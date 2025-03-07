Los 10 mejores generadores de texto aleatorio para 2025

¿Alguna vez te has quedado mirando una maqueta de diseño en blanco, preguntándote cómo hacerla más realista? El texto de relleno es muy útil en estos casos, tanto si eres un diseñador web que muestra diseños como un desarrollador que prueba flujos de contenido. Pero seamos sinceros: «Lorem Ipsum» ya está muy visto.

A medida que las herramientas de creación de contenido con IA transforman el sector, debemos mirar más allá del texto de relleno tradicional. Por eso hemos elaborado esta nueva lista de generadores de texto aleatorio para que tu proceso de diseño y generación de contenido sea más fácil y divertido.

¿Qué debes buscar en los generadores de texto aleatorio?

Antes de sumergirte en nuestra selección, aquí tienes lo que hace que una herramienta para generar palabras aleatorias sea realmente valiosa para tu flujo de trabajo de diseño:

Opciones de personalización : busca herramientas que te permitan controlar la longitud, el formato y la estructura del texto. La posibilidad de especificar párrafos, recuento de palabras y límites de caracteres garantiza que el texto generado se adapte exactamente a tus necesidades.

Relevancia del contenido : mientras que el Lorem Ipsum tradicional funciona para diseños básicos, las herramientas modernas pueden generar contenido específico para cada sector, lo que hace que tus maquetas sean más significativas y contextuales.

Capacidades de integración : elige generadores que funcionen a la perfección con tus herramientas de diseño y desarrollo actuales. El acceso a la API y la funcionalidad de copiar y pegar son esenciales para que los flujos de trabajo sean fluidos.

Compatibilidad lingüística : piensa si necesitas generar texto en varios idiomas para proyectos internacionales. Algunas herramientas ofrecen texto de relleno en varios idiomas y conjuntos de caracteres.

Velocidad de generación: cuando trabajas en proyectos grandes, necesitas una herramienta que genere texto rápidamente, sin retrasos ni demoras. Busca generadores con capacidades de procesamiento eficientes.

👀 ¿Sabías que...? La generación de texto tiene sus raíces en la investigación informática de los años 50 y 60, y experimentó avances significativos en los años 80 y 90 gracias a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

Leer también: Cómo automatizar la creación de contenido con IA

Los 10 mejores generadores de texto aleatorio

Estos son los 10 mejores generadores de texto aleatorio que puedes utilizar:

1. ClickUp (el mejor para la generación de texto con IA)

Como aplicación integral para el trabajo que combina tus tareas, chat y conocimientos, ClickUp va más allá de ser una aplicación de productividad basada en IA.

Entre otras innumerables cosas, también puede funcionar como un generador de texto aleatorio basado en IA. Destaca porque incorpora capacidades de generación de texto directamente en el flujo de trabajo de tu proyecto a través de ClickUp Brain, el asistente de IA interno de ClickUp.

Prueba ClickUp Brain. Utiliza ClickUp Brain en cualquier parte de ClickUp, como comentarios de tareas, chats o documentos, para crear texto aleatorio.

Esta función transforma la forma en que los equipos gestionan la generación de texto dentro de sus flujos de trabajo. En lugar de saltar entre diferentes herramientas, puedes crear y gestionar todo tu texto de marcador de posición donde planificas y ejecutas tus proyectos.

📮ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que hacer malabarismos con las plataformas, gestionar los correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp une tus flujos de trabajo (y chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, buscable y gestionable.

Los diseñadores y desarrolladores que necesiten texto de relleno pueden generar, gestionar y colaborar en el contenido, manteniéndolo conectado a sus proyectos, tareas y recursos de diseño.

Esta integración es especialmente valiosa para equipos que trabajan en proyectos de diseño a gran escala que requieren contenido de marcador de posición coherente en múltiples componentes.

Deshazte de Lorem Ipsum y diviértete generando texto aleatorio con ClickUp Brain.

El sistema de gestión de documentos de la plataforma, ClickUp Docs, es un hub central para tus flujos de trabajo de gestión de contenidos.

Escribe, genera o pega el texto en una ubicación accesible para ClickUp Brain y, a continuación, tradúcelo.

ClickUp Brain se integra directamente en el editor de documentos, lo que te permite generar diferentes tipos de texto sin salir de tu entorno de trabajo. Puedes crear contenido de diferentes longitudes y estilos, lo que resulta ideal para probar diferentes diseños. Incluso puedes traducir y localizar tu contenido con este generador de contenido basado en IA.

El asistente de IA puede ayudarte a ampliar descripciones breves en bloques de contenido más completos o a comprimir textos más largos en versiones más cortas para diferentes elementos de la interfaz de usuario.

Genera contenido automáticamente directamente en ClickUp Docs con ClickUp Brain.

Los equipos pueden colaborar en tiempo real en el contenido de texto generado dentro de ClickUp Docs. Varios miembros del equipo pueden realizar la edición de documentos, dejar comentarios y sugerir cambios simultáneamente.

Además, ClickUp Brain puede generar instantáneamente plantillas para tareas, documentos y proyectos con componentes de texto de marcador de posición. Esto significa que puedes crear marcos reutilizables para diferentes necesidades de texto, desde copias de interfaz de usuario hasta bloques de contenido, y adaptarlos fácilmente a diferentes proyectos.

Estas plantillas ayudan a mantener la coherencia en el uso del texto de marcador de posición al crear maquetas de sitios web, interfaces de aplicaciones o materiales de marketing.

Para obtener más información sobre el uso de la IA para la documentación, echa un vistazo a este útil vídeo explicativo.

Las mejores funciones de ClickUp

Transcribe y genera texto automáticamente a partir de grabaciones de voz con ClickUp Brain.

Configura flujos de trabajo automatizados para la revisión y aprobación de contenidos mediante automatizaciones «si-entonces» en ClickUp.

Organiza y clasifica el contenido de texto con etiquetas y jerarquías personalizadas.

Colabora en directo en el mismo documento con los miembros de tu equipo en ClickUp.

Realiza un seguimiento de las versiones del contenido con el historial de versiones integrado en ClickUp Docs.

Limitaciones de ClickUp

Los usuarios han informado de una curva de aprendizaje debido a las amplias funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

💡Consejo profesional: cuanto más específico y personalizado sea tu comando de IA, más preciso y relevante será el texto generado. ClickUp Brain aprende del contexto de tu entorno de trabajo para proporcionar resultados cada vez más precisos.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

ClickUp tiene mucho que ofrecer en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones de lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Sin duda, nos ha facilitado la vida, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más sencilla. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar el seguimiento y la elaboración de informes sobre él fácilmente, y, basándonos en las reuniones rápidas sobre el progreso, la planificación futura resultó sencilla.

2. ChatGPT (el mejor para la generación de contenido sensible al contexto)

a través de ChatGPT

ChatGPT destaca en la creación de texto de relleno específico para diseño que mantiene la relevancia semántica. Los diseñadores valoran especialmente su capacidad para generar texto que se adapta al contexto de diferentes elementos de la interfaz de usuario, como menús de navegación, plantillas de páginas web y descripciones de productos.

Esto hace que los prototipos sean más significativos durante las presentaciones a los clientes y las pruebas de los usuarios.

Las mejores funciones de ChatGPT

Genera contenido de texto en diferentes tonos y estilos basados en indicaciones de escritura de IA.

Crea contenido de longitudes específicas para adaptarse a los requisitos de diseño.

Produce texto en varios idiomas para proyectos internacionales.

Limitaciones de ChatGPT

El resultado generado puede ser a veces inconsistente con respecto a los requisitos del usuario.

El nivel gratuito tiene límites de uso.

Precios de ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 $ al mes.

Pro : 200 $ al mes

Equipo: 30 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2 : 4,7/5 (más de 650 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT?

ChatGPT ha supuesto un gran cambio en mis proyectos de trabajo creativos. Puedo empezar con la lluvia de ideas, la conceptualización, la redacción de textos y la gestión de proyectos. La interacción y la experiencia son muy sencillas en mi ordenador portátil o mi teléfono. Tener una cuenta que registra todas mis búsquedas es un recurso inestimable.

🧠 Dato curioso: Victor H. Yngve, en 1961, desarrolló un modelo para demostrar que era posible la generación automática de frases, centrándose en la generación de frases a partir de literatura infantil.

Lea también: Impresionantes ejemplos de IA generativa que están transformando las industrias

3. Perplexity (la mejor para la generación de texto basado en investigaciones)

vía Perplexity IA

Perplexity IA, una herramienta de investigación que captura información de fuentes citadas, genera textos de alta calidad con una precisión extraordinaria. Puede crear contenido coherente para múltiples usos, incluyendo escritura creativa, resumir y completar frases.

La función de generación de lenguaje de la IA permite a los usuarios producir texto con una mínima intervención, lo que la convierte en una herramienta excelente para escritores que buscan inspiración o generar contenido rápidamente, sí, incluso texto aleatorio.

Las mejores funciones de Perplexity

Genera texto con información actual y objetiva.

Obtén citas y fuentes dentro del texto generado.

Limitaciones de Perplexity

El objetivo principal es la recuperación de información, más que la capacidad de generar texto de relleno.

Precios de Perplexity

Estándar: Gratis, gratuito/a

Pro: 20 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Perplexity

G2 : 4,7/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Perplexity?

Perplexity se ha convertido en una herramienta indispensable en mi flujo de trabajo diario. Me ahorra innumerables horas cada semana. Es mejor que pagar solo por ChatGPT, que viene con esta suscripción, y más completo que Gemini. Usarlo para investigar proporciona información rápida y precisa, especialmente para cosas como redactar correos electrónicos e investigar para presentaciones.

4. Gemini (la mejor para la generación de textos multimodales)

vía Gemini

Gemini, de Google, combina la generación de texto con la comprensión del contexto visual, lo que lo hace útil para crear texto de marcador de posición que se alinee con los elementos de diseño. Su capacidad para procesar entradas multimodales puede ayudar a generar contenido de marcador de posición adecuado al contexto.

La estrecha integración de Gemini puede simplificar los flujos de trabajo de los diseñadores que ya utilizan Google Workspace (Documentos de Google, Slides, etc.).

Las mejores funciones de Gemini

Traduce y genera texto en varios idiomas sin problemas.

Produce texto con una comprensión matizada de la semántica y el contexto.

Proporciona un formato coherente en todo el contenido relacionado.

Limitaciones de Gemini

La versión gratuita tiene límites de uso.

Las respuestas suelen ser concisas.

Precios de Gemini

Free

Gemini Business: 24 $/usuario al mes

Gemini Enterprise: 36 $/usuario al mes

Reuniones y mensajes con IA: 12 $/usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Gemini

G2 : 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gemini?

En general, esto facilita mucho la redacción de documentos, me ofrece mejores opciones entre las que elegir que las que había originalmente y me sirve de ayuda si alguna vez me quedo atascado con algo.

👀 ¿Sabías que... En diciembre de 2019, la BBC utilizó texto generado por ordenador para ofrecer una cobertura detallada de las elecciones, produciendo aproximadamente 650 artículos en inglés y 40 en galés.

5. Lorem Ipsum (el mejor para texto de relleno clásico)

vía Lorem Ipsum

El generador tradicional Lorem Ipsum (lipsum.com) sigue siendo un estándar del sector para crear texto neutro de relleno.

Este es un ejemplo clásico del texto de Lorem Ipsum:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim ID est laborum.

Este pasaje estándar de Lorem Ipsum demuestra por qué es eficaz para las maquetas de diseño: mantiene el flujo natural del texto y la distribución de los caracteres, al tiempo que se mantiene lo suficientemente neutro como para no distraer la atención de los elementos de diseño.

Las mejores funciones de Lorem Ipsum

Genera texto Lorem Ipsum estándar en varias longitudes.

Copia texto en diferentes formatos (texto sin formato, HTML).

Selecciona un número específico de palabras, bytes o párrafos.

Comienza el texto con el tradicional «Lorem ipsum» o con frases personalizadas.

Limitaciones de Lorem Ipsum

Limitado a texto de relleno en estilo latino.

Precios de Lorem Ipsum

Free

Valoraciones y reseñas de Lorem Ipsum

G2 : No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

🧠 Dato curioso: ¿Qué significa Lorem Ipsum? Proviene de un pasaje codificado de De finibus bonorum et malorum (Sobre los fines del bien y del mal), un trabajo de Cicerón escrito en el año 45 a. C. El texto en sí mismo es en su mayor parte incomprensible, pero imita los patrones del lenguaje natural, lo que lo hace útil para probar fuentes, espacio y legibilidad general en un diseño.

6. Generador de textos ficticios (el mejor para textos ficticios personalizables)

vía Dummy Text Generator

Este generador se especializa en crear texto de relleno con parámetros personalizables.

Dummy Text Generator permite a los diseñadores generar texto que se ajusta a las características visuales de diferentes idiomas sin tener ningún significado, lo que ayuda a centrarse en los elementos de diseño.

Las mejores funciones del generador de texto ficticio

Realiza una selección de estilos de texto ficticio más allá del texto ficticio tradicional.

Personaliza la longitud de los párrafos y las frases.

Genera texto en varios formatos (TXT, HTML, Word).

Elige entre diferentes estilos y patrones de texto.

Limitaciones del generador de texto ficticio

Opciones de personalización limitadas en la versión gratuita.

Precios del generador de texto ficticio

Gratis en línea.

Valoraciones y reseñas de generadores de textos ficticios

G2 : No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

7. RANDOM. ORG (la mejor para generar palabras verdaderamente aleatorias)

RANDOM.ORG es especialmente útil para probar casos extremos en el desarrollo de interfaces de usuario.

Los usuarios pueden crear archivos que contengan hasta 20 millones de valores aleatorios a través de su servicio de generación de archivos, lo que lo hace especialmente valioso para necesidades a gran escala, como códigos de promoción, datos de prueba o aplicaciones científicas.

Las mejores funciones de RANDOM.ORG

Garantiza la verdadera aleatoriedad de los textos generados utilizando fuentes de ruido atmosférico.

Exporta archivos en múltiples formatos, incluyendo texto sin formato, CSV y Excel.

Crea valores aleatorios personalizados (por ejemplo, códigos alfanuméricos).

Limitaciones de RANDOM.ORG aleatorio

Las llamadas a la API están limitadas al nivel gratuito.

Precios aleatorios de RANDOM.ORG

Desarrollador: Nivel gratuito disponible

Comercial (sin apuestas): 12 $ al mes.

Valoraciones y reseñas aleatorias de RANDOM.ORG

G2 : No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

8. Lipsumator (la mejor opción para generar texto de relleno de forma sencilla)

vía Lipsumator

Lipsumator, un sencillo generador de texto ficticio, te permite personalizar el texto de relleno especificando el número de párrafos o palabras que necesitas.

La herramienta mantiene el patrón clásico de distribución de letras, lo que hace que este estilo de texto ficticio sea eficaz para maquetas de diseño.

Las mejores funciones de Lipsumator

Opción para empezar con la tradicional apertura «Lorem Ipsum».

Genera texto con saltos de párrafo naturales.

Copia el texto generado con un solo clic.

Limitaciones de Lipsumator

Limitado a texto ficticio basado en alfabeto latino.

Opciones básicas de personalización

Precios de Lipsumator

Free

Valoraciones y reseñas de Lipsumator

G2 : No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

9. Aleatorio. Onl (el mejor para formatos de texto especializados)

Random. Onl es un proveedor de herramientas de generación de texto sencillas pero versátiles que crean texto ficticio bajo demanda. La plataforma está dirigida a diseñadores web que necesitan texto ficticio para maquetas de sitios web y a escritores que buscan inspiración creativa.

Destaca en la generación de texto para tipos de contenido específicos, como direcciones, descripciones de productos y perfiles de usuario, lo que lo hace muy valioso para el comercio electrónico y los prototipos de aplicaciones.

Aleatorio. Onl: las mejores funciones

Genera texto con un número específico de palabras al instante.

Accede a la generación de texto junto con otros generadores aleatorios (números, nombres, fechas).

Interfaz sencilla basada en navegador que no requiere instalación.

Aleatorio. Limitaciones de Onl.

Solo tiene opciones básicas de personalización.

Aleatorio. Onl precios

Free

Aleatorio. Onl: valoraciones y reseñas

G2 : No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

a través de Get Tools Aleatorios

Esta plataforma ofrece una herramienta online de generación de texto aleatorio que crea cadenas de longitud específica para diversos fines. Get Random Tools genera texto para pruebas, rellenado de datos, contenido de marcador de posición y muestras de texto.

Personaliza los conjuntos de caracteres para diferentes necesidades de contenido.

Crea texto de relleno con requisitos de caracteres específicos.

Accede a herramientas adicionales de manipulación de texto para una personalización más amplia.

Interfaz básica con opciones de formato mínimas.

Limitado a la generación de texto basado en cadenas.

De uso gratuito en línea.

G2 : No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

La mejor solución para la generación de texto ficticio

Encontrar el generador de texto ficticio adecuado puede simplificar considerablemente tu flujo de trabajo de diseño y desarrollo. Aunque el tradicional Lorem Ipsum sigue teniendo su lugar, las modernas herramientas de creación de contenido con IA, como ClickUp, ofrecen capacidades de generación de texto más versátiles y contextuales.

Comprender el equilibrio entre el contenido generado por IA y el contenido humano ayuda a crear maquetas y prototipos de aspecto más auténtico. ClickUp transforma la forma en que los equipos gestionan la generación de texto dentro de sus flujos de trabajo. Con plantillas de redacción de contenido integradas y indicaciones de redacción basadas en IA, puedes crear y gestionar todo tu texto de marcador de posición mientras aprendes a humanizar el contenido de IA mediante el perfeccionamiento colaborativo.

Ya sea para crear maquetas, probar diseños o desarrollar estructuras de contenido, estas herramientas proporcionan la flexibilidad y la funcionalidad necesarias para los retos de diseño actuales. Regístrate en ClickUp y experimenta el futuro de la creación de contenido impulsada por IA.