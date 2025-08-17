10 plantillas gratuitas de Notion para hacer seguimiento de tus metas de fitness

Sueñas. Planificas. Alcanzas. Habrá obstáculos. Habrá escépticos. Habrá errores. Pero con trabajo duro, con fe, con confianza en ti mismo y en los que te rodean, no hay límites.

Sueñas. Planificas. Alcanzas. Habrá obstáculos. Habrá escépticos. Habrá errores. Pero con trabajo duro, con fe, con confianza en ti mismo y en los que te rodean, no hay límites.

Si estás cansado de cambiar entre apps y cuadernos a medio llenar para registrar tus entrenamientos, puede que no seas el único. ¿Cómo solucionarlo? Tanto si sigues un sencillo programa de 3 días como si combinas fuerza, cardio y movilidad a lo largo de la semana, la plantilla adecuada te ayuda a organizarte y a realizar un seguimiento de tus progresos sin esfuerzo.

Entra en la plantilla de entrenamiento de Notion, que organiza todo (ejercicios, repeticiones, días de descanso y seguimiento del progreso) en un espacio limpio.

Los principiantes pueden beneficiarse de la «regla 3-3-3», mientras que los levantadores más experimentados pueden optar por divisiones superiores/inferiores o empujar-tirar-piernas. En cualquier caso, tus metas de fitness no tienen por qué quedar enterradas bajo el desorden.

Sigue leyendo para obtener más información sobre las plantillas de entrenamiento gratuitas de Notion, diseñadas para dar compatibilidad a todo tu viaje hacia el fitness. Además, explora las fantásticas plantillas de entrenamiento alternativas de ClickUp, la app para todo el trabajo

🔎 ¿Sabías que... Una de las primeras apps de seguimiento de fitness de la App Store de Apple se llamaba «Fit Phone»?

¿Qué hace que una plantilla de entrenamiento de Notion sea buena?

Una buena plantilla de entrenamiento de Notion te ayuda a registrar tus ejercicios, realizar un seguimiento de tu progreso y mantener la constancia en tu entrenamiento. Debe cubrir todas las áreas fundamentales de tu rutina de fitness de forma clara y fácil de actualizar.

Diseño de horario semanal: Busca plantillas que correlacionen los entrenamientos a lo largo de la semana para que puedas seguir una rutina estructurada 💪

Etiquetas de grupos musculares: Selecciona plantillas de entrenamiento de Notion que categorizan los ejercicios por grupos musculares para mantener un entrenamiento equilibrado 🏋️

Biblioteca de ejercicios : busca una plantilla que tenga una lista de movimientos con instrucciones y consejos para completar el formulario 💪

Registro de entrenamientos: elige plantillas que registren series, repeticiones y peso para cada sesión y realiza un seguimiento de tus progresos a lo largo del tiempo 🏋️

Control del progreso: Opta por plantillas de entrenamiento de Notion que añaden secciones para mediciones corporales, récords personales o fotos para supervisar los cambios 💪

Seguimiento de días de descanso: Elige una plantilla de entrenamiento de Notion que te ayude a planificar los días de recuperación para no entrenar en exceso ni perder el impulso 🏋️

Sección de planificación de comidas: Elige plantillas que organicen tu nutrición para compatibilidad con tus metas de entrenamiento 💪

Bloques de plantillas copiables: utiliza plantillas que duplican rutinas fácilmente sin tener que volver a introducir los datos cada semana 🏋️

Integración con el registro de hábitos: Prioriza las plantillas de entrenamiento de Notion que sincronizan los entrenamientos con los hábitos diarios para mantener la constancia 💪

🧠 Dato curioso: Se prevé que el mercado de las «bandas inteligentes» crezca en 2400 millones de dólares estadounidenses entre 2024 y 2029, lo que supone un aumento de casi el 28 % en los ingresos globales.

10 plantillas de entrenamiento Notion gratis para tus metas de fitness

Notion te ayuda a estructurar tu rutina de ejercicios, siempre y cuando utilices la plantilla adecuada. Aquí tienes 10 plantillas de entrenamiento de Notion que lo cubren todo, desde divisiones de fuerza hasta registros de nutrición.

1. Plantilla del reto de 21 días de comidas saludables de Notion

a través de Notion

La plantilla del reto de 21 días de comidas saludables de Notion se centra en una alimentación estructurada y en el seguimiento de la hidratación para ayudar a mejorar la energía, la claridad y los resultados físicos. Esta plantilla de planificador de entrenamientos de Notion no solo se centra en los entrenamientos, sino también en lo que los alimenta.

La plantilla te guía a través de un proceso de registro de comidas de 3 semanas, incorporando el seguimiento del estado de ánimo y el progreso para mayor compatibilidad. Los gráficos responden a tu comportamiento, lo que facilita el seguimiento del progreso sin obsesionarse con los números.

Por qué te gustará esta plantilla:

Registra tus comidas diarias y tu hidratación en un panel claro

Controla el consumo de azúcar procesado mediante gráficos dinámicos

Reflexiona sobre tus hábitos alimenticios con las indicaciones del diario integrado

Conecta la nutrición con los patrones de energía y estado de ánimo

Ideal para: Cualquiera que quiera mejorar su rutina de fitness tomándose en serio la nutrición y la planificación de comidas dentro de Notion.

💡 Consejo profesional: Pero si alguna vez te quedas atascado pensando: «¿En qué debería centrarme hoy?», ClickUp Brain entra en acción. Puedes utilizar Brain para generar tu plan diario basándote en tus objetivos de fitness más amplios. Por ejemplo, puedes indicarle que cree un entrenamiento dividido en 4 días o que desglose tus ejercicios de movilidad en subtareas diarias.

2. Plantilla de seguimiento de salud y calorías (CICO) de Notion

a través de Notion

La plantilla Notion Health and Calories Tracker (CICO) te ayuda a mantenerte organizado con un sencillo sistema de registro diario y semanal que muestra cómo tu ingesta se alinea con tus metas.

No hay bases de datos de alimentos integradas, lo que en realidad lo hace más rápido si ya conoces tus macros o utilizas una calculadora externa. Es limpio, está respaldado por matemáticas y está diseñado para ser eficiente. El panel se actualiza automáticamente utilizando fórmulas, por lo que siempre sabrás dónde te encuentras al final del día.

Por qué te gustará esta plantilla:

Registra tus comidas y calorías diarias sin complicaciones

Establece metas de ingesta semanal y observa cómo cambian tus tendencias

Controla los cambios de peso con un registro semanal

Utiliza un sistema basado en fórmulas para reducir el tiempo de seguimiento

Ideal para: Personas que buscan un registro de calorías minimalista que se centre en la pérdida o el aumento de peso, sin distracciones innecesarias.

📮 Información de ClickUp: La salud y el fitness son las principales metas personales de los participantes en nuestra encuesta; sin embargo, el 38 % admite que no realiza un seguimiento constante de su progreso. 🤦 ¡Hay una gran diferencia entre la intención y la acción! ClickUp puede ayudarte a mejorar tu rutina de ejercicios con sus plantillas específicas para el seguimiento de hábitos y las tareas periódicas. Imagina crear esas rutinas sin esfuerzo, registrar cada entrenamiento y mantener una racha de meditación. 💫 Resultados reales: Los usuarios de ClickUp informan de un aumento del doble en la productividad, porque mantenerse en el buen camino comienza por ver realmente el camino recorrido.

3. Plantilla del reto suave de 75 días de Notion

a través de Notion

La plantilla Notion 75 Soft Challenge está diseñada para aquellos que buscan la consistencia por encima del caos. Diseñada para el 75 Soft Challenge, ofrece un diseño estructurado pero flexible que te ayudará a establecer una disciplina diaria en tus entrenamientos, hidratación, lectura y nutrición.

El panel es limpio, personalizable y está diseñado para que te mantengas responsable con listas de control diarias y reflexiones semanales. No se trata solo de hacer ejercicio, se trata de crear hábitos que sean compatibles con tu viaje hacia el fitness.

Por qué te gustará esta plantilla:

Registra tus entrenamientos diarios, comidas, hidratación y hábitos de lectura

Realiza un seguimiento de tu peso, pasos y cumplimiento de metas en un solo panel

Reflexiona cada semana con indicaciones para mejorar tu mentalidad y motivación

Mantén la constancia con un registro de entrenamientos minimalista y visual

Ideal para: Cualquier persona que se haya confirmado a un plan estructurado para crear hábitos que combine fitness, nutrición y concentración mental, todo dentro de Notion.

4. Notion Weight Loss Tracker – Plantilla para la transformación corporal

a través de Notion

Creada específicamente para perder peso, la plantilla Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation ofrece un panel limpio para establecer metas, registrar el peso diario, realizar un seguimiento visual de los cambios y mantener el impulso a través de fotos del progreso y estadísticas semanales.

Utiliza los gráficos integrados de Notion para convertir tus datos en motivación visual, lo que te ayuda a mantenerte en el buen camino sin tener que controlar cada detalle.

Por qué te gustará esta plantilla:

Divida su meta de pérdida de peso en objetivos diarios y semanales

Registra tus medidas corporales, tu peso y fotos de tu progreso en un solo lugar

Vea las tendencias al instante con los gráficos generados automáticamente por Notion

Reduce la sobrecarga utilizando el registro con un solo clic con los botones de Notion

Ideal para: Usuarios que se toman en serio el seguimiento de su progreso con un formato visual, especialmente aquellos centrados en la pérdida de peso y los cambios en la composición corporal.

5. Notion Workout → Plantilla de planificador + registro

a través de Notion

La plantilla Notion Workout → Planner + Tracker es el tipo de plantilla de entrenamiento de Notion que sustituye a tres apps diferentes. Combina el seguimiento de grupos musculares, el registro de progresos y la planificación dividida en un solo panel.

Ya sea que estés haciendo ejercicios de empuje/tirón/piernas o una combinación personalizada, este diseño te ofrece un control total sin complicar las cosas. También incluye secciones para registrar medidas corporales, analizar estadísticas y perfeccionar la estructura de tus entrenamientos con el tiempo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza tus entrenamientos por divisiones, días y grupos musculares objetivo

Registra series, repeticiones y peso en un detallado registro de entrenamientos

Registra tus medidas corporales para comparar tus estadísticas antes y después

Analiza la frecuencia y el volumen de entrenamiento a lo largo del tiempo

Ideal para: Levantadores que desean un planificador de entrenamientos basado en datos que cubra todas las bases, desde divisiones de entrenamiento hasta seguimiento de grupos musculares y estadísticas físicas.

🧠 Dato curioso: El mercado de los dispositivos de seguimiento de fitness para la muñeca tendrá un valor de 22 800 millones de dólares en 2024, y muchos de estos usuarios confían en plantillas o apps sincronizadas para registrar manualmente sus entrenamientos, comidas y progresos.

6. Plantilla de seguimiento de peso de Notion

a través de Notion

La plantilla Notion Weight Tracker es muy sencilla: controla tu peso, registra tus medidas y observa cómo cambia tu cuerpo con el tiempo. Alcanza tu máximo potencial gracias a las fotos de tu progreso y a las mediciones introducidas, lo que la hace útil más allá del simple número que marca la báscula.

Si no necesitas un planificador de entrenamientos completo y quieres ver resultados claros, esta es la herramienta que necesitas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Introduce tu peso diario o semanal en kilogramos o libras

Sube fotos del progreso de tu cuerpo en un solo panel

Registra medidas como el contorno de cintura, el contorno de pecho y el contorno de caderas

Compara los cambios a lo largo del tiempo con imágenes sencillas

Ideal para: Cualquier persona centrada en el seguimiento del peso, ya sea para perderlo o ganarlo, y que quiera un sistema sencillo dentro de Notion.

💡 Consejo profesional: Utiliza emojis o códigos de colores para indicar la intensidad del entrenamiento. Marca los días de entrenamiento ligero, moderado e intenso con símbolos o etiquetas de colores distintos. Esto te proporcionará una referencia visual rápida y hará que la plantilla parezca menos una hoja de cálculo.

7. Plantilla de Notion para seguir tu proceso de pérdida de peso

a través de Notion

La plantilla Notion Track Your Weight Loss Journey se centra solo en lo esencial (peso, calorías, entrenamientos y seguimiento del progreso) y está organizada de forma que resulte fácil de gestionar y motivadora.

Está diseñada para aquellos que quieren seguir con su rutina sin perderse en métricas. El diseño es limpio y minimalista, lo que hace que actualizar tus registros se convierta en un hábito, no en una tarea.

Por qué te gustará esta plantilla:

Registra tu peso diario y tu ingesta calórica

Establece metas sencillas y realiza un seguimiento de los hábitos que te ayudan a alcanzarlas

Vea la consistencia de sus entrenamientos de un vistazo

Realiza un seguimiento del progreso general con marcadores visuales

Ideal para: Cualquier persona que desee un monitor de fitness sencillo y eficaz que le ayude a perder peso a largo plazo sin complicaciones.

📚 Lea también: Cómo establecer metas diarias para la productividad personal

8. Notion Diet & Meal Planner | Plantilla para el seguimiento de macronutrientes

a través de Notion

La plantilla Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker te permite establecer metas específicas de calorías y macronutrientes, y luego crear comidas a partir de los ingredientes que introduces, calculando automáticamente los totales.

Es una calculadora de macros limpia fusionada con una herramienta de planificación de comidas. Añade una comida, ve cómo se actualizan las estadísticas al instante y ajusta tus porciones en tiempo real. También hay una vista de lista de la compra dedicada para que tus compras se ajusten a tu plan.

Por qué te gustará esta plantilla:

Crea comidas utilizando una base de datos de ingredientes personalizada con macros

Realiza un seguimiento diario de las proteínas, los carbohidratos, las grasas y las calorías totales

Genera una lista de la compra dinámica enlazada a tu plan

Controla tus metas nutricionales y ajusta tus comidas sobre la marcha

Ideal para: Cualquier persona que desee simplificar la planificación de las comidas sin perder de vista sus objetivos de macronutrientes y calorías.

🧠 Dato curioso: Los dispositivos de seguimiento de actividad física como Fitbit vendieron 6,6 millones de unidades en 2023, pero siguen necesitando una app o plantilla complementaria para convertir los datos brutos en planes de entrenamiento viables.

9. Plantilla de seguimiento de salud y hábitos de Notion

a través de Notion

La plantilla Notion Health & Habit Tracker está diseñada para ayudarte a registrar tus rutinas diarias, medicamentos y síntomas, al tiempo que realiza un seguimiento de lo que funciona con el tiempo. Pone tus hábitos de salud en primer plano sin agobiarte con extras.

La plantilla se inclina hacia la simplicidad, lo que facilita su actualización constante. Es especialmente útil si estás compaginando rutinas de salud mental y física y quieres comprender claramente cómo los hábitos contribuyen al bienestar general.

Por qué te gustará esta plantilla:

Controla tus hábitos de salud diarios con una vista visual del estado

Realiza un seguimiento de tus medicamentos y síntomas a lo largo de las semanas

Observa la constancia de tus hábitos a través de las estadísticas integradas

Alinea tus rutinas diarias con metas de salud más amplias

Ideal para: Personas que gestionan una rutina de fitness junto con metas de bienestar o médicas, y que desean un sistema que requiera poco esfuerzo para el seguimiento de hábitos dentro de Notion.

📚 Lee también: Cómo crear un registro de hábitos para intentos correctos personales

10. Plantilla de seguimiento de peso de Notion

a través de Notion

La plantilla de seguimiento de peso de Notion reduce el seguimiento a lo esencial: registros semanales, vistas mensuales y gráficos claros. Solo tienes que introducir tu peso semanal y el diseño te ayudará a detectar tendencias y a mantenerte responsable.

La plantilla es ideal para un uso a largo plazo, tanto si quieres perder peso, ganar masa muscular o mantener tu forma física. Además, la estructura es clara, repetible y está diseñada para fomentar la formación de hábitos.

Por qué te gustará esta plantilla:

Registra tu peso cada semana para mantener la constancia a largo plazo

Realiza un seguimiento de tu progreso mes a mes con entradas organizadas

Detecta las fluctuaciones con un formato visual claro

Mantén la concentración en tus metas gracias a un diseño simplificado

Ideal para: Usuarios que desean un registro de peso estructurado y de bajo mantenimiento que les permita llevar un registro constante y ver su progreso real dentro de Notion.

Limitaciones de las plantillas de entrenamiento de Notion

Aunque las plantillas de entrenamiento de Notion son versátiles, algunas limitaciones afectan a su función como registro de entrenamiento o planificador de fitness:

Sin cronómetro automático para entrenamientos: Puedes registrar series y periodos de descanso, pero no hay un cronómetro integrado que te avise cuando es hora de pasar a la siguiente serie, por lo que necesitarás una app, aplicación, independiente para ello

La experiencia móvil puede sufrir retrasos durante los entrenamientos: En teléfonos, las bases de datos más grandes y los interruptores pueden cargarse lentamente o bloquearse en mitad de una sesión

Sin integraciones nativas para fitness: Notion no se sincroniza con Apple Health, Google Fit ni dispositivos wearables, por lo que no se pueden importar automáticamente los datos de pasos, calorías quemadas o frecuencia cardíaca

Los gráficos requieren configuración o ajustes manuales: Aunque es posible realizar un seguimiento visual, a menudo se necesitan fórmulas personalizadas y bases de datos enlazadas, lo que no es fácil para los principiantes y puede dar lugar a pequeños errores

Funcionalidad offline limitada: si estás en un gimnasio con mala señal, es posible que las ediciones no se sincronicen correctamente o no se muestren en directo, lo que puede afectar a tu rutina de registro

7 plantillas alternativas de Notion para ayudarte en tu viaje hacia el fitness

Si la falta de automatización, integraciones o rendimiento móvil de Notion te frenan, estas plantillas de entrenamiento alternativas de ClickUp ofrecen funciones más personalizadas para dar compatibilidad a tus metas de fitness sin esfuerzo manual adicional.

1. Plantilla de registro de ejercicios de ClickUp

Consigue plantillas gratis Registra tus entrenamientos, repeticiones y progresos con la plantilla de registro de ejercicios de ClickUp

El seguimiento de los entrenamientos en Notion a menudo implica crear y dar formato manualmente a nuevas bases de datos. La plantilla de registro de ejercicios de ClickUp es una solución más optimizada e interactiva, en la que cada entrada de ejercicio se convierte automáticamente en una tarea con campos personalizados, como repeticiones, series, peso y duración. Esto permite un filtrado avanzado, el seguimiento del progreso y resúmenes semanales, todo en un panel centralizado.

Los usuarios pueden organizar las entradas por tipo de entrenamiento (por ejemplo, fuerza, cardio, flexibilidad), etiquetar las sesiones por meta (por ejemplo, resistencia, pérdida de grasa) y supervisar la consistencia con vistas de calendario integradas. A diferencia de las plantillas estáticas, esta plantilla de registro de ejercicios es totalmente dinámica y es compatible con entrenamientos recurrentes, la carga de formularios y el registro de notas de rendimiento.

Por qué te encantará esta plantilla:

Establece recordatorios y tareas periódicas para mantener unos hábitos de entrenamiento constantes

Registra ejercicios individuales con métricas como series, peso y duración

Organiza tus entrenamientos utilizando etiquetas de estado como Completada, Perdida y Pendiente

Cambia entre vistas como calendario, tablero o lista, dependiendo de tu flujo de trabajo

Ideal para: Entusiastas del fitness y entrenadores que realizan un seguimiento de sus entrenamientos diarios y de la evolución de su progreso a lo largo del tiempo.

Esto es lo que Siobhan Wheelan, capital y consultora certificada de ClickUp en SDW Consulting, tiene que decir sobre el uso de las plantillas de ClickUp:

ClickUp ha transformado la forma en que trabaja nuestro equipo, proporcionando una fuente única de información que alinea a nuestro equipo y garantiza que nos mantengamos centrados en nuestras metas. El uso de plantillas, automatizaciones y la configuración adecuada de nuestros flujos de trabajo ha supuesto un cambio radical en términos de eficiencia y comunicación.

ClickUp ha transformado la forma en que trabaja nuestro equipo, proporcionando una fuente única de información que alinea a nuestro equipo y garantiza que nos mantengamos centrados en nuestras metas. El uso de plantillas, automatizaciones y la configuración adecuada de nuestros flujos de trabajo ha supuesto un cambio radical en términos de eficiencia y comunicación.

2. Plantilla ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtener plantilla gratis Desarrolla la constancia y la fuerza mental con el reto de bienestar ClickUp 75 Hard

Completar el reto 75 Hard requiere mucha constancia, y ClickUp te ayuda a conseguirlo. La plantilla ClickUp 75 Hard Wellness incluye listas de control diarias para todos los criterios del reto: dos entrenamientos, lectura, ingesta de agua, cumplimiento de la dieta y fotos del progreso. A diferencia de las rígidas tablas de Notion, esta configuración permite la automatización, las notificaciones y el seguimiento desde el móvil.

Cada día se estructura como una tarea con subtareas integradas, seguimiento de hábitos y contadores visuales de rachas. Los campos personalizados te permiten registrar reflexiones, nutrición y logros personales, mientras que los estados facilitan la visualización de rachas y lagunas. Todo está organizado para que sigas avanzando sin perder el rumbo.

Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los índices de finalización, los registros de tiempo y las notas reflexivas, lo que te ayudará a mantener la disciplina durante los 75 días

Consulte las estadísticas de los retos y el progreso completado en un panel en directo

Establece tareas diarias para tus entrenamientos, dieta y metas mentales, y utiliza tableros visuales y gráficos (diagramas de) Gantt para controlar tu ritmo

Utiliza las notificaciones de la app, aplicación móvil para mantenerte al día con tus metas en cualquier lugar

Ideal para: Personas que se enfrentan al reto 75 Hard o a otros retos de fitness holísticos similares que requieren constancia diaria en los hábitos.

📮 ClickUp Insight: El 63 % de los participantes en nuestra encuesta clasifican sus metas personales según su urgencia e importancia, pero solo el 25 % las organizan por plazos. ¿Qué significa esto? Sabes lo que es importante, pero no necesariamente cuándo es importante. ⏳ ClickUp Goals, mejorado con la asistencia de IA de ClickUp Brain, aporta claridad a este proceso. Te ayuda a dividir las metas grandes en pasos concretos y con plazos determinados. ClickUp Brain ofrece sugerencias inteligentes para los cronogramas y te mantiene al día con actualizaciones de progreso en tiempo real y cambios de estado automáticos a medida que completas las tareas. 💫 Resultados reales: Los usuarios informan de un aumento del doble en la productividad después de cambiar a ClickUp

3. Plantilla de plan de acción diario de ClickUp

Obtener plantilla gratis Mantén la motivación y alcanza tus metas con el plan de acción diario de ClickUp

La plantilla de plan de acción diario de ClickUp no es solo para la gestión de tareas, sino que es una herramienta práctica para cualquiera que quiera estructurar su rutina diaria de fitness. Aunque no es específica para entrenamientos, combina el seguimiento de hábitos con la programación por bloques de tiempo, creando un marco repetible para el entrenamiento, las comidas, la recuperación y las prácticas mentales.

Por qué te encantará esta plantilla:

Planifica tu día por segmentos: entrenamientos, comidas, bloques de concentración y recuperación

Controla tus logros diarios y tus rutinas de salud recurrentes en un solo panel

Recibe alertas para tareas como estiramientos, escribir un diario o tomar proteínas

Desarrolla una disciplina a largo plazo con controles estructurados y puntuaciones de hábitos

Ideal para: Personas que buscan rutinas diarias de bienestar estructuradas o el desarrollo físico personal.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para planes de autocuidado

4. Plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp

Obtener plantilla gratis Establece metas y realiza un seguimiento de tu progreso con el plan de desarrollo personal de ClickUp

La plantilla de plan de desarrollo personal de ClickUp es ideal para realizar un seguimiento de los hábitos de salud a largo plazo, los objetivos de rendimiento y los hitos de resiliencia mental. Mientras que los usuarios de Notion pueden manejar varias bases de datos desconectadas, los usuarios de ClickUp pueden supervisar el progreso de su estado físico, su mentalidad, su aprendizaje y sus metas en un solo lugar.

Con campos como «Victorias y logros» y «Metas de aprendizaje», obtienes una vista completa del progreso que va más allá de lo físico. Esta plantilla incluye secciones para la visión a largo plazo, metas a 30, 60 y 90 días, así como la formación de hábitos.

Por qué te encantará esta plantilla:

Organiza tus reflexiones sobre tu mentalidad y bienestar junto con tus registros de entrenamiento

Utiliza ciclos de revisión para volver a visitar y perfeccionar tus rutinas con el tiempo

Establece metas personales de fitness, nutrición o crecimiento mental y realiza un seguimiento de tu progreso mediante hitos y vistas trimestrales

Utiliza actualizaciones de estado como «En camino» o «Fuera de camino» para ajustar tus planes

🔑 Ideal para: Usuarios preocupados por su forma física que buscan combinar el entrenamiento físico con la creación de hábitos, la reflexión y la planificación de metas.

💡 Consejo profesional: Realiza un seguimiento de tu recuperación y tu sueño junto con tus entrenamientos. La recuperación es tan importante como las repeticiones. Añade una sección sencilla para registrar las horas de sueño o los niveles de dolor muscular, de modo que puedas detectar cuándo debes bajar el ritmo o cuándo estás listo para esforzarte más.

5. Plantilla de seguimiento de hábitos personales de ClickUp

Consigue plantillas gratis Realiza un seguimiento de tus rutinas diarias con ClickUp Personal Habit Tracker

La plantilla ClickUp Personal Habit Tracker es ideal para crear rutinas de salud sostenibles, ya sea estiramientos diarios, seguimiento del número de pasos, mantener la hidratación o practicar mindfulness. Transforma tu plan de entrenamiento en un panel gamificado, donde los hábitos se codifican por colores, se programan y se reflejan cada semana.

La plantilla utiliza imágenes claras, campos personalizados (como «10 000 pasos» y «Beber 64 oz») y estados simples de abierto y completado para ayudarte a supervisar la consistencia de tus hábitos sin complicar demasiado el proceso. A diferencia de las plantillas de Notion, ClickUp te permite asignar cada hábito como una tarea periódica, crear automatizaciones (por ejemplo, tareas de recompensa o desencadenantes de hitos) y evaluar el cumplimiento con gráficos de progreso.

Por qué te encantará esta plantilla:

Crea un registro de disciplina totalmente personalizado con etiquetas y puntuaciones

Establece y realiza un seguimiento de tus hábitos diarios de salud o productividad con sencillos interruptores

Visualiza tu progreso utilizando campos estructurados como el recuento de pasos o la ingesta de agua

Crea y organiza microhábitos por prioridad o categoría utilizando rótulos personalizados

Ideal para: Usuarios que buscan un registro de hábitos minimalista y flexible para mantener visibles y responsables sus rutinas de salud y bienestar.

6. Plantilla de metas anuales de ClickUp

Obtener plantilla gratis Establece metas de fitness a largo plazo con la plantilla de metas anuales de ClickUp

La plantilla de metas anuales de ClickUp está diseñada para la planificación general. Aunque está pensada para el seguimiento de objetivos generales, también funciona bien para metas de fitness a largo plazo, como completar una maratón, alcanzar un objetivo de peso o dominar un programa de entrenamiento complejo.

Esta plantilla te ayuda a alcanzar tus metas anuales dividiéndolas en tareas manejables, estableciendo hitos y supervisando el progreso a través de múltiples vistas, incluyendo Gantt y Calendario. No solo estás registrando tus entrenamientos, sino que estás trazando el año con un propósito.

Por qué te encantará esta plantilla:

Establece metas anuales de fitness o bienestar con resultados medibles

Divida sus metas en tareas semanales o mensuales que pueda llevar a cabo

Realiza un seguimiento de tus hitos y plazos con las vistas Calendario y Gantt

Supervisa el progreso y realiza ajustes utilizando los paneles integrados

Ideal para: personas que se fijan metas y prefieren una planificación estructurada y trimestral para confirmar su compromiso con su viaje hacia el fitness a lo largo del año.

7. Plantilla de metas diarias de ClickUp

Consigue plantillas gratis Supera las tareas de fitness a corto plazo con la plantilla de metas diarias de ClickUp

Perfecta para estructurar tu día en torno a micro metas de fitness, la plantilla de metas diarias de ClickUp te proporciona las herramientas para mantenerte enfocado y realizar un seguimiento de lo que realmente importa, ya sea hacer un entrenamiento de 20 minutos, controlar la hidratación o alcanzar una meta de pasos.

Puedes dividir los objetivos de salud más grandes en acciones diarias, supervisar lo que has hecho y revisar las tareas al final del día utilizando los estados integrados, como «Pendiente», «Revisado» y «Completo». Se trata de hacer visibles los pequeños logros con cada entrada, centrándose en los objetivos de entrenamiento de un solo día, los logros mentales, las metas nutricionales y los registros de movimiento.

Por qué te encantará esta plantilla:

Fíjate metas diarias medibles relacionadas con el fitness, las rutinas o el bienestar

Sigue el progreso en tiempo real utilizando campos personalizados y estados

Organiza tareas e ideas en vistas como Lista de notas y Notas diarias

Revisa y ajusta las prioridades rápidamente a través de las vistas Tablero o Lista

Ideal para: Personas que trabajan diariamente en su impulso, disciplina y refuerzo positivo en su viaje de entrenamiento.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para planificar y supervisar tus metas de fitness

Aporta estructura a tu rutina de fitness con ClickUp

Las plantillas de Notion son un buen punto de partida, especialmente si quieres tener todo en un solo lugar, pero si buscas más automatización, un mejor rendimiento móvil y control a nivel de tareas, ClickUp es la mejora que necesita tu rutina.

Ya sea que estés registrando series, elaborando un plan de nutrición o realizando un seguimiento de tu progreso día a día, ClickUp ofrece plantillas listas para usar que eliminan las conjeturas de la planificación. Desde el seguimiento de hábitos hasta el ajuste de metas a largo plazo, está diseñado para ayudarte a avanzar con intención, no solo con impulso.

Si tu meta es mantenerte constante, enfocado y totalmente alineado con tu plan de entrenamiento, ClickUp tiene las herramientas para ayudarte a lograrlo.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y transforma tu rutina de fitness y tus entrenamientos!