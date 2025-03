¿Cómo recortar una grabación de pantalla para mejorar la calidad del vídeo?

Acabas de grabar un tutorial y te das cuenta de que hay barras de herramientas innecesarias, fondos desordenados y bordes incómodos que ocupan un valioso espacio en la pantalla. Es frustrante, ¿verdad? Estas distracciones desvían la atención de tu contenido y hacen que incluso los mejores vídeos parezcan poco profesionales. La buena noticia es que son fáciles de arreglar.

Con las técnicas de recorte adecuadas, puedes limpiar tu vídeo y darle un acabado pulido y profesional. En esta publicación, te guiaremos a través de cómo recortar una grabación de pantalla para obtener un resultado más nítido y sin distracciones. 🎯

Herramientas específicas como OBS Studio y Camtasia simplifican el recorte de vídeo con controles visuales Los usuarios de macOS pueden recortar grabaciones con iMovie o complementarlas con QuickTime para recortar Los iPhones permiten recortar de forma intuitiva utilizando la app Fotos con relaciones de aspecto predefinidas Los usuarios de Android pueden recortar vídeos a través de Google Fotos o de apps de terceros como CapCut

## Cómo recortar una grabación de pantalla en macOS macOS ofrece herramientas intuitivas de edición de vídeo, lo que facilita el recorte de grabaciones de pantalla. Tanto si utilizas iMovie, editores en línea o extensiones de Chrome para grabación de pantalla, puedes crear fácilmente un producto final pulido.

Aquí tienes una guía paso a paso para recortar un vídeo en macOS. 💫 ### Método 1: Uso de iMovie iMovie es una gran herramienta de edición de vídeo preinstalada en macOS. Ofrece sólidas capacidades de recorte, lo que lo convierte en un editor de vídeo ideal para grabaciones de pantalla enfocadas. Veamos los pasos: Paso 1: Crear un nuevo proyecto

Inicie iMovie desde su carpeta Aplicaciones o Búsqueda de Spotlight. Haga clic en Crear nuevo y seleccione Película para comenzar un nuevo proyecto. Esto abrirá un entorno de trabajo en blanco para la edición. Paso n.º 2: Importar la grabación de pantalla Haga clic en el botón Importar medios. Navegue hasta el archivo de grabación de pantalla, selecciónelo y haga clic en Importar selección. Arrastre el vídeo importado desde la biblioteca multimedia al cronograma en la parte inferior de la pantalla. Paso n.º 3: Seleccionar el clip para edición y acceder a las herramientas de recorte Haga clic en el clip de vídeo en el cronograma para activar las herramientas de edición, y aparecerá un borde alrededor. En el panel de vista previa, haga clic en el botón Recortar para rellenar, y aparecerá un marco ajustable sobre todo el clip de vídeo. Paso n.º 4: ajuste el marco de recorte y la vista previa

Arrastre los bordes del marco para enfocar el área que desee, manteniendo la relación de aspecto constante para un aspecto equilibrado. Obtenga una vista previa del recorte mediante la reproducción y, una vez que esté satisfecho, haga clic en Aplicar para finalizar. Paso n.º 5: Exportar el vídeo recortado

Haz clic en el botón Compartir en la esquina superior derecha de iMovie. Elige Archivo u otra opción de exportación como YouTube, ajusta la resolución y la calidad, y luego guarda y sube el archivo a la ubicación elegida. 💡Para tu información: Si tu vídeo tiene dimensiones estándar, utiliza las relaciones de aspecto predeterminadas para una edición más rápida. ### Método 2: Utilizar QuickTime para recortar QuickTime es un sencillo reproductor multimedia con funciones básicas de edición como el recorte. Aunque no tiene herramientas de recorte, funciona bien junto con otros undefined para un flujo de trabajo fluido. Veamos cómo puedes usarlo:

Paso n.º 1: cargar la grabación de pantalla Puede encontrar QuickTime Player en su carpeta Aplicaciones o buscarlo con Spotlight Search. Haga clic en Archivo > Abrir archivo... y seleccione Nueva grabación de pantalla. Paso 2: Grabar el vídeo Para eliminar secciones no deseadas del principio o del final del vídeo, haga clic en Editar > Recortar. Ajuste los controles de recorte amarillos de la barra de reproducción para aislar la parte deseada. Pulse Recortar para aplicar los cambios. Incluso puede ajustar la velocidad de reproducción de la grabación. Paso 3: Guarde el vídeo editado

Haga clic en Archivo > Exportar como para exportar el vídeo recortado y elija una resolución como 1080p o 720p. Dado que QuickTime no recorta vídeos, abra el archivo exportado en iMovie o en un software de terceros para recortarlo más si es necesario. 🔍¿Sabías que...? QuickTime fue desarrollado originalmente por Apple en 1991 y fue uno de los primeros reproductores multimedia en ofrecer compatibilidad con la transmisión de vídeo por Internet. Allanó el camino para los reproductores de vídeo y las herramientas de edición modernos. ## Cómo recortar grabaciones de pantalla en dispositivos móviles Cuando la edición en un ordenador portátil no es conveniente, como cuando se está de viaje, se dispone de poco tiempo o no se tiene acceso al ordenador, el teléfono se convierte en el editor de vídeo en línea alternativo perfecto. Los dispositivos iPhone y Android ofrecen herramientas integradas para recortar grabaciones de pantalla o eliminar distracciones. Veamos cómo. 💪

Recortar grabaciones de pantalla en iPhone (iOS) Los iPhones tienen herramientas de edición estándar para ayudarte a perfeccionar un tutorial o mejorar una presentación. La app, aplicación integrada Fotos ofrece una forma intuitiva de ajustar tus grabaciones. Veamos cómo puedes usarla: Paso #1: Ir a la carpeta Recientes

Inicie la app Fotos desde la pantalla de inicio y navegue por sus álbumes o la carpeta Recientes. Aquí encontrará la grabación de pantalla que desea recortar. : Cómo recortar una grabación de pantalla /%img/) vía /href/ https://www.descript.com Descript /%href/ Paso 2: Selecciona el vídeo y accede a las herramientas de edición

Pulse la miniatura del vídeo para abrirlo en pantalla completa y, a continuación, haga clic en el botón Editar situado en la esquina superior derecha para acceder a las herramientas de edición, incluida la herramienta de recorte. Paso n.º 3: Utilice la herramienta Recortar Toque el icono Recortar, que se parece a un cuadrado con líneas superpuestas, en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá una cuadrícula superpuesta en su vídeo. Arrastre las esquinas o los bordes de la cuadrícula para centrarse en el área que desea conservar. Pulse el botón Relación de aspecto en la esquina derecha para seleccionar relaciones de aspecto predefinidas como 16:9 o cuadrada. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Use-the-Crop-tool--647x1400.png Utilice la herramienta de recorte: Cómo recortar una grabación de pantalla /%img/

💡Consejo profesional: Haz zoom con dos dedos para un recorte preciso. Para las redes sociales, mantén una relación de aspecto constante para un aspecto pulido. Paso 4: Guardar cambios Una vez satisfecho, toca Hecho para guardar tus ediciones. La versión recortada reemplazará a la original, pero puedes seleccionar Volver al original en el menú de edición para restaurar la versión anterior. 💡Consejo profesional: Guarde una copia del vídeo original antes de la edición para conservar una versión intacta para uso futuro. ### Cómo recortar grabaciones de pantalla en dispositivos Android

Los dispositivos Android suelen utilizar la app Google Photos para editar grabaciones de pantalla. Veamos cómo puedes usarla: Paso #1: Entrar en el modo Editar Una vez que abras la app Google Photos desde el cajón de aplicaciones, busca en tu galería la grabación de pantalla. Toca la miniatura del vídeo y selecciona el icono Editar en la parte inferior de la pantalla. Esto te llevará a la interfaz de edición de la app.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/How-to-crop-screen-recordings-on-Android-devices.jpg Cómo recortar una grabación de pantalla en dispositivos Android /%img/

📌 Consejo rápido: Descargue los vídeos de Google Drive a su dispositivo antes de la edición y mantenga su app actualizada para acceder a las últimas funciones de edición. Paso 2: Abra la herramienta de recorte

Pulsa la opción Recortar. Aparecerá una cuadrícula superpuesta que te permitirá recortar el vídeo. Si la herramienta de recorte no aparece, comprueba los permisos de tu app o prueba una app de terceros como KineMaster o CapCut. Paso n.º 3: recorta tu vídeo Arrastra los círculos o líneas blancas de los bordes de la cuadrícula para ajustar el fotograma de tu vídeo. Para mantener una relación de aspecto específica, toca el icono de relación de aspecto, que tiene forma de rectángulo con flechas, y elige la relación que desees. ⚡Consejo rápido: Utiliza la relación de aspecto 16:9 para YouTube y 1:1 para Instagram para asegurarte de que tus vídeos se vean bien en ambas plataformas.

Paso 4: previsualizar las ediciones y guardar el vídeo Pulsa el botón Reproducir dentro del editor para ver el vídeo recortado. Comprueba si hay cortes involuntarios o áreas que hayas pasado por alto. Un buen consejo es ver el vídeo en modo de pantalla completa para asegurarte de que la sección recortada se alinea con el enfoque deseado.

Pulse Guardar copia en la parte inferior de la pantalla. Esto crea un nuevo archivo con las ediciones recortadas, conservando la versión original. Cambie el nombre del archivo recortado para diferenciarlo del original, especialmente si está gestionando varias versiones de la misma grabación. 📖Leer más: undefined ## Técnicas y consejos avanzados de recorte Para un aspecto más pulido y un mejor ajuste a la plataforma, pruebe estas técnicas avanzadas de recorte: *Modo de relleno: Cambia el tamaño de su vídeo para que se ajuste a unas dimensiones específicas sin distorsión, pero puede recortar algunas partes. Ajuste el área utilizando ajustes como «centro» o «noreste». *Modo de recorte: Extrae una región precisa sin cambiar el tamaño, lo que le da un control total con coordenadas o porcentajes exactos

Gravedad automática (g_auto) : Recorte basado en IA que se centra en las áreas más atractivas, como caras u objetos clave. Más consejos para un recorte creativo⚒️: *Conservar la calidad: Evite la pixelación manteniendo la resolución original y utilizando superposiciones de cuadrícula para la alineación. *Regla del tercio: Antes de empezar a grabar, posicione los elementos importantes a lo largo de las líneas de la cuadrícula para conseguir un aspecto equilibrado

: Recorte basado en IA que se centra en las áreas más atractivas, como caras u objetos clave. Más consejos para un recorte creativo⚒️: *Conservar la calidad: Evite la pixelación manteniendo la resolución original y utilizando superposiciones de cuadrícula para la alineación. *Regla del tercio: Antes de empezar a grabar, posicione los elementos importantes a lo largo de las líneas de la cuadrícula para conseguir un aspecto equilibrado Branding consistente: Mantén los estilos de recorte en línea con la identidad visual de tu marca *Resalta lo esencial: Céntrate en el contenido clave, como demostraciones o interfaces de usuario ## Herramientas de ClickUp para la gestión de grabaciones de pantalla ¿Cansado del desorden que conlleva la gestión de grabaciones de pantalla? Todos hemos pasado por eso: desplazarnos por innumerables archivos, tratando de averiguar dónde está todo. Es una pesadilla para la productividad. Ahí es donde entra en juego Así es como ClickUp puede hacerte la vida mucho más fácil. 👇 ### Se acabaron los problemas de programación con ClickUp Clips /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/click-up-clips-1.gif Clickup clips: Cómo recortar una grabación de pantalla /%img/ Hacer un seguimiento de los comentarios y las actualizaciones en múltiples plataformas puede ser una pesadilla, especialmente para los proyectos de grabación de pantalla en los que la comunicación y las tareas deben estar sincronizadas. Ahí es donde entra en juego /href/ https://clickup.com/features/chat ClickUp Chat /%href/ para salvar el día. 📮ClickUp Insight: Acerca de

/href/ https://clickup.com/blog/team-communication-survey// El 41 % de los profesionales /%href/ prefieren la mensajería instantánea para la comunicación en equipo. Aunque ofrece intercambios rápidos y eficientes, los mensajes a menudo se distribuyen a través de múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación de la información más adelante.

Con una solución integrada como ClickUp Chat, los hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene las conversaciones en contexto y/href/ https://clickup.com/blog/collaboration-in-the-workplace//colaboración en el lugar de trabajo/%href/en el buen camino.

En un proyecto de grabación de pantalla, un miembro del equipo podría compartir comentarios sobre un Clip en el chat. El mensaje se convierte en una tarea, por lo que la persona responsable de actualizar el vídeo puede actuar fácilmente, todo ello sin salir del chat.Comparta actualizaciones y anuncios del equipo con ClickUp Chat Además, los anuncios facilitan el uso compartido de actualizaciones, como la finalización de nuevos horarios de grabación o la introducción de nuevas directrices de edición, manteniendo a todos informados.

La creación de tareas con IA en Chat convierte automáticamente las conversaciones en tareas procesables, lo que simplifica el proceso de capturar los siguientes pasos durante las ediciones de grabación de pantalla o las discusiones de alineación de contenido. Y, con IA CatchUp, los miembros del equipo pueden obtener resúmenes rápidos y concisos de los chats en curso sin tener que desplazarse por largos historiales de chat para ponerse al día.

📖Lea también: /href/ https://clickup.com/blog/ai-screen-recorders// Los mejores grabadores de pantalla con IA en: Una guía profesional /%href/ ## Recorte el caos con ClickUp

La edición de una grabación de pantalla es fácil con las herramientas adecuadas. Con iMovie y QuickTime, puede recortar, ajustar y perfeccionar fácilmente sus vídeos para asegurarse de que se centran en lo más importante. Desde tutoriales y presentaciones hasta contenido creativo, sus vídeos pulidos dejarán una impresión duradera.

Más allá de la edición básica, herramientas como ClickUp Clips aportan eficiencia adicional a su flujo de trabajo. Desde transcribir con ClickUp Brain hasta colaborar con su equipo usando el chat, la «app de todo para el trabajo» garantiza que cada parte de su proyecto permanezca conectada y optimizada. /href/ https://clickup.com/signup ¡Regístrese en ClickUp /%href/ gratis hoy mismo!