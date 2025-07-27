las 10 mejores alternativas a Whisper IA para transcripción en 2025

Así que has probado Whisper IA y has pensado: «¡No está mal!», hasta que empezó a confundir nombres o a convertir tu audio perfectamente claro en poesía interpretativa. Y entonces te diste cuenta de que carecía de funciones en tiempo real.
Lo entendemos. Whisper es bueno; su modelo de código abierto le ha ganado adeptos por la precisión multilingüe que ofrece. Pero si valora la velocidad, la simplicidad y la colaboración en equipo, es probable que se quede corto.
Si alguna vez ha pensado «¿hay una forma mejor?», está en el lugar adecuado. Hay muchos más peces en el mar de la transcripción (de hecho, hay una herramienta que ejecuta tareas dentro de su entorno de trabajo, pero hablaremos de eso más adelante🧐 ).
Tanto si es desarrollador, periodista o creador de contenidos, se merece mejores opciones de reconocimiento de voz.
En este resumen, destacamos alternativas sólidas a Whisper IA que no solo son excelentes para la conversión de voz a texto, sino también para optimizar todo su flujo de trabajo.
Alternativas a Whisper IA de un vistazo
A continuación, te mostramos los casos de uso y las estructuras de precios de cada alternativa a Whisper:
|Herramientas
|Ideal para
|Funciones clave
|Precios*
|ClickUp
|Particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones y equipos de cualquier tamaño que necesiten transcripción colaborativa, gestión de tareas y automatización del flujo de trabajo
|ClickUp Talk to Text en ClickUp Brain MAX: documentos colaborativos, chat integrado, gestión de tareas, revisión con IA y transcripción de reuniones
|Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones
|Google Cloud Speech-to-Text
|Equipos multimedia, creadores de contenido, podcasters y editores de vídeo que necesitan edición y transcripción de audio/vídeo basada en texto
|Compatibilidad multilingüe, modelo Chirp, procesamiento de ruido de fondo, transcripción en tiempo real y por lotes
|Pago por uso; los primeros 60 minutos gratis
|Otter. ai
|Equipos híbridos/remotos, consultores y equipos con muchas reuniones que necesitan transcripción colaborativa en directo y agentes de IA
|Agentes de IA, integración con Google Calendar, resúmenes de reuniones, canales asíncronos
|Plan Free disponible; desde 16,99 $ al mes por usuario
|Descript
|Equipos multimedia, creadores de contenido, podcasters y editores de vídeo que necesitan edición y transcripción de audio/vídeo basada en texto
|Eliminación de palabras de relleno, clonación de voz con IA, edición de audio/vídeo a través de transcripciones
|Plan Free; planes de pago a partir de 24 $ al mes por usuario
|Deepgram
|Colaboración en equipo, soporte multilingüe, edición en el navegador e integraciones
|Transcripción en tiempo real, modelos personalizables, diarización de hablantes, integración API
|Gratis hasta un crédito limitado; planes de pago a partir de 4000 $ al año
|AssemblyAI
|Desarrolladores, científicos de datos y equipos que necesitan funciones avanzadas de conversión de voz a texto con análisis de sentimientos e información de IA
|Soporte multilingüe, resúmenes de vídeos, diarización de hablantes, vocabulario personalizado, análisis de sentimientos
|Gratis hasta un crédito limitado; planes de pago por uso a partir de 0,15 $/hora
|IBM Watson Speech to Text
|Corporaciones e industrias altamente reguladas (salud, finanzas, legal) para una transcripción segura, personalizable y conforme a la normativa
|Modelos acústicos y de idiomas personalizados, implementación local o en la nube, múltiples dialectos, diarización de hablantes
|Gratis hasta un crédito limitado; planes de pago a partir de 140 $ al mes
|Sonix. ai
|Podcasters, periodistas y pequeños equipos que necesitan transcripciones rápidas, colaborativas y basadas en navegador
|Colaboración en equipo, soporte multilingüe, edición en el navegador, integraciones
|Uso gratuito de la plataforma; planes de pago a partir de 16,5 $ al mes por asiento
|Happy Scribe
|Creadores de contenido, educadores y equipos pequeños que necesitan subtítulos multilingües y sincronización sencilla de subtítulos
|Sincronización de subtítulos, compatibilidad multilingüe, detección de hablantes, formatos de exportación
|Los planes de pago empiezan en 12 $ por 60 minutos
|Turbo Scribe
|Startups, estudiantes y pequeñas empresas que necesitan una transcripción y generación de subtítulos sencilla y basada en la web
|Editor de transcripciones basado en web, reconocimiento de hablantes, compatibilidad con varios idiomas
|Plan Free; planes de pago a partir de 20 $ al mes
¿Qué debe buscar en las alternativas a Whisper IA?
Los empleados pierden más de 258 horas al año en trabajo duplicado y reuniones innecesarias, y con el aumento de las actividades colaborativas en un 50 %, ese número podría aumentar aún más.
Las herramientas de transcripción de IA pueden ayudarte a reducir ese tiempo perdido al convertir las conversaciones habladas en texto editable y con capacidad de búsqueda. En lugar de reproducir largas grabaciones, puedes buscar los puntos clave, compartir ideas y seguir adelante.
Si Whisper IA no te convence, esto es lo que debes buscar en una alternativa fiable:
- Facilidad de uso: interfaz limpia, no se necesitan conocimientos técnicos
- Alta precisión: gestiona el ruido de fondo, múltiples hablantes y acentos
- Rótulos de hablantes: etiqueta automáticamente quién ha dicho qué
- Compatibilidad con idiomas: cubre diversos dialectos y equipos globales
- Resúmenes con IA: extrae los puntos clave, los elementos de acción y los seguimientos
- Edición en el navegador: busca, resalta y limpia transcripciones rápidamente
- Colaboración: revise y comente en equipo
- Integraciones: Se conecta con Zoom, Notion, Google Drive y más
- Seguridad: incluye cifrado y cumplimiento de la normativa GDPR/HIPAA
📮 ClickUp Insight: El 13 % de los participantes en nuestra encuesta desea utilizar la IA para tomar decisiones difíciles y resolver problemas complejos. Sin embargo, solo el 28 % afirma utilizar la IA habitualmente en el trabajo.
Una posible razón: ¡la seguridad! Es posible que los usuarios no quieran compartir datos confidenciales para la toma de decisiones con una IA externa. ClickUp resuelve este problema llevando la resolución de problemas basada en IA directamente a tu entorno de trabajo seguro. Desde SOC 2 hasta las normas ISO, ClickUp cumple con los más altos estándares de seguridad de datos y te ayuda a utilizar de forma segura la tecnología de IA generativa en todo tu entorno de trabajo.
Las mejores alternativas a Whisper IA
Ahora que ya sabe cómo debe ser una alternativa fiable a Whisper IA, exploremos las mejores opciones que vale la pena considerar:
1. ClickUp (ideal para transcribir y realizar el seguimiento de tareas de forma optimizada en un solo lugar)
ClickUp es la app, aplicación, para todo el trabajo. Elimina las complejidades de Whisper AI con funciones sencillas, potentes y completas, entre las que se incluye, entre otras, la transcripción.
Se trata de una plataforma todo en uno que se integra a la perfección en su flujo de trabajo diario, procesa automáticamente sus reuniones y organiza todas las discusiones, aspectos destacados y elementos de acción en un solo lugar.
ClickUp Talk to Text
⭐️ Eficiencia 10 veces mayor en tu empresa gracias a la IA con la función Talk to text de ClickUp Brain MAX: un compañero de escritorio con IA superpotente que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo.
- Utiliza Talk to Text para preguntar, dictar y ejecutar trabajos con la voz, sin necesidad de usar las manos y en cualquier lugar
- Cree y asigne tareas, etiquete a los miembros de su equipo, envíe mensajes y mucho más utilizando su voz y comandos en lenguaje natural
- Elige entre 40 idiomas diferentes para realizar tu trabajo con IA
Además, con Brain MAX, puedes
- Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps conectadas + internet
- Reemplaza docenas de herramientas de IA desconectadas como ChatGPT, Claude y Gemini con una única solución contextual y lista para corporaciones que permite escribir, codificar, gestionar proyectos y mucho más
¿Tienes curiosidad por saber cómo funciona Talk to Text en tu entorno de trabajo? Mira el vídeo a continuación:
ClickUp AI Notetaker
Ahora, hablemos de la superherramienta para transcribir reuniones, ClickUp AI Notetaker.
Puedes añadirlo a tus reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams y grabar audio y vídeo durante un máximo de una hora. Transcribe la conversación con reconocimiento de hablantes y marcas de tiempo, generando una transcripción con función de búsqueda que está disponible al instante.
Pero eso no es todo. Notetaker también crea resúmenes inteligentes, destaca los puntos clave y extrae los siguientes pasos, que convierte en listas de control e incluso en tareas completas a través de las tareas de ClickUp.
Con esta función, puede asignar propietarios, establecer prioridades, ajustar atributos y dividirlos en listas de control o subtareas para mantener todo bajo control.
Todo tu contenido (grabaciones, transcripciones, resúmenes y tareas) se guarda directamente en tus documentos privados de ClickUp, para que no se pierda nada y todo sea fácil de encontrar más adelante.
🎥 Vea cómo AI Notetaker de ClickUp transforma las reuniones:
También puede utilizar plantillas de notas de reuniones periódicas para estructurar agendas, realizar un seguimiento de los puntos de debate y supervisar las tareas asignadas y las fechas límite.
Para flujos de trabajo específicos de transcripción, ClickUp ofrece incluso una plantilla dedicada al ámbito de trabajo de transcripción de audio. Esta plantilla te permite gestionar archivos, realizar un seguimiento de los datos de los hablantes y cambiar entre vistas como Tabla, Calendario y Gantt.
ClickUp Brain
Además de la transcripción, puedes hacer mucho más con ClickUp Brain. Este motor de IA puede resumir documentos completos o texto seleccionado dentro de Docs y generar actualizaciones rápidas sobre el progreso, lo que proporciona resúmenes instantáneos de transcripciones largas o notas de reuniones.
De esta manera, Brain garantiza que todos los equipos estén alineados con el estado del proyecto sin esfuerzo manual.
¿Quieres preparar un seguimiento o mejorar la agenda de una reunión? ClickUp Brain también puede encargarse de eso. Te ayuda a reescribir o ampliar tus notas, organiza tus ideas y garantiza que tus transcripciones se conviertan en información útil y compartible. Incluso puedes pedirle que extraiga partes específicas de una reunión o que sugiera mejoras en tu agenda.
Tanto si eres un creador en solitario como si formas parte de un equipo dinámico, ClickUp te ayuda a mantenerte organizado y responsable.
Integraciones de ClickUp
Con más de 1000 integraciones de ClickUp, entre las que se incluyen Zoom, Microsoft Teams y UpMeet, la herramienta se adapta perfectamente a tu flujo de trabajo actual.
Sincronice su plataforma de reuniones preferida y la transcripción en tiempo real comenzará automáticamente. También puede importar datos de reuniones a través de herramientas como MeetGeek, que sincroniza automáticamente las grabaciones, los aspectos destacados y los elementos de acción directamente en ClickUp.
En resumen, ClickUp toma todo lo que hace Whisper AI y lo mejora: automatiza las partes tediosas, se integra con tus herramientas favoritas y convierte las conversaciones en acciones. Es transcripción, gestión de tareas y productividad, todo en una potente plataforma.
Las mejores funciones de ClickUp
- Gestione las tareas de las reuniones, añada personas asignadas y realice un seguimiento del progreso
- Utilice más de 50 desencadenantes de acciones para automatizar las tareas periódicas de las reuniones
- Correlacione los horarios de las reuniones en el Calendario de ClickUp AI
- Conecta tareas a documentos, chats y pizarras para un flujo de trabajo unificado
- Realice un seguimiento del progreso de los proyectos con los paneles de control en tiempo real de ClickUp
- Edite, reescriba o amplíe las notas de las reuniones con ClickUp Brain, lo que hace que la documentación sea más concisa y fácil de poner en práctica
Limitaciones de ClickUp
- Algunos usuarios pueden encontrar las amplias funciones un poco abrumadoras al principio
Precios de ClickUp
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
Una reseña de TrustRadius dice:
Lo utilizamos para ayudar y acelerar nuestras reuniones diarias de nuestro ritual Scrum. Me ayuda a conocer el progreso de mi sprint, el progreso de mis tareas y a mantener un backlog organizado para todos mis recados.
2. Google Cloud Speech-to-Text (ideal para equipos globales que celebran reuniones frecuentes)
¿Necesita una transcripción rápida, precisa y escalable sin los gastos técnicos adicionales? Google Cloud Speech-to-Text puede ser una buena opción. Aunque Whisper IA es popular por ser de código abierto y gratuito, requiere configuración manual, potencia de procesamiento local y mantenimiento continuo. Esto está bien para los desarrolladores, pero no es ideal si tiene un equipo que necesita fiabilidad a gran escala.
La API de conversión de voz a texto de Google ofrece compatibilidad con transcripción en tiempo real y por lotes, diarización de hablantes y una gran precisión, incluso en entornos ruidosos. Además, incluye la infraestructura, la seguridad y las mejoras de IA de Google.
Las mejores funciones de Google Cloud Speech-to-Text
- Acceda al reconocimiento de voz en más de 125 idiomas y variantes
- Utilice el avanzado modelo Chirp de Google para mejorar la precisión
- Transcribe audio en tiempo real o por lotes
- Habilite la puntuación automática para obtener transcripciones más claras
- Controle el ruido de fondo con la resistencia al ruido integrada
- Separa múltiples canales de audio para conversaciones más claras
Límites de Google Cloud Speech-to-Text
- Esta alternativa a Whisper IA limita las sesiones de streaming a cinco minutos con un tamaño de mensaje de 25 KB
- Solo es compatible con formatos de audio específicos, como PCM WAV de 16 bits
Precios de Google Cloud Speech-to-Text
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Google Cloud Speech-to-Text
- G2: 4,6/5 estrellas (más de 200 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
🧠 Dato curioso: La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la FCC exigen a las emisoras de EE. UU. que incluyan subtítulos para garantizar la accesibilidad de los espectadores con discapacidad auditiva.
3. Otter. ai (ideal para utilizar agentes de transcripción con IA para diferentes casos de uso)
A diferencia de Whisper IA, donde puedes transcribir un archivo grabado, Otter está diseñado para reuniones colaborativas en directo.
Se integra directamente con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, y se une automáticamente a las llamadas, se sincroniza con tu calendario y comparte las notas de las reuniones con tus compañeros de equipo. Esto lo convierte en la solución perfecta para equipos híbridos, consultores y cualquier persona que tenga que hacer malabarismos con reuniones consecutivas en las que la asistencia no siempre está garantizada.
También puede utilizar un agente de IA activado por voz para hacer preguntas sobre sus conversaciones anteriores y obtener resúmenes de las reuniones. Además, ofrece canales que se combinan con actualizaciones asíncronas, perfectos para equipos remotos que trabajan en diferentes zonas horarias.
Las mejores funciones de Otter.ai
- Genere resúmenes automatizados de reuniones, incluyendo puntos clave y elementos de acción
- Integra con Google Calendar para añadir automáticamente notas de reuniones de Otter a los eventos
- Acceda a Otter.ai a través de la web, aplicaciones para Android e iOS, y una extensión para Chrome para mayor flexibilidad
- Utilice cuatro agentes diferentes para equipos de ventas, reclutamiento, educación y medios de comunicación
- Transcribe audio en inglés, francés o español, atendiendo a una amplia base de usuarios
Limitaciones de Otter.ai
- La precisión de la transcripción puede disminuir con audios complejos, acentos marcados o varios hablantes
- Incluso el plan Business tiene un límite de 6000 minutos de transcripción al mes y 4 horas por conversación
Precios de Otter.ai
- Básico: Free Forever
- Pro: 16,99 $ al mes por usuario
- Business: 30 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Otter.ai
- G2: 4,3/5 estrellas (más de 290 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 estrellas (más de 90 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?
Antes solía tomar notas a mano o escuchar las grabaciones de las reuniones para crear el acta, pero ya no. Hace poco descubrí Otter.ai a través de uno de mis compañeros y, desde entonces, mi carga de trabajo relacionada con las actas de reuniones se ha simplificado enormemente. Recoge todos los puntos y, al final, ofrece un breve resumen de toda la reunión. Además, fue muy fácil de integrar e implementar en mi equipo. Lo utilizamos en todas las reuniones para tomar notas.
4. Descript (lo mejor para la gestión de proyectos multimedia)
Whisper IA es principalmente una herramienta de código abierto para la transcripción sin conexión y resulta muy útil cuando se requiere una configuración técnica y edición manual. Esto supone un gran obstáculo cuando se necesitan transcribir archivos a gran escala. Descript, por otro lado, permite editar audio y vídeo directamente en el sitio web con solo editar la transcripción del texto.
De este modo, podrás limpiar tanto la transcripción como el audio o el vídeo sin esfuerzo adicional ni conocimientos técnicos de edición.
Además, su colaboración en tiempo real y la eliminación de palabras de relleno impulsada por IA hacen que este software de transcripción sea una opción potente para creadores y equipos que desean un flujo de trabajo rápido y pulido sin necesidad de código ni herramientas adicionales.
Las mejores funciones de Descript
- Edite audio y vídeo simplemente editando la transcripción del texto
- Utilice la clonación de voz con IA con Overdub y mejore la calidad del audio con Studio Sound
- Elimine automáticamente las palabras de relleno
- Edita varias pistas de audio y vídeo simultáneamente
- Graba la pantalla y la cámara web directamente desde la app, aplicación
- Sincronice las transcripciones automáticamente con los cronogramas de los vídeos
Limitaciones de Descript
- Esta herramienta de transcripción tiene una curva de aprendizaje pronunciada
- Es posible que experimente ralentizaciones al transcribir archivos de vídeo de gran tamaño
Precios de Descript
- Free
- Aficionado: 24 $ al mes por usuario
- Creador: 35 $ al mes por usuario
- Business: 65 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Descript
- G2: 4,6/5 estrellas (más de 770 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 estrellas (más de 170 opiniones)
👀 ¿Sabías que... Uno de cada tres desarrolladores informó haber encontrado alucinaciones en casi todas las 26 000 transcripciones que generaron con Whisper IA.
5. Deepgram (ideal para transcribir archivos de audio y vídeo con acentos marcados)
Deepgram combina modelos avanzados de aprendizaje profundo con procesos personalizables adaptados a los retos únicos de audio de su sector. A diferencia de Whisper IA, que a menudo requiere una configuración manual y tiene dificultades con el audio ruidoso o especializado, este software ofrece una transcripción ultrarrápida y muy precisa.
Incluye funciones integradas como diarización de hablantes, procesamiento en tiempo real y formato inteligente que mantienen tus flujos de trabajo fluidos y sin errores.
Deepgram ofrece una infraestructura escalable y una latencia más baja diseñada para usuarios de gran volumen, lo que la convierte en una opción destacada para las corporaciones. Si bien Whisper AI es ideal para desarrolladores e investigadores que experimentan con la transcripción,
Las mejores funciones de Deepgram
- Compatibilidad con modelos personalizables para audio específico del sector
- Procesa con precisión audio ruidoso o con varios hablantes
- Integración a través de API con múltiples plataformas y flujos de trabajo
- Acceda a la inteligencia de audio para generar resúmenes de reuniones y llamadas
- Cree una clave de API para implementación interna
Limitaciones de Deepgram
- Obtienes concurrencia limitada en algunos modelos
- Algunas funciones, como Aura-2, no están disponibles para la API de streaming
Precios de Deepgram
- Pago por uso: Gratis hasta 200 $ en créditos y luego paga según lo que uses
- Crecimiento: 4000 $/año
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Deepgram
- G2: 4,6/5 estrellas (más de 270 opiniones)
- Capterra: No hay reseñas disponibles
📖 Lea también: Los mejores resumidores de reuniones con IA
6. AssemblyAI (ideal para el análisis de sentimientos en transcripciones)
Si la implementación en varios pasos de Whisper AI es demasiado complicada para tu pequeño equipo, AssemblyAI es una alternativa sólida con una excelente API de voz a texto.
A diferencia del modelo de código abierto de Whisper IA, AssemblyIA ofrece una plataforma totalmente gestionada y basada en la nube que proporciona transcripción y funciones avanzadas como moderación de contenidos, análisis de sentimientos, detección de temas y resumen.
Puede realizar mejoras continuas en los modelos, acceder a una escalabilidad de nivel empresarial y utilizar información adicional basada en IA más allá del reconocimiento de voz básico.
Las mejores funciones de AssemblyAI
- Compatibilidad con más de 99 idiomas con detección automática del idioma
- Identifique y rotule a diferentes hablantes con la diarización de hablantes
- Proporcione transcripción en tiempo real con baja latencia
- Acceda a herramientas de inteligencia como resumidores de vídeo con IA, análisis de sentimientos, detección de temas y redacción de PII
- Permita el uso de vocabulario personalizable para mejorar la precisión de la transcripción
Límites de AssemblyAI
- La transcripción en streaming solo está disponible si eres usuario de pago, con un máximo de 100 sesiones simultáneas
- Tienes un límite de 30 solicitudes LeMUR por minuto en los planes de pago
Precios de AssemblyAI
- Gratis: Hasta 50 $ en créditos
- Pago por uso: A partir de 0,15 $/hora
- Personalizado: Precio personalizado
Valoraciones y reseñas de AssemblyAI
- G2: 4,6/5 estrellas (más de 50 opiniones)
- Capterra: No hay reseñas disponibles
👀 ¿Sabías que... El 56 % de los ejecutivos no están seguros o no saben si sus empresas cuentan con normas éticas que regulen el uso de la IA.
7. IBM Watson Speech to Text (ideal para sectores altamente regulados)
¿Está cansado de las herramientas genéricas de conversión de voz a texto que tropiezan con la jerga del sector o los datos confidenciales? IBM Watson Speech to Text está diseñado para entornos de alto riesgo en los que la precisión, la seguridad de los datos y el rendimiento específico del dominio son fundamentales.
Ya sea que esté transcribiendo dictados médicos, llamadas financieras o procedimientos legales, esta herramienta de IBM se adapta al vocabulario especializado, es compatible con formatos inteligentes y se adapta a las necesidades de las corporaciones.
A diferencia de Whisper IA, IBM Watson es compatible con la personalización de dominios, ofrece un mayor cumplimiento normativo para los sectores regulados y proporciona flexibilidad de implementación, ya sea en la nube o en las instalaciones. Si su proyecto exige más que una transcripción de uso general, Watson le ofrece la profundidad y el control que no obtiene con Whisper.
Las mejores funciones de IBM Watson Speech to Text
- Obtenga vocabulario específico del sector con modelos acústicos y lingüísticos personalizados
- Acceda a transcripciones en tiempo real y por lotes para mayor flexibilidad
- Obtenga la diarización de hablantes para identificar y rotular a los diferentes hablantes
- Habilite la transmisión en streaming con baja latencia y alta precisión
- Proporcione una implementación local o en la nube para un mejor control
Límites de IBM Watson Speech to Text
- La herramienta requiere una configuración compleja y formación para un uso óptimo en dominios especializados
- Puede resultar más caro que otras alternativas de código abierto
Precios de IBM Watson Speech to Text
- Plan Lite: Gratis, gratuito/a durante 500 minutos al mes
- Plan Plus: A partir de 140 USD al mes
- Premium: Precio personalizado
- Plan Deploy Anywhere: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre IBM Watson Speech to Text
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay opiniones disponibles
¿Qué opinan los usuarios reales sobre IBM Watson Speech to Text?
IBM Watson Speech to Text es un software muy bueno para crear aplicaciones que convierten el habla humana en texto. IBM Watson no solo es compatible con el idioma inglés, sino que también admite muchos otros idiomas como japonés, español, francés y muchos más. Es muy fácil de usar, solo hay que grabar el habla con un micrófono e IBM Watson reconoce el habla y utiliza su algoritmo de aprendizaje automático para convertir el habla en texto. Podemos integrar fácilmente el servicio Watson Speech to Text en nuestra aplicación utilizando Mobile SDK y Rest API.
8. Sonix. ai (ideal para podcasters, periodistas e investigadores)
Sonix.ai ofrece una plataforma de transcripción intuitiva y basada en la web que permite a los usuarios cargar archivos de audio o vídeo y obtener transcripciones de alta calidad en cuestión de minutos sin necesidad de conocimientos técnicos.
Mientras que Whisper AI es ideal para desarrolladores que desean un motor de transcripción de código abierto, Sonix está diseñado para profesionales que necesitan resultados fiables rápidamente. Su velocidad, precisión y potentes funciones integradas de edición y colaboración lo convierten en una popular herramienta de transcripción con IA y una alternativa a Whisper.
Las mejores funciones de Sonix.ai
- Transcribe archivos de audio y vídeo automáticamente en más de 40 idiomas
- Edite transcripciones directamente en su navegador con una interfaz intuitiva
- Tome notas de vídeos y rotule a los interlocutores para distinguir entre diferentes voces
- Busca transcripciones fácilmente utilizando marcas de tiempo y palabras clave
- Integración con herramientas como Zoom, Google Drive y Dropbox
- Proteja sus datos con un almacenamiento en la nube seguro y controles de acceso
Limitaciones de Sonix.ai
- No puedes usar Sonix sin conexión, ya que requiere una conexión (a internet) para todo el procesamiento
- Las opciones de transcripción en tiempo real son limitadas
Precios de Sonix.ai
- Estándar: uso gratuito de la plataforma + 10 $ por hora para traducción y transcripción, respectivamente
- Premium: 16,5 $ al mes por asiento + 5 $ por hora para traducción y transcripción, respectivamente
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Sonix.ai
- G2: 4,7/5 estrellas (más de 20 opiniones)
- Capterra: 4,9/5 estrellas (más de 130 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sonix.ai?
Al subir un archivo de audio o vídeo, se convierte automáticamente en texto, y es bastante preciso. Esta herramienta me ha ahorrado mucho tiempo al transcribir manualmente cualquier archivo de audio y vídeo. Además, también es posible subir archivos directamente desde aplicaciones de almacenamiento en la nube, como Google Drive y Dropbox.
9. Happy Scribe (ideal para generar subtítulos multilingües para vídeos en redes sociales)
Happy Scribe es una alternativa a Whisper lista para usar, diseñada para creadores de contenido, educadores y equipos de todo el mundo. Ofrece traducción de voz en más de 120 idiomas y, a diferencia de Whisper IA, ofrece una interfaz sencilla, detección de hablantes y sincronización automática de subtítulos sin necesidad de codificación.
En resumen, si buscas una solución de transcripción plug-and-play con precisión, Happy Scribe es la opción ideal para ti.
Las mejores funciones de Happy Scribe
- Transcribe archivos de audio y vídeo automáticamente en más de 120 idiomas
- Utilice IA para tomar notas en reuniones y acceda al reconocimiento de voz para detectar y rotular automáticamente a varios hablantes
- Genera y sincroniza subtítulos y leyendas para vídeos
- Elija entre transcripciones generadas por IA y transcripciones realizadas por personas, según sus necesidades
- Integración con plataformas populares como YouTube, Zoom y Dropbox
- Exporte transcripciones en varios formatos, incluidos Word, PDF, SRT y VTT
Límites de Happy Scribe
- Es posible que la precisión se vea reducida si la calidad del audio es deficiente o si hay acentos muy marcados.
- No está diseñado para una integración intensiva por parte de los desarrolladores
Precios de Happy Scribe
- Starter: Desde 12 $ por 60 minutos
- Lite: 9 $ al mes
- Pro: 29 $ al mes
- Business: 89 $ al mes
Valoraciones y opiniones sobre Happy Scribe
- G2: 4,8/5 (más de 20 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 30 opiniones)
🧠 Dato curioso: Un episodio de The French Chef with Julia Child emitido por PBS es el primer programa de televisión con subtítulos ocultos.
10. TurboScribe (ideal para la transcripción de reuniones diarias y la generación de subtítulos)
Whisper AI ofrece procesamiento local, lo que puede resultar difícil para pequeños creadores, estudiantes y startups. TurboScribe es una alternativa más sencilla que las empresas pueden utilizar para resumir notas con IA, los creadores para generar subtítulos y los estudiantes para transcribir conferencias.
La herramienta ofrece transcripción basada en la nube con funciones avanzadas de edición, reconocimiento de hablantes y compatibilidad con varios idiomas, todo ello accesible a través de una sencilla interfaz web.
Las mejores funciones de TurboScribe
- Transcribe archivos de audio y vídeo rápidamente con la precisión de la IA
- Compatibilidad con múltiples idiomas para satisfacer las necesidades de transcripción a nivel mundial
- Identifique y rotule automáticamente a diferentes hablantes
- Edite transcripciones fácilmente con un editor intuitivo basado en la web
- Genera marcas de tiempo para facilitar la navegación dentro de las transcripciones
- Exporte transcripciones en varios formatos, como TXT, PDF y DOCX
Límites de TurboScribe
- Carece de personalización avanzada de los modelos de IA
- Las API e integraciones para desarrolladores son menos numerosas en comparación con algunos competidores, por lo que los científicos de datos y los desarrolladores deberían buscar otras opciones
Precios de Turbo Scribe
- Transcripciones gratis hasta 3 al día
- TurboScribe Unlimited: 20 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Turbo Scribe
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay opiniones disponibles
