Las 11 mejores alternativas a Veed.io en 2025

Mi forma de editar ha cambiado por completo. Había oído hablar de Descript hace tiempo, pero pensaba que solo servía para transcribir audio (algo que no me interesa mucho). Sin embargo, ahora que ofrecen otros servicios en su paquete, decidí darle una oportunidad Estoy muy contento de haberlo hecho, la posibilidad de regrabar con tu propia voz, simplemente borrando una o varias palabras para editar tu podcast (por no hablar de un simple clic para eliminar palabras de relleno).