

📮 ClickUp Insight: El 13 % de los participantes en nuestra encuesta desea utilizar la IA para tomar decisiones difíciles y resolver problemas complejos. Sin embargo, solo el 28 % afirma utilizar la IA habitualmente en el trabajo. Una posible razón: ¡la seguridad! Es posible que los usuarios no quieran compartir datos confidenciales para la toma de decisiones con una IA externa. ClickUp resuelve este problema llevando la resolución de problemas basada en IA directamente a tu entorno de trabajo seguro. Desde SOC 2 hasta las normas ISO, ClickUp cumple con los más altos estándares de seguridad de datos y te ayuda a utilizar de forma segura la tecnología de IA generativa en todo tu entorno de trabajo.

Las mejores alternativas a Whisper IA

Ahora que ya sabe cómo debe ser una alternativa fiable a Whisper IA, exploremos las mejores opciones que vale la pena considerar:

1. ClickUp (ideal para transcribir y realizar el seguimiento de tareas de forma optimizada en un solo lugar)

Prueba ClickUp gratis Transcribe reuniones, resume debates y gestiona todas tus conferencias fácilmente con ClickUp

ClickUp es la app, aplicación, para todo el trabajo. Elimina las complejidades de Whisper AI con funciones sencillas, potentes y completas, entre las que se incluye, entre otras, la transcripción.

Se trata de una plataforma todo en uno que se integra a la perfección en su flujo de trabajo diario, procesa automáticamente sus reuniones y organiza todas las discusiones, aspectos destacados y elementos de acción en un solo lugar.

ClickUp Talk to Text

⭐️ Eficiencia 10 veces mayor en tu empresa gracias a la IA con la función Talk to text de ClickUp Brain MAX: un compañero de escritorio con IA superpotente que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo.

Utiliza Talk to Text para preguntar, dictar y ejecutar trabajos con la voz, sin necesidad de usar las manos y en cualquier lugar

Cree y asigne tareas, etiquete a los miembros de su equipo, envíe mensajes y mucho más utilizando su voz y comandos en lenguaje natural

Elige entre 40 idiomas diferentes para realizar tu trabajo con IA

Además, con Brain MAX, puedes

Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps conectadas + internet

Reemplaza docenas de herramientas de IA desconectadas como ChatGPT, Claude y Gemini con una única solución contextual y lista para corporaciones que permite escribir, codificar, gestionar proyectos y mucho más

¿Tienes curiosidad por saber cómo funciona Talk to Text en tu entorno de trabajo? Mira el vídeo a continuación:

ClickUp AI Notetaker

Ahora, hablemos de la superherramienta para transcribir reuniones, ClickUp AI Notetaker.

Puedes añadirlo a tus reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams y grabar audio y vídeo durante un máximo de una hora. Transcribe la conversación con reconocimiento de hablantes y marcas de tiempo, generando una transcripción con función de búsqueda que está disponible al instante.

Transcribe reuniones automáticamente con ClickUp AI Notetaker

Pero eso no es todo. Notetaker también crea resúmenes inteligentes, destaca los puntos clave y extrae los siguientes pasos, que convierte en listas de control e incluso en tareas completas a través de las tareas de ClickUp.

Con esta función, puede asignar propietarios, establecer prioridades, ajustar atributos y dividirlos en listas de control o subtareas para mantener todo bajo control.

Convierte los elementos de acción en tareas de ClickUp que se pueden rastrear

Todo tu contenido (grabaciones, transcripciones, resúmenes y tareas) se guarda directamente en tus documentos privados de ClickUp, para que no se pierda nada y todo sea fácil de encontrar más adelante.

🎥 Vea cómo AI Notetaker de ClickUp transforma las reuniones:

También puede utilizar plantillas de notas de reuniones periódicas para estructurar agendas, realizar un seguimiento de los puntos de debate y supervisar las tareas asignadas y las fechas límite.

Para flujos de trabajo específicos de transcripción, ClickUp ofrece incluso una plantilla dedicada al ámbito de trabajo de transcripción de audio. Esta plantilla te permite gestionar archivos, realizar un seguimiento de los datos de los hablantes y cambiar entre vistas como Tabla, Calendario y Gantt.

ClickUp Brain

Además de la transcripción, puedes hacer mucho más con ClickUp Brain. Este motor de IA puede resumir documentos completos o texto seleccionado dentro de Docs y generar actualizaciones rápidas sobre el progreso, lo que proporciona resúmenes instantáneos de transcripciones largas o notas de reuniones.

De esta manera, Brain garantiza que todos los equipos estén alineados con el estado del proyecto sin esfuerzo manual.

Resuma reuniones, extraiga información y convierta los elementos de acción en tareas con ClickUp Brain

¿Quieres preparar un seguimiento o mejorar la agenda de una reunión? ClickUp Brain también puede encargarse de eso. Te ayuda a reescribir o ampliar tus notas, organiza tus ideas y garantiza que tus transcripciones se conviertan en información útil y compartible. Incluso puedes pedirle que extraiga partes específicas de una reunión o que sugiera mejoras en tu agenda.

Tanto si eres un creador en solitario como si formas parte de un equipo dinámico, ClickUp te ayuda a mantenerte organizado y responsable.

Integraciones de ClickUp

Con más de 1000 integraciones de ClickUp, entre las que se incluyen Zoom, Microsoft Teams y UpMeet, la herramienta se adapta perfectamente a tu flujo de trabajo actual.

Sincronice sus herramientas de reunión con las integraciones de ClickUp para tener todo lo relacionado con las reuniones en un solo lugar

Sincronice su plataforma de reuniones preferida y la transcripción en tiempo real comenzará automáticamente. También puede importar datos de reuniones a través de herramientas como MeetGeek, que sincroniza automáticamente las grabaciones, los aspectos destacados y los elementos de acción directamente en ClickUp.

En resumen, ClickUp toma todo lo que hace Whisper AI y lo mejora: automatiza las partes tediosas, se integra con tus herramientas favoritas y convierte las conversaciones en acciones. Es transcripción, gestión de tareas y productividad, todo en una potente plataforma.

Las mejores funciones de ClickUp

Gestione las tareas de las reuniones, añada personas asignadas y realice un seguimiento del progreso

Utilice más de 50 desencadenantes de acciones para automatizar las tareas periódicas de las reuniones

Correlacione los horarios de las reuniones en el Calendario de ClickUp AI

Conecta tareas a documentos, chats y pizarras para un flujo de trabajo unificado

Realice un seguimiento del progreso de los proyectos con los paneles de control en tiempo real de ClickUp

Edite, reescriba o amplíe las notas de las reuniones con ClickUp Brain, lo que hace que la documentación sea más concisa y fácil de poner en práctica

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios pueden encontrar las amplias funciones un poco abrumadoras al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de TrustRadius dice:

Lo utilizamos para ayudar y acelerar nuestras reuniones diarias de nuestro ritual Scrum. Me ayuda a conocer el progreso de mi sprint, el progreso de mis tareas y a mantener un backlog organizado para todos mis recados.

Lo utilizamos para ayudar y acelerar nuestras reuniones diarias de nuestro ritual Scrum. Me ayuda a conocer el progreso de mi sprint, el progreso de mis tareas y a mantener un backlog organizado para todos mis recados.

2. Google Cloud Speech-to-Text (ideal para equipos globales que celebran reuniones frecuentes)

a través de Google Cloud Speech-to-Text

¿Necesita una transcripción rápida, precisa y escalable sin los gastos técnicos adicionales? Google Cloud Speech-to-Text puede ser una buena opción. Aunque Whisper IA es popular por ser de código abierto y gratuito, requiere configuración manual, potencia de procesamiento local y mantenimiento continuo. Esto está bien para los desarrolladores, pero no es ideal si tiene un equipo que necesita fiabilidad a gran escala.

La API de conversión de voz a texto de Google ofrece compatibilidad con transcripción en tiempo real y por lotes, diarización de hablantes y una gran precisión, incluso en entornos ruidosos. Además, incluye la infraestructura, la seguridad y las mejoras de IA de Google.

Las mejores funciones de Google Cloud Speech-to-Text

Acceda al reconocimiento de voz en más de 125 idiomas y variantes

Utilice el avanzado modelo Chirp de Google para mejorar la precisión

Transcribe audio en tiempo real o por lotes

Habilite la puntuación automática para obtener transcripciones más claras

Controle el ruido de fondo con la resistencia al ruido integrada

Separa múltiples canales de audio para conversaciones más claras

Límites de Google Cloud Speech-to-Text

Esta alternativa a Whisper IA limita las sesiones de streaming a cinco minutos con un tamaño de mensaje de 25 KB

Solo es compatible con formatos de audio específicos, como PCM WAV de 16 bits

Precios de Google Cloud Speech-to-Text

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 estrellas (más de 200 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la FCC exigen a las emisoras de EE. UU. que incluyan subtítulos para garantizar la accesibilidad de los espectadores con discapacidad auditiva.

3. Otter. ai (ideal para utilizar agentes de transcripción con IA para diferentes casos de uso)

a través de Otter IA

A diferencia de Whisper IA, donde puedes transcribir un archivo grabado, Otter está diseñado para reuniones colaborativas en directo.

Se integra directamente con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, y se une automáticamente a las llamadas, se sincroniza con tu calendario y comparte las notas de las reuniones con tus compañeros de equipo. Esto lo convierte en la solución perfecta para equipos híbridos, consultores y cualquier persona que tenga que hacer malabarismos con reuniones consecutivas en las que la asistencia no siempre está garantizada.

También puede utilizar un agente de IA activado por voz para hacer preguntas sobre sus conversaciones anteriores y obtener resúmenes de las reuniones. Además, ofrece canales que se combinan con actualizaciones asíncronas, perfectos para equipos remotos que trabajan en diferentes zonas horarias.

Las mejores funciones de Otter.ai

Genere resúmenes automatizados de reuniones, incluyendo puntos clave y elementos de acción

Integra con Google Calendar para añadir automáticamente notas de reuniones de Otter a los eventos

Acceda a Otter.ai a través de la web, aplicaciones para Android e iOS, y una extensión para Chrome para mayor flexibilidad

Utilice cuatro agentes diferentes para equipos de ventas, reclutamiento, educación y medios de comunicación

Transcribe audio en inglés, francés o español, atendiendo a una amplia base de usuarios

Limitaciones de Otter.ai

La precisión de la transcripción puede disminuir con audios complejos, acentos marcados o varios hablantes

Incluso el plan Business tiene un límite de 6000 minutos de transcripción al mes y 4 horas por conversación

Precios de Otter.ai

Básico: Free Forever

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Business: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,3/5 estrellas (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 estrellas (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Una reseña de G2 dice:

Antes solía tomar notas a mano o escuchar las grabaciones de las reuniones para crear el acta, pero ya no. Hace poco descubrí Otter.ai a través de uno de mis compañeros y, desde entonces, mi carga de trabajo relacionada con las actas de reuniones se ha simplificado enormemente. Recoge todos los puntos y, al final, ofrece un breve resumen de toda la reunión. Además, fue muy fácil de integrar e implementar en mi equipo. Lo utilizamos en todas las reuniones para tomar notas.

Antes solía tomar notas a mano o escuchar las grabaciones de las reuniones para crear el acta, pero ya no. Hace poco descubrí Otter.ai a través de uno de mis compañeros y, desde entonces, mi carga de trabajo relacionada con las actas de reuniones se ha simplificado enormemente. Recoge todos los puntos y, al final, ofrece un breve resumen de toda la reunión. Además, fue muy fácil de integrar e implementar en mi equipo. Lo utilizamos en todas las reuniones para tomar notas.

4. Descript (lo mejor para la gestión de proyectos multimedia)

a través de Descript

Whisper IA es principalmente una herramienta de código abierto para la transcripción sin conexión y resulta muy útil cuando se requiere una configuración técnica y edición manual. Esto supone un gran obstáculo cuando se necesitan transcribir archivos a gran escala. Descript, por otro lado, permite editar audio y vídeo directamente en el sitio web con solo editar la transcripción del texto.

De este modo, podrás limpiar tanto la transcripción como el audio o el vídeo sin esfuerzo adicional ni conocimientos técnicos de edición.

Además, su colaboración en tiempo real y la eliminación de palabras de relleno impulsada por IA hacen que este software de transcripción sea una opción potente para creadores y equipos que desean un flujo de trabajo rápido y pulido sin necesidad de código ni herramientas adicionales.

Las mejores funciones de Descript

Edite audio y vídeo simplemente editando la transcripción del texto

Utilice la clonación de voz con IA con Overdub y mejore la calidad del audio con Studio Sound

Elimine automáticamente las palabras de relleno

Edita varias pistas de audio y vídeo simultáneamente

Graba la pantalla y la cámara web directamente desde la app, aplicación

Sincronice las transcripciones automáticamente con los cronogramas de los vídeos

Limitaciones de Descript

Esta herramienta de transcripción tiene una curva de aprendizaje pronunciada

Es posible que experimente ralentizaciones al transcribir archivos de vídeo de gran tamaño

Precios de Descript

Free

Aficionado: 24 $ al mes por usuario

Creador: 35 $ al mes por usuario

Business: 65 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 estrellas (más de 770 opiniones)

Capterra: 4,8/5 estrellas (más de 170 opiniones)

👀 ¿Sabías que... Uno de cada tres desarrolladores informó haber encontrado alucinaciones en casi todas las 26 000 transcripciones que generaron con Whisper IA.

5. Deepgram (ideal para transcribir archivos de audio y vídeo con acentos marcados)

a través de Deepgram

Deepgram combina modelos avanzados de aprendizaje profundo con procesos personalizables adaptados a los retos únicos de audio de su sector. A diferencia de Whisper IA, que a menudo requiere una configuración manual y tiene dificultades con el audio ruidoso o especializado, este software ofrece una transcripción ultrarrápida y muy precisa.

Incluye funciones integradas como diarización de hablantes, procesamiento en tiempo real y formato inteligente que mantienen tus flujos de trabajo fluidos y sin errores.

Deepgram ofrece una infraestructura escalable y una latencia más baja diseñada para usuarios de gran volumen, lo que la convierte en una opción destacada para las corporaciones. Si bien Whisper AI es ideal para desarrolladores e investigadores que experimentan con la transcripción,

Las mejores funciones de Deepgram

Compatibilidad con modelos personalizables para audio específico del sector

Procesa con precisión audio ruidoso o con varios hablantes

Integración a través de API con múltiples plataformas y flujos de trabajo

Acceda a la inteligencia de audio para generar resúmenes de reuniones y llamadas

Cree una clave de API para implementación interna

Limitaciones de Deepgram

Obtienes concurrencia limitada en algunos modelos

Algunas funciones, como Aura-2, no están disponibles para la API de streaming

Precios de Deepgram

Pago por uso: Gratis hasta 200 $ en créditos y luego paga según lo que uses

Crecimiento: 4000 $/año

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Deepgram

G2: 4,6/5 estrellas (más de 270 opiniones)

Capterra: No hay reseñas disponibles

6. AssemblyAI (ideal para el análisis de sentimientos en transcripciones)

a través de AssemblyAI

Si la implementación en varios pasos de Whisper AI es demasiado complicada para tu pequeño equipo, AssemblyAI es una alternativa sólida con una excelente API de voz a texto.

A diferencia del modelo de código abierto de Whisper IA, AssemblyIA ofrece una plataforma totalmente gestionada y basada en la nube que proporciona transcripción y funciones avanzadas como moderación de contenidos, análisis de sentimientos, detección de temas y resumen.

Puede realizar mejoras continuas en los modelos, acceder a una escalabilidad de nivel empresarial y utilizar información adicional basada en IA más allá del reconocimiento de voz básico.

Las mejores funciones de AssemblyAI

Compatibilidad con más de 99 idiomas con detección automática del idioma

Identifique y rotule a diferentes hablantes con la diarización de hablantes

Proporcione transcripción en tiempo real con baja latencia

Acceda a herramientas de inteligencia como resumidores de vídeo con IA , análisis de sentimientos, detección de temas y redacción de PII

Permita el uso de vocabulario personalizable para mejorar la precisión de la transcripción

Límites de AssemblyAI

La transcripción en streaming solo está disponible si eres usuario de pago, con un máximo de 100 sesiones simultáneas

Tienes un límite de 30 solicitudes LeMUR por minuto en los planes de pago

Precios de AssemblyAI

Gratis: Hasta 50 $ en créditos

Pago por uso: A partir de 0,15 $/hora

Personalizado: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de AssemblyAI

G2: 4,6/5 estrellas (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay reseñas disponibles

👀 ¿Sabías que... El 56 % de los ejecutivos no están seguros o no saben si sus empresas cuentan con normas éticas que regulen el uso de la IA.

7. IBM Watson Speech to Text (ideal para sectores altamente regulados)

a través de IBM Watson Speech to Text

¿Está cansado de las herramientas genéricas de conversión de voz a texto que tropiezan con la jerga del sector o los datos confidenciales? IBM Watson Speech to Text está diseñado para entornos de alto riesgo en los que la precisión, la seguridad de los datos y el rendimiento específico del dominio son fundamentales.

Ya sea que esté transcribiendo dictados médicos, llamadas financieras o procedimientos legales, esta herramienta de IBM se adapta al vocabulario especializado, es compatible con formatos inteligentes y se adapta a las necesidades de las corporaciones.

A diferencia de Whisper IA, IBM Watson es compatible con la personalización de dominios, ofrece un mayor cumplimiento normativo para los sectores regulados y proporciona flexibilidad de implementación, ya sea en la nube o en las instalaciones. Si su proyecto exige más que una transcripción de uso general, Watson le ofrece la profundidad y el control que no obtiene con Whisper.

Las mejores funciones de IBM Watson Speech to Text

Obtenga vocabulario específico del sector con modelos acústicos y lingüísticos personalizados

Acceda a transcripciones en tiempo real y por lotes para mayor flexibilidad

Obtenga la diarización de hablantes para identificar y rotular a los diferentes hablantes

Habilite la transmisión en streaming con baja latencia y alta precisión

Proporcione una implementación local o en la nube para un mejor control

Límites de IBM Watson Speech to Text

La herramienta requiere una configuración compleja y formación para un uso óptimo en dominios especializados

Puede resultar más caro que otras alternativas de código abierto

Precios de IBM Watson Speech to Text

Plan Lite: Gratis, gratuito/a durante 500 minutos al mes

Plan Plus: A partir de 140 USD al mes

Premium: Precio personalizado

Plan Deploy Anywhere: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre IBM Watson Speech to Text

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay opiniones disponibles

¿Qué opinan los usuarios reales sobre IBM Watson Speech to Text?

Una reseña de G2 dice:

IBM Watson Speech to Text es un software muy bueno para crear aplicaciones que convierten el habla humana en texto. IBM Watson no solo es compatible con el idioma inglés, sino que también admite muchos otros idiomas como japonés, español, francés y muchos más. Es muy fácil de usar, solo hay que grabar el habla con un micrófono e IBM Watson reconoce el habla y utiliza su algoritmo de aprendizaje automático para convertir el habla en texto. Podemos integrar fácilmente el servicio Watson Speech to Text en nuestra aplicación utilizando Mobile SDK y Rest API.

IBM Watson Speech to Text es un software muy bueno para crear aplicaciones que convierten el habla humana en texto. IBM Watson no solo es compatible con el idioma inglés, sino que también admite muchos otros idiomas como japonés, español, francés y muchos más. Es muy fácil de usar, solo hay que grabar el habla con un micrófono e IBM Watson reconoce el habla y utiliza su algoritmo de aprendizaje automático para convertir el habla en texto. Podemos integrar fácilmente el servicio Watson Speech to Text en nuestra aplicación utilizando Mobile SDK y Rest API.

8. Sonix. ai (ideal para podcasters, periodistas e investigadores)

a través de Sonix IA

Sonix.ai ofrece una plataforma de transcripción intuitiva y basada en la web que permite a los usuarios cargar archivos de audio o vídeo y obtener transcripciones de alta calidad en cuestión de minutos sin necesidad de conocimientos técnicos.

Mientras que Whisper AI es ideal para desarrolladores que desean un motor de transcripción de código abierto, Sonix está diseñado para profesionales que necesitan resultados fiables rápidamente. Su velocidad, precisión y potentes funciones integradas de edición y colaboración lo convierten en una popular herramienta de transcripción con IA y una alternativa a Whisper.

Las mejores funciones de Sonix.ai

Transcribe archivos de audio y vídeo automáticamente en más de 40 idiomas

Edite transcripciones directamente en su navegador con una interfaz intuitiva

Tome notas de vídeos y rotule a los interlocutores para distinguir entre diferentes voces

Busca transcripciones fácilmente utilizando marcas de tiempo y palabras clave

Integración con herramientas como Zoom, Google Drive y Dropbox

Proteja sus datos con un almacenamiento en la nube seguro y controles de acceso

Limitaciones de Sonix.ai

No puedes usar Sonix sin conexión, ya que requiere una conexión (a internet) para todo el procesamiento

Las opciones de transcripción en tiempo real son limitadas

Precios de Sonix.ai

Estándar : uso gratuito de la plataforma + 10 $ por hora para traducción y transcripción, respectivamente

Premium : 16,5 $ al mes por asiento + 5 $ por hora para traducción y transcripción, respectivamente

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sonix.ai

G2: 4,7/5 estrellas (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,9/5 estrellas (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sonix.ai?

Una reseña de G2 dice:

Al subir un archivo de audio o vídeo, se convierte automáticamente en texto, y es bastante preciso. Esta herramienta me ha ahorrado mucho tiempo al transcribir manualmente cualquier archivo de audio y vídeo. Además, también es posible subir archivos directamente desde aplicaciones de almacenamiento en la nube, como Google Drive y Dropbox.

Al subir un archivo de audio o vídeo, se convierte automáticamente en texto, y es bastante preciso. Esta herramienta me ha ahorrado mucho tiempo al transcribir manualmente cualquier archivo de audio y vídeo. Además, también es posible subir archivos directamente desde aplicaciones de almacenamiento en la nube, como Google Drive y Dropbox.

9. Happy Scribe (ideal para generar subtítulos multilingües para vídeos en redes sociales)

a través de Happy Scribe

Happy Scribe es una alternativa a Whisper lista para usar, diseñada para creadores de contenido, educadores y equipos de todo el mundo. Ofrece traducción de voz en más de 120 idiomas y, a diferencia de Whisper IA, ofrece una interfaz sencilla, detección de hablantes y sincronización automática de subtítulos sin necesidad de codificación.

En resumen, si buscas una solución de transcripción plug-and-play con precisión, Happy Scribe es la opción ideal para ti.

Las mejores funciones de Happy Scribe

Transcribe archivos de audio y vídeo automáticamente en más de 120 idiomas

Utilice IA para tomar notas en reuniones y acceda al reconocimiento de voz para detectar y rotular automáticamente a varios hablantes

Genera y sincroniza subtítulos y leyendas para vídeos

Elija entre transcripciones generadas por IA y transcripciones realizadas por personas, según sus necesidades

Integración con plataformas populares como YouTube, Zoom y Dropbox

Exporte transcripciones en varios formatos, incluidos Word, PDF, SRT y VTT

Límites de Happy Scribe

Es posible que la precisión se vea reducida si la calidad del audio es deficiente o si hay acentos muy marcados.

No está diseñado para una integración intensiva por parte de los desarrolladores

Precios de Happy Scribe

Starter: Desde 12 $ por 60 minutos

Lite: 9 $ al mes

Pro: 29 $ al mes

Business: 89 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Happy Scribe

G2: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

🧠 Dato curioso: Un episodio de The French Chef with Julia Child emitido por PBS es el primer programa de televisión con subtítulos ocultos.

10. TurboScribe (ideal para la transcripción de reuniones diarias y la generación de subtítulos)

a través de TurboScribe

Whisper AI ofrece procesamiento local, lo que puede resultar difícil para pequeños creadores, estudiantes y startups. TurboScribe es una alternativa más sencilla que las empresas pueden utilizar para resumir notas con IA, los creadores para generar subtítulos y los estudiantes para transcribir conferencias.

La herramienta ofrece transcripción basada en la nube con funciones avanzadas de edición, reconocimiento de hablantes y compatibilidad con varios idiomas, todo ello accesible a través de una sencilla interfaz web.

Las mejores funciones de TurboScribe

Transcribe archivos de audio y vídeo rápidamente con la precisión de la IA

Compatibilidad con múltiples idiomas para satisfacer las necesidades de transcripción a nivel mundial

Identifique y rotule automáticamente a diferentes hablantes

Edite transcripciones fácilmente con un editor intuitivo basado en la web

Genera marcas de tiempo para facilitar la navegación dentro de las transcripciones

Exporte transcripciones en varios formatos, como TXT, PDF y DOCX

Límites de TurboScribe

Carece de personalización avanzada de los modelos de IA

Las API e integraciones para desarrolladores son menos numerosas en comparación con algunos competidores, por lo que los científicos de datos y los desarrolladores deberían buscar otras opciones

Precios de Turbo Scribe

Transcripciones gratis hasta 3 al día

TurboScribe Unlimited: 20 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Turbo Scribe

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay opiniones disponibles

Algunas herramientas ofrecen transcripciones precisas, pero carecen de funciones de colaboración. Otras proporcionan resúmenes rápidos, pero se quedan cortas a la hora de convertir los conocimientos en acciones. Aunque Whisper IA es potente, está diseñada principalmente para desarrolladores, no para equipos que necesitan resultados rápidos.

Si estás cansado de combinar varias herramientas, simplemente elige ClickUp. Aquí puedes grabar reuniones, transcribir automáticamente conversaciones, generar resúmenes con IA y convertir instantáneamente las discusiones en tareas, todo en un solo lugar.

Con ClickUp Brain Max, obtienes mucho más que una simple transcripción. Obtienes un asistente inteligente que captura elementos de acción, responde preguntas de seguimiento y mantiene a tu equipo alineado. Combínalo con ClickUp AI Notetaker y nunca volverás a perderte un detalle, ya que todas las llamadas y conversaciones se documentarán automáticamente y estarán listas para usar.

¡Regístrese en ClickUp y lleve sus transcripciones, notas y trabajo en equipo al siguiente nivel!