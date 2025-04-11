Precios de Glean: planes y funciones para elegir el más adecuado para usted.

Elegir el software de búsqueda de corporación adecuado puede parecer como navegar por un laberinto, especialmente cuando los precios no se indican por adelantado.

Si está pensando en utilizar Glean para su empresa, probablemente se esté preguntando: ¿Cuánto me costará realmente? El modelo de precios personalizado de Glean promete una solución que se adapta a sus necesidades específicas, pero la falta de números transparentes puede dificultar la decisión.

Analicemos lo que necesitas saber sobre los precios de Glean y cómo decidir si vale la pena la inversión. Y si te quedas con nosotros un rato, te presentaremos una potente alternativa de búsqueda basada en IA y un gestor de conocimientos en forma de ClickUp, la aplicación para todo el trabajo (sí, ¡hemos dicho «todo»!).

⏰ Resumen de 60 segundos A continuación, le ofrecemos un breve resumen de lo que ofrece Glean y cómo es su estructura de precios. Glean es una plataforma de búsqueda y gestión del conocimiento para corporaciones que ayuda a los equipos a encontrar rápidamente información en aplicaciones de trabajo como Google Drive, Slack y Salesforce.

Actúa como un asistente personal, facilitando la recuperación de información desde diversas herramientas a través de una única interfaz.

Glean utiliza IA para ofrecer resultados de búsqueda personalizados basados en los roles, tareas y actividades de los usuarios.

Optimiza los flujos de trabajo, mejora la colaboración y permite a los equipos tomar decisiones informadas con datos actualizados.

Glean sigue un modelo de precios personalizado sin tarifas públicas, por lo que las empresas deben solicitar una demostración para obtener un presupuesto a medida.

La estructura de precios se basa en el tamaño de la empresa, las funciones necesarias y la complejidad de los datos, lo que ofrece soluciones flexibles.

Precios a medida, escalabilidad y asesoramiento personalizado son algunas de las ventajas del modelo de precios de Glean.

La falta de transparencia en los precios de Glean puede dar como resultado un proceso de cotización que requiere mucho tiempo y costes potencialmente más elevados para los equipos pequeños.

Evalúa las necesidades de tu empresa, prepara preguntas sobre la implementación y el soporte técnico, y ten en cuenta las limitaciones presupuestarias antes de adquirir Glean.

ClickUp ofrece un modelo de precios más transparente (¡y asequible!) con funciones completas de gestión de proyectos y gestión del conocimiento, lo que lo convierte en una excelente alternativa para los equipos que buscan menores costes y mayor escalabilidad.

¿Qué es Glean?

Glean es una plataforma de búsqueda y gestión del conocimiento para corporaciones diseñada para ayudar a los equipos a encontrar rápidamente información en diversas herramientas y aplicaciones del lugar de trabajo.

Se conecta con las plataformas que utilizas a diario, como Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce y muchas otras. Con Glean, puedes buscar y descubrir sin esfuerzo documentos, conversaciones, actualizaciones de proyectos y mucho más, todo desde una única interfaz.

Piensa en ello como si tuvieras un asistente personal que realiza el seguimiento de ese documento difícil de encontrar, ese comentario con el enlace al último presupuesto o esa actualización del proyecto en la que te has quedado atascado. Glean te ahorra tiempo y mantiene todo organizado, para que tú y tu equipo podáis centraros en lo que mejor sabéis hacer: impulsar los resultados y sacar el trabajo adelante.

¿Cómo simplifica Glean las búsquedas de conocimientos?

Tienes una fecha límite ajustada y necesitas un documento o mensaje específico para seguir adelante. En lugar de perder un tiempo precioso buscando entre diferentes herramientas, la búsqueda basada en IA de Glean hace el trabajo pesado y te muestra exactamente lo que necesitas en cuestión de segundos.

Es como tener un motor de búsqueda en el lugar de trabajo, pero más inteligente. Glean se conecta a todas tus aplicaciones, recopila información relevante y te ahorra la frustración de tener que buscar entre infinitas carpetas. Se acabaron los archivos perdidos y el tiempo perdido, solo productividad sin interrupciones.

📮 ClickUp Insight: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas en buscar entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Entra en ClickUp Brain. Te ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas semanales utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas anuales por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

¿Cómo aumenta Glean la productividad y la colaboración?

Glean garantiza que todos permanezcan conectados, concentrados e informados al simplificar el acceso al conocimiento en el lugar de trabajo. Así es como lo hace:

Ahorro de tiempo: Olvídese de la frustración de buscar en múltiples aplicaciones. Glean le ofrece lo que necesita en cuestión de segundos, agilizando su flujo de trabajo y liberando un tiempo valioso.

Colaboración fluida: se acabaron las interminables búsquedas en Slack y los intercambios de correos electrónicos. Con todo centralizado, la colaboración del equipo se vuelve más fácil y eficaz.

Decisiones más inteligentes: los datos actualizados y fácilmente accesibles permiten a su equipo tomar decisiones informadas de forma rápida y segura.

Búsqueda personalizada: la IA de Glean personaliza los resultados de búsqueda en función de tu rol, tus tareas y tu actividad, lo que garantiza que siempre obtengas la información más relevante.

Con Glean, tu equipo podrá centrarse menos en buscar información y más en obtener resultados.

👀 ¿Sabías que...? La mala calidad de los datos, los datos redundantes y los datos perdidos pueden costar a las empresas entre el 15 % y el 25 % de su presupuesto operativo.

Planes de precios de Glean

Navegar por las estructuras de precios y las ventajas de las soluciones de software puede resultar a menudo abrumador, especialmente cuando la información no está fácilmente disponible.

Si está considerando Glean para las necesidades de su organización, aquí tiene un desglose de lo que sabemos sobre sus precios y planes.

El enfoque de Glean en materia de precios

Glean no divulga públicamente los detalles de sus precios. Esto significa que tendrás que programar una demostración con su equipo de ventas para obtener información específica adaptada a las necesidades de tu organización.

Este enfoque personalizado permite a Glean evaluar factores como el tamaño de la empresa, las funciones deseadas y los casos de uso específicos de los clientes para ofrecer un paquete de precios personalizado.

¿Por qué no hay precios transparentes?

La ausencia de un modelo de precios estandarizado se debe al objetivo de Glean de ofrecer soluciones específicamente adaptadas a las necesidades únicas de cada organización.

Al no adherirse a una estructura de precios única para todos, Glean puede adaptarse a diversos factores, como la complejidad de los entornos de datos y las funciones específicas que requieren las diferentes corporaciones.

Consideraciones antes de programar una demostración

Antes de ponerse en contacto con el equipo de ventas de Glean, es recomendable:

Evalúa tus necesidades: determina las funciones e integraciones específicas que necesita tu organización.

Prepare preguntas: tenga lista una lista de preguntas sobre la implementación, la compatibilidad y cualquier posible coste adicional.

Planifica tu presupuesto: comprende tus limitaciones presupuestarias para discutir las opciones viables durante la demostración.

Aunque la falta de precios públicos de Glean puede suponer un reto en la fase inicial de evaluación, su enfoque personalizado garantiza que la solución se adapte perfectamente a las necesidades de su organización.

Hablar directamente con su equipo de ventas le proporcionará la claridad que necesita para tomar una decisión informada.

📮ClickUp Insight: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectarse con 6 personas de media para realizar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto con 6 conexiones principales a diario para recopilar información esencial, alinear prioridades y hacer avanzar los proyectos. La lucha es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros de visibilidad erosionan la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp, con Connected Search y AI Knowledge Manager, aborda este problema poniendo al alcance de la mano el contexto al instante.

Ventajas y desventajas de los precios de Glean

Como cualquier software de corporación, el modelo de precios de Glean tiene ventajas e inconvenientes.

Aquí tienes un resumen rápido para ayudarte a sopesar tus opciones:

Ventajas

Precios personalizados: Glean personaliza los precios en función del tamaño, las necesidades y los casos de uso de su organización, lo que garantiza que no pagará por funciones innecesarias.

Escalabilidad: el modelo de precios personalizado se adapta a empresas de diferentes tamaños, desde pequeños equipos hasta grandes corporaciones.

Asesoramiento personalizado: el enfoque basado en demostraciones permite analizar en detalle las necesidades de su empresa y cómo Glean puede satisfacerlas.

Contras

Falta de transparencia: sin detalles previos sobre los precios, puede resultar difícil estimar los costes o comparar Glean con la competencia desde el principio.

Proceso lento: programar demostraciones y esperar presupuestos personalizados puede ralentizar la toma de decisiones, y los retrasos pueden resultar costosos.

Costes potencialmente más elevados: los precios personalizados pueden suponer un coste más elevado para equipos pequeños o startups en comparación con los modelos de precios fijos por niveles.

En definitiva, el enfoque de precios de Glean funciona bien para las organizaciones que buscan una solución personalizada y de alta gama, pero puede que no sea adecuado para aquellas que prefieren un modelo sencillo y transparente.

¿Por qué considerar alternativas a Glean?

Glean es potente, pero su precio puede suponer un obstáculo, especialmente para equipos de tamaño medio. A menudo se posiciona como una herramienta de nivel empresarial, y eso conlleva un precio de nivel empresarial.

Si no necesita todas las funciones adicionales, existen soluciones más rentables (como ClickUp!) que siguen ofreciendo capacidades sólidas y universalmente conectadas de búsqueda y IA.

A pesar de que la IA es fundamental para Glean, otras herramientas pueden integrarse más fácilmente con grandes modelos de lenguaje como GPT-4, Claude o modelos de código abierto, lo que le permite tener más control sobre lo que puede hacer la IA, cómo responde o cómo se ajusta.

🧠 Dato curioso: ¿Por qué limitarte a un solo LLM cuando puedes acceder a todos ellos en un solo asistente de IA? Así es, la IA nativa de ClickUp, ClickUp Brain, cuenta con GPT-4o, o1, o3-mini y Claude 3. 7 Sonnet como función para ayudarte a elegir el mejor modelo para cada tarea (preguntas y respuestas, resumir, redacción y mucho más) con solo hacer clic en un botón. Elige el modelo de IA perfecto para cada tarea, todo en un solo lugar, con ClickUp Brain.

Por lo tanto, cuando busque alternativas a Glean, piense en lo que su equipo realmente necesita, ya sean funciones avanzadas, opciones económicas o integraciones sencillas, y asegúrese de que su nueva herramienta cumpla con esos requisitos.

ClickUp: la mejor alternativa a Glean

Si estás buscando una alternativa a Glean que te ayude a encontrar información rápidamente y mantenga a todo tu equipo alineado, no busques más: ClickUp es la aplicación que lo tiene todo para el trabajo.

ClickUp es el hub de productividad definitivo que reúne tus conocimientos, tareas y colaboración en una plataforma integrada impulsada por una IA altamente sensible al contexto. Ya sea que estés gestionando proyectos, compartiendo actualizaciones u organizando flujos de trabajo, mantente conectado y trabaja de forma más inteligente, todo en un solo lugar.

Por qué ClickUp es una gran elección

ClickUp no es solo otra herramienta de búsqueda, es una plataforma de lanzamiento para la acción. Es una plataforma completa de gestión del trabajo en la que encontrar información es solo el primer paso: la acción inmediata es el siguiente paso natural.

Tener la documentación de los procesos y la gestión de tareas de nuestro equipo en un solo lugar nos ayuda a ahorrar tiempo en la búsqueda de información. También nos proporciona una única fuente de información veraz.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar el seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. Crea tareas desde el chat, los comentarios de tareas, los documentos y los correos electrónicos con un solo clic.

Funciones principales

Búsqueda centralizada en tareas, documentos y metas.

Encuentre tareas, documentos y debates de su entorno de trabajo y aplicaciones conectadas al instante con ClickUp Connected Search.

¿Alguna vez te has encontrado pensando «Sé que lo he visto en alguna parte...» mientras saltabas entre Google Drive, Slack y Jira? La búsqueda conectada de ClickUp pone fin al cambio constante de pestañas.

Reúne tu conocimiento de ClickUp y todas tus aplicaciones conectadas en una barra de búsqueda unificada. Así que, tanto si buscas un documento perdido, un ticket específico de Jira o un hilo de Slack que alguien mencionó la semana pasada, lo encontrarás en segundos.

¡Vea este vídeo para saber exactamente cómo hacerlo!

Gestión del conocimiento con IA

Con ClickUp Brain, obtienes acceso instantáneo al conocimiento colectivo de tu organización dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp (y aplicaciones conectadas).

Sus capacidades de IA te permiten formular preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas precisas mediante la búsqueda en todos los documentos, wikis, tareas y comentarios de tu entorno de trabajo, lo que te ahorrará un tiempo valioso.

¿Lo mejor de todo? Brain cita sus fuentes para que puedas verificar la información directamente.

Obtenga respuestas contextuales a sus preguntas relacionadas con el entorno de trabajo de ClickUp con ClickUp Brain.

¿Quiere crear una base de conocimientos de IA mejorada para su organización? Vea este vídeo para empezar👇🏽

Sincroniza tu flujo de trabajo con las potentes integraciones de ClickUp.

ClickUp funciona con las herramientas en las que ya confía tu equipo, lo que garantiza un flujo de trabajo fluido. Desde Google Workspace y Slack hasta Zoom y más de 1000 aplicaciones, ClickUp Integrations mantiene todo tu trabajo conectado para que puedas centrarte en hacer tu trabajo.

Para trabajar de forma más eficiente, crea tareas de ClickUp directamente desde los mensajes de Slack, sincroniza documentos desde Google Drive o automatiza los flujos de trabajo entre diferentes aplicaciones.

Centralice los detalles y el contexto de las tareas utilizando los campos personalizados en ClickUp Tasks.

Este nivel de integración reduce la necesidad de cambiar constantemente de aplicación, lo que facilita la colaboración sin perder el impulso. Si tu equipo depende del software de colaboración de documentos, las integraciones de ClickUp lo hacen aún más eficiente al mantener todo sincronizado.

Flujos de trabajo personalizables para agilizar las operaciones.

Cree flujos de trabajo personalizados para cada equipo, desde marketing hasta ingeniería, ¡todo en ClickUp!

Cada equipo trabaja de forma diferente, y ClickUp está diseñado para adaptarse a sus procesos únicos. Con flujos de trabajo totalmente personalizables, puede automatizar tareas repetitivas, asignar responsabilidades y realizar el seguimiento del progreso sin esfuerzo.

Tanto si necesitas establecer fechas límite, enviar notificaciones o mover tareas a través de diferentes fases, las automatizaciones de ClickUp garantizan que no se pase nada por alto, incluso aunque dediques menos tiempo a tareas repetitivas y tediosas.

Elimine las tareas repetitivas del flujo de trabajo de su equipo con ClickUp Automatizaciones.

Al convertir las discusiones en pasos prácticos con solo un clic, los equipos pueden avanzar más rápido en los proyectos y mantenerse alineados.

Si necesita una forma estructurada de organizar la información de la empresa, los POE y la documentación de los proyectos, la plantilla de base de conocimientos de ClickUp es la solución perfecta.

Esta plantilla permite a los equipos almacenar, gestionar y acceder a documentos clave en un solo lugar, en lugar de dispersar información crítica en diferentes plataformas.

Obtenga una plantilla gratuita Organiza, gestiona y accede a la información importante de la empresa sin esfuerzo con la plantilla de base de conocimientos de ClickUp.

Como está totalmente integrado con las tareas y los flujos de trabajo, puedes vincular fácilmente la información relevante a los proyectos en curso, lo que facilita el uso compartido de conocimientos.

📮ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de su equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que alternar entre plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudiera eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable.

Panorámica de precios

ClickUp ofrece planes de precios flexibles para particulares, equipos pequeños y grandes organizaciones.

El plan Free Forever, perfecto para uso personal, ofrece 100 MB de almacenamiento, tareas ilimitadas, pizarras y asistencia 24/7 sin coste alguno. Para equipos pequeños, el plan Unlimited, con un precio de 7 $ al mes por usuario, añade almacenamiento ilimitado, integraciones, paneles y funciones adicionales como permisos de invitado y seguimiento del tiempo.

El plan Business, con un precio de 12 $ al mes por usuario, incluye todo lo que ofrece el plan Unlimited, además de automatización avanzada, exportación personalizada, gestión de la carga de trabajo e historial de mensajes ilimitado. Para las grandes organizaciones, el plan Enterprise ofrece precios personalizados e incluye todas las funciones del plan Business, seguridad avanzada, marca blanca y capacidad de carga de trabajo personalizada.

¡Puedes añadir ClickUp Brain a cualquier plan de pago por tan solo 7 $ al mes por usuario! ¿Hay algo mejor que esto?

💡Consejo profesional: ¿Tienes dudas sobre los contratos de permanencia? Empieza con el plan ClickUp Free Forever y actualízalo a medida que cambien tus necesidades. ¡ClickUp hace que la ampliación sea fácil y fluida!

Haz más con ClickUp

Cambiar de Glean a ClickUp no es solo un cambio de herramienta. Es una mejora de su flujo de trabajo. Despídase de tener que hacer malabarismos con múltiples aplicaciones; ClickUp combina la comunicación, la gestión de tareas y la gestión de proyectos en una plataforma integrada.

Se acabaron las aplicaciones desordenadas y las conversaciones fragmentadas. ClickUp es la alternativa perfecta a Glean, ya que ofrece soluciones que van más allá de las herramientas tradicionales, incluyendo la IA en el lugar de trabajo, para una gestión del conocimiento y de las tareas más inteligente e intuitiva.

Los equipos que se pasan a ClickUp informan de lo siguiente: Más de 3 horas ahorradas a la semana (60,2 % de los clientes)

3 o más herramientas sustituidas (40,9 % de los clientes)

Mayor visibilidad (87,5 % de los clientes)

¿Quieres disfrutar de estas ventajas en tu organización? ¡Prueba ClickUp hoy mismo!