12 plantillas gratuitas de estrategia de mensajería para una comunicación clara

Las palabras importan. Las palabras dan forma a la visión del mundo. Las palabras provocan acciones y reacciones, que a su vez provocan más palabras.

¿Quieres conectar con tu público objetivo? Cada mensaje que compartes figura en la percepción que los clientes potenciales tienen de la identidad y la promesa de tu marca.

Por eso es esencial contar con una plantilla de estrategia de mensajes coherente para garantizar que el posicionamiento de su producto y los mensajes de su marca se alineen con su visión y sus valores. Con el marco adecuado, sus mensajes serán repetibles, fiables y estarán alineados en los distintos equipos de su organización.

Para respaldar ese esfuerzo, hemos recopilado una lista de plantillas eficaces de estrategia de mensajería que puede utilizar para crear o perfeccionar el marco de mensajería de su marca.

¿Qué son las plantillas de estrategia de mensajes?

Las empresas necesitan una herramienta estructurada que les ayude a organizar la comunicación de la marca en todos los canales de marketing y ofrecer una visión completa. Una plantilla de estrategia de mensajes sirve como marco fundamental para ofrecer eso. Estas plantillas guían a las empresas en la definición de los mensajes de su marca, la articulación de su propuesta de valor y la identificación de sus perfiles de comprador

Esta función la llevan a cabo los siguientes componentes:

Declaraciones de visión y misión para afianzar la historia de su marca

Discurso de ascensor para comunicar su valor en unas pocas frases claras

Pilares y diferenciadores de los mensajes para aclarar la declaración de posicionamiento de su marca

Diríjase a segmentos de público objetivo para adaptar sus mensajes principales de forma eficaz

👀 Dato curioso: el consumidor medio ve más de 10 000 mensajes de marca al día , por lo que una estrategia de mensajería sólida garantiza que los suyos no pasen desapercibidos.

¿Qué hace que una plantilla de estrategia de mensajería sea buena?

Una plantilla de estrategia de mensajería sólida se basa en la audiencia, lo cual es un aspecto crucial para un marketing eficaz. Comienza con una comprensión sólida de su cliente ideal y su público objetivo: sus necesidades, preferencias y puntos débiles.

La propuesta de valor y el discurso de venta de la plantilla están diseñados para atraer a su mercado objetivo y reflejar sus prioridades.

Además, esto es lo que hace que una plantilla de estrategia de mensajería sea eficaz:

✅ Defina su público y personalice los mensajes según sus expectativas

✅ Mantenga la coherencia en el tono, el lenguaje y la identidad de la marca

✅ Destaque su propuesta de valor con la historia de la marca como respaldo

Adáptese a todos los puntos de contacto , desde , desde la gestión de campañas de marketing hasta las redes sociales

✅ Alinéese con metas cuantificables dentro de su estrategia de marketing más amplia

💡 Consejo profesional: ¿Quiere que su marca conecte realmente con las personas, y no solo venderles? Aprenda a crear resonancia emocional utilizando arquetipos en cómo elegir e implementar los arquetipos de su marca.

Las 12 mejores plantillas de estrategia de mensajes

Empecemos con la lista. Estas plantillas están diseñadas para resaltar lo que te diferencia y plasmarlo en un mensaje claro, repetible y adaptable.

1. Plantilla de plan de campaña de marketing de ClickUp

Las campañas de marketing rara vez fracasan por tener malas ideas, sino por una falta de alineación. Pero con equipos repartidos entre tareas creativas, anuncios pagados, plazos y aprobaciones de marca, incluso los mensajes más sólidos pueden diluirse.

La plantilla de plan de campaña de marketing de ClickUp ayuda a los equipos a evitarlo estructurando todo. Esta plantilla está diseñada para garantizar la compatibilidad de los mensajes de marca entre equipos, lo que le ayuda a definir y realizar un seguimiento de los objetivos de mensajería mientras ejecuta campañas de rápida evolución.

Utilice esta plantilla de estrategia de mensajes para:

Defina las metas de la campaña y conéctelas con su propuesta de valor

Organice los entregables mientras mantiene a todos los equipos alineados

Supervise el progreso en tiempo real a través de paneles para tomar decisiones oportunas

Refuerce la coherencia de la voz de la marca en todos los activos y canales

✨ Ideal para: equipos que llevan a cabo campañas complejas y dinámicas que necesitan mantener una comunicación coherente mientras gestionan múltiples elementos en movimiento.

2. Plantilla de resumen de mensajes de campaña de ClickUp

Imagina lanzar una campaña en la que la mitad de tu equipo cree que la meta es generar clientes potenciales, mientras que la otra mitad se dedica a optimizar el reconocimiento de la marca. Este escenario ocurre con más frecuencia de lo que los equipos admiten, y suele deberse a un briefing impreciso o inexistente. La plantilla de briefing de mensajes de campaña de ClickUp resuelve este problema ayudándote a fijar los elementos esenciales antes de comenzar la ejecución.

Esta plantilla explica el propósito, la audiencia, el mensaje y las métricas de éxito de la campaña. Esta plantilla es especialmente útil cuando hay varias partes interesadas involucradas (marketing, ventas y producto), cada una con diferentes prioridades. Introducir los mensajes principales al principio del proceso garantiza que la campaña no pierda el rumbo a mitad de camino.

✨ Ideal para: equipos multifuncionales que lanzan campañas que requieren mensajes unificados y objetivos medibles.

👀 Dato curioso: Los usuarios tardan solo 0,05 segundos en formarse una opinión sobre tu marca. Tus mensajes deben comunicar el valor de inmediato.

3. Plantilla de identidad de marca de ClickUp para un marco de mensajes de marca coherentes

Tu diseñador acaba de actualizar el logotipo, tu redactor utiliza un tono diferente en las redes sociales y tu equipo de ventas describe el producto de una forma que no se refleja en tu página de inicio. ¿Te suena familiar? Este tipo de incoherencias se producen cuando los equipos no disponen de una fuente de información compartida para los mensajes y la identidad de la marca.

La plantilla de identidad de marca de ClickUp ofrece a los equipos un espacio centralizado y editable para definir y compartir lo que representa la marca, tanto visual como verbalmente.

Más allá de los elementos visuales, la plantilla le ayuda a definir la voz de su marca, crear una historia sólida y esbozar el marco de los mensajes de su marca.

✨ Ideal para: Startups o equipos en crecimiento que formalizan su identidad de marca para escalar los mensajes de forma coherente en todas las funciones y plataformas.

💡 Consejo profesional: Si tu mensaje no llega, tu marketing tampoco lo hará. Lee Cómo crear una estrategia de comunicación de marketing eficaz para aprender a decir lo correcto, de la manera correcta, en todo momento.

4. Plantilla de directrices de marca de ClickUp para elementos visuales y voz de marca

La imagen y la voz de su marca no deben cambiar en función de quién cree el contenido, pero sin unas directrices accesibles, eso es precisamente lo que ocurre. Especialmente si se trata de un diseñador autónomo o un redactor nuevo, la inconsistencia se cuela rápidamente.

La plantilla de directrices de marca de ClickUp resuelve este problema al centralizar los mensajes de tu marca, los elementos visuales y las reglas de uso en una pizarra colaborativa. Esta plantilla es especialmente útil para empresas que trabajan con varios colaboradores o que incorporan con frecuencia nuevos miembros al equipo.

Además, la colaboración en tiempo real entre equipos facilita las actualizaciones y garantiza que todos estén alineados.

✨ Ideal para: equipos que gestionan varios creadores de contenido o agencias, garantizando la coherencia de la marca en el diseño, el marketing y los activos orientados al cliente.

🤝 Consejo útil: Si la comunicación en tiempo real es una prioridad, ClickUp es el entorno de trabajo perfecto para tu equipo. Aquí tienes una guía rápida sobre cómo ClickUp es compatible con las respuestas y los comentarios instantáneos:

📖 Lea también: Ejemplos de directrices de marca para ayudar a crear una marca inspiradora

5. Plantilla de plan de comunicación de ClickUp

Está lanzando una actualización de producto, pero el departamento de ingeniería comparte la noticia antes de que el departamento de marketing finalice los mensajes. El equipo de ventas se entera por un cliente de que el departamento de soporte no ha sido informado. Este fenómeno se produce cuando los planes de comunicación existen en silos.

La plantilla de plan de comunicación de ClickUp está diseñada precisamente para este escenario. Ayuda a los equipos a coordinar los mensajes internos y externos en torno a metas, cronogramas y responsabilidades compartidas. En lugar de correos electrónicos dispersos y actualizaciones de última hora, obtienes un flujo de comunicación estructurado que alinea a todos desde el principio.

✨ Ideal para: equipos multifuncionales que gestionan lanzamientos, iniciativas o comunicaciones de cambio que requieren la alineación entre departamentos y grupos de partes interesadas.

📮 Información de ClickUp: Según nuestra investigación, el 27 % de los profesionales tiene dificultades con las reuniones que carecen de seguimiento, lo que da como resultado elementos pendientes, tareas sin resolver y una disminución de la productividad. El problema se agrava con métodos de seguimiento deficientes. Nuestra encuesta sobre comunicación en equipos muestra que casi el 40 % de los encuestados realiza un seguimiento manual de los elementos de acción, un enfoque que requiere mucho tiempo y es propenso a errores. Otro 38 % utiliza sistemas incoherentes, lo que aumenta las posibilidades de malentendidos y incumplimiento de plazos. ClickUp resuelve esto con claridad integrada: convierte al instante las decisiones de las reuniones en tareas viables, directamente en la plataforma donde se encuentra todo tu trabajo.

💡 Consejo profesional: ¿Le cuesta mantener la coherencia del mensaje de su marca en todos los canales? Descubra cómo utilizar la IA para crear su estrategia de marca.

6. Plantilla de mensajes instantáneos de ClickUp

Tu equipo de atención al cliente responde consultas en Slack, el equipo de ventas contacta con clientes potenciales en LinkedIn y las preguntas internas se dispersan por cinco herramientas diferentes. Se pierden mensajes, las respuestas son incoherentes y nadie sabe con certeza qué se ha dicho realmente. Aquí es donde entra en juego la plantilla de mensajes instantáneos de ClickUp.

Diseñada para equipos que dependen de una comunicación rápida y diaria, esta plantilla aporta estructura a la mensajería instantánea. Centraliza los hilos de conversación, ayuda a mantener una voz coherente de la marca y garantiza que los mensajes clave se sigan y no se pierdan al desplazarse por la pantalla. Para las empresas que desean ampliar su equipo de soporte o ventas sin perder el control del tono o la precisión, esta es una solución práctica.

✨ Ideal para: equipos que gestionan un gran volumen de comunicaciones a través de múltiples herramientas, donde la coherencia de los mensajes, las respuestas rápidas y la visibilidad interna son fundamentales.

💡 Consejo profesional: Si te cuesta articular una historia de producto convincente que te diferencie, ClickUp Brai n te ayudará a crear mensajes de marca coherentes que destaquen tu ventaja competitiva, hablen el idioma de tu público y hagan que tu lanzamiento sea memorable. Pruebe a indicar a ClickUp Brain algo como: Genere y refine su estrategia de mensajes de productos en segundos, directamente desde su panel de tareas con ClickUp Brain

7. Plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Supongamos que está lanzando tres campañas a la vez: una para correo electrónico, otra para redes sociales y otra para eventos. Cada una implica diferentes propietarios, activos, plazos y métricas. Sin un sistema para gestionarlo todo, las cosas se descuidan: se pierden tareas, los mensajes se desalinean y la elaboración de informes se convierte en una conjetura.

La plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp está diseñada precisamente para este reto. Centraliza la planificación, la ejecución y el seguimiento para estructurar las operaciones de sus campañas.

A diferencia de los tableros de proyectos básicos, esta plantilla alinea su estrategia de marketing, tareas e información sobre el rendimiento en un solo lugar, incluso en esfuerzos de marketing complejos y multicanal. Eso significa que puede correlacionar cronogramas, asignar responsabilidades y medir resultados fácilmente.

✨ Ideal para: equipos de marketing que gestionan varias campañas simultáneas y necesitan estructura, visibilidad y alineación en toda la estrategia.

💡 Consejo profesional: ¿Tienes problemas con la inconsistencia de la marca en tus contenidos? Cómo crear una guía de estilo para tu marca te muestra cómo alinear tus elementos visuales y tu voz en todo momento.

8. Plantilla de informe de matriz de comunicación de ClickUp

A veces, los problemas de comunicación no son evidentes: las partes interesadas suelen pasar por alto actualizaciones importantes, dos equipos duplican trabajo sin saberlo y un mensaje crítico nunca llega a la persona a la que va dirigido. Estas deficiencias no siempre se deben a malas intenciones. Son el resultado de flujos de comunicación poco claros.

La plantilla de informe de matriz de comunicación de ClickUp ayuda a los equipos a detectar estos puntos ciegos antes de que afecten a la ejecución.

Ofrece una panorámica visual de quién habla con quién, con qué frecuencia y dónde pueden existir lagunas. Es especialmente valiosa para equipos multifuncionales u organizaciones que operan en entornos híbridos o distribuidos, ya que las actualizaciones informales pueden pasar fácilmente por alto a las personas que más las necesitan.

✨ Ideal para: Jefes de departamento y gestores de proyectos que necesitan una vista panorámica de los flujos de comunicación para evitar cuellos de botella.

📖 Lea también: Formas de facilitar la confianza y la comunicación en equipos virtuales

Y no es solo teoría. Como dice Deanna Connolly, de Foundry Commercial:

ClickUp nos permite pasar proyectos entre nosotros RÁPIDAMENTE, comprobar FÁCILMENTE el estado de los proyectos y ofrece a nuestra supervisora una ventana a nuestra carga de trabajo en cualquier momento sin que tenga que interrumpirnos. Sin duda, hemos ahorrado un día a la semana utilizando ClickUp, si no más. El número de correos electrónicos se ha reducido CONSIDERABLEMENTE.

9. Plantilla de plan de acción de ClickUp

Ha finalizado su estrategia de mensajería tras semanas de alineación, pero ahora su equipo se pregunta: «¿Y ahora qué?». Esta brecha entre la estrategia y la ejecución es habitual, especialmente al lanzar nuevas campañas, cambios de marca o actualizaciones de mensajería.

La plantilla de plan de acción de ClickUp ayuda a los equipos a convertir esa claridad en acción.

Diseñada para impulsar las iniciativas paso a paso, esta plantilla divide las metas en tareas, asigna propietarios y establece cronogramas, para que puedas implementar tu marco de mensajes de marca eficaz sin perder impulso.

✨ Ideal para: Equipos que traducen estrategias de mensajería de alto nivel en acciones concretas y rastreables en todos los departamentos y canales.

💡 Consejo profesional: ¿Crees que tu producto se venderá solo? Piénsalo de nuevo. Crear un plan de marketing eficaz te permite convertir la estrategia en un crecimiento constante, paso a paso.

10. Plantilla GTM de ClickUp

¡Está lanzando un nuevo producto y la presión aumenta! El equipo de marketing necesita los mensajes, el equipo de ventas quiere materiales de capacitación y los líderes necesitan ver el plan. La plantilla GTM de ClickUp ayuda a los equipos multifuncionales a alinearse con los clientes objetivo, correlacionar el posicionamiento, crear un cronograma y garantizar que todos los componentes del lanzamiento estén sincronizados.

A diferencia de las plantillas de tareas o los resúmenes, esta plantilla conecta las decisiones estratégicas con la claridad en la ejecución, para que usted controle la narrativa.

✨ Ideal para: Responsables de producto, crecimiento y marketing que crean planes de comercialización estructurados con mensajes alineados.

📖 Lea también: Ejemplos de kits de marca para inspirarse y crear el suyo propio

11. Plantilla de comunicaciones internas de ClickUp

Cuando las actualizaciones internas no llegan a todo el mundo, los equipos se desincronizan. La plantilla de comunicaciones internas de ClickUp ayuda a evitarlo. Reúne todos los mensajes internos en un espacio centralizado y accesible que favorece la transparencia y la alineación entre departamentos.

Esta plantilla de estrategia de mensajería es ideal para estructurar actualizaciones y reforzar la voz de su marca a nivel interno.

✨ Ideal para: Operaciones, RR. HH. y jefes de equipo que gestionan la mensajería interna y las actualizaciones entre departamentos para mantener informados a los empleados.

👀 Dato curioso: A tu cerebro le gustan más las historias que las estadísticas; libera oxitocina (la hormona de la confianza) cuando escuchas un mensaje de marca convincente. Por eso las «funciones» no venden, pero los sentimientos sí.

12. Plantilla de plan de comunicación de incidencias de ClickUp

Son las 3 de la tarde de un martes y tu sitio web deja de funcionar. El departamento de marketing se entera por Twitter. El soporte al cliente se ve desbordado. La dirección no sabe nada. Cuando se producen incidencias, una mala comunicación solo empeora las cosas. La plantilla de plan de comunicación de incidencias de ClickUp te ayuda a evitar esa espiral.

Esta plantilla proporciona a su equipo un marco listo para responder rápidamente y comunicarse con claridad. Puede definir roles, configurar protocolos de comunicación y garantizar que tanto las partes interesadas internas como los clientes existentes reciban actualizaciones oportunas y precisas.

Esta plantilla es especialmente útil para equipos que gestionan problemas técnicos, interrupciones del servicio o riesgos para la reputación.

✨ Ideal para: equipos de operaciones, TI y comunicaciones que gestionan la respuesta a incidencias y necesitan mensajes estructurados y fiables bajo presión.

📖 Lea también: Las mejores herramientas para el pensamiento de diseño

Ya tiene el mensaje, ahora haga clic en ClickUp

Seamos sinceros: transmitir el mensaje adecuado es difícil. ¿No es un reto garantizar que todo el mundo transmita tu mensaje de forma uniforme?

Tanto si está lanzando un producto como si solo quiere asegurarse de que los equipos de diseño, ventas y soporte hablan el mismo idioma, su estrategia de mensajería marca la diferencia entre una marca que triunfa y otra que no da en el blanco.

Por eso es importante contar con un sistema estructurado. Las plantillas de ClickUp son marcos dinámicos que permiten mantener alineados los mensajes principales, la propuesta de valor y las campañas de todos los equipos.

En resumen: menos idas y venidas. Menos mensajes perdidos. Más tiempo para crear una historia de marca que realmente se quede grabada registrándote en ClickUp gratis