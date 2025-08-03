Plantillas de cartas de recomendación gratis, gratuitas/os para trabajos, prácticas y más

¿Le importaría escribirme una breve recomendación?

Si ya lo ha oído antes, probablemente sabrá que no es nada rápido. Cada carta de recomendación (LOR, por sus siglas en inglés) debe encontrar el equilibrio adecuado entre lo profesional, lo personal y lo relevante.

¿Y empezar cada vez desde una página en blanco? No es lo ideal.

Las plantillas de cartas de recomendación te lo ponen más fácil. Con la estructura adecuada, podrás centrarte en añadir detalles significativos en lugar de pensar en cómo empezar o qué incluir.

En esta entrada del blog, repasaremos plantillas de cartas de recomendación gratis, fáciles de usar, de ClickUp y otras fuentes. ¡Empecemos! ⏭️

¿Qué son las plantillas de cartas de recomendación?

Las plantillas de cartas de recomendación son esquemas estructurados que te ayudan a redactar cartas de recomendación claras, concisas y bien organizadas. La mayoría de las plantillas incluyen secciones estándar, como una introducción, los puntos fuertes o los logros de la persona, ejemplos que los respalden y una declaración final.

Son fundamentales cuando tienes poco tiempo o necesitas escribir varias cartas.

Con una plantilla, tendrás un formato listo para usar, de modo que podrás concentrarte en los detalles esenciales, como las habilidades y experiencias únicas de la persona, sin preocuparte por cómo estructurar la carta.

Estas plantillas facilitan la creación de cartas profesionales y bien redactadas para solicitudes de empleo, prácticas, programas académicos y mucho más.

🧠 Dato curioso: El concepto de recomendar a alguien por escrito no es nuevo. Incluso los antiguos egipcios escribían cartas de referencia: ¡un ejemplo que ha sobrevivido recomienda a un buen trabajador a otro funcionario!

¿Qué hace que una plantilla de carta de recomendación sea buena?

Una plantilla de carta de recomendación sólida simplifica el proceso de redacción y garantiza que tu recomendación cause una buena impresión. Debe guiarte para destacar claramente los puntos fuertes del candidato, al tiempo que se adapta a diferentes roles.

Esto es lo que debe buscar en una plantilla destacada:

Estructura clara: Organiza el contenido en secciones diferenciadas para la introducción, las cualificaciones y las observaciones finales

Campos personalizables: Permite adaptar la carta a roles específicos, sectores o logros de los candidatos para Permite adaptar la carta a roles específicos, sectores o logros de los candidatos para referencias laborales

Tono profesional: Mantiene un tono refinado pero auténtico para mejorar la credibilidad

Indicaciones específicas: Guía a los redactores para que incluyan ejemplos detallados de habilidades y logros

Estructura concisa: mantiene la carta centrada y, a ser posible, tiene al menos una página para lograr el máximo impacto

Formato versátil: Se adapta a las necesidades de recomendaciones académicas, profesionales o basadas en el carácter

Diseño editable: Permite realizar ajustes fácilmente en formatos Word, Documentos de Google o PDF

Guía de redacción: Sugiere frases impactantes para expresar el valor único del candidato

🔍 ¿Sabías que...? Una carta de recomendación escrita por el propio Albert Einstein, en la que apoyaba la solicitud de visado de un compañero científico, se conserva actualmente en los archivos de la Universidad Hebrea.

16 plantillas de cartas de recomendación

Escribir una carta de recomendación no siempre es tan sencillo como parece. Incluso cuando sabes exactamente lo que quieres decir, encontrar las palabras adecuadas y organizar todo puede convertirse rápidamente en una tarea abrumadora.

Veamos algunas plantillas de cartas de recomendación listas para usar con las que puedes empezar. 📃

1. Plantilla de carta de presentación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Redacta cartas de recomendación impactantes con la plantilla de carta de presentación de ClickUp

La plantilla de carta de presentación de ClickUp te ayuda a redactar cartas de recomendación convincentes y personalizadas que destacan tus logros reales y tu crecimiento.

Utiliza un marco estructurado que le guiará desde una introducción sólida, pasando por las cualificaciones del candidato y ejemplos que las respaldan, hasta llegar a una conclusión persuasiva. Tanto si está recomendando a alguien para un trabajo, unas prácticas o una oportunidad académica, esta plantilla le ayudará a redactar un texto centrado, personal e impactante.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Empiece con buen pie con una introducción clara y el contexto de la relación

Alinea los logros con el rol o el programa utilizando ejemplos del mundo real

Aborde las limitaciones de los candidatos como oportunidades de crecimiento

Evite los elogios vagos con indicaciones integradas para mayor especificidad

📌 Ideal para: Recomendar candidatos con una carta personalizada y basada en historias que destaque sus logros reales y su crecimiento.

💡 Consejo profesional: Basar la carta en una sola narrativa convincente. Una historia bien elegida, con contexto y resultado, suele decir más que una lista de cualidades. Piensa: «cómo llevaron un proyecto fallido a un intento correcto», en lugar de «es organizado y motivado»

2. Plantilla de propuesta de trabajo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Da forma a una recomendación destacada con la plantilla de propuesta de trabajo de ClickUp

La plantilla de propuesta de trabajo de ClickUp facilita la creación de recomendaciones genuinas y persuasivas que parecen personales y profesionales al mismo tiempo.

La plantilla le guía para comenzar con su conexión con el candidato, compartir ejemplos vívidos de impacto y resaltar resultados medibles. Incluso puede incorporar elementos visuales como cronogramas para respaldar su caso, lo cual es ideal para candidatos con logros basados en proyectos.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Combina tu historia personal con un toque profesional

Destaque resultados como el impacto en el equipo o los intentos correctos en proyectos

Opción de incluir elementos visuales para reforzar tu mensaje en tus propuestas de trabajo

Perfecto para recomendaciones personalizadas específicas para cada puesto de trabajo

📌 Ideal para: Redactar recomendaciones persuasivas para títulos de puestos de trabajo que combinen conexiones personales, ejemplos destacados y una estructura pulida.

🧠 Dato curioso: En los siglos XVIII y XIX, las cartas de recomendación se utilizaban a veces para presentar a posibles cónyuges en los círculos aristocráticos. «Estimado duque, este caballero tiene excelentes perspectivas y buena dentadura»

💡 Consejo profesional: No pierdas tiempo cambiando de herramienta o empezando desde cero. Con ClickUp, puedes redactar, organizar y pulir todas tus cartas de recomendación en un entorno de trabajo optimizado, para que puedas centrarte en lo que realmente importa: escribir recomendaciones significativas y memorables.

3. Plantilla de carta de recomendación de Canva

a través de Canva

La plantilla de carta de recomendación de Canva ofrece un diseño limpio y profesional con toques suaves que la hacen cálida sin resultar informal.

Con un espacio específico para los datos del remitente y del destinatario, un cuerpo flexible para tu mensaje y un cierre con un estilo impecable, esta plantilla te permite crear cartas elegantes y fáciles de personalizar.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Diseño visualmente atractivo con suaves toques en color melocotón

Estructura fácil de seguir para una personalización rápida

Equilibra la cordialidad y la profesionalidad con un formato limpio

Ideal para recomendaciones académicas o laborales que necesitan un toque visual

📌 Ideal para: Diseñar una carta que sea tan impresionante visualmente como la recomendación que contiene.

💡 Consejo profesional: Evita los superlativos a menos que puedas respaldarlos. Palabras como «mejor», «más» o «excepcional» pueden parecer vacías sin detalles específicos. Cuantifica o contextualiza los logros siempre que sea posible. Con ClickUp Brain, puedes resaltar una frase ambigua en tu carta y pedirle a la IA que la reescriba con ejemplos concretos o datos. 📌 Prueba esta indicación en ClickUp Brain: Reemplaza «Es el empleado más fiable de nuestro equipo» con un ejemplo específico o un resultado cuantificable que demuestre su fiabilidad.

4. Plantilla de recomendación para institutos de Adobe

a través de Adobe

La plantilla de recomendación para institutos de Adobe ofrece un diseño acogedor y bien estructurado, perfecto para las recomendaciones de estudiantes.

Desde el nombre de la escuela en vertical en el margen hasta el diseño de hojas suaves, los elementos visuales equilibran la creatividad y la credibilidad. El formato se centra en los logros académicos y añade un toque personal y de apoyo.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Diseño amigable pero profesional con un toque moderno

Ideal para recomendaciones de estudiantes en entornos académicos

Diseño limpio que facilita la personalización

Los elementos visuales añaden calidez sin distraer la atención

📌 Ideal para: Ayudar a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos con una recomendación excepcional.

🔍 ¿Sabías que...? ¿Esas recomendaciones y avales de habilidades en LinkedIn? Son una evolución digital de las cartas de recomendación tradicionales, solo que con menos esfuerzo y más emojis.

5. Plantilla de carta de referencia de carácter de AIHR

a través de AIHR

La plantilla de carta de referencia de carácter de AIHR mantiene la autenticidad y la sencillez, y le guía a través del proceso de redacción de una recomendación personal bien pensada.

Con indicaciones claras sobre cualidades, ejemplos y comentarios finales, este formato flexible funciona en todos los casos, ya sea para trabajos, roles académicos o programas de voluntariado.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Estructura fácil de seguir para recomendaciones no profesionales

Fomenta un tono genuino y personal sin parecer informal

Ideal para referencias de carácter en diferentes contextos

Las indicaciones te ayudan a mantenerte centrado y específico

📌 Ideal para: Escribir una recomendación sincera sobre el carácter de alguien que resulte genuina y memorable.

🧠 Dato curioso: Hay una tendencia viral en Internet en la que la gente escribe cartas de recomendación falsas para villanos famosos, como elogios a personajes como Darth Vader o Voldemort. Una carta incluso elogiaba a Darth Vader como «un líder fuerte con una capacidad de resolución de conflictos tan precisa como un láser». 😅 Es un recordatorio divertido de que, con el tono y el formato adecuados, puedes hacer que casi cualquiera suene impresionante. ¿Pero en la vida real? La autenticidad, los detalles y la sinceridad son lo que realmente hacen que una carta de recomendación destaque.

6. Plantilla de carta de referencia profesional de AIHR

a través de AIHR

La plantilla de carta de referencia profesional ofrece una estructura pulida para respaldar con confianza el cambio profesional de un compañero.

Te guía a través de una introducción sólida, detalles sobre los puntos fuertes del candidato y una conclusión que invita a dar seguimiento, perfecta para respaldar transiciones laborales o promociones.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Diseño elegante y moderno con sutiles toques de color

Ideal para cambios de carrera, promociones o solicitudes de empleo formales

Fomenta tanto las opiniones personales como los ejemplos profesionales

Deja espacio para un cierre creíble y respetuoso

📌 Ideal para: Respaldar el próximo gran paso o cambio profesional de un compañero con una recomendación sólida y profesional con comentarios positivos.

💡 Consejo profesional: Incluya lenguaje orientado al futuro de la descripción del puesto. Pase de «lo que han hecho» a «lo que están capacitados para hacer a continuación». Ejemplo: «Su capacidad para adaptarse rápidamente y liderar bajo presión la hace ideal para roles dinámicos y de cara al cliente»

7. Plantilla de carta de referencia para promoción de AIHR

a través de AIHR

La plantilla de carta de referencia para promoción de AIHR está diseñada para recomendar a un empleado para el siguiente paso en su carrera sin sonar demasiado formal o genérico.

Te ayuda a destacar las habilidades del candidato, sus contribuciones clave y su preparación para el liderazgo, con espacio para respaldar tu recomendación con ejemplos reales y una conclusión contundente.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Formato específico diseñado para promociones internas

Anima a incluir ejemplos específicos que respalden el avance profesional

Mantiene un tono claro y profesional en todo momento

Fácil de personalizar para cualquier sector o rol

📌 Ideal para: Recomendar a alguien que crees que está listo para dar el paso hacia un rol más importante con confianza.

⚙️ Bonus: Echa un vistazo a estas plantillas de mapas de carrera para planificar tu crecimiento.

8. Plantilla de carta de recomendación para becas de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de carta de recomendación para becas facilita destacar los logros académicos, las cualidades de liderazgo y el impacto en la comunidad de una manera estructurada y significativa.

Desde establecer tu relación hasta destacar la alineación con las metas de la beca, esta plantilla te ayuda a construir un caso sólido, sin complicar demasiado la carta.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Cubre claramente los logros académicos y extracurriculares

Ayuda a alinear los valores de los estudiantes con la misión de la beca

Incluye espacio para ejemplos reales, como iniciativas comunitarias

Ideal para estudiantes que solicitan programas basados en méritos o servicios

📌 Ideal para: Ayudar a un estudiante merecedor a conseguir esa beca con una recomendación llena de impacto.

💡 Consejo profesional: Evita elogios muy utilizados como «va más allá». En su lugar, describe exactamente lo que hizo la persona y por qué es digno de mención. Acción > palabras de moda.

9. Plantilla de carta de recomendación para un compañero de trabajo de Template.net

a través de Template.net

Esta plantilla de carta de recomendación le ayuda a redactar una recomendación sincera y profesional de un compañero de trabajo sin que suene genérica.

El diseño mantiene un tono conversacional pero estructurado, con marcadores de posición que le guían para destacar puntos fuertes específicos, como habilidades técnicas, liderazgo o colaboración, según el contexto.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Estructura clara que facilita la edición

Las indicaciones te ayudan a centrarte en logros y rasgos reales

Equilibra la profesionalidad con un toque personal

Ideal para recomendaciones de compañeros de trabajo y referencias internas

📌 Ideal para: Destacar los logros de un compañero con una recomendación sincera y detallada.

📮 Información de ClickUp: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de las tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

10. Plantilla de diseño de carta de referencia de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de diseño de carta de referencia ofrece un formato versátil para recomendaciones profesionales. Cuenta con espacio para destacar las fortalezas clave y añadir credibilidad mediante ejemplos reales.

Pasa de manera eficiente de la introducción al respaldo, fomentando una narración concisa respaldada por anécdotas breves y relevantes.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Lo suficientemente versátil como para adaptarse a diversos escenarios profesionales

Le ayuda a evitar elogios vagos con indicaciones guiadas

El flujo optimizado mantiene las cartas centradas y eficaces

Útil para borradores iniciales o recomendaciones urgentes

📌 Ideal para: Empezar con ventaja cualquier carta de recomendación con un diseño claro y fácil de seguir y directrices específicas.

11. Carta de recomendación para solicitud de visado por Template.net

a través de Template.net

La plantilla de carta de recomendación para visados le ayuda a redactar una carta respetuosa y concisa en la que se da compatibilidad para el visado o el proceso de inmigración de otra persona.

Le guía para dirigirse directamente al funcionario de inmigración, establecer su autoridad y destacar los méritos académicos o profesionales del candidato de una manera estructurada y favorable.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Tono formal adecuado para contextos legales y de inmigración

Su estructura integrada garantiza claridad y credibilidad

Espacio para destacar la formación académica, la ética laboral y los logros

Formato limpio con datos precisos del remitente para el seguimiento

📌 Ideal para: Apoyar el proceso de solicitud de visado de alguien con una carta de recomendación bien redactada.

💡 Consejo profesional: Si escribes para alguien que está empezando su carrera, destaca más la actitud y la capacidad de adaptación que la experiencia. En el contexto adecuado, la curiosidad, la capacidad de aprendizaje y la perseverancia pueden pesar más que la experiencia técnica.

12. Plantilla de carta de recomendación para prácticas de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de carta de recomendación para prácticas simplifica el proceso de recomendar a estudiantes o profesionales que están empezando su carrera para puestos de prácticas.

Su diseño sencillo te ayuda a presentar rápidamente al candidato, destacar algunas de sus fortalezas y compartir una anécdota específica, todo en un formato fácil de personalizar.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Estructura concisa perfecta para recomendaciones rápidas y bien pensadas

Fomenta el uso de ejemplos reales que demuestren el potencial del candidato

Su tono equilibrado la hace adecuada para ajustes formales o informales

Fácil de adaptar a diversos programas de prácticas

📌 Ideal para: Ayudar a un estudiante o a un profesional novel a conseguir unas prácticas con una recomendación destacada para posibles empleadores.

13. Plantilla de carta de recomendación para autónomos de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de carta de recomendación para autónomos está diseñada para mostrar las habilidades, la fiabilidad y las contribuciones de un autónomo en un tono personal pero profesional.

Incluye espacio para hablar sobre la colaboración, los resultados del proyecto y la experiencia general, lo que resulta ideal para ayudar a los autónomos a conseguir futuros clientes o roles.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Diseño sencillo que se centra en las habilidades, la confianza y los resultados

Fomenta las historias personalizadas en lugar de los comentarios genéricos

Cierra con una recomendación clara y la información de contacto

Ideal para desarrolladores, diseñadores, escritores y consultores autónomos

📌 Ideal para: Resaltar las habilidades y la fiabilidad de un profesional independiente de manera que le abra nuevas puertas.

14. Plantilla de carta de recomendación de un compañero de enfermería de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de carta de recomendación de enfermería le ayuda a redactar una recomendación reflexiva y creíble para un compañero enfermero, centrándose en sus puntos fuertes clínicos e interpersonales.

Le indica que debe incluir aspectos como el trabajo en equipo, la atención al paciente, la comunicación y el liderazgo, lo que la convierte en una carta completa para solicitudes de empleo, programas de formación o premios.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Cubre áreas fundamentales como las habilidades clínicas y la capacidad de colaboración

Mantiene un tono profesional pero cálido en todo momento

Útil para recomendaciones entre pares en entornos sanitarios

Incluye un cierre contundente para el respaldo final

📌 Ideal para: Reconocer la dedicación de un compañero enfermero y recomendarlo como candidato idóneo para su próxima oportunidad.

15. Plantilla de carta de recomendación para el servicio público de Template.net

a través de Template.net

La plantilla de carta de recomendación para el servicio público te ayuda a recomendar a alguien que está teniendo un impacto en el gobierno, en organizaciones sin ánimo de lucro o en roles cívicos.

Te guía para destacar el estilo de liderazgo, las habilidades interpersonales y el impacto en la comunidad con ejemplos específicos, perfectos para roles que requieren profesionalismo y corazón.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Diseño limpio con secciones adaptadas a los roles del sector público

Ayuda a destacar las cualidades orientadas a objetivos y las fortalezas interpersonales

Funciona para solicitudes de empleo, citas o nominaciones a premios

Un cierre sólido deja espacio para el seguimiento o el contacto

📌 Ideal para: Escribir una recomendación significativa para alguien que marca la diferencia en el servicio público.

16. Plantilla de carta de recomendación de un profesor de Template. Net

a través de Template.net

La plantilla de carta de recomendación de un profesor mantiene el enfoque y la sinceridad, ideal para recomendar a educadores o estudiantes en entornos académicos.

Te anima a compartir historias específicas sobre el aprendizaje, el liderazgo y las contribuciones en el aula, lo que añade profundidad a la recomendación y mantiene la estructura clara.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Diseñadas para recomendaciones de estudiantes o educadores

Incluye espacio para historias personales y aspectos académicos destacados

Fácil de adaptar a ajustes de educación primaria, secundaria y superior

Mantén un tono respetuoso, creíble y alentador

📌 Ideal para: Apoyar la trayectoria de un compañero educador con una recomendación que destaque su pasión y sus habilidades.

💡 Consejo profesional: Mencione proyectos, socios, logros o nombres de empresas cuando sea apropiado. Esto le da credibilidad a su carta y posiciona a la persona como alguien que ha trabajado en entornos reales y complejos.

Crea, perfecciona y envía cartas de recomendación más rápido con ClickUp

Las cartas de recomendación deben ser reflexivas, estructuradas y fáciles de redactar, especialmente cuando el tiempo es limitado o se reciben varias solicitudes al mismo tiempo. Las plantillas ayudan a simplificar el proceso, pero la verdadera ventaja reside en disponer de un entorno de trabajo que lo reúna todo.

ClickUp es la app, aplicación, software para gestionar el trabajo y las habilidades diseñada para facilitar cada parte de tu flujo de trabajo, incluyendo la redacción, el formato y la gestión de cartas de recomendación.

Documentos ClickUp

Crea, organiza y personaliza cartas de recomendación con ClickUp Docs

Empecemos con ClickUp Docs.

Es un editor de documentos integrado con el que puedes crear, dar formato y organizar documentos completos sin salir de tu entorno de trabajo.

Por ejemplo, supongamos que diriges un programa de mentoría profesional y necesitas enviar cartas de recomendación para 10 alumnos. Podrías crear un documento maestro llamado «Cartas de recomendación de mentoría 2025», con una subpágina para cada alumno, y personalizar cada carta con los aspectos más destacados de su trayectoria en el programa de mentoría. A continuación, etiqueta al coordinador del programa para que las revise y las finalice.

ClickUp Brain

Y lo mejor está por llegar: ClickUp Brain, un asistente inteligente con IA, está integrado en Docs.

Te ayuda a redactar, reescribir o perfeccionar el contenido directamente en tu documento. Puedes resaltar un párrafo borrador, pedirle a Brain que lo puliera o solicitarle que genere una sección completamente nueva sin salir de la página.

Redacta y perfecciona cartas de recomendación directamente en ClickUp Docs con ClickUp Brain

Supongamos que estás recomendando a un gestor de proyectos y te cuesta expresar su impacto en el liderazgo. Puedes destacar notas generales sobre sus logros, indicar a ClickUp Brain «Convierte esto en un párrafo de recomendación sólido para un gestor de proyectos que ha liderado con éxito una iniciativa entre equipos» y obtener al instante una versión pulida.

Vaya más allá de la página en blanco: impresione con cada carta de recomendación

Tanto si vas a escribir una sola carta como si tienes que gestionar docenas, la plantilla y el entorno de trabajo adecuados pueden ahorrarte horas y ayudarte a redactar recomendaciones que realmente destaquen.

¿Estás listo para optimizar tu proceso y crear cartas que causen impacto?

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y descubre una forma más inteligente de redactar, organizar y enviar tus cartas de recomendación!