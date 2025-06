¿Cómo añadir voz en off a Google Slides?

Tu presentación de Google Slides está lista: todas las diapositivas tienen un aspecto impecable, el contenido es perfecto y las imágenes son llamativas. Pero falta algo.

Mientras ensayas tu presentación, te parece que suena plana.

La narración en directo suele provocar pausas incómodas, desajustes en el tiempo y el estrés de presentar en tiempo real. El ruido de fondo o las ideas perdidas también pueden descarrilar rápidamente tu mensaje.

¿La solución? Una voz en off pregrabada. Es atractiva, te permite ajustar cada detalle, evita el mal sonido o las distracciones y ayuda a ofrecer una presentación pulida que fluye con tus diapositivas. Además, añade un toque personal y profesional que el texto estático simplemente no puede igualar. Sigue leyendo para aprender a añadir voz en off en Google Slides y captar la atención de tu público de principio a fin Como bonus, también te presentaremos ClickUp para optimizar los flujos de trabajo de tus presentaciones.

⏰ Resumen de 60 segundos Grabar tu voz con antelación te garantiza un mejor control del tiempo, evita distracciones y aporta un toque profesional y pulido a tus presentaciones de Google Slides

Para añadir una voz en off profesional a tu presentación, planifica tu guion para que sea conciso y vaya al grano, y utiliza una herramienta de grabación de voz

Sube tus archivos de audio a Google Drive y, a continuación, insértalos fácilmente en tus diapositivas

Personaliza los ajustes de audio en Google Slides para sincronizar la voz en off con las transiciones, ajustar los niveles de volumen y elegir si se reproduce automáticamente o al hacer clic

Utiliza un software de grabación de pantalla para combinar tu narración con imágenes y, a continuación, inserta los vídeos en tus diapositivas para conseguir una presentación más dinámica

Google Slides tiene limitaciones, como la falta de grabación de audio integrada y opciones limitadas de edición de audio

Utiliza una app que lo haga todo, como ClickUp , para organizar tu guion, gestionar los elementos visuales y recopilar los comentarios del equipo con una colaboración fluida durante todo el proceso de presentación

¿Cómo añadir voz en off a Google Slides?

El texto y las imágenes son excelentes, pero no bastan para generar interés. De hecho, Google Slides ofrece una gran variedad de plantillas gratuitas para ayudarte a crear presentaciones impecables. Sin embargo, una voz en off añade un toque humano y explica tus ideas de forma más íntima. Aporta personalidad, facilita la comprensión de ideas complejas y le da a tu presentación un toque profesional.

Añadir voz en off a Google Slides te ayuda a:

🎙️ Aclara conceptos complejos con explicaciones verbales

⏳ Ahorra tiempo evitando narraciones en directo repetitivas

🔊 Mejora la accesibilidad para los espectadores que prefieren la guía de audio

💡 Consejo profesional: Cuando diseñes una presentación de diapositivas con voz en off profesional, céntrate en tres aspectos esenciales: diseño claro de las diapositivas, contenido conciso y calidad de audio de primera categoría. También puedes utilizar herramientas de IA para presentaciones con el fin de generar ideas o crear un esquema de la presentación. Te ahorrarán tiempo y te ayudarán a perfeccionar el contenido antes de añadir una voz en off a Google Slides.

Dependiendo de tu estilo y necesidades, puedes grabar previamente tu narración de audio o combinarla con vídeo. ¡Vamos a dividirlo en dos métodos sencillos!

Método 1: Añadir un archivo de audio pregrabado

Graba tu voz por separado y añádela a una presentación existente siguiendo estos pasos:

Paso 1: Prepara tu guion

Antes de pulsar el botón de grabar, tómate un tiempo para planificar lo que vas a decir.

Escribe un guion conciso o un esquema para mantenerte centrado y cubrir todos los puntos clave

Evita la jerga. Utiliza un lenguaje sencillo y directo para que tu mensaje sea accesible

Añade una historia personal o una anécdota con la que tu público se sienta identificado para conectar con él

Paso 2: Graba tu voz en off

Google Slides requiere archivos de audio separados para cada diapositiva, así que planifica tus grabaciones en consecuencia.

Utiliza apps de grabación de pantalla, software de edición de audio (como Audacity o GarageBand) o incluso la grabadora de voz de tu teléfono

¡No busques la perfección desde el principio! Haz algunas tomas de práctica para ajustar el tono, el ritmo y la claridad antes de la grabación final

💡 Consejo profesional: Graba en un espacio tranquilo para minimizar el ruido de fondo y las interrupciones.

Paso 3: Guarda tu grabación

Después de grabar, tómate un momento para organizar tus archivos. Nombra cada archivo según la diapositiva a la que corresponda, como Diapositiva 1 Introducción o Diapositiva 3 Puntos clave. Este sencillo paso te ahorrará mucho tiempo al insertar audio en tu presentación.

Guarde los archivos en un formato compatible con Google Slides, como MP3 o WAV. Si su herramienta no es compatible con estos formatos, utilice un convertidor de archivos en línea gratuito para convertirlos.

Paso 4: Sube el archivo a Google Drive

Abre Google Drive y haz clic en el botón Nuevo en la esquina superior izquierda

Selecciona Subir archivo para subir archivos de audio individuales, o elige Subir carpeta si has agrupado todos tus archivos en una sola carpeta

Una vez subidos, los archivos se almacenarán en tu Drive y estarán listos para usar en Google Slides

💡 Consejo profesional: simplemente arrastra y suelta tus archivos de audio directamente en Google Drive. Google los subirá y guardará automáticamente en la ubicación que elijas.

Paso 5: Insertar archivos de audio en la diapositiva

Abre tu presentación de Google Slides y navega hasta la diapositiva en la que deseas añadir la voz en off

Haz clic en Insertar en el menú superior y, a continuación, selecciona Audio

a través de SlidesAI

Aparecerá una lista de archivos de audio de tu Google Drive. Elige el archivo correcto para la diapositiva y haz clic en Insertar

Paso 6: Personalizar los ajustes de reproducción

Aparecerá un icono de altavoz en la diapositiva, junto con un minirreproductor para previsualizar el audio. Puedes mover el icono para asegurarte de que no distraiga la atención del contenido.

Después de insertar el audio, puedes ajustar los ajustes de reproducción para que se adapten a tu presentación:

Sincroniza el audio: Asegúrate de que la voz en off coincida con las transiciones de las diapositivas ajustando los tiempos de inicio y fin de forma adecuada

Opciones de reproducción: Elige si el audio se reproduce automáticamente cuando aparece la diapositiva o si es necesario hacer clic para iniciarlo

Ajuste del volumen: ajusta el volumen para asegurarte de que se oye con claridad sin que se oiga por encima del resto de la presentación

Habilitar repetición (opcional): Esto es útil para música de fondo o audio repetitivo

Ocultar el icono del altavoz: Si quieres que la presentación tenga un aspecto más limpio, puedes ocultar el icono del altavoz seleccionando la opción «Ocultar icono durante la presentación» en los ajustes

💡 Consejo profesional: utiliza la vista previa de reproducción para probar los ajustes y realizar los ajustes finales antes de la presentación.

Método 2: Grabación de pantalla con audio

¿Quieres convertir tus diapositivas en una presentación de vídeo perfecta? Este método es ideal para crear un archivo de vídeo pulido que combine imágenes impactantes y una narración de audio persuasiva, que se puede compartir con un público más amplio o subir a Internet.

Paso 1: Graba tu presentación

Utiliza tu ordenador o una herramienta de grabación de pantalla de terceros para empezar a grabar tu presentación mientras narras. Inicia la presentación en modo de pantalla completa y, a continuación, pulsa grabar. A medida que avanzas por las diapositivas, explica tus puntos con claridad y mantén un ritmo constante.

Paso 2: Añadir vídeos a las diapositivas

Inserta cada vídeo grabado en la diapositiva correspondiente de tu presentación.

Asegúrate de que los vídeos sean de alta calidad y estén correctamente sincronizados con el contenido de tus diapositivas para conseguir un aspecto profesional

Utiliza los ajustes de reproducción para controlar cómo y cuándo aparecen los vídeos durante tu presentación

Si prefieres añadir clips de vídeo individuales a diapositivas específicas, divide la grabación en clips más pequeños para cada sección de la presentación

📖 Más información: Cómo grabar un vídeo de ti mismo presentando un PowerPoint

Limitaciones de añadir voz en off a Google Slides

No siempre es fácil sincronizar la voz en off con las diapositivas. Si tienes una voz en off larga o varios clips de audio, tendrás que ajustar manualmente la sincronización, lo que puede requerir algo más de tiempo y paciencia.

Y ese es solo uno de los retos. Hay algunas limitaciones más que debes tener en cuenta para planificar mejor el proceso de grabación de la voz en off.

Sin grabación de audio directa

Imagina que estás preparando una presentación para un seminario web. Grabas tu voz con una herramienta externa, pero luego te das cuenta de que necesitas volver a grabar una pequeña sección. Dado que Google Slides no tiene una función integrada para la edición, tendrás que utilizar una herramienta de grabación externa, realizar el cambio y volver a subir el archivo.

Límite de tamaño del archivo

Google Slides limita los archivos de audio a 100 MB. El audio de alta calidad o las narraciones largas pueden superar fácilmente este límite. Tendrás que comprimir el audio, pero una compresión excesiva podría afectar a la calidad del sonido.

Supongamos que quieres crear módulos de formación informativos con más de 20 diapositivas y una voz en off detallada. Si cada diapositiva tiene una explicación larga, comprimir el audio podría hacer que se escuchara amortiguado o distorsionado.

Opciones limitadas de edición de audio

Una vez que hayas subido el audio a Google Slides, solo podrás editarlo mínimamente. Google Slides solo permite formatos básicos de audio, como la reproducción automática o el volumen. Si necesitas recortar, ajustar o realizar cualquier otro cambio en el audio, tendrás que utilizar una herramienta independiente antes de subir el archivo.

Los subtítulos no siempre son perfectos

Google Slides ofrece subtítulos para tu voz en off, pero es posible que no siempre sean totalmente precisos. Factores como tu acento, tono y claridad pueden afectar a la precisión de los subtítulos. Si estás haciendo una presentación ante un equipo internacional, los subtítulos pueden malinterpretar tus palabras y generar confusión. Esto es especialmente problemático en el caso de términos técnicos o específicos de un sector.

Sin grabación de pantalla integrada

Google Slides no ofrece una función para grabar tu voz y las diapositivas al mismo tiempo en tiempo real. En su lugar, tendrás que utilizar un grabador de pantalla de terceros para capturar tu presentación y, a continuación, subir el vídeo a Google Slides por separado. Esto es factible, pero un poco más complejo.

Crea presentaciones atractivas con voz en off utilizando ClickUp

Seamos sinceros: empezar una presentación desde cero, especialmente una con voz en off, puede ser una tarea abrumadora.

Convertir tus ideas en una presentación pulida y coherente puede resultar abrumador, pero con las herramientas de presentación adecuadas, se vuelve mucho más sencillo.

Ahí es donde entra en juego ClickUp, la app para todo el trabajo. Reúne tus tareas, ideas, documentos e incluso chats en una potente plataforma con IA.

En lugar de quedarte mirando una diapositiva en blanco, puedes empezar a hacer una lluvia de ideas con las pizarras de ClickUp y convertir tus pensamientos dispersos en una historia estructurada. Utiliza los documentos de ClickUp para redactar tu guion junto con tus diapositivas y mantener todo organizado en un solo entorno de trabajo.

¿Necesitas colaborar? Asigna tareas, deja comentarios y realiza un seguimiento del progreso en tiempo real para que nada se pase por alto. Y si tu presentación tiene voz en off, las herramientas de grabación integradas de ClickUp pueden ayudarte.

Veamos cómo crear un guion, grabar y colaborar con tu equipo en tu presentación utilizando ClickUp.

1. Escribe tu guion en ClickUp Docs

Todas las grandes presentaciones comienzan con una historia convincente.

Imagina que estás preparando una presentación de ventas para un nuevo producto.

El uso de ClickUp Docs te permite redactar fácilmente el guion de tu presentación y colaborar con tus equipos de marketing y ventas. Incluso puedes enlazar tus tareas a documentos y asignar elementos de acción como «Buscar estadísticas de apoyo para la diapositiva 4» o «Simplificar este término técnico para la diapositiva 2» a los compañeros de equipo pertinentes.

Todo el mundo puede participar, dejar comentarios y realizar cambios en tiempo real, para que nadie se quede sin saber lo que está pasando.

Etiqueta a tu equipo con comentarios y asígnales elementos de acción en ClickUp Docs

¿Necesitas ayuda para dar forma a tus ideas? Utiliza ClickUp Brain para generar contenido, pulir el tono o incluso reformular secciones de tu guion para que suene más atractivo.

Prueba ClickUp Brain gratis ClickUp Brain te permite crear y editar presentaciones y guiones para tus presentaciones

📌 Bonus: Echa un vistazo a este vídeo para obtener más información sobre cómo ClickUp Brain puede potenciar tu flujo de trabajo y ayudarte a generar ideas sin esfuerzo

2. Planifica tus elementos visuales

Una vez que hayas pulido tu guion, el siguiente paso es conectar las ideas con imágenes. Puedes conectar tus documentos con las pizarras de ClickUp para esbozar tus ideas para las diapositivas y emparejarlas con tu narración.

Supongamos que quieres crear una presentación con la hoja de ruta de un proyecto para las partes interesadas. Utiliza una pizarra para correlacionar cada diapositiva con elementos visuales claros, como cronogramas, flujos de trabajo y hitos clave.

Esboza tus ideas con notas adhesivas, enlázalas con conectores, crea imágenes personalizadas con IA y estructura visualmente tus diapositivas para mayor claridad. Deja que tu equipo aporte sus sugerencias. Por ejemplo, el departamento de marketing puede mejorar los mensajes, mientras que el equipo de ventas añade soluciones para los puntos débiles de los clientes.

Visualiza y da forma a tus diapositivas con Pizarras de ClickUp

ClickUp es siempre una muy buena opción cuando hay que compartir información entre varias personas al mismo tiempo y cuando hay diferentes equipos trabajando en el mismo tema desde diferentes puntos de vista.

¿Prefieres un poco más de estructura?

Las plantillas de Pizarra de ClickUp son una excelente manera de empezar. Vienen con diseños prediseñados para diferentes tipos de presentaciones, discursos, hojas de ruta o presentaciones de formación. Modifícalas para adaptarlas a tus necesidades, así no tendrás que perder tiempo configurando todo desde cero.

Si tienes una idea específica que deseas conectar a una tarea, incrusta tarjetas en vivo de ClickUp Docs o tareas directamente en tu Pizarra.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos de acción, lo que da como resultado decisiones fallidas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse alineado.

📖 Más información: Cómo crear vídeos animados con Pizarra

3. Organiza tus diapositivas

Supongamos que estás preparando una presentación de formación para nuevos empleados. Debes ordenar las diapositivas en el orden correcto para minimizar la confusión.

Organizar tus diapositivas es muy fácil con la plantilla de presentación de ClickUp.

Descargar esta plantilla Organiza cada diapositiva de tu presentación de forma eficiente con la plantilla de presentación de ClickUp

Utiliza esta plantilla para:

Asigna temas a las diapositivas: divide tu presentación en diapositivas como «Panorámica de la empresa», «Panorámica de las herramientas» y «Políticas de cumplimiento»

Organiza visualmente las diapositivas: Reordena las diapositivas arrastrándolas y soltándolas para mejorar el flujo con solo unos clics

Sigue el progreso: con estados personalizados como «En curso», «Listo para revisión» y «Aprobado», siempre sabrás en qué fase se encuentra tu presentación

Colabora en tiempo real: asigna miembros del equipo para finalizar los elementos visuales, añadir voces en off o recopilar comentarios sobre diapositivas específicas. Puedes añadir notas a cada diapositiva para recordar los puntos clave y utilizar estados personalizados para realizar un seguimiento del progreso. La función de comentarios te permite recopilar comentarios dentro del mismo espacio.

🧠 ¿Sabías que... Añadir vídeos a las presentaciones aumenta el tiempo medio de lectura en un 37 %.

4. Mejora la participación con los clips de ClickUp

Aunque ClickUp no graba directamente las voces en off, te permite grabar, enviar y transcribir clips de voz, que se almacenan en tu entorno de trabajo de forma indefinida, a menos que se eliminen manualmente.

Para grabar clips de voz en los comentarios de las tareas, ve a la tarea en la que deseas dejar una nota de voz y haz clic en el icono del micrófono en la sección de comentarios para comenzar a grabar. En la app móvil, puedes acceder a la pestaña Actividad en la esquina superior derecha de una tarea, tocar «Publicar una actualización» y, a continuación, tocar el icono del micrófono en el editor de comentarios para comenzar a grabar.

Una vez que grabes un mensaje de voz y lo envíes, ClickUp también te ofrece la opción de mostrar una transcripción de tu mensaje de voz.

📖 Más información: Las mejores soluciones de software de transcripción

Obtén transcripciones automáticas para todos tus Clips en ClickUp

También puedes grabarte directamente mientras realizas una presentación con voz en off utilizando ClickUp Clips. Clips te permite capturar tu pantalla en tiempo real, con o sin tu cámara web y audio. ClickUp Clips transcribe tus grabaciones de pantalla, para que tus compañeros de equipo puedan buscar y revisar fácilmente partes específicas de tu presentación.

💡Consejo profesional: ¿Otra forma de utilizar Clips para mejorar tu presentación? Supongamos que estás creando una demostración de producto o un vídeo tutorial. Graba una captura de pantalla explicando cómo funciona cada función. Compártela con tu equipo para que te den su opinión y déjales que comenten directamente en marcas de tiempo específicas. Esto garantiza que la voz en off final coincida perfectamente con tu guion.

Haz que tus presentaciones destaquen con ClickUp

Grabar voces en off de alta calidad para tus presentaciones de Google Slides no tiene por qué ser complicado ni costoso. ¡Ya está todo listo! Empieza por lo básico. Encuentra el proceso que mejor se adapte a ti, reúne las herramientas adecuadas y familiarízate con cada paso.

Si quieres que todo salga perfecto en tu presentación (guion, diapositivas, voz en off y presentación), prueba ClickUp. Desde documentos y pizarras que te permiten crear la mejor presentación hasta clips para grabar la pantalla y la voz sin problemas, con ClickUp puedes hacerlo todo. Olvídate de los flujos de trabajo dispersos. Regístrate en ClickUp y descubre cómo aumenta tu productividad